Flowtime-techniek: een techniek voor productiviteit die aansluit bij uw behoeften

De oude Grieken hadden twee woorden voor tijd: Chronos en Kairos.

Chronos, de wortel van 'chronologie', staat voor lineaire, opeenvolgende en meetbare tijd. Kairos daarentegen betekent het juiste, kwalitatieve moment – het juiste moment om te handelen.

Hoewel Chronos gemakkelijker te begrijpen is, voelt Kairos betekenisvoller aan. Het kan een aha-moment zijn, het juiste moment om nog iets te doen, of zelfs een leerzaam moment. Het gaat niet alleen om tijdigheid (zoals een deadline), maar ook om gepastheid (zoals de clou van een grap).

Het moderne productiviteit-discours is geobsedeerd door Chronos. We hebben het altijd over efficiëntie (dingen sneller doen), zelfs als de taak zelf creatief is of degene die het doet geen machine is. Onze technieken en productiviteitshacks creëren systemen die falen voor degenen onder ons die anders in elkaar zitten. Daarbij zien we de inherent rommelige aard van werk over het hoofd.

De groeiende populariteit van de flowtime-techniek biedt een zachter alternatief.

Wat is de Flowtime-techniek?

De flowtime-techniek is een benadering van tijdmanagement die je aanmoedigt om een staat van 'flow' te bereiken: het voltooien van een taak zolang je energie strekt, en op natuurlijke wijze pauzeren wanneer je focus afneemt.

Werkstroom is een subjectieve toestand die mensen ervaren wanneer ze zo volledig in iets opgaan dat ze tijd, vermoeidheid en al het andere behalve de activiteit zelf vergeten.

De flowtime-techniek: diepe focus bereiken door je natuurlijke energie te volgen, niet de klok.

Het concept van flowtime is gebaseerd op de studies van psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, die op zoek was naar antwoorden op de vraag: "Waarom voeren mensen tijdrovende, moeilijke en vaak gevaarlijke activiteiten uit waarvoor ze geen waarneembare extrinsieke beloning ontvangen?"

Zijn team stelde deze vraag aan verschillende bergbeklimmers, autocoureurs, schakers, atleten en kunstenaars, die allemaal een ervaring beschreven die de onderzoekers 'werkstroom' noemden.

Werkstroom in het dagelijks leven

Werkstroom in actie: voltooide onderdompeling in een taak, waarbij de tijd lijkt te verdwijnen.

Moet ik een grootmeester of een Oscarwinnaar zijn om werkstroom te bereiken?, vroeg ik me af. Gelukkig geeft Csikszentmihalyi zelf een antwoord. Hij schrijft: "Het is wat we voelen als we een goed geschreven roman lezen, een goed potje squash spelen of deelnemen aan een stimulerend gesprek." Pfff! Zo verdiept zijn in The Murder of Roger Ackroyd dat ik mijn lunch vergat, kan onmogelijk hetzelfde zijn als Karl Egloff die de Kilimanjaro in minder dan zeven uur beklimt! Of toch wel?

Ongeacht de taak wordt werkstroom gekenmerkt door een aantal gedragingen, sensaties en ervaringen. Om te beginnen voegt werkstroom actie en bewustzijn samen: je bent zo bezig met de taak dat je je niet meer bewust bent van je omgeving. Bijvoorbeeld een boek lezen op een luchthaven en vluchtmededelingen missen.

In werkstroom verdwijnen afleidingen en smelt zelfbewustzijn weg, waardoor topprestaties mogelijk worden.

Door extensie vermindert het ook zelfreflectie; je maakt je minder zorgen en negeert wat niet belangrijk is. Iemand die je aanstaart omdat je twee zetels bezet of koffie op je shirt morst, stoort je niet meer.

Als je dat uit je hoofd zet, ervaar je een groter gevoel van controle, zelfs als je het gevoel hebt dat de tijd te snel voorbijgaat. Je bent volledig met het boek bezig en je hebt de vaardigheden die nodig zijn om er ten volle van te genieten, dus je hoeft niet bang te zijn dat je de controle verliest.

Het helpt ook als je over de vaardigheden beschikt om de taak te voltooien, duidelijke doelen te stellen en mechanismen hebt voor regelmatige feedback, zelfs als je je daar niet bewust van bent.

Werkstroom op het werk

Werkstroom op het werk: creatieve professionals bloeien door langdurige periodes van diepe concentratie te omarmen.

Als het idee van werkstroom voor jou iets is dat je overkomt, in plaats van een techniek die je kunt gebruiken, denk dan nog eens goed na.

De Japanse schrijver Haruki Murakami begint met het metaforisch opruimen van zijn bureau:

Mijn standpunt is dat ik aan niets anders zal werk dan aan de roman, totdat deze voltooid is.

🐣 Leuk weetje: Serena Williams staat erom bekend dat ze urenlang zonder pauze traint. In 2021 charterde de Hack Club een trein, The Hacker Zephyr, en organiseerde een hackathon die 3502 mijl duurde en 10 dagen lang plaatsvond. Zeer bekwame mensen 'vinden' werkstroom niet zomaar. Ze creëren hun omgeving zo dat werkstroom onvermijdelijk wordt. Routine is niet de vijand van creativiteit. Het is de toegangspoort ernaar.

Ontwikkelaars, gameontwerpers, schilders, zangers, scenarioschrijvers – creatieve mensen in verschillende functies brengen lange periodes door in een flow. Ze verdiepen zich vrijwillig in herhaalde oefeningen om hun vak onder de knie te krijgen. Deze toewijzing stimuleert uitmuntendheid en productiviteit.

Voordat we ingaan op waarom werkstroom belangrijk is en hoe je deze voor jezelf kunt implementeren, gaan we eerst kijken hoe deze verschilt van andere populaire strategieën voor tijdmanagement.

Het probleem met rigide timeboxing

Veel moderne systemen voor productiviteit – Pomodoro, time-boxing, time-blocking, Eat That Frog, enz. – hebben één ding gemeen: controle.

Ze moedigen gebruikers aan om controle te nemen over hun tijd door specifieke taken toe te wijzen aan limiet tijdseenheden. Deze methoden raden je aan om een taak te identificeren, deze in te plannen voor specifieke tijdvakken, deze af te ronden en vervolgens een pauze te nemen of door te gaan naar de volgende taak.

Time-boxing, een populaire agile methodologie, dwingt je om beslissingen te nemen binnen een beperkte tijdsperiode. Maar zou een overhaaste beslissing de zaken niet alleen maar erger maken? Ja, dat is inderdaad het geval.

📉 Onderzoek in de schijnwerpers: Waarom timer-gebaseerde systemen averechts werken Sergey Gelman van Concordia University, Canada, en Doron Kliger van de Universiteit van Haifa, Israël, hebben een experiment uitgevoerd om het effect van door tijd veroorzaakte stress op financiële besluitvorming te testen. Ze ontdekten dat wanneer beleggers door tijd veroorzaakte stress ervoeren, zoals vastzitten in het verkeer, ze te veel gewicht toekenden aan scenario's met extreme verliezen, waardoor hun rationele oordeel werd aangetast.

Bij time blocking moeten gebruikers voor elke taak blokken van tijd in een agenda inplannen. Plan een taak, voer deze klaar, zo luidt deze techniek. Er is echter significant onderzoek dat suggereert dat onszelf onder dergelijke tijdsdruk zetten juist contraproductief kan zijn.

Dit geldt ook voor waargenomen tijdsdruk. Onderzoekers van Brandeis University ontdekten dat waargenomen tijdsdruk het uitvoerend functioneren kan verstoren. Ze tonen aan dat een toename van waargenomen tijdsdruk "de reactietijden versnelde en de nauwkeurigheid, cognitieve remming (het Flanker-effect), stress en negatieve affecten verslechterde". Een afname van waargenomen tijdsdruk resulteerde in het tegenovergestelde.

Flowtime versus Pomodoro-techniek

Flowtime versus Pomodoro: flexibele, energiedreven sessies versus rigide, timer-gebaseerde intervallen.

Een van de populairste technieken voor tijdmanagement, de Pomodoro, volgt een vergelijkbare aanpak. De Pomodoro-methode adviseert een pauze van 5 minuten aan het einde van elke activiteit van 25 minuten.

Onderzoek toont echter aan dat wanneer er een gedwongen tijdslimiet aan iets wordt gesteld – een valse urgentie – het pure urgentie-effect een rol gaat spelen.

"Mensen zullen eerder een onbelangrijke taak uitvoeren dan een belangrijke taak die duidelijk meer oplevert, wanneer de onbelangrijke taak alleen maar wordt gekenmerkt door een schijnbare urgentie (bijvoorbeeld een illusie van een deadline)."

Dit betekent dat je je haast om een oppervlakkige taak te volbrengen of dat je het soort werk kiest waarvan je denkt dat je het binnen de gegeven tijd nog te doen kunt doen, ongeacht het belang ervan.

💬 Snelle check: als een timer je uit je flow haalt net wanneer je in de zone komt, werkt Pomodoro tegen je in plaats van voor je.

Het doel van de Pomodoro-techniek is om interne en externe onderbrekingen te verminderen. Als je tijdens een Pomodoro-sessie wordt onderbroken, noteer en plan je de onderbreking of laat je de Pomodoro helemaal vallen. Om rekening te houden met onvermijdelijke afleidingen, plant de Pomodoro-techniek een verplichte pauze van 5 minuten in.

De meeste creatieve mensen komen waarschijnlijk pas na 25 minuten in de werkstroom, waarna ze zichzelf met geweld uit de werkstroom halen om een pauze te nemen. Aan het einde van de pauze weer in de werkstroom komen is weer een hele klus!

Hier lees je hoe flowtime een geweldig alternatief is voor de Pomodoro-techniek.

Pomodoro Flowtime Strakke sessies van elk 25 minuten Flexibele sessies die zijn afgestemd op de energie van de gebruiker Geplande pauzes aan het einde van elke sessie Organische pauzes aan het einde van de natuurlijke werkstroom van de gebruiker Een timer stimuleert het werk, maar veroorzaakt ook timerangst en ineffectieve output. De werkstroom van de gebruiker stimuleert het werk, terwijl de timer alleen patronen registreert. Gedwongen pauzes verstoren de concentratie en onderbreken voortdurend diep werk. Moedigt aan om je volledig op de taak te concentreren en de tijd te nemen die je nodig hebt. Vereist een duidelijke structuur en opsplitsing van de taak die moet worden uitgevoerd. Past zich aan aan ongestructureerde of creatieve probleemoplossende taken

Waarom Flowtime belangrijk is voor productiviteit

Burn-out verminderen: Flowtime helpt contextwisselingen te minimaliseren en ondersteunt aanhoudende productiviteit.

👀 Wist je dat? In een studie gepubliceerd in de Harvard Business Review ontdekten onderzoekers dat werknemers voor één enkele transactie in de toeleveringsketen " 350 keer schakelden tussen 22 verschillende applicaties en unieke websites". Gedurende de dag schakelden ze 3600 keer.

Het blijkt dat mensen bijna vier uur per week besteden aan het heroriënteren van zichzelf na een schakelen – 9% van hun jaarlijkse werk. Uit onderzoek van Qatalog , uitgevoerd in samenwerking met Cornell University, blijkt dat contextwisselingen de productiviteit van teams verminderen.

De flowtime-techniek voorkomt precies dit. Het stelt mensen in staat om e-mails, Slack-berichten, notificaties, sociale media en andere afleidingen opzij te zetten om zich op één ding tegelijk te concentreren.

Het sluit aan bij de natuurlijke werkstroom van iemands gedachten en inspanningen, zodat ze hun beste werk kunnen leveren. Het stelt creatieve mensen in staat om zich af te sluiten van de wereld en zich te concentreren op het probleem totdat ze klaar zijn om te stoppen. Het biedt de vrijheid om diep in het probleem te duiken, op zijsporen uit te wijken, verschillende oplossingen te verkennen, te testen, te leren, te verbeteren en oplossingen op maat te maken.

De flowtime-techniek is bijna volledig zelfgestuurd. Tijdens je flowtime kies je ervoor om rustig aan de taak te beginnen, aandacht te besteden aan elke stap, je volledig te verdiepen en pas te stoppen/pauze te nemen wanneer dat voor jou natuurlijk aanvoelt. Zonder de druk van een externe kracht is de kans kleiner dat je uitgeput raakt, ongeacht het aantal uren dat je erin steekt.

Vooral in start-ups en snelgroeiende organisaties helpt het teams om samen te werken zonder hun eigendom van hun gedachten en werk te verliezen.

Hoe je Flowtime kunt beoefenen (zonder te wachten op 'inspiratie')

Hoe de Flowtime-techniek werkt: werk afstemmen op je natuurlijke ritmes voor betere resultaten

Ik begon dit artikel te schrijven door op Monday drie uur tijd te reserveren. Ik zat aan mijn bureau en staarde 30 minuten lang naar een leeg Google-document, voordat ik het opgaf en wanhopig door mijn feed scrolde.

Diezelfde avond, na een verkwikkend dutje, liep ik op mijn loopband en dacht ik na over dit artikel. De herinnering aan wat ik in een podcast had geleerd over Chronos en Kairos kwam weer bij me boven. Ik dacht aan alle keren dat ik had gefaald met de Pomodoro-techniek. Ik zag in mijn gedachten mijn kalender voor me, vol met prachtig georganiseerde blokken die nooit van wens naar werkelijkheid waren gegaan.

💬 Snelle check: Werkstroom komt niet op commando, maar reageert wel op voorwaarden die je kunt beïnvloeden: duidelijkheid, uitdaging, focus en een soepele invoer.

Met die gedachte in mijn achterhoofd schonk ik mezelf een proteïneshake in, deed ik onderzoek naar het werk van Mihaly Csikszentmihalyi en Jeanne Nakamura en leerde ik over de oorsprong van positieve psychologie. Tegen de tijd dat ik de proteïneshake op had, zat ik aan mijn bureau, helemaal in de werkstroom.

In veel opzichten is dit hoe de flowtime-techniek werkt. Als je echter denkt dat flowtime draait om wachten op inspiratie of alleen werk wanneer je een idee krijgt, dan heb je het mis.

Flowtime is een flexibele techniek die gebruikmaakt van je natuurlijke ritmes om je te helpen optimaal werk te leveren. Psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi identificeert in zijn boek over dit onderwerp specifieke voorwaarden voor werkstroom in creativiteit, waarvan sommige ook uitstekende stappen zijn om te volgen als je in de zone wilt komen.

Verduidelijk je doelen

Een succesvolle flowtime-techniek begint met een duidelijk begrip van wat je wilt bereiken: welk probleem je moet oplossen, welk artikel je moet schrijven, welke functie je moet bouwen, welke berg je moet beklimmen, enzovoort. Als je je doel kent, kun je je ideeën stroomlijnen en je flowtime gefocust besteden.

2. Stel feedbackloops in

Hoewel het voor creatieve personen essentieel is om feedback te krijgen van gebruikers, lezers, managers en anderen, vereist Flowtime een andere aanpak. Bij het gebruik van de Flowtime-techniek moet je een systeem hebben om je eigen werk te evalueren, succes te meten en dienovereenkomstig te herhalen.

Een ontwikkelaar kan de functie testen om te zien of deze in alle omgevingen werkt. Een ontwerper kan na het toevoegen van elk element controleren op uitlijning, contrast of informatiehiërarchie. Een spreker in het openbaar kan zijn toespraak opnemen en terugluisteren.

Als schrijver vertelt mijn geïnternaliseerde feedbacksysteem me dat de eerste alinea in dit gedeelte onvolledig is zonder voorbeelden van eenvoudige interne feedback. Dus heb ik er een paar toegevoegd.

Dit soort interne feedback is cruciaal om de werkstroom gaande te houden, als een persoonlijke cheerleader, zeg maar.

3. Breng je vaardigheden in evenwicht met de uitdagingen

Er is geen werkstroom als de taak te gemakkelijk is. Je kunt bijvoorbeeld de afwas doen terwijl je een video bekijkt of naar een podcast luistert – voor de afwas heb je alleen een constante waterstroom nodig, toch? Aan de andere kant is Rome niet in één dag gebouwd, werkstroom of niet.

Om de Flowtime-techniek correct te gebruiken, moeten je vaardigheden aansluiten bij je uitdagingen. Je doelen moeten haalbaar zijn, maar toch uitdagend.

via Bron

4. Vermijd afleidingen

Marcel Proust bracht zijn laatste jaren door met het schrijven van À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd), terwijl hij zich opsloot in een slecht verlichte, met kurk beklede kamer. Hoewel je niet zo ver hoeft te gaan, is het vermijden van afleidingen essentieel om een werkstroom te bereiken.

via Bron

Afleidingen onderbreken de werkstroom. Ze maken het moeilijker om terug te keren naar de taak die je aan het doen was. Ze verhinderen ook dat je jezelf helemaal in de taak verliest en een staat bereikt waarin je zelfreflectie en bewustzijn van je omgeving vergeet.

5. Zoek plezier in het uitvoeren van de taak (niet in de beloning voor het voltooien ervan)

Om in de werkstroom te komen, moet je het plezier van het werk belangrijker vinden dan de beloning die je ervoor krijgt. Dit betekent dat je de taak omwille van zichzelf moet leuk vinden. Hoewel het doel van dit artikel is dat jij, beste lezer, ervan geniet, moet ik zelf plezier vinden in het schrijven ervan om in de werkstroom te komen.

Zoals psycholoog Donald Campbell zegt: "Ga niet de wetenschap in als je geïnteresseerd bent in geld. Ga niet de wetenschap in als je er geen plezier aan beleeft, zelfs als je niet beroemd wordt. "

Ik hoop dat je dit niet opvat als een aanbeveling om je passie te volgen of te doen wat je enthousiast maakt. "Cricket is een spel dat wordt gespeeld door 11 dwazen en bekeken door 11.000 dwazen", zou George Bernard Shaw hebben gezegd. De passie van de een is de dwaze bezigheid van de ander.

Desondanks kun je de flowtime-techniek gebruiken om accounts te balanceren, facturen te archiveren of zelfs aardappelen te sorteren. Al deze activiteiten bieden intrinsiek plezier, zolang ze je maar interesseren.

Voordelen van de Flowtime-techniek

Een tienjarig longitudinaal onderzoek bij McKinsey toonde aan dat mensen in een werkstroom 500% productiever waren.

Dit lijkt niet zo moeilijk te geloven, gezien hoe flowtime werkt – in lijn met je natuurlijke ritmes van productiviteit.

Flexibele flowtime-sessies ondersteunen diepgaand werk. Je vergeet ruimte, tijd en omgeving en kunt al je energie richten op de taak die voor je ligt. Voor mensen met ADHD betekent flowtime profiteren van intense concentratiegolven om productief te blijven.

Flowtime elimineert kunstmatige tijdsdruk. Zonder de haast van een deadline heb je de vrijheid om te experimenteren, te falen en opnieuw te proberen totdat je tevreden bent met je werk. Door passief tijd bij te houden, in plaats van tegen een timer te werken, bestrijdt flowtime tijdblindheid, een veelvoorkomend ADHD-symptoom.

Het kan moeilijk zijn om een routine aan te houden. Vooral als je ADHD hebt, kunnen routines aanvoelen als een extra last. Door de Flowtime-techniek in je leven te integreren, kun je die last aanzienlijk verlichten. Hier vind je wat hulp bij het opstellen van routines met ADHD.

👀 Wist je dat? Veel neurodivergente personen geven aan dat de Flowtime-techniek beter aansluit bij hun manier van focussen: ze kiezen ervoor om geen strikte timers te gebruiken, maar langere sessies in hun eigen tempo.

Als gevolg daarvan elimineert flowtime ook gedwongen pauzes, waardoor je de vrijheid hebt om pauzes te nemen wanneer dat voor jou het beste uitkomt. Het is geweldig voor creatieve, ongestructureerde taken. In plaats van jezelf te dwingen om vier dia's in 25 minuten te maken, kun je acht uur besteden aan het maken van je beste presentatie van acht dia's.

via Bron

Het belangrijkste is dat flowtime een geweldig hulpmiddel is om zelfbewustzijn te ontwikkelen. Het helpt je jezelf beter te leren kennen. Door flowtime te gebruiken, kun je je patronen van productiviteit identificeren, zien hoe je inspiratie krijgt en leren wat je nog te doen hebt.

Of je nu net als de Zwitserse psycholoog Jean Piaget bent, die de voorkeur gaf aan een rommelig bureau, of als Barack Obama, die ervoor koos om tot diep in de nacht te werken, flowtime is een geweldige manier om je zelfbewustzijn aan te scherpen. In plaats van je ADHD-geest te dwingen zich aan te passen aan rigide systemen, biedt flowtime je een veilige ruimte om je dagelijkse gewoontes te begrijpen en je productiviteit daarop aan te passen.

📮 ClickUp Insight: 60% van de werknemers reageert binnen 10 minuten op instant messages, maar elke onderbreking kost tot 23 minuten concentratietijd, wat een productiviteitsparadox creëert. Door al je gesprekken, taken en chatthreads binnen je ClickUp-werkruimte te centraliseren, stelt ClickUp je in staat om het wisselen tussen platforms achterwege te laten en snel de antwoorden te krijgen die je nodig hebt. Er gaat nooit context verloren!

Hoe je de Flowtime-techniek implementeert met ClickUp

ClickUp gebruiken voor Flowtime: houd, analyseer en optimaliseer je diepe werk-sessies

De meeste mensen proberen Flowtime met een notitieboekje en een timer-app. Dat werkt, totdat je sessies moet vergelijken, patronen moet ontdekken of merkt dat je elke donderdag om 14.00 uur instort. Daar helpt een systeem bij. ClickUp werkt minder als een stopwatch en meer als een focusobservatorium: een plek waar je diepe werksessies, pauzes, energiedips en taakresultaten naast elkaar bestaan in plaats van verspreid over afzonderlijke aantekeningen.

💬 Snelle check: ClickUp dwingt je niet om timers te gebruiken – het houdt de realiteit bij, zodat je patronen data worden in plaats van giswerk.

Zo ziet een Flowtime-vriendelijke werkstroom eruit in ClickUp:

1. Begin met observeren, niet met timen

Maak ClickUp-taak voor echte werkblokken – concentreer je op wat je volledige aandacht verdient, niet op wanneer je het nog te doen hebt.

In plaats van je werk in blokken van 25 minuten in te plannen, maak je ClickUp-taken aan voor de daadwerkelijke stukken werk waar je je in wilt verdiepen (bijv. Schrijf sectie 2, Prototype-interacties, Analyseer enquêteresultaten). Dit neemt de druk weg van wanneer je het moet doen en verschuift de focus naar wat je volledige aandacht verdient.

2. Ontdek de patronen achter je focus

Houd je tijd live of na voltooiing van taken bij met behulp van ClickUp's eigen tijdsregistratie op desktop, mobiel en het web.

ClickUp Tijdsregistratie en ClickUp Dashboard zetten deze observaties om in inzichten. In plaats van kille cijfers zie je ritmes: gemiddelde sessieduur, concentratiepieken, natuurlijke pauzecycli. Het zijn gegevens met empathie – meer reflectie dan rapportage. Je begint dingen op te merken die je voorheen niet zag: hoe je energie na de lunch piekt of hoe je beste ideeën 's avonds laat ontstaan.

Benadruk verhoudingen met ClickUp-donutgrafieken in plaats van een cirkeldiagram.

Na een week of een maand vormen die sessies een dataset waaruit je kunt leren: wanneer kom ik het snelst in de werkstroom? Hoe lang kan ik geconcentreerd werk verrichten voordat ik een pauze nodig heb? Kost schrijven me meer energie dan werk?

4. Laat het systeem voor je zorgen

ClickUp-automatisering: vriendelijke herinneringen om even te pauzeren, te drinken en je focus te behouden.

Het grootste risico van Flowtime is dat je het overdrijft – dat je focus obsessief wordt voordat je beseft dat je schouders verkrampt zijn en je koffie koud is geworden. Dat is waar ClickUp Automatisering een stap zet. Ze kunnen je aansporen om even te pauzeren na een lange sessie, je een herinnering geven om te drinken of stilletjes een vraag stellen: Ben je nog steeds in werkstroom, of weiger je gewoon om te stoppen?

Zo voorkom je dat werkstroom verandert in Werkstroom-tot-migraine.

5. Leg vast hoe werkstroom voelt

Gebruik ClickUp Docs om na te denken over je sessies en een levend archief van je creatieve ritme op te bouwen.

Voor de meer introspectieve gebruikers biedt ClickUp Docs een ruimte om na elke sessie snel enkele reflecties te noteren. Wat klikte er vandaag? Wat verstoorde je focus? Na enkele weken vormen die kleine aantekeningen een levend archief van je creatieve ritme – je eigen handleiding voor aandacht.

✅ Bonus interne fit: ClickUp Document + tijdsregistratie + dashboard = een levend, evoluerend productiviteit – geen giswerk.

Waarom ClickUp werkt voor Flowtime

Flowtime respecteert aandacht als iets organisch: cyclisch, kwetsbaar en zeer persoonlijk. ClickUp geeft die aandacht structuur zonder te verstikken.

De tools zijn niet bedoeld om efficiëntie uit je te persen, maar om een omgeving te creëren waarin je beste werk naar boven kan komen. De timers geven geen commando, ze observeren. Dashboard meten niet, ze onthullen. Automatisering onderbreken niet, ze beschermen het lichaam dat het werk doet.

Als je ClickUp op de juiste manier gebruikt, voelt het helemaal niet als software. Het voelt als een tweede, rustiger brein – een brein dat onthoudt wat je eerste brein vergeet: wanneer je het meest levendig bent in je werk, wanneer je moet stoppen en wanneer je weer moet beginnen. Flowtime gedijt goed in dat soort ecosystemen, waar schuldgevoelens worden vervangen door zichtbaarheid en bewustzijn de plaats inneemt van druk.

Hoe AI je helpt om in werkstroom te blijven (zonder deze te onderbreken)

AI in ClickUp: blijf in de werkstroom door contextwisselingen te minimaliseren en je focus ononderbroken te houden.

Het grootste risico van Flowtime is contextwisseling. Op het moment dat je even wegklikt om 'snel een e-mail op te stellen' of 'die bron op te zoeken', ben je niet meer in werkstroom, maar in fragmentatie.

ClickUp Brain voorkomt dat door je in je werk te laten blijven terwijl je toch krijgt wat je nodig hebt.

Blijf nadenken over waar je werkt

ClickUp Brain MAX: dicteer ideeën en aantekeningen in realtime om in de werkstroom te blijven.

Wanneer je gedachten sneller gaan dan je vingers, kun je met ClickUp Brain MAX spreken in plaats van typen. Je kunt ideeën, volgende stappen of vluchtige inzichten rechtstreeks in je taak dicteren. Praten houdt gelijke tred met denken, waardoor het momentum ononderbroken kan worden voortgezet.

Laat AI met je schrijven, niet voor je.

Genereer scripts, nieuwe ideeën en breng je video's tot leven met ClickUp Brain's AI Writer for Werk.

Als de gedachten vorm moeten krijgen, helpt ClickUp Brain als AI-schrijver je daarbij zonder dat je uit je werkstroom hoeft te komen. Het kan zinsbouw opschonen, toon aanpassen of een versnipperde lijst omzetten in een concept – allemaal binnen ClickUp. Je hoeft niet van app te wisselen en je hoeft je werk niet te onderbreken.

Ontdek wat je geest je probeert te vertellen.

AI-inzichten: visualiseer je concentratiepatronen en optimaliseer je werkstroom met bruikbare gegevens.

Ondertussen bestudeert AI Insights stilletjes je bijgehouden sessies. Het brengt patronen aan het licht: wanneer je het meest gefocust bent, welke taken je energie sneller opslokken en wanneer je de neiging hebt om pauzes over te slaan. Het is geen oordeel, maar een in kaart brengen van je aandacht in de loop van de tijd.

Waarom AI + Flowtime werkt

Flowtime ≠ "werk alleen als je daar zin in hebt". Het is "werk met intentie, bescherm de zone en leer van de gegevens".

AI pakt de knelpunten aan – wisselen tussen apps, alles handmatig typen, opnieuw formatten, zoeken naar aantekeningen – zodat je cognitieve belasting gericht blijft op wat belangrijk is, niet op de beheerder eromheen.

Overweldigd door te veel 'dringende' taken en te weinig echte voortgang? Deze video geeft een overzicht van eenvoudige prioriteitsstrategieën die je vandaag nog kunt toepassen, zodat je kunt stoppen met brandjes blussen en kunt beginnen met het werk dat er echt toe doet.

Best practices voor het toepassen van Flowtime

Csikszentmihalyi schrijft:

Aandacht is het proces dat bewustzijnstoestanden reguleert door verschillende content al dan niet toe te laten tot het bewustzijn.

In zekere zin suggereert hij dat je kunt bepalen waar je aandacht aan besteedt en jezelf misschien in een werkstroom-toestand kunt brengen.

Dat is geen truc, maar een bewuste oefening die uit verschillende stappen bestaat. Om te beginnen vereist een goed gebruik van flowtime dat je je activiteiten consequent bijhoudt. Hoewel je geen taken hoeft in te plannen of op een bepaald tijdstip hoeft te beginnen of te stoppen, kan een gedetailleerd logboek van je werk tijd erg nuttig zijn om je werkstroom patronen te identificeren.

Als je deze logboeken eenmaal hebt, bekijk ze dan regelmatig. Een week is een goede periode om terugkerende patronen te zien. Misschien merk je dat je 's ochtends vroeg, wanneer het helemaal stil is, of 's avonds laat, wanneer je je helemaal alleen voelt, gemakkelijker in de werkstroom komt. Identificeer deze uren, zodat je je werkuren daarop kunt afstemmen. Een tool als ClickUp Brain kan ook helpen bij deze inzichten.

💡Pro-tip: pas je AI-tools aan je unieke behoeften aan. Gebruik AI niet alleen om content te creëren of tekst samen te vatten, maar ook om jezelf beter te begrijpen en zinvolle actie te ondernemen. Hier vind je een inleiding over hoe je AI kunt gebruiken voor productiviteit.

Bedenk tijdens het evalueren ook welke van je taken echt een flow-toestand vereisen. Het invullen van je urenregistratie of het indienen van je onkostenvergoedingen vereist bijvoorbeeld misschien niet al je aandacht. Zelfs kernaspecten van je werk kunnen in deze categorie vallen. Ik hoef bijvoorbeeld niet in flow te zijn om mijn teksten te optimaliseren voor SEO of ze door Grammarly te halen. Weet wat flow vereist en organiseer je werkuren daar omheen.

Het belangrijkste is dat je onthoudt dat de flowtime-techniek je niet dwingt om pauzes te nemen. Het is dus helemaal aan jou om pauzes te nemen wanneer je die nodig hebt. Ik zet de functie 'tijd aankondigen' op mijn computer aan om me bewust te houden van de tijd – ik moet trouwens ook de katten voeren. Je kunt het venster gewoon open laten staan om te weten wanneer de zon ondergaat.

Let daarnaast op je lichaam door een minuutje pauze te nemen. Let op oppervlakkige ademhaling, eventuele pijn, honger, dorst, enz. Dit lijken misschien onnodige afleidingen, maar het zijn waarschuwingssignalen van je lichaam om ervoor te zorgen dat je jezelf niet uitput tijdens je flowtime.

De toekomst van productiviteit verschuift van 'zichtbaarheid van de klok' naar 'zichtbaarheid van output'. Flowtime past bij de wereld waarin asynchroon werk steeds meer de norm wordt.

Limieten van de Flowtime-techniek

De Flowtime-techniek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op hoge prestaties. Het is een geweldig hulpmiddel om je productiviteit te verhogen.

Voorwaarden zijn van toepassing.

Flowtime is voor zelfstarters. Het vereist dat je over de zelfdiscipline en activeringsenergie beschikt die nodig zijn om de taak te starten en in de werkstroom te komen. Het vereist ook dat je voldoening en content voelt bij het uitvoeren van de taak zelf – en niet bij de beloning.

Helaas zijn deze voorwaarden misschien niet altijd aanwezig of gelden ze niet voor alle taken. Soms heb je de door de timer veroorzaakte angst nodig om taken af te maken die je niet bijzonder leuk vindt, zoals rapporten schrijven of documenten sorteren. In zekere zin is flowtime het beste voor kritische mensen.

Bovendien vereist flowtime ook de discipline om je werk nauwkeurig en eerlijk bij te houden. Als je vergeet je stopwatch in te schakelen en later schattingen maakt, verlies je de inzichten die je nodig hebt om flowtime te optimaliseren.

Aan de andere kant van het spectrum, als je aan iets werkt waar je van houdt en altijd in werkstroom bent, zou je pauzes kunnen overslaan en cognitieve vermoeidheid riskeren. Onderzoekers definiëren cognitieve vermoeidheid als "het onvermogen van het uitvoerende vermogen om prestaties te handhaven en te optimaliseren bij acute maar aanhoudende cognitieve inspanning".

Wanneer je in werkstroom bent en je grijze cellen gedurende een langere periode activeert, is de kans groter dat je cognitieve vermoeidheid krijgt. Op de lange termijn kan dit leiden tot burn-out. Om optimaal gebruik te maken van werkstroomtijd, is het belangrijk om ook prioriteit te geven aan rusttijd.

Dan is er nog de kwestie van verspreide teams en samenwerken. Vooral als je deel uitmaakt van een werkstroom waarbij je moet samenwerken met teamleden, moet je op een bepaalde plaats en tijd aanwezig zijn, ongeacht of je in de werkstroom zit. In dergelijke gevallen kan flowtime eerder storend dan stimulerend zijn.

Waarom Flowtime een voorproefje is van het volgende tijdperk van werk

Dit decennium heeft een buitengewone verstoring van het werklandschap gekend.

👀 Wist je dat? Het World Economic Forum stelt vast dat 39% van de huidige vaardigheden tegen 2030 zal veranderen of achterhaald zal zijn. Bedrijven evolueren om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers te ondersteunen, een aspect dat als de belangrijkste focus voor het aantrekken van talent wordt gezien.

Flexibele werktijden en productiviteitsmodellen zijn daarbij cruciale aspecten. Succesvolle new-age organisaties zoals Atlassian toewijzen zich aan een volledig gedistribueerd werkmodel. Dropbox is virtual-first. Naarmate steeds meer organisaties worden gedigitaliseerd, verwachten we dat dit in de toekomst de belangrijkste manier van werken zal worden.

Volledig op afstand werkende, virtuele, verspreide teams zijn vaak ook omgevingen met een hoog vertrouwen, waar teamleden de vrijheid hebben om hun werk op hun eigen manier te plannen, rekening houdend met hun behoefte aan pauzes, terwijl er ruimte is voor samenwerking. Flowtime is een voorproefje van hoe dat eruit zou zien.

Stel je een creatief team voor dat zich bezighoudt met productontwikkeling, content, klantervaring, marketing en reclame, dat samenwerkt om doelen en vereisten te definiëren en vervolgens uit elkaar gaat om zelfstandig diepgaand werk te verrichten.

Dit model bestaat al, maar de constante druk om samen te werken overschaduwt vaak de individuele autonomie en gaat ten koste van geconcentreerde creatieve tijd. Het resultaat is alertheidsmoeheid, contextwisselingen en een langzame erosie van de cognitieve ruimte.

70% van de vergaderingen leidt eerder tot onderbrekingen en extra werkdruk voor werknemers dan dat ze hen helpen. Dit alles draagt ook bij aan de psychologische kosten van vergaderingen.

Organisaties leren langzaam deze impact kennen en moedigen meer zelfsturende teams aan.

Ons handboek, dat meer dan 2700 pagina's telt en voor iedereen toegankelijk is, speelt een grote rol in hoe we asynchroon kunnen werken.

Generatieve AI-tools helpen bij deze transformatie, waardoor werknemers toegang hebben tot ongestructureerde gegevens uit verschillende bronnen zonder anderen te storen.

👀 Wist je dat? BCG beveelt aan dat "een GenAI-strategie erop gericht moet zijn om werk leuker te maken", wat perfect aansluit bij de principes van flowtime. Verschillende organisaties zijn deze reis begonnen, waardoor elke werknemer AI als zijn of haar persoonlijke assistent kan gebruiken.

Naarmate de aard van het werk evolueert, de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd complexer worden, meer 'regulier werk' wordt geautomatiseerd en de tools waarover we beschikken zich uitbreiden, wordt menselijke vindingrijkheid ongetwijfeld het meest waardevolle bezit. Met andere woorden: in een flow komen.

Het onverzettelijke plezier van productiviteit

Geweldig werk leveren – volgens je eigen normen – is de ultieme bron van content.

Plezier en trots in je werk zijn essentieel om het steeds weer te willen doen. Simpel gezegd: niemand doet goed werk in een baan die hij haat.

Toch richten de meeste productiviteitskaders zich tegenwoordig op brute-force-methoden om iemand aan het werk te zetten. Neem bijvoorbeeld de Pomodoro. De fundamentele aanpak hiervan is om iemand te dwingen om 25 minuten lang te gaan zitten en het werk te doen, zonder uitzonderingen. Meestal werkt dat niet zo.

Als professioneel schrijver heb ik niet de luxe om op inspiratie te wachten. Ik kan mijn creativiteit ook niet op commando laten stromen. Wat ik zoek is een balans. Een systeem dat begrijpt dat ik rustig in een flow moet komen, maar me ook verantwoordelijk houdt voor het afmaken van het werk dat me is toebedeeld.

De flowtime-techniek is precies de balans die ik nodig heb. Het stimuleert me om mijn doelen te verduidelijken, afleidingen te vermijden en feedback te zoeken, zonder me af te snijden. Het helpt me mijn werkstroom af te stemmen op mijn eigen unieke patronen en gedrag. Het zorgt ervoor dat ik creatief wil zijn zonder dat ik me daar zorgen over maak.

De Chronos neemt een zetel, terwijl ik geniet van de Kairos van het schrijven van woorden waar ik trots op ben. In mijn boek is dat een overwinning!

Veelgestelde vragen

Wat is de Flowtime-techniek en hoe verschilt deze van Pomodoro?

De flowtime-techniek is een flexibele benadering van tijdmanagement. Het moedigt je aan om een staat van 'flow' te bereiken, waarin je je focus voltooit op een taak zolang je er energie uit haalt, en op natuurlijke wijze stopt wanneer je je focus verliest.

In tegenstelling tot de Pomodoro beperkt het je werk of pauzes niet. Het is flexibel en aanpasbaar.

Voor wie is de Flowtime-techniek het meest geschikt?

De flowtime-techniek is perfect voor creatieve mensen die rustig aan hun werk beginnen en meer tijd nodig hebben om hun taken te voltooien. Het is ook geweldig voor mensen met angstproblemen of ADHD, omdat het minder streng is wat betreft strakke deadlines.

Hoe houd je Flowtime-sessies digitaal bij?

De beste manier is om een app te gebruiken met een start-/stopknop die je kunt schakelen op basis van je sessies. Met ClickUp Tijdsregistratie kun je dit moeiteloos doen op verschillende apparaten.

Kan flowtime je focus en diepgaand werk verbeteren?

Flowtime is speciaal ontworpen om je focus te verbeteren en diepgaand werk mogelijk te maken. Het stelt je in staat om in de zone te komen, een probleem vanuit verschillende dimensies te benaderen en uitgebreide oplossingen te creëren. Het helpt je ook om taken in kortere duur te voltooien, omdat je er je onverdeelde aandacht aan kunt geven.

Is flowtime geschikt voor teams of vooral voor individuen?

Flowtime is gebaseerd op individuele ervaringen, die sterk kunnen verschillen tussen teamleden. Wanneer een van hen in een werkstroom komt en een ander niet, kan dit een afleiding vormen en contraproductief zijn voor flowtime. Het is dus vooral bedoeld voor individuen.

Teams die aan gemeenschappelijke doelen werken, kunnen flowtime echter gebruiken om hun samenwerkingssessies te sturen. Je kunt bijvoorbeeld samen brainstormen met behulp van flowtime om doelen te stellen, afleidingen te elimineren en diepere ideeën te verkennen.