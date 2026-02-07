Hoe u Devin AI kunt gebruiken voor het bouwen van applicaties

Het bouwen van een app gaat veel verder dan het schrijven en verzenden van code.

Het proces omvat het begrijpen van de opslagplaats, het maken van een plan, het wijzigen van de juiste bestanden, het uitvoeren van tests, het opsporen van fouten en het openen van een schone PR die iemand daadwerkelijk kan beoordelen.

Dat is de kloof die Devin AI moet dichten.

Devin is ontworpen om het volledige engineeringwerk te ondersteunen, van ticket tot plan tot tests tot pull-aanvragen, met behulp van een sandbox-ontwikkelomgeving en gangbare ontwikkeltools.

In deze blog leert u hoe u Devin AI kunt gebruiken om applicaties te bouwen, inclusief het afbakenen van werk in de Ask-modus, het omzetten van die scope in een sessie, het beoordelen van wat er wordt voorgesteld en het verkrijgen van een PR die u met vertrouwen kunt verzenden.

Wat is Devin AI?

via Devin AI

Devin AI is een autonome AI-software-engineer, ontwikkeld door Cognition Labs. In tegenstelling tot tools voor het aanvullen van code die fragmenten suggereren, fungeert Devin als een volwaardige agent die zelfstandig code plant, schrijft, test en debugt om volledige ontwikkelingstaken te voltooien.

Bovendien werkt Devin in zijn eigen veilige, afgeschermde omgeving die is uitgerust met een shell, code-editor en browser. Hierdoor kan het volledige werkstroom van begin tot eind uitvoeren.

👀 Wist u dat? Uit een recent onderzoek van Sonar State of Code Developer Survey is een verrassende kloof gebleken in de manier waarop ontwikkelaars omgaan met door AI gegenereerde code. Hoewel 96% van de ontwikkelaars toegeeft dat ze er niet volledig op vertrouwen dat door AI gegenereerde code functioneel correct is, zegt slechts 48% dat ze deze altijd verifiëren of controleren voordat ze deze aan de codebase toevoegen. Deze 'verificatiekloof' betekent dat veel potentieel onbetrouwbare code sneller dan ooit kan worden geleverd, ondanks de wijdverbreide scepsis over de output van AI.

Wat Devin AI het beste doet voor applicatieontwikkeling

Hier zijn de use cases waarin Devin de meeste waarde biedt: ✨

Full-stack prototyping: Geef Devin een opdracht en het kan een volledige applicatie opzetten, waarbij het de frontend, backend en database-installatie afhandelt om een nieuw project binnen enkele minuten van de grond te krijgen.

Codebase-migraties: Het kan het vervelende werk van het bijwerken van afhankelijkheden, het herstructureren van verouderde code naar moderne standaarden of het migreren van een volledige applicatie naar een nieuw framework op zich nemen.

Bugfixing en debugging: Wijs Devin op een bugrapport of een probleem, en Devin kan het probleem opsporen, de benodigde code schrijven om het op te lossen en tests uitvoeren om te controleren of de oplossing werkt.

Tests en documentatie schrijven: Het kan unit-tests, integratietests en inline-documentatie voor bestaande code genereren, waardoor de gezondheid en onderhoudbaarheid van uw codebase wordt verbeterd.

Herhaalde implementatie van functies: Het blinkt uit in het bouwen van standaardfuncties zoals CRUD-bewerkingen (Create, Read, Update, Delete), nieuwe Het blinkt uit in het bouwen van standaardfuncties zoals CRUD-bewerkingen (Create, Read, Update, Delete), nieuwe API-eindpunten en formulierverwerking.

Hoewel Devin een krachtige uitvoerder is, blijft menselijk toezicht essentieel. U hebt nog steeds de expertise van uw team nodig voor genuanceerde beslissingen over de gebruikerservaring en complexe systeemarchitectuur. Devin volgt instructies, maar maakt zelf geen strategische afwegingen.

Hoe Devin AI werkt

Devin werkt op basis van een 'agent loop'. Het ontvangt een taak en stelt een stapsgewijs plan op.

Vervolgens voert het de stappen uit in zijn sandbox-omgeving en analyseert het de resultaten om zijn volgende stap te bepalen. Dankzij deze cyclus van plannen en uitvoeren kan het complexe ontwikkelingswerk met meerdere stappen aan.

Om de klus klaar te maken, gebruikt Devin drie kerntools:

Shell: Het kan terminalcommando's uitvoeren om afhankelijkheden te installeren, scripts uit te voeren en de omgeving te beheren.

IDE: Het heeft een volledig functionele code-editor om bestanden in uw project te lezen, te schrijven en te wijzigen.

Browser: Het kan toegang krijgen tot internet om documentatie op te zoeken, API-specificaties te lezen en informatie te verzamelen die nodig is om een taak te voltooien.

Hoe Devin AI instellen

Voordat u uw eerste applicatie kunt bouwen, moet u drie stappen van de installatie voltooien: een account aanmaken, een verbinding met uw opslagplaats maken en uw werkruimte configureren.

Zorg ervoor dat u een GitHub-account hebt, een repository om mee te werken (een nieuwe of bestaande opslagplaats is prima) en een eerste Taak in gedachten.

1. Meld u aan en kies een abonnement

Ga eerst naar de website van Devin om uw account aan te maken en het onboardingproces voltooien. Uw abonnement bepaalt uw sessielimieten en beschikbare functies. Teams kunnen eenvoudig beginnen met individuele accounts en opschalen naarmate hun gebruik toeneemt.

2. Verbind uw GitHub-repository

Vervolgens maakt u een verbinding met uw GitHub-account. Devin gebruikt OAuth, een standaard en veilig autorisatieprotocol, om toegang tot uw opslagplaatsen aan te vragen. Hierdoor kan de tool uw code lezen, nieuwe vertakkingen aanmaken en PR's openen met de code die het genereert. Voor uw eerste paar experimenten is het een goed idee om te beginnen met een testrepository of een niet-kritiek project.

via Devin AI

3. Configureer uw werkruimte

Configureer ten slotte uw werkruimte-instellingen. Hier kunt u omgevingsvariabelen definiëren, voorkeursframeworks specificeren en coderingsnormen instellen. Devin kan de specifieke conventies van uw project gemakkelijk leren, vooral als u context verstrekt in uw eerste prompt of een README.md-bestand opneemt in uw opslagplaats.

4. Start uw eerste Devin-sessie

Zodra opslagplaatsen zijn geïndexeerd/geïntegreerd:

Maak een nieuwe sessie aan en geef Devin een taakopdracht (bugfix, test schrijven, refactor, kleine functie).

via Devin

Vraag Devin eerst om een plan voor te stellen en voer dit vervolgens uit. Bekijk de wijzigingen en laat Devin een PR openen wanneer u klaar bent.

📮 ClickUp Insight: 12% van de respondenten zegt dat AI-agents moeilijk in te stellen of te verbinden zijn met hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om eenvoudige dingen gedaan te krijgen met Agents. Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom is afhankelijk van een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen breken of afwijken. Goed nieuws? U hoeft de Super Agents van ClickUp niet te 'koppelen' aan uw taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard ingebouwd in uw ClickUp-werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroom als elke andere menselijke collega. Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agents onmiddellijk actie ondernemen in verschillende tools zonder dat er aangepaste bedrading nodig is. Vergeet het configureren van agents vanaf nul!

Hoe u uw eerste applicatie bouwt met Devin AI

Bouwen met Devin is een samenwerkingsproces, geen eenmalig commando. Verwacht iteraties en u zult de beste resultaten behalen.

1. Schrijf een effectieve prompt

De kwaliteit van uw prompt bepaalt rechtstreeks de kwaliteit van de output van Devin AI. Hoe nauwkeuriger uw instructies, hoe minder iteraties u nodig hebt.

Gebruik dit framework voor een krachtige prompt:

Wees specifiek over het resultaat: in plaats van 'Een app bouwen' kunt u beter 'Een API voor taakbeheer bouwen met verificatie voor gebruikers met behulp van Node.js en PostgreSQL' gebruiken.

Technische beperkingen opnemen: Geef aan welke programmeertaal, framework, database of stylingbibliotheken u wilt gebruiken.

Definieer acceptatiecriteria: Wees duidelijk over de te leveren resultaten. Specificeer de eindpunten, UI-functies, testdekking en de commando's die met succes moeten worden uitgevoerd.

Geef context: Als u bestaande code, documentatie of een breder Als u bestaande code, documentatie of een breder projectplan hebt, link er dan naar. Hoe meer context, hoe beter.

2. Bekijk het plan van Devin

Voordat Devin ook maar één regel code schrijft, genereert het een stapsgewijs plan. Dit is uw belangrijkste controlepunt. Bekijk het plan om er zeker van te zijn dat het aan al uw vereisten voldoet en dat geen enkele stap onjuist lijkt.

Door hier een misverstand op te merken, bespaart u later uren aan code-controle. U kunt feedback geven en Devin AI vragen om zijn plan te herzien voordat het begint.

3. Volg de voortgang in de interface

Zodra Devin AI aan het werk gaat, geeft de interface u een realtime kijkje in het proces. U kunt zien welke shell-commando’s worden uitgevoerd, welke code wordt geschreven in de IDE en welke websites worden bezocht in de browser.

Houd de voortgang in de gaten en wees klaar om in te grijpen als het vastloopt in een lus of de verkeerde kant op gaat. U kunt pauzeren, begeleiding bieden en het vervolgens laten doorgaan met uw nieuwe instructies.

4. Bekijk en samenvoeg de pull-aanvraag

Wanneer Devin AI de Taak voltooid heeft, maakt het een nieuwe vertakking aan en opent het een pull-aanvraag op GitHub met alle wijzigingen.

Voer nu een standaard codereview uit. Controleer op randgevallen, verifieer of alle tests zijn geslaagd en inspecteer handmatig alle veiligheidsgevoelige code. Ondertussen kan Devin AI reageren op feedback op de pull-aanvraag en zijn werk herhalen totdat u klaar bent om de code samen te voegen.

Tips voor betere resultaten met Devin AI

Hier zijn enkele lessen die zijn geleerd van teams die Devin AI effectief gebruiken:

Definieer resultaten in waarneembare controles : vervang vage doelen door criteria voor slagen/zakken, zoals 'tests geslaagd', 'eindpunt retourneert 400 bij ongeldige payload', 'geen nieuwe lint-fouten' of 'p95-latentie verbetert met 20%'.

Voeg altijd een lus voor verificatie toe : geef Devin de exacte commando's die moeten worden uitgevoerd en wat een 'succesvolle' uitvoer is, zodat het werk kan worden gevalideerd.

Vraag om een plan voordat u met de implementatie begint : laat daarin eerst de aanpak, de bestanden die worden aangeraakt, randgevallen en risico's beschrijven, zodat u verkeerde aannames in een vroeg stadium kunt opsporen.

Veranker Devin aan bestaande patronen in uw opslagplaats : wijs het naar een vergelijkbaar eindpunt/component en zeg 'spiegel deze structuur' om nieuwe architecturen of inconsistente stijlen te voorkomen.

Refactors beheren : specificeer 'minimale haalbare wijziging' en sta opschonen alleen toe als dit nodig is voor de juistheid.

Beperk de impact: geef aan wat niet mag veranderen, zoals de vorm van de openbare API, het databaseschema, authenticatiewerkstromen of buildtools, om de oplossing gericht en veilig te houden.

Limieten van het gebruik van Devin AI voor het bouwen van applicaties

Ook Devin AI heeft limieten waar u rekening mee moet houden. Deze zijn onder andere:

❌ Complexe architecturale beslissingen: Devin AI is een uitstekende uitvoerder, maar het maakt geen strategische afwegingen op hoog niveau over het ontwerp van uw systeem. Dat blijft uw taak.

❌ Zeer ambigue vereisten: zonder duidelijke acceptatiecriteria kan Devin AI een oplossing produceren die technisch correct is, maar contextueel niet geschikt is voor uw Business behoeften.

❌ Nieuwe of geavanceerde frameworks: De kennis van Devin AI is enorm, maar niet oneindig. Als u met een gloednieuwe of obscure bibliotheek werkt, kan het moeilijk zijn om relevante documentatie te vinden.

❌ Beveiligingskritieke code: Laat code met betrekking tot verificatie, autorisatie en gegevensverwerking altijd handmatig controleren door een deskundige.

❌ Langdurige sessies: Voor zeer grote, complexe taken kan Devin AI zijn contextlimieten bereiken of zorgvuldig sessiebeheer vereisen om het werk te voltooien.

Hoe Devin AI-projecten beheren in ClickUp

Het gebruik van een AI-agent zoals Devin introduceert een laag van chaos waar u eerder geen rekening mee hield. Dat is AI-wildgroei, waarbij het werk van de agent zich verspreidt over tools en tabbladen totdat het duur, dubbel en riskant wordt.

Op een dag staat de Taak in de Devin-gebruikersinterface, zijn de beslissingen begraven in de chat en is de echte waarheid verborgen in een GitHub-pull-aanvraag. Uw team is uiteindelijk de hele dag bezig met contextwisselingen om alleen maar basisvragen te beantwoorden!

Dit is het moment waarop velen overstappen naar ClickUp. Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte biedt ClickUp u één plek om de volledige levenscyclus van agentgedreven engineeringwerk te beheren, inclusief specificaties, uitvoeringsplannen, taken, goedkeuringen en het audittraject. Laten we eens kijken hoe:

Standaardiseer elk Devin-verzoek met één enkel intake-document

Allereerst moet u alle verzoeken standaardiseren met ClickUp Docs. Met andere woorden, gebruik één herhaalbare document-sjabloon als toegangspoort voor elke bewerking die u uitvoert op Devin AI, zodat de daadwerkelijke specificaties nooit vast komen te zitten in een chatthread of begraven worden in een GitHub-pull-aanvraag.

Standaardiseer elk verzoek met een herbruikbaar intakesjabloon met behulp van ClickUp Documenten

ClickUp Docs zijn gestructureerde, navigeerbare documenten die u kunt bouwen met pagina's en subpagina's. Dit betekent dat één Devin-project alles kan bevatten, van de eerste briefing tot randgevallen en prompts, zonder dat het een scroll-nachtmerrie wordt. U kunt lange documenten gemakkelijk scanbaar houden met een inhoudsopgave en inklapbare secties, en de content herstructureren naarmate de scope zich ontwikkelt.

Dat betekent dat uw intake elke keer consistent en controleerbaar kan zijn, bijvoorbeeld als voorbeeld:

Wat is precies de verandering en hoe ziet het eindresultaat eruit?

In welke opslagplaatsen moet Devin werken en welk bestand moet het spiegelen voor patronen?

Wat mag niet veranderen, zoals de vorm van de API, de authenticatiestroom of het schema?

Wat zijn de acceptatiecriteria en de exacte commando's om het succes te verifiëren?

Wat zijn de bekende randgevallen, prestatiebeperkingen en veiligheidsantekeningen?

En wanneer het document in actie komt, hoef je alleen maar tekst te markeren en daar ClickUp-taken van te maken. Dit is perfect om 'open vragen' en 'feedback beoordelen' om te zetten in eigen werkitems.

Maak ClickUp-taken vanuit ClickUp-documenten

Schaal en beheer van projectlevering met ClickUp Super Agents

Wanneer u Devin AI in meerdere teams gaat gebruiken, is het probleem niet langer 'Hebben we het doorgevoerd?', maar juist de operationele controle. Dat betekent dat het werk van agenten in overeenstemming moet blijven met de normen, dat goedkeuringen moeten worden afgedwongen en dat resultaten moeten worden aangetoond zonder handmatige controle.

En om nog veel meer te doen, gebruikt u ClickUp Super Agents. Dit zijn AI-aangedreven teamgenoten die meerstapswerkstroomen kunnen uitvoeren in uw werkruimte, die verder gaan dan enkele, op regels gebaseerde acties. Dit zijn in feite uw eigen AI-collega's die 24/7 actief zijn.

Voer 24/7 meerstapswerkstroomen uit met AI-aangedreven teamgenoten met behulp van ClickUp Super Agents

Gebruik Super Agents om hogere operationele taken rond Devin AI uit te voeren, zoals:

Handhaaf kwaliteitscontroles voordat een Devin-project wordt uitgevoerd, door te valideren dat het intake-document acceptatiecriteria, beperkingen en commando's voor verificatie bevat.

Leid risicovolle wijzigingen door de juiste goedkeuringsprocessen, zodat beoordelingen van de veiligheid en het platform volgens plan plaatsvinden.

Genereer een controleerbaar 'beoordelingspakket' voor elke GitHub-pull-aanvraag, inclusief wat er is gewijzigd, hoe het is getest en wat nog moet worden goedgekeurd.

Creëer automatisch traceerbaarheid, aangezien Super Agent-activiteiten kunnen worden bekeken in het Super Agents Audit Log voor probleemoplossing en auditdoeleinden.

Bouw codeeragenten met Codegen van ClickUp

Als je het idee van Devin AI leuk vindt, maar geen engineeringwerk voor nog een ander product wilt, gebruik dan Codegen van ClickUp. Codegen van ClickUp is een AI-ontwikkelaarsteamgenoot die taken voltooit, functies bouwt, vragen over code beantwoordt en productieklaar pull-aanvragen maakt.

Wat het nog beter maakt, is de vorm van de werkstroom. In tegenstelling tot Devin AI, dat een cyclus volgt van ticket-naar-plan-naar-test-naar-PR, werkt Codegen anders in ClickUp.

Het fungeert als een autonome AI-agent die het volgende kan:

Lees taakbeschrijvingen en de volledige context (inclusief documenten, opmerkingen en bijlagen).

Genereer hoogwaardige, productieklare code op basis van natuurlijke taalprompts of taakdetails.

Bouw functies, los bugs op of implementeer wijzigingen

Maak en open pull-aanvragen (PR's) in uw Git-opslagplaats.

Beantwoord vragen over code

Integreer met GitHub met behulp van ClickUp-integraties

Met ClickUp-integraties die gekoppeld zijn aan GitHub, kunt u commits, vertakkingen en pull-aanvragen rechtstreeks koppelen aan een ClickUp-taak en die activiteit vanuit de taak bekijken. Het ondersteunt ook uitgebreide linkvoorbeelden wanneer iemand een GitHub-link in een taak, chat of document plakt.

Koppel GitHub-commits en pull-aanvragen aan taken en bekijk voorbeeldlinks in Chat en Documenten met ClickUp-integraties

En om wrijving te beperken, kan uw team verwijzen naar de ClickUp-taak-ID in commitberichten, vertakking-namen of pull-aanvragen met behulp van formaten zoals #{task_id} of CU-{task_id}, zodat de activiteit wordt weergegeven waar deze thuishoort, zonder handmatig kopiëren en plakken.

Verkrijg uw ClickUp-taak-ID in PR's, vertakkingen en commitberichten

Bovendien ondersteunt ClickUp door GitHub geactiveerde automatiseringen. Kortom, zodra de code is gekoppeld, kunt u automatisch statussen verplaatsen, reviewers op de hoogte stellen of volgende stappen starten op basis van GitHub-gebeurtenissen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: ClickUp biedt u ook een AI-desktopassistent die is ontwikkeld voor de gebrekkige werkstroom van vandaag : ClickUp Brain MAX. In plaats van door tabbladen te bladeren, kunt u met Brain MAX op één plek zoeken in uw werk-apps en op internet, met behulp van natuurlijke vragen die u ook aan een collega zou stellen. Het bevat ook Talk-to-Text, zodat u uw gedachten direct kunt vastleggen en omzetten in bruikbaar werk zonder te hoeven vertragen om te typen. Een paar veelgebruikte manieren waarop teams het dagelijks gebruiken: Vind de nieuwste specificaties, beslissingen of updates zonder door threads te hoeven spitten.

Haal het juiste bestand op uit apps met verbinding zoals GitHub of Google Drive wanneer u alleen een trefwoord weet.

Vraag wie aan wat werkt en ga vervolgens direct naar de onderliggende Taak of document.

Gebruik de Chrome-extensie om samen te vatten en actie te ondernemen op basis van wat u in de browser leest, zonder van context te veranderen.

Lever niet alleen de code, maar ook de werkstroom met ClickUp

Autonome codeeragenten worden in snel tempo een integraal onderdeel van de manier waarop software wordt gebouwd. Teams die leren hoe ze hier goed mee kunnen werken, zullen sneller leveren, met meer vertrouwen itereren en ontwikkelaars meer ruimte geven voor de hoogwaardige, creatieve problemen waar mensen het beste in zijn.

Maar er is nog een groter voordeel dan 'snellere code'. Het is het uitvoeren van de gehele ontwikkelingscyclus met meer duidelijkheid.

Doe dat en meer met ClickUp. Gebruik Codegen van ClickUp als je een AI-codeeragent wilt die je helpt bij het implementeren en verzenden van werk. Combineer het met ClickUp AI Agents en de krachtige integraties van ClickUp om PR's, problemen, documenten, goedkeuringen en release-checklists op één plek samen te brengen.

✅ Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen

Devin ondersteunt talen zoals Python, JavaScript, TypeScript en Go, evenals populaire frameworks zoals React, Node.js, Django en Flask. Voor de meest actuele lijst kunt u het beste de officiële documentatie van Devin raadplegen, aangezien de mogelijkheden voortdurend worden uitgebreid.

Alternatieven voor Devin AI zijn onder andere ClickUp, dat agentische codering combineert met de controlelaag die teams meestal op grote schaal nodig hebben. Codegen kan taken voltooien, functies bouwen, vragen over code beantwoorden en productieklaar pull-aanvragen genereren binnen ClickUp, terwijl Super Agents gereguleerde, meerstapswerkstroomen toevoegen met toestemming en controleerbaarheid. Andere opties die de moeite waard zijn om even te bekijken zijn OpenHands (open-source cloud coding agents) en SWE-agent (een open-source agent die zelfstandig problemen in echte GitHub-opslagplaatsen oplost), plus lichtere agentische IDE-routes, afhankelijk van hoe autonoom u de lus wilt hebben.

Devin AI heeft drie prijsniveaus: Core: betalen per gebruik, vanaf $ 20 Team: $ 500/maand Enterprise: aangepaste prijzen Controleer echter altijd de prijzen op hun officiële website, aangezien deze in de loop van de tijd kunnen veranderen.