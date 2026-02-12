Hoe Devin AI te gebruiken voor de ontwikkeling van startups

AI-coderingshulpmiddelen beloven uw volledige app te schrijven, maar hier zit een addertje onder het gras: zonder een systeem om bij te houden wat ze bouwen, ruilt u het ene probleem in voor het andere.

Deze gids leidt je door het gebruik van Devin AI voor startup-ontwikkeling, terwijl je projecten georganiseerd blijven, je team op één lijn blijft en je AI-gegenereerde code onder controle blijft.

Wat is Devin AI?

Devin AI is een autonome AI-software-engineer, ontwikkeld door Cognition AI. Het kan zelfstandig code schrijven, debuggen en implementeren, van begin tot eind. Zie het niet zozeer als een tool voor codesuggesties, maar meer als een juniorontwikkelaar in uw team, compleet met een eigen code-editor, webbrowser en command line shell.

Deze AI-agent heeft indrukwekkende resultaten laten zien op de SWE-bench, waarbij 13,86% van de problemen werd opgelost. Dit is een benchmark die het vermogen van een AI test om echte software-engineeringproblemen van GitHub op te lossen. Deze prestatie bevestigt zijn geloofwaardigheid als een capabele AI-programmeur.

Devin is ontworpen voor engineeringteams, met name startups met een limiet aan ontwikkelaarsmiddelen, die hun ontwikkelingssnelheid moeten versnellen en producten sneller moeten leveren.

Startups staan voortdurend onder druk om met een klein team snel te bouwen en te itereren. Dit leidt vaak tot een pijnlijke keuze tussen het ontwikkelen van nieuwe functies of het oplossen van bugs, waardoor technische schulden zich opstapelen die 20-40% van de tijd van ontwikkelaars in beslag nemen. Devin AI helpt u uw engineeringcapaciteit uit te breiden zonder personeel aan te nemen, door repetitieve coderingstaken te automatiseren, zodat uw team zich kan concentreren op werk met een grote impact.

Het uitbesteden van taken aan een AI brengt echter een nieuwe uitdaging met zich mee: hoe beheer je het werk? Zonder een goed systeem voor projectmanagement kun je het overzicht kwijtraken over wat Devin aan het bouwen is, waardoor er contextversnippering ontstaat – waarbij teams uren verspillen aan het zoeken naar informatie in losstaande apps en platforms – en het onmogelijk wordt om zichtbaarheid te behouden.

Oplossing: voorkom contextversnippering en houd alle door AI gegenereerde ontwikkelingen georganiseerd, bijgehouden en beoordeeld in een geconvergeerde werkruimte zoals ClickUp.

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Wat Devin AI nog kan doen voor startupteams

Startups zijn voortdurend in een race tegen de klok en een beperkt engineeringteam kan een groot knelpunt vormen. Je probeert tegelijkertijd een MVP te bouwen, bugs te verhelpen en te voorkomen dat de backlog uit de hand loopt. Deze druk op de middelen vertraagt je time-to-market en kan leiden tot burn-out bij ontwikkelaars.

Devin AI blinkt uit in het uitvoeren van duidelijk omschreven, herhaalbare taken die anders kostbare tijd van uw ontwikkelaars in beslag zouden nemen. Het fungeert als een krachtversterker en neemt het routinewerk uit handen, zodat uw team zich kan concentreren op innovatie.

Hier zijn de belangrijkste manieren waarop startups deze AI-software-engineer kunnen gebruiken om een concurrentievoordeel te behalen: 🛠️

Bouw en implementeer MVP's van begin tot eind

Het op de markt brengen van een Minimum Viable Product (MVP) is cruciaal voor het valideren van het idee van uw startup, maar het kan maanden van ontwikkelingswerk vergen. Deze vertraging betekent dat u geld verspilt en concurrenten de kans geeft om hun achterstand in te halen.

Devin kan aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van een applicatie een functioneel prototype vanaf nul bouwen, waardoor deze cyclus aanzienlijk wordt verkort.

De werkstroom is eenvoudig: Devin zet de ontwikkelomgeving op, schrijft de benodigde code, voert tests uit om de functionaliteit te garanderen en kan de applicatie zelfs in productie nemen. Zo krijg je binnen enkele dagen of weken, in plaats van maanden, echte feedback van gebruikers.

Hier zijn enkele voorbeelden van MVP's die Devin kan bouwen:

Webapplicaties: landingspagina's, gebruikersdashboards en eenvoudige CRUD-apps (Create, Read, Update, Delete) met behulp van gangbare frameworks.

API-integraties: tools voor het maken van verbinding met externe services of het bouwen van interne datapijplijnen

Interne tools: Beheerderspaneel voor het beheren van gebruikers, dashboarden voor rapportage en scripts voor automatisering van interne processen.

💡 Pro-tip: Devin werkt het beste met duidelijke, gedetailleerde specificaties. Vage instructies leiden tot onvoorspelbare resultaten. Om dit te voorkomen, hebt u een systeem nodig voor het definiëren en bijhouden van vereisten. Krijg volledige zichtbaarheid in wat Devin bouwt door gedetailleerde taken voor elke functie in ClickUp te maken.

Automatiseer bugfixes en backlogwerkzaamheden

Voor veel startups is de bugbacklog een bron van constante stress. Deze groeit sneller dan uw team hem kan wegwerken, wat leidt tot een buggy product en oplopende technische schulden. Ontwikkelaars worden gedwongen te kiezen tussen het oplossen van oude problemen en het bouwen van nieuwe, inkomsten genererende functies.

Devin kan zelfstandig problemen uit uw backlog triëren. Het kan de oorzaak van een bug identificeren, de code schrijven om deze te verhelpen en de oplossing als een pull-aanvraag indienen in GitHub, zodat uw team deze kan beoordelen.

Dit is ideaal voor het aanpakken van veelvoorkomende backlog-items, zoals:

Afhankelijkheidsuplimenten: verouderde pakketten upgraden en eventuele compatibiliteitsproblemen oplossen.

Testfouten: Diagnose van de reden waarom een test mislukt en implementatie van een oplossing om uw testsuite weer te laten slagen.

Kleine UI-bugs: stylingproblemen corrigeren, gebroken links repareren of weergaveproblemen op verschillende apparaten oplossen.

💡 Pro-tip: Hoewel Devin de oplossing voorstelt, moet een menselijke engineer de code altijd controleren voordat deze wordt samengevoegd. Stroomlijn uw hele proces door repetitieve stappen te automatiseren met ClickUp-automatiseringen. Houd uw werkstroom soepel en transparant door taken met een buglabel automatisch toe te wijzen aan Devin en statussen bij te werken met ClickUp-automatiseringen.

Behandel codemigraties en refactors

Grootschalige wijzigingen in de codebase, zoals framework-upgrades of API-migraties, zijn vaak vervelend, tijdrovend en riskant. Voor een klein startupteam kunnen deze projecten de productroadmap wekenlang in de war sturen. Dit is nog een gebied waarop Devin een aanzienlijke meerwaarde kan bieden.

U kunt duidelijk omschreven refactoring-taken delegeren aan Devin, dat de patronen van uw codebase kan leren en wijzigingen consistent kan toepassen op honderden bestanden. Hierdoor krijgen uw senior ontwikkelaars meer tijd om zich te concentreren op complexere architecturale uitdagingen.

Veelvoorkomende migratietaak voor Devin is onder meer:

Taal- of frameworkupdates: migreren van een codebase van Python 2 naar 3 of converteren van React-klassecomponenten naar functionele componenten

API-migraties: alle Instances van een verouderd API-eindpunt in de applicatie bijwerken

Handhaving van codestijl: nieuwe lintingregels of formatstandaarden consistent toepassen op de volledige codebase

💡 Pro-tip: krijg een duidelijk, hoogwaardige weergave van de voortgang van de migratie en zorg ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien bij de refactor door elke migratiestap bij te houden met ClickUp aangepaste velden.

Bekijk deze video om te ontdekken hoe AI-agents je kunnen helpen bij het opschalen van je ontwikkelingsprocessen:

Hoe Devin AI werkt

Het is gemakkelijk om AI-coderingstools te zien als een 'black box', wat verontrustend kan zijn wanneer u uw codebase eraan toevertrouwt. Als u begrijpt hoe Devin werkt, wordt het proces minder mysterieus en kunt u taken effectiever structureren. In tegenstelling tot eenvoudige tools voor het aanvullen van code is Devin een echte AI-agent met toegang tot zijn eigen sandbox-ontwikkelomgeving.

Dit betekent dat het niet alleen code suggereert, maar er ook actief aan werkt. De architectuur heeft drie belangrijke componenten waardoor het kan functioneren als een menselijke ontwikkelaar.

Planning en redenering: Voordat Devin code schrijft, splitst het een taak op in een logische reeks stappen. Vervolgens legt het zijn plan aan u uit, zodat u de aanpak kunt beoordelen en feedback kunt geven.

Gebruik van tools: Devin heeft zijn eigen toolkit, inclusief een code-editor om bestanden te schrijven en te wijzigen, een terminal om commando's uit te voeren en een browser om documentatie op te zoeken. Hierdoor kan het complexe taken uitvoeren die meer vereisen dan alleen het genereren van code.

Versiebeheer: De AI-agent integreert rechtstreeks met GitHub om vertakkingen aan te maken, wijzigingen vast te leggen en pull-aanvragen te openen. Het volgt standaard ontwikkelingspraktijken, waardoor het werk gemakkelijk te controleren en samen te voegen is.

Devin werkt volgens een human-in-the-loop-model. Het werkt autonoom aan een Taak, maar pauzeert en wacht op uw goedkeuring bij kritieke controlepunten. Zo hebt u altijd het laatste woord. Na verloop van tijd leert het door uw documentatie te lezen en uw codebase te verkennen, waarbij het zich aanpast aan de specifieke patronen en normen van uw team.

📚 Lees ook: Hoe kies je een platform voor codesamenwerking?

Aan de slag met Devin AI

via Devin AI

Het integreren van een krachtige nieuwe tool als Devin in de werkstroom van uw startup kan een enorme opgave lijken. U maakt zich misschien zorgen over een ingewikkelde installatie, het beheren van toestemming of dat de tool niet goed werkt met uw bestaande stack. Een rommelig onboardingproces kan leiden tot tijdverspilling en een tool die niemand gebruikt.

Het goede nieuws is dat aan de slag gaan met Devin een gestructureerd proces is. Een goede onboarding vormt de basis voor effectieve AI-ondersteunde ontwikkeling.

Meld u aan en kies een abonnement

Eerst moet u een account aanmaken op het Cognition AI-platform. De abonnementen van Devin zijn doorgaans gebaseerd op het gebruiksvolume, met verschillende niveaus beschikbaar, afhankelijk van hoeveel u verwacht te gebruiken. Het model is sessiegebaseerd, wat betekent dat Taaken een bepaalde hoeveelheid rekentijd in beslag nemen.

Voor een startup is het verstandig om met een kleiner abonnement te beginnen. Zo kun je verschillende werkstroomen testen en inzicht krijgen in je gebruikspatronen voordat je een groter, duurder abonnement neemt.

Zodra je een account hebt, is de volgende stap om Devin te verbinden met je ontwikkelings-ecosysteem. De belangrijkste integratie is met GitHub. Hiervoor moet je de Devin GitHub-app installeren en deze toestemming geven voor de opslagplaatsen waar je mee wilt werken. Je moet de app lees-/schrijfrechten geven, zodat deze vertakkingen kan aanmaken en pull-aanvragen kan openen.

U kunt Devin ook koppelen aan andere tools voor een nog naadlozere werkstroom.

GitHub: installeer de app, selecteer welke opslagplaatsen Devin kan openen en configureer branch-toestemmingen om uw hoofdvertakkingen te beschermen.

Slack: Maak een verbinding met uw account om realtime notificaties te ontvangen over de voortgang van Devin en wanneer pull-aanvragen klaar zijn voor beoordeling.

Projectmanagement: koppel Devin aan uw issue tracker voor eenvoudige toewijzing van taken.

Het grootste risico bij het toevoegen van een nieuwe tool is dat er weer een nieuwe informatiesilo ontstaat. Om dit te voorkomen, centraliseert u al uw ontwikkelingswerk – zowel door mensen als door AI gegenereerd – op één plek. Koppel pull-aanvragen en commits automatisch terug naar uw ClickUp-taken met behulp van de GitHub-integratie. Wanneer Devin een PR opent, wordt de bijbehorende taak onmiddellijk bijgewerkt, waardoor de context tussen uw code en uw projectplan niet meer versnipperd raakt.

ClickUp kan worden geïntegreerd met GitHub.

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-acceptatie op, terwijl het je chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Je eerste taak met Devin AI

Je meteen op een groot project storten, is vragen om frustratie. Je eerste taak met Devin moet klein, duidelijk omschreven en weinig risicovol zijn. Zo kunnen jij en je team de werkstroom, mogelijkheden en limieten ervan leren kennen zonder je Sprint te verstoren.

Goede eerste taken zijn bijvoorbeeld het bijwerken van een enkele afhankelijkheid, het toevoegen van een zeer eenvoudige functie of het oplossen van een goed gedocumenteerde bug. Het doel is om te leren, niet om meteen uw grootste technische uitdaging op te lossen.

Schrijf een effectieve prompt

De kwaliteit van het werk van Devin hangt rechtstreeks samen met de kwaliteit van uw prompt. Vage instructies leiden tot tijdverspilling en onvoorspelbare resultaten. Een goede prompt geeft Devin alles wat het nodig heeft om zonder dubbelzinnigheid te slagen.

Een effectieve prompt bestaat uit vier sleutelonderdelen:

Context: Leg kort uit wat de codebase doet en geef relevante achtergrondinformatie.

Taak: Beschrijf in duidelijke, eenvoudige bewoordingen welke specifieke actie je wilt dat Devin onderneemt.

Beperkingen: Maak een lijst met alle vereisten, normen of beperkingen waaraan het moet voldoen.

Succescriteria: definieer precies wat 'Klaar' inhoudt, zodat u het resultaat kunt controleren.

Als voorbeeld zou 'Los de inlogbug op' een vage opdracht zijn, zou een veel betere opdracht zijn: 'Los de inlogbug op waarbij gebruikers een leeg scherm te zien krijgen nadat ze de juiste inloggegevens hebben ingevoerd. Het probleem zit in het bestand auth.js. Voeg foutbehandeling toe en geef een gebruiksvriendelijk bericht weer als de API-aanroep mislukt. '

💡 Pro-tip: Maak het voor iedereen gemakkelijk om werk correct aan Devin toe te wijzen door prompt-sjablonen te maken en op te slaan in ClickUp Docs en deze rechtstreeks aan taken te koppelen.

Bekijk het abonnement en de redenering van Devin.

Voordat Devin begint met coderen, presenteert het u zijn plan. Dit is een cruciaal controlepunt voor menselijk toezicht. Het is uw kans om eventuele misverstanden op te merken voordat ze zich vertalen in slechte code.

Let bij het beoordelen van het plan op logische stappen, correcte bestandsidentificatie en een aanpak die aansluit bij de normen van uw team. Als er iets niet klopt, kunt u feedback geven en Devin vragen om het plan aan te passen. De redeneringstrace legt uit waarom bepaalde beslissingen worden genomen, waardoor u waardevolle inzichten krijgt in het proces.

💡 Pro-tip: Houd een duidelijk controlespoor bij al het AI-ondersteunde werk door planbeoordelingen te documenteren in ClickUp-taak Comments. Zo ontstaat een historisch overzicht van alle feedback en goedkeuringen, wat van onschatbare waarde is voor kwaliteitscontrole en foutopsporing achteraf. Zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks aan gebruikers toe te wijzen in taken, en krijg een snelle weergave van de toegewezen opmerkingen in een checklist.

Keur de pull-aanvraag goed

Zodra Devin het werk heeft voltooid, opent het een pull-aanvraag op GitHub met de codewijzigingen, eventuele nieuwe tests die het heeft geschreven en documentatie. In deze fase neemt uw standaard codereviewproces het over. Door AI gegenereerde code moet net zo zorgvuldig worden gecontroleerd als door mensen geschreven code.

Controleer tijdens de beoordeling het volgende:

Codekwaliteit: Voldoet de code aan de stijlgidsen en best practices van uw team?

Testdekking: Heeft Devin tests toegevoegd of bijgewerkt om de wijzigingen te valideren?

Documentatie: Is de beschrijving van de pull-aanvraag duidelijk en zijn er waar nodig opmerkingen toegevoegd?

Als u tevreden bent, kunt u de PR goedkeuren en samenvoegen. Dit is waar een geïntegreerd systeem zijn vruchten afwerpt.

💡 Pro-tip: Houd uw projectbord perfect gesynchroniseerd zonder handmatige inspanningen door de status van de taken automatisch bij te werken naar 'Klaar' wanneer u een pull-aanvraag samenvoegt met behulp van de ClickUp GitHub-integratie.

Best practices voor het gebruik van Devin AI in uw startup-werkstroom

Als je je team alleen toegang geeft tot een krachtige AI-tool zonder handleiding, kan dat tot chaos leiden. Het kan ertoe leiden dat er buggy code in de productie samengevoegd wordt of dat ontwikkelaars tijd verspillen aan het opruimen van de fouten van de AI. Om dit te voorkomen, moet je duidelijke best practices opstellen voor hoe je team met Devin werkt. ✨

Begin klein: begin met taken met een laag risico en die niet cruciaal zijn, zodat uw team de sterke punten van Devin leert kennen en leert hoe ze effectieve prompts kunnen schrijven.

Definieer duidelijke acceptatiecriteria : Devin presteert het beste wanneer er specifieke, meetbare vereisten zijn voor wat 'Klaar' betekent. Devin presteert het beste wanneer er specifieke, meetbare vereisten zijn voor wat 'Klaar' betekent.

Behoud menselijk toezicht: laat elke pull-aanvraag altijd door een menselijke ontwikkelaar beoordelen en goedkeuren voordat deze wordt samengevoegd.

Gebruik branchbescherming: Configureer uw GitHub-opslagplaatsen zodat goedkeuring vereist is voor beschermde vertakkingen, zodat Devin de code niet rechtstreeks kan samenvoegen.

Houd AI-werk apart bij: maak onderscheid tussen taken die aan Devin zijn toegewezen en taken die aan menselijke ontwikkelaars zijn toegewezen voor betere rapportage en het bijhouden van de snelheid.

Documenteer tribale kennis: houd uw houd uw technische documentatie up-to-date, zodat Devin uw specifieke codebase-patronen en -standaarden kan leren.

Stel grenzen: definieer duidelijk welke delen van de codebase Devin mag wijzigen en welke verboden terrein zijn.

Filter en maak eenvoudig rapporten, zorg ervoor dat senior ontwikkelaars elke door AI gegenereerde PR goedkeuren en bewaar al uw technische documentatie en prompt-sjablonen op één plek door uw werkstroom in ClickUp te operationaliseren.

💡 Pro-tip: visualiseer de voortgang van uw team en vergelijk de ontwikkelingssnelheid van AI met die van mensen om knelpunten en verbeterpunten te identificeren met ClickUp Dashboards.

ClickUp-dashboards met AI-aangedreven updates

📚 Lees ook: Hoe ClickUp aangepaste dashboards gebruikt voor realtime zichtbaarheid

Beperkingen van het gebruik van Devin AI

Hoewel Devin een krachtig hulpmiddel is, is het geen wondermiddel. Inzicht in de limieten ervan is essentieel om realistische verwachtingen te scheppen en frustratie te voorkomen. Door deze limieten eerlijk te presenteren, helpt u uw team het hulpmiddel effectief te gebruiken.

Complexe architecturale beslissingen: Devin is uitstekend in het volgen van bestaande patronen, maar kan geen hoogwaardige ontwerpkeuzes maken of een nieuw systeem vanaf nul ontwerpen.

Onduidelijke vereisten: vage of onvolledige prompts leiden tot onvoorspelbare en vaak onjuiste resultaten.

Nieuwe probleemoplossing: Devin werkt het beste met taken die vergelijkbaar zijn met problemen die het eerder heeft gezien. Het heeft moeite met echt nieuwe uitdagingen die creatief, out-of-the-box denken vereisen.

Code voor veiligheid: taken met betrekking tot verificatie, versleuteling of de verwerking van gevoelige gegevens mogen niet worden gedelegeerd aan een AI.

Systeemoverschrijdende foutopsporing: het diagnosticeren van problemen die meerdere microservices of infrastructuurcomponenten omvatten, is vaak te complex voor Devin om alleen aan te pakken.

Limiet van het contextvenster: bij zeer grote en complexe codebases is het mogelijk dat Devin niet alle context kan bevatten die nodig is om een Taak correct uit te voeren.

Door deze beperkingen is een sterk projectmanagementproces nog belangrijker. Je hebt een systeem nodig dat zorgt voor duidelijke definities van taken, gestructureerde sjablonen biedt en menselijk toezicht afdwingt bij elk belangrijk controlepunt.

Alternatief voor Devin AI voor de ontwikkeling van startups

Hoewel Devin uitstekend is in het genereren van code, is het slechts een stukje van de puzzel. Startups hebben een uitgebreid systeem nodig om al het ontwikkelingswerk te beheren, bij te houden en te coördineren, of dit nu door een mens of door AI wordt gedaan.

Het jongleren met Devin, GitHub, Slack en een aparte tool voor projectmanagement leidt tot een wildgroei aan tools en AI – een ongeplande proliferatie van losstaande AI-tools zonder toezicht of strategie, wat resulteert in verspilling van geld en dubbel werk – waardoor teams vertraging oplopen.

Centraliseer uw projectmanagement, documenten en communicatie op één plek met ClickUp om dit probleem op te lossen.

Houd code-gerelateerde aantekeningen, taken en chats bij de hand met ClickUp's AI Enterprise Search

De geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp – één enkel, veilig platform waar projecten, documenten, gesprekken en contextuele AI-intelligentie naadloos samenwerken – brengt alles samen, waarbij ClickUp Brain intelligentie biedt voor uw hele werkruimte.

AI-aangedreven taakaanmaak: genereer gedetailleerde beschrijvingen van taaken, subtaaken en acceptatiecriteria op basis van een eenvoudige prompt met ClickUp Brain.

Kennisbeheer: vind direct de context die u nodig hebt door al uw ClickUp-documenten, taken en opmerkingen te doorzoeken met ClickUp Brain.

Hulp bij automatisering: bespaar tijd door complexe routing- en statusupdateregels in te stellen met behulp van natuurlijke taal in ClickUp.

Geef zelfs niet-technische teamleden de mogelijkheid om ontwikkelingstaken uit te voeren met een diepgaand begrip van het project. Codegen Agent van ClickUp brengt AI-codeerfuncties rechtstreeks naar uw projectmanagementhub.

Klantenservice: zet supporttickets om in echte oplossingen door medewerkers in staat te stellen codewijzigingen te genereren op basis van gemelde problemen.

Productmanagers: zet productvereistendocumenten (PRD's) om in werkende prototypes zonder te wachten op engineeringcycli.

Engineering en QA: automatiseer het aanmaken van testsuites rechtstreeks vanuit de vereisten, zodat uw team sneller en met meer vertrouwen kan leveren.

Meer informatie over de automatisering van uw ontwikkelingswerkstroom met ClickUp:

Devin AI-alternatieven voor startupteams

Devin is een krachtige autonome agent, maar het is niet de enige AI-codingtool op de markt. De juiste keuze voor uw startup hangt af van of u een tool nodig hebt om uw ontwikkelaars te ondersteunen of om taken aan te delegeren.

Hier volgt een korte vergelijking van enkele populaire tools voor codering.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functie Overweging GitHub Copilot Codeaanvulling in de editor Realtime suggesties tijdens het typen Vereist een mens om alle ontwikkeling aan te sturen Cursor AI-first code-bewerking Chatgebaseerde codegeneratie in de IDE Vereist nog steeds voortdurend toezicht door ontwikkelaars. Replit Agent Snelle prototypes Browsergebaseerde ontwikkelomgeving Beperkt voor complexe productieapplicaties Claude/ChatGPT Code-uitleg en fragmenten Gesprekkelijke code-assistentie Geen directe integratie met uw codebase Devin AI Autonome taakvoltooiing End-to-end ontwikkeling met PR-output Vereist duidelijke, goed gedefinieerde omschrijvingen van taken

De meeste alternatieven zijn code-assistenten, ontworpen om de werkstroom van een ontwikkelaar te ondersteunen in plaats van zelfstandig te werken. Devin onderscheidt zich door zijn vermogen om volledige taken autonoom uit te voeren. Ongeacht welke tool je kiest, je hebt nog steeds een robuust projectmanagementplatform nodig om al het werk te bijhouden en te coördineren.

💡ClickUp Brain werkt als uw coderingspartner binnen ClickUp.

Beheer uw startup-werkstroomen met ClickUp

Devin AI biedt startups een krachtige manier om hun engineeringoutput te vermenigvuldigen, maar is het meest effectief wanneer het wordt gebruikt voor welomschreven, herhaalbare coderingstaken met duidelijke acceptatiecriteria. Menselijk toezicht is niet alleen een suggestie, het is essentieel. Door AI gegenereerde code vereist hetzelfde niveau van grondige beoordeling als door mensen geschreven code. Door te beginnen met kleine, laagrisico-taken, kan uw team de spierkracht opbouwen voor effectieve prompting- en beoordelingswerkstroom. 🤩

Het beheren van een AI-ondersteunde werkstroom vereist zichtbaarheid, coördinatie en duidelijke processen. Bouw de basis voor projectmanagement voor uw AI-aangedreven startup met ClickUp. Ga gratis aan de slag met ClickUp en breng al uw ontwikkelingswerk – door mensen en door AI gegenereerd – samen in één uniforme werkruimte.

Veelgestelde vragen

Devin kan functionele MVP's bouwen voor webapplicaties, interne tools en API-integraties wanneer duidelijke specificaties worden gegeven. Complexe producten met nieuwe architecturen hebben echter nog steeds baat bij de betrokkenheid van menselijke ontwikkelaars bij de planning en het toezicht.

Devin vereist technische context om goed te kunnen functioneren, aangezien u duidelijke instructies moet geven en pull-aanvragen moet begrijpen. Niet-technische oprichters kunnen Devin effectief gebruiken door samen te werken met een technisch adviseur die de code-review en het toezicht op zich neemt.

Devin toont zijn redenering en pauzeert voor goedkeuring op belangrijke controlepunten. Alle pull-aanvragen moeten worden beoordeeld voordat ze worden samengevoegd. U moet ervoor zorgen dat een senior ontwikkelaar de output van Devin voor elke toegewezen taak beoordeelt.

Devin hanteert een op sessies gebaseerd prijsmodel waarbij Taaken rekenkracht verbruiken, met verschillende beschikbare abonnementen. Neem rechtstreeks contact op met Cognition AI voor actuele prijsinformatie die aansluit bij het verwachte gebruik van uw start-up.

Devin vergroot de capaciteit van ontwikkelaars door repetitieve taken uit te voeren, maar vervangt niet de menselijke ontwikkelaars die architecturale beslissingen nemen en complexe problemen oplossen. Beschouw Devin als een krachtversterker voor uw bestaande team.

Vermijd het delegeren van code met betrekking tot veiligheid, complexe architecturale beslissingen en nieuwe problemen die creatieve probleemoplossingen vereisen. Devin blinkt uit in welomschreven, herhaalbare taken met gedocumenteerde patronen en duidelijke acceptatiecriteria.