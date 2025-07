Top 8 AI-tools voor netwerkingenieurs in 2025

Van het oplossen van storingen om 2 uur 's nachts tot het verhelpen van configuratiefouten: als netwerkingenieur moet u voortdurend een miljoen dingen in balans houden.

Maar wat als AIOps-tools (kunstmatige intelligentie voor IT-operaties) uw werklast zouden kunnen verlichten?

AI kan vervelende taken automatiseren, storingen voorspellen voordat ze zich voordoen en helpen bij het beheren van cyberdreigingen. Het beste van alles? U hoeft uw systeem niet te vernieuwen. AI-tools kunnen worden geïntegreerd in bestaande bedrijfssoftware.

In deze gids hebben we de beste AI-tools voor netwerkingenieurs verzameld om netwerkservices en -prestaties te optimaliseren, compleet met hun voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van gebruikers. Laten we eens kijken!

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-tools voor IT-netwerkprofessionals:

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp – AI-aangedreven incidentrapporten, taakprioritering en automatisering – Aangepaste taakstatussen voor netwerkwerkstromen – Documenten, whiteboards en dashboards voor samenwerking – Ondersteuning voor meerdere LLM's (ChatGPT, Claude, Gemini) Kleine tot grote IT- en netwerkteams die projecten, werkstromen en documentatie op één plek beheren Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Juniper Mist AI – AI-copiloot 'Marvis' voor analyse van de hoofdoorzaak – Wi-Fi- en SD-WAN-optimalisatie – Zelfsturende netwerkactiviteiten – Gespreksinterface voor diagnostiek Netwerkteams die Juniper-hardware gebruiken en behoefte hebben aan AI-gestuurde draadloze netwerken en automatisering Gratis proefversie (beperkt tot VS); aangepaste prijzen SolarWinds Network Performance Monitor – Hybride netwerkpadanalyse – Visuele kaarten en aangepaste dashboards – Op AIOps gebaseerde waarschuwingen bij afwijkingen – Real-time detectie van prestatieknelpunten Middelgrote IT-teams die hybride of on-prem netwerken beheren die zichtbaarheid en vroegtijdige waarschuwingen nodig hebben Aangepaste prijzen Cisco DNA Center – Op beleid gebaseerde toegangscontrole met ISE – AI-gestuurde dreigingsdetectie en draadloze 3D-analysator – Probleemoplossing en realtime monitoring van de netwerkstatus Grote ondernemingen die Cisco-hardware gebruiken en behoefte hebben aan intent-based networking en proactieve dreigingsbeperking Aangepaste prijzen NetBrain – Dynamisch in kaart brengen van live/historische netwerken – AI-ondersteunde observatie + automatische ticketoplossing – Nalevingscontroles + impactanalyse – Scriptvrije werkstromen voor probleemoplossing Midden- tot grote netwerkteams die hybride cloud/SDN beheren en realtime zichtbaarheid nodig hebben Aangepaste prijzen Arista CloudVision – Uniform beheer van datacenters, WAN en cloud – AVA-engine voor voorspellende analyses en auditgereedheid – Op telemetrie gebaseerde detectie van afwijkingen – Beleidcoördinatie tussen domeinen Enterprise-teams die werken in hybride en multi-cloudomgevingen en behoefte hebben aan diepgaande observatie en automatisering van compliance Aangepaste prijzen Auvik – Real-time topologiekaarten en vooraf geconfigureerde waarschuwingen – Toegang op afstand (terminal, tunnel, browser) – Geautomatiseerde back-ups en integratie met ITSM-tools – Voorspellend onderhoud met snel herstel na configuratiefouten Kleine tot middelgrote IT-teams die behoefte hebben aan beheer op afstand en herstel op basis van back-ups Aangepaste prijzen ManageEngine OpManager – Layer 2-mapping, bandbreedtebewaking, WAN-analyse – AI-gestuurde detectie van anomalieën en zelfherstel – Visuele datacenters in kaart brengen en IPSLA ondersteunen IT-teams die diverse netwerkapparaten en servers beheren die foutdetectie + prestatiebewaking nodig hebben Aangepaste prijzen

Een AI-aangedreven netwerkmonitoringtool kan ongebruikelijke verkeerspatronen van een verkeerd geconfigureerd apparaat detecteren. Het optimaliseert automatisch de routing en lost het probleem binnen enkele seconden op.

U moet zorgvuldig een AI-systeem kiezen dat kan worden geïntegreerd in DevOps, voorspellende inzichten genereert en netwerkprojecten efficiënt beheert.

Zoek naar:

Geautomatiseerde probleemoplossing: Detecteer, diagnosticeer en los netwerkproblemen op zonder menselijke tussenkomst

Voorspellende analyses: analyseer historische gegevens om storingen of uitdagingen te anticiperen voordat ze zich voordoen en analyseer historische gegevens om storingen of uitdagingen te anticiperen voordat ze zich voordoen en betere beslissingen te nemen

Anomaliedetectie: Bewaak continu het netwerkverkeer om ongebruikelijke activiteiten te identificeren, zoals verkeerd geconfigureerde apparaten of onverwachte pieken in het gebruik

Veiligheid en compliance: herken verdacht gedrag, zoals ongeautoriseerde toegangspogingen, met ingebouwde dreigingsdetectie

Netwerkoptimalisatie: Beheer bandbreedte, geef prioriteit aan kritieke applicaties, verminder congestie en stel optimale routeringspaden voor

Gebruiksvriendelijke dashboards: ontvang realtime waarschuwingen, prestatiestatistieken en bruikbare aanbevelingen in een duidelijke, intuïtieve interface

Geautomatiseerde werkstromen: Stroomlijn routinematige netwerkbeheertaken zoals configuratie-updates, beleidsafdwinging en incidentrespons, waardoor u tijd bespaart en menselijke fouten vermindert

👀 Wist u dat: 51% van de professionals te maken kreeg met een gecombineerd financieel verlies van $ 1 miljoen als gevolg van datalekken. Het gebruik van AI-tools voor netwerkbeveiliging kan de gegevensbeveiliging helpen versterken!

Bij het instellen van routers, switches, firewalls en draadloze netwerken moet u ervoor zorgen dat alles soepel verloopt en veilig is.

De juiste AI-werkstroomtool kan de prestaties verbeteren, de veiligheid verhogen en de gegevensstroom soepel laten verlopen. Bekijk deze lijst om de beste tool voor uw behoeften te vinden!

1. ClickUp (het beste voor IT- en netwerkprojectmanagement)

Probeer ClickUp Brain nu Maak netwerkbeveiligingsgidsen en brainstorm ideeën om veilige netwerkprocessen te implementeren met de AI-assistentie van ClickUp Brain

ClickUp, de app voor alles op het werk, combineert kennisbeheer, projectmanagement en teamsamenwerking in een AI-aangedreven interface voor ultieme efficiëntie in de werkstroom. Het kan ook zichzelf vorm geven om aan uw netwerkbeheerbehoeften te voldoen.

Netwerkingenieurs worden geconfronteerd met repetitieve probleemoplossing, incidentoplossing en documentatie-uitdagingen. Maar in plaats van dat u netwerkproblemen handmatig documenteert, kan ClickUp Brain u helpen gestructureerde rapporten voor onderhoudstaken te genereren op basis van ruwe gegevens met eerdere logboeken, patronen en een samenvatting.

Maak gestructureerde incidentrapporten, vat ze samen en zet belangrijke punten om in actiepunten met ClickUp Brain

ClickUp AI geeft ook prioriteit aan uw taken. Als een engineer meerdere taken toegewezen krijgt, zoals een VLAN-configuratiewijziging en een kritieke netwerkbeveiligingsaudit, adviseert ClickUp AI welke taak het eerst moet worden aangepakt op basis van ernst en impact.

Om uw werklast te verlichten, automatiseert de AI van ClickUp repetitieve taken zoals het toewijzen en bijwerken van statussen voor netwerkonderhoudstaken en het plannen van deadlines voor het monitoren van systeemupdates.

Met ClickUp Automations kunt u tickets automatisch toewijzen op basis van het type probleem (bijvoorbeeld 'Firewallconfiguratie' gaat naar het team Veiligheid, 'BGP-instabiliteit' naar Core Networking). U kunt zelfs complete werkstromen opzetten die zonder handmatige tussenkomst werken.

✅ Voorbeeld: wanneer een nieuwe ClickUp-taak wordt getagd met 'Urgent' in prioriteit + 'Datacenter' in het aangepaste veld 'Locatie', wordt de ingenieur die dienst heeft in Slack aangepingd, wordt de taak toegevoegd aan het Datacenter Ops-bord en wordt een gekoppelde subtaak aangemaakt voor documentatie.

Automatiseer repetitieve onderhoudstaken en tickettoewijzing met ClickUp-automatisering

Het echt coole aan de AI van ClickUp is dat je rechtstreeks vanuit je werkruimte met meerdere LLM's zoals ChatGPT, Claude en Gemini kunt werken. Met deze mogelijkheid kun je volledig profiteren van kunstmatige intelligentie en menselijke fouten en beperkingen vaarwel zeggen. Schakel tussen meerdere LLM's met ClickUp Brain en optimaliseer het model voor de taak die u moet uitvoeren

ClickUp kan ook worden geïntegreerd met monitoringtools van derden om netwerkgegevens te consolideren in ClickUp Dashboards voor realtime analyse en besluitvorming.

En als het gaat om samenwerking tussen engineering, IT, veiligheid en leveranciers, beschikt u over meerdere tools om het projectmanagement van netwerken te vereenvoudigen:

: Breng netwerktopologieën of architectuurdiagrammen op hoog niveau in kaart en zet knooppunten vervolgens direct om in uitvoerbare taken ClickUp Whiteboards: Breng netwerktopologieën of architectuurdiagrammen op hoog niveau in kaart en zet knooppunten vervolgens direct om in uitvoerbare taken

Organiseer uw taken visueel met ClickUp

: Splits grotere projecten op in beheersbare taken en subtaken. Bespreek configuratiewijzigingen of stappen voor probleemoplossing rechtstreeks in de taak, met @vermeldingen, toegewezen opmerkingen en bestandsbijlagen voor context. U kunt ClickUp-taken: Splits grotere projecten op in beheersbare taken en subtaken. Bespreek configuratiewijzigingen of stappen voor probleemoplossing rechtstreeks in de taak, met @vermeldingen, toegewezen opmerkingen en bestandsbijlagen voor context. U kunt aangepaste taakstatussen instellen om fasen van taken te definiëren, zoals 'Netwerkbewaking', 'Probleem geïdentificeerd', 'Oplossing in uitvoering' en 'Opgelost'. Dit zorgt ervoor dat werkstromen worden afgestemd op de unieke vereisten van netwerkbeheerprojecten

met toestemming: Houd standaardprocedures (SOP's), IP-adresdocumentatie, veiligheidsprotocollen, checklists voor naleving en escalatiematrices voor leveranciers enz. bij in versiebeheer in documenten die aan taken zijn gekoppeld ClickUp Docsmet toestemming: Houd standaardprocedures (SOP's), IP-adresdocumentatie, veiligheidsprotocollen, checklists voor naleving en escalatiematrices voor leveranciers enz. bij in versiebeheer in documenten die aan taken zijn gekoppeld

Door werkstromen te consolideren in één platform elimineert ClickUp gefragmenteerde systemen, waardoor IT-teams zich kunnen concentreren op het optimaliseren van de netwerkprestaties.

De beste functies van ClickUp

Genereer automatisch een gedetailleerde wijzigingslogboekinvoer met ClickUp AI wanneer een netwerkconfiguratie wordt bijgewerkt of een infrastructuurwijziging wordt doorgevoerd, en sla deze rechtstreeks op in een gecentraliseerd ClickUp-document voor voortdurende referentie en auditgereedheid

Maak terugkerende taken in ClickUp voor gepland onderhoud, zoals firewallupdates, back-upcontroles en veiligheidsaudits

Geef netwerkbeveiligingswaarschuwingen en downtime-analyses weer in één centrale weergave met ClickUp Dashboards

Gebruik Slack, Microsoft Teams of e-mailmeldingen om ingenieurs in realtime op de hoogte te houden van netwerkproblemen met meer dan 1000 ClickUp-integraties

47% van de respondenten van onze enquête heeft nog nooit AI gebruikt voor handmatige taken, maar 23% van degenen die AI wel hebben geïmplementeerd, zegt dat hun werklast aanzienlijk is verminderd.

Beperkingen van ClickUp

Beginners kunnen overweldigd raken door de uitgebreide functieset

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie deelt:

Met ClickUp kunnen we taken met afhankelijkheid toevoegen en deze aan verschillende teams toewijzen. Dit maakt het veel gemakkelijker om een taak vanaf nul uit te leggen, omdat alle gegevens al onder die specifieke taak zijn opgenomen.

🧠 Leuk weetje: Het allereerste computervirus stond bekend als 'the creeper'

2. Juniper Mist AI (het beste voor AI-gestuurde draadloze netwerken en automatisering)

via Juniper Mist AI

Marvis Virtual Network Assistant van Juniper Mist AI fungeert als een AI-aangedreven copiloot voor netwerkingenieurs. Het diagnosticeert netwerkproblemen, optimaliseert de netwerkinfrastructuur en vermindert menselijke tussenkomst bij het oplossen van problemen.

Het stelt netwerkingenieurs ook in staat om end-to-end inzicht te krijgen in de ervaringen van gebruikers door gegevens te verzamelen en te analyseren van Juniper's access points, switches, routers en firewalls.

De beste functies van Juniper Mist AI

Zorg voor superieure wifi-, bekabelde en SD-WAN-prestaties met AI-gebaseerd Radio Resource Management

Minimaliseer bezoeken ter plaatse en handmatige probleemoplossing met AI-gestuurde automatisering

Maak automatische correlatie van gebeurtenissen, nauwkeurige identificatie van de oorzaak en de implementatie van zelfsturende netwerkactiviteiten mogelijk

Verzamel diepgaande inzichten en bruikbare richtlijnen door gebruik te maken van een natuurlijke conversatie-interface

Beperkingen van Juniper Mist AI

De gratis Juniper Mist-toegangspunt en 90 dagen proefversie van Wi‑Fi Assurance zijn beperkt tot de Verenigde Staten

Prijzen van Juniper Mist AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Juniper Mist AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Juniper Mist AI?

Een recensie op Reddit benadrukt:

Ik werk bij een MSP en we gebruiken Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus en Mist voor verschillende klanten en oplossingen. Mist is veruit mijn favoriet vanwege het gebruiksgemak en de ondersteuning. Ze hebben nog een lange weg te gaan op het gebied van switching en routing, maar ze boeken enorme voortgang.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (het beste voor diepgaande zichtbaarheid van de netwerkstatus en het netwerkverkeer)

via SolarWinds Network Performance Monitor

Het bijhouden van een netwerk – of het nu on-premise, hybride of multi-vendor is – is geen sinecure. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) vereenvoudigt het proces en biedt engineers realtime zichtbaarheid van prestatiestatistieken zonder complexe automatisering. In plaats van te verdrinken in data, krijgt u duidelijke, bruikbare inzichten om problemen op te lossen voordat ze escaleren.

De beste functies van SolarWinds Network Performance Monitor

Genereer intelligente visuele kaarten van hybride en on-prem netwerken om monitoring en troubleshooting te vereenvoudigen

Volg en analyseer kritieke netwerkpaden in realtime om knelpunten en de oorzaken van prestatieverlies te identificeren

Gebruik op anomalieën gebaseerde waarschuwingen en AIOps-gestuurde notificaties om te reageren op problemen voordat ze de bedrijfsvoering verstoren

Bouw op maat gemaakte dashboards die de sleutel indicatoren voor netwerkprestaties benadrukken die het meest relevant zijn voor de behoeften van uw organisatie

Beperkingen van SolarWinds Network Performance Monitor

De gebruikersinterface en visuals zijn eenvoudig

Het product en de prestaties kunnen verouderd aanvoelen

U kunt het niet gebruiken om uw VPN te monitoren of om te zien wie er in en uit uw netwerk gaat

Prijzen van SolarWinds Network Performance Monitor

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SolarWinds Network Performance Monitor

G2: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SolarWinds Network Performance Monitor?

Een gebruiker op Capterra zegt:

Het geeft een duidelijke weergave van ons netwerk in realtime, waardoor problemen gemakkelijk kunnen worden opgespoord en opgelost voordat ze tot ernstige downtime leiden.

4. Cisco DNA Center (het beste voor intent-based networking en proactieve dreigingsbeperking)

via Cisco DNA Center

Waarom tijd verspillen aan handmatig netwerkbeheer? Cisco Catalyst Center automatiseert apparaatconfiguraties, houdt de netwerkstatus bij en versterkt de veiligheid.

Met AI-gestuurde detectie van afwijkingen en diepgaande inzichten in de veiligheid worden bedreigingen gesignaleerd voordat ze tot rampen uitgroeien, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en meer tijd hebt om u te concentreren op wat echt belangrijk is.

De beste functies van Cisco DNA Center

Implementeer op beleid gebaseerde toegangscontrole en segmentatie met Cisco Identity Services Engine (ISE) om ongeoorloofde netwerktoegang te beperken

Gebruik realtime machine learning-algoritmen om netwerkproblemen te detecteren, op te lossen en te verhelpen voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers

Ondersteun Wireless 3D Analyzer om wifi-dekking in kaart te brengen, interferentie te detecteren en problemen met draadloze prestaties te optimaliseren

Beperkingen van Cisco DNA Center

Alleen compatibel met Cisco-netwerkapparatuur

De architectuur en gebruikersinterface kunnen voor sommige gebruikers complex zijn

Problemen met vertraging bij datacorrelatie

Prijzen van Cisco DNA Center

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cisco DNA Center

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cisco DNA Center?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Cisco DNA Center is een krachtig platform, maar het kan complex zijn om te leren en te gebruiken. Ook de kosten zijn een factor om rekening mee te houden.

5. NetBrain (het beste voor realtime visualisatie van complexe netwerkinfrastructuur)

via NetBrain

Netwerkproblemen mogen u niet overvallen. Met NetBrain kunt u problemen voorkomen in plaats van erop te reageren. Het creëert dynamische, realtime netwerkkaarten die giswerk overbodig maken.

Of u nu werkt met hybride cloud- of SDN-omgevingen, u krijgt end-to-end zichtbaarheid, zodat u snel problemen kunt oplossen en problemen voor kunt blijven.

De beste functies van NetBrain

Genereer live, historische en golden path-netwerkkaarten voor volledige zichtbaarheid van hybride cloud en SDN

Detecteer tijdelijke problemen, stel automatisch diagnoses en sluit repetitieve tickets automatisch met AI-ondersteunde observability

Voer continu netwerkbrede beoordelingen uit om risico's op te sporen voordat ze de bedrijfsvoering verstoren

Plan, test en voer wijzigingen door met ingebouwde impactanalyse om verkeerde configuraties en veiligheidsrisico's te voorkomen

Trigger geautomatiseerde werkstromen voor probleemoplossing, herstel en compliance zonder handmatige scripting

Beperkingen van NetBrain

De tool kan tijdens bepaalde processen trager werken

De implementatie kan een uitdaging zijn

Het kan duur zijn voor kleine teams en teams met een beperkt budget

Prijzen van NetBrain

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NetBrain

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over NetBrain?

Een G2-recensie beoordeelt de tool positief:

Het biedt dynamische mapping, realtime padanalyse en probleemoplossing op protocolniveau. Kaarten/paden kunnen worden gedownload in Vision voor verdere documentatie en auditdoeleinden. Alle netwerkwijzigingen kunnen worden gevalideerd via NetBrain voordat ze daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

6. Arista CloudVision (het beste voor activiteiten in hybride en multi-cloudomgevingen)

via Arista CloudVision

Arista CloudVision's Network Data Lake (NetDL™) is als een tijdmachine voor uw netwerk. Het verzamelt, analyseert en correleert netwerkbrede gegevens en biedt zowel historische als realtime inzichten. Van het diagnosticeren van de onderliggende oorzaken tot het versterken van de veiligheid, het is een krachtige tool voor ingenieurs die behoefte hebben aan diepgaande zichtbaarheid.

De beste functies van Arista CloudVision

Integreer datacenters, campus-, WAN- en cloudnetwerken in één enkel beheerplatform

Gebruik AI-technieken om afwijkingen te identificeren, apparaatconfiguraties te optimaliseren en veiligheidsrisico's in hybride en cloud-netwerken te beperken

Coördineer en monitor microsegmentatiebeleid in meerdere netwerkdomeinen

Gebruik de Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) engine om telemetriegegevens te analyseren en voorspellende analyses en bruikbare inzichten te verkrijgen

Zorg voor een realtime weergave van de naleving door apparaten, ontvang waarschuwingen voor kwetsbaarheden en automatiseer auditprocessen om te zorgen dat veiligheidsnormen en -beleidsregels worden nageleefd

Beperkingen van Arista CloudVision

De tool heeft specifieke hardware- en softwarevereisten voor maximale prestaties, wat leidt tot extra kosten voor systeemupgrades

Prijzen van Arista CloudVision

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Arista CloudVision

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Arista CloudVision?

Een Reddit-recensent deelt:

We konden precies zien op de seconde wanneer een slechte interface zou haperen of uitvallen, en precies op de seconde wanneer deze weer zou terugkomen, iets wat door een normale SNMP-collector gemist zou kunnen worden.

7. Auvik (het beste voor beheer op afstand en snel herstel na configuratiefouten)

via Auvik

De geautomatiseerde back-up van configuraties en het bijhouden van apparaten door Auvik zorgen ervoor dat IT-teams met minimale downtime kunnen herstellen van verkeerde configuraties en bedreigingen voor de veiligheid.

Het brengt cloud-powered netwerkbeheer naar de voorgrond en biedt geautomatiseerde probleemoplossing, netwerkoptimalisatie en voorspellend onderhoud.

De beste functies van Auvik

Visualiseer uw volledige netwerkautomatisering met realtime topologiekaarten die tijdige synchronisatie ondersteunen

Gebruik meer dan 64 vooraf geconfigureerde, aanpasbare waarschuwingen om problemen op te sporen en op te lossen voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers

Verbind Auvik met uw favoriete IT-beheersystemen voor betere werkstromen en activiteiten

Krijg toegang tot functies voor beheer op afstand, zoals de in-app terminal, remote browser en remote tunnel om problemen op te lossen

Beperkingen van Auvik

Het aanpassen van bestaande rapporten en het verkrijgen van gegevens is soms vervelend

De installatie en configuratie zijn zelfs op beginnersniveau een uitdaging

Prijzen van Auvik

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Auvik

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Auvik?

Op G2 deelt een gebruiker:

Auvik biedt eenvoudige implementatie, beheer en consistente monitoring. Ze verbeteren het platform voortdurend om de veiligheid, bruikbaarheid en functionaliteit te vergroten.

8. ManageEngine OpManager (het beste voor het integreren van prestaties, veiligheid en foutdetectie)

via ManageEngine OpManager

Heeft u te maken met cloud services, netwerkapparatuur en serverprestaties? ManageEngine OpManager houdt alles in de gaten. AI-gestuurde foutdetectie en automatisering verminderen vervelende probleemoplossing, zodat engineers zich kunnen concentreren op belangrijkere projecten in plaats van brandjes te blussen.

De beste functies van ManageEngine OpManager

Krijg zichtbaarheid in de status, beschikbaarheid en prestaties van alle IP-gebaseerde apparaten voor een soepele bedrijfsvoering

Verminder downtime met AI en machine learning voor detectie van afwijkingen, intelligente waarschuwingen en geautomatiseerde herstelwerkstromen

Gebruik Layer 2-kaarten, virtuele topologieweergaven en 3D-plattegronden van datacenters om afhankelijkheid binnen het netwerk inzichtelijk te maken

Analyseer het bandbreedtegebruik, los potentiële kwetsbaarheden op en verbeter de betrouwbaarheid van WAN-verbindingen met Cisco IPSLA-technologie

Beperkingen van ManageEngine OpManager

Integraties van derden vereisen extra netwerkconfiguratie en technische ondersteuning

Updates kunnen af en toe problemen veroorzaken met de stabiliteit van de software

Beperkte diepgaande aanpassing zonder scripts en geen sjabloonopties

Prijzen van ManageEngine OpManager

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ManageEngine OpManager

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

👀 Wist u dat? 70% van de consumenten ziet een duidelijke kloof ontstaan tussen bedrijven die AI goed gebruiken en bedrijven die dat niet doen.

Verbeter netwerkbeheer en -monitoring met ClickUp

Nu netwerkactiviteiten steeds complexer worden, hebben netwerkingenieurs en IT-professionals een gecentraliseerd, AI-aangedreven platform nodig om taken te beheren, werkstromen te automatiseren en documentatie te structureren.

Er zijn verschillende AI- en machine learning-tools die helpen bij netwerkautomatisering, veiligheid en prestatieoptimalisatie. Maar ClickUp onderscheidt zich als het krachtigste AI-gestuurde platform voor IT- en netwerkprojectmanagement.

Het vermindert administratieve overhead en biedt tools die werkstromen stroomlijnen, samenwerking bevorderen en de algehele productiviteit verbeteren.

Of u nu de netwerkveiligheid beheert, cloudmigraties overziet of de uptime van het systeem waarborgt, met ClickUp krijgt u het werk sneller, slimmer en met minder menselijke fouten gedaan.

