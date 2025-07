Beste AI SVG-generators voor schaalbare vectorafbeeldingen

Het ontwerpen van schaalbare vectorafbeeldingen (SVG's) kan een frustrerend proces zijn. Of u nu pictogrammen, logo's, UI-elementen of illustraties maakt, u hebt schone, nauwkeurige vectoren nodig die kunnen worden geschaald zonder kwaliteitsverlies.

Maar het handmatig overtrekken van afbeeldingen, het aanpassen van ankerpunten en het verfijnen van paden kost tijd. Tijd die u aan creatiever werk zou kunnen besteden.

AI SVG-generators nemen het zware werk uit handen. Met deze tools kunt u rasterafbeeldingen omzetten in vectoren, aangepaste SVG's genereren op basis van tekstprompts en ontwerpen verfijnen met slechts een paar klikken.

Upload gewoon een afbeelding, voer een opdracht in of pas een paar instellingen aan. AI doet de rest en levert binnen enkele seconden scherpe, schaalbare vectoren. Geen vervelende handmatige aanpassingen of ingewikkelde ontwerpsoftware zoals Adobe Illustrator meer.

En als je eenmaal de perfecte SVG hebt gevonden? Zet hem dan direct in ClickUp om je ontwerpwerkstromen scherp, gesynchroniseerd en stressvrij te houden.

Laten we eens kijken naar de beste AI SVG-generators om vectorafbeeldingen te maken die van hoge kwaliteit en schaalbaar zijn! Tijd om een aantal prachtige afbeeldingen te maken. 💃🏽

Waar moet u op letten bij een AI SVG-generator?

U hebt schone, schaalbare vectorafbeeldingen nodig (snel). Maar niet elke AI-tool kan dat. Sommige creëren rommelige paden, andere hebben moeite met details en weer andere geven u onvoldoende controle. Dus wat is echt belangrijk?

Laten we de sleutelfuncties eens op een rijtje zetten, zodat u een tool kunt kiezen die uw geld waard is.

Hoogwaardige output: Genereert elke keer weer strakke en pixel-perfecte SVG's. U hoeft niet meer achteraf die rare vormen of gekartelde lijnen op te ruimen

Intuïtieve interface: Hiermee kunt u elke functie gebruiken zonder veel tijd te besteden aan het leren van de navigatie. Een groot deel van Hiermee kunt u elke functie gebruiken zonder veel tijd te besteden aan het leren van de navigatie. Een groot deel van het gebruik van AI voor grafisch ontwerp is tijdwinst, en een steile leercurve gaat dat doel een beetje tegen

Ontwerpsjablonen: Biedt Biedt grafische ontwerpsjablonen waarmee u snel vectorafbeeldingen van professionele kwaliteit kunt maken zonder helemaal vanaf nul te beginnen. Dit is vooral handig als u een beginner bent

AI-prompts: Biedt u meerdere opties voor Biedt u meerdere opties voor AI-beeldprompts . Deze tekstprompts geven u een idee waar u kunt beginnen

Aanpassingsopties: Hiermee kunt u kleuren, vormen of stijlen aanpassen aan uw merk. Een goede AI SVG-generator zou u niet moeten beperken tot generieke ontwerpen

Meerdere exportopties: Biedt meerdere exportformaten zoals SVG, PNG, JPEG en PDF voor uw gegenereerde vectorafbeelding. Dit biedt veel ruimte om de visuals in content op meerdere kanalen te gebruiken

👀 Wist u dat? SVG's zijn resolutie-onafhankelijk, wat betekent dat ze kristalhelder blijven, hoe veel u ook inzoomt. U kunt ze oneindig vergroten of verkleinen zonder dat de beeldkwaliteit verloren gaat!

De beste AI SVG-generators in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de beste AI SVG-generators:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Teams van elke grootte; AI-aangedreven SVG-werkstroom en -integratie AI-beeldgenerator, whiteboards, Figma-integratie, automatisering van werkstromen, feedbacktools, sjablonen, taakbeheer Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 7/maand Adobe (Express/Firefly) Individuen en teams; afbeeldingen converteren naar SVG's PNG/JPG naar SVG, AI-afbeeldingsgenerator, sjablonen, tekst naar afbeelding, bestanden tot 40 MB Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand Canva Individuen en teams; bewerking van vectorafbeeldingen SVG-editor, slepen en neerzetten, kleurtools, sjablonen, magische gum, mobiele/webtoegang Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Vectr Individuen en kleine teams; vectoren op basis van gedetailleerde prompts AI-prompts (positief/negatief), 3D-kunst, stickers, achtergrond verwijderen, PNG/JPG naar SVG Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 3,99/maand SVGator Individuen en teams; vectoranimaties SVG's animeren, exporteren naar SVG/Lottie/GIF/video, interactieve bedieningselementen, grafiekcanvas Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 38/maand Figma AI Teams; vector art voor UI, branding, presentaties AI-prompts, raster-naar-vector, whiteboards, meer dan 150 illustratiepakketten, teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5/maand Inkscape (AI-extensies) Individuen en teams; vector diagrammen, open source AI-extensies, kleurenpaletten, commandoregels, SVG-sector-/diagramtools Free Vecta. io Individuen en teams; logo's, pictogrammen, diagrammen SVG-minifier, slepen en neerzetten van Visio/AutoCAD, tekstomlijsting, schalen/meten Free Vectorizer. ai Individuen en teams; vorm stapelen in vectoren PNG/JPG naar SVG, geometrische vormen stapelen, curve/gap aanpassen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,99/maand Boxy SVG Particulieren: basisvectorontwerp Ingebouwde symbolen, kleuraanpassing, effecten, lettertypes, genereren van metadata Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,99/maand

De 10 beste AI SVG-generators

Laten we nu eens kijken naar de belangrijkste functies, beperkingen en prijzen om te zien welke SVG-generator het beste bij u past. We hebben ook beoordelingen en recensies van echte klanten toegevoegd om u te helpen de juiste beslissing te nemen.

1. ClickUp (beste voor AI-aangedreven werkstroom en SVG-integratie)

Maak eenvoudig afbeeldingen met de AI-afbeeldingsgenerator in ClickUp Brain

ClickUp is niet zomaar een projectmanagementtool. Het is uw alles-in-één app voor werk. Als u worstelt met verspreide SVG-ontwerptaken, inefficiënte werkstromen of verouderde samenwerkingsmethoden, is het tijd voor een upgrade!

Stel dat uw grafisch ontwerpers moeite hebben om het eens te worden over hetzelfde SVG-ontwerpabonnement vanwege versnipperde communicatie en losstaande brainstormsessies. Gebruik ClickUp Whiteboards om dergelijke problemen te omzeilen en direct aan de slag te gaan met creatieve rondetafelgesprekken.

Laat uw ontwerpteam ideeën tot leven brengen op ClickUp Whiteboards

Voeg brainstormelementen zoals vierkanten, cirkels en driehoeken toe vanuit de werkbalk aan de linkerkant van de ClickUp Whiteboards. Om ontwerpideeën visueel te koppelen, gebruik je gewoon de connectoren op de werkbalk om taken en ontwerpideeën met pijlen samen te brengen.

Uw team kan plaknotities toevoegen, bestanden bijvoegen en illustraties rechtstreeks op het whiteboard tekenen om mockups en inspiratie te delen. Supervisors en andere teamleden kunnen ook opmerkingen toevoegen voor feedback. Alle belanghebbenden kunnen briefings bijvoegen en updates automatiseren.

Maar een solide ontwerpplan is slechts de eerste stap. U moet ervoor zorgen dat al uw teams bij elk SVG-ontwerp hun beste beentje voorzetten. Met ClickUp-taken kunt u elke stap in uw ontwerpbriefings omzetten in taken. Verdeel ze in mappen, voeg subtaken toe en voeg stijlgidsen en andere bronnen rechtstreeks aan de taken toe.

Stel dat u vectorafbeeldingen moet ontwerpen voor uw kortingsmails voor de komende BFCM-uitverkoop. Voeg een prompt met specificaties toe aan ClickUp Brain en binnen enkele seconden wordt een gedetailleerd stappenplan opgesteld.

Vraag ClickUp Brain om een werkstroomabonnement voor SVG-generatie te maken

Wilt u controleren of u alles goed hebt gedaan? Het ingebouwde neurale netwerk van ClickUp genereert snelle samenvattingen, spoort ontbrekende onderdelen in uw abonnement op en stelt bruikbare verbeteringen voor. U kunt Brain ook vragen naar grafische ontwerptrends of best practices voor SVG-generatie, zodat uw vectoren altijd superrelevant zijn voor het publiek.

U kunt zelfs prioriteiten toevoegen aan ontwerptaken, deze toewijzen aan de juiste personen en een volledig overzicht krijgen van tijdlijnen, teamopdrachten en voortgang. U kunt ClickUp-automatisering gebruiken om deze ontwerptaken te automatiseren en het gedoe van het toewijzen van individuele verantwoordelijkheden aan uw ontwerpteam overslaan.

Automatiseer SVG-ontwerptaken met ClickUp Brain

Geen tijd om individuele triggers in te stellen? Leg gewoon in gewoon Engels uit wat u wilt automatiseren, en de ingebouwde AI, ClickUp Brain, configureert direct de automatisering van de ontwerp-werkstroom en triggers, samen met herinneringen via e-mail en notificaties in de app!

En dat is nog niet alles! ClickUp kan ook worden geïntegreerd met Figma AI, een populaire AI-vectorgenerator.

Koppel je Figma-account aan het ClickUp App Center

Ga naar het ClickUp App Center, zoek naar Figma en klik op Verbinden. Jij en je beheerders kunnen alle Figma-mappen rechtstreeks in ClickUp bekijken. Dit maakt het plannen van de werkstroom, het toewijzen van taken en het plannen van SVG-taken veel eenvoudiger. ClickUp voor ontwerpteams importeert zelfs al je vectorprojecten uit Figma en centraliseert ze!

Dankzij deze integratie kunnen ontwerpers en ontwikkelaars met vectorafbeeldingen en prototypes werken zonder van platform te wisselen, waardoor de werkstroom van ontwerpconcept tot uiteindelijke SVG-export wordt gestroomlijnd.

De beste functies van ClickUp

Genereer design persona's, componenten, creatieve briefings en meer met ClickUp Brain

Deel uw ontwerpprototypes met belanghebbenden als videoboodschappen met feedbacktools zoals ClickUp Clips

Automatiseer SVG-goedkeuringen zodat ontwerpprojecten zonder vertragingen kunnen worden uitgevoerd

Bouw visuele werkstromen voor uw ontwerpteams met ClickUp Whiteboards

Communiceer de details van uw ontwerpprojecten eenvoudig met sjablonen voor ontwerpopdrachten

Zorg ervoor dat alle belanghebbenden in uw ontwerpteam op één lijn zitten met de sjablonen voor de stijlgids

Maak Figma-bestanden voor uw SVG-ontwerpen rechtstreeks in ClickUp met eenvoudige integraties

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers die geen ervaring hebben met geavanceerde AI-technologie kunnen het platform in eerste instantie overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Nichole Pelaez, oprichter en CEO van Wild Me, beoordeelt ClickUp:

Van grote ontwerpprojecten tot eenvoudige takenlijsten, we gebruiken ClickUp om dingen gedaan te krijgen. Het wordt bedrijfsbreed gebruikt en pakt het probleem van taakbeheer aan, zodat de voortgang en lopende taken die moeten worden uitgevoerd, zichtbaar zijn.

Van grote ontwerpprojecten tot eenvoudige takenlijsten, we gebruiken ClickUp om dingen gedaan te krijgen. Het wordt bedrijfsbreed gebruikt en pakt het probleem van taakbeheer aan, zodat de voortgang en lopende taken die moeten worden uitgevoerd, zichtbaar zijn.

💡Pro-tip: Voeg een taakbeschrijving toe aan elke ClickUp-taak, waarin u precies uitlegt wat er moet gebeuren om die taak te voltooien. Typ een schuine streep (/) in het vak voor de taakbeschrijving en kies tabellen, banners, sjablonen en meer om snel instructies te schetsen.

2. Adobe (het beste voor het converteren van bestaande afbeeldingen naar SVG's)

via Adobe

Je hebt prachtige afbeeldingen gemaakt, maar ze worden korrelig wanneer je ze vergroot of verkleint of voor andere content gebruikt. Gebruik de AI-vectorgenerator van Adobe om rasterafbeeldingen om te zetten in schaalbare vectorafbeeldingen. Zo zien al je afbeeldingen er scherp uit, ongeacht hoe je ze vergroot, verkleint of toevoegt.

De beste functies van Adobe

Zet PNG-, JPEG- en JPG-bestanden om in SVG-bestanden

Zet teksten en tekstprompts om in beelden met de AI-beeldgenerator

Maak posters met gratis sjablonen

Beperkingen van Adobe

Datums toevoegen aan ontwerpprojecten is enigszins omslachtig

Het kan afbeeldingen tot 40 MB in grootte converteren

Prijzen van Adobe

Free

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: $ 9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Adobe

G2: 4,5/5 (meer dan 51.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (7300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Adobe?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Illustrator elke dag voor mijn werk en persoonlijke projecten en geniet echt van hoe eenvoudig de werkstromen zijn. Een van de dingen die ik het leukst vind aan Illustrator is de precisie. Vectorafbeeldingen bestaan uit paden, in wezen wiskundige formules die de vorm en het uiterlijk van een object bepalen. Illustrator-objecten kunnen naar elke grootte worden geschaald zonder kwaliteitsverlies. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van rasterafbeeldingen, die uit pixels bestaan en wazig of gekarteld kunnen worden wanneer ze worden vergroot.

Ik gebruik Illustrator elke dag voor mijn werk en persoonlijke projecten en geniet echt van hoe eenvoudig de werkstromen zijn. Een van de dingen die ik het leukst vind aan Illustrator is de precisie. Vectorafbeeldingen bestaan uit paden, in wezen wiskundige formules die de vorm en het uiterlijk van een object bepalen. Illustrator-objecten kunnen naar elke grootte worden geschaald zonder kwaliteitsverlies. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van rasterafbeeldingen, die uit pixels bestaan en wazig of gekarteld kunnen worden wanneer ze worden vergroot.

3. Canva (het beste voor de bewerking van vectorafbeeldingen)

via Canva

Canva biedt fotobewerkingssoftware met een gratis AI-vectorgenerator. Hiermee kunt u uw vectorafbeeldingen online op elke schaal bewerken. U kunt er ook scherpe logo's, pictogrammen en illustraties voor uw content mee maken en deze direct publiceren zonder kwaliteitsverlies.

De beste functies van Canva

Sleep uw SVG naar de gewenste plek op het canvas

Pas de kleuren van documenten en afbeeldingen aan met kleurgereedschappen met één klik

Pas uw eigen kleurenschema aan voor SVG's die bij uw merk passen

Ruim je afbeeldingen op met één klik met de magische gum

Beperkingen van Canva

De gratis versie heeft geen unieke grafische sjablonen

Prijzen van Canva

Free

Pro: $15/maand per zetel

Teams: $10/maand per zetel (minimaal 3 zetels)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het geweldig dat ik snel professioneel ogende afbeeldingen kan maken zonder dat het voelt als werk. Het brede bereik aan sjablonen, foto's en aanpassingsopties maakt het gemakkelijk om unieke ontwerpen te maken voor alles wat ik nodig heb voor sociale media, presentaties of persoonlijke projecten. Het is ook geweldig dat ik het op mijn telefoon of laptop kan gebruiken, zodat ik onderweg kan ontwerpen.

Ik vind het geweldig dat ik snel professioneel ogende afbeeldingen kan maken zonder dat het voelt alsof ik er veel tijd in steek. Dankzij het brede bereik aan sjablonen, foto's en aanpassingsopties kan ik eenvoudig unieke ontwerpen maken voor alles wat ik nodig heb voor sociale media, presentaties of persoonlijke projecten. Het is ook geweldig dat ik het op mijn telefoon of laptop kan gebruiken, zodat ik onderweg kan ontwerpen.

4. Vectr (het beste voor het maken van vectoren met gedetailleerde aanwijzingen)

via Vectr

Als u op zoek bent naar een gratis AI SVG-generator waarmee u net zo eenvoudig afbeeldingen kunt maken als typen, dan is Vectr de tool voor u. U kunt toevoegen wat u wilt en niet wilt in uw AI-vectorafbeelding, het SVG-bestand en het vectorformaat aanpassen en direct downloaden vanaf het platform.

De beste functies van Vectr

Voeg beschrijvingsprompts en negatieve prompts toe om perfecte vectorillustraties te genereren

Gebruik 3D-kunst en stickers om de afbeeldingen aantrekkelijker te maken

Verwijder achtergronden voor een strakkere look in uw vectorgeneratie

Zet PNG-rasterafbeeldingen om in SVG's en JPG's naar vectoriconen

Beperkingen van Vectr

Advertenties in de gratis versie kunnen storend zijn

Prijzen van Vectr

Free Forever

Pro: $3,99/maand

Premium: $7,99/maand

Beoordelingen en recensies van Vectr

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vectr?

Een G2-recensie zegt:

Het is eenvoudig te gebruiken met alle essentiële tools voor basisbewerking of het maken van illustraties; het helpt me vaak en de eenvoudige interface maakt het gemakkelijk te begrijpen.

Het is eenvoudig te gebruiken met alle essentiële tools voor basisbewerking of het maken van illustraties; het helpt me vaak en de eenvoudige interface maakt het gemakkelijk te begrijpen.

🧠 Leuk weetje: De vroegste vormen van geschreven tekst begonnen als afbeeldingen of pictogrammen die werden gebruikt om objecten en ideeën weer te geven. Om namen te transcriberen, gebruikten de Sumeriërs logogrammen, eenvoudig getekende afbeeldingen die een geluid weergeven dat dicht bij het woord ligt dat je wilt communiceren.

5. SVGator (het beste voor het genereren van vectoranimaties)

via SVGator

Mensen leren beter van animaties dan van statische afbeeldingen. Dus waarom zou u uw vectorillustraties beperken tot afbeeldingen als u met SVGator animaties kunt maken? Met deze vector-generator kunt u afzonderlijke elementen in uw vectorafbeelding toevoegen, samenvoegen en naar wens laten bewegen.

De beste functies van SVGator

Animeer vectorafbeeldingen, illustraties en logo's

Exporteer vectorafbeeldingen in meerdere formaten, zoals SVG, Lottie, Dart, video's en GIF

Pas aan wat elke klik doet om meer controle te hebben over je vectorafbeelding en animatie

Vind de juiste positie met behulp van een eenvoudig grafisch canvas

Beperkingen van SVGator

De AI-generator loopt vaak achter vanwege zware vectorafbeeldingscomponenten

Prijzen van SVGator

Free

Pro: $38/maand

SVGator beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (25+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SVGator?

Een G2-recensie luidt:

SVGator animated builder heeft het proces van het starten/stoppen van een animatie of een andere animatie vereenvoudigd wanneer een gebruiker met de muis over de afbeelding beweegt of erop klikt. De functionaliteiten zijn vrij uitgebreid en je hoeft niet per se een professional in animatie te zijn om deze tool te kunnen gebruiken. Het is een web app, dus het is geweldig. Downloaden is niet nodig.

SVGator animated builder heeft het proces van het starten/stoppen van een animatie of een andere animatie vereenvoudigd wanneer een gebruiker met de muis over de afbeelding beweegt of erop klikt. De functionaliteiten zijn vrij uitgebreid en je hoeft niet per se een professional in animatie te zijn om deze tool te kunnen gebruiken. Het is een web app, dus het is geweldig. Downloaden is niet nodig.

📖 Lees ook: Beste software voor het annoteren van afbeeldingen

6. Figma AI (het beste voor het ontwerpen van vectorafbeeldingen voor UI, branding en presentaties)

via Figma AI

Heb je vectorafbeeldingen nodig voor dringende projecten? Gebruik de AI-vectorgenerator van Figma om met slechts een paar woorden perfecte SVG's te maken. Deze tool voor het genereren van vectorafbeeldingen automatiseert ook ontwerptaken en maakt afbeeldingen rechtstreeks in de mappen van je project.

De beste functies van Figma

Voeg AI-tekstprompts toe en genereer vectoren in enkele seconden

Zet rasterafbeeldingen om in vectorafbeeldingen in perfect SVG-format

Werk samen met uw ontwerpteam op digitale whiteboards

Krijg toegang tot 150 gratis vectorillustratiepakketten voor snelle SVG-generatie

Beperkingen van Figma

Als u geen ervaring hebt met AI-aangedreven ontwerptools, voelt u zich misschien een beetje overweldigd

Prijzen van Figma

Starter: Gratis

Professioneel: $ 5/maand voor Collab-zetel, $ 15/maand voor Dev-zetel en $ 20/maand voor Full-zetel

Organisatie: $5/maand voor Collab-zetel, $25/maand voor Dev-zetel en $55/maand voor Full-zetel

Enterprise: $ 5/maand voor Collab-zetel, $ 35/maand voor Dev-zetel en $ 90/maand voor Full-zetel

Beoordelingen en recensies van Figma

G2: 4,7/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (790+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Figma?

Een recensie van Capterra zegt:

Hoewel het idee achter Figma geweldig is, is het helemaal niet gebruiksvriendelijk. Om te beginnen heeft ons bedrijf maandenlang tientallen trainingen gevolgd, wat bewijst hoe moeilijk deze nieuwe software was. Het is erg moeilijk om de basisfuncties te gebruiken, zoals het weergeven van schermen. Maar het grootste nadeel voor ons team was het bijhouden van alle verschillende versies van de documenten die werden bewerkt en het vinden van bepaalde items binnen een scherm om te bewerken. Veel leden van ons team wilden terug naar de vertrouwde Excel- en Word-kopieerdecks vanwege het gemak van documentversiebeheer en de zoekfunctie. Ik denk dat Figma nog wat kinderziektes moet overwinnen, maar het idee is geweldig.

Hoewel het idee achter Figma geweldig is, is het helemaal niet gebruiksvriendelijk. Om te beginnen heeft ons bedrijf maandenlang tientallen trainingen gevolgd, wat bewijst hoe moeilijk deze nieuwe software was. Het is erg moeilijk om de basisfuncties te gebruiken, zoals het weergeven van schermen. Maar het grootste nadeel voor ons team was het bijhouden van alle verschillende versies van de documenten die werden bewerkt en het vinden van bepaalde items binnen een scherm om te bewerken. Veel leden van ons team wilden terug naar de beproefde Excel- en Word-kopieerdecks vanwege het gemak van documentversiebeheer en de zoekfunctie. Ik denk dat Figma nog wat kinderziektes moet overwinnen, maar het idee is geweldig.

7. Inkscape met AI-extensies (het beste voor het maken van vector diagrammen)

via Inkscape

Inkscape is een gratis ontwerptool die AI-extensies biedt voor het genereren van vectorafbeeldingen. Je kunt ze rechtstreeks downloaden vanuit de extensiebeheerder van Inkscape of het archiefbestand uitpakken. Het is een goed alternatief voor Figma dat SVG-sectorontwerpen, animaties en meer biedt.

Inkscape met AI-extensies: de beste functies

Kleurpaletten genereren

Bouw commando's met slepen en neerzetten

Maak cirkels en veelhoekige sectoren voor uw vectorillustraties

Bewerk SVG-bestanden en vectorformaatattributen met de diagrammaker

Beperkingen van Inkscape met AI-extensies

De interface is verouderd en moeilijk te navigeren

Prijzen voor Inkscape met AI-extensies

Free

Beoordelingen en recensies van Inkscape met AI-extensies

G2: 4,4/5 (390+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Inkscape?

Een recensie van Capterra zegt:

Over het algemeen heb ik een geweldige ervaring gehad met Inkscape. Ik kon er documenten en SVG-afbeeldingen mee maken en bewerken die ik nodig had.

Over het algemeen heb ik een geweldige ervaring gehad met Inkscape. Ik kon er documenten en SVG-afbeeldingen mee maken en bewerken die ik nodig had.

🧠 Leuk weetje: Sketchpad van de Amerikaanse ingenieur Ivan Sutherland is een van de eerste grafische gebruikersinterfaces. Het begon als het project voor het proefschrift van Sutherland, maar leverde hem uiteindelijk de Turing Award op!

8. Vecta. io (het beste voor het maken van logo's, pictogrammen en diagrammen)

Heb je een SVG-generator nodig die met onberispelijke precisie past bij verschillende artistieke stijlen? Vecta. io is een goede software voor jou. Het is een online platform op basis van AI-technologie waar je al je gegevens kunt neerzetten en het programma de tekeningen voor je maakt.

Upload gewoon afbeeldingen en tekeningen; deze vector-generator zet ze om in SVG's!

De beste functies van Vecta.io

Maak logo's, pictogrammen en meer in kleine vectorbestanden met een ingebouwde SVG-minifier

Sleep Visio-sjablonen en AutoCAD-tekeningen om ze te bewerken

Zet tekst om in paden voor eenvoudige aanpassing van het formaat en betere overdraagbaarheid

Pas de beeldverhouding, pixels en grootte van uw illustraties aan met eenheden, schaal- en meetfuncties

Beperkingen van Vecta. io

Het is niet de beste tool voor het maken en bewerken van complexe vectorafbeeldingen

Prijzen van Vecta. io

Gratis (momenteel in bèta)

Beoordelingen en recensies van Vecta. io

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Wist u dat? Meer dan 90% van de informatie die we dagelijks verwerken, komt van visuele receptoren.

9. Vectorizer. ai (het beste voor het stapelen van vormen in vectoren)

Werkt u met geometrische ontwerpen? Dan weet u hoe moeilijk het is om ze met generieke tools in SVG's te passen.

Vectorizer AI is een snelle SVG-converter om deze uitdaging aan te gaan. Het enige wat u hoeft te doen is de afbeelding uploaden. Het duurt 5 tot 10 seconden om ze om te zetten in vectoren met een perfecte vorm.

Vectorizer. ai beste functies

Upload de afbeelding of sleep deze naar de pagina

Converteer PNG- en JPG-afbeeldingen naar vectorformaten

Pas complexe geometrische vormen perfect in uw vectorillustraties

Pas curvetypes, tekenstijlen, spatievullers en meer aan

Beperkingen van Vectorizer.ai

U kunt geen vectorafbeeldingen helemaal zelf maken

Prijzen van Vectorizer.ai

Web-app: $ 9,99/maand

API: Vanaf $ 9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Vectorizer.ai

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

📖 Lees ook: De beste sjablonen voor ontwerpbriefings

10. Boxy SVG (het beste voor eenvoudig vectorontwerp)

via Boxy SVG

Boxy SVG is een eenvoudige tool voor vectorbewerking, perfect voor basisontwerpwerk. Het kan worden gebruikt om vectorafbeeldingen te maken op elk besturingssysteem of apparaat.

De beste functies van Boxy SVG

Kies uit ingebouwde symbolen, elementen en objecten en voeg ze toe aan je afbeelding

Pas de kleur van het object en de achtergrond aan

Voeg effecten, lettertypes en animaties toe

Genereer metadata en afbeeldingsbeschrijvingen

Beperkingen van Boxy SVG

U hebt geen toegang tot geavanceerde AI-vectorisatiefuncties, zoals prompts en automatische optimalisatie

Prijzen van Boxy SVG

Standaard: $9,99/jaar

Premium: $9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Boxy SVG

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Maak het genereren van SVG eenvoudig en nauwkeurig met ClickUp

Alle AI-vectorgeneratietools die we hebben vermeld, hebben hun voor- en nadelen. Om elke keer weer een perfecte vector te genereren, moet u een tool kiezen die helpt bij het ontwerpen en vereenvoudigen van SVG-projectmanagement.

Dat is wat ClickUp biedt. De AI-aangedreven werkstroom en SVG-integratie bieden een alles-in-één oplossing die het aanmaken, beheren en samenwerken aan schaalbare vectorafbeeldingen verbetert.

Het kan uw ontwerptaken automatiseren, werkstromen schetsen en de samenwerking binnen teams verbeteren. U kunt abonnementen opstellen en feedback krijgen op uw mockups. Als u Figma gebruikt, koppel het dan aan ClickUp en beheer al uw ontwerpprojecten vanaf één plek.

En natuurlijk kunt u ClickUp Brain gebruiken om samenvattingen, verbeteringssuggesties en zelfs ontwerpbriefs te genereren!

Meld u aan voor ClickUp om efficiënt en effectief vectorafbeeldingen en illustraties van hoge kwaliteit te produceren!