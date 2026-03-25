7 gratis sjablonen voor Airbnb-welkomstboekjes

Een geweldig Airbnb-verblijf draait vaak om de kleine dingen.

Hoe kom ik zonder stress binnen? Welke wifi is de juiste? Hoe gebruik ik de verwarming zonder te hoeven gissen? Hoe verloopt het uitchecken?

Gasten willen je niet voor elk detail een bericht sturen, en jij wilt niet elke week dezelfde vragen beantwoorden.

Dat is precies waar een Airbnb-welkomstboek voor dient. Het biedt gasten alles wat ze nodig hebben op één plek, stelt van tevoren verwachtingen vast en voorkomt onnodig heen-en-weer-gepraat.

In dit bericht vind je gratis Airbnb-welkomstboek-sjablonen die je kunt kopiëren, personaliseren en direct gebruiken, plus tips om je boek er verzorgd en gastvriendelijk uit te laten zien.

Airbnb-sjablonen voor welkomstboekjes in één oogopslag

Wat is een Airbnb-welkomstboek?

Een Airbnb-welkomstboek is een korte, gastvriendelijke gids (digitaal of gedrukt) die antwoord geeft op de vragen die mensen altijd hebben zodra ze aankomen, zodat ze zich snel kunnen settelen zonder je voor elk detail een tekst te sturen.

Zie het als het document met 'alles wat je in 5 minuten moet weten' dat verwarring bij gasten vermindert, vermijdbare problemen voorkomt en je inbox rustig houdt.

Wat moet je opnemen in je Airbnb-welkomstboek?

Je weet dat je een welkomstboek nodig hebt, maar het staren naar een leeg document werkt verlammend. Welke informatie is essentieel en wat is gewoon overbodige ballast die gasten toch negeren?

Dit is wat het verschil maakt tussen een vergeetbaar welkomstboekje en een Airbnb-gids die gasten daadwerkelijk gebruiken. 📚

Welkomstbericht: Een kort, persoonlijk welkomstwoord zorgt voor een warme sfeer tijdens het verblijf. Beperk het tot maximaal twee zinnen om te voorkomen dat je hun aandacht verliest

WiFi-gegevens: De netwerknaam en het wachtwoord moeten duidelijk zichtbaar zijn. Dit is bijna altijd het eerste waar een gast naar zoekt bij aankomst

Instructies voor in- en uitchecken: Geef stapsgewijze aanwijzingen voor alles, van codes voor de sleutelkast en de locatie van de sleutels tot specifieke aankomst- en vertrektijden

Huisregels: Geef duidelijk aan wat uw beleid is met betrekking tot rustige uren, roken, huisdieren en parkeren. Wees direct en duidelijk, zonder belerend te zijn, zodat de regels worden nageleefd

Handleidingen voor apparaten: Leg uit hoe het koffiezetapparaat, de thermostaat, de afstandsbedieningen van de tv en de wasmachine/droger werken. Eenvoudige diagrammen of foto's kunnen veel verwarring voorkomen

Contactgegevens voor noodgevallen: Vermeld je telefoonnummer, een back-up contactnummer, lokale hulpdiensten en het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis

Lokale aanbevelingen: Deel informatie over je favoriete restaurants, koffiebars, supermarkten en bezienswaardigheden. Gasten vertrouwen de persoonlijke tips van een verhuurder veel meer dan een algemene Google-zoekopdracht

Tips voor vervoer: Vermeld details over parkeermogelijkheden, de dichtstbijzijnde haltes van het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van lokale ride-sharingdiensten

Instructies voor het vertrek: Vertel gasten precies wat ze nog moeten doen voordat ze vertrekken. Moeten ze de bedden afhalen, de vaatwasser aanzetten of het vuilnis buiten zetten?

Gratis sjablonen voor Airbnb-welkomstboekjes

In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, kun je beter een kant-en-klare Airbnb-welkomstboek-sjabloon gebruiken. Deze sjablonen bieden je een verzorgde, professionele basis die je binnen enkele minuten kunt aanpassen:

1. TheGoodDocs: sjabloon voor een privé, afdrukbaar Airbnb-welkomstboek

via TheGoodDocs

Het privé-sjabloon voor het Airbnb-welkomstboek van TheGoodDocs is perfect voor verhuurders die de voorkeur geven aan een fysiek, afdrukbaar format.

De strakke, eenvoudige layout is gemakkelijk te bewerken in Google Documenten en is speciaal ontworpen om af te drukken en in een map voor je gasten te plaatsen. Je hebt geen ontwerpvaardigheden nodig; vervang gewoon de plaatshouders door de tekst van je accommodatie, druk het af en je bent klaar.

✅ Ideaal voor: Airbnb-verhuurders en beheerders van vakantieverblijven die een kant-en-klaar welkomstboek voor gasten willen.

👀 Wist je dat? Alleen al in het derde kwartaal van vorig jaar rapporteerde Airbnb 133,6 miljoen geboekte overnachtingen en zetels. In één kwartaal!

2. TheGoodDocs: stijlvol sjabloon voor een Airbnb-welkomstboek

via TheGoodDocs

Als uw accommodatie een sterke esthetische uitstraling heeft, moet uw welkomstboek daarbij aansluiten. De stijlvolle Airbnb-welkomstboeksjabloon van TheGoodDocs heeft moderne typografie en een verzorgde visuele layout met aanpasbare kleurenschema's.

Zo maak je een professioneel ogende gids zonder een ontwerper in te huren, ideaal voor Instagramwaardige accommodaties waar elk detail perfect moet zijn.

✅ Ideaal voor: Boutique-Airbnb-verhuurders en ontwerpers van kortetermijnverhuur die stijlvolle, fotogenieke accommodaties inrichten.

3. TheGoodDocs-sjabloon voor welkomstboek

via TheGoodDocs

Voor verhuurders die verschillende soorten accommodaties beheren, is de sjabloon voor het welkomstboek van TheGoodDocs een uitstekend uitgangspunt.

De gestandaardiseerde structuur werkt voor elke vakantieverhuur, langdurig verblijf of bedrijfswoning. Je kunt het eenvoudig aanpassen voor elk verhuurplatform, of het nu Airbnb, Vrbo of je eigen directe boekingssite is.

✅ Ideaal voor: verhuurders met meerdere accommodaties en beheerders van bedrijfswoningen die informatie over gasten voor alle accommodaties willen standaardiseren.

💡 Pro-tip: Gebruik een ClickUp Super Agent als je assistent voor het bijhouden van de gastengids. Stel het in om je welkomstboek volgens een schema te controleren, verouderde informatie zoals wifi-informatie, incheckstappen, lokale aanbevelingen of huisregels te markeren en je een korte update te sturen voordat de volgende gast arriveert. Je behoudt de controle over de definitieve bewerkingen, maar het vervelende werk wordt voor je gedaan.

4. Airbnb-welkomstboek-sjabloon van Template. Net

Als je waarde hecht aan een overzichtelijke indeling, gebruik dan de Airbnb-welkomstboek-sjabloon van Template. Net.

Dit sjabloon bevat kant-en-klare secties voor huisregels, lokale aanbevelingen en contactgegevens voor noodgevallen, zodat al je informatie overzichtelijk gestructureerd blijft. Dankzij de logische werkstroom kunnen gasten snel vinden wat ze zoeken, zonder door eindeloze pagina's tekst te hoeven scrollen.

✅ Ideaal voor: nieuwe Airbnb-verhuurders en beheerders van kleine accommodaties die een overzichtelijke gids voor gasten willen.

5. Airbnb-sjabloon voor welkomstboek voor boerderijwoningen van Template. Net

Verhuurders van accommodaties op het platteland, zoals boerderijen, huisjes en vakantieverblijven, hebben een welkomstboek nodig dat hun unieke omgeving weerspiegelt.

Dit veelzijdige Airbnb-welkomstboek voor boerderijen van Template. Net bevat rustieke ontwerpelementen en een speciale ruimte voor accommodatiespecifieke details, zoals aantekeningen over buitenruimtes, lokale fauna en voorzieningen op de boerderij. Het legt de charme van een verblijf op het platteland vast en bevat tegelijkertijd alle praktische informatie die gasten nodig hebben.

✅ Ideaal voor: eigenaren van vakantiehuisjes en boerderijen die verblijven op het platteland aanbieden, met de nadruk op buitenactiviteiten.

💡 Pro-tip: Gebruik een AI-assistent om verspreide aantekeningen over het gastheerschap sneller om te zetten in een verzorgd welkomstboek. Breng accommodatiegegevens, opgeslagen berichten, leveranciersinformatie, aanbevelingen in de buurt en eerdere vragen van gasten samen, en gebruik vervolgens Talk-to-Text om onderweg snel updates te dicteren, zoals parkeerinstructies of herinneringen voor het uitchecken.

6. ClickUp-sjabloon voor merkboek

Maak een consistente welkomstgids voor gasten met de ClickUp-sjabloon voor het merkboek

De ClickUp-sjabloon voor het merkboek werkt uitstekend als Airbnb-welkomstboek wanneer je wilt dat elk contactmoment met de gast consistent aanvoelt, van de voorpagina tot de huisregels en lokale aanbevelingen.

Je krijgt een overzichtelijke layout in ClickUp Docs waarmee je de identiteit van je accommodatie in één keer kunt vastleggen en vervolgens op alle pagina's en bij updates kunt hergebruiken, zodat je welkomstboek er altijd verzorgd uitziet, zelfs als er details veranderen.

Hierin kun je de essentiële zaken vastleggen die de vorm van de ervaring van een gast bepalen, waaronder een introductie van je accommodatie en visuele richtlijnen, zoals logo's/tekens, kleuren en typografie. Het bevat ook een sectie om ondersteunende materialen voor het welkomstboek te ordenen, zoals digitale bronnen, afdrukbaar materiaal en pictogrammen voor snelle referentie.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zorg ervoor dat uw welkomstboek consistent is met een speciaal gedeelte voor merkintroductie, dat de toon zet voor de taal en boodschappen die u aan uw gasten richt

Zorg voor een consistente uitstraling op alle pagina's door de merkkleuren en typografie eenmalig te definiëren en deze vervolgens toe te passen op elk onderdeel van de gids

Bewaar alles wat je gasten nodig hebben op één plek, inclusief digitale merkelementen en pictogrammen, zodat je welkomstboek eenvoudig bij te werken en te delen blijft

✅ Ideaal voor: Boutique-Airbnb-verhuurders en vastgoedbeheerders die een gids met hun eigen huisstijl willen samenstellen voor een eersteklas verblijf voor gasten.

7. ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomst

Maak de verblijfsvoorwaarden duidelijk voor gasten met de ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten

De ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten doet ook dienst als een heel handig Airbnb-welkomstboek wanneer je wilt dat gasten de voorwaarden van het verblijf duidelijk begrijpen. Het bevat secties die verhuurders doorgaans schriftelijk moeten vastleggen, waaronder Gebruik van de accommodatie en voorzieningen, Schade en reparaties en Beëindiging.

Voeg bovenaan de gegevens van je accommodatie toe en gebruik vervolgens de ingebouwde kopjes om van je regels een gids te maken die gasten snel kunnen doorlezen en volgen. Als je de formulering wilt aanscherpen, kan ClickUp Brain je beleid herschrijven in eenvoudige, gastvriendelijke taal en een beknopte versie maken voor de eerste pagina.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Publiceer huisregels onder 'Gebruik van de accommodatie en voorzieningen', met richtlijnen voor rusttijden, bezoekers, parkeren, roken en het gebruik van apparatuur

Maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot schade en reparaties, inclusief hoe gasten problemen moeten rapporteren en wat er in rekening kan worden gebracht

Bepaal wat er gebeurt als regels worden overtreden met behulp van 'Beëindiging', zodat de escalatie-stappen consistent blijven voor alle verblijven

✅ Ideaal voor: Airbnb-verhuurders en beheerders van kortetermijnverhuur die een duidelijk hoofdstuk met voorwaarden en regels in hun welkomstboek willen opnemen.

Hoe deel je je Airbnb-welkomstboek met gasten?

Dit is de eenvoudigste manier om je Airbnb-welkomstboek te delen wanneer je gasten arriveren:

Maak een 'Welkomstboek'-document: Stel in ClickUp Docs een gids samen met informatie over inchecken, wifi, huisregels, 'hoe alles werkt', lokale tips en uitchecken. Zorg ervoor dat het eerste gedeelte heel overzichtelijk is, zodat gasten de belangrijkste informatie binnen enkele seconden kunnen vinden. Omdat dit de Stel in ClickUp Docs een gids samen met informatie over inchecken, wifi, huisregels, 'hoe alles werkt', lokale tips en uitchecken. Zorg ervoor dat het eerste gedeelte heel overzichtelijk is, zodat gasten de belangrijkste informatie binnen enkele seconden kunnen vinden. Omdat dit de enige bron van informatie is, hoef je het maar één keer bij te werken en krijgt elke gast de nieuwste versie (nooit dubbele informatie).

Deel het als een link die alleen kan worden bekeken: Genereer een externe, alleen-lezen link naar het document, zodat gasten het op hun mobiel kunnen openen zonder in te loggen. Plaats deze link in je Airbnb-berichtthread (en stuur hem 48–72 uur voor het inchecken opnieuw). Zo blijven alle details uit een lange chat en hebben gasten één betrouwbare plek om terug te kijken

Sla een sjabloon voor een 'Gastenbericht' op: Maak een kort, herbruikbaar bericht in ClickUp (als een Doc-fragment of Maak een kort, herbruikbaar bericht in ClickUp (als een Doc-fragment of ClickUp-taaksjabloon ) dat alleen de essentiële informatie bevat – invoer, wifi, parkeren, één belangrijke regel en uitchecktijd – plus de link naar het welkomstboekje

Houd het up-to-date met taken en herinneringen: Maak een Maak een terugkerende taak aan in ClickUp om maandelijks lokale aanbevelingen te vernieuwen, elk kwartaal de huisregels te herzien, elk seizoen de contactpersonen voor noodgevallen te controleren en de instructies voor apparaten bij te werken wanneer er iets verandert

Beheer je welkomstboek en checklist voor verhuurders met ClickUp

Een welkomstboek doet zijn werk het beste als het gemakkelijk bij te werken is. Eén wijziging in de wifi, parkeergelegenheid of incheckinstructies mag niet leiden tot een chaos van aantekeningen en berichten.

ClickUp helpt je om alles op één plek te bewaren. Stel je welkomstboek op en beheer het in Docs, houd een herbruikbare checklist voor de overdracht bij als Taak en sla kant-en-klare sjablonen voor gastberichten op, zodat je niet elke week dezelfde antwoorden hoeft te herschrijven.

En met AI kun je de tekst snel aanscherpen, een overzichtelijke checklist voor uitchecken maken of een sectie met lokale aanbevelingen genereren die past bij je huisregels en toon.

Maak het eenmalig, houd het up-to-date en zorg ervoor dat elk verblijf soepeler verloopt.

Ga nu aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen

Een Airbnb-welkomstboek is een gids voor gasten die de verblijfservaring verrijkt met een warm, merkgebonden tintje. Een huishandleiding is doorgaans meer operationeel en bevat gedetailleerde onderhoudsinstructies of informatie die bedoeld is voor schoonmakers en co-hosts in plaats van voor gasten.

Ja, de meeste sjablonen voor welkomstboekjes zijn platformonafhankelijk. Je kunt ze eenvoudig aangepast maken door Airbnb-specifieke taal te vervangen door de terminologie van Vrbo, Booking.com of je eigen website voor directe boekingen.

Idealiter maak je beide aan. Een digitaal Airbnb-gastenboek is gemakkelijk bij te werken en te delen met gasten voordat ze aankomen, terwijl een gedrukte versie dient als betrouwbare back-up voor gasten die de voorkeur geven aan papier of tijdens hun verblijf last hebben van verbindingsproblemen.

Sla een basissjabloon voor de Airbnb-gids op in een centrale werkruimte zoals ClickUp om de consistentie voor al je accommodaties te waarborgen. Je kunt deze vervolgens dupliceren en aanpassen voor elke accommodatie, waardoor je merkconsistentie behoudt en tegelijkertijd accommodatiespecifieke details kunt toevoegen.