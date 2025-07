13 beste AI-zoektools voor intranetten voor 2025

Als u ooit een vraag in het intranet van uw bedrijf hebt getypt en een wirwar van verouderde PDF's en willekeurige Slack-threads terugkreeg, bent u niet de enige.

We hebben ontdekt dat 1 op de 5 professionals dagelijks meer dan 3 uur besteedt aan het zoeken naar bestanden, berichten of aanvullende context voor hun taken. Dat is bijna 40% van een volledige werkweek verspild aan iets dat slechts enkele seconden zou moeten duren!

Traditionele intranetzoekmachines hebben moeite om de groeiende complexiteit van interne kennis bij te houden, met informatie verspreid over tools zoals Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack en uw projectmanagementplatform.

De oplossing?

AI-zoektools voor intranetten.

Deze platforms van de volgende generatie maken gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP), retrieval-augmented generation (RAG) en contextbewuste algoritmen om uw zoekquery's te begrijpen en u precies de juiste documenten, antwoorden of samenvattingen te leveren, precies wanneer u ze nodig hebt.

In dit bericht zetten we de beste AI-zoektools voor intranetten op een rijtje die u dit jaar in overweging kunt nemen. We bespreken praktijkvoorbeelden, opvallende functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen van gebruikers. Of u nu een snelgroeiende start-up aan het opschalen bent of kennis beheert binnen een wereldwijde onderneming, hier vindt u een tool waarmee u waardevolle inzichten kunt verwerven! 🕵️‍♀️

Waar moet u op letten bij een AI-zoektool voor intranetten?

Het kiezen van de juiste intranetzoekoplossing kan de productiviteit van teams aanzienlijk verhogen, contextwisselingen verminderen en het hergebruik van kennis verbeteren. Dit zijn de belangrijkste prioriteiten:

Federatieve zoekmogelijkheden: Zoek naar tools die op meerdere platforms zoeken – uw intranet, cloud-drives, taakbeheerders en wiki's – zonder dat u voor elk afzonderlijke queries hoeft uit te voeren

Natural Language Understanding (NLU): De manier waarop we zoeken is veranderd, van zoekwoorden naar gesprekken. Een solide AI-zoekfunctie moet vragen als "Waar is de laatste roadmap voor het derde kwartaal?" begrijpen en geen perfecte zoekwoorden als input nodig hebben

Contextbewuste resultaten: Geavanceerde tools geven resultaten op basis van de rol van de gebruiker, toegangsniveaus, recente activiteiten of de hiërarchie binnen de organisatie, zodat medewerkers alleen zien wat voor hen relevant is. Dit bespaart tijd en verhoogt de individuele productiviteit

AI-aangedreven samenvattingen en antwoorden: De beste platforms geven niet alleen een lijst met documenten, maar genereren ook samenvattingen, halen sleutelinformatie eruit of geven directe antwoorden met behulp van technieken zoals RAG of verfijnde LLMs

Sterke gegevensbeveiliging en toegangscontrole: Zorg ervoor dat de oplossing SSO, auditlogs en indexering op basis van toestemming ondersteunt om interne gegevenslekken te voorkomen

Zoekanalyses en feedbackloops: Zoek naar platforms die u helpen contentlacunes te identificeren, het succes van zoekopdrachten te meten en te leren van het gedrag van gebruikers om de resultaten in de loop van de tijd te verbeteren

Eenvoudige implementatie en integraties: Plug-and-play-integraties voor uw bestaande stack – Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira en andere – maken de installatie eenvoudiger en zorgen voor snellere resultaten

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat met het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te vinden, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp – Verbonden zoeken in taken, documenten, Slack, Drive – ClickUp Brain + Autopilot Agents voor proactieve actie – Automatisch documenten samenvatten, subtaken genereren en gegevens ophalen uit verbonden apps – Interne wiki's starten met sjablonen en geverifieerde content Kleine tot grote teams die behoefte hebben aan gecentraliseerde AI-gestuurde zoekfuncties + automatisering van de werkstroom Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Glean – Op rol gepersonaliseerde antwoorden in verschillende apps (Drive, Slack, Jira) – Eén kennisgrafiek met acroniemen en contextbewustzijn – Uitvoering van taken in meerdere stappen via AI Assistant Teams van middelgrote tot grote ondernemingen met complexe app-ecosystemen Aangepaste prijzen Coveo – Contextbewuste, op rollen gebaseerde zoekfunctie met RAG – Adaptieve AI-rangschikking, regelsysteem, automatische suggesties – Agent Assist voor interne helpdesks Ondersteuningsteams voor ondernemingen en gereguleerde sectoren Aangepaste prijzen Guru – AI-aangedreven kenniskaarten met Slack/Teams-integratie – Knowledge Agents om verouderde informatie te monitoren en bij te werken – Gebruiksanalyses en peer-reviewed content Kennisgerichte teams bouwen interne wiki's met betrouwbare informatie Gratis proefversie (30 dagen); Betaald vanaf $ 18/gebruiker/maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Qatalog – Federatief zoeken zonder index in G Suite, Slack en Salesforce – RAG-ondersteunde antwoorden in gedeelde query-threads – Query-annotatie en naleving van bedrijfsregels Snel veranderende kleine tot middelgrote teams die een snelle installatie met robuuste samenwerking nodig hebben Gratis proefversie (14 dagen); Betaald vanaf $ 15/gebruiker/maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Elastic Search – Volledige tekst + vectorzoekfunctie met DevOps-controle – Open source, schaalbaar, aanpasbaar – Analytics via Kibana + LLM-ondersteuning DevOps-intensieve teams en technische organisaties die op maat gemaakte zoeksystemen bouwen Gratis proefversie (14 dagen); aangepaste pay-as-you-go-prijzen Algolia – API-first ontwerp met neurale zoekfunctie en tolerantie voor typefouten – Real-time indexering met een responstijd van minder dan 50 ms – Op rollen gebaseerde filters en dynamische faceting Product- en engineeringteams die op zoek zijn naar snelle, intelligente zoekfuncties in apps Gratis abonnement (10.000 zoekopdrachten/maand); betaald vanaf $ 0,50/1000 query's; aangepaste prijzen voor ondernemingen Sinequa – Semantisch zoeken in meer dan 200 contentbronnen – Rolspecifieke assistenten + vooraf gebouwde branche-apps – Code-vrije NLP-werkstromen + sterke veiligheid Ondernemingen in gereguleerde sectoren die behoefte hebben aan diepgaande, meertalige zoekopdrachten Op volume gebaseerde aangepaste prijzen IBM Watson Discovery – Passage-gebaseerde antwoorden, OCR, entiteit/sentimentanalyse – Slim documentbegrip + relevantiemodellering – Integratie via API's en analytische dashboards Juridische, compliance- en enterprise teams die grote documentensets analyseren Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 500/maand; Enterprise- en premium-niveaus: aangepaste prijzen Google Cloud Vertex AI Search – Semantisch + vector zoeken met RAG-grounding – Eenvoudig te integreren en af te stemmen, integreert met BigQuery, GCS – Code-vrije UI voor installatie en beheer Ondernemingen die al gebruikmaken van Google Cloud en behoefte hebben aan eenvoudig intelligente zoekfuncties Aangepaste prijzen Korra. ai – Chat-assistent met uitgebreide citaten – Zoeken in documenten, tickets en video's – Leert interne woordenschat en escaleert complexe queries Kleine tot middelgrote teams die gebruikmaken van interne ondersteuning via chat Aangepaste prijzen Slab – Prachtige kennisbank met uitgebreide opmaakmogelijkheden – Slimme contextuele suggesties en zoekinzichten – Eenvoudige hiërarchie van documenten en realtime samenwerking Kleine tot middelgrote teams die eenvoudige, gestructureerde interne wiki's maken Gratis abonnement (maximaal 10 gebruikers); Betaald vanaf $ 8/gebruiker/maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Microsoft Viva – Ingebouwde kenniskaarten in Teams, Outlook en SharePoint – Modules voor leren, verbindingen, pulse en inzichten – Automatische tagging + productiviteitsanalyses waarbij privacy voorop staat Op Microsoft 365 gebaseerde ondernemingen die een uniforme werknemerservaring creëren Betaalde abonnementen vanaf $ 4–$ 12/gebruiker/maand, afhankelijk van de module; aangepaste prijzen voor ondernemingen

Kan een AI-intranettool echt aan alle bovenstaande eisen voldoen? Sommige wel. Dit zijn ze:

1. ClickUp (het beste voor kleine tot grote teams die behoefte hebben aan gecentraliseerde AI-gestuurde zoekfuncties + automatisering van werkstromen)

Begin met ClickUp – het is gratis Maak de collectieve kennis van uw team doorzoekbaar, gestructureerd en schaalbaar met de AI-functies voor kennisbeheer van ClickUp

Als de alles-in-één app voor werk pakt ClickUp de oorzaak van gebrekkige intranetzoekopdrachten aan: een wildgroei aan tools en verspreide kennis. In plaats van dat u antwoorden uit tientallen losstaande apps moet samenvoegen, centraliseert ClickUp uw taken, documenten, wiki's en gesprekken in één doorzoekbare, AI-aangedreven werkruimte.

De krachtige Connected Search van ClickUp indexeert en toont niet alleen deze gegevens, maar integreert ook uw kennis uit externe, verbonden apps zoals Google Drive, Slack, GitHub en Figma.

Zoek in platforms, bestanden en apps met ClickUp Connected Search

Combineer het met ClickUp's native AI, ClickUp Brain, en u krijgt een uniforme, intelligente intranetervaring die de voor u meest waardevolle informatie opzoekt, begrijpt en ernaar handelt.

Het resultaat? U kunt alledaagse vragen stellen zoals "Wat hebben we besproken tijdens de laatste vergadering met de client?" of "Toon me de roadmap voor het tweede kwartaal," en u krijgt direct nauwkeurige, contextbewuste antwoorden.

Maak de collectieve kennis van uw bedrijf – taken, documenten, transcripties, chats en meer – doorzoekbaar met ClickUp Brain

Samen maken deze systemen gebruik van bedrijfsbrede context om niet alleen overeenkomende items weer te geven, maar ook inzichten daaruit samen te vatten of zelfs actie te ondernemen.

U kunt AI bijvoorbeeld vragen om:

Vat een thread met taakactiviteiten samen en plaats updates in een aangepast AI-veld

Genereer subtaak van overkoepelende ClickUp-taken en hun beschrijvingen

Maak een agenda voor vergaderingen op basis van context, of

Haal informatie uit een Google Spreadsheet

Dit alles gebeurt zonder dat u tussen tools hoeft te schakelen en elke keer 23 minuten nodig hebt om uw aandacht weer op het juiste scherm te richten!

Met deze AI-functies voor kennisbeheer in ClickUp kunt u jarenlange geschiedenis van de werkruimte onderzoeken. Ze leveren langere, grondigere resultaten die verborgen zitten in verouderde documenten en taken, ideaal voor terugkerende projecten of nalevingsaudits.

En omdat het zoekgedrag in ClickUp gepersonaliseerd en geoptimaliseerd is met rangschikkingssignalen en filters, krijgt u snellere, relevantere query resultaten. Vraag het maar aan de eerste medewerkers van ClickUp: "zoeken is historisch gezien sneller en relevanter dan ooit tevoren. "

Maar dat is nog niet eens het beste.

Zodra AI een samenvatting of link weergeeft, houdt het de werkstroom gaande. Vanuit die snelle weergave kunt u resultaten omzetten in taken of documenten, bevindingen kopiëren of AI-suggesties volgen om dieper te graven. In combinatie met de automatisering en Autopilot Agents van ClickUp verandert zoeken in een werkstroom – niet alleen een tool – waardoor handmatig schakelen tussen contexten wordt verminderd en dagelijkse activiteiten worden gestroomlijnd.

In werkstromen voor kennisbeheer stroomlijnen Autopilot Agents het onderhoud en het ophalen door:

Automatisch gegenereerde kennisoverzichten wanneer er nieuwe documentatie wordt gepubliceerd

Taggen en categoriseren van bijgewerkte beleidsdocumenten automatisch

Vragen direct beantwoorden door verbonden werkruimtebronnen op te halen en te raadplegen wanneer werknemers zoeken

Stel Autopilot Agents in ClickUp in om veelgestelde vragen van medewerkers te beantwoorden via chatten

De intranetzoekfunctie van ClickUp gaat verder dan het passief vinden van documenten: het gaat om het begrijpen ervan, ernaar handelen en alles verbonden houden in één gecentraliseerde werkruimte.

En als u uw kennisbank helemaal zelf wilt opzetten, heeft ClickUp ook veel gratis sjablonen waaruit u kunt kiezen.

De ClickUp Knowledge Base Template biedt een kant-en-klaar raamwerk om uw interne kennis hub op te bouwen. Met secties voor artikelen, veelgestelde vragen en bronnenbibliotheken lijkt het op een gepolijst helpcentrum. U krijgt ingebouwde organisatorische tools zoals geneste pagina's en pagina hiërarchie om een coherente structuur te garanderen.

Gratis sjabloon Centraliseer de belangrijkste kennisbronnen van uw team met de ClickUp-sjabloon voor kennisbanken

Waarom zou u het proberen:

Stel teams in staat om vrijwel direct een kennisbank te lanceren , zonder al te veel na te denken over de layout

Zorgt voor consistente categorisatie en opmaak , waardoor bijdragers worden gestuurd met structuur

Verbetert de vindbaarheid door middel van geïntegreerd zoeken, tags en hiërarchie

Beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Hoewel ClickUp Brain en Autopilot Agents krachtig zijn, hangt hun effectiviteit af van hoe goed uw werkruimte is gestructureerd (bijv. naamgevingsconventies, toestemmingen, contenthygiëne)

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie noemt ClickUp een krachtige app:

Ik ben dol op de combinatie van persoonlijk taakbeheer, kennisbeheer voor bedrijven, snelle aantekeningen en de AI ClickUP-brain is FANTASTISCH. Het is verbazingwekkend contextbewust en letterlijk een beest van een assistent. Geneste documenten, taakhiërarchie, aangepaste velden, geavanceerde filters... deze app heeft het allemaal, en het is niet te ingewikkeld om aan de slag te gaan. Het heeft ook handige integraties met standaard bedrijfsplatforms, wat geweldig is

Ik ben dol op de combinatie van persoonlijk taakbeheer, kennisbeheer voor bedrijven, snelle aantekeningen en de AI ClickUP-brain is FANTASTISCH. Het is verbazingwekkend contextbewust en letterlijk een beest van een assistent. Geneste documenten, taakhiërarchie, aangepaste velden, geavanceerde filters... deze app heeft het allemaal, en het is niet te ingewikkeld om aan de slag te gaan. Het heeft ook handige integraties met standaard bedrijfsplatforms, wat geweldig is

🧠 Leuk weetje: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI-tools dagelijks voor persoonlijke taken en 55% gebruikt ze meerdere keren per dag. Hoe zit het met AI op het werk? Met een gecentraliseerde AI die alle aspecten van uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking aanstuurt, kunt u tot wel 3+ uur per week besparen, die u anders zou besteden aan het zoeken naar informatie, net als 60,2% van de ClickUp-gebruikers!

2. Glean (het beste voor middelgrote tot grote ondernemingen met complexe app-ecosystemen)

via Glean

De zoekfunctie voor ondernemingen van Glean maakt verbinding met elke werkruimte die u al gebruikt, zoals Google Drive, Slack, Confluence, GitHub en Jira, en bouwt een uniforme kennisgrafiek die acroniemen, interne taal en projectcontext begrijpt.

Wanneer iemand een vraag stelt, haalt Glean niet alleen documenten op, maar geeft het ook een samengevat, op de rol afgestemd antwoord dat teams tijd en energie bespaart.

De Assistant-laag ondersteunt ook meerstaps prompts en het uitvoeren van agentische taken, zodat het kan voorstellen om e-mails op te stellen, vergaderingen in te stellen of prioriteiten te stellen in uw takenlijst op basis van instructies in natuurlijke taal.

Ontdek de beste functies

Verbind alle apps op de werkplek direct – zonder aanpassingen

Personaliseer zoekresultaten op basis van rollen en recente activiteiten

Vat complexe threads of documenten samen in hapklare antwoorden

Bescherm gegevens met veiligheid en compliance op ondernemingsniveau

Ontdek de beperkingen

De prijzen voor Glean zijn premium en niet openbaar vermeld

De installatie kan complex zijn, vooral het beheren van toestemmingen voor databronnen

Geen flexibele proefversies

Prijzen bekijken

Aangepaste prijzen

Bekijk beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Glean?

Een recensie op G2 luidt:

De mogelijkheid om eenvoudig toegang te krijgen tot alle informatie in onze systemen is ontzettend handig! Ik vind het fijn om alle mogelijke opties te zien wanneer ik informatie zoek voor interne doeleinden OF wanneer ik iets met een klant moet delen. Het heeft me echt tijd bespaard bij het zoeken of vragen aan iemand anders.

De mogelijkheid om eenvoudig toegang te krijgen tot alle informatie in onze systemen is ontzettend handig! Ik vind het fijn om alle mogelijke opties te zien wanneer ik informatie zoek voor interne doeleinden OF wanneer ik iets met een klant wil delen. Het heeft me echt tijd bespaard bij het zoeken of het vragen aan iemand anders.

3. Coveo (het beste voor ondersteuningsteams van ondernemingen en gereguleerde sectoren)

via Coveo

Coveo tilt intranetzoekopdrachten naar een hoger niveau met een contextbewuste relevantie-engine op basis van generatieve AI. Het indexeert meerdere databronnen, zoals Salesforce, ServiceNow, SharePoint en intranetportals, en gebruikt vervolgens machine learning om de resultaten aan te passen aan de rol, het gedrag en de querypatronen van elke gebruiker.

Terwijl u typt, stelt Coveo aanvullingen voor, toont relevante documenten en kan zelfs gepersonaliseerde aanbevelingen voor kennisartikelen of werkstromen doen. Dankzij de flexibele regelsengine kunnen beheerders de relevantie nauwkeurig afstemmen, terwijl de extensies Agent Assist en Self-Service het systeem krachtig maken voor interne helpdesks. Coveo werkt het beste wanneer uw onderneming precisie, personalisatie en proactieve ontdekking op schaal nodig heeft.

Beste functies van Coveo

Optimaliseer de relevantie van queries met adaptieve AI-ranking

Suggereer aanvullingen en content terwijl gebruikers typen

Integreer naadloos met sleutelplatforms voor bedrijfsintranetten (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Beveel kennis en items voor de werkstroom aan op basis van context

Verfijn de relevantie via de regelsengine en gebruiksanalyses

Beperkingen van Coveo

De prijzen kunnen hoog lijken voor middelgrote teams

Configuratie vereist (index afstemmen, relevantie regels) om optimale prestaties te bereiken

Prijzen van Coveo

Pro: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Coveo

G2: 4,3/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Coveo?

Een gebruiker op G2 deelt:

Met Coveo kunnen we een uniforme index van al onze productkennis creëren. Met behulp van de ingebouwde toestemmingsmodellen en aanpassingsmogelijkheden van Coveo kunnen we die content vervolgens op verschillende manieren aanbieden. Het is eenvoudig om zoekresultaten dynamisch te filteren en content te verbeteren op basis van de context van de gebruiker... Soms worden er nieuwe functies uitgebracht die na een bepaalde periode niet worden bijgewerkt of ondersteund.

Met Coveo kunnen we een uniforme index van al onze productkennis creëren. Met behulp van de ingebouwde toestemmingsmodellen en aanpassingen van Coveo kunnen we die content vervolgens op verschillende manieren aanbieden. Het is eenvoudig om zoekresultaten dynamisch te filteren en content te verbeteren op basis van de context van de gebruiker... Soms zijn er nieuwe functies uitgebracht die na een bepaalde periode niet meer worden bijgewerkt of ondersteund.

4. Guru (het beste voor kennisgerichte teams die interne wiki's met betrouwbare informatie bouwen)

via Guru

Guru combineert zoeken voor ondernemingen, een wiki en een AI-aangedreven kennisbank in één naadloos geïntegreerd intranetsysteem.

Wanneer gebruikers zoeken, toont Guru relevante 'kaarten' (kleine stukjes kennis), verrijkt deze met context uit Slack, Teams of browser-extensies en kan zelfs proactief antwoorden voorstellen op basis van de rol en het gedrag van de gebruiker.

De Knowledge Agents monitoren de broncontent en kunnen verouderde informatie automatisch bijwerken of markeren. Voor teams die genoeg hebben van verouderde pagina's of 'linkrot', brengt Guru structuur en vertrouwen in de kennis van de organisatie, terwijl zoeken in natuurlijke taal en Slack-achtige threads voor discussies mogelijk blijven.

Beste functies van Guru

Krijg toegang tot peer-reviewed, geverifieerde kenniskaarten voor accurate en actuele informatie

Controleer proactief content en verstuur herinneringen voor updates met Knowledge Agents

Identificeer kennislacunes en trends in contentgebruik met uitgebreide analyses

Beperkingen van Guru

Vereist discipline om kaartbeoordelingen bij te houden – kan stagneren als dit wordt verwaarloosd

UI-gericht; zware informatiearchitecturen kunnen rommelig aanvoelen

Geavanceerde analyses en agents zijn alleen beschikbaar in hogere niveaus

Guru-prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen

Alles-in-één: $ 18/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van experts

G2: 4,7/5 (meer dan 2150 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (620+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Guru?

Dit is wat een Capterra-recensent zei:

Intuïtief, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken om nuttige documenten te maken! Ik waardeer het gebruik van sjablonen om een uniforme ervaring te creëren. De functie Assist is een beetje onintuïtief. Ik zou graag zien dat de spelling- en grammaticafunctie voorgestelde wijzigingen markeert, zodat ik kan zien welke wijzigingen worden aangebracht, in plaats van dat ik alles moet lezen en vergelijken.

Intuïtief, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken voor het maken van nuttige documenten! Ik waardeer het gebruik van sjablonen om een uniforme ervaring te creëren. De functie Assist is een beetje onintuïtief. Ik zou graag zien dat de spelling- en grammaticafunctie voorgestelde wijzigingen markeert, zodat ik kan zien welke wijzigingen worden aangebracht, in plaats van dat ik alles moet lezen en vergelijken.

👀 Wist u dat? 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen.

5. Qatalog (het beste voor snel veranderende kleine tot middelgrote teams die een snelle installatie met robuuste samenwerking nodig hebben)

via Capterra

Qatalog verandert verspreide documenten, databases en inboxen in een verbonden 'slimme hub '. Het biedt realtime federatief zoeken met RAG-mogelijkheden, zodat u contextuele antwoorden krijgt in plaats van alleen links. Omdat er geen gegevens worden geïndexeerd of gedupliceerd, blijft alles op zijn plaats en is alles direct toegankelijk via connectoren naar Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake en meer.

De UX van Qatalog is ook ontworpen voor live samenwerking: querygeschiedenis, gedeelde borden en threaded antwoorden maken het vinden en verdelen van bevindingen eenvoudig.

De beste functies van Qatalog

Implementeer binnen enkele uren, niet maanden, met een zero-index architectuur. Live pull uit bronnen zorgt voor altijd actuele gegevens zonder duplicatie

Krijg toegang tot kant-en-klare integraties met G Suite, Slack, Salesforce

Maak aantekeningen bij relevante zoekresultaten, deel ze en bespreek ze inline met gezamenlijke query-ruimtes

Zorg voor naleving op ondernemingsniveau met een ontwerp waarin veiligheid voorop staat en ingebouwde overerving van toestemming

Beperkingen van Qatalog

Minder geavanceerde AI-mogelijkheden, zoals generatieve reacties in webstijl

Kan moeite hebben met complexe geneste gegevens in propriëtaire databases

Op grote schaal kan live querying langzamer zijn dan geïndexeerde systemen voor grote bedrijven

Prijzen van Qatalog

Gratis proefversie: 14 dagen

Pro: $ 15/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qatalog

G2: 4,2/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Qatalog?

Een G2-gebruiker waardeert de zoek- en samenwerkingsfuncties in Qatalog:

Een van de beste dingen die ik leuk vind aan Qatalog is de mogelijkheid om al onze communicatie- en samenwerkingstools op één plek te consolideren. Of het nu gaat om chatten met collega's, bestanden delen of taken toewijzen, Qatalog heeft het allemaal. De zoekfunctie is ook indrukwekkend – ik kan gemakkelijk alle informatie die ik nodig heb vinden met slechts een paar klikken, wat me veel tijd bespaart.

Een van de beste dingen die ik leuk vind aan Qatalog is de mogelijkheid om al onze communicatie- en samenwerkingstools op één plek te consolideren. Of het nu gaat om chatten met collega's, bestanden delen of taken toewijzen, Qatalog heeft het allemaal. De zoekfunctie is ook indrukwekkend – ik kan gemakkelijk alle informatie die ik nodig heb vinden met slechts een paar klikken, wat me veel tijd bespaart.

6. Elastic Search (het beste voor DevOps-intensieve teams en technische organisaties die op maat gemaakte zoeksystemen bouwen)

via Elastic Search

Elastic Search is de vertrouwde backbone voor full-text, vector en AI-aangedreven intranetzoekopdrachten. Het is gebouwd op Apache Lucene en ondersteunt schaalbare, gedistribueerde zoekopdrachten met realtime indexering, vectorovereenkomst en uitgebreide analyses via Kibana.

Elastic Cloud biedt serverloze of gehoste opties: u betaalt alleen voor wat u invoert of query's, met LLM-aangedreven functies en ingebouwde vectorzoekfunctie.

Elastic is ideaal voor teams met interne ontwikkelingsactiviteiten of complexe compliance-eisen. U kunt er alles mee bouwen, van eenvoudige intranetzoekopdrachten tot geavanceerde AI-catalogi, hoewel het meer installatie en DevOps vereist dan plug-and-play-tools.

De beste functies van Elastic Search

Implementeer uw eigen zoekpijplijnen met volledige controle over schema's, indexen en knooppunten

Naadloos schaalbaar met horizontale shards, replica's en vectorindexen inbegrepen

Query uw kennisbank via gestructureerde, full-text en semantische vectorzoekopdrachten

Analyseer gebruik en statistieken met behulp van ingebouwde Kibana-dashboards

Breid mogelijkheden uit met LLMs, waarschuwingen en aangepaste plug-ins/API's

Beperkingen van Elastic Search

Vereist interne DevOps; niet kant-en-klaar voor niet-technische teams

Op bronnen gebaseerde prijzen kunnen duur uitvallen

Prijzen van Elastic Search

Gratis proefversie: 14 dagen

Aangepaste, pay-as-you-go-prijzen op basis van de cloud provider, regio en of u kiest voor gehoste of serverloze implementatie

Beoordelingen en recensies van Elastic Search

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Elastic Search?

Hier is de mening van een G2-recensent:

De zoekresultaten zijn erg snel en ik vind de facetfunctie erg handig. Ik heb het gebruikt voor meer dan een miljoen records in de database met werknemersinformatie en het zoeken duurde slechts milliseconden... Het kan behoorlijk complex zijn om het in te stellen. De kosten voor het instellen kunnen behoorlijk hoog zijn.

De zoekresultaten zijn erg snel en ik vind de facetfunctie erg handig. Ik heb het gebruikt voor meer dan een miljoen records in de database met werknemersinformatie en het zoeken duurde slechts milliseconden... Het kan behoorlijk complex zijn om het in te stellen. De kosten voor het instellen kunnen behoorlijk hoog zijn.

7. Algolia (het beste voor product- en engineeringteams die op zoek zijn naar snelle, intelligente zoekfuncties in apps)

via Algolia

Algolia brengt AI-augmented search naar uw intranet en transformeert verborgen content in direct toegankelijke kennis. Het API-first ontwerp levert reacties van minder dan 50 ms en ondersteunt dynamische faceting, typo-tolerantie, synoniemen en geolocatiefilters. Wanneer iemand dus zoekt op 'Q4 sales deck', levert Algolia het juiste deck, met de context voorop.

Ingebouwde AI-verbeteringen zoals neurale zoekopdrachten en query-suggesties helpen relevante content naar boven te halen, zelfs wanneer gebruikers vage termen gebruiken.

De beste functies van Algolia

Implementeer instant zoekervaringen met minimale ontwikkelingsinspanningen via REST API's en vooraf gebouwde UI-bibliotheken

Visualiseer analyses (via Insights API) om het vinden van content te optimaliseren

Schaal flexibel over miljoenen records met A/B-testen

Beveilig gevoelige gegevens met SSO/SAML, versleuteling en filtering op basis van toestemming

Beperkingen van Algolia

Pay-as-you-go-prijzen kunnen pieken op basis van een hoog query-volume

Installatie door ontwikkelaar vereist. Niet-technische teams hebben ondersteuning nodig

AI-aanbevelingen zijn verborgen achter add-ons, waardoor de kosten voor het gebruik van alle functies stijgen

Prijzen van Algolia

Build (gratis): Tot 10.000 zoekopdrachten per maand

Groei (betaal naar gebruik): Gratis niveau + $0,50 per 1000 extra zoekopdrachten, $0,40 per 1000 extra records

Premium: Aangepaste prijzen, jaarlijks gefactureerd

Elevate: Aangepaste prijzen, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Algolia

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Algolia?

Dit was de ervaring van een Capterra-gebruiker met Algolia:

Geweldige oplossing voor het mogelijk maken van slim zoeken in ons helpcenter en op onze hoofdwebsite. Het heeft de bruikbaarheid voor de eindgebruiker enorm verbeterd en was niet al te moeilijk te implementeren... ons technische team moest het wel implementeren (dus het was niet iets wat ik zelf had kunnen doen)..

Geweldige oplossing voor het mogelijk maken van slim zoeken in ons helpcenter en op onze hoofdwebsite. Het heeft de bruikbaarheid voor de eindgebruiker enorm verbeterd en was niet al te moeilijk te implementeren... ons technische team moest het wel implementeren (dus het was niet iets wat ik zelf had kunnen doen)..

8. Sinequa (het beste voor ondernemingen in gereguleerde sectoren die behoefte hebben aan diepgaande, meertalige zoekopdrachten)

via Sinequa

Sinequa biedt een krachtige, door GenAI aangedreven zoekassistent die is afgestemd op kennisontsluiting op ondernemingsniveau. Het verbindt meer dan 200 opslagplaatsen voor content (ERP, CRM, bestandssystemen) en maakt gebruik van NLP en machine learning om nauwkeurige antwoorden te geven zonder AI-hallucinaties.

Een code-vrije assistent-builder configureert moeiteloos op rollen gebaseerde werkstromen – juridische teams, advocaten en ingenieurs – en verandert zoeken in een proactieve kennisassistent. Het is ideaal voor gereguleerde ondernemingen met enorme hoeveelheden data.

Beste functies van Sinequa

Begrijp queries semantisch met behulp van conceptgebaseerde NLP in meer dan 21 talen

Bouw aangepaste zoekassistenten met code-vrije werkstroomontwerpers

Implementeer kant-en-klare apps voor verticale sectoren (R&D, compliance)

Beveilig gevoelige content met fijnmazige toegangscontrole

Krijg volledige toegang zonder verborgen kosten voor extra modules of add-ons

Beperkingen van Sinequa

Prijzen op basis van volume kunnen duur worden naarmate de hoeveelheid data toeneemt

Vereist planning en configuratie – minder kant-en-klaar dan SaaS

De focus op ondernemingen kan de behoeften van kleine teams overstijgen

Prijzen van Sinequa

Op volume gebaseerde aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sinequa

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sinequa?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Sinequa is een intelligent zoekplatform voor ondernemingen met flexibele presentatie, veiligheid en snelheid dat geweldige samenwerkingsmogelijkheden biedt, zoals tags, opmerkingen, e-mailmeldingen, verzamelingen, een documentbrowser met verschillende weergaven en meerdere weergaven van resultaten..

Sinequa is een intelligent zoekplatform voor ondernemingen met flexibele presentatie, veiligheid en snelheid dat geweldige samenwerkingsmogelijkheden biedt, zoals tags, opmerkingen, e-mailmeldingen, verzamelingen, een documentbrowser met verschillende weergaven en meerdere weergaven van resultaten..

9. IBM Watson Discovery (het beste voor juridische, compliance- en enterprise-teams die grote documentensets analyseren)

via IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery combineert AI-gestuurde zoekfuncties met diepgaande documentinzichten en -extractie. Met behulp van Smart Document Understanding verwerkt het PDF's, tabellen en documenten en biedt vervolgens antwoorden op passage-niveau, sentimentanalyse en entiteitsextractie.

Het bevat ingebouwde OCR, NLP-aanpassing en een krachtig relevantiemodel – ideaal voor juridische onderzoek, ondersteuningsportalen en interne Q&A-bots. Met analytische dashboards en API-toegang krijgt u volledige zichtbaarheid op het gebruik en kunt u het model in de loop van de tijd aanpassen.

De beste functies van IBM Watson Discovery

Entiteiten, sentimenten en passages uit ongestructureerde documenten extraheren

Verwerk afbeeldingen en doorzoek PDF's met geïntegreerde OCR

Integreer via API in bots, apps en backend-systemen

Beperkingen van IBM Watson Discovery

Voor grote datasets of queryvolumes zijn hogere prijsniveaus vereist

De installatie is complex en vereist mogelijk ondersteuning of advies van IBM

Prijzen van IBM Watson Discovery

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Aangepaste prijzen

Plus: Vanaf $ 500/maand (30 dagen gratis proefversie)

Enterprise: vanaf $ 5.000/maand

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over IBM Watson Discovery?

Een G2-recensie benadrukt dat de tool:

Eenvoudig te gebruiken en te verbinden met documenten, krachtige mogelijkheden voor natuurlijke taalverwerking (NLP). Watson Discovery gebruikt NLP om inzichten te halen uit ongestructureerde gegevens, zoals tekstdocumenten, e-mails en posts op sociale media. Dit kan worden gebruikt om trends, patronen en relaties in gegevens te identificeren die met traditionele methoden moeilijk of onmogelijk te vinden zouden zijn... Het kan duur zijn

Eenvoudig te gebruiken en te verbinden met documenten, krachtige natuurlijke taalverwerking (NLP). Watson Discovery gebruikt NLP om inzichten te halen uit ongestructureerde gegevens, zoals tekstdocumenten, e-mails en posts op sociale media. Dit kan worden gebruikt om trends, patronen en relaties in gegevens te identificeren die met traditionele methoden moeilijk of onmogelijk te vinden zouden zijn... Het kan duur zijn

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel gewoon de vraag rechtstreeks vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

10. Google Cloud Enterprise Search, ook bekend als Vertex AI Search (het beste voor ondernemingen die al gebruikmaken van Google Cloud en behoefte hebben aan eenvoudige, intelligente zoekfuncties)

via Google

Vertex AI Search is het zoekproduct voor ondernemingen van Google Cloud dat uw gegevens crawlt – websites, Cloud Storage, BigQuery – en semantisch en vector zoeken biedt met directe automatische aanvulling en relevantieafstemming. De resultaten zijn gefundeerd, betrouwbaar en contextueel nauwkeurig.

Met minimale installatie kunnen teams een zoekbalk insluiten of chatbots voorzien van feitelijke antwoorden met behulp van RAG. Vertex AI Search is schaalbaar, veilig en beheerd en ideaal voor organisaties die hebben geïnvesteerd in de Google Cloud-stack en die LLMs willen uitbreiden met echte gegevens.

De beste functies van Google Cloud Enterprise Search

Ground AI met RAG voor nauwkeurige, door citaten ondersteunde antwoorden

Implementeer automatische aanvulling en herrangschikking met intuïtieve afstemmingshulpmiddelen

Sluit zoekwidgets in of maak generatieve agents mogelijk via API's

Limieten van Google Cloud Enterprise Search

Vereist een Google Cloud-account en enige installatie via de Vertex Console

Prijzen voor Google Cloud Enterprise Search

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Enterprise Search

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Cloud Enterprise Search?

Een G2-recensie wijst op het volgende:

De bestaande zoekprestaties van Google zijn aanwezig, maar nu ook met generatieve AI. Oplossing zonder code, eenvoudig te starten. Ingebouwde scraper, zodat u helemaal geen code hoeft te schrijven en direct een UI beschikbaar hebt... De URL-patroonherkenning en de manier waarop snippets worden gegenereerd, zijn een blackbox.

De bestaande zoekprestaties van Google zijn aanwezig, maar nu ook met generatieve AI. Oplossing zonder code, eenvoudig te starten. Ingebouwde scraper, zodat u helemaal geen code hoeft te schrijven en direct een UI beschikbaar hebt... De URL-patroonherkenning en de manier waarop snippets worden gegenereerd, is een blackbox.

11. Korra. ai (het beste voor kleine tot middelgrote teams die gebruikmaken van interne ondersteuning via chat)

via Korra

Korra. ai maakt gebruik van AI-aangedreven chat om van uw intranet een proactieve kennisassistent te maken. Het crawlt platforms zoals Confluence, Jira, Google Drive en zelfs video content, en verpakt de antwoorden vervolgens in een conversatie-interface met uitgebreide citaten.

Korra levert niet alleen snel informatie, maar houdt ook queries bij in de tijd en leert zo de unieke woordenschat en use cases van uw team kennen. Voor interne ondersteuning of onboarding kan Korra veelgestelde vragen beantwoorden, documentlinks voorstellen en problemen escaleren naar menselijke experts wanneer dat nodig is.

Korra. ai beste functies

Verbind uw bestaande content silo's (documenten, video's, ticketsystemen)

Beantwoord via chat met bronvermeldingen

Leer automatisch domeinspecifieke termen uit eerdere zoekopdrachten

Escaleer onopgeloste vragen naar teamgenoten

Beperkingen van Korra.ai

Het meest geschikt voor werkstromen waarin chatten centraal staat, minder geschikt voor het zoeken in grote hoeveelheden documenten

De kwaliteit van de resultaten hangt af van goed gestructureerde bron-tagging

Prijzen van Korra.ai

Aangepaste prijzen

Korra. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Korra.ai?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Geweldig dat je direct naar specifieke, relevante informatie kunt gaan, inclusief de exacte locatie in een video en de exacte locatie in een groot document!

Geweldig dat je direct naar specifieke, relevante informatie kunt gaan, inclusief de exacte locatie in een video en de exacte locatie in een groot document!

12. Slab (het beste voor kleine tot middelgrote teams die eenvoudige, gestructureerde interne wiki's maken)

via Slab

Op zoek naar een eenvoudige maar krachtige kennisbank die sterk gericht is op de productiviteit van teams? Dan is Slab iets voor u!

Met uitgebreide opmaakmogelijkheden, een intuïtieve documenthiërarchie en robuuste integraties (Slack, Google, GitHub en meer) wordt het bijdragen en vinden van content een fluitje van een cent. De AI-verbeterde zoekfunctie markeert query-overeenkomsten in context en toont suggesties voor gerelateerde content, waardoor de zoektijd drastisch wordt verkort.

De beste functies van Slab

Maak prachtig georganiseerde documenten met behulp van verzamelingen, onderwerpen en rijke insluitingen

Suggesties voor relevante pagina's tijdens het schrijven of browsen

Werk in realtime samen met opmerkingen, vermeldingen en versiegeschiedenis

Houd de betrokkenheid bij via zoekinzichten en content analytics

Limieten per slab

Geen geavanceerde AI-ranking of RAG-mogelijkheden voor meerdere bronnen

Diepe hiërarchieën kunnen omslachtig zijn voor grote kennisbibliotheken

Vaste prijzen

Gratis: Tot 10 gebruikers

Startup: $ 8/gebruiker/maand

Business: $ 15/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Slab?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Het is snel, ondersteunt uitgebreide opmaak zonder overweldigend te zijn en kan naadloos worden geïntegreerd met tools zoals Slack, Google Drive en GitHub. De zoekfunctionaliteit is ook indrukwekkend: ik vind snel wat ik nodig heb, wat het hele team tijd bespaart.

Het is snel, ondersteunt uitgebreide opmaak zonder overweldigend te zijn en kan naadloos worden geïntegreerd met tools zoals Slack, Google Drive en GitHub. De zoekfunctionaliteit is ook indrukwekkend: ik vind snel wat ik nodig heb, wat het hele team tijd bespaart.

13. Microsoft Viva (het beste voor ondernemingen die gebruikmaken van Microsoft 365 en een uniforme werknemerservaring willen creëren)

via Microsoft Viva

Microsoft Viva voegt intelligentie toe aan uw Microsoft 365-suite door AI-aangedreven kennisontdekking, ervaringanalyse en communicatietools te integreren in dagelijkse werkstromen.

Viva Topics maakt gebruik van machine learning om automatisch tags toe te voegen aan onderwerpskaarten die dynamisch worden weergegeven in Teams, SharePoint en Outlook, waardoor kennis met één klik toegankelijk wordt.

Viva Insights biedt zowel persoonlijke productiviteitsimpulsen als organisatorische analyses.

En de Viva Suite bevat Connections (bedrijfsnieuws en communities), Learning, Glint, Pulse en meer, voor een uniforme werknemerservaring.

De beste functies van Microsoft Viva

Breng onderwerpkaarten naar voren die automatisch zijn gegenereerd op basis van uw content

Kennis native integreren in Teams, Outlook en SharePoint

Verbeter de gezondheid van uw team met productiviteitsinzichten waarbij privacy voorop staat

Bevorder communities en leren via verbindingen en leermodules

Bundel modules naadloos met één licentie in de Viva Suite

Beperkingen van Microsoft Viva

Vereist Microsoft 365 F1/F3/E3+ en afhankelijke Teams-implementatie

Voor de meeste modules is een aparte licentie vereist, wat de complexiteit en het aantal tools vergroot

Overlap met bestaande intranet- of analyseoplossingen voor sommige organisaties

Prijzen van Microsoft Viva

Viva Topics: $ 5/gebruiker/maand

Viva Insights: $ 4/gebruiker/maand voor premium persoonlijke + geavanceerde functies; Manager/Leader-inzichten voor $ 6/gebruiker/maand

Viva Suite: $ 12/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Viva

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Viva?

Een gebruiker van Capterra deelt:

Met Viva Connections kunt u verschillende kaarten maken die verwijzen naar SharePoint-portals, nieuws, leerplatforms en nog veel meer. Met Viva Learning kunt u een groot aantal leerplatforms op één plek groeperen en beschikt u over een enorme hoeveelheid trainingen over de verschillende tools die Microsoft 365 biedt.

Met Viva Connections kunt u verschillende kaarten maken die verwijzen naar SharePoint-portals, nieuws, leerplatforms en nog veel meer. Met Viva Learning kunt u een groot aantal leerplatforms op één plek groeperen en beschikt u over een enorm aanbod aan trainingen voor de verschillende tools die Microsoft 365 biedt.

Welke AI-intranetzoektool is geschikt voor u?

De juiste AI-zoektool voor intranetten hangt af van hoe uw team werkt en waar uw kennis zich bevindt.

Als u op zoek bent naar zeer gespecialiseerde chat-gebaseerde assistenten, zijn Korra. ai en Glean uitstekende keuzes. Door ontwikkelaars geleide teams zullen wellicht eerder kiezen voor Elastic Search of Algolia voor volledige aanpassing. En tools zoals Slab en Guru zijn geweldig voor het bouwen van gestructureerde interne wiki's met slimme AI-lagen.

Maar als u op zoek bent naar een gecentraliseerde, AI-aangedreven werkruimte waar zoeken slechts een onderdeel is van de productiviteitsvergelijking, dan is ClickUp de beste keuze.

ClickUp helpt u niet alleen dingen te vinden, maar ook ernaar te handelen. U kunt: Houd alles – van taakbeheer tot kennis en automatisering – onder één dak

Zoek in taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde tools zoals Slack of Drive

Samenvatten van gesprekken en automatisch genereren van taken met AI

Gebruik Autopilot Agents om proactief documentatie te beheren, vragen te beantwoorden of werkstromen op te zetten

Start een volledig gestructureerde kennisbank met behulp van vooraf gebouwde sjablonen

Terwijl de meeste tools AI aan hun bestaande frameworks toevoegen, integreert ClickUp AI in elke laag van het werk. Dat betekent minder schakelen tussen apps, minder gescheiden kennis en snellere beslissingen, ondersteund door contextrijke, actuele antwoorden.

Als uw team het beu is om tussen apps te schakelen om het nieuwste abonnement, beleid of projectdocument te vinden, biedt ClickUp één plek waar werk en kennis eindelijk samenkomen. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp!