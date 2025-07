10 beste alternatieven voor Acuity Scheduling om te proberen in 2025

Acuity Scheduling is een solide keuze voor kleine bedrijven en zelfstandige professionals: het is overzichtelijk, eenvoudig en doet wat het moet doen.

Maar naarmate uw bedrijf groeit, kunt u zich beperkt voelen door beperkte aanpassingsmogelijkheden, onhandige integraties of functies die niet schaalbaar zijn.

Plotseling bent u bezig met het dichten van gaten met extra tools en extra tijd.

Als Acuity u begint te vertragen, is het misschien tijd om een stapje verder te gaan.

We hebben de beste alternatieven voor Acuity Scheduling verzameld, met soepelere automatisering, betere teamfuncties en integraties die passen bij uw werkstroom, zodat u zich minder hoeft te concentreren op planning en meer op groei.

De beste alternatieven voor Acuity Scheduling in één oogopslag

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Het beste voor particulieren, kleine bedrijven, agentschappen en ondernemingen die behoefte hebben aan alles-in-één planning, taakbeheer en teamsamenwerking ClickUp-kalender, ClickUp-taken, ClickUp Brain Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Trafft Het beste voor kleine bedrijven en solo-ondernemers die 24/7 afspraken moeten kunnen boeken en ondersteuning op meerdere locaties nodig hebben QR-codes, boekingsformulieren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Amelia Ideaal voor kleine bedrijven, agentschappen en service providers met WordPress-websites die behoefte hebben aan aanpasbare boekingen en personeelsbeheer Boekingsplugin, personeelsbeheer Vanaf $ 49/maand Doodle Ideaal voor kleine bedrijven, agentschappen en recruiters die sollicitatiegesprekken of groepsvergaderingen met kandidaten plannen Synchroniseer met vergadertools, houd de prestaties van recruiters bij en volg sollicitatieprocedures Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,95/maand SimplyBook. me Ideaal voor kleine bedrijven, agentschappen en service providers die behoefte hebben aan aanpasbare boekingspagina's en client management Verkooppunt, automatische feedbackverzoeken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,9/maand YouCanBook. me Het beste voor solo-ondernemers en kleine bedrijven die behoefte hebben aan eenvoudige, betaalbare online boekingen Aanpassing van de tijdzone, integratie van de boekingspagina Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand Goldie Ideaal voor solo-ondernemers, salons en onafhankelijke beauty service providers die clientprofielen en wachtlijsten nodig hebben Wachtlijsten, clientprofielen en getuigenissen weergeven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Fresha Het beste voor kleine bedrijven en agentschappen in de schoonheids-/wellnesssector die een dienstenmarktplaats en geautomatiseerde campagnes nodig hebben Dienstenaanbod, geautomatiseerde campagnes, automatische buffertijd Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen Noterro Ideaal voor kleine gezondheids- en wellnessklinieken die medische afspraken moeten plannen en patiëntendossiers moeten beheren Spraakherinneringen, workshops en seminarboekingen, voorspellende tags voor patiëntendossiers Betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand GoReminders Het beste voor kleine bedrijven en service providers die behoefte hebben aan geautomatiseerde berichtcampagnes en herinneringen App voor herinneringen in de kalender, sjablonen voor herinneringen, bulkberichten Betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Acuity Scheduling?

Meer dan 70% van de consumenten geeft er de voorkeur aan om afspraken online te plannen.

U moet er echter wel voor zorgen dat uw online afsprakenboekingssysteem robuust is. Het moet uw gebruikers een soepele ervaring bieden en uw bedrijf voorzien van alle benodigde tools om afspraken te plannen.

Als Acuity Scheduling niet aan deze normen voldoet, zijn hier enkele eigenschappen waar u op moet letten bij alternatieven:

Online boeken : maakt 24/7 planning, automatische herinneringen en synchroniseren van de kalender via e-mail en sms mogelijk

Bijhouden van clientgeschiedenis : registreert servicegeschiedenis, voorkeuren en aantekeningen om de klantervaring te personaliseren en de retentie te verhogen

Betalingsverwerking : Ondersteunt POS-integratie, meerdere betalingsopties en geautomatiseerde facturering voor een naadloze afrekenervaring

Personeelsplanning : wijst afspraken toe, houdt uren bij en voorkomt overboekingen terwijl de prestaties worden gemonitord voor teamgroei

Marketingtools : automatiseert e-mail- en sms-campagnes, promoties en loyaliteitsprogramma's om clients betrokken te houden en terug te laten komen

Voorraad bijhouden : houdt voorraadniveaus bij en stuurt waarschuwingen zodat u nooit zonder producten komt te zitten die uw clients nodig hebben

Rapporten en inzichten : biedt gegevens over omzet, boekingen en prestaties om slimmere zakelijke beslissingen te ondersteunen

Mobiel toegankelijk : beheer boekingen, personeel en clients onderweg met een volledig functionele mobiele app

Slimme integraties: maakt verbinding met websites, sociale media, boekhoud- en marketingtools om uw werkstroom op één plek te stroomlijnen

👀 Wist u dat? Grote bedrijven kunnen maar liefst $ 100 miljoen per jaar besparen door minder onnodige vergaderingen te houden en hun uitnodigingslijsten in te korten.

De beste alternatieven voor Acuity Scheduling

Nu u weet waar u op moet letten bij een alternatief voor Acuity Scheduling, volgen hier de beste opties die aan uw eisen voldoen.

Laten we de sleutelfuncties, beperkingen, prijzen en beoordelingen bekijken om te zien welke het beste bij u past.

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen van planning en teamsamenwerking)

Plan afspraken op basis van uw prioriteiten, taken en doelen met ClickUp

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is een krachtpatser voor teams die taakbeheer, planning en samenwerking willen samenbrengen in één intuïtief platform op basis van AI. De uitgebreide functies maken het een opvallende keuze tussen de alternatieven voor Acuity Scheduling, met name voor bedrijven die meer willen dan alleen afspraken boeken.

Laten we beginnen met ClickUp Kalender. Het is niet zomaar een standaard datum- en tijdkiezer, maar een slimme, AI-aangedreven tool die u helpt bij het plannen van uw taken, teamroosters en boekingen.

De interface met slepen en neerzetten, weergaven met kleurcodes en automatische tijdblokkering helpen u eenvoudig afspraken te beheren. Of u nu een dagelijks, wekelijks of maandelijks schema beheert, de AI-aangedreven planningsfuncties van ClickUp zorgen ervoor dat uw kalender efficiënt is georganiseerd en afgestemd op de beschikbaarheid van uw team.

Vraag AI om druk werk zoals het plannen van al die afspraken uit handen te nemen

Als u bijvoorbeeld genoeg hebt van het kopiëren en plakken van dezelfde taken, kunt u deze instellen als terugkerende taken. Of gebruik ClickUp-automatisering en Autopilot Agents om de herhaling automatisch af te handelen, ideaal voor het beheren van regelmatige check-ins of serviceafspraken.

Automatiseer uw terugkerende taken of configureer de Autopilot Agents van ClickUp om ze voor u af te handelen!

Een andere handige AI-functie is de ClickUp AI Notetaker, speciaal ontworpen voor mensen die een hekel hebben aan het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen en het missen van belangrijke informatie.

Transcribeer vergaderingen moeiteloos met ClickUp AI Notetaker

Het transcribeert gesprekken in realtime en organiseert ze direct in uw werkruimte. Als uw vergaderaantekeningen actiepunten bevatten, kan ClcikUp Brain deze automatisch toewijzen aan teamgenoten met deadlines. Zo worden follow-ups nooit gemist en verliest u nooit meer het overzicht over clientverzoeken of beslissingen uit vergaderingen.

Deze AI-functies doen niet onder voor zelfstandige AI-assistenten en zijn volledig geïntegreerd in het ClickUp-ecosysteem. U hoeft niet meerdere apps te gebruiken voor planning, vergaderingen en samenwerking.

Als u de planning nog verder wilt vereenvoudigen, kunt u de sjabloon voor afsprakenboekingen van ClickUp gebruiken. Hiermee kunt u afspraken visualiseren, tijdsinschattingen beheren en verzoeken om herplanning bijhouden, allemaal op één plek.

Gratis sjabloon Zet een eenvoudig systeem voor het boeken van afspraken op met de sjabloon voor afsprakenboekingen van ClickUp

Zodra u teamgenoten of clients hebt uitgenodigd, kunnen zij uw beschikbaarheid bekijken en rechtstreeks een afspraak met u maken. Het is een soepele manier om boekingen en clientinteracties te centraliseren – geen rommelige spreadsheets of gemiste afspraken meer. Of gebruik ClickUp Reminders voor uzelf, uw team of clients om ervoor te zorgen dat geen enkele taak of afspraak door de mazen van het net glipt. Tik gewoon op een geplande taak of afspraak om meldingen te maken en bestanden bij te voegen met het paperclip-pictogram, zodat iedereen goed voorbereid is.

Kortom: met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, krachtige automatisering, kant-en-klare sjablonen en ingebouwde AI-functies helpt ClickUp u minder tijd te besteden aan logistiek en meer tijd aan het laten groeien van uw bedrijf. Een perfect alternatief voor Acuity voor teams van elke grootte.

Beste functies van ClickUp

Organiseer diensten, beheer de beschikbaarheid van teams en coördineer project tijdlijnen met de ClickUp Team Schedule Template

Stel automatische herinneringen in, werk aangepaste taakstatussen bij of wijs teamleden toe op basis van het type afspraak met meer dan 50 actietriggers

Plan elk uur van uw dag of de werkstroom van uw team met de sjabloon voor een 24-uursplanning van ClickUp

Voeg links naar vergaderingen toe aan uw ClickUp-kalender om zonder vertraging deel te nemen

Automatiseer tijdregistratie door timers te starten of te stoppen wanneer de status van een taak verandert – ideaal voor serviceproviders die per uur factureren of nauwkeurige tijdregistratie voor afspraken nodig hebben

Verzamel klantgegevens met de ClickUp-formuliersjablonen om de voorkeuren en verzoeken van klanten rechtstreeks in uw planningssysteem vast te leggen

Pas ClickUp Dashboards aan om teamprestaties en interacties met clients bij te houden

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide functies in het begin wat overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie luidt:

Ik gebruik ClickUp voor het centraliseren van mijn dagelijkse werk. Het helpt me in elk aspect. Als ik een vergadering met clients of met een team wil beheren of de status van mijn vorige werk wil controleren, dan is ClickUp daar het beste voor.

Ik gebruik ClickUp om mijn dagelijkse werk te centraliseren. Het helpt me in elk aspect. Als ik een vergadering met clients of met een team wil beheren of de status van mijn vorige werk wil controleren, dan is ClickUp daar het beste voor.

2. Trafft (het beste voor 24/7 afspraakboekingen)

via Trafft

59% van de mensen is het zat om in de wacht te staan om een afspraak te maken tijdens kantooruren. Trafft biedt uw klanten het gemak van 24/7 online boeken. Hiermee kunnen klanten op hun gemak afspraken plannen, verzetten of annuleren, zonder dat ze in de wacht hoeven te staan of zich aan traditionele kantooruren hoeven te houden.

U kunt ook rechtstreeks via uw website of sociale mediakanalen reserveringen maken, waardoor problemen met zichtbaarheid en vindbaarheid worden verminderd.

In tegenstelling tot Acuity biedt Trafft ook een websitebouwer zonder code, zodat u geen ontwikkelaar nodig hebt voor uw account. Het biedt ook ondersteuning voor meerdere locaties en talen, terugkerende en groepsafspraken en automatisering voor herinneringen en het opnieuw plannen van afspraken.

De beste functies van Trafft

Selecteer beschikbare tijdvakken, geef afspraakgegevens op en genereer QR-codes en verbindingen voor clients

Krijg toegang tot een gratis plug-in voor het boeken van afspraken voor uw WordPress-website

Integreer boekingsformulieren in uw bestaande website met behulp van iframes, zodat clients rechtstreeks afspraken kunnen boeken

Reageer op boekingen en bevestig ze met gepersonaliseerde berichten die passen bij uw merk

Trafft-limieten

De functies voor de layout zijn niet erg veelzijdig

Het ontbreekt aan geavanceerde integratie

Prijzen van Trafft

Free

Starter: $29/maand

Schaalbaarheid: $69/maand

Enterprise: Vanaf $ 250/maand

Trafft beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Trafft?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het leuk dat het veel verschillende functies heeft en dat je webhooks kunt gebruiken. Ik vind de mensen achter het product leuk.

Ik vind het leuk dat het veel verschillende functies heeft en dat je webhooks kunt gebruiken. Ik vind de mensen achter het product leuk.

💡 Pro-tip: Gebruik sneltoetsen in ClickUp om minder te hoeven klikken. Als u bijvoorbeeld met de muis op een taak gaat staan en m typt, wordt deze automatisch aan u toegewezen, of u kunt een nieuwe herinnering maken door r te typen.

3. Amelia (het beste voor WordPress-websites)

via Amelia

Een veelvoorkomend probleem met Acuity Scheduling is dat het in de basispakketten geen personalisatie en geavanceerde functies biedt. Amelia, een WordPress-plugin, lost beide problemen op. Het heeft zeer aanpasbare boekingsformulieren, layouts en geavanceerde functies zoals personeels- en resourcebeheer, zelfs in het basisabonnement.

De tools voor gebeurtenisbeheer en de visuele kalenderweergave van Amelia zijn bijzonder krachtig voor bedrijven die lessen of evenementen organiseren. Bovendien krijgt u een inzichtelijk analytisch dashboard om uw leads, succesvolle afspraken, no-shows en meer bij te houden.

De beste functies van Amelia

Krijg betalingsintegraties met Stripe, PayPal en Square

Gebruik resourceplanning om apparatuur en andere middelen efficiënt te beheren en toe te wijzen

Ontwerp aanpasbare servicepakketten met meerdere aanbiedingen

Beheer de roosters van medewerkers, stel werktijden in en verwerk verlofaanvragen

Beperkingen van Amelia

Het is geen ideale planningstool als u geen website op WordPress host

De integratie met Google Agenda werkt vaak niet meer

Prijzen van Amelia

Starter: $49/jaar

Standaard: $ 99/jaar

Pro: $ 184/jaar

Elite: $638/jaar

Beoordelingen en beoordelingen van Amelia

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Wist u dat: Bedrijven zien een gemiddelde omzetstijging van 27% bij gebruik van online boekingssystemen

via Doodle

35% van de recruiters zegt dat het plannen en voltooien van sollicitatiegesprekken het meest tijdrovende onderdeel van hun werk is, waarbij 67% 30 minuten tot twee uur besteedt aan het coördineren van vergaderingen met kandidaten. Hoewel Acuity Scheduling goede automatisering biedt voor afspraken met clients, is het niet gebouwd om de chaos van heen-en-weer-planning van sollicitatiegesprekken aan te pakken.

Doodle biedt een op polls gebaseerde interface die groepsplanning vereenvoudigt en eindeloze e-mailthreads elimineert. U kunt meerdere tijdvakken voorstellen en kandidaten laten kiezen wat voor hen het beste werkt.

De beste functies van Doodle

Synchroniseer met online tools voor vergaderingen zoals Zoom, Google Meet of Webex en voeg automatisch videolinks toe aan elke geboekte vergadering

Pas boekingsuitnodigingen aan uw merk aan

Stel met één klik panelgesprekken op om de werving te stroomlijnen

Houd de prestaties van recruiters bij op het dashboard

Beperkingen van Doodle

Het plannen van meerdere gebeurtenissen kan behoorlijk omslachtig zijn

Notificaties voor het samenstellen van enquêtes verschijnen niet vaak

Prijzen van Doodle

Free

Basis : $ 12,95/maand per gebruiker

Pro: $14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand voor vijf gebruikers

Doodle beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Doodle?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het leuk dat Doodle gemakkelijk en gratis te gebruiken is en dat je direct het resultaat kunt zien. Ik vind het geweldig dat bijna iedereen het gebruikt.

Ik vind het leuk dat Doodle gemakkelijk en gratis te gebruiken is en dat je direct het resultaat kunt zien. Ik vind het geweldig dat bijna iedereen het gebruikt.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor een leuke kalender om stijlvol georganiseerd te blijven

5. SimplyBook. me (het beste voor het aanpassen van uw boekingspagina)

In tegenstelling tot Acuity kunt u met SimplyBook. me uw boekingspagina aanpassen aan de persoonlijkheid en servicespecificaties van uw merk. Uw clients weten precies wie u bent, waar u voor staat en welke services u aanbiedt. U kunt clientprofielen aanmaken om services te personaliseren en klantbeoordelingen rechtstreeks vanaf het platform verzamelen.

De flexibiliteit van SimplyBook.me past bij dienstverlenende bedrijven met unieke werkstromen of nalevingsvereisten. In vergelijking met Acuity biedt het meer gedetailleerde controle over de boekingservaring en geeft het prioriteit aan informatiebeveiliging.

De beste functies van SimplyBook.me

Beheer uw dagelijkse verkopen, fooien en aanbetalingen met kaart, contant geld en online vooruitbetalingen met de point of sale (PoS)-functie

Stuur automatische feedbackverzoeken na een afspraak en neem beoordelingen rechtstreeks vanuit het platform op in uw website

Maak profielen aan voor bestaande en nieuwe clients en krijg toegang tot de servicegeschiedenis en voorkeuren om hun ervaring te personaliseren

Kies de layout van uw boekingspagina uit meer dan 20 thema's en sjablonen

Beperkingen van SimplyBook.me

Handmatige configuratie kost tijd

Gebruikers kunnen niet meerdere tijdvakken tegelijk boeken

Prijzen van SimplyBook.me

Free

Basis: $9,9/maand

Standaard: $29,9/maand

Premium: $59,9/maand

SimplyBook.me beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SimplyBook.me?

Een G2-recensie zegt:

Modern programma, ziet er goed uit op verschillende apparaten. Veel mogelijkheden om zelf te configureren.

Modern programma, ziet er goed uit op verschillende apparaten. Veel mogelijkheden om zelf te configureren.

📮 ClickUp Insight: Vergaderingen stimuleren innovatie en zetten aan tot actie – als ze werken. Maar hoe zit het in de praktijk? Bijna de helft van alle werknemers verspilt kostbare tijd met het vragen van collega's om antwoorden die ze al zouden moeten weten, waardoor het werk voortdurend wordt onderbroken. ClickUp's Connected Search en ClickUp Brain elimineren dit kostbare heen-en-weer-gepraat door direct AI-aangedreven antwoorden te leveren vanuit uw hele digitale ecosysteem. Elk bestand, elke aantekening van een vergadering, elke opgenomen clip en elke integratie van een derde partij wordt doorzoekbare kennis, zodat niemand tijd hoeft te verspillen met het achterhalen van informatie bij collega's. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

6. YouCanBook. me (het beste voor kleine bedrijven en solopreneurs)

Wilt u geavanceerde planningssoftware voor uw kleine onderneming zonder dat dit een aanslag op uw budget betekent? Als Acuity Scheduling iets boven uw budget ligt, probeer dan YouCanBook.me.

U kunt het gebruiken om een vast weekschema op te stellen of de beschikbaarheid voor specifieke weken aan te passen. Met deze tool kunt u de duur van afspraken definiëren, buffertijden tussen vergaderingen toevoegen en ook minimale of maximale kennisgevingstermijnen voor boekingen instellen.

YouCanBook. me beste functies

Detecteer en pas verschillende tijdzones aan voor boekingen

Stuur automatische bevestigingsmails en herinneringen via sms naar clients

Maak uw boekingspagina en sluit deze rechtstreeks in op uw website met behulp van verschillende opties, zoals inline insluitingen, modale pop-ups of zwevende knoppen

Wordt geleverd met een gratis versie met veel functies

YouCanBook. me beperkingen

Het biedt geen individuele personalisatie van notificaties

Het exporteren van gegevens is veel te ingewikkeld

Prijzen van YouCanBook.me

Free

Individueel: $9/maand

Professioneel: $13/maand

Teams: $ 18/maand

YouCanBook. me beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over YouCanBook. me?

Een G2-recensie zegt:

YCBM is een geweldige planningstool wanneer het werkt, maar heeft meer 'basis' functionaliteit nodig.

YCBM is een geweldige planningstool wanneer het werkt, maar heeft meer 'basis' functionaliteit nodig.

7. Goldie (het beste voor salons en onafhankelijke providers van schoonheidsbehandelingen)

via Goldie

Als u een solo-professional bent of een klein bedrijf met meerdere locaties runt, is Goldie een ideaal alternatief voor Acuity Scheduling. Godie is een lichtgewicht, mobiel-first tool die een gebruiksvriendelijke manier biedt om uw eigen website met uw merknaam te maken, zelfplanning aan te bieden aan clients en betalingen met kaarten in het bestand te verwerken.

Met Goldie kunt u ook marketingcampagnes automatiseren. U kunt nieuwe diensten aankondigen en zelfs speciale aanbiedingen delen om resterende slots te vullen en uw tijd eenvoudig beheren.

De beste functies van Goldie

Houd gedetailleerde clientprofielen bij, inclusief contactgegevens en afspraakgeschiedenis

Verzamel specifieke clientinformatie tijdens het boekingsproces via aanpasbare velden

Toon uw werk door foto's toe te voegen aan uw online boekingspagina om vertrouwen op te bouwen

Beheer volgeboekte agenda's door clients op een wachtlijst te plaatsen voor last-minute annuleringen en optimaliseer uw tijdslots

Goldie-beperkingen

De functie voor bulkberichten mist vaak zijn doel omdat berichten niet tijdig worden afgeleverd

Het platform biedt geen ondersteuning voor meerdere talen

Goldie-prijzen

Free

Pro: $19,99/maand

Pro Plus: $39,99/maand

Goldie beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Goldie?

Een recensie van Capterra zegt:

Eenvoudig in gebruik en navigatie. Geweldig dat ik foto's en aantekeningen kan toevoegen. De verschillende onderdelen van de app zijn gemakkelijk te vinden.

Eenvoudig te gebruiken en te navigeren. Geweldig dat ik foto's en aantekeningen kan toevoegen. Eenvoudig om verschillende onderdelen van de app te vinden.

8. Fresha (het beste voor gebruik als servicemarktplaats)

via Fresha

Met Acuity Scheduling kunt u weliswaar afspraken beheren, maar het biedt geen tools om meer boekingen te genereren. Fresha wel. Deze online boekingssoftware biedt een marktplaats waar clients uw bedrijf kunnen vinden en controleren op basis van klantbeoordelingen en afspraken kunnen boeken.

Fresha is ontworpen voor schoonheidsklinieken en wellnesscentra en laat je boekingen voor meerdere clients tegelijk accepteren, wat ideaal is voor groepssessies of gebeurtenissen. Je kunt ook afspraken veiligstellen met gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling, waardoor annuleringen en no-shows worden verminderd.

De beste functies van Fresha

Boek afspraken zonder commissie

Stuur clients automatisch follow-upberichten met instructies voor nazorg na de behandeling

Stel buffertijden in tussen afspraken, bepaal hoe lang van tevoren clients kunnen boeken en beheer het annuleringsbeleid om problemen met de planning op het werk te voorkomen

Houd gedetailleerde clientprofielen bij, volg de afspraakgeschiedenis en personaliseer diensten op basis van voorkeuren

Stel geautomatiseerde campagnes, client referrals en promotionele kortingen in om boekingen en klantbehoud te stimuleren

Beperkingen van Fresha

Sessiepakketten werken soms niet

Duurder dan andere alternatieven voor Acuity

Prijzen van Fresha

Free

Team : $ 9,95/maand (14 dagen proefversie)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Fresha beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fresha?

Een recensie van Capterra zegt:

We zijn overgestapt van Booker, waar we 8 jaar klant waren, en tot nu toe is de ervaring geweldig. Ik vind het geweldig dat Fresha op alle apparaten goed werkt en dat onze klanten vrijwel alles vanaf hun telefoon kunnen doen, zoals boekingen maken en wijzigen, consultformulieren invullen, betaalkaarten toevoegen, hun geschiedenis bekijken, enz. Het is voor onze klanten gemakkelijk om met een paar klikken een afspraak te maken en de beschikbaarheid van hun favoriete therapeut te controleren.

We zijn overgestapt van Booker, waar we 8 jaar lang klant waren, en tot nu toe is de ervaring geweldig. Ik vind het geweldig dat Fresha uitstekend werkt op alle apparaten en dat onze klanten vrijwel alles kunnen doen vanaf hun telefoon, zoals boekingen maken en wijzigen, consultformulieren invullen, betaalkaarten toevoegen, hun geschiedenis bekijken, enz. Het is voor onze klanten heel eenvoudig om met een paar klikken een afspraak te maken en de beschikbaarheid van hun favoriete therapeut te controleren.

👀 Wist u dat: Gepersonaliseerde diensten zorgen vaak voor een omzetstijging van 10% tot 15%. Vraag uw client daarom naar zijn of haar voorkeuren om de sessies te personaliseren.

9. Noterro (het beste voor gezondheids- en wellnessklinieken)

via Noterro

Uit rapporten blijkt dat patiënten, vooral die met langdurige aandoeningen, 67% meer geneigd zijn om medische afspraken online te boeken. Dus als u een medische praktijk of een kliniek runt, is Noterro uw ideale alternatief voor Acuity om een afspraakboekingssysteem op te zetten.

Naast planning kunt u ook verzekeringen beheren door facturerings-, diagnose- en modificatiecodes toe te voegen en CMS-1500-formulieren te exporteren om uw claims-werkstroom te versnellen. Het biedt ook voorspellende suggesties voor het taggen van de medische geschiedenis van patiënten voor een betere organisatie.

Beste functies van Noterro

Stel eenvoudig uw online boekingssysteem voor medische afspraken in en bied zelfplanning aan

Beheer uw klinieken op meerdere locaties vanaf één plek

Maak groepsboekingen voor workshops en seminars

Stuur herinneringen per spraakbericht naar clients

Beperkingen van Noterro

De bezorging van e-mailbevestigingen werkt niet goed

Aantekeningen verwijderen nadat u ze hebt geplaatst, is erg moeilijk

Prijzen van Noterro

Kern: $30/maand

Plus: $50/maand

Max: $70/maand

Noterro beoordelingen en beoordelingen

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

10. GoReminders (het beste voor het automatiseren van berichtcampagnes)

via GoReminders

Hoewel Acuity kan worden geïntegreerd met e-mailmarketingtools, heeft het geen ingebouwde functie voor het verzenden van berichten naar clients over uw gratis slots en aanbiedingen. Naast het plannen van agenda's en afspraken kunt u met GoReminder bulkberichten met gepersonaliseerde aanbiedingen en herinneringen naar clients verzenden.

Het maakt ook verbinding met CRM-software en haalt eenvoudig klantgegevens op. Zo kunt u verkoop patronen analyseren, prestaties beoordelen en uw strategieën dienovereenkomstig aanpassen.

De beste functies van GoReminders

Pas sjablonen voor herinneringen aan voor individuele klanten met speciale tags en de datum en tijd van de afspraak

Automatiseer afspraakbevestigingen

Beheer afspraken onderweg met een app voor herinneringen in de kalender

Beperkingen van GoReminders

Het is moeilijk om de beschikbaarheid van medewerkers te zien wanneer er een walk-in binnenkomt

De functie voor bulkberichten kan defect zijn

Prijzen van GoReminders

Vanaf $29/maand

GoReminders beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GoReminders?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het erg handig dat de app zo gebruiksvriendelijk is en dat we al onze klanten in een lijst hebben staan voor het maken van afspraken en het versturen van herinneringen voor elke afspraak. Ook kunnen we hen op elk moment een bericht sturen of een jaarlijkse herinnering sturen. Het is heel eenvoudig en snel.

Ik vind het erg handig dat de app zo gebruiksvriendelijk is en dat we al onze klanten in een lijst hebben staan voor het maken van afspraken en het versturen van herinneringen voor elke afspraak. Ook kunnen we hen op elk moment een bericht sturen of een jaarlijkse herinnering sturen. Het is heel eenvoudig en snel.

Ga verder dan de basisfuncties voor planning van Acuity en beheer alles met ClickUp

Als u genoeg hebt van tijdelijke oplossingen en het combineren van verschillende apps om boekingen op uw manier te regelen, probeer dan een van de bovenstaande concurrenten van Acuity Scheduling. Sommige bieden uitstekende aanpassingsmogelijkheden, andere zijn voorzien van AI-gestuurde planning en automatisering, en weer andere genereren inzichtelijke analyses voor uw afspraken.

Als u al deze kwaliteiten en meer in één app wilt, waarom kiest u dan niet voor ClickUp? Het is eenvoudig, betaalbaar en zo rijk aan functies dat u zich zult afvragen waarom u het niet eerder hebt gebruikt.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! Zet een afsprakenboekingssysteem op dat uw clients tevreden stelt en uw team helpt hun werk sneller en beter te beheren.