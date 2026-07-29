De beste Claude MCP-connectoren voor marketing: de stack die je campagnes daadwerkelijk aanstuurt

Je hebt een middag besteed aan het koppelen van Claude aan je CRM, advertentieplatform, analytics en contentopslagplaats. Maar er gebeurde niets. De Claude MCP-connectoren voor marketing werken prima: groene stipjes, door verificatie gegaan, klaar voor gebruik. Wat ontbreekt, is de taak zelf. Claude heeft toegang tot alles, maar geen reden om er iets mee te doen – net als een nieuwe medewerker met beheerdersrechten die nog geen inwerkprogramma heeft doorlopen.

Dat is het deel dat in elk overzicht van ‘beste connectoren’ wordt overgeslagen. Een connector is geen item dat je verzamelt. Het is een permanente relatie tussen Claude en een gegevenssysteem, en elke connector die je ingeschakeld laat staan, belast stilletjes elk gesprek dat je start. Drie connectoren die zijn geïntegreerd in een werkstroom die je daadwerkelijk herhaalt, zijn beter dan twaalf die je hebt geïnstalleerd en vervolgens bent vergeten.

Hieronder zie je welke een plekje verdienen, en wat je tegen Claude moet zeggen zodra ze live zijn.

TL;DR Een Claude MCP-connector geeft Claude live, met verificatie toegangsrechten voor een externe tool, zodat je echte gegevens kunt queryen en erop kunt reageren zonder deze te hoeven exporteren. Voor marketing zorgen HubSpot en Supermetrics voor CRM- en campagnegegevens. Klaviyo verzorgt lifecycle-e-mails en Amplitude houdt zich bezig met productanalyses. Ahrefs en Similarweb richten zich op SEO en concurrentieonderzoek. Canva en Figma zorgen voor het creatieve gedeelte, terwijl Notion, Google Drive en Slack de opdrachten en overdrachten afhandelen. In deze blogpost bespreken we de beste Claude MCP-connectoren voor marketing, wat elke connector kan uitlezen en wijzigen, hoe je ze kunt integreren in één werkstroom en wat je moet doen als een connector niet meer werkt.

De beste Claude MCP-connectoren voor marketing in één oogopslag

Connector Belangrijkste marketingtaak Toegang Kun je schrijven? Het meest geschikt voor Waar het tekortschiet HubSpot CRM- en pijplijnanalyse Contacten, deals, campagnes en engagementgegevens Ja Omzet- en levenscyclus-teams Er geldt een limiet voor bulkacties Supermetrics Cross-channel rapportage Gegevens uit meer dan 200 marketing- en verkoopbronnen Beperkt Performance-marketingteams Limiet tot vier advertentieplatforms Klaviyo Beheer van levenscycluscampagnes Profielen, segmenten, werkstroom, campagnes en gebeurtenissen Ja E-commerce- en retentieteams De installatie van meerdere accounts kost meer werk Amplitude Analyse van productgedrag Funnels, cohorten, experimenten en gegevens over functies Beperkt Groei en productmarketing Dit hangt af van een nauwkeurige bijhouding van gebeurtenissen Ahrefs SEO en contentonderzoek Zoekwoorden, backlinks, zoekresultaten en zichtbaarheid via AI Nee SEO- en contentteams Queries consume API-eenheden Similarweb Concurrentie- en marktonderzoek Verkeers-, doelgroep-, app-, zoekwoord- en marktgegevens Nee Strategie en concurrentieonderzoek Schattingen kunnen afwijken van first-party gegevens Canva Productie van campagne-assets Ontwerpen, sjablonen, mappen en merkmaterialen Ja Content- en creatieve teams Voor sommige acties is een Enterprise-abonnement vereist Figma Ontwerpbeoordeling en productie Bestanden, frames, componenten, variabelen en FigJam Ja Ontwerp-, web- en lanceringsteams De lokale server heeft minder functies Notion Kort overzicht en kennisbeheer Pagina's, databases, onderzoek en campagnegegevens Ja Content en campagnebeheer Toegang is afhankelijk van de toestemmingen voor de werkruimte Google Drive Campagnebestanden ophalen Docs, Sheets, Slides en gedeelde bestanden Nee Teams met verspreide bronnen Een slechte maporganisatie ondermijnt de resultaten Slack Besluitvorming en overdrachten Berichten, threads, kanalen, bestanden en canvassen Ja Functieoverschrijdende campagneteams In informele chats kunnen verouderde beslissingen aan bod komen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

Wat zijn Claude MCP-connectoren?

Een kort overzicht van de functie van MCP

Een Claude MCP-connector is een Model Context Protocol (MCP)-server waarmee Claude verbinding maakt, waardoor het realtime toegang krijgt tot een externe tool, databron of dienst. Directory-connectors worden door Anthropic gecontroleerd voordat ze worden opgenomen in de lijst. Aangepaste connectors, die je via een URL toevoegt, worden niet gecontroleerd.

Volgens Anthropic kun je met connectoren diensten zoals Google Drive, Slack of een CRM in een Claude-gesprek integreren. Ze werken overal waar Claude werkt: op het web, op de desktop, in Claude Code en via de API. Zodra een dienst is gekoppeld, kan Claude er gegevens uit ophalen en soms zelfs acties uitvoeren binnen die dienst, zonder dat je ook maar één CSV-bestand hoeft te plakken.

MCP is een open protocol dat eind 2024 door Anthropic als open source is vrijgegeven om gefragmenteerde, eenmalige integraties te vervangen door één enkele standaard. Voorheen moest er telkens een aangepaste API worden gebouwd om een AI-assistent aan HubSpot of Google Ads te koppelen. MCP maakt van al die integraties één herbruikbare verbinding waarmee elke MCP-compatibele tool kan communiceren.

Claude-connectoren versus MCP-servers versus aangepaste connectoren

Deze termen beschrijven verwante onderdelen van hetzelfde systeem, maar ze zijn niet onderling uitwisselbaar.

Een MCP-server is de technische laag die gegevens, tools en acties beschikbaar stelt via het Model Context Protocol. Een Claude-connector is de gebruikersgerichte verbinding waarmee Claude met die server kan werken. Het verschil tussen een directory-connector en een aangepaste connector zit vooral in de manier waarop deze wordt beoordeeld, gedetecteerd en geïnstalleerd. Beide draaien op dezelfde MCP-infrastructuur.

Term Wat is het? Wanneer een marketeer het gebruikt MCP-server Een dienst die de gegevens en acties van een app beschikbaar maakt via het open Model Context Protocol Meestal de onderliggende technologie. Je hebt er direct mee te maken wanneer je een externe server toevoegt of een interne integratie opzet Directory-connector Een beoordeelde MCP-integratie die is opgenomen op de lijst van Connectors van Claude De standaardprocedure voor tools zoals HubSpot of Canva: zoek de verbinding, koppel je account en voer de verificatie uit van je identiteit Aangepaste connector Een externe MCP-server die handmatig via de URL aan Claude is toegevoegd Handig wanneer een tool niet in de directory staat, je bedrijf een eigen server beheert of een provider een apart enterprise-eindpunt aanbiedt

Anthropic beoordeelt directory-connectoren op veiligheid, betrouwbaarheid en compatibiliteit voordat ze worden opgenomen in de lijst. Aangepaste connectoren maken gebruik van dezelfde runtime- en tool-aanroepinfrastructuur, maar zijn niet onderworpen aan die directory-beoordeling.

Dat overzicht is nuttig, maar het is geen algemene garantie voor veiligheid. Elke provider van connectoren heeft nog steeds zijn eigen voorwaarden, privacybeleid, toestemming en werkwijzen voor gegevensverwerking. Bij een aangepaste connector ligt de beslissing over het vertrouwen meer bij jouw team, omdat Claude mogelijk gegevens kan lezen of wijzigen binnen de toegang die je verleent.

De 11 beste Claude MCP-connectoren voor marketing

Welke connector je moet kiezen, hangt af van waar je marketinggegevens zijn opgeslagen en wat je met Claude nog wilt doen. Sommige zijn vooral bedoeld voor analyse, terwijl andere records kunnen aanmaken, campagnes kunnen bijwerken of direct marketingmateriaal kunnen produceren.

De onderstaande invoeren hebben betrekking op de connector zelf: wat Claude kan lezen, wat het kan wijzigen, waar het in een marketingwerkstroom past en welke limieten nog steeds door een mens moeten worden gecontroleerd.

via HubSpot

De HubSpot-connector haalt live CRM-context naar Claude, waaronder contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en producten, maar ook campagnes, segmenten en de interactiegeschiedenis. Dat betekent dat je team vragen kan stellen over ontwikkelingen in de levenscyclus, campagne-inkomsten, leadkwaliteit of e-mailactiviteit zonder ook maar iets te hoeven exporteren, en Claude geeft antwoord met samenvattingen, tabellen, diagrammen of grafieken.

Het ondersteunt ook selecties voor schrijfacties. Claude kan records aanmaken of bijwerken en telefoongesprekken, vergaderingen, aantekeningen, taken en e-mails vastleggen. Dit betekent dat het campagnecontacten zonder volgende stap kan markeren, waarna het vervolgtaken kan opzetten of een aantal eigenschappen kan bijwerken.

Voor de kant-en-klare Claude-connector koppel je HubSpot via de connectorlijst van Claude en voltooi je de OAuth-werkstroom. De connector volgt de bestaande HubSpot-toestemmingen van elke gebruiker. HubSpot raadt aan om schrijftoegang in te stellen op Goedkeuring vereist, zodat je elke wijziging kunt controleren voordat deze in het CRM terechtkomt.

HubSpot beheert ook een aparte externe MCP-server voor teams die aangepaste verbindingen bouwen: https://mcp.hubspot.com

Probeer deze prompt eens:

Volg de contacten die zijn gegenereerd door onze betaalde campagnes in het tweede kwartaal door elke fase van de levenscyclus heen. Geef de gemiddelde tijd weer die in elke fase wordt doorgebracht, identificeer de segmenten die de meest gekwalificeerde pijplijn opleveren en maak opvolgingstaken aan voor mensen die recent een e-mail hebben geopend maar nog geen vervolgactie hebben ondernomen.

Abonnement: Hiervoor is een betaald Claude-abonnement vereist (Pro, Max, Team of Enterprise). Beschikbaar voor HubSpot-klanten op alle HubSpot-abonnementsniveaus.

Meest geschikt voor: Omzet- en levenscyclusteams die CRM-inzichten willen zonder gegevens te hoeven exporteren, en die na goedkeuring slechts een minimale bijwerking van records nodig hebben. Waar het tekortschiet: Schrijftoegang is nog in openbare bèta, het aantal records dat je in één keer kunt aanmaken of bijwerken is beperkt tot 10, en als je ‘Gevoelige gegevens’ inschakelt, wordt de interactiegeschiedenis verborgen voor Claude.

2. Supermetrics: Query cross-channel campagnegegevens vanuit één plek

via Supermetrics

Supermetrics is een platform voor marketinggegevens. De connector koppelt Claude aan realtime advertentie-, analyse-, CRM-, e-commerce- en verkoopgegevens uit meer dan 200 databronnen. Die lijst varieert van Google Ads en Meta tot GA4, Shopify, HubSpot en Search Console. Het mooie is dat Claude één enkele Supermetrics-verbinding ziet, en niet voor elke tool een aparte connector.

Dit is ideaal voor rapportages waarvoor je normaal gesproken een stapel exportbestanden nodig hebt. Je kunt Claude vragen om uitgaven, omzet, CPA, ROAS en campagneresultaten over verschillende kanalen heen te vergelijken. Bovendien kan het een ongebruikelijke verandering onderzoeken en de bevindingen omzetten in een samenvatting voor het management of een dashboard dat je kunt delen. Supermetrics zegt ook dat Claude ondersteunde advertentiecampagnes kan aanmaken, pauzeren, starten of bijwerken, waarbij elke wijziging in de wachtrij wordt geplaatst zodat je deze kunt controleren.

Aangepaste MCP-installatie: Ga naar mcp.supermetrics.com om de zelfstandige Supermetrics MCP-server te configureren.

Probeer deze prompt eens:

Vergelijk de prestaties van Google Ads, Meta Ads en LinkedIn Ads van vorige week. Toon uitgaven, omzet, ROAS, CPA en de vijf sterkste en zwakste campagnes. Signaleer ongebruikelijke veranderingen, leg de waarschijnlijke oorzaken uit op basis van de beschikbare gegevens en stel budgetverschuivingen voor ter beoordeling door een medewerker.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen. Voor de directory-connector is geen Supermetrics-abonnement nodig; voor de standalone MCP-server wel.

Meest geschikt voor: Performance-marketeers die rapportages maken over meer kanalen dan één enkel platform kan weergeven. Waar het tekortschiet: Campaign-berichten bereiken alleen Google Ads, Meta, Microsoft Advertising en TikTok, en niet alle meer dan 200 leesbronnen.

De connector van Klaviyo geeft Claude directe toegang tot je campagnerapporten, werkstroom -rapporten, profielen, segmenten en gebeurtenissen. Zo kunnen lifecycle-teams afstappen van de standaardteksten en vragen stellen die zijn gebaseerd op wat klanten daadwerkelijk hebben gedaan. Claude kan campagne-inkomsten vergelijken, een werkstroom voor verlaten winkelwagentjes analyseren, betrokken klanten vinden die nog niet hebben gekocht, of controleren hoe een segment is samengesteld. Het ondersteunt ook lees- en schrijfbewerkingen. Claude kan campagnes aanmaken, sjablonen toewijzen en e-mails opstellen of vertalen. Daarnaast werkt het profielen bij, wijzigt het lidmaatschap van lijsten en beheert het aanmeldingen. Het kan zelfs catalogusitems ophalen en productafbeeldingen toevoegen via URL's wanneer je een productgerichte campagne voorbereidt. Voor één Klaviyo-account maak je verbinding via de connectorlijst van Claude en voltooi je de OAuth-procedure. Bureaus of teams die met meerdere accounts werken, kunnen Klaviyo als aangepaste connector toevoegen via de officiële externe MCP-URL: https://mcp.klaviyo.com/mcp Probeer deze prompt eens: Vergelijk de prestaties van onze werkstroom voor verlaten winkelwagentjes van de afgelopen twee maanden. Zoek de stap met de grootste daling, identificeer klanten die recent actief waren maar geen aankoop hebben gedaan, en stel een concept op voor een herbetrokkenheidscampagne voor dat segment met behulp van onze sterkste recente patronen voor onderwerpregels.

3. Klaviyo: Zet realtime klantgegevens om in levenscycluscampagnes

via Klaviyo

De connector van Klaviyo geeft Claude directe toegang tot je campagnerapporten, werkstroom -rapporten, profielen, segmenten en gebeurtenissen. Zo kunnen lifecycle-teams afstappen van de standaardteksten en vragen stellen die zijn gebaseerd op wat klanten daadwerkelijk hebben gedaan. Claude kan campagne-inkomsten vergelijken, een werkstroom voor verlaten winkelwagentjes analyseren, betrokken klanten vinden die nog niets hebben gekocht, of controleren hoe een segment is samengesteld.

Het ondersteunt ook lees- en schrijfbewerkingen. Claude kan campagnes aanmaken, sjablonen toewijzen en e-mails opstellen of vertalen. Daarnaast werkt het profielen bij, wijzigt het lidmaatschap van lijsten en beheert het aanmeldingen. Het kan zelfs catalogusitems ophalen en productafbeeldingen toevoegen via URL's wanneer je een productgerichte campagne voorbereidt.

Voor één Klaviyo-account maak je verbinding via de connectorlijst van Claude en voltooi je de OAuth-werkstroom. Bureaus of teams die met meerdere accounts werken, kunnen Klaviyo als aangepaste connector toevoegen via de officiële externe MCP-URL: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Probeer deze prompt eens:

Vergelijk de prestaties van onze werkstroom voor verlaten winkelwagentjes van de afgelopen twee maanden. Zoek de stap met de grootste daling, identificeer klanten die recent actief waren maar geen aankoop hebben gedaan, en stel een concept op voor een herbetrokkenheidscampagne voor dat segment met behulp van onze sterkste recente patronen voor onderwerpregels.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen, inclusief het Free-abonnement.

Meest geschikt voor: E-commerce- en retentieteams die hun volgende e-mail willen vormen op basis van wat klanten daadwerkelijk hebben gedaan. Waar het tekortschiet: Claude stelt de campagne op; het versturen blijft een taak voor een mens. Bureaus die meerdere accounts beheren, hebben de aangepaste connector nodig, niet de installatie met één klik.

4. Amplitude: stel vragen over productgedrag zonder het dashboard opnieuw te hoeven opbouwen

via Claude

Amplitude is een platform voor productanalyse, en de bijbehorende connector brengt die gedragsgegevens naar Claude. Marketing- en groeiteams kunnen hun grafieken, dashboards, cohorten, experimenten en feature flags rechtstreeks in de chat bekijken. Een vraag waarvoor je vroeger een verzoek bij het datateam moest indienen of zelf de query-builder van Amplitude moest leren gebruiken, wordt nu een zin die je in één adem typt en beantwoordt.

Claude kan de activering per campagnebron vergelijken, vaststellen waar gebruikers uit een trechter afhaken, het gedrag identificeren dat verband houdt met retentie, of segmenten markeren die een hoger risico op klantverloop lopen.

Amplitude biedt ook een extern MCP-eindpunt voor aangepaste installatie: https://mcp.amplitude.com/mcp. Accounts die in de EU worden gehost, moeten het volgende gebruiken: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude regelt de verificatie via OAuth, dus je hoeft geen API-sleutel aan te maken of op te slaan.

Probeer deze prompt eens:

Vergelijk gebruikers die de afgelopen acht weken zijn geworven via betaalde zoekresultaten, betaalde sociale media en organische zoekresultaten. Toon de activering, voltooiing van onze kernfunnel en retentie na vier weken per kanaal. Maak een cohort voor het sterkste segment en stel een grafiek op die het gedrag laat zien waarmee dit segment zich onderscheidt van gebruikers met een lage retentie.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen, inclusief het Free-abonnement.

Meest geschikt voor: Groei- en productmarketeers die inzicht willen in hun conversietrechter en klantbehoud zonder een gegevensverzoek in te dienen. Waar het misgaat: Het antwoord is slechts zo goed als je taxonomie voor gebeurtenissen. Inconsistente manier van bijhouden leidt tot betrouwbare, maar verkeerde conclusies.

5. Ahrefs: Voer SEO-onderzoek uit vanuit Claude

via Ahrefs

Ahrefs is een SEO-toolset en de bijbehorende connector geeft Claude leestoegang tot zoekwoordonderzoek, concurrentieanalyses, backlinkcontroles, rangschikkingvolging en AI-zichtbaarheid. In plaats van één rapport per keer op te vragen, kun je een bredere vraag stellen en Claude verschillende Ahrefs-controles in één chat laten samenvoegen. Vervolgens kan het al die informatie omzetten in een onderzoekssamenvatting of een contentplan.

Ahrefs beheert een gehoste externe MCP-server, die je als aangepaste connector aan Claude toevoegt en waarvoor je je via OAuth verifieert (of met een MCP-specifieke sleutel, die niet hetzelfde is als een Ahrefs API v3-sleutel): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Probeer deze prompt eens:

Vergelijk ons domein met drie concurrenten. Ontdek zoekwoorden met een hoge koopintentie waarop zij wel scoren en wij niet, breng de pagina’s in kaart die de sterkste backlinks genereren en laat zien welke merken de meeste zichtbaarheid krijgen in AI-zoekresultaten. Zet de bevindingen om in een contentbrief met prioriteiten.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen als aangepaste connector. Vereist een betaald Ahrefs-abonnement, Lite of hoger.

Meest geschikt voor: SEO- en contentteams die hun opdracht baseren op actuele gegevens over zoekresultaten, backlinks en AI-zichtbaarheid. Waar het tekortschiet: Alleen-lezen, dus er wordt niets gepubliceerd. De gehoste MCP is ook bedoeld voor ondersteunde AI-clients, niet als een algemene API voor aangepaste scripts.

Meest geschikt voor: SEO- en contentteams die hun opdracht baseren op actuele gegevens over zoekresultaten, backlinks en AI-zichtbaarheid. Waar het tekortschiet: Alleen-lezen, dus er wordt niets gepubliceerd. De gehoste MCP is ook bedoeld voor ondersteunde AI-clients, niet als een algemene API voor aangepaste scripts.

6. Similarweb: Vergelijk het verkeer en de vraag van concurrenten

via Similarweb

Similarweb is een platform voor digitale intelligence. De Claude-connector haalt web-, app-, doelgroep-, zoekwoord- en marktgegevens op en voert deze in Claude in. Gebruik deze connector als je wilt weten waar concurrenten hun verkeer vandaan halen, welke kanalen hun groei stimuleren en hoe een merk presteert ten opzichte van de rest van de categorie.

Daardoor heeft het een andere rol dan Ahrefs. Ahrefs gaat diep in op zoekresultaten en backlinks. Similarweb neemt juist een stap terug voor het totaalbeeld: verkeersbronnen, samenstelling van het publiek, prestaties van apps en benchmarks binnen de sector. Zo kun je testen of de groei van een concurrent voortkomt uit zoekresultaten, betaalde media, doorverwijzingen, sociale media of direct verkeer, voordat je beslist waar je dieper op in wilt gaan.

Similarweb biedt ook een gehoste MCP-server voor aangepaste installaties: https://mcp.similarweb.com

Probeer deze prompt eens:

Vergelijk onze website met die van vier concurrenten over de afgelopen zes maanden. Splits het verkeer uit naar kanaal en regio, toon de belangrijkste organische zoekwoorden van elke website en identificeer doelgroep- of marktsegmenten waarin concurrenten sneller groeien dan wij.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen, inclusief het gratis abonnement, maar je hebt een Similarweb-abonnement met API-toegang nodig (de abonnementen ‘API-only’, ‘Business’ of ‘Enterprise’).

Meest geschikt voor: Strategie en concurrentieonderzoek, waarbij de vraag betrekking heeft op de categorie in plaats van op je eigen website. Waar het tekortschiet: De nummers zijn gemodelleerde schattingen, geen analyses van concurrenten. Ze geven een indicatie, maar zijn niet geschikt om in een presentatie voor de raad van bestuur te verdedigen.

7. Canva: Maak campagnemateriaal zonder Claude te verlaten

via Claude

Canva is een ontwerpplatform. Via de connector kan Claude rechtstreeks vanuit je Canva-account ontwerpen zoeken, maken, automatisch invullen en exporteren. Voor marketeers betekent dat echt productiewerk. Je kunt een briefing omzetten in een presentatie, afbeeldingen voor sociale media maken, een sjabloon met je huisstijl vullen met nieuwe teksten, of een ontwerp terugvinden dat ergens in een werkruimte verdwenen was.

Het handige zit hem niet alleen in het genereren van afbeeldingen. Claude kan werken met je bestaande Canva-content en -sjablonen. Daardoor is het veel beter in het herhaaldelijk produceren van campagnes. Je kunt het bijvoorbeeld vragen om de lanceringspresentatie van het afgelopen kwartaal op te zoeken, de boodschap samen te vatten, een nieuwe versie voor een andere doelgroep te maken en het resultaat te exporteren ter beoordeling.

Canva beheert een officiële externe MCP-server: https://mcp.canva.com/mcp

Probeer deze prompt eens:

Bekijk onze nieuwste presentatie over de productlancering, vat de kernboodschap samen en maak een partnerversie van vijf dia’s met dezelfde huisstijl. Behoud de uitspraken uit de oorspronkelijke presentatie, kort de tekst in en exporteer een versie ter beoordeling.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen. Zoeken, maken en exporteren van werk is mogelijk in elk Canva-abonnement; voor sjablonen met je eigen huisstijl is Pro, Teams of Enterprise vereist; automatisch invullen is alleen beschikbaar in Enterprise.

Meest geschikt voor: Content- en creatieve teams die herhaalbare campagnes maken op basis van bestaande sjablonen. Waar het tekortschiet: Controleer welke Canva-werkruimte, mappen, sjablonen en merkmaterialen het gekoppelde account kan bereiken. Bovendien kan Claude niet beoordelen of een ontwerp past bij je merksysteem, wettelijke voorschriften of campagnebriefing, tenzij die normen in het bronmateriaal zijn opgenomen.

8. Figma: verplaats campagneontwerpen tussen concept, beoordeling en productie

via Anthropic

Figma is een platform voor ontwerp en prototyping. De connector biedt Claude gestructureerde toegang tot je Figma-bestanden, van componenten en variabelen tot lay-outs en FigJam-content. Dit komt goed van pas wanneer campagnewerk zich bevindt op het snijvlak van ontwerp en ontwikkeling. Denk hierbij aan landingspagina’s, productdemo’s, lanceringspresentaties en webervaringen.

De connector werkt in twee richtingen. Claude kan de ontwerpcontext lezen, code genereren op basis van geselecteerde frames, FigJam-diagrammen opstellen en bewerkbare content terugschrijven naar het canvas. Zo kan een team vanuit een live-interface naar bewerkbare Figma-lagen gaan, het ontwerp beoordelen en vervolgens de goedgekeurde wijzigingen doorvoeren in de build.

Het aanbevolen externe MCP-eindpunt van Figma is: https://mcp.figma.com/mcp; ze bieden ook een lokaal desktop-eindpunt aan: http://127.0.0.1:3845/mcp

Probeer deze prompt eens:

Controleer de geselecteerde landingspagina-ontwerpen aan de hand van de boodschap in onze lanceringsbriefing. Markeer teksten die in strijd zijn met de goedgekeurde positionering, maak een lijst met ontbrekende elementen of middelen en maak een FigJam-diagram waarin de voorgestelde werkstroom wordt weergegeven.

Abonnement: De externe server werkt met alle Figma-licenties en -abonnementen; voor de desktopserver is een Dev- of Full-licentie in een betaald abonnement vereist.

Meest geschikt voor: ontwerp-, web- en lanceringsteams die campagnewerk afwisselen tussen beoordeling en uitvoering. Waar het schort: Alleen clients uit de MCP-catalogus van Figma kunnen verbinding maken, dus controleer of jouw client daarin staat voordat je er je planning op baseert.

9. Notion: zet campagnekennis om in bruikbare documenten

via Claude

De Notion-connector geeft Claude lees- en schrijftoegang tot de delen van je werkruimte die voor het gekoppelde account toegankelijk zijn. Claude kan pagina’s doorzoeken, campagnecontext ophalen, nieuwe pagina’s aanmaken, content bewerken en database-items bijwerken. Voor marketeers is dat handig wanneer briefings, positionering, redactionele richtlijnen, onderzoek en campagnetrackers al in Notion staan.

Zo kan Claude beslissingen verzamelen die verspreid zijn over lanceringspagina’s, of een voltooide analyse omzetten in een overzichtelijke briefing. En in tegenstelling tot een connector die alleen-lezen is, schrijft het de resultaten direct terug naar Notion in plaats van ze in de chat achter te laten.

MCP-server op afstand: https://mcp.notion.com/mcp

Probeer deze prompt eens:

Bekijk de goedgekeurde positionering, doelgroeponderzoek en lanceringsaantekeningen voor onze bedrijfscampagne. Stel een campagnebriefing op met de kernboodschap, onderbouwende argumenten, het kanaalplan, open vragen en de eigenaars, en sla deze vervolgens op in de campagnedatabase.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen, inclusief het gratis abonnement.

Meest geschikt voor: Content- en campagne-teams waarvan de briefings en trackers daar al staan. Waar het misgaat: Het bereik van Claude is afhankelijk van de toestemmingen die via Notion worden verleend, en schrijftoegang betekent dat het livepagina’s en databaserecords kan wijzigen. Controleer welke werkruimte en pagina’s hieronder vallen, en bekijk de daaruit voortvloeiende bewerkingen voordat Claude een ‘source-of-truth’-briefing of campagnetracker bijwerkt.

Meest geschikt voor: Content- en campagne-teams waarvan de briefings en trackers daar al staan. Waar het misgaat: Het bereik van Claude is afhankelijk van de toestemmingen die via Notion worden verleend, en schrijftoegang betekent dat het livepagina’s en databaserecords kan wijzigen. Controleer welke werkruimte en pagina’s hieronder vallen, en bekijk de daaruit voortvloeiende bewerkingen voordat Claude een ‘source-of-truth’-briefing of campagnetracker bijwerkt.

10. Google Drive: zoek de bronbestanden achter een campagne op

via Claude

Veel campagnewerk stapelt zich op in Google Drive. Met de connector kan Claude Drive doorzoeken en werken met Docs, Sheets en Slides. De connector kan een document lezen, gegevens uit Sheets als CSV ophalen en de tekst uit Slides extraheren. Dat is handig wanneer de benodigde informatie verspreid is over onderzoeksbestanden, prestatiespreadsheets, presentaties en goedgekeurde teksten.

Je kunt Claude vragen om de nieuwste presentatie te zoeken, deze te vergelijken met de definitieve tekst van de landingspagina en resultaten uit een Sheet op te halen, allemaal zonder elk bestand afzonderlijk te openen.

Probeer deze prompt eens:

Zoek de meest recente goedgekeurde campagnebriefing, presentatie over de positie en prestatiespreadsheet voor de lancering in het derde kwartaal. Vergelijk de definitieve boodschap met de goedgekeurde claims, vat vervolgens de resultaten per kanaal samen en vermeld voor elke bevinding het bronbestand.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen, inclusief het Free-abonnement.

Meest geschikt voor: Teams waarvan het bronmateriaal verspreid is over documenten, spreadsheets en presentaties. Waar het tekortschiet: Google Drive heeft een verbinding met Claude via de ingebouwde Google Workspace-werkstroom en OAuth en biedt alleen-lezen toegang. Een rommelige mapindeling en vage bestandsnamen in je Google Drive verzwakken elk antwoord, en Claude kan daar niets aan doen.

11. Slack: Zet campagnegesprekken om in beslissingen en overdrachten

via Claude

Met de Slack-connector kan Claude berichten, kanalen, threads, bestanden, gebruikers en canvases doorzoeken en vervolgens berichten opstellen of versturen. Dit is dus handig voor campagnewerk dat zelden in de formele opdrachtomschrijving wordt vermeld. Denk aan late feedback, lanceringsgesprekken, vastgelopen goedkeuringen en wijzigingen die in een thread zijn afgesproken.

Claude kan een lang lanceringstraject samenvatten, beslissingen op basis van suggesties opsplitsen en een overzichtelijke statusupdate opstellen voor belanghebbenden. Het kan ook een Slack-canvas aanmaken om het definitieve plan vast te leggen. Zo voorkom je dat belangrijke context verloren gaat in de berichtenhistorie.

Probeer deze prompt eens:

Bekijk het #q3-launch-kanaal van de afgelopen zeven dagen. Maak een onderscheid tussen definitieve beslissingen, onopgeloste vragen, knelpunten en toegewezen acties. Stel een update voor de belanghebbenden op ter beoordeling en maak vervolgens een canvas met de goedgekeurde lanceringsstatus.

Abonnement: Beschikbaar in alle Claude-abonnementen, inclusief het Free-abonnement.

Meest geschikt voor: Functieoverschrijdende campagneteams waar beslissingen in threads worden genomen. Waar het misgaat: Chat bewaart eerdere beslissingen direct naast de huidige, en Claude kan niet betrouwbaar onderscheiden welke welke is. Gebruik de briefing als doorslaggevende factor.

Connectors vormen een levend systeem, geen catalogus Elke lijst met ‘beste connectoren’ behandelt connectoren als items die je kunt verzamelen. Dat is de verkeerde benadering. Een connector is een permanente relatie tussen Claude en een gegevenssysteem, en permanente relaties hebben onderhoud nodig. Toegangsrechten verlopen. Leveranciers introduceren nieuwe objecten en halen oude uit de roulatie. De toegang die je in januari hebt verleend, is in juli nog steeds actief en verwijst stilletjes naar gegevens die je niet meer query’t. Hier zit een concreet mechanisme achter, en het kost je bij elk afzonderlijk chatgesprek geld. Connectors worden op accountniveau geladen in plaats van per project, dus elke connector die je ingeschakeld laat, voegt zijn tooldefinities toe aan elk nieuw gesprek dat je start. Eén zware connector kan tientallen tools bevatten. Schakel er twaalf in, en een flink deel van het contextvenster is al verdwenen voordat je ook maar een woord hebt getypt. Claude Code vormt hierop een uitzondering, omdat het servers per project kan afbakenen. Claude biedt een instelling ‘tools laden wanneer nodig’ die bedoeld is om dit uit te stellen, hoewel gebruikers hebben gemeld dat dit niet altijd werkt en dat volledige definities toch vooraf worden geladen. Beschouw het als een hulpmiddel, niet als een garantie. De oplossing is dus eerder een gewoonte dan een instelling. Schakel vóór een werksessie alleen in wat je voor de Taak nodig hebt en zet de rest uit. Open eens per kwartaal je lijst met connectoren en vraag jezelf af welke je daadwerkelijk hebt gebruikt; verbreek vervolgens de verbinding met de rest in de brontool, niet alleen in Claude. Het intrekken van OAuth-toegang op de plek waar je die hebt verleend, is de enige manier om de deur goed achter je te sluiten.

Hoe stel je een Claude-connector in?

De instelling van een directory-connector duurt slechts enkele minuten en vereist geen code. De werkwijze is vrijwel hetzelfde voor elke marketingtool die je toevoegt.

Ga in Claude naar Aangepast > Connectors en blader door de Connectors-directory Zoek de gewenste verbinding en klik op Verbinden Voltooi de OAuth-werkstroom in het browsertabblad dat wordt geopend. Je logt in op de tool zelf en verleent Claude toestemming binnen de door jou goedgekeurde scopes Terug in Claude verschijnt de connector in je chat, en je schakelt deze in als databron voor het gesprek

Voor een tool die niet in de lijst staat, voeg je in plaats daarvan een aangepaste connector toe. Ga naar Aanpassen > Connectors, klik op de +, kies Aangepaste connector toevoegen en voer de naam en de URL van de externe MCP-server in. Voeg OAuth-inloggegevens toe onder de geavanceerde instellingen als de server deze nodig heeft.

Eén detail bij de installatie bespaart je uren aan verwarring. Anthropic wijst erop dat aangepaste connectoren je MCP-server bereiken vanuit de cloud van Anthropic, niet vanaf je lokale computer. Een server achter de firewall van je bedrijf zal dus niet werken, tenzij je de IP-reeksen van Anthropic op de witte lijst zet. Dat geldt zelfs voor Claude Desktop, dat verder wel op je eigen computer draait.

Nog een aantekening: bij elk abonnement kun je een aangepaste connector toevoegen, maar gratis gebruikers mogen er maximaal één gebruiken. Directory-connectors zijn in alle abonnementen beschikbaar.

MCP of automatiseringsplatform: wat heb je nodig?

Claude-connectoren lijken misschien op een andere versie van Zapier, Make of een native app-integratie. Ze overlappen elkaar weliswaar, maar lossen verschillende problemen op.

Een automatiseringsplatform werkt het beste wanneer het traject vastligt. Er vindt een trigger plaats, gevolgd door een vooraf gedefinieerde actie, en dezelfde reeks wordt elke keer uitgevoerd. Wanneer iemand bijvoorbeeld een campagneaanvraagformulier indient, kan er een taak worden aangemaakt, deze worden toegewezen aan de marketingmanager en er een Slack-melding worden verzonden.

MCP werkt het beste wanneer het traject afhangt van wat Claude ontdekt. Je kunt het bijvoorbeeld vragen om te onderzoeken waarom het aantal betaalde conversies is gedaald, advertentiegegevens te vergelijken met CRM-resultaten, te controleren of de boodschap op de landingspagina is gewijzigd en de volgende stap aan te bevelen. Claude beslist zelf welke gekoppelde bronnen het moet onderzoeken en hoe deze moeten worden geïnterpreteerd binnen de regels die jij hebt ingesteld.

Lees ook: Beheer van marketingcampagnes

Hoe je connectoren in een campagnewerkstroom integreert

Je hebt de connectoren al leren kennen. Het echte voordeel komt pas wanneer je ze in één reeks aan elkaar koppelt. Een enkele connector geeft antwoord op een vraag. Een werkstroom gaat een stap verder en vertelt Claude in welke volgorde hij moet werken, welke bron voorrang krijgt als twee bronnen het niet eens zijn, en waar hij moet pauzeren voor jouw goedkeuring. De connectoren communiceren nooit uit zichzelf met elkaar. Claude voert de reeks uit, en jouw instructies zijn de regels die hij volgt.

1. Begin met de campagnebriefing

Alles wat hierna volgt, neemt over wat je hier vastlegt, dus begin met het aanwijzen van één gezaghebbende pagina als de ‘source of truth’. Zodra Claude die Notion-pagina als doorslaggevend beschouwt, put elke volgende stap uit dezelfde positie, doelgroep en goedgekeurde claims.

“Gebruik de goedgekeurde campagnebriefing voor het derde kwartaal in Notion als de betrouwbare bron voor positionering, doelgroep, aanbiedingsdetails en goedgekeurde claims. Markeer elke latere bron die hiermee in strijd is.”

2. Beoordeel het creatieve materiaal aan de hand van de briefing

Nu beoordeelt Claude het ontwerp aan de hand van die briefing, en de richtlijnen die je hebt ingesteld, bepalen de volgende stap. Vraag het om conflicten in de teksten te signaleren en het bestand ongewijzigd te laten totdat je het goedkeurt. Het opsporen van afwijkingen is een legitiem gebruik van de connector, terwijl het beoordelen van het merk nog steeds aan een mens is voorbehouden.

“Controleer het ontwerp van de landingspagina aan de hand van de Notion-briefing. Markeer beweringen, koppen, call-to-actions of doelgroepgerichte taal die in strijd zijn met de goedgekeurde positie. Voer de bewerkingen uit pas nadat ik de voorgestelde wijzigingen heb goedgekeurd.”

3. Vergelijk de resultaten van het platform met de resultaten in het CRM-systeem

Na de lancering leest Claude in één keer de advertentiecijfers uit Supermetrics en de CRM-resultaten uit HubSpot. De uitdaging bij het coördineren is om deze twee gescheiden te houden. Aangezien een conversie op een advertentieplatform zelden gelijk staat aan een gekwalificeerde lead, moet je Claude instrueren om ze als afzonderlijke statistieken te rapporteren, zodat de cijfers een getrouw beeld blijven geven.

“Haal uitgaven, CPA en ROAS uit Supermetrics. Gebruik vervolgens HubSpot om het aantal aangemaakte contacten, de voortgang in de levenscyclus, de gekwalificeerde pijplijn en de gesloten omzet in verband met die campagnes weer te geven. Houd conversies op advertentieplatforms en CRM-resultaten als afzonderlijke maatstaven bij.”

4. Zet de bevindingen om in een overdracht aan het team

Ten slotte stelt Claude het rapport op en brengt het in de fase voor Slack. De regel die je hier moet toevoegen is een duidelijke goedkeuringsprocedure: laat Claude de update schrijven en aan jou laten zien, en houd de post vervolgens tegen totdat je deze goedkeurt.

“Stel een Slack-update op met de samenvatting, drie belangrijke wijzigingen, onopgeloste gegevenslacunes en de namen van de eigenaars van de acties. Laat het me zien voordat je het in #marketing-performance plaatst.”

Zo heeft het team een volledige cyclus:

Kort overzicht → creatieve beoordeling → prestatieanalyse → goedgekeurd rapport

Er zit geen CSV-export tussen deze stappen in. Toegang alleen is nog geen werkstroom. De volgorde, de beslissingsregels, de definities van de statistieken en de goedkeuringspunten zijn wat vier connectoren tot één herhaalbare lus maken. Connectoren bieden de toegang, Claude zorgt voor de coördinatie en jouw instructies bepalen de regels.

Een prompt die de volledige cyclus met elkaar verbindt: Gebruik de goedgekeurde campagnebriefing voor het derde kwartaal in Notion als de betrouwbare bron voor doelgroep, positie, aanbiedingsdetails en goedgekeurde claims. Bekijk het huidige ontwerp van de landingspagina in Figma aan de hand van die briefing. Maak een lijst met eventuele tegenstrijdigheden in de teksten of boodschappen, maar voer geen bewerkingen uit aan het ontwerp. Gebruik vervolgens Supermetrics om de uitgaven, CPA, ROAS en prestaties op campagneniveau van Google Ads, Meta Ads en LinkedIn Ads van de afgelopen zeven dagen op te halen. Gebruik HubSpot om het aantal aangemaakte contacten, de voortgang in de levenscyclus, de gekwalificeerde pijplijn en de gesloten omzet in verband met die campagnes weer te geven. Houd platformconversies en CRM-resultaten gescheiden en markeer campagnenamen of records die je niet kunt koppelen. Stel een beknopt wekelijks rapport op met een samenvatting, een kanaalvergelijking, de drie grootste veranderingen en niet meer dan vijf aanbevolen acties. Maak vervolgens een Slack-bericht op voor #marketing-performance, maar wacht op mijn goedkeuring voordat je het verstuurt.

Aboli Gangreddiwar, een expert op het gebied van lifecycle marketing die een diepgaand artikel over MCP's voor marketeers heeft geschreven, verwoordt het treffend:

Ik zie het een beetje als een soort USB-C voor je marketingstack. Als je Databricks als je CDP gebruikt en HubSpot als je ESP, kan MCP ervoor zorgen dat ze op een meer naadloze manier met elkaar communiceren. Je hebt dan niet elke keer een BI-ticket nodig als je een nieuw veld wilt. ”

Ik zie het een beetje als een soort USB-C voor je marketingstack. Als je Databricks als je CDP gebruikt en HubSpot als je ESP, kan MCP ervoor zorgen dat ze op een meer naadloze manier met elkaar communiceren. Je hebt dan niet elke keer een BI-ticket nodig als je een nieuw veld wilt. ”

Dat is de verschuiving van AI die over je marketing praat naar AI die er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Als je een brede rondleiding wilt zien van waar AI binnen marketingwerk past voordat je het gaat implementeren, bekijk dan dit:

Zijn Claude-connectoren veilig voor marketinggegevens?

Dat kan zeker. Veiligheid hangt af van drie dingen: de connector die je kiest, de toestemmingen die je verleent en de acties die Claude mag uitvoeren. De meeste directory-connectors maken gebruik van OAuth, dus je logt in via het bronplatform in plaats van een wachtwoord te delen. Aangepaste MCP-servers kunnen gebruikmaken van OAuth, API-sleutels of iets anders, dus raadpleeg eerst de handleiding van de leverancier.

Houd je bij marketinggegevens aan vier regels:

Geef de voorkeur aan directory-connectoren of first-party MCP-servers. Anthropic wijst erop dat Anthropic wijst erop dat aangepaste connectoren Claude kunnen koppelen aan diensten die het niet heeft geverifieerd . Voeg alleen een aangepast eindpunt toe als dit afkomstig is uit de eigen documentatie van de leverancier. Controleer ook wie de server beheert en tot welke gegevens deze toegang heeft

Zorg dat schrijfacties pas na goedkeuring plaatsvinden. Met Claude kun je voor elke tool instellen dat deze Altijd toestaan , Goedkeuring vereist of Geblokkeerd is. Begin waar mogelijk met alleen-lezen-toegang. Vraag om bevestiging voordat Claude budgetten wijzigt, CRM-records bijwerkt, een doelgroep bewerkt, berichten verstuurt of live documenten overschrijft

Controleer de toestemmingen van de gekoppelde gebruiker. Claude neemt de toestemmingen van die persoon op het bronplatform over, dus het kan alleen zien of doen wat die persoon al kan. OAuth-scopes, organisatie-instellingen en toestemmingen per tool kunnen dit bereik verder beperken

Houd er rekening mee dat sommige gegevens worden achtergehouden. HubSpot HubSpot blokkeert bijvoorbeeld alle interactiegeschiedenis wanneer ‘Gevoelige gegevens’ is ingeschakeld. Dit geldt voor e-mails, telefoongesprekken, vergaderingen, aantekeningen en taken. Een antwoord kan dus per definitie onvolledig zijn

Voeg deze instructie toe aan gevoelige werkstroomen:

Maak een lijst met alle records, velden, bestanden of kanalen waartoe je geen toegang had. Maak geen aannames over ontbrekende waarden.

De veiligste aanpak is eenvoudig. Verleen de minimaal noodzakelijke toegang, zorg dat belangrijke acties alleen na menselijke goedkeuring kunnen worden uitgevoerd, en breid de toestemmingen alleen uit wanneer een daadwerkelijke werkstroom daar om vraagt.

Waarom je Claude-connectoren niet werken

Als een connector niet goed werkt, is de oorzaak meestal een van de paar voorspelbare dingen. Het ligt zelden aan jouw opdracht.

De server is onbereikbaar : Aangepaste en externe connectoren maken verbinding vanuit de cloud van Anthropic, niet vanaf uw computer. Als uw MCP-server zich achter een firewall of op een privé-netwerk bevindt, zal de verbinding blijven mislukken totdat u het IP-bereik van Anthropic op de witte lijst zet

Auth is stilletjes verlopen : OAuth-tokens van aangepaste connectoren blijven niet altijd behouden wanneer de app opnieuw wordt opgestart. In : OAuth-tokens van aangepaste connectoren blijven niet altijd behouden wanneer de app opnieuw wordt opgestart. In de Claude Code-opslagplaats van Anthropic staan connectoren gedocumenteerd die ‘verbonden’ aangeven terwijl er geen tools worden geladen. De betrouwbare oplossing is de verificatieprompt in de chat, die één keer per sessie wordt uitgevoerd

De storing zit stroomopwaarts : externe connectoren kunnen aan de serverzijde uitvallen, zelfs als er aan jouw kant niets is veranderd. Wanneer een tool een update naar zijn MCP-server verstuurt, kan je verbinding zonder dat het aan jou ligt, wegvallen

Limiet per abonnement: Gratis gebruikers krijgen één aangepaste connector; voor meerdere connectoren is een betaald Anthropic-abonnement vereist

Hoe ClickUp de marketingstack met elkaar verbindt

Inmiddels hebben de connectoren hun werk gedaan. Claude heeft de advertentiecijfers opgehaald, deze vergeleken met het CRM en je een duidelijk beeld gegeven van wat werkte. Vervolgens moet iemand de aanbevelingen overzetten naar een taakbeheersysteem, eigenaars toewijzen, de briefing koppelen en de beslissing bij de volgende evaluatie opnieuw toelichten. Een week later weet niemand meer welke aanbevelingen zijn goedgekeurd, welke zijn uitgevoerd en welke nog vastzitten.

Dat is de leemte die ClickUp opvult. Connectors brengen campagnegegevens naar Claude. ClickUp houdt de opdrachtomschrijving, beslissingen, te leveren resultaten en vervolgwerk gekoppeld aan hetzelfde campagnebestand.

Van Claude’s analyse naar een eigen Taak

Wanneer Claude een landingspagina signaleert die conversies misloopt, kan ClickUp Brain de taak direct openen, een eigenaar toewijzen, een deadline instellen, de opdrachtbrief koppelen en de taak opsplitsen in subtaaken voor tekst, ontwerp en kwaliteitscontrole.

Gebruik ClickUp Brain om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen, werklasten in te schatten en nog veel meer

En de controles die je bij elke campagne uitvoert, worden autonoom afgehandeld door een ClickUp Super Agent. Deze toetst nieuwe aanvragen aan je criteria, stelt productietaken op basis van goedgekeurde briefings op en signaleert een vastgelopen beoordeling voordat de deadline verstrijkt. Jij bepaalt welke bronnen worden gelezen en voor welke acties jouw goedkeuring nodig is, zodat de automatisering nooit voorloopt op de mens.

Samenvatting, beslissingen en status in één record

Je positie, claims en goedkeuringsgeschiedenis staan in ClickUp Docs, direct naast de taken die daarvoor zorgen. En Brain leest beide wanneer je er een vraag aan stelt. Zo blijft de redenering achter een beslissing bij het werk, in plaats van dat deze in een oude thread verdwijnt. Je kunt de volgende briefing in hetzelfde document opstellen en Brain de gekoppelde taak gaandeweg laten bijwerken, waarbij de twee nooit uit synchronisatie raken.

Een ClickUp-dashboard brengt vervolgens diezelfde campagne samen in één live-weergave: voortgang per werkstroming, werklast en knelpunten, dat wordt bijgewerkt naarmate het werk vordert. Vraag Brain wat er is veranderd, en het haalt de informatie rechtstreeks uit die live-gegevens, waardoor het grootste deel van de wekelijkse statusrompslomp overbodig wordt.

Kant-en-klare sjabloon Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer om je campagne in vijf fasen in kaart te brengen Als je de structuur liever niet helemaal zelf wilt opbouwen, brengt de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer een campagne over vijf fasen in kaart: Planning, Productie, Lancering, Evaluatie en Retentie. Met aangepaste velden leg je het team, het kanaal, het budget en het type deliverable vast, en krijg je een fasenbord, een kalender en kant-en-klare weergaven voor de lancering en sociale media.

De eerlijke beperking: Dit alles maakt ClickUp nog geen vervanging voor de tools waarin je live campagnegegevens zijn opgeslagen. HubSpot, Supermetrics en de rest blijven eigenaar van de ruwe cijfers, en als het grootste deel van je werk in die tools plaatsvindt, houden de gespecialiseerde koppelingen je dichter bij de bron. ClickUp verdient zijn plaats zodra het besluitvormings- en het uitvoeringsproces onder één dak moeten worden samengebracht.

Voor wie is dit geschikt: Marketingteams die meerdere campagnes tegelijk uitvoeren, waarbij prioriteiten verschuiven en belanghebbenden een statusupdate willen zonder daar om te hoeven vragen. Een marketeer die in zijn eentje af en toe een query verstuurt, zal dit omslachtiger vinden dan de situatie vereist.

Decimal Point Analytics heeft het marketingwerk met 40% verminderd dankzij ClickUp Decimal Point Analytics kampte met dezelfde versnippering: campagnecontext, verzoeken en rapportages waren verspreid over spreadsheets, formulieren, e-mailthreads en afzonderlijke AI-tools. Nadat meer dan 800 medewerkers waren overgestapt op ClickUp en Brain een vast onderdeel was geworden van de dagelijkse routine van het marketingteam, meldt het bedrijf dat de marketingoutput 40% sneller verloopt en dat er per persoon per dag ongeveer twee uur wordt bespaard op content en onderzoek. Live Dashboards hebben de handmatig samengestelde presentaties voor managementbeoordelingen vervangen. De les voor teams die veel gebruikmaken van connectoren: het importeren van gegevens in Claude versnelt de analyse, en dat is het deel dat je meteen zult waarderen. Het echte voordeel komt pas later naar voren, wanneer de beslissingen, taken en rapportages nog lang nadat de chat is gesloten met elkaar verbonden blijven.

Connectors geven Claude toegang. Je moet het nog steeds een taak toewijzen.

Toegang is het makkelijke deel. De coördinatie is het werk. Wat het verschil maakt tussen een set Claude-connectoren die zijn geld waard is en een set die er gewoon maar staat, is de reeks regels die je eromheen schrijft: welke bron de doorslag geeft bij een gelijkspel, hoe elke metric wordt gedefinieerd en waar Claude moet stoppen en wachten op een mens.

Begin dus klein. Kies één taak die je elke week uitvoert, of dat nu de prestatieanalyse op Monday is, de creatieve controle voorafgaand aan een lancering of de maandelijkse analyse van de concurrentie. Sluit alleen de connectoren aan die bij die taak horen, in de volgorde waarin ze nodig zijn. Voer de taak vervolgens zo vaak uit totdat de prompt niet meer verandert. Dat is je eerste werkstroom, en die leert je meer over wat je daadwerkelijk nodig hebt dan welke installatiegolf dan ook.

Er is één leemte die connectoren alleen niet kunnen opvullen: het moment waarop inzichten moeten worden omgezet in actie. Claude kan je vertellen dat een landingspagina conversies misloopt, maar er moet nog steeds iemand zijn die de verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing, de deadline vaststelt en het proces tot aan de voltooiing bijhoudt. Dat is waar het lonen om het besluitvormen en het uitvoeren op één plek te houden, en dat is waar ClickUp van pas komt.

Het geïntegreerde AI-werkplatform van ClickUp zet een aanbeveling van Claude om in een toegewezen taak, waarbij de opdrachtomschrijving, de eigenaar en het dashboard al zijn toegevoegd als bijlagen. Ga dus gerust aan de slag met ClickUp, helemaal gratis.

Veelgestelde vragen over Claude MCP-connectoren

Dit hangt af van de connector. Alleen-lezen connectoren zoals Ahrefs en Similarweb halen alleen gegevens op, terwijl HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion en Slack schrijfacties ondersteunen, zoals het aanmaken van records, het bijwerken van campagnes of het versturen van berichten. Je kunt dit per tool in Claude instellen op ‘Altijd toestaan’, ‘Goedkeuring nodig’ of ‘Geblokkeerd’, dus zorg ervoor dat belangrijke schrijfacties alleen na goedkeuring plaatsvinden.

Moet ik kunnen codeen om Claude-connectoren te gebruiken?

Nee. Directory-connectoren zijn met een paar klikken en een OAuth-aanmelding te installeren; er is geen code nodig. Zelfs voor een aangepaste connector hoef je alleen een naam en de URL van een externe MCP-server op te geven, hoewel het opzetten van de MCP-server zelf een Taak voor ontwikkelaars is als je tool er nog geen aanbiedt.

Waarin verschilt MCP van een gewone API?

Een API is een aangepaste integratie die je per dienst bouwt, dus om Claude afzonderlijk aan HubSpot en Google Ads te koppelen, waren vroeger twee afzonderlijke integraties nodig. MCP vervangt dat door één open standaard die elke MCP-compatibele tool begrijpt. Anthropic heeft het in 2024 als open source vrijgegeven, specifiek om een einde te maken aan gefragmenteerde, eenmalige integraties.

Niet met speciale first-party-connectoren, maar wel via Supermetrics, dat Claude via één enkele verbinding gekoppeld koppelt aan meer dan 200 bronnen, waaronder Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads en Search Console. Claude ziet één Supermetrics-connector in plaats van één per platform en kan uitgaven, ROAS en CPA over verschillende kanalen heen vergelijken.

Zijn de Claude-connectoren gratis?

De meeste directory-connectoren zijn beschikbaar in alle abonnementen, inclusief het gratis abonnement, hoewel gratis gebruikers beperkt zijn tot één aangepaste connector. Voor sommige specifieke connectoren, zoals die van HubSpot, is een betaald Anthropic-abonnement (Pro, Max, Team of Enterprise) vereist. De connector zelf is doorgaans inbegrepen; je kosten bestaan uit het Claude-abonnement plus eventuele kosten voor het betaalde account van de tool waarmee je verbinding maakt.

Kunnen Claude-connectoren Zapier of Make vervangen?

Niet helemaal. Claude-connectoren zijn beter geschikt voor flexibel, contextgericht werk waarbij de volgende stap afhangt van wat het model ontdekt. Zapier, Make en soortgelijke tools zijn beter voor vaste trigger-actie-automatiseringen die elke keer op dezelfde manier moeten worden uitgevoerd. Veel teams zullen Claude gebruiken om te analyseren en beslissingen te nemen, en vervolgens een goedgekeurde actie doorgeven aan een deterministische automatisering.