10 beste Miro OKR-sjablonen om doelen op één lijn te brengen in 2025

Doelen instellen is eenvoudig. Je aan die doelen houden, de voortgang delen met je team en iedereen gefocust houden: dat is waar het moeilijk wordt.

OKR's helpen structuur aan te brengen, maar zelfs de beste frameworks hebben de juiste tools nodig om dagelijks effectief te zijn.

De sjablonen voor doelstellingen en sleutelresultaten van Miro bieden teams een duidelijke ruimte om samen te werken, belangrijke zaken in kaart te brengen en de voortgang te controleren.

In deze gids laten we je de beste Miro OKR-sjablonen zien om je team op één lijn te krijgen en in dezelfde richting te laten werken. En als je op zoek bent naar iets intuïtiever en gemakkelijker bij te houden op de lange termijn, hebben we daar ook een aanbeveling voor.

Wat maakt een goede Miro OKR-sjabloon?

Dit is waar je op moet letten bij het kiezen van een OKR-sjabloon in Miro:

Eenvoudige samenwerking en updates: Selecteer een Miro-sjabloon voor team-OKR's waarmee teamleden aantekeningen kunnen toevoegen, statussen kunnen bijwerken of opmerkingen kunnen plaatsen zonder dat ze een tutorial nodig hebben voor het instellen van OKR's

Duidelijke scheiding van doelstellingen en sleutelresultaten: Kies een goed ontworpen, gewogen OKR-sjabloon waarmee u gemakkelijk onderscheid kunt maken tussen doelen en meetbare resultaten zonder de ruimte te vol te proppen

Ruimte voor eigendom van het team: Kies voor een Miro OKR-sjabloon voor planning waarin je strategische doelen of resultaten toewijst aan individuen of teams, zodat verantwoordelijkheden zichtbaar en gedeeld blijven

Ingebouwde voortgang bijhouden: Kies een sjabloon voor het bijhouden van OKR's met visuele elementen zoals selectievakjes, schuifregelaars of voortgangsbalkjes om teams te helpen Kies een sjabloon voor het bijhouden van OKR's met visuele elementen zoals selectievakjes, schuifregelaars of voortgangsbalkjes om teams te helpen OKR's bij te houden en snel inzicht te krijgen in de stand van zaken

Visuele duidelijkheid: Geef prioriteit aan Miro OKR-sjablonen met pictogrammen, kleurcodering en layouts voor visuele duidelijkheid. De tool moet continu gebruik stimuleren met intuïtieve Geef prioriteit aan Miro OKR-sjablonen met pictogrammen, kleurcodering en layouts voor visuele duidelijkheid. De tool moet continu gebruik stimuleren met intuïtieve OKR-dashboards en een gebruiksvriendelijk format

Aanpasbaar aan de werkstroom van uw team: Kies sjablonen die flexibel genoeg zijn om aan te sluiten bij uw processen en prioriteiten, zonder dat u de manier waarop uw team werkt hoeft te veranderen

🔎 Wist je dat? Het OKR-raamwerk voor het stellen van doelen werd in de jaren 70 voor het eerst ontwikkeld bij Intel door Andrew Grove. Het werd echter pas populair in 1999, toen John Doerr, die rechtstreeks van Grove over OKR's had gehoord, ze introduceerde bij een kleine start-up genaamd Google. De rest is geschiedenis. OKR's werden onderdeel van het DNA van Google en worden nog steeds gezien als een sleutel tot de enorme groei van het bedrijf.

10 beste Miro-sjablonen voor doelstellingen en sleutelresultaten (OKR) voor agile teams

Hier zijn de beste Miro OKR-sjablonen die je kunt gebruiken voor het stellen van doelen en het bijhouden van voortgang:

1. OKR-abonnement door Miro

via Miro

Met de OKR-planningssjabloon van Miro kunt u de ambitieuze doelen van uw team vorm geven tot iets waar iedereen zich achter kan scharen. Het biedt een visuele werkruimte waar u OKR's op teamniveau in kaart brengt en sleutelresultaten op elkaar afstemt.

Met ruimte voor ijsbrekers, brainstormsessies, een overzicht van doelen en volgende stappen is dit sjabloon perfect voor strategische planningssessies.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Betrek je team in realtime bij het OKR-abonnement

Tag bijdragers, stel tijdlijnen in en zie in één oogopslag waar afhankelijkheid bestaat

Visualiseer verbindingen tussen doelstellingen, sleutelresultaten en team eigenaren

Gebruik plaknotities, stemfuncties, tags en tijdlijnen om context en verantwoordelijkheid toe te voegen

🔑 Ideaal voor: Teams die samen OKR's willen plannen in een visuele, collaboratieve ruimte.

2. Sjabloon voor OKR-ontwerpbord van Miro

De OKR-ontwerpbord-sjabloon van Miro dient als denkruimte voor je team voordat er beslissingen worden genomen. Het is ontworpen voor samenwerking in een vroeg stadium, wanneer ideeën nog in een formulier worden gegoten en ieders mening telt.

Met kleurcodering en kant-en-klare OKR-secties kunt u ruwe schetsen vastleggen, aannames ter discussie stellen en de input van het hele team verzamelen voordat u iets definitief vastlegt.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg ideeën, bewerkingen en feedback toe met visuele tools die uw team al kent

Stimuleer discussie en organisatorische afstemming voordat u doelen definitief vastlegt

Houd alles op één plek, van eerste ideeën tot concepten die klaar zijn om te worden beoordeeld

🔑 Ideaal voor: Teams die zich in een vroege planningsfase bevinden en een flexibele ruimte willen om ideeën vast te leggen, patronen te herkennen en samen OKR's af te stemmen.

3. Sjabloon voor doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) van Miro

Elk sterk kwartaal begint met duidelijke, zichtbare doelen. De sjabloon Objectives and Key Results (OKRs) van Miro helpt je team om vast te leggen wat je wilt bereiken en hoe je de voortgang meet, in een visueel bord dat eenvoudig te updaten en te delen is.

Elke sectie helpt je ambitieuze doelen te stellen, sleutelresultaten te koppelen, teams toe te wijzen en updates bij te houden. Of je nu plannen maakt voor het volgende kwartaal of de voortgang evalueert, het biedt een vast aandachtspunt om de gewenste resultaten te behalen.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Breng doelen visueel in kaart in een overzichtelijke, gemakkelijk te volgen layout

Wijs teams toe die verantwoordelijk zijn voor elke OKR en geef ze een kleurcode voor meer duidelijkheid

Blijf op één lijn tijdens strategische planning en check-ins met deze consistente en eenvoudige OKR-sjabloon voor kleine teams

🔑 Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om OKR's te definiëren, te delen en op te volgen.

➡️ Lees meer: Strategieën en technieken voor het stellen van doelen om uw bedrijf te laten groeien

4. OKR-bord voor product-, UX- en engineeringteams Sjabloon door Miro

De OKR-bord voor product-, UX- en engineeringteams sjabloon van Miro brengt iedereen samen in één gedeelde ruimte om te definiëren wat succes is en hoe dit te bereiken.

Het is ontworpen om cross-functionele afstemming te ondersteunen en een consistente productervaring te garanderen. U kunt de voortgang in één oogopslag bijhouden, risico's vroegtijdig signaleren en kwartaaldoelstellingen en -doelen gedurende de hele Sprint zichtbaar houden.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Houd individuele bijdragen aan het behalen van product-OKR's bij en verbeter de betrokkenheid van medewerkers

Gebruik meerdere weergaven, zoals Portfolio, Product Team en Squad, voor verschillende fasen van de planning en verschillende afdelingen

Ondersteun asynchrone samenwerking tussen meerdere teams en tijdzones

🔑 Ideaal voor: Cross-functionele teams die op één lijn willen blijven met betrekking tot gedeelde product- en ervaringsdoelen.

5. Sjabloon voor SMART-doelen van Miro

Soms heb je alleen een eenvoudige ruimte nodig om helder te denken en doelgericht te plannen. De SMART-doelen sjabloon van Miro biedt een overzichtelijke layout voor het definiëren van doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn.

Het begeleidt u bij elke SMART-stap en helpt u om brede intenties om te zetten in duidelijk omschreven doelen waar u actie op kunt ondernemen.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Doorloop elk SMART-criterium met duidelijke aanwijzingen

Gebruik een visueel bord om doelen in kaart te brengen zonder te veel na te denken

Houd uw doelen vanaf het begin gefocust en realistisch

🔑 Ideaal voor: Iedereen die een eenvoudige en aanpasbare ruimte wil om zinvolle doelen vorm te geven en succes te meten.

🧠 Leuk weetje: Mensen die hun doelen opschrijven, hebben 42% meer kans om ze te bereiken. Wil je je kansen nog verder vergroten? Deel die doelen dan met een vriend. Verantwoordelijkheid werkt.

6. Sjabloon voor het bijhouden van doelen voor kleine bedrijven door Miro

De sjabloon voor het bijhouden van doelen voor kleine bedrijven van Miro is ontworpen voor groeiende teams die een eenvoudige, gedeelde ruimte nodig hebben om doelstellingen bij te houden, voortgang te monitoren en successen te vieren.

Met kant-en-klare secties voor maanden, prioriteiten en status hoef je geen tijd te verspillen aan het opzetten van je systeem. Het is visueel, flexibel en eenvoudig bij te werken, waardoor het uitstekend geschikt is voor regelmatige teamvergaderingen of snelle check-ins.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Houd bedrijfsdoelen bij voor sales, marketing, operations en meer

Wijs tijd en taken efficiënt toe met een Kanban-bordstructuur

Houd de voortgang transparant, zodat iedereen betrokken en verantwoordelijk blijft

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven en teams die een duidelijke, collaboratieve manier zoeken om hun doelen te beheren.

7. Sjabloon voor het instellen van doelen door Miro

Weet u niet zeker hoe u een idee kunt omzetten in iets wat u kunt bereiken? De sjabloon voor het instellen van doelen van Miro helpt u om van vage intenties naar gedefinieerde, uitvoerbare doelen te gaan zonder het proces te ingewikkeld te maken.

Deze sjabloon voor het stellen van doelen is een handig hulpmiddel voor individuen of teams die net beginnen. Het biedt eenvoudige vragen en ruimte om na te denken over het doel, de motivatie en de volgende stappen.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Verduidelijk en deel doelen met behulp van eenvoudige invulopdrachten

Bewerk de sjabloon om zoveel doelen toe te voegen als je wilt

Geef duidelijk aan welke stappen nodig zijn om elk doel te bereiken

🔑 Ideaal voor: Mensen of teams die een toegankelijk startpunt willen voor het instellen van zinvolle doelen.

8. Sjabloon voor een op doelen gebaseerde roadmap van Miro

De sjabloon voor een op doelen gebaseerde roadmap van Miro helpt u de verbanden te leggen tussen uw algemene visie en de mijlpalen die u zullen helpen deze te bereiken.

Het biedt een duidelijke, visuele tijdlijn die de visie, doelen en strategieën van het bedrijf met elkaar verbindt, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren en waarom dat belangrijk is. Het maakt het gemakkelijk om prioriteiten te stellen, afhankelijkheid te signaleren en abonnementen aan te passen naarmate de situatie verandert.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Visualiseer uw doelen naast sleutel mijlpalen en deadlines

Maak een lijst van thema's, sleutelcijfers voor succes, doelen en functies in één ruimte

Stel een duidelijke, toegankelijke roadmap op en deel deze met uw team

🔑 Ideaal voor: Teams en leiders die intuïtieve, op doelen gebaseerde roadmaps willen maken om de gewenste resultaten te bereiken.

9. Mandala-grafiek sjabloon van Miro

De Mandala-grafieksjabloon van Miro is een nieuwe manier om uw doelen en ideeën te ordenen door ze visueel op te splitsen in onderling verbonden delen.

Het cirkelvormige raster moedigt u aan om u te concentreren op acht sleutelgebieden rond een centraal thema, waardoor complexe abonnementen gemakkelijker te beheren zijn.

Deze layout helpt u prioriteiten in evenwicht te brengen en verbindingen te ontdekken die u met traditionele lijsten misschien over het hoofd zou zien. Het biedt een duidelijk, creatief pad om uw doelen met elkaar verbonden en in beeld te houden.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg afbeeldingen, links en bijlagen toe om meer context aan uw ideeën te geven

Ontdek snel verbindingen tussen verschillende aandachtsgebieden

Maak het stellen van doelen boeiend en vernieuwend met een uniek ontwerp

🔑 Ideaal voor: Individuen of teams die op zoek zijn naar een creatief raamwerk om visueel nieuwe inzichten te ontdekken.

10. Sjabloon voor agile productroadmap (nu, straks, later) door Miro

Met de Agile Product Roadmap (Nu, Later, Nog later) sjabloon van Miro kan je productteam werk plannen en prioriteren zonder vast te zitten aan strikte tijdlijnen.

Het verdeelt je roadmap in duidelijke secties – Nu, Volgende, Later – zodat je je kunt concentreren op wat vandaag belangrijk is en wat er binnenkort op het programma staat. Met secties als 'Waarschijnlijk', 'Misschien' en 'Nooit' houdt iedereen overzicht over wat er op tafel ligt en wat er is uitgesteld.

🌟 Waarom je dit leuk zult vinden:

Organiseer initiatieven op basis van directe en toekomstige prioriteiten

Groepen werken aan strategische thema's om afgestemd te blijven op de doelen

Houd de voortgang bij in verschillende fasen, van ontdekking tot oplevering

🔑 Ideaal voor: Product- en projectteams die een dynamische, themagerichte roadmap willen.

Beperkingen van Miro

Hoewel Miro uitstekende functies voor samenwerking biedt, heeft het ook veel beperkingen die het plannen van OKR's uitdagend maken. Laten we eens kijken:

Steile leercurve: Hoewel de tool veel functies biedt, voelen gebruikers, vooral nieuwkomers, zich vaak overweldigd door de opties en navigatie

Beperkte offline mogelijkheden: Hoewel er een offline modus bestaat, is deze beperkt en biedt deze niet alle functies, waardoor het riskant is voor teams die betrouwbare toegang zonder internet nodig hebben

Prestaties vertragen bij grote borden: Borden met duizenden elementen kunnen traag worden. Volgens rapporten beginnen prestatieproblemen vaak bij ongeveer 1.000 objecten en worden ze erger naarmate er meer objecten bijkomen, vooral op minder krachtige apparaten

Beperkingen voor exporteren en opmaak: De exportkwaliteit kan aanzienlijk afnemen, vooral bij grotere kaarten, en de opties voor tekstopmaak zijn beperkt, waardoor de uitvoer er minder gepolijst uitziet

Beperkte reikwijdte: Miro is geweldig voor het maken van whiteboard-roadmaps, maar het mist mogelijkheden die teams kunnen helpen bij al het andere, van planning en taakbeheer tot realtime rapportages en AI-aangedreven analyses

➡️ Lees meer: Beste alternatieven en concurrenten voor Miro

Alternatieven voor Miro OKR-sjablonens

Als je op zoek bent naar iets dat uitgebreider bijhouden, ingebouwde automatisering en een nauwere verbinding met je dagelijkse werk biedt, is er een alternatief voor Miro dat het ontdekken waard is.

ClickUp, de alles app voor werk, biedt sjablonen en helpt teams bij het beheren van taken, documenten, communicatie en meer in één enkel AI-aangedreven platform.

Laten we eens nader kijken naar ClickUp en de krachtige OKR-sjablonen die zijn ontworpen om doelen zichtbaar, uitvoerbaar en echt geïntegreerd te houden.

1. ClickUp-sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen

Gratis sjabloon downloaden Stel bedrijfs-, afdelings- en teamdoelen vast met de ClickUp-sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen

Groeiende bedrijven hebben vaak moeite om de teamdoelen op één lijn te houden naarmate ze groeien. De ClickUp Company OKRs and Goals Template is de beste OKR-sjabloon voor startups en bedrijven in een vroeg stadium.

Deze goed gestructureerde OKR-sjabloon biedt een gedeelde ruimte voor al je teams om OKR's binnen het hele bedrijf te plannen, bij te werken en bij te houden. Het omvat alles, van het instellen van doelstellingen tot individuele OKR's en bijdragen, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe elke inspanning bijdraagt aan het grotere doel.

Dashboards bieden leidinggevenden realtime updates over de voortgang, terwijl teamleden gefocust blijven dankzij toegewezen taken, deadlines en prestatiestatistieken – allemaal in één werkruimte en met meer details.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Verdeel hoogstaande bedrijfsdoelstellingen in meetbare actieplannen die individuen en teams dagelijks kunnen bijhouden

Kies uit 30 aangepaste statusopties, zoals 'Aandacht nodig', 'In afwachting van goedkeuring', 'Niet op schema', enz. , voor gedetailleerd bijhouden

Maak aangepaste velden voor KPI's, target data en verantwoordelijke eigenaars

Houd iedereen verantwoordelijk met terugkerende check-ins en updates

Gebruik formules om werkelijke waarden te vergelijken met target waarden en tijd te besparen

🔑 Ideaal voor: Oprichters van startups, afdelingshoofden en strategische managers die snelgroeiende teams leiden en op zoek zijn naar een duidelijke, traceerbare manier om de doelen van elk team te verbinden met hun missie.

💡 Pro-tip: Gebruik de weergave OKR verzenden om eenvoudig nieuwe items aan het bord toe te voegen. Schakel over naar de bordweergave om alles in één oogopslag te zien. Heb je een volledig overzicht nodig? De weergave Alle gerelateerde OKR-items koppelt elke taak aan zijn doelstelling. Plan tijdlijnen met vertrouwen met de OKR-kalenderweergave, die duidelijke start- en einddatums biedt om je op koers te houden.

2. ClickUp OKR-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Stel je doelen vast en bereik ze met de ClickUp OKR-sjabloon

De ClickUp OKR-sjabloon houdt uw doelen eenvoudig, zichtbaar en gemakkelijk te volgen met een overzichtelijk en schaalbaar raamwerk voor het organiseren van Objectives and Key Results (OKR's) binnen teams. Het biedt u precies genoeg structuur om op koers te blijven en te streven naar continue verbetering zonder dat u zich overweldigd voelt.

Het bevat categorieën voor het stellen van doelen, zoals stretchdoelen, beoordelingen van het vertrouwen en voortgangspercentages. Dit sjabloon is geschikt voor zowel persoonlijke ontwikkeling als bedrijfsbrede statistieken.

Met taakkoppelingen en commentaarthreads worden OKR's levende documenten in plaats van statische rapporten.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Stel de zichtbaarheid van doelen in voor individuen, afdelingen of de hele organisatie voor toegang tot bedrijfsdoelstellingen

Automatiseer wekelijkse voortgangscontroles en waarschuwingen om het succes van elk doel bij te houden

Bekijk de OKR's van het team in een lijst, op een bord, in een kalender of in de activiteitenhistorie

Verdeel doelen in meetbare doelstellingen en deel ze met het team

Markeer eigendom, status en prioriteiten en zie een positief effect met aangepaste velden

🔑 Ideaal voor: Beginners met OKR, agile teams en HR-afdelingen die prestatiebeoordelingen uitvoeren en op zoek zijn naar een overzichtelijke, flexibele manier om OKR's te beheren zonder al te veel lagen.

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten van onze enquête maakt gedetailleerde abonnementen als onderdeel van hun doelstellingsprocessen. Verrassend genoeg houdt echter 50% deze abonnementen niet bij met speciale tools. Met ClickUp zet u doelen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat u ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien geven onze dashboards zonder code een duidelijk overzicht van uw voortgang, waarbij uw prestaties worden gemarkeerd en u meer controle en zichtbaarheid krijgt over uw werk. Want 'hopen op het beste' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers melden dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder uitgeput te raken.

3. ClickUp OKR-raamwerksjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat alle afdelingen naar dezelfde doelstellingen werken met de ClickUp OKR-raamwerksjabloon

Vraagt u zich af hoe u ervoor kunt zorgen dat elk teamlid precies weet hoe zijn of haar werk bijdraagt aan de voortgang van het bedrijf? ClickUp's OKR Framework Template helpt teams om duidelijkheid en verantwoordelijkheid te brengen in het stellen van doelen op een manier die iedereen begrijpt en ondersteunt.

Dit raamwerk segmenteert OKR's op basis van tijdsbestekken, business units en initiatietypes, zodat belanghebbenden de bijdragen over de hele linie kunnen beoordelen.

Met aangepaste velden helpt dit sjabloon voor OKR-planning je doelen zonder extra moeite te ordenen op team, type en prioriteit. Het maakt ook rechtstreeks verbinding met de werkstromen van de eigenaren van doelen, waardoor de voortgang wordt gekoppeld aan echte taken en meetbare impact.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Creëer en houd de voortgang bij van uw algemene doelstellingen en doelen met de Global OKR View

Wijs afdelingen en teams toe binnen uw hele organisatie met eenvoudige vervolgkeuzelijsten en velden voor personen

Sleep items naar de tijdlijnweergave om deadlines en duur te plannen

Filter op afdeling, eigenaar of status in realtime dashboards

Visualiseer de status en prioriteiten met behulp van het OKR-voortgangsbord in Kanban-stijl

🔑 Ideaal voor: Organisaties die een praktische, transparante manier zoeken om doelen op te splitsen in uitvoerbare stappen voor verschillende afdelingen en teams.

Dit is wat Andrea Park, Business Operations Coordinator bij Spekit, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

Transparantie binnen de organisatie is een van de meest impactvolle voordelen die we hebben gerealiseerd sinds we ClickUp in het team hebben geïmplementeerd. Nu kan iedereen in de organisatie in ClickUp de OKR's van ons team zien, wie ze heeft gemaakt en wat de voortgang is. Als ik terugkijk naar de tijd vóór ClickUp, hadden we dat niveau van transparantie niet, waardoor al onze afdelingen niet met elkaar verbonden waren.

Transparantie binnen de organisatie is een van de meest impactvolle voordelen die we hebben gerealiseerd sinds we ClickUp in het team hebben geïmplementeerd. Nu kan iedereen in de organisatie in ClickUp de OKR's van ons team zien, wie ze heeft en wat de voortgang is. Als ik terugkijk naar de tijd vóór ClickUp, hadden we dat niveau van transparantie niet, waardoor al onze afdelingen niet met elkaar verbonden waren.

💡Pro-tip: Hier is een korte handleiding voor dashboards in ClickUp, zodat u meteen aan de slag kunt.

4. ClickUp SMART-doelen sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf gefocust op je korte- en langetermijndoelen met de ClickUp SMART Goals-sjabloon

Effectieve doelstelling begint met duidelijkheid. De ClickUp SMART Goals Template helpt teams en individuen om specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen te definiëren. Het helpt je ook om deadlines te specificeren en eigenaren te identificeren, zodat je doelen gefocust en realistisch blijven.

Deze sjabloon biedt begeleide prompts, het bijhouden van mijlpalen en het synchroniseren van kalenders om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald en doelstellingen realistisch blijven. Het bevat velden voor doelbeschrijvingen, statistieken, tijdschema's, blokkades en meer.

Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling of teaminitiatieven, dit raamwerk zorgt voor structuur en focus bij het plannen van doelen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Zet vage ideeën om in SMART-doelen en verzamel eenvoudig informatie over doelen via een aanpasbare SMART-doelwerkbladweergave

Werk samen met het ClickUp Whiteboard voor brainstormsessies en abonnementen

Plan persoonlijke of teamdoelen voor weken of kwartalen om individuele output af te stemmen op grotere strategische doelen

Identificeer sleutelspelers en deadlines en meet de inspanningen die nodig zijn om elk doel te bereiken

Organiseer taken in zes verschillende statussen: Voltooid, Crushing, Off Track, On Hold, On Track, om bij te houden

🔑 Ideaal voor: Individuen, teamleiders en HR-specialisten die op zoek zijn naar een eenvoudig systeem om zinvolle persoonlijke en teamdoelstellingen vast te stellen, te verfijnen en te bereiken.

💡Pro-tip: Bekijk deze video voor een korte rondleiding door ClickUp Whiteboards en alles wat u ermee kunt bereiken.

5. Sjabloon voor SMART-actieplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Bedenk slimme strategieën om doelen te bereiken met de ClickUp SMART-actieplan sjabloon

Het bereiken van SMART-doelen vereist een duidelijk abonnement en gestage actie. De SMART-doelactieplansjabloon van ClickUp helpt je om je doelen op te splitsen in haalbare stappen met tijdlijnen en eigenaren, zodat de voortgang natuurlijk en gestaag verloopt.

Teams kunnen actie-items bekijken in Gantt-grafieken, kalenderweergaven of lijsten, afhankelijk van hun voorkeur. Voortgangsbalkjes en prestatie-indicatoren zorgen voor transparantie, terwijl ingebouwde automatisering ervoor zorgt dat doelen op schema worden gehaald.

Deze OKR-sjabloon met voortgang bijhouden helpt ambitie in balans te brengen met dagelijkse focus, zodat je grote doelen nooit overweldigend aanvoelen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Houd de voortgang bij door taken te ordenen op status, zoals Voltooid, Evaluatie, Uitvoering, Niet gestart en Planning

Houd deadlines in de gaten en stel deadlines voor taken in met de tijdlijnweergave

Voer evaluaties uit na voltooiing voor continue verbetering

Monitor en analyseer uw voortgang bij het behalen van doelen met de Doelstatusweergave

Houd eigendom en deadlines bij met handige aangepaste velden zoals Doelstatus, Doelgebied, Resultaat, Obstakels, Afdeling en meer

🔑 Ideaal voor: Teammanagers, productiviteitscoaches en cross-functionele teams die projecten met meerdere stappen uitvoeren en op zoek zijn naar een duidelijke, praktische manier om doelen te stellen en te bereiken.

💡Pro-tip: Het instellen van bedrijfsdoelen hoeft niet te betekenen dat je helemaal opnieuw moet beginnen of elk woord moet overdenken. Met ClickUp Brain krijg je realtime AI die je helpt bij het opstellen van duidelijke OKR's, het opsplitsen ervan in uitvoerbare stappen en het bijwerken van de voortgang zonder iets te missen. Gebruik het om doelbeschrijvingen te verduidelijken, meetbare sleutelresultaten voor te stellen of vragen over de prioriteiten van het team te beantwoorden zonder van tabblad te wisselen.

6. ClickUp Strategische marketing OKR-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Neem slimme marketingbeslissingen met de sjabloon voor strategische marketingplannen van ClickUp

De sjabloon voor strategisch marketingplan van ClickUp brengt uw marketingdoelen, budgetten en projecten samen in één gedeelde ruimte, waar de voortgang en prioriteiten zichtbaar blijven. Het helpt uw team om marketingdoelstellingen bij te houden, samen met de stappen die nodig zijn om deze te bereiken, waardoor teamwork soepeler en doelgerichter verloopt.

Het ondersteunt doelstellingen zoals het verhogen van MQL's, het verbeteren van de zichtbaarheid van het merk en het stimuleren van de contentoutput. Sleutelresultaten zijn direct gekoppeld aan campagnetaken, budgetten, tijdlijnen en prestatieanalyses, waardoor teams de ROI in realtime kunnen bijhouden.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Stem uw marketing-OKR's af op nauwkeurige resultaten die iedereen kan bijhouden

Gebruik de Welkomstweergave om het abonnement aan de teamleden te introduceren en de doelstellingen te schetsen

Visualiseer de voortgang eenvoudig met aangepaste attributen zoals kwartaal, kanaal en OKR-type

Organiseer projecten, budgetten en overdrachten allemaal in één gestroomlijnde ruimte

Bekijk OKR's met behulp van analytische dashboards en tijdlijnen voor campagnes

Werk naadloos samen met teamupdates en gedeelde zichtbaarheid

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, CMO's en prestatiegerichte creatieve afdelingen die een praktische, collaboratieve manier nodig hebben om campagnes te plannen, bij te houden en uit te voeren.

Ga van planning naar voortgang met ClickUp

De sjablonen voor OKR en het stellen van doelen van Miro bieden een geweldig startpunt voor visuele denkers en samenwerkende teams. Ze zijn flexibel, boeiend en nuttig bij het in kaart brengen van ideeën, het verkennen van prioriteiten of het afstemmen van doelstellingen, vooral in de vroege fasen van de planning.

Wanneer u echter klaar bent om dieper te graven, bijvoorbeeld door de voortgang bij te houden, eigendom toe te wijzen en doelen te koppelen aan daadwerkelijk werk, biedt ClickUp meer.

Met functies zoals aangepaste velden, geïntegreerde AI, automatisering van taken, meerdere weergaven en realtime voortgang bijhouden, helpt ClickUp je om OKR's om te zetten in resultaten zonder ook maar iets te missen. Meld je vandaag nog gratis aan!