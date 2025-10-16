Hoe ChatGPT Voice to Text te gebruiken: een eenvoudige handleiding

Soms krijg je een stortvloed aan ideeën. Het laatste wat je dan wilt, is pauzeren om te typen of je gedachtengang kwijtraken terwijl je op zoek bent naar pen en papier om die ideeën op te schrijven.

ChatGPT spraak-naar-tekst is perfect om deze ideeën te brainstormen.

Of wanneer u in een vergadering zit, kunt u ChatGPT's spraak-naar-tekstfunctie vragen om directe feedback op halfgevormde ideeën terwijl u ze hardop uitspreekt.

Bespreek de ruwe concepten en ChatGPT legt ze vast, organiseert ze en breidt ze zelfs in realtime uit.

Dat maakt je leven een stuk makkelijker, toch?

Laten we eens kijken hoe je ChatGPT spraak-naar-tekst kunt gebruiken om ideeën vast te leggen.

Wat is de spraak-naar-tekstfunctie van ChatGPT?

Met de spraak-naar-tekstfunctie van ChatGPT (Voice Mode genaamd) kunt u spreken in plaats van typen, waardoor uw gesproken woorden in realtime worden omgezet in geschreven tekst. Met behulp van automatische spraakherkenning (ASR) legt het vast wat u zegt en zet het om in prompts of aantekeningen die ChatGPT kan begrijpen en waarop het kan reageren.

Bij typen moet u pauzeren om uw gedachten te structureren. Maar spraakinvoer (of spraakopdrachten) houdt gelijke tred met het natuurlijke tempo van uw denken. U kunt zinnen voltooien, halverwege een zin van gedachten veranderen of uw eerste ideeën op een rijtje zetten zonder u zorgen te maken over interpunctie of spelling.

Kortom, ChatGPT voice-to-text voelt minder als een gesprek met een chatbot en meer als een gesprek met een deskundige van bite-sized formaat.

Zoals u hierboven hebt gezien, wordt spraakinvoer in AI-tools gebruikt in snelle situaties zoals vergaderingen en brainstormsessies. Als u meer wilt weten over het gebruik van AI voor vergader-aantekeningen, bekijk dan deze video.

ChatGPT-spraakmodus versus typen

Hieronder ziet u hoe spraakinvoer zich verhoudt tot traditioneel typen bij het gebruik van ChatGPT:

Aspect Spraakinvoer Typen Snelheid Legt gedachten vast terwijl u spreekt, sneller dan typen Langzamer; met een limiet vanwege hoe snel u kunt typen Werkstroom van ideeën Houdt je in het moment; geen contextwisselingen Kan de werkstroom verstoren bij het schakelen tussen denken en typen Inspanning Handsfree en weinig moeite Vereist constante handmatige invoer Toon en expressie De natuurlijke, conversatieachtige toon komt goed tot uiting Standaard meer formele of bewerkte toon Spontane vastlegging Ideaal voor vluchtige ideeën en live discussies Moeilijker om snel veranderende gedachten vast te leggen Gebruiksscenario's Vergaderingen, brainstormen, snelle aantekeningen Gedetailleerde bewerkingen, gestructureerd lang formaat schrijven, technische prompts, code, inhoud met veel format, rustige omgevingen

👀 Wist u dat? ASR-technologie verwerkt spraak veel sneller dan mensen kunnen typen. Moderne spraakherkenningssystemen verwerken meer dan 200 woorden per minuut, terwijl de gemiddelde menselijke typsnelheid ongeveer 40-60 woorden per minuut bedraagt.

Systeemvereisten voor ChatGPT-spraakmodus

Heb je een hekel aan het oplossen van problemen? Voordat je spraak-naar-tekst in ChatGPT gaat gebruiken, controleer je of je technologie aan de basisvereisten voldoet:

Controleer of het compatibel is met uw Windows/Mac/Android/iOS-apparaten. U kunt de nieuwste versie van de ChatGPT-app gebruiken of een browser die wordt ondersteund, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.

Een werkende microfoon is essentieel. Een ingebouwde microfoon is prima, maar een hoofdtelefoon of externe microfoon werkt uitstekend voor een helderder geluid.

Downloaden en installeer de ChatGPT-app (desktop/mobiel) voor een naadloze ervaring. Als een browser voor jou beter werkt, geen probleem, want ChatGPT heeft ook voicechat op desktop geïntroduceerd.

Een stabiele internetverbinding is verplicht. ChatGPT-spraakinvoer is gebaseerd op cloudgebaseerde AI. Bij elke vertraging wordt de realtime spraakherkenning verstoord.

Desktopgebruikers moeten beschikken over Windows 10 of hoger of de nieuwste Mac OS-versies.

Als u Chrome of Edge gebruikt, kunt u met browser-add-ins zoals Voice Control for ChatGPT direct een gesprek starten zonder iets te hoeven downloaden.

👀 Wist u dat? De spraakmodus van ChatGPT maakt gebruik van Whisper voor spraakherkenning, terwijl een apart tekst-naar-spraakmodel (TTS) de antwoorden van GPT weer omzet in audio.

Hoe u spraakinvoer in ChatGPT inschakelt

De spraakinvoer van ChatGPT werkt in de mobiele app (iOS en Android) en in de browser, maar is niet standaard ingeschakeld. U moet ervoor zorgen dat deze is ingeschakeld:

Open de instellingen van ChatGPT

Op je mobiel: tik op je profielfoto en ga naar instellingen.

Op het web: klik op uw naam of profielpictogram en ga naar instellingen.

2. Ga naar spraakinstellingen

Selecteer Voice of Speech onder 'Functies' of 'Bèta functies' (dit kan ook Voice Mode worden genoemd).

3. Kies een stem

Kies een van de beschikbare stemmen (bijv. Ember, Breeze, Cove, Juniper, Sky).

4. Bevestig toegang tot microfoon

Geef ChatGPT toestemming om de microfoon van je apparaat te gebruiken.

Zodra deze functie is ingeschakeld, ziet u een hoofdtelefoonpictogram (op mobiel) of een microfoonpictogram (op internet) om een spraakgesprek te starten.

👀 Wist u dat? ChatGPT heeft een enorme verschuiving naar persoonlijk gebruik doorgemaakt. Uit een onderzoek van ~1,5 miljoen prompts over een periode van ~13 maanden bleek dat meer dan 70% van de queries niet werkgerelateerd is, maar voor persoonlijk gebruik, een stijging ten opzichte van ~53%.

Hoe u spraakinvoer kunt gebruiken in ChatGPT mobiele en webapps

Op de mobiele app (iOS/Android)

Open de ChatGPT-app en tik op het hoofdtelefoonpictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm.

2. Kies een stem uit de negen beschikbare opties.

3. Begin met spreken wanneer de app je daarom vraagt. ChatGPT transcribeert je stem in realtime en reageert hardop als je dat wilt.

4. Je kunt de bot zelfs vragen om verder te gaan waar je meer input nodig hebt.

Op de webapp

Open ChatGPT in uw browser en klik op het microfoonpictogram in de berichtenbalk.

2. Spreek uw prompt in en deze verschijnt als tekst. ChatGPT antwoordt zoals gewoonlijk.

3. Nadat het chatten is beëindigd, ontvangt u een getranscribeerde versie van het chatten.

Hoe kan de nauwkeurigheid van ChatGPT-spraakherkenning worden verbeterd?

Hoewel ChatGPT in de meeste gevallen uitstekend werk levert, kan spraakherkenning soms falen.

Hoe kunt u de nauwkeurigheid van de spraakherkenning verbeteren? Laten we eens kijken hoe:

Spreek in korte stukjes: Een Een Reddit-gebruiker maakt aantekening dat het gebruik van korte stukjes van 15-20 seconden heel goed werkt, soms zelfs langer.

Controleer uw taalinstellingen: Zorg ervoor dat ChatGPT is ingesteld op de taal die u spreekt. Whisper kan veel talen aan, maar verkeerde instellingen kunnen de nauwkeurigheid verminderen

Vermijd overlappende stemmen: Als meerdere mensen tegelijk praten, moet er voor het beste resultaat maar één persoon tegelijk spreken

Microfoonmodus voor stemisolatie: Als je de spraakmodus op iOS gebruikt, kun je door de microfoonmodus voor stemisolatie in te schakelen onderbrekingen voorkomen en de helderheid verbeteren

gebruik interpunctieprompts: *Wanneer u aantekeningen of content van vergaderingen opstelt, zeg dan "komma", "periode" of "vraagteken" als u gestructureerde tekst wilt

👀 Wist u dat? ChatGPT presteert beter dan crowdworkers bij sommige tekstannotatietaken. In een onderzoek presteerde ChatGPT beter dan MTurk-crowdworkers bij taken als standpuntdetectie, onderwerpdetectie, enz., zowel wat betreft nauwkeurigheid als overeenstemming; de kosten per annotatie waren veel lager (~US$0,003).

Beste gebruiksscenario's voor ChatGPT-spraakinvoer

In gevallen waarin typen je vertraagt of je gedachten onderbreekt, is de spraakinvoer van ChatGPT een uitstekende keuze.

Hier zijn enkele manieren om het in uw dagelijks leven te gebruiken, naast de meest voor de hand liggende: het vastleggen van ideeën.

1. Interviewoefeningen met AI

Wat als je een coach had die interviewvragen kon simuleren? Iemand om mee te oefenen, die je realtime feedback zou geven?

Hier leest u hoe u dat nog te doen kunt doen met behulp van AI.

Voeg bijvoorbeeld eerst de rol en de gegevens van de hiring manager toe (functieomschrijving, bedrijfsinformatie, uitdagingen van de manager en interviewvragen) en upload je cv naar ChatGPT. Vraag het vervolgens om interviewvragen te genereren.

Nu schakelt u over naar de spraakinterface. Waarom begint u in de tekstgebaseerde interface en niet direct in de spraakmodus? Omdat tekst u de volgende mogelijkheden biedt:

Plak de functieomschrijving, het cv en de bedrijfscontext zonder dictie-fouten

Definieer het profiel van de interviewer en de evaluatierubriek (vaardigheden, cultuur, rol-specifieke competenties)

Bouw middelen die u opnieuw kunt gebruiken: vragenbank, follow-ups, scorekaart en steekproef

Sla deze op in het chatten, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.

Dat met spraak doen is fout en moeilijker te bewerken.

Schakel vervolgens over naar spraak voor een realistische oefening. Vraag ChatGPT om "als interviewer op te treden"

💡 Pro-tip: Vraag na elke vraag om drie punten met feedback (duidelijkheid, structuur en impact) en een vervolgvraag.

2. Een nieuwe taal leren met realtime vertaling

Je kunt in één taal spreken, bijvoorbeeld Engels, en ChatGPT laat in een andere taal reageren, voltooid met uitspraakadviezen.

Zeg gewoon: "Kun je me helpen met het oefenen van [taal]?" en het zal je begeleiden met gespreksstarters, basiswoordenschat of nummers.

Omdat het onthoudt waar je bent gebleven, voelt het alsof je een permanente taaldocent hebt. Duolingo is niet meer nodig.

via ChatGPT

3. Krijg antwoorden over objecten uit de echte wereld

Met Advanced Voice kunt u de multimodale mogelijkheden van ChatGPT gebruiken om te praten over wat u ziet. U kunt dit rechtstreeks vanaf de ChatGPT-website of mobiele app uitproberen.

Open de camera in de spraakmodus, richt deze op een object en stel uw vraag.

Of het nu gaat om het identificeren van een schilderij of een plantensoort, ChatGPT kan binnen enkele seconden herkennen wat er in de weergave is en u vertellen wat het is.

💡 Pro-tip: Nadat ChatGPT heeft geïdentificeerd wat er in de weergave zit, hoeft u niet te stoppen; maak gebruik van zijn geheugenachtige vaardigheden. Zeg bijvoorbeeld: "Vat dit gesprek samen, zodat ik het als aantekening kan opslaan." Op deze manier herkent u niet alleen objecten, maar zet u die inzichten ook direct om in bruikbare, georganiseerde outputs, vergelijkbaar met een AI-voicerecorder die kant-en-klare transcripties maakt.

4. Toegankelijkheid voor verschillende behoeften

De spraakmodus maakt ChatGPT toegankelijker voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

U kunt uw vragen inspreken en de antwoorden op uw eigen tempo laten voorlezen. Met één tik kunt u starten of stoppen, zodat u kunt navigeren en leren zonder het gedoe van een toetsenbord.

5. Sneller brainstormen

Wanneer ideeën sneller komen dan u kunt typen, houdt de spraakmodus gelijke tred. ChatGPT wordt uw klankbord. U kunt ideeën opperen en de spraakmodus gaat met u in gesprek, zodat u uw gedachten verder kunt uitwerken.

Omdat het direct reageert, raakt je momentum niet verloren. Je blijft in een creatieve werkstroom totdat het idee volledig is uitgewerkt.

6. Snelle herinneringen en taken

Met spraakinvoer kun je kleine taken moeiteloos vastleggen op het moment dat ze zich voordoen. Door dingen te zeggen als "Stuur de rapportage voor 5 uur" of "Neem contact op met Sam" kun je taken vastleggen voordat je ze vergeet, wat handig is als je aan multitasking doet.

Productiviteitstip: Als al uw projecten in ClickUp staan, hebt u geen aparte app nodig voor het maken van documentatie. Gebruik ClickUp Brain als uw contextuele AI-schrijfassistent om al deze documenten op te stellen. ClickUp gebruiken om te brainstormen over interviewvragen voor sollicitanten U kunt zelfs een stap verder gaan en Brain vragen om ze om te zetten in taken met deadlines en toegewezen personen.

7. Vergaderingen en discussies

Na een vergadering is het makkelijker om je aantekeningen in te spreken dan ze helemaal opnieuw te typen. Je kunt snel beslissingen, actiepunten of samenvattingen dicteren terwijl de details nog vers in je geheugen liggen, zodat je bij het gesprek betrokken blijft in plaats van je te verliezen in het maken van aantekeningen.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% ze meestal overbodig. In een andere enquête van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan uw perfecte vergaderproxy zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen, terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs als u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

Problemen met ChatGPT-spraakherkenning oplossen

Hoewel de spraakmodus van ChatGPT wordt aangedreven door Whisper en meestal nauwkeurig is, kan het af en toe woorden verkeerd verstaan, vertraging oplopen of audio niet oppikken. De meeste van deze problemen zijn snel op te lossen.

❗ Als de spraakmodus niet start of steeds wegvalt, start dan de app of browsertabblad opnieuw op en controleer of uw internetverbinding stabiel is. Controleer ook of u microfoontoestemming hebt toegekend in de instelling van uw apparaat.

❗ Soms kan de transcriptie onverwachts van taal wisselen. Stel in dat geval handmatig de gewenste taal in voordat u weer begint te spreken. Als niets helpt, log dan uit en weer in, of installeer de app opnieuw om de spraakmodus volledig te resetten.

❗ Vermijd overlappende stemmen. Als er meerdere mensen om je heen praten, kan Whisper woorden door elkaar halen. Laat slechts één persoon tegelijk praten.

❗ Schakel andere audio-apps uit. Muziek of video's die op de achtergrond worden afgespeeld, kunnen de microfoon beïnvloeden en de herkenningsnauwkeurigheid verminderen.

⭐ Bonus: Hoewel ChatGPT Voice Mode geweldig is om spraak om te zetten in tekst, stopt het bij transcriptie. De AI-agenten van ClickUp AI zetten ze om in actie. Vooraf gebouwde agents voeren veelvoorkomende taken uit, zoals het plannen van projecten, het samenvatten van aantekeningen, het maken van updates of het opstellen van subtaaken – direct klaar voor gebruik.

Aangepaste agents kunnen worden afgestemd op uw werkruimte en getraind op uw documenten en taken om contextbewuste outputs te genereren. In plaats van alleen woorden vast te leggen, helpen ze je om transcripties automatisch om te zetten in taken, abonnementen en follow-ups.

ChatGPT versus andere spraakassistenten

In tegenstelling tot traditionele spraakassistenten die na elke vraag worden gereset, kan ChatGPT voortbouwen op uw gedachten. Hieronder ziet u een vergelijking van hun sterke punten.

Functie ChatGPT Siri Alexa Google Assistant Diepgaande gesprekken Onderhoudt lange, meerledige gesprekken met context. Meestal korte, eenmalige commando's Korte commando's, vergeet context Limiet follow-up, verliest vaak de context Creativiteit en redeneren Genereert ideeën, analyseert informatie en brainstormt in realtime. Minimale redenering, vooraf geschreven antwoorden Limiet redeneervermogen, taakgericht Enig redeneringsvermogen, voornamelijk het ophalen van feiten Reactiestijl Mensachtige, expressieve stemmen Robotachtige, formule-tone Robotachtig, voorspelbaar toon Robotachtig, iets natuurlijker Kennisbank Maakt gebruik van de uitgebreide trainingsgegevens van GPT Maakt gebruik van de kennisbank van Apple Haal informatie uit Amazon-services en -vaardigheden Haal informatie uit Google Search en diensten Multimodale mogelijkheden Kan afbeeldingen, documenten en tekst analyseren tijdens voicechatten Alleen spraak Alleen spraak Voice-first met limiet visuele koppelingen Begrip van follow-up Begrijpt vage of veranderende prompts en bouwt daarop voort Limiet geheugen Geen echt geheugen Limiet geheugen Gebruiksscenario's Brainstormen, vergaderingen, ideeën vastleggen, talen leren Herinneringen als instelling, snel opzoeken Slimme huisbesturing, boodschappenlijstjes Snel zoeken, slimme apparaatbediening

Limieten van het gebruik van ChatGPT-spraakmodus

Hoewel spraak-naar-tekst ChatGPT sneller en natuurlijker in gebruik maakt, zijn er enkele limieten waarmee u rekening moet houden:

limiet bewerkingsmogelijkheden tijdens het spreken:* Je kunt niet gemakkelijk teruggaan en specifieke woorden in een zin aanpassen zoals je dat bij typen zou doen, en fouten blijven vaak onopgemerkt totdat het transcript is gegenereerd (voorbeeld: vibe coding kan white coding worden 😂)

Lange teksten kunnen rommelig worden: spraakinvoer legt je gedachtenstroom vast, maar niet altijd met perfecte interpunctie of format, dus langere reacties moeten vaak handmatig worden opgeschoond

Moeilijker te gebruiken in gedeelde of rustige ruimtes: Spraakinvoer is niet ideaal in kantoren, bibliotheken of het openbaar vervoer, waar hardop spreken storend of onpraktisch kan zijn

Geen offline functie: ChatGPT's spraak-naar-tekst werkt niet zonder internetverbinding, in tegenstelling tot native spraakdicteertools die lokaal op apparaten kunnen worden uitgevoerd

Niet geschikt voor complexe opmaaktaken: Het heeft moeite met taken die een nauwkeurige structuur vereisen, zoals code, tabellen of lange documenten, omdat spraak niet erg geschikt is voor het overbrengen van lay-out- of opmaakinstructies

veiligheid:* Volgens OpenAI wordt audio van spraakgesprekken niet gebruikt om modellen te trainen, tenzij u er expliciet voor kiest om deze te delen, maar de transcripties worden nog steeds opgeslagen in uw chatgeschiedenis. Als u met vertrouwelijk werk werkt, voldoet dit mogelijk niet aan strenge beleidsregels voor gegevensverwerking

Als u spraakinvoer nodig hebt om rechtstreeks in taken en documentatie te voeren en de samenwerking tussen teams te verbeteren, hebben we een beter alternatief voor ChatGPT voice-to-text.

⚠️ Privacywaarschuwing: Wist u dat één enkel "vergiftigd" document ChatGPT kan misleiden om gevoelige gegevens te lekken? Beveiligingsonderzoekers ontdekten dat door verborgen instructies in een gedeeld Google Drive-bestand in te bedden, ChatGPT kon worden gemanipuleerd om API-sleutels bloot te leggen en deze automatisch te verzenden. Hoewel OpenAI het specifieke probleem heeft opgelost, laat deze zaak zien waarom het riskant is om vertrouwelijke gegevens in verbonden documenten te delen zonder beveiligingsmaatregelen.

ClickUp AI-spraakfuncties: een alternatief voor de spraakmodus van ChatGPT

Wanneer u de spraakmodus van ChatGPT gebruikt, moet u nog steeds het zware werk doen zodra de woorden op de pagina staan.

ClickUp hanteert een andere aanpak. Als alles-in-één-app voor werk verweeft het de spraakinvoer in een systeem voor productiviteit.

Wat betekent dit voor u?

Met de AI-gestuurde spraakfuncties van ClickUp kunt u instructies dicteren, vergaderingen opnemen, deze automatisch transcriberen, belangrijke punten samenvatten, taken rechtstreeks vanuit transcripties toewijzen en alles binnen dezelfde werkruimte organiseren.

Zet spraak om in tekst en ideeën om in actie

De Talk to Text -functie van ClickUp, mogelijk gemaakt door ClickUp Brain MAX, verandert de manier waarop u werkt door u te laten communiceren met de snelheid van het denken.

U hoeft alleen maar te spreken en uw woorden worden direct omgezet in verzorgde, professionele tekst, of u nu taken opstelt, e-mails verstuurt of aantekeningen maakt tijdens vergaderingen.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Met ondersteuning voor meerdere talen, contextbewuste toonaanpassing en naadloze integratie met al uw favoriete apps, elimineert Talk to Text typebottlenecks en houdt het u in uw werkstroom.

Het is meer dan alleen dicteren; het is een intelligente schrijfassistent die uw stijl leert kennen en u helpt ideeën om te zetten in actie, waardoor de productiviteit voor elk team moeiteloos wordt.

Communiceer effectief, zelfs onderweg

Gebruik spraakfragmenten in Taak-opmerkingen om feedbackloops te versnellen.

Leg ideeën handsfree vast en zet uw stem om in actie met ClickUp's Voice Clips

Neem gewoon audioberichten op en verstuur ze rechtstreeks in Taak-commentaar, zowel op het web als op mobiele apparaten. Dit is perfect voor snelle updates, deel feedback of wanneer typen niet handig is.

Als uw werkruimte ClickUp AI heeft, wordt de audio automatisch getranscribeerd en wordt het transcript onder de opmerking weergegeven. De AI kan ook de spraakclip samenvatten, actiepunten extraheren of zelfs taken of documenten maken op basis van het transcript, zodat u snel verder kunt gaan.

💡 Pro-tip: zodra taken zijn aangemaakt op basis van transcripties, kunt u ClickUp's Enterprise Search gebruiken om ze naast de originele vergaderantekeningen, documenten of chats te bekijken. Typ gewoon 'Q3 launch tasks' of 'client feedback from demo' en Enterprise Search toont zowel de taak als de context van het transcript. Zo blijft de uitvoering nauw verbonden met de discussies die haar vorm hebben gegeven.

Leg vergaderingen vast terwijl ze plaatsvinden en onderneem snel actie

De AI Notetaker van ClickUp legt bijna automatisch vast wat er tijdens vergaderingen gebeurt. U hoeft uw aandacht niet te verdelen tussen deelnemen en aantekeningen maken.

Zodra je de verbinding met je Google- of Outlook-agenda hebt gemaakt en AI Notetaker hebt ingeschakeld in ClickUp's Planner, kan de bot deelnemen aan je vergaderingen in Zoom, Microsoft Teams of Google Meet.

💡 Pro-tip: Nadat je de Zoom-integratie en cloudopname van ClickUp hebt ingeschakeld, kun je Zoom-gesprekken rechtstreeks vanuit je taken starten. Wanneer de vergadering is afgelopen, plaatst ClickUp automatisch de opname- en transcriptlinks in de opmerkingen en het activiteitenpaneel van de taak.

Na de vergadering genereert AI Notetaker automatisch een privé-document in ClickUp met alles wat je nodig hebt.

Krijg een overzichtelijk gestructureerd transcript met overzichten, belangrijke punten, enz. in ClickUp Docs

Dit is waarom het veel verder gaat dan de spraak-naar-tekst-software die vandaag de dag beschikbaar is:

Beknopte samenvattingen: In plaats van lange lappen tekst krijgt u duidelijke samenvattingen van sleutelinzichten en beslissingen , waardoor u lange transcripties niet meer handmatig hoeft door te nemen

concrete volgende stappen: De AI identificeert actiepunten, compleet met voorgestelde eigenaren en deadlines. Deze kunnen direct worden omgezet in toegewezen taken* in ClickUp, waardoor de verantwoordelijkheid duidelijk is. U kunt zelfs het originele transcript als bijlage aan de taak toevoegen voor context

Intelligente transcripties: De volledige transcriptie wordt opgenomen, met vermelding van wie wat heeft gezegd. Dit creëert een duidelijk, doorzoekbaar overzicht van alle beslissingen, dat u op elk moment kunt raadplegen en ook kunt delen met teamgenoten

Documenten bevatten ook een versiegeschiedenis en gedetailleerde toestemming, zodat u wijzigingen veilig kunt bijhouden en kunt bepalen wie toegang heeft tot gevoelige transcripties (zoals client-gesprekken of interne strategische vergaderingen).

productiviteitstip: *Sla al uw vergadertranscripten op in een gedeelde Docs-map en gebruik slash-commando's (/link) om elk document te koppelen aan de bijbehorende taken of projecten.

Bekijk deze video om de kracht van ClickUp's AI Notetaker te ontdekken, die uw werk kent.

Geloof je ons niet? Luister dan naar een van de Reddit-gebruikers:

Dat is interessant, bedankt voor het delen! Ik heb juist de tegenovergestelde ervaring met belangrijke conclusies en actiepunten, ik vind ze juist heel gedetailleerd en duidelijk. Ik vind het ook geweldig dat ze actiepunten direct in het document aan individuen toewijzen/taggen.

Dat is interessant, bedankt voor het delen! Ik heb juist de tegenovergestelde ervaring met belangrijke conclusies en actiepunten, ik vind ze juist heel gedetailleerd en duidelijk. Ik vind het ook geweldig dat ze actiepunten direct in het document aan personen taggen.

⚒️ Productiviteitstip: Nadat het transcript van uw vergadering is gegenereerd, stelt u ClickUp Brain MAX vragen zoals "Vat deze vergadering samen in 5 punten" of "Maak een lijst van alle actiepunten met de toegewezen personen". Als AI-transcript-samenvatter scant het het transcript en haalt het direct gestructureerde antwoorden naar voren, zodat u niet het hele transcript hoeft te lezen.

Verlies nooit informatie of context, waar u ook werk

Omdat ClickUp een geconvergeerde AI-werkruimte is waar al uw werk zich bevindt, heeft ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, volledige context van al uw werk.

Stel vragen in natuurlijke taal, zoals "Wat zei Priscila over de lanceringstijdlijn?" of "Lijst de volgende stappen die we hebben afgesproken voor de productdemo", en het haalt de exacte antwoorden rechtstreeks uit uw werkruimte.

Gebruik ClickUp Brain om inzichten uit je werkruimte op te halen

Door realtime inzichten uit uw werk te halen, overbrugt Brain de kloof tussen gesprek → duidelijkheid → uitvoering, iets wat ChatGPT voice-to-text alleen niet kan.

Deze video gaat dieper in op de kracht van ClickUp Brain voor werk.

De kloof tussen spraak en actie dichten met ClickUp

De spraak-naar-tekstfunctie van ChatGPT laat ons zien hoe natuurlijke gesprekken met AI ideeën op het moment zelf kunnen vastleggen.

De AI-spraakfunctie van ClickUp brengt u echter van idee naar uitvoering en inzichten. Elke vergadering, brainstormsessie of korte aantekening wordt direct omgezet in taken en projecten, waardoor de productiviteit van het hele team wordt verbeterd.

Als u klaar bent om te werken op de snelheid van uw stem, is dit het moment om het te proberen. Meld u gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.