Meer dan 50 Nano Banana-prompts: creatieve beeldprompts om ideeën op te doen

Je kent het moment wel: je hebt een duidelijk beeld in gedachten, je typt een prompt en het eerste resultaat is bijna perfect.

Als je het vervolgens aanpast, verandert de camerahoek, verschuiven de gelaatstrekken en lijkt hetzelfde teken ineens een heel ander persoon. Als je beeldmateriaal maakt voor verhalen, lessen, thumbnails of posts, kan dat heen en weer geschuif al snel vervelen.

Daar helpen Nano Banana-prompts bij. Het zijn korte, gerichte instructies voor Nano Banana die zich richten op de paar details die het belangrijkst zijn.

Dit is vooral belangrijk omdat 83% van de creatieve professionals al generatieve AI-tools gebruikt bij ontwerp- en creatief werk.

In deze gids leer je wat Nano Banana-prompts zijn en hoe je de beste prompts schrijft. Je krijgt ook 50 kant-en-klare prompts, variaties op prompts, ideeën voor teamworkshops en een ClickUp AI-werkstroom om je van concept naar uitvoering van content te begeleiden.

Wat zijn Nano Banana-prompts?

Nano Banana-prompts zijn korte, specifieke instructies die je aan Nano Banana (en Nano Banana Pro) geeft om een nieuwe afbeelding te genereren of een bestaande afbeelding te bewerken.

Beschouw ze als een minispecificatie: wat je wilt creëren, wat de camera moet doen (close-up versus lage hoek), hoe de belichting eruit moet zien (natuurlijk daglicht versus studioverlichting) en wat hetzelfde moet blijven (gelaatstrekken, natuurlijke huidtextuur, algehele stijl).

Google beschrijft Nano Banana als Gemini's eigen functie voor het genereren van afbeeldingen, waarmee je met tekst, afbeeldingen of beide kunt werken om beelden te creëren en te verfijnen in een werkstroom.

Nano Banana is het snellere "Flash Image"-model voor snelle iteraties, terwijl Nano Banana Pro het "Pro Image"-model is dat gericht is op output met een hogere getrouwheid, vooral wanneer de weergave van de tekst schoon en leesbaar moet zijn.

✅ De meeste mensen gebruiken Nano Banana-prompts op twee manieren:

Afbeeldingen genereren met alleen tekst , waarbij je het onderwerp, de achtergrond, het kleurenpalet en de stijl in één compacte prompt beschrijft.

Beeldgeneratie en -bewerking met een geüpload beeld, waarbij je een referentiebeeld of invoerbeeld als bijlage toevoegt en aangeeft wat er moet worden gewijzigd, terwijl dezelfde persoon, gezichtsstructuur en belichtingsdetails behouden blijven.

Waarom Nano Prompts werken voor schrijvers en makers

Als je schrijft, lesgeeft, ontwerpt of content met een deadline verzendt, heb je geen prompt van 200 woorden nodig. Je hebt een prompt nodig die het model vertelt wat het vast moet houden.

Nano-prompts werken omdat ze je dwingen om de paar details te kiezen die daadwerkelijk het resultaat veranderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Kader en camerahoek, zoals close-up, ooghoogte of een lage camerahoek

Focus zoals een gering scherpteveld en scherpe focus

Belichting zoals natuurlijk daglicht, studioverlichting, gouden uur, hoog contrast, diepe schaduwen, zachte schaduwen

Achtergrond en kleurenpalet, zoals lichtgrijze achtergrond, blauwe achtergrond, witte achtergrond, verzadigde kleuren, strakke lijnen

Ze werken ook omdat Nano Banana is gebouwd voor snelle iteratie en gerichte bewerkingen. Google benadrukt expliciet mogelijkheden zoals karakterconsistentie, het combineren van foto's en lokale bewerkingen voor Nano Banana.

Je hebt ook toegang tot nauwkeurigere bedieningselementen in Nano Banana Pro, waaronder geavanceerde tekstweergave, bedieningselementen voor camerahoek en beeldverhouding en 2K-resolutie.

Voor schrijvers en docenten is dat 'startvonk'-effect echt.

Uit een grootschalig experiment met het schrijven van korte verhalen bleek dat toegang tot generatieve AI-ideeën de beoordeling van verhalen verbeterde (vooral voor minder creatieve schrijvers), hoewel de resultaten daardoor ook meer op elkaar gingen lijken.

Dat is een goede ruil wanneer je een snel startpunt nodig hebt, en vervolgens maak je het je eigen.

📮 ClickUp Insight: Uit ons onderzoek naar AI-volwassenheid bleek dat 33% van de mensen terughoudend is om nieuwe tools te gebruiken, terwijl slechts 19% AI snel implementeert en opschaalt. Wanneer elke nieuwe functie wordt geïntroduceerd als een extra applicatie, login of werkstroom die onder de knie moet worden gekregen, raken teams al snel vermoeid door alle tools. ClickUp Brain vult deze leemte door te werken binnen een uniforme, geïntegreerde werkruimte waar teams al organiseren en communiceren. Het integreert meerdere AI-modellen, beeldgeneratie en geavanceerde redeneringen rechtstreeks in de omgeving waar het werk wordt uitgevoerd.

Hoe Nano Banana-prompts te gebruiken (stap voor stap)

Met Nano Banana-prompts kun je realistische afbeeldingen met hoge resolutie maken met slechts één prompt. Laten we eens kijken welke stappen je moet nemen om deze prompts optimaal te gebruiken:

Stap 1: Kies het model op basis van wat je nodig hebt

Gebruik Nano Banana wanneer je snelle iteraties en bewerkingen wilt.

Gebruik Nano Banana Pro wanneer u een zuiverdere weergave van de tekst, strengere controle over het layout-ontwerp of scherpere getrouwheid (2K-uitvoer en nauwkeurigere bedieningselementen) nodig hebt.

Stap 2: Bepaal of je gaat genereren of uitvoeren van bewerkingen

Je krijgt schonere resultaten als je vooraf één pad kiest:

Genereren begint met alleen tekst en geeft je meer creatief bereik.

Bewerking begint met een geüploade afbeelding of bijlage met een referentieafbeelding en is het meest geschikt om dezelfde individuele en consistente gelaatstrekken te behouden.

Stap 3: Schrijf een 'nano'-prompt die alleen de belangrijke hefbomen regelt

Begin met één korte regel die het volgende bevat

Onderwerp + intentie

Camerahoek + kader (close-up, extreme close-up, ooghoogte, lage hoek)

Focus cue (kleine scherptediepte, scherpe focus)

Belichtingsaanwijzing (natuurlijke belichting, studiobelichting, hoog contrast)

Achtergrond of palet (witte achtergrond, lichtgrijze achtergrond, blauwe achtergrond)

Stap 4: Vergrendel identiteit met een referentieafbeelding wanneer consistentie belangrijk is

Als je een serie maakt, vertrouw dan niet alleen op tekst. Voeg een bijlage met een referentieafbeelding toe en vertel het model wat er niet mag veranderen, zoals:

Gezichtsstructuur en gelaatstrekken

Natuurlijke huidtextuur en details van de huidtextuur

Dezelfde camerahoek en algehele stijl

Google benadrukt in zijn eigen richtlijnen het gebruik van het model voor consistentie van karakters en iteratieve bewerkingen, precies waar een referentieafbeelding je bij helpt.

Stap 5: Gebruik nauwkeurige taal wanneer je een afbeelding uploadt

Hier is een voorbeeld van een betrouwbaar format dat bewerkingen overzichtelijk houdt:

Gebruik de geüploade afbeelding om [iets] toe te voegen/te verwijderen/te wijzigen.

Bewaar [wat niet mag veranderen]

Match [lichtdetails, omgeving, algehele esthetiek]

Stap 6: Herhaal met één wijziging per beurt

Als uw output afwijkt, verandert u waarschijnlijk te veel tegelijk.

Versnel het proces door deze volgorde te proberen:

Identiteit → kadrering → belichting → kleurcorrectie → achtergrond → tekstweergave

Stap 7: Als je een layout en leesbare tekst nodig hebt, vraag je daar direct om.

Nano Banana Pro is ontworpen voor nauwkeurigere tekst en preciezere bediening. Als tekst belangrijk is, vraag er dan duidelijk om en geef de plaatsing (linker- of rechterhelft), lettertype (sans serif) en contrast (hoog contrast zwart op witte achtergrond) op.

50 Nano Banana-prompts om te proberen

Hoe specifieker en gedetailleerder uw prompts zijn, hoe beter de afbeelding die u ontvangt. Hier zijn 50 Nano Banana-prompts die u kunt gebruiken om uw afbeeldingen te verbeteren:

1–35: Nieuwe afbeeldingen genereren (alleen tekst)

Jonge vrouw, close-up, ooghoogte, natuurlijk daglicht, geringe scherptediepte, zachte schaduwen, natuurlijke huidtextuur, lichtgrijze achtergrond, hoge resolutie

Jonge vrouw, extreme close-up, scherpe focus, hoog contrast, diepe schaduwen, natuurlijke belichting, realistische huidtextuur, minimale achtergrond Portret van een jonge vrouw met een veelbetekenende glimlach, gouden uur, hoog realisme, subtiele reflecties, warm kleurenpalet, zeer gedetailleerd Hyperrealistisch straatportret, lage camerahoek, lange schaduwen, verzadigde kleuren, filmframe, scherpe gelaatstrekken Studio-portret, studioverlichting, hoog contrast, zachte schaduwen, natuurlijke huidtextuur, witte achtergrond, veel detail Redactionele portretfoto, close-up, scherpe focus, geringe scherptediepte, neutraal kleurenschema, strakke achtergrond, hoog realisme Schoonheidsportret, extreme close-up, zichtbare sproeten, natuurlijke huidtextuur, natuurlijk daglicht, scherpe focus op de iris, subtiele reflecties Profielportret, ooghoogte, zacht natuurlijk daglicht, zachte schaduwen, scherpe gezichtsstructuur, gedempte achtergrond, hoog realisme High-fashion portret, lage camerahoek, dramatische diepe schaduwen, gedurfd kleurenpalet, scherpe focus, zeer gedetailleerd Buitenportret, gouden uur, warme kleurcorrectie, zachte schaduwen, close-up, bomen op de achtergrond met geringe scherptediepte, hoog realisme Zwart-witportret, hoog contrast zwart, scherpe focus, filmkorrelgevoel, extreme close-up, expressieve gelaatstrekken Filmische stilstaande beelden, regenachtige straat, hoog contrast, diepe schaduwen, reflecties op de stoep, breed beeld, stemmige kleurcorrectie

Filmisch portret, nachtelijke straat, neonreflecties, hoog contrast, gecontroleerde diepe schaduwen, geringe diepte, hoog realisme Modefoto, ooghoogte, raamlicht, zachte schaduwen, natuurlijke huidtextuur, neutrale achtergrond, veel detail Streetstyle lookbook-foto, gouden uur, lange schaduwen, verzadigde kleuren, zichtbare omgeving, hoge resolutie Fotorealistische foto van eten, aardbeienpannenkoeken, close-up, geringe scherptediepte, natuurlijke belichting, zachte schaduwen, veel detail Productfoto van notitieboekje met bananenthema, studioverlichting, hoog contrast, witte achtergrond, duidelijke details, hoge resolutie

Productfoto, bananensmoothie op tabel, studioverlichting, zachte schaduwen, subtiele reflecties op glas, witte achtergrond, zeer gedetailleerd Gezellige caféscène, warm gouden uur, zachte schaduwen, geringe scherptediepte, mensen scherp in beeld, bokeh op de achtergrond

Futuristische laboratoriumscène, koel kleurenschema, hoge detailgraad, hoog realisme, reflecterende oppervlakken, studioverlichting, scherp beeld Reisposterfoto, woestijnlandschap, gouden uur, lange schaduwen, breed kader, minimale achtergrond, strakke compositie Fotorealistische foto van eten, aardbeienpannenkoeken, close-up, geringe scherptediepte, natuurlijke belichting, zachte schaduwen, veel detail

Portret, lichtgrijze achtergrond, zachte schaduwen, natuurlijk daglicht, geringe scherptediepte, hoog realisme, hoge resolutie Filmstill, keukentabel, natuurlijke belichting, geringe scherptediepte, subtiele reflecties, warme kleurcorrectie, breed beeld Architectuurfoto, lage hoekopname, diepe schaduwen, hoog contrast, heldere kleuren, veel detail, scherpe lijnen Macrotextuurstudie, extreme close-up, scherpe focus, hoog contrast, diepe schaduwen, hoog realisme, hoge resolutie Straatportret, ooghoogte, natuurlijk daglicht, zachte schaduwen, realistische huidtextuur, zichtbare omgeving, hoog realisme Studio-portret, witte achtergrond, hoog contrast, gedefinieerde wangschaduwen, scherpe focus, ultrarealistisch, hoge resolutie Buitenportret, bewolkt natuurlijk daglicht, zachte schaduwen, neutraal kleurenpalet, scherpe focus, hoog realisme Redactionele beauty shot, close-up, geringe scherptediepte, warme kleurcorrectie, scherpe focus op ogen, hoog realisme Creatief tekenconcept, op ananas geïnspireerd tekenontwerp, zeer gedetailleerd, heldere kleuren, strakke achtergrond, intense belichting, scherpe randen, hoge resolutie

Karakterontwerp, futuristische koerier, verzadigde kleuren, scherpe focus, strakke lijnen, veel detail, hoge resolutie Echte foto's, spontane straatmomenten, natuurlijk daglicht, geringe scherptediepte, subtiele reflecties, hoog realisme Product flat-lay, witte achtergrond, zachte schaduwen, gelijkmatig verdeelde objecten, hoge detailgraad, hoge resolutie Minimalistisch stilleven, blauwe achtergrond, felrood accentobject, strakke compositie, scherpe focus, hoog contrast

36–45: Posters, banners en lijntekeningen

Minimalistisch posterontwerp, lijntekeningen, strakke lijnen, hoog contrast zwart op witte achtergrond, schreefloos lettertype, duidelijke tekstweergave

Moderne merkposter, blauwe achtergrond, felle kleuren, vetgedrukt schreefloos lettertype, gecentreerde Engelse tekst, strakke tekstweergave Gedeelde layout poster, afbeelding op de rechterhelft, typografie op de linkerhelft, witte achtergrond, gelijkmatig verdeeld, schreefloos lettertype, heldere tekstweergave Tijdschriftcover, close-up portret, koptekst links, subkop rechts, schreefloos lettertype, heldere tekstweergave, hoge resolutie

Tech-gebeurtenisbanner, blauwe achtergrond, felrode accentkleur, vetgedrukt schreefloos lettertype, duidelijke tekstweergave, hoge resolutie Boekomslag mockup, witte achtergrond, minimalistisch kleurenpalet, Engelse titel, strakke tekstweergave, hoog realisme Albumhoesconcept, abstracte bananensculptuur, harde studioverlichting, hoog contrast, subtiele reflecties, verzadigde kleuren Pictogrammenset, bananenthema, lijntekeningen, strakke lijnen, gelijkmatig verdeeld, witte achtergrond, hoog contrast zwart Lijntekeningillustratie, strakke lijnen, minimale schaduw, witte achtergrond, hoog contrast zwart, duidelijke details Mock-up van verpakkingslabel, witte achtergrond, schreefloos lettertype, Engelse tekst, heldere tekstweergave, hoog contrast zwart, beeldverhouding 1:1

46–50: Prompts voor bewerking (gebruik een geüploade afbeelding of referentieafbeelding)

Gebruik de bijlage met de referentieafbeelding om subtiele reflecties in de ogen en op sieraden toe te voegen, de natuurlijke huidtextuur te behouden, zachte schaduwen te behouden en hetzelfde individu te behouden. Gebruik de geüploade afbeelding om het contrast te verhogen en de schaduwen te verdiepen, de gelaatstrekken en gezichtsstructuur identiek te houden en de natuurlijke belichting te behouden.

48. Maak aan de hand van de referentieafbeelding een monochrome versie met contrastrijke zwarttinten, een scherpe focus en een strakke achtergrond.

49. Gebruik de invoerafbeelding om de omgeving te veranderen in een modern kantoor, behoud dezelfde camerahoek, behoud realistische belichting en houd de gelaatstrekken consistent.

50. Pas met behulp van de geüploade afbeelding de kleurcorrectie aan voor een warme filmscène-look, behoud de huidtextuur, behoud een scherpe focus en houd de algehele stijl consistent.

7 impactvolle Nano Prompt-variaties die u kunt gebruiken

Nano Banana-prompts worden eenvoudiger wanneer u stopt met het herschrijven vanaf nul en begint met het hergebruiken van "prompt shells". U behoudt de structuur en verwisselt vervolgens één variabele per keer.

1) De 'regisseurprompt' voor snelle, realistische portretten

Gebruik dit wanneer u echte foto's met consistente gelaatstrekken wilt:

Jonge vrouw, close-up, ooghoogte, natuurlijk daglicht, geringe scherptediepte, zachte schaduwen, natuurlijke huidtextuur, lichtgrijze achtergrond, hoge resolutie

Snelle wissels voor extra effecten:

laaghoekopname voor drama

gouden uur voor warmte

hoog contrast en diepe schaduwen voor een scherpere sfeer

2) De 'identiteitsvergrendeling' voor dezelfde persoon tijdens de bewerking in verschillende iteraties

Gebruik wanneer consistentie van tekeningen belangrijk is (series en consistente avatars):

Gebruik de bijlage met de referentieafbeelding en behoud dezelfde persoon en gezichtsstructuur.

Behoud gelaatstrekken en natuurlijke huidtextuur

Behoud natuurlijke belichting en scherpe focus

Wijzig alleen [achtergrond | kleurenpalet | outfit | omgeving]

3) De 'achtergrondwissel' voor schone, herhaalbare assets

Gebruik wanneer het onderwerp goed is, maar de achtergrond niet:

Gebruik de invoerafbeelding en behoud de gelaatstrekken en huidtextuur.

Vervang de achtergrond door een witte achtergrond (of blauwe achtergrond)

Match de originele verlichtingsdetails

4) De 'focus en lens'-shell voor directe diepte

Gebruik wanneer de afbeelding plat aanvoelt:

Extreme close-up, geringe scherptediepte, scherpe focus op ogen, zachte achtergrondonscherpte, hoog realisme

5) De 'cinematic still' (filmische stilstaande beelden)

Gebruik dit wanneer je een sfeer wilt creëren die lijkt op een filmscène: lage camerahoek, hoog contrast, diepe schaduwen, gouden uur, lange schaduwen, subtiele reflecties, verzadigde kleuren, veel detail, kleurcorrectie, zichtbare omgeving, hoog realisme.

Als het er te hard uitziet, kunt u dit verzachten met 'zachte schaduwen' en 'natuurlijke belichting'.

6) De 'merkposter' (tekstweergave en layoutcontrole)

Gebruik dit wanneer je leesbare typografie en compositieregels nodig hebt:Witte achtergrond, strakke lijnen, schreefloos lettertype, Engelse tekst 'believe', duidelijke tekstweergave, koptekst aan de linkerkant, subkop aan de rechterkant, gelijkmatige ruimte, hoge resolutie, felrode accentkleur, minimalistische algehele esthetiek

Als je een sterkere grafische uitstraling wilt, gebruik dan zwart met een hoog contrast en vereenvoudig het kleurenschema.

7) De 'stijloverdracht'-nudge

Gebruik dit wanneer je de compositie mooi vindt, maar een nieuwe sfeer wilt creëren:

Gebruik de referentieafbeelding en behoud dezelfde camerahoek en gezichtsstructuur.

Pas stijloverdracht toe op [lijntekeningen | filmscènes | ultrarealistische redactionele artikelen]

Behoud de algehele esthetiek en pas alleen het kleurenschema aan.

Google noemt stijlwijzigingen op basis van een referentieafbeelding een ondersteunde werkstroom (textuur, kleur of stijl van een referentiefoto overnemen en toepassen), dus dit is een praktisch proces om in gedachten te houden.

Nano-prompts gebruiken voor teamcreativiteit en workshops

Nano-prompts werken goed in groepen omdat iedereen vanuit dezelfde beperking begint. Je besteedt minder tijd aan het bespreken van ideeën voor een lege pagina en hebt meer tijd om te reageren op nieuwe ideeën en uitingen.

✅ Hier zijn enkele praktische manieren om het te gebruiken (samen met enkele handige ClickUp-functies):

Opwarmoefeningen voor brainstormen

Kies één gedeelde Nano Banana-prompt en één gedeelde referentieafbeelding.

Stel een timer van 3 minuten in voor de eerste uitvoer.

Stel een timer van 2 minuten in voor één variatie (verander alleen de belichting of achtergrond)

Geef een korte presentatie en ga dan over tot de echte brainstorm.

Houd de opwarmprompt eenvoudig. Bepaal alleen de camerahoek, belichting en achtergrond. Laat het model de rest invullen.

💡 Pro-tip: Zet de warming-up-prompt bovenaan een ClickUp Document en koppel dat document vervolgens aan een ClickUp Whiteboard naast de outputs, zodat de "prompt + afbeelding" gekoppeld blijven. Koppel je ClickUp-documenten met je prompts naast je gegenereerde afbeeldingen in ClickUp Whiteboards Je kunt je promptbibliotheek ook opslaan in ClickUp's Docs Hub, de centrale plek waar al je documenten en wiki's worden bewaard. Dit kan je team helpen bij het zoeken en openen van het juiste promptdocument zonder dat ze meerdere documenten en werkruimten hoeven te doorzoeken.

Creatieve ijsbrekers tijdens vergaderingen

Iedereen gebruikt hetzelfde onderwerp en dezelfde camerahoek.

Elke persoon wijzigt één variabele (kleurenpalet, achtergrond of diepte).

Stem op de versie die het beste bij het doel past (lesdia, verhaalframe, thumbnail, poster).

Hier helpt een strakke formulering. Als je consistentie wilt, vraag mensen dan om dezelfde referentieafbeelding of dezelfde bijlage met referentieafbeelding te gebruiken.

💡 Pro-tip: Zet de output van elke persoon op een ClickUp-Whiteboard, voeg een plakbriefje toe met de exacte prompt die is gebruikt en zet het winnende plakbriefje vervolgens om in een ClickUp-taak voor verdere afhandeling. Zet uw plaknotities in ClickUp Whiteboards eenvoudig om in speciale ClickUp-taken

Innovatieworkshops

Gebruik in langere sessies Nano-prompts om snel richtingen te verkennen en vervolgens samen te komen.

Ronde 1: Genereer 10 ruwe aanwijzingen met korte prompts

Ronde 2: Kies de top 3 en verfijn vervolgens de identiteit en framing.

Ronde 3: Vergrendel een gedeelde lijst met 'niet wijzigen' (gezichtskenmerken, regels voor tekstweergave, kleurenschema)

Je kunt één persoon aanwijzen om te letten op prompt drift. Deze persoon houdt de basislijnprompt stabiel, zodat je afbeeldingen niet afwijken.

💡 Pro-tip: Bewaar je promptregels in een ClickUp-document, markeer vervolgens de actielijn en maak daar een Taak van, bijvoorbeeld: "Maak 5 variaties met een blauwe achtergrond en duidelijke tekstweergave." Als de beoordeling gedetailleerd is, voeg dan de afbeeldingen toe als bijlagen aan de Taak en gebruik de Redactie-functie van ClickUp om feedback rechtstreeks op de afbeelding vast te maken, opmerkingen toe te wijzen en deze op te lossen wanneer ze zijn gecorrigeerd. Voorzie multimediabestanden en pdf's van aantekeningen voor eenvoudige samenwerking met Redactie in ClickUp

Storyboardsessies

Als je content storyboardt, worden prompts je lijst met shots.

Definieer 6-10 frames en wijs één frame per persoon toe.

Standaardiseer camerastandpunten (ooghoogte, close-up, lage hoekopname)

Standaardiseer de belichting (natuurlijk daglicht of studioverlichting)

Houd de beeldverhouding consistent tussen frames

💡 Pro-tip: Je kunt het storyboard op een ClickUp Whiteboard bouwen, elk frame als een tegel toevoegen en vervolgens de bijbehorende Taak en de prompt Document ernaast plaatsen. Je kunt gegenereerde afbeeldingen in reeksen toevoegen voor ideevorming met ClickUp Whiteboards*. Met ClickUp kun je taken en documenten toevoegen aan een Whiteboard en deze bewerken vanaf het canvas, zodat het storyboard, de prompts en de opdrachten met elkaar verbonden blijven.

📽️ Bekijk een video: Voert u nog steeds handmatig kopiëren en plakken, het aanmaken van taken of planning uit? In deze video wordt uitgelegd hoe u AI-automatiseringstools kunt gebruiken om monotone taken te elimineren.

Nano Banana-alternatieven om te verkennen

Maak grafische afbeeldingen met één enkele prompt en til je content naar een hoger niveau met ClickUp Brain

Wanneer je visuele ideeën test, is het moeilijkste deel zelden de eerste afbeelding. Het is alles eromheen: schakelen tussen tools om te genereren, te herzien, goed te keuren en te verzenden, en vervolgens de thread kwijtraken van wat je al had besloten.

De ' werkverspreiding' wordt nog erger met AI-verspreiding, waarbij het creatieve werk wordt verdeeld over verschillende AI-modellen en -tools.

ClickUp lost dit op door een geconvergeerde AI-werkruimte voor teams te zijn, waar je visuals kunt genereren, beslissingen kunt omzetten in taken en de uitvoering op dezelfde plek kunt voortzetten.

🧠Wist je dat: Onderzoek gekoppeld aan 'toggle tax' heeft aangetoond dat werknemers ongeveer 1200 keer per dag tussen apps schakelen, wat neerkomt op bijna vier uur per week aan heroriëntatie.

Genereer afbeeldingen in ClickUp Brain met de AI Image Generator.

Zet je prompts om in levensechte afbeeldingen met ClickUp Brain

ClickUp Brain bevat een AI-afbeeldingsgenerator die je kunt gebruiken op de plek waar je werkt (bijvoorbeeld vanuit taakopmerkingen of andere ClickUp-oppervlakken waar AI-tools beschikbaar zijn).

Voeg uw prompt toe, genereer meerdere opties en behoud vervolgens de beste om door te gaan naar beoordeling en levering zonder de context tussen tools te kopiëren. U kunt tot 10 afbeeldingen genereren vanuit één prompt, waardoor snelle iteratie veel minder lastig wordt.

Hier zijn voltooide prompts die je kunt plakken in de beeldgenerator van ClickUp Brain (wissel slechts 1-2 variabelen per iteratie om drift te voorkomen):

1. Portret (strak, redactioneel)

"Jonge vrouw, close-up, ooghoogte, geringe scherptediepte, scherpe focus, natuurlijke huidtextuur, natuurlijk daglicht, zachte schaduwen, lichtgrijze achtergrond, subtiele reflecties in de ogen, hoog realisme, hoge resolutie, vaste camerahoek, gecentreerd kader, beeldverhouding 4:5"

2. Portret (dramatisch, filmisch)

"Jonge vrouw, extreme close-up, hoog contrast, diepe schaduwen, scherpe focus op gelaatstrekken en gezichtsstructuur, natuurlijke belichting, hyperrealistische huidtextuur, filmstill, wazige omgeving, hoge detailgraad, hoge resolutie, beeldverhouding 1:1"

3. Golden hour street still

"Lage camerahoek, jonge vrouw die door de stad loopt, gouden uur, lange schaduwen, verzadigde kleuren, hoog realisme, veel detail, subtiele reflecties op de stoep, filmische kleurcorrectie, scherpgesteld onderwerp, geringe scherptediepte, breed beeld, beeldverhouding 16:9"

4. Minimalistische poster (typografie + layout)

"Witte achtergrond, strakke lijnen, lijntekening van een banaan, hoog contrast zwart, schreefloos lettertype, Engelse tekstkop links, ondersteunende hoofdtekst eronder, grafisch element rechts, gelijkmatig verdeeld raster, duidelijke details, scherpe tekstweergave, felrood accent, hoge resolutie"

5. Moderne banner (opvallende kleur)

"Blauwe achtergrond, heldere kleuren, verzadigd kleurenpalet, productstijl grafiek met strakke compositie, schreefloos lettertype, Engelse tekst in het bovenste derde deel, scherpe focus, studioverlichting, zachte schaduwen, duidelijke details, hoge resolutie, beeldverhouding 16:9"

6. Pictogrammenset (eenvoudig + consistent)

"Line art-pictogrammenset, aardbeienthema, strakke lijnen, gelijkmatig verdeeld, witte achtergrond, hoog contrast zwart, consistente lijndikte, minimale schaduw, duidelijke details, hoge resolutie"

Oefen prompts efficiënt met ClickUp BrainGPT

Gebruik uw stem om ruwe promptideeën vast te leggen en zet ze om in tekst met ClickUp BrainGPT's Talk to Text

Als je je prompts snel wilt verbeteren, is consistentie belangrijker dan lange sessies. ClickUp BrainGPT ondersteunt Talk to Text (zodat je een ruw idee kunt uitspreken en omzetten in bruikbare tekst) en zoeken in ClickUp, het web en gekoppelde apps wanneer je eerdere context of referenties nodig hebt.

Hier is een eenvoudige routine die geschikt is voor schrijvers, makers en docenten:

Dicteer een ruw visueel idee met Talk to Text en vraag ClickUp BrainGPT vervolgens om het te herschrijven als 5 prompts met verschillende camerahoeken en belichtingsdetails.

Zoek in je eerdere chats/documenten/taken met Enterprise Search naar wat de vorige keer werkte (bijvoorbeeld 'zoek de posterprompt die de schoonste tekstweergave opleverde'). metEnterprise Search naar wat de vorige keer werkte (bijvoorbeeld 'zoek de posterprompt die de schoonste tekstweergave opleverde').

Schakel tussen modellen wanneer dat nuttig is. Met ClickUp BrainGPT kunt u het AI-model wijzigen in ChatGPT, Claude of Gemini (houd er echter rekening mee dat externe modellen uw ClickUp-werkruimte-kennis niet op dezelfde manier gebruiken als "ClickUp Brain").

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Agents om de creatieve output binnen uw team op gang te houden. Gebruik triggergebaseerde automatisering om taken en acties automatisch te voltooien met ClickUp Agents Zodra je een bruikbaar beeld hebt, verschuift het knelpunt naar coördinatie: beoordelingscyclusen en "Wie doet wat vervolgens?" ClickUp AI Agents kunnen worden uitgevoerd op basis van triggers (zoals een statuswijziging) en acties ondernemen, zoals het maken van documenten of taken met AI. Hier is een snelle en praktische ClickUp Agents-installatie die u kunt uitproberen: Maak een Autopilot Agent aan in je creatieve lijst die wordt geactiveerd wanneer de status van een Taak verandert in 'Review'.

Geef in de instructies van de agent aan dat hij (1) een opmerking moet plaatsen waarin wordt gecontroleerd of alle vereiste details aanwezig zijn (beeldverhouding, achtergrond, belichting, camerahoek, aantekeningen over tekstweergave) en (2) een kort beoordelingsdocument met AI moet maken waarin wordt samengevat wat er is veranderd en welke feedback nodig is.

Als er belangrijke informatie ontbreekt in de taak, laat dan een subtaak aanmaken met AI (voorbeeld: "Maak 3 variaties met zachtere schaduwen" of "Verbeter de leesbaarheid van de Engelse tekst"). Zo blijft de overgang van 'creatief idee → uitvoering' strak, zonder dat je prompt-sessie verandert in werk van een beheerder.

Bekijk hoe je je eigen AI-agent kunt maken in ClickUp.

Breng uw beeldbewerkingswerkstroom naar een hoger niveau met ClickUp

Nano Banana-prompts helpen je snel vooruitgang te boeken wanneer je de richting duidelijk houdt. Je krijgt betere resultaten wanneer je de basis onder de knie hebt: camerahoek, kader, belichting, achtergrond en een paar stijlkenmerken zoals een geringe scherptediepte of een hoog contrast.

Maar de grootste uitdaging komt na de output. Je hebt nog steeds een plek nodig om visuals te genereren en te voorkomen dat de volgende stappen tussen verschillende tools verdwijnen. Dat is waar ClickUp het verschil maakt door het genereren van afbeeldingen en taakbeheer te combineren in één platform.

Om uw beeldwerkstroom soepel te laten verlopen, kunt u prompts ook verfijnen met ClickUp BrainGPT en Talk to Text. U kunt zelfs kiezen om van model te wisselen, zoals ChatGPT, Claude of Gemini, wanneer u een ander AI-model wilt voor specifieke gebruikssituaties.

Ten slotte kunt u vertrouwen op ClickUp Agents om specificatiecontroles uit te voeren en follow-ups te maken wanneer er iets ontbreekt.

Klinkt dit als de perfecte tool voor jou? Meld je gratis aan bij ClickUp en ervaar het verschil!

Veelgestelde vragen (FAQ)

Nano Banana-prompts zijn ultrakorte instructies die je aan het Nano Banana-beeldmodel van Google geeft om een nieuwe afbeelding te genereren of een bestaande afbeelding te bewerken. Ze werken het beste wanneer je alleen de paar details beschrijft die de output bepalen, zoals het onderwerp, de camerahoek, de belichting en de achtergrond, in plaats van een lange briefing te schrijven. Als u meer controle nodig hebt (vooral voor typografie, posters of diagrammen), is Nano Banana Pro ontworpen voor het genereren en de bewerking met een hogere getrouwheid en een betere tekstverwerking.

Begin met een eenvoudige structuur: onderwerp, camerahoek, focus, belichting, achtergrond, stijl en beeldverhouding. Houd de eerste prompt kort en herhaal deze vervolgens door telkens één variabele te wijzigen (bijvoorbeeld alleen de achtergrond veranderen van lichtgrijs naar blauw). Als uw afbeelding typografie bevat, wees dan duidelijk over de plaatsing ("koptekst op de linkerhelft") en de leesbaarheid, aangezien tekst een van de gemakkelijkste plaatsen is waar de output kan afwijken.

Gebruik een referentieafbeelding wanneer consistentie van het personage belangrijk is. De betrouwbare werkstroom is om te beginnen met een 'archief'- of basisafbeelding, een stabiele referentie te creëren en vervolgens een reeks nieuwe afbeeldingen te genereren met dezelfde referentie en korte prompts. Geef in je prompt aan wat niet mag veranderen (dezelfde persoon, gelaatstrekken, gezichtsstructuur, huidtextuur) en varieer slechts één of twee elementen, zoals de achtergrond of de camerahoek.

Nano Banana is gepositioneerd als een snel model voor snelle creatieve experimenten, terwijl Nano Banana Pro is gepositioneerd voor beeldgeneratie en -bewerking met meer controle. Google benadrukt de verbeterde tekstweergave, geavanceerde creatieve bedieningselementen en de mogelijkheid om hoogwaardige beelden (tot 4K) te produceren, die relevant zijn voor posters en gepolijste merkmiddelen. Als uw doel snelle ideevorming is, is Nano Banana vaak voldoende. Als je precisie, typografie of "definitieve ontwerp"-kwaliteit nodig hebt, is Nano Banana Pro de betere keuze.

Ja. ClickUp Brain kan AI-afbeeldingen rechtstreeks genereren vanuit taakopmerkingen, ClickUp Chat of het AI-pictogram in uw werkruimte. U kunt tot 10 afbeeldingen genereren vanuit één prompt, de prompt verfijnen nadat u de resultaten hebt gezien en vervolgens de afbeelding delen in een taak of chat, of er een document van maken. Dat maakt ClickUp Brain een praktische tool voor het genereren van afbeeldingen wanneer u afbeeldingen wilt genereren in dezelfde werkruimte waar beoordelingen, goedkeuringen en volgende stappen plaatsvinden.