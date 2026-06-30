Beste software voor planning van gebeurtenissen in 2026

Software voor evenementenplanning lijkt één categorie te zijn, totdat je bij je eerste gebeurtenis ontdekt dat het er eigenlijk twee zijn. De ene categorie richt zich op interne processen: tijdlijnen, coördinatie met leveranciers, budgetten en goedkeuringen. De andere categorie zorgt voor de ervaring van de deelnemers: registratie, ticketverkoop, inchecken en betrokkenheid. Als je de verkeerde categorie kiest, krijg je te maken met problemen die je pas de week voor de start van je gebeurtenis ontdekt.

Deze gids wijst niet één enkele winnaar aan. De tien beste programma’s voor evenementenplanning worden gerangschikt op basis van de taken die elk programma dekt en waar de grenzen liggen.

De beste evenementenplanningssoftware voor teams met veel coördinatiewerk is ClickUp, Cvent voor bedrijfsconferenties, Eventbrite voor openbare ticketverkoop en Planning Pod voor locaties. Er is geen universele winnaar, alleen de oplossing die het beste aansluit bij uw belangrijkste operationele tekortkoming. Zodra u die hebt vastgesteld, is het kiezen van de juiste tool voor evenementenplanning eenvoudig.

Waar moet u op letten bij software voor het plannen van gebeurtenissen?

Let bij het kiezen van goede evenementenplanningssoftware op deze vijf aspecten: duidelijke eigendom van de taken, overzichtelijke kalender, het bijhouden van leveranciers en gasten, handige automatisering en tools voor deelnemers als u openbare gebeurtenissen organiseert.

Dit zijn de punten waarop u in detail moet letten:

Eigendom van taken: Elke taak heeft één aangewezen eigenaar, zodat er niets tussen de mazen van het net valt

Zichtbaarheid van de kalender: u ziet tijdlijnen, deadlines en de status zonder dat u daarvoor een apart rapport hoeft op te stellen

Bijhouden van leveranciers en gasten: Leveranciers, sponsors en gastenlijsten staan allemaal op één plek, niet verspreid over verschillende spreadsheets

Automatisering: Herinneringen en statusupdates verlopen automatisch, zodat routinematige taken van beheerders geen tijd meer opslokken

Tools voor deelnemers: Voor betaalde of openbare gebeurtenissen beschikt u ook over functies voor registratie, ticketverkoop, inchecken en rapportage na afloop van de gebeurtenis

Lees ook: Gratis sjablonen en checklists voor evenementenplanning in Excel en ClickUp

De beste software voor evenementenplanning in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Opvallende functie Prijzen* Waar het tekortschiet Cvent Enterprise-conferenties en programma's met veel registraties Een netwerk van meer dan 340.000 locaties met ingebouwde offerteaanvragen en check-in ter plaatse Aangepaste prijzen Weinig gebruiksgemak; voor de installatie is meestal een speciale manager voor gebeurtenissen nodig Whova Betrokkenheid van deelnemers bij conferenties en beurzen Alles-in-één app voor gebeurtenissen voor netwerken, het programma en het verzamelen van leads van exposanten Aangepaste prijzen Overdaad aan notificaties, geen ingebouwde breakout-ruimtes, geen zoekfunctie voor locaties Eventbrite Openbare gebeurtenissen met kaartverkoop en ontdekking De Discovery-marktplaats brengt uw gebeurtenis onder de aandacht van actieve kaartkopers Gratis te publiceren; 3,7% + $1,79 per betaald ticket + 2,9% verwerkingskosten Geen leverancier, budget of backoffice-registratie om de gegevens bij te houden Planning Pod Locaties, bruiloften en activiteiten in de horeca Suite voor locatiebeheer: plattegronden, zitplaatsgrafieken en bestellingen voor banketten Aangepaste prijzen Het bijhouden van taken voelt omslachtig aan voor projectmanagers bij bedrijven ClickUp Complexe gebeurtenisorganisatie beheren vanuit één werkruimte Taak, documenten, kalenders, formulieren en automatiseringen op één plek Free; betaalde abonnementen vanaf $7 per gebruiker per maand Geen ingebouwde ticketverkoop, registratiepagina of incheckscanner Asana Planning op basis van deadlines met afhankelijkheden Automatische datumaanpassing verschuift alle gekoppelde taken wanneer er één uitloopt Free; Starter $13,49, Advanced $30,49 per gebruiker per maand Tijdlijn-weergave alleen beschikbaar in het betaalde abonnement; geen ticketverkoop monday.com Visuele, aanpasbare planning voor gebeurtenissen Volledig aanpasbare borden plus gratis zetels voor leveranciers en sponsors Free; Basic $12, Standard $14, Pro $24 per gebruiker per maand Gebeurtenissen plannen maar niet uitvoeren; limiet van 250 automatiseringen per maand bij het Standard-abonnement Trello Eenvoudig bijhouden van taaken bij gebeurtenissen Butler-automatisering is inbegrepen bij elk abonnement, ook bij het gratis abonnement Free; Standaard $5, Premium $10, Enterprise $17,50 per gebruiker per maand Geen ingebouwde dashboards voor budgetten of werklast; schiet tekort bij complexe tijdlijnen Basecamp Eenvoudige teamsamenwerking rondom gebeurtenissen Hill Grafieken laten zien of aan werk wordt gewerkt of dat dit wordt uitgevoerd Free; Pro $15 per gebruiker per maand, Pro Unlimited $299 per maand, jaarlijks gefactureerd Geen afhankelijkheden, tijdsregistratie of capaciteitsplanning Zoom Beurtenissen Virtuele gebeurtenissen en webinars Een vertrouwde video-interface die gasten al kennen en kunnen gebruiken Webinars $89/maand, Webinars Plus $99/maand, Gebeurtenissen $149/maand Je kunt geen badges afdrukken of fysieke stands opzetten

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

De beste software voor evenementenplanning om uit te proberen

Deze lijst bevat tien tools: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp en Zoom Events.

Elke oplossing is gespecialiseerd in een ander onderdeel van de organisatie van gebeurtenissen en -planning en heeft zijn beperkingen op andere gebieden. Elke onderstaande keuze krijgt dezelfde beoordeling: waar de oplossing in uitblinkt, waar de beperkingen liggen en voor wie deze oplossing niet geschikt is.

1. Cvent (Het meest geschikt voor conferenties van grote ondernemingen en programma's met veel registraties)

via Cvent

Cvent is een evenementenbeheerplatform op ondernemingsniveau dat is ontwikkeld om de volledige levenscyclus van een gebeurtenis te beheren, van het zoeken naar locaties en registratie tot het betrekken van deelnemers, het uitgeven van toegangskaarten en analyses na afloop van de gebeurtenis. Het is een van de meest gevestigde namen in de ruimte en is gericht op grote organisaties en verenigingen. Het is de favoriete tool van gespecialiseerde evenemententeams die regelmatig of grootschalige conferenties, beurzen en bedrijfsevenementen organiseren.

Het biedt integratie met Goldcast voor AI-videobewerking, ON24 voor webinars en krachtige koppelingen met CRM- en marketingtools zoals Salesforce. Dankzij deze koppelingen kunt u de hele gebeurtenis, van begin tot eind, op één plek beheren.

Het platform kan complexe logistiek ter plaatse beter aan dan de meeste eenvoudige projectborden. U kunt registratiesites met uw eigen huisstijl bouwen en de mobiele app Attendee Hub inzetten. Het beschikt ook over een ingebouwd leveranciersnetwerk met meer dan 340.000 locaties. Dit betekent dat u offerteaanvragen kunt versturen en ruimtes rechtstreeks via de software kunt reserveren. Cvent is de voor de hand liggende keuze voor teams die leven en ademen voor gebeurtenissen en die diepgang boven eenvoud verkiezen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Het leveranciersnetwerk van Cvent: zoek locaties en beheer offerteaanvragen voor locaties wereldwijd

Registratie bij aankomst: Maak gebruik van check-in-kiosken ter plaatse en het realtime afdrukken van badges om lange wachtrijen te voorkomen

Deelnemershub: Bied gasten een aangepaste mobiele app met uw eigen huisstijl, in combinatie met uitgebreid bijhouden van gegevens na afloop van de gebeurtenis voor het management

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,3/5 (meer dan 4.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Waar Cvent tekortschiet: De software scoort laag op gebruiksgemak. Om de software correct in te stellen, is meestal een speciale manager voor gebeurtenissen nodig. Sla Cvent over als: u één klein evenement organiseert of op zoek bent naar een eenvoudige oplossing. Maar voor programma’s voor gebeurtenissen bij ondernemingen zijn er maar weinig platforms die qua omvang aan Cvent kunnen tippen. Tools zoals Whova of Eventbrite bieden u de basisfuncties voor deelnemers die u nodig hebt, zonder de hoge kosten die bij oplossingen voor ondernemingen horen.

Wat zeggen echte gebruikers over Cvent?

Lees wat deze G2-recensent van Cvent vindt:

Dit platform heeft me veel tijd bespaard; de overstap vanuit Attendee Hub verliep soepel en ik gebruik het maandelijks op basis van mijn webinarrooster. Hun technische ondersteuning staat altijd voor me klaar en geeft uitstekende advies op mijn vragen wanneer dat nodig is. Onze Salesforce-integratie werkt naadloos zodra deelnemers zich voor een gebeurtenis registreren.

Dit platform heeft me veel tijd bespaard; de overstap vanuit Attendee Hub verliep soepel en ik gebruik het maandelijks op basis van mijn webinarrooster. Hun technische ondersteuning staat altijd voor me klaar en geeft uitstekende advies op mijn vragen wanneer dat nodig is. Onze Salesforce-integratie werkt naadloos wanneer deelnemers zich voor gebeurtenissen registreren.

Als u werkzaam bent in de evenementenbranche, heeft u keuze te over. De wereldwijde markt voor evenementenbeheersoftware zal naar verwachting groeien tot 39,6 miljard dollar in 2030, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 13,2%, voor een sector die tegen die tijd maar liefst 3,4 biljoen dollar waard zal zijn.

2. Whova (Het beste voor het betrekken van deelnemers op conferenties en beurzen)

via Whova

Whova is een platform voor evenementenbeheer en -betrokkenheid dat vooral bekend staat om zijn hooggewaardeerde app voor gebeurtenissen. Het richt zich op netwerken tussen deelnemers, agenda's en betrokkenheid bij conferenties en professionele gebeurtenissen.

Whova geeft voorrang aan de ervaring van de deelnemers boven het bijhouden van interne gegevens, en alles verloopt via de app: het programma, sprekersprofielen, live-enquêtes, berichten en community-forums. Voor conferenties en beurzen waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten tijdens vergaderingen, loont die focus de moeite.

Whova is ook zeer geschikt voor beurzen, vooral wanneer het vastleggen van leads van exposanten belangrijk is. Exposanten scannen badges via een QR-code en verzamelen ter plekke leads bij hun stand. In vergelijking met Cvent is Whova eenvoudiger in te stellen en goedkoper, hoewel het geen uitgebreide zoekfunctie voor locaties biedt. Het is een solide keuze voor fysieke, virtuele en hybride gebeurtenissen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

App voor gebeurtenissen gericht op gasten: Geef deelnemers de mogelijkheid om te netwerken, op communityforums te posten en live te chatten

Tools voor academische gebeurtenissen : Beheer registratie, een website, badges en het verzenden van abstracts allemaal in één keer

Leadgeneratie bij exposanten: Laat sponsors badges scannen en hun rendement aantonen

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,8/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2.300 beoordelingen)

Waar Whova tekortschiet: Organisatoren klagen vaak over een overdaad aan geautomatiseerde notificaties die hun gasten overspoelen. Het dashboard bevat veel functies, wat extra trainingstijd vereist, en de tools voor virtuele streaming beschikken niet over ingebouwde breakout-rooms. Sla Whova over als: u een kleine bijeenkomst organiseert met minder dan 100 mensen, waarbij het financieel niet zinvol is om conferentiekwaliteit-softwarekosten te betalen voor een app. U kunt Whova ook beter links laten liggen als uw project het zoeken naar een locatie en grondige financiële controles vereist.

Wat zeggen echte gebruikers over Whova?

Dit is wat een G2-recensent van Whova vindt:

De mogelijkheid om mijn eigen agenda samen te stellen; de mogelijkheid om de QR-code van deelnemers te scannen om contactgegevens te verzamelen, een gedeelte voor aantekeningen, een gedetailleerde agenda met een overzicht van de onderwerpen, zaalinformatie die gekoppeld is aan een plattegrond. Ook de community-vergadering om mogelijkheden te delen om verbindingen te leggen. Ik vind het fijn dat de informatie ook na afloop van de gebeurtenis nog beschikbaar is in de app.

De mogelijkheid om mijn eigen agenda samen te stellen; de mogelijkheid om de QR-code van deelnemers te scannen om contactgegevens te verzamelen, een gedeelte voor aantekeningen, een gedetailleerde agenda met een overzicht van de onderwerpen, zaalinformatie die gekoppeld is aan een plattegrond. Ook de community-vergadering om mogelijkheden te delen om verbindingen te leggen. Ik vind het fijn dat de informatie ook na afloop van de gebeurtenis nog beschikbaar is in de app.

3. Eventbrite (Het meest geschikt voor openbare gebeurtenissen met kaartverkoop en het ontdekken van gebeurtenissen)

via Eventbrite

Kies Eventbrite om tickets aan het publiek te verkopen. Het heeft de functie van een ontdekkingsplatform, waardoor uw gebeurtenis onder de aandacht komt van een publiek dat actief op zoek is naar ervaringen. Eventbrite is zelfs misschien wel de bekendste naam op het gebied van selfservice-ticketverkoop voor gebeurtenissen en brengt organisatoren in verbinding met een ingebouwd platform met miljoenen unieke kopers. Het is speciaal ontwikkeld voor openbare, consumentgerichte gebeurtenissen waarbij zichtbaarheid en snelle ticketverkoop belangrijker zijn dan complexe logistiek.

Het publiceren van een gebeurtenispagina kost slechts enkele minuten en vereist geen technische kennis. U kunt binnen enkele minuten een pagina lanceren en direct gebruikmaken van tools voor afrekenen, scannen bij de ingang en e-mail. Met Eventbrite kunt u ook gratis gebeurtenissen publiceren zonder platformkosten, en betaalde gebeurtenissen organiseren met verschillende ticketcategorieën, kortingscodes en gereserveerde zitplaatsen wanneer u die nodig hebt.

Eventbrite kan ook worden geïntegreerd met Facebook, zodat deelnemers gebeurtenissen kunnen ontdekken en tickets kunnen kopen zonder het platform te verlaten. De app voor organisatoren ondersteunt bovendien betrouwbare QR-check-in bij de ingang.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Discovery-marktplaats: Bereik mensen die al op zoek zijn, zodat u tickets kunt verkopen zonder aan advertenties uit te geven

Gestroomlijnd afrekenen: Open binnen enkele minuten een betrouwbare, mobielvriendelijke betaalpagina

Scannen onderweg: Laat gasten snel binnen bij de ingang met behulp van een native scan-app voor smartphones

Prijzen

Gratis gebeurtenissen

Betaalde tickets: 3,7% + $1,79 servicekosten per ticket

Betalingsverwerking: 2,9% per bestelling

Beoordelingen

G2: 4,3/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.700 beoordelingen)

Waar Eventbrite tekortschiet: Backoffice-taken behoren niet tot de taken van het platform. Het houdt geen overzicht bij van contracten met leveranciers, de werklast van het team of budgetgoedkeuringen, dus je moet je planning voorafgaand aan de gebeurtenis elders doen. Sla Eventbrite over als: u privé-vergaderingen, interne trainingen of gebeurtenissen op uitnodiging organiseert. Met een privé-registratietool hebt u meer controle en betaalt u geen marktplaatskosten.

Wat zeggen echte gebruikers over Eventbrite?

Een G2-recensent deelde zijn ervaring met Eventbrite:

Het feit dat de pagina’s voor gebeurtenissen aanpasbaar en eenvoudig te bouwen zijn, zorgt ervoor dat ze er professioneel uitzien. Met behulp van de multifunctionele pagina’s voor gebeurtenissen kunnen we een goede eerste indruk maken zonder de hulp van een professionele ontwerper. De geïntegreerde promotiefuncties en mogelijkheden om via sociale media te delen bleken eveneens een nuttige toevoeging te zijn, aangezien ze ons hebben geholpen een breder publiek te bereiken en de kaartverkoop te stimuleren met minimale inspanning en zonder gebruik te maken van andere marketingmiddelen.

Het feit dat de pagina’s voor gebeurtenissen aanpasbaar en eenvoudig te bouwen zijn, zorgt ervoor dat ze er professioneel uitzien. Met behulp van de multifunctionele pagina’s voor gebeurtenissen kunnen we een goede eerste indruk maken zonder de hulp van een professionele ontwerper. De geïntegreerde promotiefuncties en mogelijkheden om via sociale media te delen bleken eveneens een nuttige toevoeging te zijn, aangezien ze ons hebben geholpen een breder publiek te bereiken en de kaartverkoop te stimuleren met minimale inspanning en zonder gebruik te maken van andere marketingmiddelen.

4. Planning Pod (Het meest geschikt voor locaties, bruiloften en activiteiten in de horeca)

via Planning Pod

Planning Pod is in de eerste plaats ontwikkeld voor locaties en professionele gebeurtenis- en horeca-exploitanten en bundelt leadregistratie, boekingskalender, plattegronden, BEO's, offertes, contracten, betalingen en rapportage in één systeem.

Locaties en bruiloftsbedrijven werken anders dan softwareteams, en Planning Pod is ideaal voor hen. Het beheert de locatie als een bedrijf. Omdat je leads, boekingskalender en ondertekende contracten in één bestand staan, blijft de verkooppijplijn gekoppeld aan de kalender voor gebeurtenissen.

Planning Pod beschikt over een uitgebreide, geïntegreerde toolset (meer dan 40 tools) die een hele reeks afzonderlijke apps vervangt. U kunt plattegronden tekenen, zitplaatsindelingen opstellen en bestellingen voor banketgebeurtenissen afdrukken voor de keuken en het bedienend personeel. Leads komen binnen via The Knot en WeddingWire, en facturen worden synchroniseerd met QuickBooks, zodat het hele boekingsproces op één plek verloopt.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Vast abonnement: geen kosten per ticket, plus ingebouwde betalingsverwerking en klantportalen met uw eigen huisstijl

Klantenservice: Veel gebruikers zijn lovend over het ondersteuningsteam van Planning Pod en de snelle reacties op verzoeken om nieuwe functies

Geïntegreerde verkoopgegevens: bewaar offertes, contracten en facturen per boeking bij elkaar

Klantportalen met uw eigen huisstijl: Laat klanten op één plek de weergave van layouts bekijken, documenten ondertekenen en betalen

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Waar Planning Pod tekortschiet: Het product en de ondersteuning zijn volledig gericht op de horeca. Die focus is de kracht, maar projectmanagers bij bedrijven vinden het bijhouden van taken omslachtig. Sla Planning Pod over als: u interne bedrijfsevenementen of marketingcampagnes organiseert. Een flexibele werktool biedt die teams meer ruimte.

Wat zeggen echte gebruikers over Planning Pod?

Lees hoe Planning Pod een Capterra-recensent behandelde die geen planningsspecialist was:

Ik ben geen evenementenorganisator, maar Planning Pod maakte het plannen, organiseren en uitvoeren van een professionele conferentie voor meer dan 150 deelnemers zo belachelijk EENVOUDIG! De registratie en kaartverkoop, budgettering, facturering, contracten, e-mailcommunicatie, het genereren van sjablonen, de deelnemerslijst, de plattegrond, takenlijsten met de mogelijkheid om mensen taken toe te wijzen en documenten te uploaden, het programma, de website, het verzamelen van enquêtes… Ik kan niet goed genoeg uitdrukken wat een uitkomst Planning Pod is voor het conferentiecomité van mijn non-profitorganisatie, die draait op vrijwilligers!!!

Ik ben geen evenementenorganisator, maar Planning Pod maakte het plannen, organiseren en uitvoeren van een professionele conferentie voor meer dan 150 deelnemers zo belachelijk EENVOUDIG! De registratie en kaartverkoop, budgettering, facturering, contracten, e-mailcommunicatie, het genereren van sjablonen, de deelnemerslijst, de plattegrond, takenlijsten met de mogelijkheid om mensen taken toe te wijzen en documenten te uploaden, het programma, de website, het verzamelen van enquêtes… Ik kan niet genoeg benadrukken wat een uitkomst Planning Pod is voor het conferentiecomité van mijn non-profitorganisatie, die draait op vrijwilligers!!!

Lees ook: De beste software voor locatiebeheer bij gebeurtenissen

5. ClickUp (Het meest geschikt voor het beheren van complexe gebeurtenissen in één werkruimte)

Ontvang een gratis sjabloon Beheer je gebeurtenissen van begin tot eind in ClickUp

ClickUp werkt het beste als de centrale hub voor de planning en coördinatie van een gebeurtenis. Hier komt de gebeurtenis tot stand nog voordat er ook maar iemand binnenkomt: de tijdlijn, de lijst met leveranciers, het budget en de taakoverdrachten tussen marketing, logistiek en productie. Dit alles in één werkruimte, in plaats van verspreid over spreadsheets en e-mailconversaties.

Elke taak kan aangepaste velden bevatten voor begrotingsposten, de status van leverancierscontracten, bevestigingsdata van sprekers of het aantal deelnemers op de gastenlijst. Op deze manier fungeert één enkel overzicht in Board- of Tabel-weergave tegelijkertijd als uw gebeurtenisentracker, zonder dat u een aparte spreadsheet nodig hebt.

Schakel over naar de gantt-weergave en je ziet de volledige productietijdlijn met afhankelijkheden; schakel over naar de kalenderweergave en je ziet wat er deze week op de planning staat. Dezelfde onderliggende gegevens, alleen vanuit een ander perspectief.

ClickUp Forms registreert aanvragen en stuurt deze direct door naar je pijplijn, waarbij de juiste toegewezen persoon, status en deadline al zijn ingesteld. Vanaf dat moment neemt ClickUp automatisering de routine over: taken worden opnieuw toegewezen wanneer de status verandert of een voltooide goedkeuring wordt naar de volgende fase verplaatst, zonder dat iemand op een knop hoeft te klikken.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Realtime analyses: Stel een aangepast Stel een aangepast ClickUp-dashboard samen dat de budgetuitgaven, de voltooiingspercentages van taken en de status van leveranciers voor alle actieve gebeurtenissen in beeld brengt

Automatiseer met ingebouwde AI: Stel contextuele beschrijvingen van gebeurtenissen op en genereer actiepunten voor na de gebeurtenis met behulp van Stel contextuele beschrijvingen van gebeurtenissen op en genereer actiepunten voor na de gebeurtenis met behulp van ClickUp Brain

Documenten geïntegreerd in de werkstroom: Voeg run-of-show-antekeningen, creatieve briefings en samenvattingen na afloop van de gebeurtenis rechtstreeks toe aan de taken die ze ondersteunen met behulp van Voeg run-of-show-antekeningen, creatieve briefings en samenvattingen na afloop van de gebeurtenis rechtstreeks toe aan de taken die ze ondersteunen met behulp van ClickUp Docs als bijlage

Prijzen

Beoordelingen

G2 : 4,6/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Waar ClickUp tekortschiet: Er is geen ingebouwde ticketverkoopmodule, geen tool om registratiepagina’s te maken en geen scanner voor het inchecken van deelnemers. Teams die grote publieke gebeurtenissen organiseren, hebben nog steeds een speciale front-of-house-oplossing nodig. Sla ClickUp over als: je duizenden tickets aan het publiek verkoopt en marktplaatszichtbaarheid of het ter plaatse afdrukken van badges als belangrijkste functie nodig hebt. Voor die taken kun je het beste beginnen met Eventbrite of Cvent en je backoffice-coördinatie daarnaast in ClickUp regelen.

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Lees wat deze manager van een gebeurtenis op G2 te zeggen heeft over ClickUp:

Ik gebruik ClickUp voor mijn evenementenbeheer en het helpt me mijn eigen lijst met nog te doen taken te beheren terwijl ik tegelijkertijd bijhoud waar mijn team mee bezig is. ClickUp doorbreekt communicatiesilo’s, waardoor ik op de hoogte blijf van projectupdates en uitdagingen binnen het team zonder dat ik daarvoor vergaderingen hoef bij te wonen. De kaart ‘Mijn taken’ is essentieel voor het beheren van mijn dagelijkse taken en het in de gaten houden van waar ik achterloop. Ik vind de inbox-functie ontzettend handig om berichten te verwerken en op de hoogte te blijven van taken die ik volg, zonder dat mijn lijst ‘Mijn taken’ rommelig wordt.

Ik gebruik ClickUp voor mijn evenementenbeheer en het helpt me mijn eigen takenlijst te beheren terwijl ik tegelijkertijd bijhoud waar mijn team mee bezig is. ClickUp doorbreekt communicatiesilo’s, waardoor ik op de hoogte blijf van projectupdates en uitdagingen binnen het team zonder dat ik daarvoor in vergaderingen hoef te zitten. De kaart ‘Mijn taken’ is essentieel voor het beheren van mijn dagelijkse taken en het in de gaten houden van waar ik achterloop. Ik vind de inbox-functie ontzettend handig om berichten te verwerken en op de hoogte te blijven van taken die ik volg, zonder dat mijn lijst ‘Mijn taken’ rommelig wordt.

Convene, een klant van ClickUp, beschrijft hoe zij ClickUp gebruiken om alle aspecten van een gebeurtenis te beheren, van audiovisuele apparatuur tot catering en service.

6. Asana (Het meest geschikt voor deadline-gedreven planning van gebeurtenissen met afhankelijkheden)

via Asana

Asana is, net als ClickUp, een platform voor werkbeheer dat niet specifiek is bedoeld als evenementensoftware, maar dat veel wordt gebruikt om de projectkant van evenementen te regelen: taken, tijdlijnen, eigenaars en coördinatie tussen teams.

Asana is speciaal ontwikkeld voor strakke, onderling afgestemde schema’s voor gebeurtenissen. De grootste kracht van Asana is de automatische aanpassing van data. Als een leverancier een deadline mist, verschuift Asana automatisch alle Taaken die aan die leverancier zijn gekoppeld naar een latere datum. Zo hoef je niet handmatig tientallen data in je kalender aan te passen.

In vergelijking met monday.com biedt Asana een uitgebreider gratis abonnement waarmee je het basisbeheer van taken kunt testen voordat je een upgrade uitvoert. Bovendien analyseert de nieuwe AI de historische gegevens van je team om projecten te signaleren die achterlopen op schema. Er is ook een tool voor goedkeuring, zodat je team gebeurtenisborden in een taak kan plaatsen en deze kan goedkeuren zonder ook maar één e-mail te hoeven sturen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Geautomatiseerde datumoverdracht: Verplaats één deadline en alle gekoppelde taken worden automatisch mee aangepast

Voorspellende risicodetectie: Bekijk gegevens van eerdere gebeurtenissen om knelpunten in aankomende projecten in te schatten

Goedkeuring van materiaal in de app: bekijk, geef commentaar op en keur creatief materiaal voor gebeurtenissen rechtstreeks in de thread van de taak goed

Prijzen

Persoonlijk: Gratis

Starter: $13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $30,49/maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Waar Asana tekortschiet: Het prijsmodel is nadelig voor groeiende teams. Je moet het Starter-abonnement aanschaffen om alleen al de tijdlijnweergave te kunnen zien. Daarnaast heb je het Advanced-abonnement nodig om doelen en Portfolios met meerdere gebeurtenissen bij te houden. Er zijn ook geen ingebouwde functies voor gebeurtenissen (registratie, ticketverkoop, deelnemersbeheer), dus je zult het moeten combineren met een speciale tool Sla Asana over als: je een groot team leidt met een krap budget, waarbij monday.com meer waar voor je geld biedt. Asana scant ook geen tickets bij de ingang.

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Deze G2-recensent deelt zijn mening over Asana:

Ik snap niet hoe iemand zonder Asana kan werken. Ik ben dol op de samenwerkingsmogelijkheden – de mogelijkheid om taken aan meerdere collega’s tegelijk toe te wijzen, de projectorganisatie, het gebruik ervan voor evenementenplanning en de sjablonen. Ik gebruik het dagelijks en zou zonder Asana een onproductieve werkdag hebben.

Ik snap niet hoe iemand zonder Asana kan werken. Ik ben dol op de samenwerkingsmogelijkheden – de mogelijkheid om taken aan meerdere collega’s tegelijk toe te wijzen, de projectorganisatie, het gebruik ervan voor planning van gebeurtenissen en de sjablonen. Ik gebruik het dagelijks en zou zonder Asana een onproductieve werkdag hebben.

7. monday.com (Het meest geschikt voor visuele, aanpasbare planning voor gebeurtenissen)

monday.com fungeert, net als ClickUp en Asana, eerder als coördinatietool en logistiek hub dan als registratieplatform. Het is een flexibel ‘Work OS’ dat je kunt gebruiken om de logistiek van gebeurtenissen te plannen en bij te houden, zoals leveranciers, budgetten, planningen en taken.

De zeer visuele, aanpasbare borden van monday.com zijn perfect als je graag werkt met kleurgecodeerde spreadsheets, tijdlijnen en visuele dashboards. Hiermee kun je je werkruimte voor gebeurtenissen helemaal zelf opbouwen. Je kunt alles bijhouden, van budgetgoedkeuringen tot welke leveranciers welke taken blokkeren, precies zoals jij dat wilt.

De nieuwe Digital Workforce maakt gebruik van slimme agents om inkomende verzoeken automatisch te sorteren en de werklast van je team in evenwicht te houden naarmate de evenementenkalender voller raakt. Het grootste voordeel voor evenementenplanners? Je hoeft niet te betalen voor client-licenties. Je kunt leveranciers, sponsors en belanghebbenden rechtstreeks als gratis gasten bij je project betrekken.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Aanpassingen op maat: Combineer aangepaste velden met Kanban-, kalender-, tijdlijn- en kaartweergaven

Gratis externe samenwerking: Nodig klanten en sponsors uit in de werkruimte zonder extra licenties aan te schaffen

Overzichten van meerdere projecten: Maak overzichtsdashboards om deadlines en voortgang voor meerdere gebeurtenissen tegelijk bij te houden

Prijzen

Free

Basis: $12 per maand per gebruiker

Standaard: $14 per maand per gebruiker

Pro: $24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 18.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.900 beoordelingen)

Waar monday.com tekortschiet: Het plant gebeurtenissen, maar voert ze niet uit, dus voor registratie en inchecken is andere software nodig. Het Standard-abonnement beperkt je bovendien tot 250 automatiseringen per maand, een limiet die je tijdens een drukke week al snel overschrijdt. Sla monday.com over als: je een team van twee of drie personen bent, aangezien je door het minimum van drie zetels betaalt voor ongebruikte ruimte. Voor ticketverkoop en check-in zijn Eventbrite of Cvent geschikter.

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Lees meer over de installatie van monday.com in deze recensie op G2:

Het was eenvoudig in te stellen en het heeft ons geholpen om aanvragen voor gebeurtenissen voor onze belangrijkste gebieden te categoriseren, waardoor gebeurtenissen overzichtelijk blijven en onze planning is verbeterd. Wat het onderhoud betreft, zorgt het ervoor dat er minder verzoeken en vergaderingen in de gang plaatsvinden, terwijl het tegelijkertijd eenvoudig is om verzoeken en de afhandeling ervan bij te houden.

Het was eenvoudig in te stellen en het heeft ons geholpen om aanvragen voor gebeurtenissen voor onze belangrijkste gebieden te categoriseren, waardoor gebeurtenissen overzichtelijk blijven en onze planning is verbeterd. Wat het onderhoud betreft, zorgt het ervoor dat er minder verzoeken en vergaderingen in de gang plaatsvinden, terwijl het eenvoudig is om verzoeken en de afhandeling ervan bij te houden.

8. Trello (Het meest geschikt voor het bijhouden van eenvoudige taaken bij gebeurtenissen)

via Trello

Trello houdt het simpel met borden, lijsten en kaarten die perfect zijn voor kleinschalige gebeurtenissen. Je team heeft het binnen enkele minuten onder de knie, waardoor de instapdrempel voor vrijwilligers en tijdelijk personeel tot een minimum wordt beperkt. Je schrijft een Taak op een kaart, versleept deze naarmate het werk vordert, en iedereen ziet wie waarvoor verantwoordelijk is.

Een ingebouwde tool genaamd Butler is bij elk abonnement inbegrepen. Stel deze eenmalig in en hij verstuurt automatisch herinneringen voor deadlines of werkt de status van kaarten bij. Zo worden repetitieve administratieve taken overbodig.

En als je het nog wat complexer wilt maken, kun je met Power-Ups flexibel integraties en extra functies toevoegen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Visuele kanbanborden: Zo kunnen teamleden in één oogopslag de status van elke gebeurtenis-taak zien

Butler-automatisering: regelt taakupdates en herinneringen aan deadlines bij alle abonnementen

Atlassian Intelligence: Tekst opschonen en directe actiepunten uit kaartbeschrijvingen halen

Prijzen

Free

Standaard: $5 per maand per gebruiker

Premium: $10 per maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand/gebruiker

Beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.500 beoordelingen)

Waar Trello tekortschiet: Het beschikt niet over ingebouwde dashboards voor het bijhouden van grote budgetten voor gebeurtenissen of het beheren van de totale werklast van het team. Het bijhouden van complexe tijdlijnen voor projecten, waarbij een vertraging bij één leverancier de hele planning in de war kan sturen, is erg moeilijk op een platte layout. Sla Trello over als: u een grote, meerdaagse conferentie organiseert met complexe tijdlijnen van leveranciers. Voor dergelijke projecten heeft u een tool om de voortgang bij te houden nodig zoals ClickUp, Asana of monday.com.

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Lees wat deze G2-recensent zo goed vindt aan Trello:

Wat ik het leukste vind aan Trello is hoe ontzettend eenvoudig het is om chaotische gebeurtenisplanning – zoals het jongleren met sprekersschema’s, sponsorlijsten en checklists voor deelnemers aan conferenties – om te zetten in visuele borden met kaarten die je kunt verslepen, zodat iedereen in het team het in één oogopslag begrijpt.

Wat ik het leukste vind aan Trello is hoe ontzettend eenvoudig het is om chaotische gebeurtenisplanning – zoals het jongleren met sprekersschema’s, sponsorlijsten en checklists voor deelnemers aan conferenties – om te zetten in visuele borden met kaarten die je kunt verslepen, zodat iedereen in het team het in één oogopslag begrijpt.

9. Basecamp (Het meest geschikt voor eenvoudige teamsamenwerking rondom gebeurtenissen)

via Basecamp

Basecamp blijft eenvoudig voor kleinere teams die samen gebeurtenissen organiseren. Berichten, planningen, bestanden en takenlijsten staan allemaal op één plek, wat ideaal is voor teams die meer waarde hechten aan duidelijke communicatie dan aan het opzetten van ingewikkelde systemen. Je kunt klanten, aannemers, leveranciers en sponsors gratis bij elk project betrekken, en de vaste prijs blijft hetzelfde, ook als je bedrijf groeit.

Voor het bijhouden van de voortgang maakt het gebruik van Hill Charts. Deze geven in één oogopslag aan of een deliverable zich nog in de verkenningsfase bevindt of op weg is naar voltooiing. In vergelijking met Trello krijg je betere berichtgeving, maar zijn er minder manieren om taken in te delen.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Gecentraliseerde werkruimte: Houd gebeurtenisberichten, kalenders en taken bij in één dashboard

Inbegrepen gasttoegang: Betrek externe leveranciers en klanten bij het project zonder extra zetels aan te schaffen

Voortgang bijhouden: Gebruik Hill Charts om te laten zien of aan een taak wordt gewerkt of dat deze actief wordt uitgevoerd

Prijzen

Free

Pro: $15 per maand per gebruiker

Pro Onbeperkt: $299/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)

Waar Basecamp tekortschiet: Het mist de structuur waarop complexe gebeurtenissen steunen, met geen schema’s voor afhankelijkheden, tijdsregistratie of capaciteitsplanning. Door de losse installatie is het later ook moeilijk om gegevens netjes te exporteren. Sla Basecamp over als: uw gebeurtenis afhankelijk is van gekoppelde tijdlijnen en gedetailleerde rapporten. ClickUp of monday.com bieden u die diepgang.

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Luister naar deze G2-recensent die over Basecamp vertelt:

Wat ik het leukste vind aan Basecamp is dat het complexe, terugkerende werk beheersbaar maakte – zonder dat de tool zelf een tweede baan werd (want daar heeft niemand tijd voor). Het was betaalbaar binnen ons beperkte afdelingsbudget. Het was een op zichzelf staande oplossing voor onze afdeling, maar kon gemakkelijk worden geïntegreerd in onze verschillende teams voor gebeurtenissen en projecten.

Wat ik het leukste vind aan Basecamp is dat het complexe, terugkerende werk beheersbaar maakte – zonder dat de tool zelf een tweede baan werd (want daar heeft niemand tijd voor). Het was betaalbaar binnen ons beperkte afdelingsbudget. Het was een op zichzelf staande oplossing voor onze afdeling, maar kon gemakkelijk worden geïntegreerd in onze verschillende teams voor gebeurtenissen en projecten.

10. Zoom Gebeurtenissen (Het meest geschikt voor virtuele gebeurtenissen en webinars)

via Zoom Beurtenissen

Zoom Events is het complete platform van Zoom voor virtuele en hybride gebeurtenissen, gebouwd op basis van de video-infrastructuur die de meeste teams al kennen. Het platform is geschikt voor meerdaagse conferenties en topontmoetingen met registratie, ticketverkoop, agenda’s met meerdere sessies, verschillende tracks en netwerkmogelijkheden, en gaat daarmee veel verder dan een enkel webinar.

Zoom biedt dit momenteel aan als ‘Zoom Events and Webinars’, waarbij Webinars het lichtere pakket is voor eenvoudige uitzendingen en Gebeurtenissen voor de complexere zaken. Mensen weten hoe ze aan een gesprek kunnen deelnemen en waar de mute-knop zit, waardoor de technische paniek op de dag van de gebeurtenis wegvalt. Dat maakt het een veilige keuze voor online workshops, topbijeenkomsten en webinars.

Maar het doet meer dan alleen een gesprek faciliteren. Je bouwt een hub voor een meerdaags programma, opent een chatruimte voor netwerken en organiseert live vraag-en-antwoord-sessies – uiteraard allemaal virtueel. Het biedt ook overzichtelijke rapportages over de kaartverkoop en opkomst, zodat je na afloop van de stream kunt zien wat goed werkte.

Belangrijkste functies en hoogtepunten

Hoge betrouwbaarheid: Betrouwbare, hoogwaardige streaming op basis van de vertrouwde interface en kernvideo-technologie van Zoom

Hubs voor meerdere sessies: Houd complexe, meerdaagse digitale agenda’s en online series bij via één enkele inlogpagina

Betrokkenheidstools: Zorg ervoor dat digitale deelnemers tussen de hoofdpresentaties door met elkaar blijven chatten via chatrooms en live-enquêtes

Prijzen

Webinars: $89 per maand (minimaal 300 deelnemers)

Webinars Plus: $99 per maand (minimaal 100 deelnemers)

Gebeurtenissen: $149 per maand (minimaal 100 deelnemers)

Beoordelingen

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.900 beoordelingen)

Waar Zoom Events tekortschiet: Het werkt prima op schermen, maar faalt op de beursvloer. Het kan geen badges afdrukken of fysieke stands beheren, en de ondersteuning reageert soms traag. Sommige gebruikers vinden het duur, met beperkte aanpassingsmogelijkheden en een ingewikkeld installatieproces voor grotere gebeurtenissen. Sla Zoom-gebeurtenissen over als: Uw gebeurtenis heeft een fysiek gedeelte met stands of badges. Een tool die speciaal voor locaties is ontwikkeld, zoals Whova of Cvent, is daar beter voor geschikt.

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom-gebeurtenissen?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen heeft over Zoom-gebeurtenissen:

Ik organiseer vrijwilligersgebeurtenissen met Zoom Events en Webinars, en ik vind het erg prettig dat ik toegangscontrole heb voor grote groepen. Ik waardeer met name functies zoals het uitlichten van sprekers en het dempen van deelnemers, die helpen om de gebeurtenis soepel te laten verlopen. De mogelijkheid om eenvoudig een gebeurtenis te organiseren en specifieke functies zoals het uitlichten van sprekers te gebruiken, springt eruit omdat ik hierdoor de aandacht effectief kan sturen. Het instellen was eenvoudig, wat ook een groot pluspunt is.

Ik organiseer vrijwilligersgebeurtenissen met Zoom Events en Webinars, en ik vind het erg prettig dat ik toegangscontrole heb voor grote groepen. Ik waardeer met name functies zoals het uitlichten van sprekers en het dempen van deelnemers, die helpen om de gebeurtenis soepel te laten verlopen. De mogelijkheid om eenvoudig een gebeurtenis te organiseren en specifieke functies zoals het uitlichten van sprekers te gebruiken, springt eruit omdat ik hierdoor de aandacht effectief kan sturen. De instellingen waren eenvoudig, wat ook een groot pluspunt is.

Welke tool voor de planning van gebeurtenissen past bij welk team?

De juiste tool hangt af van de taak die u wilt uitvoeren. Kies ClickUp, Asana of monday.com voor interne coördinatie. Kies Eventbrite, Whova of Cvent wanneer de registratie van deelnemers, ticketverkoop of betrokkenheid de belangrijkste uitdaging is. Tien tools, tien verschillende taken: de juiste keuze hangt af van wat u tijdens uw gebeurtenis moet beheren. Kijk naar de knelpunten, niet naar de lijst met functies. Hier is de shortlist per type team. Een aantal opmerkelijke tools heeft de definitieve lijst niet gehaald. Maar hier zijn enkele eervolle vermeldingen in de categorie evenementenplanningssoftware:

De juiste tool hangt af van de taak die u wilt uitvoeren. Kies ClickUp, Asana of monday.com voor interne coördinatie. Kies Eventbrite, Whova of Cvent wanneer de registratie van deelnemers, ticketverkoop of betrokkenheid de belangrijkste uitdaging is.

Tien tools, tien verschillende taken: de juiste keuze hangt af van wat u tijdens uw gebeurtenis moet beheren. Kijk naar de knelpunten, niet naar de lijst met functies. Hier is de shortlist per type team.

Cvent als u grote conferenties voor ondernemingen organiseert met veel aanmeldingen

Whova als netwerken tussen deelnemers en een krachtige app voor gebeurtenissen voor jou het belangrijkst zijn

Eventbrite als u tickets voor het grote publiek verkoopt en zichtbaarheid wilt

Planning Pod als u een evenementenlocatie of een bruiloftsbedrijf runt

ClickUp als je één werkruimte nodig hebt voor tijdlijnen, documenten, leveranciers en opvolging

Asana als gekoppelde deadlines en als gekoppelde deadlines en tijdlijnen voor meerdere gebeurtenissen voorop staan

monday.com als je op zoek bent naar visuele planningsborden met drag-and-drop-functionaliteit

Trello als je een eenvoudig bord wilt voor een kleine gebeurtenis

Basecamp als een klein team duidelijke communicatie meer waarde hecht aan dan structuur

Zoom Events als uw gebeurtenissen virtueel zijn of in de vorm van webinars plaatsvinden

Een aantal opmerkelijke tools heeft de definitieve lijst niet gehaald. Maar hier zijn enkele eervolle vermeldingen in de categorie evenementenplanningssoftware:

Hopin : Het meest geschikt voor virtuele en hybride gebeurtenissen. Biedt ingebouwde netwerkmogelijkheden, beursstands en livestreaming

Aventri (Stova) : Het meest geschikt voor middelgrote tot grote bedrijfsevenementen met een wereldwijd bereik

Splash : Het meest geschikt voor evenementmarketing met uw eigen huisstijl en prachtige pagina’s en uitnodigingen voor gebeurtenissen

RSVPify : Het meest geschikt voor het beheer van gastenlijsten, RSVP's en privé-gebeurtenissen (bruiloften, gala's)

Tripleseat: Het meest geschikt voor restaurants, hotels en evenementenlocaties die reserveringen en catering beheren

Hoe kies je software voor evenementenplanning?

Beoordeel evenementenplanningssoftware op zes punten: aansluiting op de werkstroom, zichtbaarheid, wie er toegang toe heeft, hoe het met gasten omgaat, wat het automatiseert en de prijs naarmate uw bedrijf groeit.

Hieronder vindt u gedetailleerde vragen om samen met uw team te bespreken:

Geschiktheid voor de werkstroom: Kan het de werkzaamheden aan die uw team daadwerkelijk uitvoert, en niet alleen algemene taken? Zichtbaarheid: Kunt u tijdlijnen, eigenaars en knelpunten inzien zonder een tweede rapport te hoeven maken? Samenwerken met externe partijen: Krijgen leveranciers, klanten, sprekers en sponsors de juiste toegang? Gastenbeheer: Als u dit nodig hebt, kan het dan formulieren, ticketverkoop, inchecken en nazorg afhandelen? Automatisering en rapportage: Kan het terugkerende administratieve taken verminderen en u helpen om van elke gebeurtenis te leren? Prijs naarmate u groeit: Blijft de prijs redelijk als uw team, gebeurtenissen of publiek groeien?

Pro-tip: Maak een proefversie van 30 dagen klaar voor je volgende gebeurtenis, niet in een testomgeving. De tool die een volledig evenement met leveranciers en deadlines doorstaat, is degene die je moet aanschaffen. Als je alleen op demo’s vertrouwt om de juiste tool te vinden, leidt dat later tot verborgen problemen.

Als interne coördinatie je grootste uitdaging is, en niet de kaartverkoop, dan biedt ClickUp je tijdlijnen, het bijhouden van leveranciers, goedkeuringen en follow-up na de gebeurtenis in één werkruimte. Bovendien kun je met het 'Free Forever'-abonnement van ClickUp een volledige werkstroom van de gebeurtenis testen zonder eerst te betalen of een abonnement te kiezen.

Begin met het plannen van je volgende gebeurtenis in ClickUp!

Veelgestelde vragen over software voor planning van gebeurtenissen

Welke software gebruiken de meeste organisatoren van gebeurtenissen eigenlijk?

De meeste evenementenplanners gebruiken een combinatie van verschillende tools, geen enkele software: een tool voor werkbeheer voor de planning (ClickUp, Asana, monday.com of Trello) in combinatie met een registratie- of ticketverkooptool (Eventbrite, Cvent of Whova). Discussies op Reddit’s r/EventProduction en Quora laten consequent zien dat men de voorkeur geeft aan het combineren van de ‘beste tools in hun klasse’ in plaats van één pakket te gebruiken dat alles moet kunnen. Het patroon: regel logistiek en goedkeuringen daar waar je team al werkt, en voeg ticketverkoop pas toe wanneer je tickets aan het publiek verkoopt.

Welke software voor gebeurtenissen is het meest geschikt voor openbare gebeurtenissen met kaartverkoop?

Eventbrite is een van de beste keuzes voor openbare gebeurtenissen met kaartverkoop, omdat het het publiceren van gebeurtenissen, de afrekenprocedure en het vinden van gebeurtenissen op één platform combineert. Dat is belangrijk wanneer de verkoop van tickets de belangrijkste taak is. Cvent en Whova zijn ook geschikt voor programma’s waarbij veel registraties nodig zijn, maar Eventbrite is eenvoudiger voor zelfstandige lanceringen en kleinere teams.

Welke gebeurtenisplatform is het meest geschikt voor conferenties van ondernemingen?

Cvent is de beste keuze voor conferenties van ondernemingen, omdat het op grote schaal locaties ondersteunt bij het zoeken, registratie uitvoert, toegangskaarten uitgeeft, betrokkenheid van deelnemers bevordert en analyses uitvoert na afloop van de gebeurtenis. Het is ontwikkeld voor organisaties die grote of frequente conferenties organiseren, niet voor eenmalige interne vergaderingen. De keerzijde is de complexiteit en de kosten.

Biedt Cvent een gratis proefversie aan?

Nee, Cvent biedt geen gratis proefversie aan. Toegang begint met een demo en een aangepaste offerte. Als u het eerst wilt uitproberen voordat u een beslissing neemt: bij Eventbrite, dat zich vooral richt op ticketverkoop, kunt u gratis gebeurtenissen publiceren en ClickUp biedt een Free Forever-abonnement aan. Beschouw Cvent als een zakelijke aankoop waarvoor een verkoopgesprek nodig is, niet als een snelle proefversie.

Hoeveel kost software voor evenementenplanning?

De prijzen van evenementenplanningssoftware variëren van gratis tot vijf cijfers per jaar. Tools voor werkbeheer zijn het goedkoopst: ClickUp vanaf $7 per gebruiker per maand, Trello vanaf $5, Asana vanaf $13,49. Planning Pod en enterprise-platforms zoals Cvent werken met onderhandelde jaarcontracten. Bij Eventbrite is het plaatsen van gebeurtenissen gratis, maar er wordt 3,7% + $1,79 per betaald ticket in rekening gebracht, plus 2,9% verwerkingskosten. Stem het prijsmodel af op het aantal gebeurtenissen dat u organiseert. Let op: prijzen kunnen veranderen, dus raadpleeg de officiële website van de tool voordat u een beslissing neemt.

Wat is de eenvoudigste software voor evenementenplanning voor kleine teams?

Trello is een van de eenvoudigste tools voor evenementenplanning voor kleine teams. De visuele Kanban-borden vereisen vrijwel geen training. Basecamp is een andere sterke optie wanneer communicatie belangrijker is dan het bijhouden van afhankelijkheden. De keerzijde is de diepgang: lichtgewicht tools worden moeilijker te beheren zodra gebeurtenissen complexer worden, er meer leveranciers betrokken zijn of er strengere rapportagevereisten gelden.

Kun je een gebeurtenis beheren met spreadsheets in plaats van evenementensoftware?

Ja, spreadsheets kunnen volstaan voor één klein evenement, maar ze schieten tekort zodra er meerdere eigenaars, deadlines, leveranciers en goedkeuringen in de werkstroom komen. Het knelpunt ligt meestal bij de coördinatie, niet bij de gegevensinvoer. Een gratis tool zoals ClickUp of Trello biedt teams gedeelde zichtbaarheid, herinneringen en verantwoordelijkheid zonder veel extra kosten.

Kun je een gebeurtenis plannen zonder speciale software, bijvoorbeeld met spreadsheets?

Ja, je kunt één klein gebeurtenis wel zonder speciale software plannen. Maar spreadsheets raken al snel overbelast zodra je eigenaars, deadlines, leveranciers en goedkeuringen toevoegt. Zodra twee mensen hetzelfde blad bewerken of een datum verschuift, ontstaat er chaos met verschillende versies. Een lichtgewicht tool zoals Trello of een ‘Free Forever’-abonnement in ClickUp biedt je eigendom, herinneringen en een gedeelde tijdlijn, helemaal gratis. Gebruik spreadsheets alleen voor budgetten, niet voor coördinatie.

Wat is de beste software voor evenementenplanning voor kleine bedrijven?

Voor de meeste kleine bedrijven is de beste software voor evenementenplanning een platform dat voor altijd gratis is of weinig kost. Dit is beter dan een gespecialiseerd evenementenpakket. ClickUp en Trello bieden mogelijkheden voor planning, eigendom en tijdlijnen zonder de overheadkosten van een Enterprise-oplossing. Als je tickets verkoopt, voeg dan Eventbrite toe, waarmee je gratis evenementen kunt publiceren. Sla zware platforms zoals Cvent over, totdat naleving van regelgeving, schaalvergroting of het aantal deelnemers dit echt vereisen.

Wat is het verschil tussen software voor evenementenplanning en software voor evenementenbeheer?

Software voor evenementenplanning regelt interne taken zoals tijdlijnen, taken, leveranciers, budgetten en goedkeuringen (ClickUp, Asana, monday.com). Software voor evenementenbeheer regelt de taken gericht op de deelnemers: registratie, ticketverkoop, inchecken en betrokkenheid (Cvent, Whova, Eventbrite). De grens vervaagt aan de zakelijke kant, waar suites zoals Cvent werkstroomprocessen integreren in een platform waarbij registratie centraal staat.

Bestaat er gratis software voor evenementenplanning?

Ja, er zijn verschillende gratis softwareprogramma's voor evenementenplanning. ClickUp, Trello, Asana en monday.com bieden allemaal gratis abonnementen aan die voor altijd geldig zijn en die taken, eigenaars en tijdlijnen voor één evenement omvatten. Eventbrite is gratis voor het publiceren van evenementen en brengt alleen kosten in rekening voor betaalde tickets. Het nadeel: bij gratis abonnementen zijn automatiseringen, weergaven of het aantal plaatsen beperkt, waardoor ze snel tekortschieten zodra evenementen crossfunctioneel of terugkerend worden.