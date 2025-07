11 beste HeyGen-alternatieven voor het aanmaken van AI-video's in 2025

Het maken van professioneel ogende video's was vroeger een klus voor bureaus, dure software of vele late avonden waarin je bewerkingstrucs leerde. HeyGen heeft daar verandering in gebracht met aanpasbare AI-avatars en de mogelijkheid om binnen enkele uren, zo niet minuten, video's met woordvoerders uit te rollen.

Maar als u tegen een muur bent aangelopen met de limieten voor aanpassing, prijzen of stemopties, bent u niet de enige.

Veel gebruikers zijn enthousiast over het idee van AI-videogeneratie met HeyGen, maar vinden het niet flexibel genoeg voor specifieke toepassingen, zoals brand storytelling, meertalige content of dynamische teamsamenwerking.

Daarom vindt u in dit bericht de beste HeyGen-alternatieven die u meer controle, creativiteit of betaalbaarheid bieden, afhankelijk van wat u zoekt.

Waarom kiezen voor HeyGen-alternatieven?

HeyGen maakt het genereren van AI-video's eenvoudiger, maar het is niet voor iedereen geschikt. Dit is waarom gebruikers op zoek zijn naar alternatieven (op basis van echte beoordelingen):

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor avatars en omgevingen: Gebruikers melden dat ze creatieve grenzen bereiken – geen echte controle over gebaren, achtergronden of merkelementen zonder upsells

De stemkwaliteit kan robotachtig of inconsistent aanvoelen: Sommige stemmen missen emotionele nuances of tempo, vooral in langere of meertalige video's, wat leidt tot minder boeiende resultaten

Prijzen stijgen snel met het volume: Hoewel het gratis begint, worden geavanceerde functies zoals stemklonen of meerdere avatars snel duur. Dit maakt het moeilijk om HeyGen betaalbaar te schalen

Geen echte werkruimte voor teams: HeyGen heeft geen ingebouwde tools voor projectmanagement of beoordeling, wat het werk van videomarketingteams of -bureaus kan vertragen

Basisbewerkingsmogelijkheden: U kunt niet veel meer doen dan scènes of tekstoverlays verwisselen. Voor meer gepersonaliseerde videoproductie (zoals B-roll, schermopname, gelaagdheid) zijn andere tools nodig

Beperkte tools voor het schrijven van scripts of AI-ideeën: U moet zelf een script hebben; de AI helpt niet bij brainstormen, schetsen of het daadwerkelijk schrijven van scripts

Incidentele vertragingen of vertragingen bij het renderen: Een veelgehoorde klacht op beoordelingssites is dat de rendertijden tijdens druk verkeer traag kunnen zijn, wat van invloed is op projecten met een korte doorlooptijd

Vanwege deze beperkingen hebben we videotools voor het aanmaken van video's geselecteerd die veel beter presteren dan HeyGen op het gebied van functies die essentieel zijn voor video's van professionele kwaliteit. Laten we ze eens bekijken.

HeyGen-alternatieven in één oogopslag

Tool Sleutel functies Het beste voor Prijzen* ClickUp End-to-end videoprojectmanagement, AI-scripting met ClickUp Brain, gezamenlijke documenten en Whiteboards, videoredactie en Clips voor webcam-/schermopnames Kleine tot grote teams die videoproductie van script tot feedback op één plek beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Synthesia AI-avatars in meer dan 120 talen, script-naar-video, PowerPoint-conversie, bulkvideo's genereren, lipsynchronisatie Teams van middelgrote tot grote ondernemingen die meertalige trainingen en interne video's maken Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen VEED Browser-gebaseerde editor met AI-avatars, ondertitels, tekst-naar-spraak, Magic Cut, aanpassen van de grootte voor sociale media Freelancers en kleine teams die korte content en video's voor sociale media maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Rask Stemklonen, nasynchroniseren met lipsynchronisatie, spreker-scheiding, export van ondertitels, vertaalgeheugen Middelgrote tot grote content- en lokalisatieteams die video hergebruiken voor een wereldwijd publiek Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 60/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen InVideo AI-script-naar-video, stockbeelden, voice-overs, ondertitels, exportformaten die geschikt zijn voor sociale media Kleine teams en marketeers die branded content en snelle sociale video's produceren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Runway Tekst-naar-video, Gen-4 avatar-consistentie, achtergrondverwijdering, filmische effecten, AI-bewegingstools Creatieve teams en individuele makers van content die geavanceerde, door AI gegenereerde verhalen produceren Gratis abonnement beschikbaar (beperkt gebruik); betaalde abonnementen vanaf $ 15/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Elai. io Converteer documenten naar avatar-geleide video's, interactieve quizzen, SCORM-export, 75+ talen Kleine tot middelgrote L&D- en HR-teams die trainingsvideo's en onboardingmateriaal maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen AI Studios (DeepBrain) 2000+ avatars, 150+ talen, GPT-aangedreven scripting, gebaren, spraakbesturing Middelgrote tot grote teams voor training, verkoop en communicatie die levensechte avatar content produceren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Lumen5 Verander blogposts in video's, merkpakketten, stockbeelden en export in meerdere formaten Kleine teams en solo-marketeers die geschreven content hergebruiken voor visuele middelen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Colossyan Maker SCORM-ondersteuning, meertalige avatars, videosjablonen, quizzen, e-learning-functies Kleine tot middelgrote L&D- en enablement-teams die onboarding- of interne video content creëren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 27/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Uur één Scriptwizard, meer dan 100 avatars, meer dan 60 talen, op rollen gebaseerde toegang, merkpakketten Kleine tot middelgrote business teams die interne communicatie en uitlegvideo's opschalen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen

De beste HeyGen-alternatieven om te gebruiken

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier is een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Hier volgt een uitgebreid overzicht van de beste HeyGen-alternatieven:

1. ClickUp (het beste voor het beheren van videoprojecten en teamsamenwerking)

Beheer de videoproductie van begin tot eind in ClickUp Gebruik ClickUp Brain om de werkstroom van videoproductie te versnellen met hulp bij scripting, planning en pre- en postproductie

Als u niet alleen video's maakt, maar ook alles rondom video's beheert, dan is ClickUp iets voor u.

In tegenstelling tot HeyGen, dat zich alleen richt op AI-gegenereerde avatars, helpt ClickUp creatieve teams bij het plannen, scripten, opnemen, beoordelen en bijhouden van de voortgang in de hele videoproductie. Zie het niet zozeer als een video-editor, maar meer als het ultieme commandocentrum – oftewel de alles-in-één app – voor contentteams.

Begin met het opstellen van uw script rechtstreeks in ClickUp Docs, waar medewerkers live tekst kunnen bewerken, opmerkingen kunnen plaatsen voor feedback, teamgenoten kunnen taggen voor actie en referentielinks of media kunnen insluiten.

Creëer, bewerk en werk samen in realtime met uitgebreide opmaak, geneste pagina's en versiebeheer in ClickUp Docs

U hoeft het niet alleen te doen. Gebruik de AI- assistentie van ClickUp Brain om een eerste script te genereren of uw concept te verbeteren op basis van een creatieve briefing. Dit is geen gewone GenAI-tool.

Wat het krachtiger maakt dan Claude of ChatGPT is het contextbewustzijn. Het heeft diepgaande kennis van de taken, documenten en chats in uw ClickUp-werkruimte, waardoor uw video's precies op uw behoeften kunnen worden afgestemd en er minder herwerk nodig is. Bovendien hebt u rechtstreeks vanuit ClickUp Brain toegang tot de nieuwste LLM's (waaronder Claude, ChatGPT, Gemini en meer)!

Schakel tussen meerdere LLM's met ClickUp Brain en optimaliseer het model voor de taak die u wilt uitvoeren

Met uw visie vastgelegd, helpt ClickUp Brain u ook om onderzoek samen te vatten, onhandige zinnen te herschrijven of zelfs een groot script op te splitsen in modulaire delen.

Wanneer u klaar bent om de verhaallijn te bedenken of te visualiseren, kunt u met ClickUp Whiteboards eenvoudig scènes in kaart brengen, voice-overs annoteren en de werkstroom van uw video schetsen – ideaal voor storyboarding of goedkeuring door de client.

💡 Pro-tip: De Storyboard-sjabloon van ClickUp is ideaal om scènes en sequenties visueel in kaart te brengen voordat u begint met opnemen.

Van daaruit kunt u met ClickUp Clips scherm- en webcam-walkthroughs of commentaren rechtstreeks vanuit uw browser opnemen zonder van app te wisselen. Moet u iets herhalen? Bekijk en becommentarieer elke Clip, elk document of elk Whiteboard binnen het platform, zonder heen-en-weer-e-mails.

Neem moeiteloos uw scherm en audio op en deel deze met ClickUp Clips, waardoor de communicatie en samenwerking binnen uw team wordt gestroomlijnd

En omdat alles in ClickUp-taken staat, is het toewijzen van volgende stappen, zoals het maken van animaties, het zoeken naar B-roll of het beoordelen van bewerkingen, slechts een muisklik verwijderd. Aangepaste statussen, taakprioriteiten, afhankelijkheden en realtime ClickUp-chat helpen creatieve teams sneller te werken en gesynchroniseerd te blijven.

Om het nog sneller te maken, kunt u beginnen met de sjabloon voor videoproductie in ClickUp, een kant-en-klare werkruimte waarmee u opnames kunt plannen en elke fase van het productieproces kunt bijhouden, van pre- tot postproductie.

Gratis sjabloon Geef uw werkstroom direct een kickstart met de sjabloon voor videoproductie van ClickUp, die is ontworpen om uw opnames, bewerkingen en beoordelingen van begin tot eind te structureren

Leg opnamedata, talent, locatie, bestandslinks en goedkeuringsstatus vast met behulp van ClickUp Custom Fields. Wijs individuele taken toe aan schrijvers, editors en reviewers en houd alles bij met ingebouwde Gantt-grafieken, kalenders en dashboards voor een duidelijk overzicht van tijdlijnen en knelpunten.

✅ Ga ervoor als: Je een gecentraliseerd platform nodig hebt om videoprojecten met je team te plannen, te scripten, te beheren en te beoordelen. ⚠️ Kies dit niet als: Je op zoek bent naar AI-avatars of een tool die uitsluitend gericht is op het genereren van voltooide video content.

Beste functies van ClickUp

Neem ideeën, feedback en suggesties direct op en deel ze met ClickUp Clips voor asynchrone communicatie

Transcribeer Clips met tijdcodes met behulp van AI

Video's in de werkstroom integreren door Clips in documenten, opmerkingen, chatberichten of taken te plaatsen

Schrijf en vat scripts en concepten samen in enkele seconden met ClickUp Brain (geen AI-apps van derden)

Bekijk en annoteer professionele videobestanden binnen ClickUp met behulp van native professionele videobestanden binnen ClickUp met behulp van native redactiefuncties

Ga sneller van pre- naar postproductie met speciaal ontworpen sjablonen voor de werkstroom van video's

Beperkingen van ClickUp

Niet gemaakt voor avatar-gestuurde of filmische bewerking

Een enorme reeks functies kan overweldigend zijn voor gebruikers die nog niet bekend zijn met werkstromen voor videoproductie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker op G2 noemt ClickUp de "one-stop-oplossing" voor al hun teams en projecten:

We hebben een ingewikkeld proces voor videoproductie waarbij meerdere mensen in verschillende fasen van het proces betrokken zijn, verschillende beoordelingsrondes, en waarbij elk uniek eindproduct zijn eigen deadline heeft. Ik kan dit allemaal stroomlijnen door gebruik te maken van de automatisering in ClickUp, waardoor alles op schema blijft.

We hebben een ingewikkeld proces voor videoproductie waarbij meerdere mensen in verschillende fasen van het proces betrokken zijn, meerdere beoordelingsrondes, en waarbij elk uniek eindproduct zijn eigen deadline heeft. Ik kan dit allemaal stroomlijnen door gebruik te maken van de automatisering in ClickUp, waardoor alles op schema blijft.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – voor het genereren van content, het analyseren van gegevens en meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

2. Synthesia (het beste voor het maken van AI-avatarvideo's voor training en interne communicatie)

via Synthesia

Wilt u gepolijste AI-avatarvideo's maken die ideaal zijn voor training, interne communicatie en uitleg zonder acteurs of studio's in te huren?

Synthesia biedt een uitgebreide bibliotheek met realistische avatars met expressieve gezichtsuitdrukkingen en natuurlijke lipsynchronisatie in meer dan 120 talen. Het AI-videoplatform ondersteunt werkstromen van script naar video, conversie van PowerPoint naar video, aangepaste avatars (via een webcam-upload of een professionele studio-opname) en een groeiende reeks samenwerkingstools.

✅ Ga ervoor als: Je gepolijste avatar-geleide video's wilt voor training, onboarding of meertalige communicatie. ⚠️ Kies dit niet als: u diepgaande creatieve controle nodig hebt over scèneontwerp, beelden of bewerkingswerkstromen.

Beste functies van Synthesia

Exporteer scripts en genereer video's in meer dan 120 talen met één klik

Gebruik natuurlijke lipsynchronisatie voor een realistisch resultaat.

Automatiseer op grote schaal door bulkvideo's te genereren op basis van documenten

Zorg dat uw merkstijl consistent is in alle video's met herbruikbare assets en achtergronden

Beperkingen van Synthesia

Ondersteunt geen geavanceerde bewerking van scènes — beperkte flexibiliteit voor dynamische beelden

De renderingsnelheid varieert afhankelijk van de projectwachtrij en de lengte van de video

Prijzen van Synthesia

Starter: $ 18/maand (jaarlijks gefactureerd)

Maker: $ 64/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Synthesia?

Een G2-recensie zegt:

Er is een grote verscheidenheid aan stockmateriaal en effecten die je kunt combineren, wat veel creatieve flexibiliteit biedt. Hoewel niet alle avatars perfect zijn, is het mogelijk om avatars te vinden die goed werken, afhankelijk van je content.

Er is een grote verscheidenheid aan stockmateriaal en effecten die je kunt mixen, wat veel creatieve flexibiliteit biedt. Hoewel niet alle avatars perfect zijn, is het mogelijk om er een te vinden die goed werkt, afhankelijk van je content.

via VEED

VEED is een browser-gebaseerde editor die is gemaakt voor makers die AI-aangedreven videobewerking, ondertitels, avatars en schermopnames op één plek willen.

VEED biedt een krachtige mix van functies: bewerking met slepen en neerzetten, tekst-naar-spraak, achtergrondverwijdering, vullende woorden verwijderen, scherm-/webcamrecorder en een doorzoekbare stockbibliotheek. Teams kunnen in realtime samenwerken en exporteren is mogelijk in platformspecifieke formaten tot 4K.

✅ Ga ervoor als: Je een solo-maker of een sociaal team bent dat snelle AI-bewerking, ondertitels en publicatie via een browser wil. ⚠️ Kies dit niet als: Je professionele bewerking van de tijdlijn of hoogwaardige avatar-vertelling nodig hebt.

Beste functies van VEED

Video's automatisch transcriberen en ondertitelen in meerdere talen

Verwijder ruis en stopwoorden voor heldere audio met één klik

Gebruik AI-avatars of gekloonde stemmen om uw video's te vertellen

Gebruik Magic Cut om automatisch stiltes te verwijderen en het tempo aan te passen

Video automatisch aanpassen voor Instagram, TikTok, YouTube, enz.

VEED-beperkingen

Het gratis abonnement voegt een watermerk toe en beperkt de uploaddlengte

Het ontbreekt aan diepgaande tijdlijncontroles

Prijzen van VEED

Lite : $ 12/gebruiker/maand

Pro : $ 29/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van VEED

G2 : 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 3,3/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over VEED?

Een recensie op Capterra deelt:

De functie voor ondertitels en tekst toevoegen is de beste in VEED. Ik kan mijn video's beschrijvend en interessanter maken voor mijn kijkers.

De functie voor ondertitels en tekst toevoegen is de beste in VEED. Ik kan mijn video's beschrijvender en interessanter maken voor mijn kijkers.

👀 Wist u dat? De belangrijkste gebruiksscenario's voor AI in videoproductie /marketing zijn: Transcripties of ondertitels genereren (59% van de respondenten)

Brainstormen over ideeën of een script opstellen (50%)

Beelden maken of voice-overs aanpassen (35%)

4. Rask (het beste voor het nasynchroniseren en vertalen van video's)

via Rask

Perfect voor bedrijven die naadloze vertaling, nasynchronisatie en lokalisatie nodig hebben. Rask doet dit allemaal en meer, met behoud van de identiteit van de spreker en de toon van het merk.

Het maakt AI-dubbing mogelijk in meer dan 130 talen met echte lipsynchronisatie, spreker-scheiding en export van ondertitels (SRT). Unieke functies zijn onder meer het klonen van stemmen in 29 talen, vertaalgeheugen en werkruimtes voor teams. Dit maakt het ideaal voor grootschalige, meertalige werkstromen voor videoproductie.

✅ Ga ervoor als: U bestaande video's op grote schaal moet lokaliseren met nasynchronisatie, stemklonen en nauwkeurige vertalingen. ⚠️ Kies dit niet als: Je helemaal vanaf nul begint en een tool nodig hebt om daadwerkelijk nieuwe video's te maken.

De beste functies van Rask

Maak voice-overs in je eigen stem in 29 talen

Meerdere stemmen automatisch taggen in content met meerdere sprekers

Gebruik vertaalgeheugen om de consistentie van de formuleringen te behouden

Beperkingen van Rask

Niet geschikt voor het maken van nieuwe video content — uitsluitend gericht op lokalisatie

Prijzen van Rask

Maker: Vanaf $ 60/maand

Creator Pro: Vanaf $ 150/maand

Business: Vanaf $ 750/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rask

G2 : 4,7/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rask?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Standaard transcriptie en vertaling werken in 99% van de gevallen direct uit de box, stemklonen werkt ook erg goed... In de door RaskAI gegenereerde lip-sync waren de nepbewegingen van lippen, neus en vooral kin erg duidelijk en niet echt gesynchroniseerd met elkaar.

Standaard transcriptie en vertaling werken in 99% van de gevallen direct uit de Box, stemklonen werkt ook erg goed... In de door RaskAI gegenereerde lip-sync waren de nepbewegingen van lippen, neus en vooral kin erg duidelijk en niet echt op elkaar gesynchroniseerd.

5. InVideo (het beste voor het omzetten van scripts in social-ready marketingvideo's)

via InVideo

Een social media-first videomaker met AI-aangedreven scripts, pratende avatars, een stockbibliotheek en bewerking van sjablonen. InVideo werkt rechtstreeks in uw browser.

Hiermee kunnen gebruikers tekst omzetten in kant-en-klare sociale video's met strakke overgangen, bijschriften en voice-overs. Dankzij de bibliotheek met miljoenen clips kunt u snel content met uw merknaam maken. Gebruikers waarderen de constante snelheid, zelfs onder druk.

✅ Ga ervoor als: Je snel scripts wilt omzetten in marketingvideo's met stockbeelden en automatische voice-overs. ⚠️ Kies dit niet als: u originele beelden, avatars of functies voor filmische bewerking nodig hebt.

Beste functies van InVideo

Verander uw prompt direct in een compleet voice-overscript

Converteer tekst naar video. Match automatisch scènes en stemmen met één klik

Clips, voice-overs of muziek direct vervangen zonder opnieuw te renderen

Voeg ondertitels in meerdere talen toe en pas de timing aan

Exporteer met één klik in platformspecifieke formaten (TikTok, YouTube, enz. )

Beperkingen van InVideo

Sjablonen kunnen generiek aanvoelen voor merkgerichte gebruikssituaties

Prijzen van InVideo

Gratis (exclusief AI)

Plus: $35/maand

Max: $60/maand

Generatief: $ 120/maand

Team: $ 999/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van InVideo

G2 : 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over InVideo?

Hier is de mening van een Capterra-recensent:

Er zijn duizenden ontwerpsjablonen die een breed bereik aan functies bieden, waaronder muziek, video's en tracks. Het is zo eenvoudig te gebruiken dat u gewoon een prompt kunt typen op basis van de video die u wilt maken en de video wordt binnen enkele minuten gegenereerd.

Er zijn duizenden ontwerpsjablonen die een breed bereik aan functies bieden, waaronder muziek, video's en tracks. Het is zo eenvoudig te gebruiken: u typt gewoon een prompt op basis van de video die u wilt maken en de video wordt binnen enkele minuten gegenereerd.

🧠 Leuk weetje: 51% van de marketeers heeft AI gebruikt voor het produceren van video's, tegenover 49% die dat niet heeft gedaan.

6. Runway (het beste voor makers van AI-native content die werken met tekst-naar-video)

via Runway

Runway is een krachtpatser voor makers van AI-native video's en biedt geavanceerde tekst-naar-video, achtergrondverwijdering, video-uitbreiding en bewerking van studiokwaliteit in één cloud-native suite.

Runway combineert tekst-naar-video-modellen (Gen‑1/2/3/4), beeld-naar-video-conversie, effecten en tools voor scène-extensie, allemaal ondersteund door innovatie op Hollywood-niveau. Het Gen‑4-model behoudt de consistentie van tekens over meerdere shots heen, een doorbraak in video storytelling.

✅ Ga ervoor als: Je een gevorderde maker bent die AI-native storytelling verkent, zoals tekst-naar-video of het genereren van scènes. ⚠️ Kies dit niet als: Je nog niet bekend bent met videomarketingtools of gewoon een eenvoudig platform nodig hebt voor de bewerking van sociale content.

De beste functies van Runway

Bewaar tekens en objecten in verschillende shots met Gen 4, met slechts één referentieafbeelding

Verwijder achtergronden, voeg overgangen toe en styliseer scènes met gemak

Gebruik 'Video uitbreiden' om verticale clips in liggende stand te verlengen en vice versa

Runway-beperkingen

Aangezien het vooral gericht is op professionals, is er een leercurve voor nieuwe gebruikers

Runway-prijzen

Gratis (eenmalig gebruik)

Standaard: $ 15/gebruiker/maand

Pro: $35/gebruiker/maand

Unlimited : $95/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Runway

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Runway?

Dit schreef een G2-gebruiker in zijn review:

soepele framesnelheden met controle over wijzigingen wanneer dat nodig is, de bedieningselementen om de uitvoer te wijzigen zijn erg flexibel... soms kunnen de generaties ver afwijken wanneer er geen referentiemateriaal wordt gebruikt

soepele framesnelheden met controle over wijzigingen wanneer dat nodig is, de bedieningselementen om de uitvoer te wijzigen zijn erg flexibel... soms kunnen de generaties ver afwijken wanneer er geen referentiemateriaal wordt gebruikt

📚 Lees ook: Sjablonen voor storyboards

7. Elai. io (het beste voor het maken van interactieve trainingsvideo's met quizzen en SCORM-export)

Elai. io is ontworpen voor L&D-teams, marketeers en docenten en transformeert PDF's of scripts in interactieve trainingsvideo's met avatar-vertelling, ingebouwde quizzen en SCORM-export.

🧠 Leuk weetje: SCORM staat voor Sharable Content Object Reference Model, een reeks technische standaarden die ervoor zorgen dat e-learning content werkt in elk LMS (Learning Management System). Als uw videotool SCORM-bestanden exporteert, betekent dit dat uw trainingsvideo's rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd in platforms zoals Moodle, Docebo of TalentLMS, compleet met voortgang bijhouden, quizzen en voltooiingsgegevens.

U begint met tekst of PowerPoint-input, selecteert uit meer dan 80 avatars, kiest uit meer dan 75 talen en voegt klikbare quizzen of vertakkingen toe. Het blinkt uit in e-learningtoepassingen die gestructureerde betrokkenheid van de kijker vereisen.

✅ Ga ervoor als: Je gestructureerde trainingscontent bouwt en avatar-geleide vertelling, SCORM-export en interactiviteit nodig hebt. ⚠️ Kies dit niet als: u veel creatieve vrijheid wilt of gepolijste marketingbeelden met B-roll en effecten.

Elai. io beste functies

Ondersteun het leerproces door interactieve quizzen en vertakkingen te genereren

Upload uw eigen avatar of stem voor merkgetrouwheid

Beperkingen van Elai. io

De interface is meer afgestemd op gestructureerde content en biedt minder creatieve vrijheid

Het mist filmische bewerking

Prijzen van Elai. io

Free

Basis: $29/gebruiker/maand

Geavanceerd : $59/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Elai. io beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Elai. io?

Een G2-recensie luidt:

Elai. io heeft ons proces voor het aanmaken van content getransformeerd, waardoor we de productie nu in eigen beheer kunnen uitvoeren. Nu kunnen we sneller reageren op aanpassingen aan cursussen, productupdates en feedback van cursisten... Sommige AI-stemmen en avatars hebben af en toe moeite met lipsynchronisatie en een nauwkeurige uitspraak, waardoor vaak alternatieve spellingen nodig zijn voor de duidelijkheid.

Elai. io heeft ons proces voor het aanmaken van content getransformeerd, waardoor we de productie nu in eigen beheer kunnen uitvoeren. Nu kunnen we sneller reageren op aanpassingen aan cursussen, productupdates en feedback van cursisten... Sommige AI-stemmen en avatars hebben af en toe moeite met lipsynchronisatie en een nauwkeurige uitspraak, waardoor vaak alternatieve spellingen nodig zijn voor de duidelijkheid.

8. AI Studios van DeepBrain AI (het beste voor realistische avatars en meertalige bedrijfsvideo's)

via AI Studios van DeepBrain AI

AI Studios van DeepBrain AI is gespecialiseerd in mensachtige avatar video's voor marketing, klantenservice en training en biedt toegang tot meer dan 2000 avatars en 150+ talen op basis van een kredietmodel.

Het biedt intuïtieve bewerking van scènes, avatar-gebaren en scriptingtools in ChatGPT-stijl . Het is een kosteneffectieve keuze voor bedrijven die video-content op grote schaal willen lokaliseren of personaliseren.

✅ Ga ervoor als: Je zakelijke avatar video's nodig hebt met professionele levering in meerdere talen. ⚠️ Kies dit niet als: u op zoek bent naar creatieve flexibiliteit, uitgebreide bewerking van scènes of korte sociale content.

De beste functies van AI Studios

Genereer verhalende video's zonder dure apparatuur

Geef menselijke uitdrukkingen en natuurlijke bewegingen weer met emotieve avatars

Kies flexibele videominutentarieven zonder watermerk

Beperkingen van AI Studios

Gebruikers melden dat creatieve bewerking (bijv. B-roll-integratie) op zijn best basis is

Prijzen van AI Studios

Free

Persoonlijk: $29/gebruiker/maand

Team: Vanaf $ 69/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AI Studios

G2 : 4,3/5 (860+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AI Studios?

Een G2-gebruiker beveelt de tool aan:

De functies 'tekst naar video' en 'URL naar video' besparen uren productietijd, waardoor het een gamechanger is voor marketing- en contentteams

De functies 'tekst naar video' en 'URL naar video' besparen uren productietijd, waardoor het een gamechanger is voor marketing- en contentteams

9. Lumen5 (het beste voor het omzetten van blogposts in boeiende merkvideo's)

via Lumen5

Lumen5 is een gebruiksvriendelijke AI-videomaker, ideaal voor marketeers en kleine teams die snel gepolijste content voor sociale media of blog-naar-video willen.

Lumen5 zet tekst (zoals blogposts of scripts) om in boeiende video's met behulp van AI om beelden, vertelling en tempo op elkaar af te stemmen, met toegang tot stockmedia en merkaanpassing. Sjablonen en geautomatiseerde layouts helpen het proces binnen enkele minuten te voltooien, met minimale ontwerpvaardigheden.

✅ Ga ervoor als: u blogs of scripts met minimale inspanning wilt hergebruiken in strakke video's met uw eigen huisstijl. ⚠️ Kies dit niet als: u avatarvertelling, stemklonen of uitgebreide bewerkingsopties nodig hebt.

Beste functies van Lumen5

Pas eenvoudig uw kleuren, logo en lettertypes toe op alle video's

Exporteer content in meerdere beeldverhoudingen (16:9, 9:16, enz.) met één klik

Gebruik AI-voice-overs of upload uw eigen voice-overs om video's te personaliseren

Beperkingen van Lumen5

De kwaliteit van de voice-over en de nauwkeurigheid van de lipsynchronisatie kunnen variëren

Sommige gebruikers melden dat ze auteursrechtclaims krijgen wanneer ze stockmateriaal gebruiken voor hun YouTube-video's

Prijzen van Lumen5

Community: Gratis

Basis: $29/maand

Starter: $79/maand

Professioneel: $199/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lumen5

G2 : 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lumen5?

Een Capterra-recensie benadrukt:

Zeer eenvoudig om video's te maken op basis van tekst en blogposts... Soms zijn de video's die het vindt niet helemaal accuraat, maar je kunt handmatig betere selecteren.

Zeer eenvoudig om video's te maken op basis van tekst en blogberichten... Soms zijn de video's die het vindt niet helemaal accuraat, maar je moet dan handmatig betere selecteren.

📚 Lees ook: Sjablonen voor podcastscripts

10. Colossyan Creator (het beste voor schaalbare e-learning content met interactieve functies)

via Colossyan Maker

Colossyan Creator is een op training gerichte AI-videotool met realistische avatars, meertalige ondersteuning, ingebedde quizzen en SCORM-export, en is perfect voor het maken van e-learning content en het onboarden van teams.

De app zet scripts of geüploade dia's om in video's met avatar-vertelling in meer dan 70 talen, waardoor scènes in gespreksmodus met meerdere avatars en interactieve quizzen mogelijk zijn. Het is een goede keuze als u gebruiksgemak en schaalbaarheid wilt combineren.

✅ Ga ervoor als: u werkzaam bent in e-learning of HR en meertalige, interactieve trainingsvideo's met SCORM-ondersteuning nodig hebt. ⚠️ Kies dit niet als: u filmische storytelling, sociaal gerichte formats of creatieve regie boven visuals nodig hebt.

Beste functies van Colossyan Creator

Localiseer content wereldwijd door automatisch video's te genereren in meer dan 70 talen

Nodig een onbeperkt aantal kijkers uit met rolbeheersing

Naadloos te integreren in LMS-platforms

Beperkingen van Colossyan Maker

Creatieve flexibiliteit en bewerkingsopties zijn beperkt

Prijzen van Colossyan Creator

Free

Starter: Vanaf $ 27/maand

Business: Vanaf $ 88/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Colossyan Creator

G2 : 4,5/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Colossyan?

Een G2-recensie zegt:

De AI-avatars zijn realistisch en de tekst-naar-spraak-functionaliteit werkt soepel met een verscheidenheid aan stemopties. Ik waardeer de ondersteuning in meerdere talen enorm, wat erg handig is voor het maken van diverse trainings- en onboardingmaterialen.

De AI-avatars zijn realistisch en de tekst-naar-spraak-functionaliteit werkt soepel met een verscheidenheid aan stemopties. Ik waardeer de ondersteuning voor meerdere talen enorm, wat erg handig is voor het maken van diverse trainings- en onboardingmaterialen.

11. Hour One (het beste voor hyperrealistische virtuele presentatoren in bedrijfscommunicatie)

via Hour One

Hour One is een AI-avatar-videomaker van zakelijke kwaliteit die hyperrealistische virtuele presentatoren en snelle doorlooptijden biedt, geschikt voor marketing, training en interne communicatie op grote schaal.

Het biedt meer dan 100 avatars en ondersteunt meer dan 60 talen. Het biedt ook script- en sjabloon wizards, merkpakketten en veilige samenwerkingstools.

✅ Ga ervoor als: u levensechte presentatoren nodig hebt voor bedrijfscommunicatie, productuitlegvideo's of interne updates. ⚠️ Kies dit niet als: u goedkope videoproductie wilt of op een informele manier met AI-video wilt experimenteren.

De beste functies van Hour One

Maak video's in enkele minuten met scriptwizards

Ga snel aan de slag met een eenvoudige gebruikersinterface

Nodig editors en kijkers uit met veilige roltoestemmingen

Vertaal video's eenvoudig met ondersteuning voor meerdere talen en ingebouwde ondertitels

Beperkingen van Hour One

Gebruikers vinden dat sommige AI-avatars onnatuurlijk overkomen

Voor het instellen van aangepaste avatars kan hulp van de klantenservice nodig zijn

Prijzen voor het eerste uur

Gratis proefversie

Lite: $30/maand

Business: $ 112/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hour One

G2 : 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Hour One?

Hier is de mening van een G2-gebruiker over de tool:

De video werd vrij snel gerenderd en de functie voor gedeelde werkruimte werkte geweldig, omdat mijn collega de wijzigingen die ik aanbracht in realtime kon zien. Ik vond de keuzes voor de avatars leuk en het klonen van mijn stem was geweldig... Ik vond de prijsstructuur een beetje onduidelijk, ik wist niet hoe ik werd gefactureerd totdat ik tegen een muur aanliep met mijn abonnementstype.

De video werd vrij snel gerenderd en de functie voor het delen van de werkruimte werkte geweldig, omdat mijn collega de wijzigingen die ik aanbracht in realtime kon zien. Ik vond de keuzes voor de avatars leuk en het klonen van mijn stem was geweldig... Ik vond de prijsstructuur een beetje onduidelijk, ik wist niet hoe ik werd gefactureerd totdat ik tegen een muur aanliep met mijn abonnementstype.

📚 Lees ook: Sjablonen voor het schrijven van content

Het beste alternatief voor HeyGen kiezen

HeyGen heeft misschien de deur geopend naar avatar-gedreven content, maar naarmate teams groeien, groeien ook de verwachtingen: betere controle, slimmere samenwerking, flexibele prijzen en functies die verder gaan dan het verwisselen van gezichten of lipsynchronisatie.

Tools zoals Synthesia en Colossyan blinken uit in snelle, door avatars geleide trainingsvideo's. Rask en DeepBrain blinken uit in lokalisatie. En voor korte content die snel gaat, leveren VEED, Runway en InVideo AI met stijl.

Uw gebruikssituatie, de grootte van uw team en uw creatieve doelen bepalen wat 'het beste' voor u betekent.

Maar ClickUp is onze aanbeveling als u het volledige videoproductieproces – van scripting tot taakbeoordelingen – binnen één platform wilt beheren.

Wilt u af van versnipperde werkstromen? Probeer ClickUp gratis en ontdek wat er gebeurt wanneer AI en samenwerking samenkomen.