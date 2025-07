17 beste tools voor bedrijfscommunicatie in 2025

U kent dat gevoel wanneer de communicatie binnen uw team een complete puinhoop is?

Belangrijke updates verdwijnen in e-mail threads, bestanden worden verspreid over vijf verschillende platforms en op de een of andere manier wordt dat cruciale document altijd gedeeld op de enige plek waar niemand kijkt.

Uit de Work Trend Index van Microsoft (onderzoeksbureau onder 31.000 gebruikers wereldwijd) blijkt dat 60% van een werkdag wordt besteed aan e-mails, chatten en vergaderingen.

Maar er is goed nieuws: met de juiste tools voor bedrijfscommunicatie kunt u deze chaos omzetten in iets dat echt werkt.

Wanneer deze platforms zorgvuldig worden geïmplementeerd, houden ze iedereen gesynchroniseerd (ongeacht waar ze werken), stroomlijnen ze het delen van informatie en zorgen ze ervoor dat belangrijke details niet in de digitale leegte verdwijnen.

We hebben de 17 beste tools voor bedrijfscommunicatie voor u op een rijtje gezet, zodat u oplossingen kunt vinden die aansluiten bij de specifieke behoeften van uw team. Elk van deze tools voor werknemerscommunicatie is geselecteerd op basis van opvallende functies, beoordelingen van gebruikers en het vermogen om echte communicatieproblemen op te lossen waarmee moderne bedrijven dagelijks worden geconfronteerd.

Hieronder vindt u een tabel met de 17 beste tools voor bedrijfscommunicatie, zodat u snel een vergelijking kunt maken:

Bij het kiezen van communicatietools gaat het erom oplossingen te vinden die daadwerkelijk aansluiten bij hoe uw teams in het echte leven werken. De verkeerde tools zorgen voor voortdurende wrijving en frustratie, terwijl de juiste tools bijna onzichtbaar worden en de samenwerking ondersteunen zonder in de weg te staan.

Bij het evalueren van opties voor uw organisatie zijn dit de sleutelfactoren die er echt toe doen:

Integratiemogelijkheden: Uw communicatietools mogen niet op zichzelf staan. Zoek naar platforms die naadloos aansluiten op uw projectmanagementsoftware, CRM en andere essentiële zakelijke tools. Het doel is een uniforme werkstroom, niet nog een losstaand systeem

Veiligheid en compliance: Aangezien er dagelijks gevoelige informatie via deze kanalen wordt verzonden, is robuuste veiligheid geen optie, maar een vereiste. Geef prioriteit aan tools met end-to-end-versleuteling, op rollen gebaseerde toestemmingen en functies voor compliance die voldoen aan de vereisten van uw branche

Schaalbaarheid: De tool die perfect werkt voor uw team van 20 personen kan bezwijken onder het gewicht van 200 gebruikers. Kies platforms die met u kunnen meegroeien en geschikt zijn voor meer gebruikers, meer opslagruimte en complexere werkstromen zonder prestatieproblemen

Gebruikerservaring: Zelfs de krachtigste tool is waardeloos als uw team weigert deze te gebruiken. Zoek naar intuïtieve interfaces, mobiele toegankelijkheid en functies die aansluiten bij de natuurlijke manier van communiceren van uw team. De beste tool is degene die mensen daadwerkelijk gebruiken

AI-aangedreven functies: De meest innovatieve communicatietools maken nu gebruik van AI om het zware werk te doen: lange gesprekken samenvatten, routinetaken automatiseren en inzichten naar boven halen die anders verborgen zouden blijven in uw communicatiegegevens

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerde communicatie en taakbeheer)

Als u het beu bent om tussen vijf verschillende apps te schakelen om uw werk gedaan te krijgen, is ClickUp wellicht de oplossing voor u. Het onderscheidt zich door robuuste communicatiefuncties te combineren met krachtige taken- en projectmanagementmogelijkheden in één platform.

In plaats van het typische scenario – berichten in Slack, documenten in Google Drive, projecten bijhouden in Asana en videogesprekken in Zoom – brengt ClickUp alles samen in één werkruimte met geïntegreerde chat. Ja, je chats en taken zijn met elkaar verbonden!

Dit betekent minder tijd verspillen aan het wisselen van context en meer tijd om dingen daadwerkelijk gedaan te krijgen.

Zo ziet een dergelijke werkstroom eruit in ClickUp: U begint met het maken van een nieuw document in ClickUp via ClickUp Docs, bijvoorbeeld voor notities van vergaderingen, een projectbriefing of een concept voor content. Vervolgens koppelt u dit document rechtstreeks aan een relevante taak in ClickUp, bijvoorbeeld 'Concept blogpost'. Vervolgens wijst u teamleden toe aan de taak en voegt u volgers toe, zodat iedereen die op de hoogte moet blijven, notificaties ontvangt.

Werk veilig en in realtime samen met uw team aan documentatie met ClickUp Docs en start taken rechtstreeks vanuit Documenten of koppel ze aan uw projecttaken!

Met een geïntegreerde werkstroom als deze kan uw team direct aan de slag en opmerkingen plaatsen bij de taak zelf (bijvoorbeeld over deadlines of prioriteiten) of feedback geven in het document (voor suggesties of bewerkingen van de content). Iedereen kan zelfs samen in realtime aan het document werken, waardoor de samenwerking soepel en efficiënt verloopt.

En dat is nog niet alles. De communicatietoolkit van ClickUp biedt alles wat u nodig hebt: ClickUp Chat voor realtime berichten, Documenten voor het gezamenlijk aanmaken van documenten, ClickUp Whiteboards voor visuele brainstormsessies en ClickUp Clips voor schermopnames en videoberichten. Deze functies ondersteunen zowel realtime samenwerking als asynchrone communicatie, waardoor ze ideaal zijn voor teams die verspreid zijn over verschillende tijdzones of werkroosters.

Communiceer asynchroon met uw team via spraak- en videoclips, met ingebouwde transcriptie

Bijzonder indrukwekkend is ClickUp Brain, de AI-assistent van het platform, die met de functie 'Catch me up' samenvattingen van chat-threads kan genereren. Perfect om snel op de hoogte te raken van gesprekken die je hebt gemist terwijl je, nou ja, aan het werk was.

Al uw aantekeningen van vergaderingen, chats, opmerkingen bij taken en documenten zijn doorzoekbaar met ClickUp Brain

Maar de echte kracht van ckUp is hoe het communicatie direct koppelt aan actie. Gesprekken vinden niet alleen plaats in een vacuüm, maar zijn direct gekoppeld aan taken, projecten en werkstromen. Teamleden kunnen chatberichten omzetten in uitvoerbare taken, direct reageren op werkitems en alle projectgerelateerde communicatie in context houden.

De beste functies van ClickUp

Bewaar alle gesprekken, documenten en taken op één plek – u hoeft niet meer tussen apps te schakelen

Zet chats en opmerkingen direct om in uitvoerbare taken

Werk in realtime samen aan documenten en verzamel feedback precies daar waar het werk gebeurt

Tag teamgenoten en stel volgers in, zodat iedereen automatisch op de hoogte blijft

Vind snel elk bericht, document of elke taak met krachtige AI-zoekfuncties

Gebruik AI om threads samen te vatten en de belangrijkste punten te markeren

Integreer e-mail, Slack en meer om uw werkstroom te centraliseren

Beperkingen van ClickUp

Met zoveel functies in één platform hebben nieuwe gebruikers wat tijd nodig om vertrouwd te raken met het platform

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een gebruiker van G2 zegt:

Ik ben dol op de flexibiliteit van ClickUp: elk team, in elke afdeling (marketing, HR, financiën, juridische zaken, enz.), kan ClickUp aanpassen aan zijn unieke werkstroom. Functies zoals aangepaste velden zijn essentieel om het platform aan te passen aan specifieke behoeften en de werkervaring soepel en krachtig te maken. ClickUp brengt alles en iedereen op één plek samen. Van taken en documenten tot doelen en dashboards, het helpt de samenwerking te centraliseren. Met de toevoeging van een ingebouwde chat is het voor teamleden nog gemakkelijker om in realtime verbonden en op één lijn te blijven. ClickUp blijft zich elke dag ontwikkelen en verbeteren, en brengt voortdurend nieuwe functies en verbeteringen uit. Automatisering is bijzonder waardevol: het helpt teams tijd te besparen, handmatig werk te verminderen en zich te concentreren op wat echt belangrijk is.

Ik ben dol op de flexibiliteit van ClickUp: elk team, in elke afdeling (marketing, HR, financiën, juridische zaken, enz.), kan ClickUp aanpassen aan zijn unieke werkstroom. Functies zoals aangepaste velden zijn essentieel om het platform aan te passen aan specifieke behoeften en de werkervaring soepel en krachtig te maken. ClickUp brengt alles en iedereen op één plek samen. Van taken en documenten tot doelen en dashboards, het helpt de samenwerking te centraliseren. Met de toevoeging van een ingebouwde chat is het voor teamleden nog gemakkelijker om in realtime verbonden en op één lijn te blijven. ClickUp blijft zich elke dag ontwikkelen en verbeteren, en brengt voortdurend nieuwe functies en verbeteringen uit. Automatisering is bijzonder waardevol: het helpt teams tijd te besparen, handmatig werk te verminderen en zich te concentreren op wat echt belangrijk is.

2. Slack (het beste voor intelligente samenwerking in de werkruimte)

via Slack

Weet je nog toen communicatie op het werk bestond uit eindeloze e-mailthreads met meer dan 25 mensen in cc? Slack heeft daar verandering in gebracht door gesprekken uit rommelige inboxen te halen en onder te brengen in georganiseerde, doorzoekbare kanalen. Deze kanaalgebaseerde aanpak creëert speciale ruimtes voor teamdiscussies, projectcoördinatie en ja, zelfs die willekeurige praatjes bij de waterkoeler over de wedstrijd van gisteravond.

Met Slack Canvas, een ruimte voor samenwerking aan documenten die is ingebouwd in kanalen, kunnen teams nu realtime chatten combineren met het delen van meer gestructureerde informatie. Zie het als een digitaal whiteboard dat altijd beschikbaar is, zodat je belangrijke informatie kunt ordenen die anders verloren zou gaan in de chatstream.

De AI-mogelijkheden van Slack zijn ook aanzienlijk slimmer geworden en bieden geautomatiseerde samenvattingen van gesprekken en kanalen, zodat teamleden snel kunnen zien wat ze hebben gemist. Dit is een gamechanger voor iedereen die terugkomt van vakantie en honderden ongelezen berichten aantreft (we hebben het allemaal wel eens meegemaakt).

Verbeterde Huddles bieden een eenvoudige manier om audio- of video-gesprekken te voeren zonder de formaliteit van geplande vergaderingen. Moet u snel iets bespreken met een collega? Start gewoon een Huddle, deel indien nodig uw scherm en ga weer aan het werk.

De beste functies van Slack

Maak samenwerkingsdocumenten rechtstreeks binnen kanalen voor meer gestructureerd delen van informatie

Automatiseer routinetaken en ontvang door AI gegenereerde samenvattingen van gesprekken die u hebt gemist

Start snel audio- of video-gesprekken met mogelijkheden voor het delen van schermen

Koppel Slack aan tools zoals Google Drive, Zoom en Asana om werkstromen efficiënt te houden

Vind eerdere gesprekken en gedeelde bestanden met geavanceerde zoekfilters

Beperkingen van Slack

Zonder zorgvuldig beheer kan de constante stroom berichten overweldigend worden en zelfs de productiviteit verminderen

Gratis gebruikers hebben alleen toegang tot de berichten van de afgelopen 90 dagen. Daarna verdwijnt uw geschiedenis in de digitale leegte

De organisatie van kanalen en functies zoals threads vereisen enige aanpassing voor teams die nieuw zijn op het platform

Zonder goed kanaalbeheer kan informatie versnipperd raken en moeilijk te vinden zijn, waardoor juist het probleem ontstaat dat Slack moest oplossen

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 10/maand per gebruiker

Business+: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 33.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 24.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Slack?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik vind het vooral fijn dat Slack alle communicatie van ons team op één plek bewaart, waardoor er veel e-mailketens verdwijnen. De kanalen zijn ideaal om de communicatie te organiseren op onderwerp, project of team, waardoor je gemakkelijk informatie kunt vinden wanneer je die nodig hebt. Het heeft een krachtige zoekfunctie die tijdverspilling bij het zoeken naar informatie vermindert en correcte antwoorden geeft. Perfect voor snelle vragen, persoonlijke interactie of privé discussies, omdat het een uitstekende functie voor directe berichten heeft.

Ik vind het vooral prettig dat Slack alle communicatie van ons team op één plek bewaart, waardoor er veel e-mailketens verdwijnen. De kanalen zijn ideaal om de communicatie te organiseren op onderwerp, project of team, waardoor je gemakkelijk informatie kunt vinden wanneer je die nodig hebt. Het heeft een krachtige zoekfunctie die tijdverspilling bij het zoeken naar informatie vermindert en correcte antwoorden geeft. Perfect voor snelle vragen, persoonlijke interactie of privé discussies, omdat het een uitstekende functie voor directe berichten heeft.

👀 Wist u dat? Uit een door de Britse overheid gesteunde Skills and Employment Survey blijkt dat taakdiscretie (d.w.z. autonomie over het eigen werk) is gedaald van 62% in 1992 tot slechts 34% in 2024. Deze daling houdt verband met steeds prescriptievere digitale tools en software voor het bijhouden van de productiviteit.

3. Confluence (het beste voor gecentraliseerd kennisbeheer)

via Confluence

Heb je ooit uren verspild met het zoeken naar dat belangrijke document dat iemand 'een paar maanden geleden' heeft gedeeld? Confluence lost dit probleem op door te fungeren als een centrale hub voor teamkennis, documentatie en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele documentbeheersystemen die functioneren als veredelde archiefkasten, organiseert Confluence informatie in onderling verbonden pagina's en ruimtes, waardoor belangrijke content gemakkelijker te vinden, bij te werken en te delen is.

Het platform wordt geleverd met uitgebreide sjablonen voor alles, van projectvereisten tot marketingabonnementen, zodat teams niet elke keer opnieuw hoeven te beginnen. Deze standaardisatie bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor consistentie in uw documentatie.

De integratie van Confluence met andere Atlassian-tools zoals Jira zorgt voor een naadloze werkstroom tussen planning, documentatie en uitvoering, wat vooral waardevol is voor technische teams. Dankzij de functies voor gezamenlijke bewerking kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, met een duidelijk overzicht van de versies waarin wie wat heeft gewijzigd.

De beste functies van Confluence

Ga snel aan de slag met documentatie dankzij vooraf gemaakte sjablonen voor verschillende zakelijke behoeften

Organiseer informatie logisch met hiërarchische paginastructuren en speciale ruimtes voor teams of projecten

Werk samen in realtime aan documenten met duidelijke bronvermelding en versiegeschiedenis

Vind snel informatie met geavanceerde zoekmogelijkheden in alle ruimtes waartoe u toegang hebt

Maak naadloos verbinding met Jira en andere Atlassian-producten

Limieten van Confluence

Beperkt tot drie actieve whiteboards per gebruiker

Nieuwe gebruikers kunnen de interface en het organisatiesysteem in het begin uitdagend vinden

Zonder goed beheer kan de ruimte na verloop van tijd rommelig worden

De mobiele app biedt niet dezelfde functionaliteit als de desktop-versie, waardoor de productiviteit onderweg wordt beperkt

Prijzen van Confluence

Free

Standaard: $ 5,16/maand per gebruiker

Premium: $ 9,73/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Confluence

G2: 4,1/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Confluence?

Een gebruiker van G2 zegt :

Met Confluence kunt u materiaal maken dat u naar behoefte binnen uw team of organisatie kunt delen. Het is toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot dat specifieke bord. Het is een goede tool om gegevens te delen en tegelijkertijd te bewerken door meerdere mensen met toegang.

Met Confluence kunt u materiaal maken dat u naar behoefte binnen uw team of organisatie kunt delen. Het is toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot dat specifieke bord. Het is een goede tool om gegevens te delen en tegelijkertijd te bewerken door meerdere mensen met toegang.

➡️ Lees meer: 15 gratis sjablonen voor projectcommunicatieabonnementen

4. Microsoft Teams (het beste voor Microsoft 365-werkplekken)

via Microsoft Teams

Als uw organisatie werkt met Microsoft 365, biedt Teams een natuurlijke extensie die chatten, videovergaderingen, bestandsopslag en applicatie-integratie samenbrengt in één interface. Het is ontworpen om naadloos samen te werken met de tools die uw team al dagelijks gebruikt: Word, Excel, PowerPoint en de rest van het Microsoft-ecosysteem.

Het platform blinkt echt uit als het gaat om videoconferenties. Functies zoals breakout rooms (waar deelnemers tijdens vergaderingen kunnen kiezen aan welke ruimte ze willen deelnemen) maken het ideaal voor workshops en trainingssessies. Teams ondersteunt ook town hall-bijeenkomsten met DVR-mogelijkheden, perfect voor grote organisatiebrede communicatie waar niet iedereen live bij kan zijn.

Wat Teams zo bijzonder maakt, is de naadloze integratie met Office-toepassingen. Moet u samenwerken aan een document? U kunt Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden rechtstreeks in Teams bewerken, waarbij wijzigingen in realtime worden gesynchroniseerd. U hoeft dus geen bestanden meer te downloaden, te wijzigen en opnieuw te uploaden – een werkstroom die onvermijdelijk leidt tot een chaos in de versiebeheer.

De beste functies van Microsoft Teams

Bewerk Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden rechtstreeks in Teams

Organiseer vergaderingen met breakout rooms, live transcriptie en onderdrukking van achtergrondgeluiden

Begrijpt automatisch de hiërarchie en teamstructuren van uw bedrijf

Neem belangrijke bedrijfsbrede communicatie op en speel deze opnieuw af

Maak rechtstreeks vanuit de Teams-interface verbinding met meer dan 700 zakelijke apps

Beperkingen van Microsoft Teams

Kan veel van het systeem vragen, vooral op oudere computers. Houd er rekening mee dat de ventilator van uw laptop op volle toeren kan gaan draaien

Het instellen en beheren van Teams vereist technische expertise die kleinere organisaties wellicht niet hebben

Sommige functies komen overeen met functies in andere Microsoft-producten, waardoor onduidelijkheid ontstaat over welke tool u moet gebruiken

Gebruikers hebben soms moeite om content te vinden wanneer ze met cross-functionele teams en kanalen werken naarmate de organisatie groeit

Prijzen voor Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: $ 4/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Microsoft 365 Business Premium: $ 22/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (16.298+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Teams?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik vind het prettig dat Microsoft Teams een veel overzichtelijkere gebruikersinterface heeft en veel gemakkelijker te navigeren en te gebruiken is. Ik heb het gevoel dat het echt sneller is, de videokwaliteit veel beter is, er merkbaar minder problemen zijn en de verbinding betrouwbaarder lijkt.

Ik vind het prettig dat Microsoft Teams een veel overzichtelijkere gebruikersinterface heeft en veel gemakkelijker te navigeren en te gebruiken is. Ik heb het gevoel dat het echt sneller is, dat de videokwaliteit veel beter is, dat er merkbaar minder problemen zijn en dat de verbinding betrouwbaarder lijkt.

💡Pro Tip: Geef de communicatiestrategie van je team een boost met deze handige sjablonen van ClickUp! De sjabloon voor interne communicatie is perfect voor het organiseren van interne updates en het op één lijn houden van iedereen, terwijl de sjabloon voor communicatieplannen je helpt om duidelijke, effectieve communicatieplannen voor elk project in kaart te brengen. Probeer ze uit om je werkstromen te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft!

5. Google Workspace (het beste voor AI-aangedreven samenwerking)

via Google Werkruimte

Google Werkruimte combineert Gmail, Agenda, Drive, Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Meet in een naadloos geïntegreerd pakket dat de gouden standaard is geworden voor realtime samenwerking. De kracht van het platform ligt in de intuïtieve interface en de toegankelijkheid vanaf elk apparaat met een internetverbinding, zonder dat er een omslachtige VPN nodig is.

Met de toevoeging van Gemini AI-integratie (zonder extra kosten bij Business- en Enterprise-abonnementen) biedt Google Workspace nu intelligente ondersteuning voor alle applicaties. Teams kunnen aangepaste 'Gems' maken, AI-experts die zijn ontwikkeld voor specifieke zakelijke uitdagingen, om te helpen bij alles van het aanmaken van content tot het analyseren van gegevens.

Maar de echte kracht van Google is altijd realtime samenwerking geweest. De mogelijkheid voor meerdere teamleden om tegelijkertijd aan hetzelfde document te werken, elkaars bewerkingen direct te zien, opmerkingen achter te laten en te chatten in de zijbalk, heeft de manier waarop teams samenwerken fundamenteel veranderd. Nooit meer bijlagen heen en weer e-mailen of conflicterende versies.

De beste functies van Google Werkruimte

Krijg zonder extra kosten toegang tot AI-assistentie in alle applicaties met een Business- of Enterprise-abonnement

Zie de bewerkingen van anderen terwijl ze worden uitgevoerd in Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Creëer gespecialiseerde 'Gems' die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften

Schakel moeiteloos tussen e-mail, documenten, vergaderingen en opslagruimte

Vind snel informatie in alle werkruimte-applicaties

Limieten van Google Workspace

Veel functies vereisen een internetverbinding, wat problematisch kan zijn in gebieden met een slechte verbinding

Individuele applicaties beschikken mogelijk niet over geavanceerde functies die wel in speciale alternatieven te vinden zijn

De basisabonnementen hebben beperkte opslagruimte die ervaren gebruikers snel zullen overschrijden

Het beheren van instellingen en toestemmingen kan een uitdaging zijn voor grote organisaties

Prijzen voor Google Werkruimte

Business Starter: € 8,40/maand per gebruiker (flexibel abonnement)

Business Standard: $16,80/maand per gebruiker (flexibel abonnement)

Business Plus: € 26,40/maand per gebruiker (flexibel abonnement)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Werkruimte

G2: . 6/5 (43.407+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Werkruimte?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Het is een briljante, gebruiksvriendelijke productiviteitssuite die volledig in de cloud is gebaseerd. U hoeft niets te installeren en het werkt naadloos op elk apparaat.

Het is een briljante, gebruiksvriendelijke productiviteitssuite die volledig in de cloud is gebaseerd. U hoeft niets te installeren en het werkt naadloos op elk apparaat.

➡️ Lees meer: 11 gratis sjablonen voor feedbackformulieren om input van werknemers te verzamelen

6. Zoom (het beste voor geïntegreerde communicatie op basis van AI)

via Zoom

Weet u nog toen 'let's Zoom' nog geen uitdrukking was? Nu is het bijna een werkwoord. Zoom is uitgegroeid van een eenvoudige tool voor videoconferenties tot een uitgebreid communicatieplatform dat vergaderingen, webinars, chatten en telefoondiensten ondersteunt. Zoom staat bekend om zijn betrouwbaarheid en gebruiksgemak en kan vergaderingen met maximaal 1000 deelnemers hosten en tot 50 breakout rooms voor kleinere groepsdiscussies creëren.

De AI Companion van het platform werkt in vergaderingen, chats en e-mails en biedt intelligente ondersteuning zonder dat er extra licenties nodig zijn. Dit is een verfrissende aanpak in een wereld waar AI-functies vaak gepaard gaan met hoge kosten.

Functies zoals realtime transcriptie, automatische samenvattingen van vergaderingen en slimme opnames maken het eenvoudiger om informatie uit synchrone communicatie vast te leggen en te delen. Dit overbrugt de kloof tussen live gesprekken en asynchroon werk, wat vooral waardevol is voor internationale teams die in verschillende tijdzones werken.

De beste functies van Zoom

Ontvang vergaderverslagen, chat-hoogtepunten en hulp bij het opstellen van e-mails zonder extra kosten

Creëer tot 50 aparte sessieruimtes voor discussies in kleine groepen

Host tot 1.000 deelnemers in één vergadering

Creëer speciale hardware-installaties voor vergaderruimtes

Organiseer grootschalige virtuele evenementen met registratie, polls en vraag-en-antwoordfuncties

Zoom-limieten

Ondanks verbeteringen blijven sommige organisaties voorzichtig met betrekking tot veiligheid na eerdere controverses

De groeiende reeks functies kan overweldigend zijn voor gebruikers die alleen maar willen deelnemen aan een eenvoudige videogesprek

Geavanceerde functies vereisen duurdere abonnementen die voor grotere teams snel in de papieren lopen

Prijzen van Zoom

Free

Zoom Workplace Pro: $ 16,99/maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Zoom Workplace Business: $ 21,99/maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,5/5 (meer dan 52.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoom?

Een G2-gebruiker zegt:

Zoom Workplace onderscheidt zich door zijn consistente prestaties, zelfs bij grote vergaderingen. De gebruikersinterface is intuïtief en het platform biedt robuuste functies zoals breakout rooms, live transcriptie en naadloos delen van schermen. De Zoom-planner en kalenderintegratie maken het plannen van vergaderingen eenvoudig en efficiënt. Hun klantenservice is responsief en deskundig, vooral in drukke periodes of bij prioriteiten. We vertrouwen dagelijks op Zoom voor vergaderingen, webinars en teamsamenwerking, waardoor het een dagelijks onderdeel van ons leven is geworden. Zoom kan naadloos worden geïntegreerd met Google Workspace, Slack en Teams. Bovendien verliep de implementatie binnen teams snel en naadloos, met minimale installatie.

Zoom Workplace onderscheidt zich door zijn consistente prestaties, zelfs bij grote vergaderingen. De gebruikersinterface is intuïtief en het platform biedt robuuste functies zoals breakout rooms, live transcriptie en naadloos delen van schermen. De Zoom-planner en kalenderintegratie maken het plannen van vergaderingen eenvoudig en efficiënt. Hun klantenservice is responsief en deskundig, vooral in drukke periodes of bij prioriteiten. We vertrouwen dagelijks op Zoom voor vergaderingen, webinars en teamsamenwerking, waardoor het een dagelijks onderdeel van ons leven is geworden. Zoom kan naadloos worden geïntegreerd met Google Workspace, Slack en Teams. Bovendien kon het snel en na minimale installatie in alle teams worden geïmplementeerd.

🌻 Branchecheck: Volgens Tech Radar wil 75% van de bedrijven nu de versnippering van apps verminderen. Er wordt steeds vaker gebruikgemaakt van uniforme platforms die chatten, video en spraak samenbrengen om de communicatie te vereenvoudigen, de productiviteit te verhogen en de gebruikerservaring te verbeteren, met name op mobiele kanalen.

7. Sprout Social (het beste voor proactieve klantenservice via sociale media)

via Sprout Social

Sociale media zijn niet langer alleen voor marketing, maar zijn een cruciaal communicatiekanaal geworden voor klantenservice, communitybuilding en reputatiemanagement. Sprout Social transformeert sociale media van een uitzendkanaal naar een krachtige tool voor tweerichtingscommunicatie voor bedrijven.

Het platform helpt teams hun aanwezigheid op sociale media via meerdere netwerken te beheren en biedt tools voor klantbetrokkenheid, contentplanning en prestatieanalyse. Met 'Care by Sprout' gebruikt het platform AI om berichten automatisch te classificeren en door te sturen, zodat vragen van klanten tijdig worden beantwoord door de juiste teamleden.

Sprout Social biedt ook AI-aangedreven influencer matching en relatiebeheer, waarmee merken relevante makers van content kunnen identificeren en met hen kunnen samenwerken. De uitgebreide analyses van het platform bieden inzicht in de betrokkenheid van het publiek en de prestaties van campagnes, zodat teams hun communicatiestrategieën kunnen verfijnen op basis van echte gegevens.

De beste functies van Sprout Social

Categoriseer en stuur sociale berichten automatisch door naar de juiste teamleden

Vind makers van relevante content en werk met hen samen

Beheer berichten op alle sociale platforms op één plek

Plan en automatiseer posts op sociale media voor verschillende platforms

Houd prestatiestatistieken bij en genereer aangepaste rapporten

Beperkingen van Sprout Social

Duurder dan sommige alternatieven, waardoor het buiten het bereik van kleinere bedrijven valt

De uitgebreide functies vergen enige tijd om onder de knie te krijgen

Korte evaluatieperiode om de mogelijkheden te testen

Prijzen van Sprout Social

Standaard: $ 249/maand (inclusief 5 sociale profielen)

Professional: $399/maand (inclusief 10 sociale profielen)

Geavanceerd: $499/maand (inclusief 10 sociale profielen)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2: 4,4/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sprout Social?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Over het algemeen zijn we erg te spreken over wat Sprout Social te bieden heeft. Het is een van de beste sociale SAAS-diensten die ik heb gebruikt.

Over het algemeen zijn we erg te spreken over wat Sprout Social te bieden heeft. Het is een van de beste sociale SAAS-diensten die ik heb gebruikt.

8. Calendly (het beste voor het elimineren van planningsproblemen)

via Calendly

"Laat me weten wanneer je beschikbaar bent." "Wat dacht je van dinsdag om 14.00 uur?" "Dan ben ik volgeboekt. Donderdag?" "Donderdag werkt, maar pas na 15.00 uur." Klinkt dat bekend? Dit heen en weer gepraat kost tijd en zorgt voor onnodige wrijving.

Calendly lost dit probleem op door mensen de mogelijkheid te bieden tijd in uw kalender te reserveren op basis van uw daadwerkelijke beschikbaarheid. Het platform synchroniseert automatisch met uw bestaande kalenders om dubbele boekingen te voorkomen en biedt aanpasbare planningsregels om uw tijd te beschermen.

Met tijdzone-informatie converteert Calendly automatisch vergadertijden voor internationale teams, waardoor verwarring en gemiste afspraken worden voorkomen. De functie voor round-robin-planning verdeelt vergaderingen gelijkmatig over de teamleden, waardoor deze functie ideaal is voor verkoopteams, klantenservice en andere groepen die een eerlijke verdeling van afspraken nodig hebben.

De beste functies van Calendly

Verziet automatisch vergaderingen op basis van de locaties van deelnemers

Verdeel vergaderingen gelijkmatig over de leden van het team

Stel buffertijden, minimale kennisgevingstermijnen en dagelijkse limieten voor vergaderingen in

Verzend herinneringen, follow-ups en bedankjes

Maak verbinding met videoconferenties, CRM en andere zakelijke tools

Beperkingen van Calendly

Beperkte aanpassingsmogelijkheden bij het gratis abonnement

Geen ingebouwde videoconferencing

Teamfuncties vereisen een betaald abonnement

Kan onpersoonlijk aanvoelen

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/maand per gebruiker

Teams: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Calendly?

Een gebruiker van G2 zegt:

Enorme tijdwinst: geen eindeloze e-mails meer heen en weer om een geschikt tijdstip voor een vergadering te vinden. Ik deel gewoon mijn link en clients kiezen een tijdstip – boem, het is gepland en direct toegevoegd aan mijn kalender. Dat is elke dag een winst in productiviteit. Ik vind het geweldig dat ik verschillende agenda's (Google, Outlook, enz.) kan koppelen en automatisch Zoom-links kan insluiten. Zo blijft alles gesynchroniseerd en conflictvrij. Tijdzone-detectie, buffervensters tussen vergaderingen, automatische herinneringen – alles werkt samen om mijn dag op schema en rustig te houden. Ik heb nog geen behoefte gehad om de klantenservice te bellen, maar ik heb gehoord dat die uitstekend is. Ook heel eenvoudig te implementeren met mijn andere technische platforms.

Enorme tijdwinst: geen eindeloze e-mails meer heen en weer om een geschikt tijdstip voor een vergadering te vinden. Ik deel gewoon mijn link en clients kiezen een tijdstip – boem, het is gepland en direct toegevoegd aan mijn kalender. Dat is elke dag een winst in productiviteit. Ik vind het geweldig dat ik verschillende agenda's (Google, Outlook, enz.) kan koppelen en automatisch Zoom-links kan insluiten. Zo blijft alles gesynchroniseerd en conflictvrij. Tijdzonedetectie, buffervensters tussen vergaderingen, automatische herinneringen: alles werkt samen om mijn dag op schema en rustig te houden. Ik heb nog geen behoefte gehad om de klantenservice te bellen, maar ik heb gehoord dat die uitstekend is. Ook heel eenvoudig te implementeren met mijn andere technische platforms.

➡️ Lees meer: 13 beste oplossingen voor zakelijke communicatie

9. Mailchimp (het beste voor alles-in-één automatisering van marketing)

via Mailchimp

Mailchimp is uitgegroeid van een eenvoudige tool voor e-mailmarketing tot een uitgebreid marketingplatform dat bedrijven helpt om via meerdere kanalen met klanten te communiceren. Met de Customer Journey Builder kunnen teams complexe automatiseringswerkstromen creëren die gepersonaliseerde berichten leveren op basis van het gedrag en de voorkeuren van klanten.

Naast digitale communicatie kan Mailchimp zelfs fysieke postkaarten naar ontvangers sturen, waardoor online en offline marketinginspanningen worden gekoppeld. Deze multichannelbenadering zorgt voor consistente berichten, ongeacht hoe klanten met uw merk willen communiceren.

Met robuuste analyse- en A/B-testmogelijkheden kunnen teams hun communicatiestrategieën voortdurend verfijnen op basis van prestatiegegevens. De integratie van het platform met e-commerceplatforms en CRM-systemen zorgt voor een uniform overzicht van klantinteracties, waardoor bedrijven relevantere en tijdigere communicatie kunnen leveren.

De beste functies van Mailchimp

Creëer complexe automatiseringswerkstromen voor gepersonaliseerde klantcommunicatie

Breid digitale marketing uit naar fysieke post

Houd de prestaties van campagnes bij met gedetailleerde statistieken en rapporten

A/B-test verschillende berichten om de betrokkenheid te verbeteren

Creëer consistente merkervaringen op alle contactpunten

Beperkingen van Mailchimp

Kan duur worden naarmate uw publiek groeit

Beperkte automatisering in lagere lagen

Het kost tijd om complexe functies onder de knie te krijgen

Sommige gebruikers vinden lijstbeheer beperkend

Prijzen van Mailchimp

Gratis (tot 500 contacten)

Essentials: Vanaf $ 13/maand

Standaard: vanaf $ 20/maand

Premium: Vanaf $ 350/maand

Beoordelingen en recensies van Mailchimp

G2: 4,3/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 16.500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Mailchimp?

Een gebruiker van Capterra zegt:

De interface is eenvoudig, zodat ik snel toegang heb tot de functies die ik nodig heb. De prestaties zijn uitstekend; de app verbruikt zeer weinig bronnen. De realtime tijdsregistratie is geweldig om aanpassingen te maken. De gegevens van MailChimp zijn zo georganiseerd dat ik ze snel kan lezen en analyseren. Klikregistratie is automatisch ingeschakeld, dus de standaardinstellingen zijn bruikbaar.

De interface is eenvoudig, zodat ik snel toegang heb tot de functies die ik nodig heb. De prestaties zijn uitstekend; de app verbruikt zeer weinig bronnen. De realtime tijdsregistratie is geweldig om aanpassingen te maken. De gegevens van MailChimp zijn zo georganiseerd dat ik ze snel kan lezen en analyseren. Klikregistratie is automatisch ingeschakeld, dus de standaardinstellingen zijn bruikbaar.

10. Troop Messenger (het beste voor organisaties die veel waarde hechten aan veiligheid)

via Troop Messenger

In een tijdperk waarin gegevenslekken en privacy een steeds groter probleem vormen, zijn veilige communicatiekanalen belangrijker dan ooit. Troop Messenger biedt robuuste functies voor veiligheid voor organisaties met strenge eisen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Het platform biedt zowel cloud- als on-premise implementatieopties, waardoor IT-teams volledige controle hebben over waar gevoelige gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Deze flexibiliteit is met name waardevol voor organisaties in gereguleerde sectoren of organisaties met specifieke nalevingsvereisten.

Unieke functies zoals 'Burnout' maken zelfvernietigende berichten voor het delen van gevoelige informatie, terwijl 'Forkout' gebruikers in staat stelt berichten naar meerdere ontvangers te verzenden zonder groepschats te creëren. Troop Messenger werkt ook op netwerken met lage snelheid, waardoor het waardevol is voor teams op afgelegen locaties of in gebieden met een beperkte connectiviteit.

De beste functies van Troop Messenger

Kies tussen installatie in de cloud of op locatie

Maak zelfvernietigende berichten voor gevoelige informatie

Stuur berichten naar meerdere gebruikers zonder groepschats aan te maken

Profiteer van uitgebreide instellingen voor veiligheid en beheer van gebruikers

Limieten van Troop Messenger

Beperkte integraties met andere producten

Sommige gebruikers melden beperkingen in de mobiele ervaring

Prijzen van Troop Messenger

Premium: $ 2,50/maand per gebruiker

Enterprise: $ 5/maand per gebruiker

Business: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Troop Messenger

G2: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Troop Messenger?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Troop Messenger is de naadloze integratie van meerdere communicatiemodi binnen één enkel, veilig platform. De mogelijkheid om te schakelen tussen directe berichten, groepschats, audio-/video-oproepen en het delen van schermen – zonder de app te verlaten – maakt het ongelooflijk efficiënt voor teamsamenwerking. De ondersteuning voor zelfhosting en implementatie op locatie is ook een opvallende functie voor organisaties met strenge eisen op het gebied van privacy en veiligheid van gegevens. Bovendien laten tools zoals 'Burnout' (voor vertrouwelijke chats), het terugroepen/bewerken van berichten en uitloggen op afstand zien dat het is ontworpen met zowel functionaliteit als controle in gedachten.

Wat ik het leukste vind aan Troop Messenger is de naadloze integratie van meerdere communicatiemodi binnen één enkel, veilig platform. De mogelijkheid om te schakelen tussen directe berichten, groepschats, audio-/video-oproepen en het delen van schermen – zonder de app te verlaten – maakt het ongelooflijk efficiënt voor teamsamenwerking. De ondersteuning voor zelfhosting en implementatie op locatie is ook een opvallende functie voor organisaties met strenge eisen op het gebied van privacy en veiligheid. Bovendien laten tools zoals 'Burnout' (voor vertrouwelijke chats), het terugroepen/bewerken van berichten en uitloggen op afstand zien dat het is ontworpen met zowel functionaliteit als controle in gedachten.

11. Dialpad (het beste voor AI-gestuurde spraakcommunicatie)

via Dialpad

Ondanks de opkomst van tekstgebaseerde communicatie blijven gesprekken essentieel voor veel zakelijke interacties. Dialpad moderniseert zakelijke telefoonsystemen met cloudgebaseerde spraak-, video- en berichtfuncties die zijn verbeterd met kunstmatige intelligentie.

De realtime transcriptie van het platform met aangepaste bedrijfswoordenlijstfunctie zorgt ervoor dat branchespecifieke terminologie tijdens gesprekken en vergaderingen nauwkeurig wordt vastgelegd. Dit maakt het gemakkelijker om later belangrijke details terug te vinden zonder aantekeningen te maken of opnames opnieuw te beluisteren.

Met ondersteuning voor vergaderingen met maximaal 150 deelnemers is Dialpad geschikt voor zowel interne teamcommunicatie als externe communicatie of interacties met klanten. De AI-mogelijkheden van het platform bieden realtime coaching voor verkoop- en ondersteuningsteams, geven suggesties tijdens gesprekken en analyseren gesprekspatronen om toekomstige interacties te verbeteren.

De beste functies van Dialpad

Automatische transcripties van gesprekken en vergaderingen met ondersteuning voor aangepaste woordenlijsten

Realtime suggesties en analyses na gesprekken voor verbetering

Verbind gesprekken zonder onderbreking tussen vaste en mobiele telefoons

Organiseer videoconferenties met maximaal 150 deelnemers

Gesprekken vastleggen voor training en kwaliteitsborging

Beperkingen van Dialpad

Sommige integraties zijn beperkter dan gespecialiseerde tools

Sommige gebruikers melden incidentele problemen met de mobiele ervaring

AI-mogelijkheden vereisen aanpassing en training

De beschikbaarheid van functies op verschillende niveaus kan verwarrend zijn

Prijzen van Dialpad

Standaard: $ 27/maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Pro: $ 35/maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dialpad

G2: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Dialpad?

Een gebruiker van Capterra zegt :

Mijn algemene ervaring met Dial Pad is niet negatief of positief. Als ik het telefoonsysteem zou moeten vergelijken met het systeem dat we gebruikten voordat we naar Dial Pad overstapten, zou ik zeggen dat ik Dial Pad prefereert, maar er zijn nog steeds veel beperkingen met dit telefoonsysteem met betrekking tot de integratie met ons CRM.

Mijn algemene ervaring met Dial Pad is niet negatief of positief. Als ik het telefoonsysteem zou moeten beoordelen dat we gebruikten voordat we overstapten naar Dial Pad, zou ik zeggen dat ik Dial Pad prefereert boven dat telefoonsysteem, maar er zijn nog steeds veel beperkingen met dit telefoonsysteem met betrekking tot de integratie met ons CRM.

12. Chanty (het beste voor geïntegreerd taakbeheer)

via Chanty

Communicatie zonder actie is slechts ruis. Chanty erkent dit door teamberichten te combineren met ingebouwd taakbeheer, waardoor teams gesprekken kunnen omzetten in bruikbare items zonder van platform te wisselen.

De conversie van berichten naar traceerbare taken op Kanban-borden met één klik zorgt voor een naadloze werkstroom tussen communicatie en uitvoering. Deze integratie helpt voorkomen dat belangrijke actie-items verloren gaan in de chatstream, een veelvoorkomend probleem bij platforms die alleen berichten ondersteunen.

Het platform biedt snelle berichten en stabiele audio-/videogesprekken, waardoor de connectiviteit van teams ongeacht hun locatie wordt verbeterd. De functie 'Stille uren' helpt notificatiemoeheid te voorkomen door meldingen te dempen tijdens geconcentreerde werktijden of buiten kantooruren, waardoor een betere balans tussen werk en privé wordt bevorderd en de communicatiemogelijkheden behouden blijven.

De beste functies van Chanty

Verander berichten met één klik in visuele taakkaarten

Notificaties dempen tijdens geconcentreerde werktijd

Krijg onbeperkt toegang tot alle eerdere gesprekken

Krijg een overzichtelijke directory van alle gedeelde content, bestanden en links

Beperkingen van Chanty

Minder verbindingen met derden dan grote concurrenten

Minder robuuste documentorganisatie dan gespecialiseerde tools

Lagere limieten voor deelnemers dan bij speciale platforms voor vergaderingen

Sommige functies werken beter op desktop dan op mobiele apparaten

Prijzen van Chanty

Gratis: Tot 10 teamleden

Business: $ 4/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Chanty

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Chanty?

Een gebruiker van G2 zegt :

Wat ik het leukste vind aan Chanty is dat ik mijn gesprekken, inclusief telefoontjes, kan bijhouden en de voortgang van taken op één plek kan volgen. Het helpt me enorm bij het beheren van mijn werk en communicatie. Ik vind ook de uitgebreide integratiemogelijkheden erg prettig, waardoor je elke integratie kunt gebruiken of aanvragen die je nodig hebt om je werkstromen soepeler te laten verlopen.

Wat ik het leukste vind aan Chanty is dat ik mijn gesprekken, inclusief telefoontjes, kan bijhouden en de voortgang van taken op één plek kan volgen. Het helpt me enorm bij het beheren van mijn werk en communicatie. Ik vind ook de uitgebreide integratiemogelijkheden erg prettig, waardoor je elke integratie kunt gebruiken of aanvragen die je nodig hebt om je werkstromen soepeler te laten verlopen.

13. Dropbox (het beste voor AI-gestuurde zoekopdrachten en documentwerkstromen)

via Dropbox

"Kun je me dat bestand nog eens sturen? Ik kan het niet vinden." Hoe vaak heb je dit verzoek al gehoord? Dropbox is uitgegroeid van eenvoudige opslagruimte voor bestanden tot een intelligente werkruimte voor het samenwerken aan en delen van content, waardoor teams deze veelvoorkomende frustratie kunnen vermijden.

De Dash-functie van het platform kan content vinden in afbeeldingen, video's en audiobestanden, waardoor informatie gemakkelijker te vinden is, ongeacht het format. Deze geavanceerde zoekfunctie bespaart kostbare tijd die anders zou worden besteed aan het handmatig zoeken naar specifieke content.

Met een maximale bestandsgrootte van 100 GB voor overdrachten en 50 GB voor individuele uploads biedt Dropbox ruimte voor grote mediabestanden en complexe documenten die de limieten van andere platforms kunnen overschrijden. De functies voor versiegeschiedenis en herstel van het platform bieden bescherming tegen onbedoeld verwijderen of ongewenste wijzigingen, terwijl gedetailleerde toestemmingen voor delen controle bieden over wie toegang heeft tot specifieke content en deze kan bewerken of van commentaar voorzien.

De beste functies van Dropbox

Vind content in verschillende bestandstypen, waaronder afbeeldingen en video's

Breng bestanden over tot 100 GB en upload individuele bestanden tot 50 GB

Wijzigingen bijhouden en eerdere versies van documenten herstellen

Stel specifieke toestemmingen in voor verschillende gebruikers en groepen

Creëer documentgoedkeuringsprocessen en notificatiesystemen

Dropbox-limieten

Hogere niveaus vereist voor aanzienlijke opslagruimte

Zeer grote mappen kunnen problemen met synchroniseren veroorzaken

Minder robuuste realtime samenwerking dan Google Werkruimte

Complexe mapstructuren kunnen de zoekresultaten beïnvloeden

Prijzen van Dropbox

Free

Plus: $ 11,99/maand (2 TB opslagruimte)

Familie: $ 19,99/maand (2 TB gedeelde opslagruimte)

Business: Vanaf $ 20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (meer dan 30.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Dropbox?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik vind het fijn dat ik documenten zo snel kan uploaden naar Dropbox Business, vooral als ik aan veel documenten werk. Met Dropbox Business kan ik mijn documenten eenvoudig ordenen en in specifieke mappen bewaren, zodat ik ze snel kan terugvinden. Dropbox Business maakt gebruik van zeer geavanceerde functies voor toegangscontrole en bestandsbeveiliging, waardoor alle documenten die ik heb opgeslagen, beveiligd zijn tegen toegang door anderen.

Ik vind het fijn dat ik documenten zo snel kan uploaden naar Dropbox Business, vooral als ik aan veel documenten werk. Met Dropbox Business kan ik mijn documenten eenvoudig ordenen en in specifieke mappen bewaren, zodat ik ze snel kan terugvinden. Dropbox Business maakt gebruik van zeer geavanceerde functies voor toegangscontrole en bestandsbeveiliging, waardoor alle documenten die ik heb opgeslagen, beveiligd zijn tegen toegang door anderen.

14. Discord (het beste voor het opbouwen van een community en geïntegreerde communicatie)

via Discord

Discord lijkt misschien een ongebruikelijke keuze voor zakelijke communicatie, maar steeds meer organisaties ontdekken de waarde ervan voor teamsamenwerking. Het platform combineert tekst-, spraak- en videocommunicatie in een structuur die oorspronkelijk is ontworpen voor gaming communities, maar verrassend goed geschikt is voor moderne werkomgevingen.

De kanaalgebaseerde organisatie van het platform creëert speciale ruimtes voor verschillende onderwerpen, projecten of afdelingen. Wat Discord uniek maakt, zijn de permanente spraakkanalen, waarmee teamleden kunnen in- en uitgesprekken stappen zonder de formaliteit van geplande vergaderingen, waardoor een virtueel kantoorgevoel ontstaat dat vooral waardevol is voor teams op afstand.

Met gedetailleerde, op rollen gebaseerde toestemmingen biedt Discord nauwkeurige controle over wie toegang heeft tot verschillende kanalen en functies, waardoor vertrouwelijkheid en afdelingsbehoeften worden ondersteund. Het platform maakt het uploaden van bestanden van 400 MB mogelijk met een Nitro-abonnement, waardoor het delen van grotere documenten en mediabestanden wordt vergemakkelijkt.

De beste functies van Discord

Maak gedetailleerde toegangscontroles voor verschillende gebruikersgroepen

Neem deel aan gesprekken zonder formele installatie voor vergaderingen

Houd gesprekken gefocust met threaded replies

Snel succesvolle communicatiestructuren repliceren

Bekijk links en media rechtstreeks in de chat

Discord-limieten

Oorspronkelijk ontworpen voor gaming, zijn sommige professionele functies beperkt

Standaard accounts zijn beperkt tot kleinere bestandsuploads

Installatie en beheer van servers vereist een eerste configuratie

Minder functies voor naleving en beheer binnen de onderneming

Discord-prijzen

Free

Nitro Basic: $ 2,99/maand

Nitro: $9,99/maand

Server Boost: Verschillende niveaus vanaf $ 4,99/maand

Discord beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (3.936+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Discord?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik ben dol op de enorme hoeveelheid aanpassingsmogelijkheden en organisatie die ik met Discord kan bereiken, van eenvoudige servers met vrienden, tot solor-servers die fungeren als betrokken planners, tot grootschalige officiële servers waarmee ik communiceer voor games en meer!

Ik ben dol op de enorme hoeveelheid aanpassingsmogelijkheden en organisatie die ik met Discord kan bereiken, van eenvoudige servers met vrienden, tot solor-servers die fungeren als betrokken planners, tot grootschalige officiële servers waarmee ik communiceer voor games en meer!

15. Workvivo (het beste voor werknemersbetrokkenheid en het opbouwen van een community)

via Workvivo

Modellen voor werken op afstand en hybride werken hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor het behoud van de bedrijfscultuur en de betrokkenheid van medewerkers. Workvivo pakt deze uitdagingen aan door een sociale media-achtige ervaring te creëren die speciaal is ontworpen voor interne bedrijfscommunicatie.

Het platform combineert traditionele communicatietools met functies voor betrokkenheid, zoals erkenning, polls en activiteitenfeeds, om een levendige digitale werkcultuur te creëren. Deze aanpak helpt het isolement en de disconnectie tegen te gaan die kunnen ontstaan wanneer teams niet fysiek bij elkaar zijn.

Met de mogelijkheid om chatgroepen uit te breiden tot 500 leden ondersteunt Workvivo zowel brede organisatiebrede communicatie als meer gerichte teamdiscussies. De nadruk die het platform legt op erkenning van medewerkers en het opbouwen van een community helpt de verbinding tussen verspreide teams te versterken en de uitdagingen op het gebied van betrokkenheid aan te pakken die vaak gepaard gaan met communicatie op afstand en hybride werkplekken.

De beste functies van Workvivo

Functies zoals liken, reageren en delen, vergelijkbaar met sociale platforms voor consumenten

Benadruk prestaties en mijlpalen van medewerkers

Ondersteuning voor maximaal 500 leden in één gesprek

Lever relevante informatie aan specifieke afdelingen of locaties

Houd deelname bij en identificeer communicatieproblemen

Beperkingen van Workvivo

Duurder dan basiscommunicatietools

Sommige functies werken anders op mobiele apparaten

Prijzen van Workvivo

Business-abonnement: Vanaf ongeveer $ 20.000/jaar voor 250-2000 werknemers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workvivo

G2: 4,7/5 (2.173+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Workvivo?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Workvivo creëert een volledig inzicht in de relaties tussen afdelingen en houdt de werkstroom van informatie over de laatste ontwikkelingen of updates in stand. Hiermee kunnen we presentaties publiceren om nieuwe concepten uit te leggen en zorgen we ervoor dat iedereen deze onmiddellijk ontvangt. Ik vond het prettig dat we nieuwe beslissingen kunnen markeren en nieuwe instructies op een georganiseerde manier kunnen verspreiden. Directe communicatie is gegarandeerd met Workvivo, wat de continuïteit van advies, het bespreken van ideeën en het verzamelen van feedback hierop op transparante wijze verbetert.

Workvivo creëert een volledig inzicht in de relaties tussen afdelingen en houdt de werkstroom van informatie over de laatste ontwikkelingen of updates op gang. Hiermee kunnen we presentaties publiceren om nieuwe concepten uit te leggen en zorgen we ervoor dat iedereen deze onmiddellijk ontvangt. Ik vond het prettig dat we nieuwe beslissingen kunnen markeren en nieuwe instructies op een georganiseerde manier kunnen verspreiden. Directe communicatie is gegarandeerd met Workvivo, wat de continuïteit van advies, het bespreken van ideeën en het verzamelen van feedback hierop op transparante wijze verbetert.

16. Staffbase (het beste voor uniforme interne communicatie)

via Staffbase

Het kan een uitdaging zijn om alle medewerkers te bereiken met belangrijke communicatie, vooral in organisaties met frontline-medewerkers, verspreide teams of medewerkers die niet regelmatig toegang hebben tot een computer. Staffbase biedt uitgebreide software voor interne communicatie die is ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken.

De mobiel-eerst-benadering zorgt ervoor dat eerstelijnsmedewerkers zonder regelmatige toegang tot een computer toch belangrijke updates kunnen ontvangen en kunnen deelnemen aan de bedrijfscommunicatie. Deze inclusiviteit draagt bij aan een meer verbonden personeelsbestand en zorgt ervoor dat cruciale informatie iedereen bereikt die deze nodig heeft.

Het platform combineert e-mail, intranet en app-mogelijkheden voor werknemers in één oplossing, waardoor meerdere interne communicatietools overbodig worden. Met robuuste analyses kunnen communicatieteams het bereik en de impact van hun berichten meten, waardoor strategieën kunnen worden verfijnd en belangrijke informatie de beoogde doelgroep bereikt.

De beste functies van Staffbase

Verdeel content tegelijkertijd via e-mail, intranet en mobiele apparaten

Lever relevante informatie op basis van rol, locatie of afdeling

Verzamel inzichten via enquêtes, polls en opmerkingen

Meet het bereik en de betrokkenheid van berichten

Beperkingen van Staffbase

Minder geschikt voor kleine organisaties

Vereist aanzienlijke installatie en configuratie

Sommige integraties van derden zijn minder robuust dan gespecialiseerde tools

Prijzen van Staffbase

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Staffbase

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Staffbase?

Een G2-gebruiker zegt:

Een van de grootste troeven is de gebruiksvriendelijke interface. Zelfs teamleden die niet erg technisch onderlegd zijn, kunnen het snel leren gebruiken zonder veel training. Het ontwerp van het platform is intuïtief, waardoor het eenvoudig is om e-mails te maken en te versturen.

Een van de grootste troeven is de gebruiksvriendelijke interface. Zelfs teamleden die niet erg technisch onderlegd zijn, kunnen het snel leren gebruiken zonder veel training. Het ontwerp van het platform is intuïtief, waardoor het eenvoudig is om e-mails te maken en te versturen.

17. Happeo (het beste voor AI-gestuurd intranet en kennisbeheer)

via Happeo

Traditionele bedrijfsintranetten worden vaak digitale begraafplaatsen: plekken waar informatie terechtkomt om te sterven, zelden wordt geraadpleegd en nog minder vaak wordt bijgewerkt. Happeo moderniseert dit concept met een dynamisch, sociaal platform dat tools voor kennisbeheer, communicatie en samenwerking combineert.

De federatieve AI-zoekfunctie van het platform scant het intranet, Google Drive, Gmail en Microsoft 365 en creëert zo een uniforme zoekervaring waarmee medewerkers informatie kunnen vinden, ongeacht waar deze is opgeslagen. Dit voorkomt de frustratie van het doorzoeken van meerdere systemen om te vinden wat u nodig hebt.

Met realtime vertaalopties ondersteunt Happeo internationale teams die over taalbarrières heen werken, zodat belangrijke communicatie alle medewerkers in hun voorkeurstaal bereikt. De pagina's, kanalen en personeelslijst van het platform vormen een uitgebreide digitale werkplek die medewerkers verbindt met zowel informatie als collega's.

De beste functies van Happeo

Vind informatie op meerdere verbonden platforms via federatieve AI-zoekfuncties

Gebruik realtime vertaling om taalbarrières te doorbreken

Maak interactieve intranetpagina's met ingebouwde apps en widgets

Combineer formele en informele communicatie in een vertrouwd format

Beperkingen van Happeo

Biedt een sterke integratie met Google-tools, maar niet met de rest

Voor optimaal gebruik is een aanzienlijke configuratie vereist

Hogere investering dan basiscommunicatietools

Prijzen van Happeo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Happeo

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Happeo?

Een gebruiker van G2 zegt :

Het is heel eenvoudig en intuïtief in gebruik en biedt een geweldige kennis hub (zowel eigen Happeo-bronnen als een actieve community van gebruikers). Geweldige zoekmachine. Eenvoudige integratie met Gsuite. Happeo bood geweldige, proactieve ondersteuning.

Het is heel eenvoudig en intuïtief in gebruik en biedt een geweldige kennis hub (zowel eigen Happeo-bronnen als een actieve community van gebruikers). Geweldige zoekmachine. Eenvoudige integratie met Gsuite. Happeo bood geweldige, proactieve ondersteuning.

➡️ Lees meer: Beste communicatietools voor ondernemingen

Laten we eerlijk zijn: er bestaat geen standaardoplossing voor communicatietools. De juiste mix hangt volledig af van de specifieke behoeften, cultuur en bestaande technologie van uw organisatie.

In plaats van één platform te gebruiken voor alles, kunt u beter overwegen hoe verschillende tools kunnen voorzien in verschillende communicatiebehoeften, van realtime samenwerking en projectcoördinatie tot het delen van kennis en externe communicatie. Zoek naar oplossingen die goed samenwerken en een samenhangende werkstroom creëren in plaats van geïsoleerde communicatiesilo's.

Voor teams die hun tech stack willen vereenvoudigen, biedt ClickUp een aantrekkelijke alles-in-één oplossing die communicatietools combineert met project- en taakbeheer. Door chat, documenten en werkstroombeheer te integreren in één platform, vermindert ClickUp het voortdurende schakelen tussen contexten dat de productiviteit ondermijnt en zorgt het ervoor dat gesprekken verbonden blijven met actiepunten.

Onthoud: de beste communicatietools zijn degene die uw team ook daadwerkelijk gebruikt. We raden u aan u aan te melden voor ClickUp, want dit is dé app voor werk!

Veelgestelde vragen

Wat zijn de tools voor bedrijfscommunicatie?

Bedrijfscommunicatietools zijn verschillende apps en platforms die mensen binnen een bedrijf helpen informatie te delen en samen te werken. Het gaat bijvoorbeeld om e-mail, apps om te chatten (zoals Slack of Microsoft Teams), tools voor videovergaderingen (zoals Zoom), software voor projectmanagement (zoals ClickUp) en platforms voor het delen van documenten (zoals Google Workspace of Dropbox). Deze tools maken het voor teams gemakkelijker om verbonden te blijven, updates te delen en werk gedaan te krijgen, of ze nu op kantoor zijn of op afstand werken.

Wat zijn de 5 communicatietools?

Vijf veelgebruikte communicatietools op de meeste werkplekken zijn e-mail, instant messaging of chat-apps, tools voor videoconferenties, platforms voor projectmanagement en tools voor samenwerking aan documenten. U kunt bijvoorbeeld Gmail gebruiken voor e-mail, Slack voor snelle berichten, Zoom voor videogesprekken, ClickUp voor het beheren van projecten en Google Documenten voor het samenwerken aan documenten. Deze tools helpen teams snel te communiceren en iedereen op dezelfde pagina te houden.

Wat zijn de 7 C's van bedrijfscommunicatie?

De 7 C's zijn eenvoudige regels die helpen om zakelijke communicatie duidelijk en effectief te maken. Ze zijn: wees duidelijk (gemakkelijk te begrijpen), beknopt (kort en bondig), concreet (specifiek en gedetailleerd), correct (foutloos), coherent (goed georganiseerd), compleet (bevat alle benodigde informatie) en hoffelijk (beleefd en respectvol). Door deze principes te volgen, voorkomt u verwarring en bouwt u betere relaties op het werk.