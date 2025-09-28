Gratis Slack-berichtensjablonen voor werkupdates, herinneringen en meer

Als je werkdag zich op Slack afspeelt, weet je al hoe druk het daar kan zijn.

Threads lopen uit de hand. Berichten raken zoek in de wirwar. En voor je het weet, vraagt iemand voor de derde keer: "Hé, even checken of dit nog steeds actueel is?"

Daar maakt een goed geschreven bericht het verschil. Een snelle herinnering, een vriendelijk duwtje in de rug of een duidelijke update op het juiste moment kan ervoor zorgen dat iedereen gesynchroniseerd blijft, zonder dat het opdringerig overkomt.

Maar is het mogelijk om elke keer het 'perfecte' Slack-bericht te schrijven? Het toevoegen van waarde aan je woorden kost moeite en tijd die je waarschijnlijk niet hebt.

Dus of je nu updates zoekt, voortgang deelt of iemand een duwtje in de rug geeft, deze kant-en-klare Slack-berichtensjablonen besparen je tijd en houden je hoofd koel. Gewoon kopiëren, aanpassen en verzenden.

Maar als je klaar bent om Slack te vervangen en een tool te proberen die chat, kennis en al je werk samenbrengt in één contextuele AI-werkruimte, dan staan wij voor je klaar!

💡 Pro-tip: Vergeetachtig? Laat het /herinnering-commando van Slack je slimme hulpje zijn – het onthoudt alles, zodat jij dat niet hoeft te doen. Je kunt het gebruiken om herinneringen in te stellen voor jezelf, andere mensen of hele kanalen. Bijvoorbeeld: /stuur me een herinnering om om 16.00 uur de rapporten te controleren.

Wat zijn Slack-berichtensjablonen?

Slack-berichtenjablonen zijn vooraf geschreven berichtformaten die je kunt hergebruiken voor veelvoorkomende werkgesprekken, zoals statusupdates, herinneringen voor vergaderingen, opvolging van taken of check-ins.

Ze helpen je om het juiste te zeggen, op de juiste manier, zonder dat je elke keer alles opnieuw hoeft te typen.

Een goed sjabloon bevat onder andere:

Het sleutelbericht of verzoek

Een beleefde en professionele toon

Plaatshouders om de details te personaliseren

Je hoeft niet lang na te denken over de juiste bewoordingen of je zorgen te maken over de toon. Vul gewoon de details in en verstuur het bericht.

Deze sjablonen zijn vooral handig voor teams die zich bezighouden met terugkerende updates, cross-functionele communicatie of het beheren van meerdere belanghebbenden op Slack.

Ze besparen tijd, verminderen miscommunicatie en zorgen ervoor dat uw berichten consistent zijn.

🧠 Leuk weetje: Slack-gebruikers versturen elke week meer dan 1,5 miljard berichten! Dat zijn heel wat 'even kijken hoe het gaat'-teksten!

Wat maakt een goed Slack-berichtensjabloon?

Een goede Slack-berichtensjabloon helpt je om duidelijk te communiceren zonder stijf of algemeen te klinken. Hier is waar je op moet letten:

Eenvoudig format: brengt de boodschap in een paar regels over

Eenvoudig aangepast: vervang namen, datums of links in enkele seconden

Vriendelijke toon: professioneel, maar niet robotachtig

Doelgericht: elke regel moet een duidelijk doel dienen (herinnering, update, verzoek)

Herbruikbare structuur: werkt voor terugkerende berichten zonder dat u deze hoeft te herschrijven

Snel te verzenden: u hoeft niet meer dan een minuut te besteden aan het aanpassen ervan

Scanbaar: korte zinnen, regeleinden en geen lange blokken tekst

Als je sjabloon tijd bespaart en heen-en-weer-gepraat op Slack voorkomt, doet het zijn werk.

Gratis Slack-berichtensjablonen

De kans is groot dat ze een groot deel van die tijd besteden aan het bedenken van wat ze moeten zeggen. Typen. Verwijderen. Herschrijven. Twijfelen. En dan toch op verzenden drukken met een gevoel van "hopelijk is dit begrijpelijk".

Sjablonen helpen je om sneller het juiste te zeggen zonder een van deze gebruikers te worden.

Hier zijn enkele kant-en-klare Slack-berichtensjablonen die u direct in uw werkstroom kunt gebruiken:

1. Sjabloon voor vergadering-agenda

via Slack

Dit is een sjabloon in Canvas-stijl, ontworpen voor snelle, gerichte vergaderingen. Het bevat duidelijke secties en beschrijvingen om voor te bereiden, bij te houden en op te volgen:

Agendapunten : Wat moet er worden besproken?

Actie-items : Wie doet wat als volgende?

Belangrijke links: documenten, presentaties of alles wat u nodig hebt om te raadplegen

Dit format helpt iedereen om voor, tijdens en na de vergadering op de hoogte te blijven, zelfs als ze het gesprek missen. Terwijl actiepunten worden opgesomd, worden verantwoordelijkheden ter plekke toegewezen.

De agenda wordt als tabblad aan je chat toegevoegd, zodat je deze later gemakkelijk en snel kunt bekijken. Zo worden de resultaten bijgehouden, opgevolgd en daadwerkelijk uitgevoerd.

Het beste deel? Het is collaboratief. Iedereen kan onderwerpen toevoegen, links plaatsen of actiepunten in realtime bijwerken.

👀 Wist je dat? De gemiddelde Slack-gebruiker is elke werkdag 90 minuten per dag actief.

📚 Lees ook: Hoe Slack te gebruiken voor projectmanagement

2. Sjabloon 'Vraag het aan een expert'

via Slack

Deze sjabloon heeft de vorm van een Slack-kanaal waarin alle deskundige vragen en antwoorden van uw team overzichtelijk op één ruimte worden bewaard. De installatie omvat:

Maak kennis met de experts : een vastgemaakte lijst met wie waarvoor beschikbaar is

*vragenbank: alle eerdere queries en antwoorden, op elk moment doorzoekbaar

Formulier voor het verzenden van vragen : een snelle, begeleide manier om hulp te vragen

Emoji-responsetracker: weet wat er in uitvoering is en wat er klaar is

Stel je vraag via het formulier. Zodra een expert je vraag ziet en eraan begint te werken, reageert hij of zij met 👀. Je krijgt je antwoord in dezelfde thread, zodat niemand op verschillende kanalen naar antwoorden hoeft te zoeken.

Wanneer je vraag is opgelost, sluiten ze de lus met ✅. Overzichtelijk. Eenvoudig. Traceerbaar.

3. Sjabloon voor afwezigheidsregeling

via Slack

Als je niet op kantoor bent, is chaos in je Slack-kanalen wel het laatste wat je wilt. Met dit sjabloon voor een afwezigheidsregeling kun je verwachtingen scheppen, eigenaren aanwijzen en ervoor zorgen dat de werkstroom soepel blijft verlopen terwijl je weg bent.

In plaats van verspreide berichten en gemiste updates weten teamgenoten precies wie ze moeten bereiken, wat er nog openstaat en hoe ze problemen kunnen escaleren – alles gedocumenteerd op één plek.

Vooraf opgestelde structuur om datums, back-up eigenaren en verantwoordelijkheden te documenteren

Aangepaste velden voor urgentieniveaus en escalatiepunten

Eenvoudig deel, zodat de dekkingsplannen beschikbaar zijn waar het team al communiceert

Houdt het momentum van het project vast zonder één persoon te overbelasten

💡 Pro-tip: Ben je het beu om steeds dezelfde Slack-berichten te typen? Gebruik /templates add om een bericht één keer op te slaan en /templates send om het te delen met elke gebruiker of elk kanaal. Je kunt het bericht op elk moment bewerken of verwijderen en /templates help uitvoeren voor snelle hulp.

4. Sjabloon voor het melden en triëren van bugs

via Slack

Deze sjabloon maakt van bugrapportage een soepele, traceerbare werkstroom. Het combineert realtime teamberichten met een eenvoudig formulier voor het verzenden van bugs, zodat iedereen problemen kan melden zonder vijf verschillende mensen te hoeven aanspreken.

Een gedeeld canvas geeft vooraf duidelijke instructies voor rapportage, zodat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien en iedereen hetzelfde proces volgt.

Nieuwe bugs worden direct in een trackerlijst opgenomen en elke update trigger een automatische statusnotificatie, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over waar aan gewerkt wordt of wat al is opgelost.

Limiet van Slack

Slack is misschien wel een alles-in-één berichtenapp voor teamcommunicatie, maar het is niet echt ontworpen om projecten te beheren of bij te houden.

Meer dan 50% van de kantoormedewerkers besteedt zelfs meer tijd aan het zoeken naar bestanden dan aan hun eigenlijke werk, waarbij veel van die bestanden begraven liggen in chatthreads.

Hier begint Slack tekort te schieten:

Geen ingebouwd taakbeheer : je kunt wel over werk praten, maar er is geen gestructureerde manier om taken toe te wijzen of bij te houden

Basis AI-assistent : De AI van Slack vat voornamelijk berichten samen, maar helpt niet veel bij de daadwerkelijke uitvoering van het werk

gebrek aan zichtbaarheid van projecten*: u kunt niet zien wat er is gedaan, wat er nog moet gebeuren, of hoe dit verbonden is met grotere doelen

Geen tijdlijnen of deadlines : het is niet mogelijk om werk in te plannen of de voortgang in de loop van de tijd te bekijken

Bestanden en links raken gemakkelijk verspreid – Gedeelde bronnen kunnen snel zoekraken als er geen centrale plek is om ze te ordenen

Slack houdt gesprekken in werkstroom, maar als het gaat om het bijhouden van daadwerkelijk werk, beginnen de problemen met Slack zich te manifesteren.

Daar komen tools als ClickUp goed van pas. Laten we eens kijken hoe.

Alternatief voor Slack-sjablonen

Als de berichtenthreads van Slack steeds meer aanvoelen als een eindeloze scroll, maak dan kennis met ClickUp. Het is de alles-in-één-app voor werk, gebouwd om de gesprekken en het werk dat daaruit voortvloeit te verwerken: taken, documenten, formulieren, automatiseringen en meer, allemaal onder één dak.

ClickUp Chat: echte gesprekken, precies waar het werk gebeurt

Houd teams op één lijn met discussies binnen taken, vermeldingen en realtime updates met ClickUp Chat

Via ClickUp Chat kunt u uw gesprekken precies daar voeren waar het werk plaatsvindt. Moet u even snel overleggen? Start een 1-op-1- of groepsgesprek zonder van app te wisselen. Wilt u een actiepunt bespreken? Chat rechtstreeks in een ruimte, map of lijst.

Blijf op de hoogte van toegewezen en opgeloste berichten met FollowUps in ClickUp Chatten

Je kunt reacties threaden om alles overzichtelijk te houden, teamgenoten @vermelding om ze erbij te betrekken en zelfs al je follow-ups op één plek bekijken. Je hoeft niet meer door directe berichten te spitten om te onthouden wat van jou is.

Dat is nog niet alles. We hebben een set sjablonen van ClickUp samengesteld die meer doen dan alleen een bericht versturen. Ze maken ClickUp tot de ultieme app voor teamcommunicatie en helpen je ideeën te ordenen, actiepunten vast te leggen en je werk daadwerkelijk vooruit te helpen.

Laten we ze eens bekijken.

1. Het ClickUp-sjabloon voor directe berichten

Gratis sjabloon downloaden Probeer de ClickUp Instant Message Sjabloon om ervoor te zorgen dat uw Slack-berichten niet worden genegeerd, verkeerd worden geïnterpreteerd of verloren gaan in de chaos

De ClickUp Instant Message Template is ontwikkeld als ClickUp-taak en bevat gedetailleerde richtlijnen voor het schrijven van duidelijke, bruikbare berichten en het creëren van een solide feedbackloop. De template is vooraf geladen met handige subtaaken, zoals:

📛 Gebruik de juiste naamgevingsconventies voor kanalen

📢 Voorkom dat berichten verloren gaan

⏱️ Pauzeer even voordat je iets plaatst

🛎️ Gebruik berichtindicatoren

Elke subtaak bevat een checklist die u door de best practices loodst, zodat u niets over het hoofd ziet, zelfs niet als u haast heeft.

Je kunt deze taak aangepast aan de berichtstijl van je team en opslaan als een herbruikbare taaksjabloon om consistentie te creëren. Deze kleine installatie maakt een groot verschil in het overzichtelijk en productief houden van de communicatie.

📌 Ideaal voor: het verminderen van berichtensoverload, het voorkomen van miscommunicatie en het creëren van een consistent proces voor Slack-berichten tussen teams.

🧠 Leuk weetje: Nu hybride werk de norm is geworden, ligt het aantal aanwezigheid op kantoor 30% lager dan vóór de pandemie. Dit maakt duidelijke, consistente communicatie belangrijker dan ooit.

2. De ClickUp-berichtenmatrixsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Twijfel nooit meer over uw bericht met de ClickUp Messaging Matrix sjabloon

Wanneer teams niet dezelfde taal spreken (figuurlijk), gaan berichten verloren en mislukken campagnes. Met het ClickUp Messaging Matrix sjabloon blijft iedereen op één lijn en wordt er geen versnipperde informatie nagestreefd.

Hierin vindt u twee belangrijke lijsten:

In kaart brengen : houdt al uw marketingplannen bij met velden voor merkbelofte, positionering, doelmarkt, visie, missie en meer

*communicatieplan: in kaart brengen wie wat moet weten, hoe vaak en via welke kanalen

Weergaven zoals Plannen, Prioriteiten, Matrix en Frequentie helpen je om content te sorteren op urgentie, doelgroep en leveringsfrequentie. En met aangepaste velden zoals communicatiekanalen, slogans, doelstellingen en frequentie ben je klaar om te communiceren als een professional.

📌 Ideaal voor: het creëren van één enkele bron van informatie voor productlanceringen, merkberichten en interne communicatie tussen teams.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chatten, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

3. Het ClickUp-sjabloon voor werknemerscommunicatie

Gratis sjabloon downloaden Verander verspreide berichten in één slim systeem met de ClickUp-sjabloon voor werknemerscommunicatie

Geen momenten meer waarop je je afvraagt: "Wacht even, waar was die update?"

De ClickUp-sjabloon voor werknemerscommunicatie biedt u een centrale ruimte om alle communicatie tussen teams, afdelingen en het hele bedrijf te beheren.

Met kant-en-klare lijsten zoals Projectcommunicatiematrix, Afdelingskanalen en Bedrijfsbrede methoden worden updates, vergaderingen en follow-ups op één plek georganiseerd.

Van chat- en kalenderweergaven tot borden en documenten: je krijgt de volledige toolkit om te plannen, te communiceren en te archiveren, allemaal zonder van tabblad te wisselen. Aangepaste velden zoals dropdowns, tags, lange tekst en zelfs websitekoppelingen helpen je om communicatie aan te passen voor elk publiek.

📌 Ideaal voor: Cross-functionele communicatie georganiseerd en doorzoekbaar houden, en altijd een stap voor blijven op versnipperde updates.

4. Het ClickUp-communicatieplansjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan slimmer, communiceer beter – begin met de ClickUp-communicatiesjabloon

Wilt u uw projectberichten plannen als een professional? De ClickUp-communicatiesjabloon is uw blauwdruk.

Dit kant-en-klare document in bewerking verdeelt uw communicatiestrategie in duidelijke, bruikbare secties. Stel doelstellingen vast, schets projectdetails en voer SWOT- en PEST-analyses uit, allemaal op één plek.

Je brengt ook belanghebbenden in kaart, documenteert tools en stelt een plan op dat antwoord geeft op de vragen wat, wanneer en hoe van elke update.

Er is zelfs ruimte voor concurrentieanalyse en evaluatie na afloop van het project, zodat je niet alleen praat, maar ook leert en je gaandeweg verbetert.

📌 Ideaal voor: het opzetten van een solide, op onderzoek gebaseerde communicatiestrategie die verder gaat dan oppervlakkige updates.

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limiet tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, geeft werk zichtbaarheid en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

5. De ClickUp-sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan

Gratis sjabloon downloaden Begin met het opstellen van uw interne communicatiehandboek met de ClickUp-sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan

Ben je het beu om te vertrouwen op versnipperde chats en momenten waarop je je afvraagt: "Hebben we het hier al over gehad?"? De ClickUp-sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan helpt je om van ongestructureerde gesprekken over te stappen naar een gestructureerd, gedocumenteerd intern communicatieplan.

Zo is het werk:

Evalueer uw huidige communicatiemethoden om hiaten en vertragingen aan het licht te brengen

Stel duidelijke, meetbare doelen, zoals het verminderen van vergaderingen of het versnellen van updates

Vergrendel uw communicatiekanalen, of het nu gaat om e-mail, chatten of asynchrone video

Verdeel je plan in uitvoerbare, traceerbare taken, zodat er niets over het hoofd wordt gezien

📌 Ideaal voor: het verbeteren van rommelige interne communicatie, het verminderen van heen-en-weer-gepraat en het creëren van een consistente manier van communiceren binnen uw team.

6. De ClickUp-communicatieplan-whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Schets het uit, plan het en verstuur het met de ClickUp Communications Plan Whiteboard Sjabloon

Als uw communicatieplan meer op een wirwar lijkt dan op een gestructureerde werkstroom, dan is dit iets voor u.

De ClickUp Communications Plan Whiteboard Template biedt u een visuele drag-and-drop-ruimte om elke stap van uw interne en externe berichtenverkeer in kaart te brengen.

Van het plannen van lanceringsaankondigingen tot het bijwerken van teamprocessen, je kunt alles uitwerken met plaknotities, vormen, connectoren en kleur-codeerde blokken.

Het bevat ook aanpasbare statussen om items bij te houden en door fases te verplaatsen, van 'Planning' en 'In uitvoering' naar 'Gepubliceerd' of 'Beoordeeld'

📌 Ideaal voor: het organiseren van complexe communicatiewerkstroom en het omzetten van rommelige plannen in duidelijke, traceerbare actitem.

💡 Pro-tip: Wil je ideeën snel omzetten in actie? Zet sticky notes met één klik om in taken en start de uitvoering direct vanuit het Whiteboard.

7. De ClickUp-sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen als matrix

Gratis sjabloon downloaden Haal het maximale uit elke vergadering met de ClickUp-sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingsmatrix

Ben je het zat om updates bij te houden en met kalenders te jongleren? Met de ClickUp-sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen kun je in kaart brengen wie wat moet weten, hoe vaak en via welk kanaal, zonder heen en weer te hoeven sturen.

Gebruik de lijstweergave om vergaderingen te ordenen op doelgroep, de bordweergave om te groeperen op status en de kalenderweergave voor een visueel overzicht van uw maandelijkse planning. Voeg context toe met aangepaste velden zoals vergaderdoel, communicatiemethode, planning, doelgroep en eigenaar.

Of het nu gaat om dagelijkse stand-ups of kwartaalbeoordelingen, alles is overzichtelijk en eenvoudig te beheren.

📌 Ideaal voor: het structureren van teamupdates, terugkerende vergaderingen en projectcommunicatie in één gedeeld systeem.

Dit is wat Jodi Salice, Creative Director bij United Way Suncoast, te zeggen heeft over ClickUp:

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten tracking en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

ClickUp Brain: AI voor berichten die echt werk maken

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Als je een voltooide werk-AI nodig hebt die de volledige context van je werk begrijpt en namens jou berichten kan opstellen en versturen, duik dan in ClickUp Brain. Het is ontwikkeld om de manier waarop teams communiceren te herzien. Terwijl Slack het gesprek gaande houdt, zorgt ClickUp Brain ervoor dat niets belangrijks verloren gaat in chatthreads of in de vertaling.

Begin elke vergadering met een duidelijke agenda die ClickUp Brain in enkele seconden voor je opstelt

Zo verbetert het de berichtgeving van uw team:

Maak direct samenvattingen van belangrijke updates met ClickUp Enterprise AI Search uit gesprekken, taken of documenten, zodat uw team altijd de TL;DR krijgt

Herschrijf of vereenvoudig berichten en opmerkingen en maak e-mail-sjablonen voor consistente zakelijke berichten

Haal binnen enkele seconden gegevensinzichten uit projecten of discussies met behulp van natuurlijke taal (geef gewoon een commando en het antwoordt)

Automatiseer repetitieve berichten zoals herinneringen of statusupdates met ClickUp automatisering , zodat u ze één keer verstuurt en AI de rest afhandelt

Met ClickUp Brain worden uw berichten niet alleen verzonden, maar zijn ze ook duidelijk, zinvol en stimuleren ze tot actie.

🧠 Wist u dat? ClickUp Brain-gebru ikers hebben rechtstreeks vanuit hun ClickUp-werkruimte toegang tot meerdere externe AI-modellen, zoals ChatGPT, Claude, Gemini en meer. Maak komaf met de wildgroei aan AI en gebruik contextuele AI die toegang heeft tot al uw werkgegevens om campagne-assets te produceren die zijn aangepast aan uw behoeften.

Vind de perfecte sjabloon voor duidelijke communicatie

Als je team steeds dezelfde updates moet herhalen, reacties moet achterhalen of sleutel informatie kwijtraakt in eindeloze threads, is het tijd om je berichten te herzien.

Met de juiste Slack-berichtensjabloon kunt u sneller communiceren, consistent blijven en door de ruis heen breken, zonder saai of robotachtig over te komen.

De gratis sjablonen van ClickUp gaan verder dan alleen berichten. Ze geven structuur aan uw updates, automatiseren herinneringen en koppelen uw communicatie aan daadwerkelijke taken, iets wat Slack alleen niet kan.

Wanneer Slack rumoerig of ongeorganiseerd wordt, houdt ClickUp alles in context en traceerbaar.

Klaar om updates te versturen die daadwerkelijk worden gelezen en opgevolgd? Probeer ClickUp gratis.