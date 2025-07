Notta AI vs. Otter AI: welke transcriptietool is geschikt voor u?

Kunt u niet kiezen tussen Notta en Otter? Laten we dit voor eens en voor altijd uitzoeken!

Je zit tot je nek in het werk met back-to-back Zoom-vergaderingen en eindeloze actie-items, en ergens ben je vergeten welke dag het is. Klinkt dat bekend?

Het is logisch dat u AI-transcriptietools gebruikt als back-up. Maar nu staat u voor een nieuw dilemma: "Moet ik voor Notta of Otter kiezen?"

Beide beloven heldere transcripties, samenvattingen, nauwkeurigheid en actiepunten, maar welke levert echt wat beloofd en past bij uw werkstroom?

Deze vergelijking tussen Notta AI en Otter AI helpt u te bepalen welke tool een vaste plek in uw productiviteitsstack verdient. Of u nu op zoek bent naar duidelijkheid, snelheid of intelligentie, wij hebben wat u zoekt (en een betere optie voor u: ClickUp ). Laten we beginnen!

Notta vs. Otter in één oogopslag Functie Notta AI Otter AI Bonus: ClickUp AI Ondersteuning voor meerdere talen 58 talen Alleen Engels, Spaans en Frans meer dan 15 talen en integraties zoals Fireflies ondersteunen meer dan 60 talen Opname Audio en video Alleen audio Audio en video Integraties Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion en andere apps van derden Zoom, Teams, Google Meet en andere apps van derden meer dan 1000 integraties voor videoconferenties en meer Samenwerking Meer gericht op individuele productiviteit Realtime bewerking, chatten met het team en toewijzing van actie-items Realtime samenwerking, ClickUp Chat, opmerkingen, automatisering van taken, schermopname en meer Planning Ingebouwde planner voor gebeurtenissen Alleen kalender synchroniseren Ingebouwde ClickUp-kalender Prijzen Gratis: 50 bestanden importeren per maandPro: $13,49/maand voor één gebruikerBusiness: $27,99/maand per gebruikerEnterprise: Aangepaste prijzen Gratis: 3 bestanden per gebruikerPro: $16,99/maand per gebruikerBusiness: $30/maand per gebruikerEnterprise: Aangepaste prijzen Beschikbaar als add-on bij elk betaald abonnement

Wat is Notta AI?

Notta AI is AI-aangedreven spraak-naar-tekst-software die gesproken woorden in realtime omzet in geschreven tekst.

Hiermee kunt u audio van elke geüploade video of elk audiobestand opnemen en transcriberen tot duidelijke, bewerkbare tekst. Het is in feite uw AI-assistent voor het maken van notities. U kunt zelfs door AI gegenereerde samenvattingen krijgen als u liever de ballast overslaat en meteen ter zake komt (we zien jullie, TL;DR-fans).

Met Notta weet u altijd wie wat heeft gezegd, zonder dat u achteraf als detective hoeft te spelen.

👀 Wist u dat? Onze aandachtsspanne is in twintig jaar tijd gedaald van 12 seconden in 2000 tot slechts 8,25 seconden. Dat is minder dan een goudvis!

Functies van Notta AI

Notta AI is er niet alleen om dingen op te schrijven. Het is uw ondersteuning achter de schermen tijdens vergaderingen (want die hebben we allemaal nodig) – het transcriberen, organiseren en zelfs samenvatten van uw gesprekken terwijl u achterover leunt.

Dit is wat het onderscheidt van de vele andere AI-vergadertools.

1. Functie #1: Real-time geautomatiseerde transcriptie

via Notta

Live vergadering op Zoom, Google Meet of Microsoft Teams? Notta staat voor u klaar. Het kan automatisch deelnemen aan vergaderingen en realtime transcriptie starten zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Of, als u al een audio- of videobestand hebt, upload het dan gewoon en laat Notta het zware werk doen met automatische transcriptie in enkele minuten. Nooit meer tien keer terugspoelen om te horen wat er tussen twee slokjes water is gezegd.

2. Functie #2: Ondersteuning voor meerdere talen

via Notta

Moet u tweetalige vergaderingen transcriberen of met internationale teams werken? Notta spreekt 58 talen, zodat uw internationale gesprekken niet als wartaal klinken in het transcript.

Van Engels tot Japans tot Swahili, Notta helpt u gesprekken over de grenzen heen duidelijk te houden – perfect voor vertaaldiensten of iedereen die met meerdere talen te maken heeft.

3. Functie #3: Veelzijdige mediaverwerking

via Notta

Notta is niet kieskeurig: het accepteert alle audio- en video content die je hebt. Interviews, podcasts, opgenomen colleges of dat telefoontje van die client van twee weken geleden?

Voeg gewoon uw audio- of videobestand toe en Notta zet het eenvoudig om in tekst. Het ondersteunt verschillende formats, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het converteren van bestanden om een transcript te krijgen.

Als u klaar bent met transcriberen, exporteert u uw notities naar Notion, Slack of andere platforms in meerdere formaten (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Functie #4: Integratie en beheer

via Notta

Als echte AI-vergaderassistent kan Notta worden geïntegreerd met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams.

Met de functie voor automatisch deelnemen aan vergaderingen kunt u deze instellen en vervolgens vergeten. Notta neemt deel aan uw gesprekken, genereert notulen van vergaderingen en organiseert alles chronologisch. U hoeft deelnemers niet achterna te zitten voor hun versie van de vergaderdetails.

U kunt ook integreren met tools zoals Salesforce, HubSpot en ClickUp om uw werkstroom efficiënt te houden.

5. Functie #5: AI-gegenereerde samenvattingen en hoogtepunten

via Notta

Transcripties zijn geweldig, maar Notta gaat nog een stap verder met AI-gegenereerde samenvattingen. Het haalt de sleutelpunten eruit, zodat u niet door elk transcript van elke vergadering hoeft te scrollen.

U kunt deze hoogtepunten ook omzetten in deelbare clips, waardoor de communicatie met uw team eenvoudiger wordt.

Bovendien kunt u de AI-chat gebruiken om vragen te stellen over het transcript of actiepunten omzetten in een kant-en-klare sjabloon voor een takenlijst. Al met al maakt het uw vergadernotulen nuttig.

Prijzen van Notta AI

Free Forever

Pro: $13,49/maand voor één gebruiker

Business: $ 27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Add-on voor vertalingen: vanaf $ 10 per maand per gebruiker; beschikbaar bij alle betaalde abonnementen

💡 Pro-tip: Koppel Notta aan uw favoriete software voor vergaderbeheer of sjablonen voor het maken van aantekeningen om productieve vergaderingen te houden zonder ook maar één woord te typen.

Wat is Otter AI?

Otter AI is een andere slimme transcriptie- en notitietool die is ontwikkeld om gesproken woorden om te zetten in gestructureerde, doorzoekbare en deelbare notities.

Van synchroniseren met Google Agenda tot automatisch deelnemen aan vergaderingen op Zoom, Otter maakt een live, gezamenlijke transcriptie. Het stelt teamleden ook in staat om in realtime opmerkingen te plaatsen, te markeren en actiepunten toe te wijzen.

Otter AI helpt u uw vergaderingen letterlijk vast te leggen, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schrijven van notulen en meer tijd overhoudt voor het echte werk.

👀 Wist u dat? Hoewel bijna 75% van de leidinggevenden regelmatig aantekeningen maakt of deelt van vergaderingen en actiepunten, vindt maar liefst 48% dat ze hier meer tijd aan besteden dan ze zouden willen.

Functies van Otter AI

Otter is de uitblinker van uw team die aantekeningen maakt, deze organiseert en ervoor zorgt dat iedereen op de hoogte blijft. Hier volgt een nadere beschrijving van de functies die zijn ontwikkeld voor drukke hoofden en chaotische kalenders.

1. Functie #1: realtime transcriptie in samenwerking

via Otter

Otter transcribeert live vergaderingen met indrukwekkende nauwkeurigheid en laat uw hele team in het transcript springen als een gedeeld Google-document.

Terwijl het live gesprekken van Zoom, Google Meet of Teams transcribeert, kan uw team tegelijkertijd sleutel momenten markeren, opmerkingen achterlaten en afbeeldingen toevoegen. Het verandert uw transcript in een levend, ademend project plan terwijl iedereen nog steeds op dezelfde pagina zit.

2. Functie #2: AI-samenvattingen en spreker-ID

via Otter

Otter doet meer dan alleen alles opschrijven, het organiseert het ook. Het identificeert automatisch sprekers en vat de sleutelpunten samen in overzichtelijke paragraafjes.

Bonus? Het genereert zelfs een woord cloud, zodat u gemakkelijk de thema's van vergaderingen kunt herkennen.

3. Functie #3: Slimme vergaderassistent met kalenderintegratie

via Otter

Otter wacht niet op instructies, maar integreert met uw Google Agenda en weet precies wanneer en waar het moet verschijnen. Het sluit automatisch aan bij vergaderingen, transcribeert ze in realtime en slaat alles netjes op onder de juiste gebeurtenis in de agenda.

Zodat uw 'Volgende stappen' van het gesprek van Monday niet verloren gaan in een zee van mappen met namen als 'Vergadernotities definitief definitief v2. '

via Otter

Jongleert u met meerdere projecten of afdelingen? Otter houdt alles netjes met gedeelde mappen, aangepaste groepen en georganiseerde teams.

Of je nu werkzaam bent in marketing, verkoop of klantenservice, iedereen heeft toegang tot wat hij of zij nodig heeft. Nooit meer zoeken in Slack-threads of vragen "Hé, wie heeft de notities van afgelopen donderdag?" Bovendien worden automatisch actiepunten uit vergaderingen toegewezen, zodat geen enkele taak onbeantwoord blijft.

5. Functie #5: AI-contentgeneratie

via Otter

Heb je ooit een vergadering verlaten en gedacht: "Geweldig... nu moet ik ook nog de follow-up e-mail schrijven?" Otter AI Chat helpt je daarbij. Vraag het gewoon om follow-up e-mails, blogposts, sociale bijschriften of samenvattingen op te stellen, en het zal ze in een handomdraai opstellen met het daadwerkelijke gesprek als context.

Of je nu live synchroniseert met je team of later terugkijkt, met Otter Chat maak je binnen enkele minuten duidelijke, op maat gemaakte content.

Prijzen van Otter AI

Free Forever

Pro: $16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Gebruik de functie Aangepast vocabulaire van Otter om het programma te trainen in branchespecifieke jargon, acroniemen of teamtaal. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de transcriptie aanzienlijk.

Notta AI versus Otter AI: functies vergeleken

Nu u alles weet wat u moet weten over beide AI-transcriptietools, gaan we ze met elkaar vergelijken en kijken wie er met de functies aan het langste eind trekt.

Functie #1: Transcriptienauwkeurigheid

Notta AI: Biedt zeer nauwkeurige transcripties, vooral bij het werken met vooraf opgenomen media en meertalige bestanden. De kracht ligt in de duidelijkheid en het overzichtelijke format, zelfs in rumoerige omgevingen.

Otter AI: Levert uitstekende live transcriptie met sterke sprekerherkenning en opmaak. Het meest geschikt voor realtime gesprekken.

🏆 Winnaar: gelijkspel. Notta is beter in meertalige transcriptie, terwijl Otter uitblinkt in nauwkeurige AI-transcriptie.

Functie #2: Ondersteuning voor meerdere talen

Notta AI: Ondersteunt transcriptie in 58 talen en biedt realtime vertaling, waardoor het ideaal is voor internationale teams of tweetalige interviews.

Otter AI: Transcribeert alleen gesprekken in het Engels (VS en VK), Spaans en Frans.

🏆 Winnaar: Notta AI is de duidelijke winnaar voor internationaal en tweetalig gebruik.

Functie #3: Gebruikersinterface en samenwerking

Notta AI: Overzichtelijke interface met eenvoudige navigatie. Functies voor samenwerking zijn aanwezig, maar iets beperkter in vergelijking met Otter.

Otter AI: Biedt een meer intuïtieve ervaring met functies voor samenwerking, zoals gedeelde mappen, realtime opmerkingen en bewerkbare transcripties. Perfect voor teamomgevingen en beginners.

🏆 Winnaar: Otter AI. Beter voor teams dankzij geavanceerde samenwerkingsfuncties.

Functie #4: AI-samenvattingen en aantekeningen

Notta AI: Genereert AI-samenvattingen met sjablonen voor takenlijsten, bruikbare inzichten en aantekeningen op basis van een tijdlijn. Handig om transcripties om te zetten in taken.

Otter AI: Biedt ook AI-gegenereerde samenvattingen en markeert sleutelpunten, maar legt minder nadruk op taakbeheer.

🏆 Winnaar: Gedeelde eerste plaats. Notta is beter voor het omzetten van gesprekken in taken, terwijl Otter uitblinkt in snelle reviews en teamafstemming.

Functie #5: ondersteuning voor het genereren van AI-content

Notta AI: Uitstekend voor het genereren van samenvattingen en takenlijsten, maar biedt verder geen functies voor het aanmaken van content.

Otter AI: Onderscheidt zich door Otter Chat, waarmee gebruikers direct follow-up e-mails, blogs en vergaderingen-specifieke content kunnen maken met behulp van AI.

🏆 Winnaar: Otter AI wint omdat het verder gaat dan aantekeningen en volledige content aanmaakt.

Functie #6: Prijzen

Notta AI: Royaal gratis abonnement met toegang tot de belangrijkste functies. Betaalde abonnementen zijn scherp geprijsd voor individueel en teamgebruik.

Otter AI: Solide functies, maar een beperkter gratis abonnement en iets hogere prijzen.

🏆 Winnaar: Notta AI is een meer betaalbare optie met een royale gratis versie.

Notta AI versus Otter AI op Reddit

Natuurlijk geven de functies van een website slechts een deel van het verhaal weer. Maar wat zeggen echte gebruikers als niemand kijkt?

We zijn in het konijnenhol van Reddit gedoken om eerlijke, ongefilterde meningen over Notta en Otter AI te vinden, van dagelijkse gebruikers die beide tools in echte werk- (en chaos-)scenario's hebben getest.

Een gebruiker, Wonderful-Ad-5952, beoordeelt zowel Notta AI als Otter AI op r/AiNoteTaker.

Dit is wat gebruikers zeggen over Notta AI.

De pluspunten: realtime transcriptie, samenvattingen, spreker-ID en vertaling. Redelijke ondersteuning voor talen en platformintegratie. Minpunten: gratis minuten zijn snel op. Soms worden belangrijke punten in de samenvatting gemist. Wensenlijst: meer gratis minuten + betere AI-nauwkeurigheid met accenten en jargon. Waar voor je geld: 6/10. Gemiddelde prestaties in een concurrerende ruimte.

De pluspunten: realtime transcriptie, samenvattingen, spreker-ID en vertaling. Redelijke ondersteuning voor talen en platformintegratie. Minpunten: gratis minuten zijn snel op. Soms worden belangrijke punten in de samenvatting gemist. Verlanglijstje: meer gratis minuten + betere AI-nauwkeurigheid met accenten en jargon. Waar voor je geld: 6/10. Gemiddelde prestaties in een concurrerende ruimte.

Aan de andere kant is hier hun mening over Otter AI.

De pluspunten: hoge nauwkeurigheid, realtime samenvattingen en een goede gebruikersinterface. AI-chat is een leuke extra. Minpunten: de limiet van 30 minuten voor vergaderingen bij het gratis abonnement is erg vervelend. Alleen Engels is een groot gemis. Verlanglijstje: meer talen en hogere limieten voor gratis gebruik. Een goedkoper abonnement voor licht gebruik zou helpen. Waar voor je geld: 7/10. Geweldig als je alleen Engels gebruikt en regelmatig vergaderingen hebt.

De pluspunten: hoge nauwkeurigheid, realtime samenvattingen en een goede gebruikersinterface. De AI-chat is een leuke extra. Minpunten: de limiet van 30 minuten voor vergaderingen bij het gratis abonnement is erg vervelend. Het feit dat alleen Engels wordt ondersteund, is een groot minpunt. Verlanglijstje: meer talen en hogere limieten voor het gratis abonnement. Een goedkoper abonnement voor licht gebruik zou helpen. Waar voor je geld: 7/10. Geweldig als je alleen Engels gebruikt en regelmatig vergaderingen hebt.

Een andere gebruiker, KeepOnRising19, wijst erop hoe Otter moeite heeft met verschillende accenten op r/Journalism.

Het is niet geschikt voor mensen met een accent. Ik ben onderzoeksjournalist en de meeste interviews die ik afneem zijn met mensen die vloeiend Engels spreken, maar een sterk accent hebben en technische taal gebruiken. Als ik deze tool gebruik, moet ik de transcripties meestal grondig nakijken en opschonen.

Het is niet geschikt voor mensen met een accent. Ik ben onderzoeksjournalist en de meeste interviews die ik afneem zijn met mensen die vloeiend Engels spreken, maar een sterk accent hebben en technische taal gebruiken. Als ik deze tool gebruik, moet ik de transcripties meestal grondig nakijken en opschonen.

Al met al hebben beide AI-tools voor het genereren van vergadernotulen hun voor- en nadelen, en het hangt allemaal af van wat u zoekt in uw AI-tool.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Notta AI en Otter AI

Notta en Otter zijn beide competent, maar één tool die alles kan en nog meer is ClickUp, de alles-in-één app voor werk!

ClickUp verbindt uw notities, taken, documenten en vergaderingen allemaal op één plek. Of u nu vergaderingen wilt transcriberen of actiepunten wilt omzetten in traceerbare taken, ClickUp zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

ClickUp's One Up #1: Houd al uw vergaderingen bij met een slimme kalender

Bent u het zat om voor elke vergadering naar links te zoeken? Maak kennis met de kalender die niet alleen uw agenda weergeeft, maar ook met u meedenkt. ClickUp Calendar maakt gebruik van AI om automatisch uw ideale dag te plannen door taken, vergaderingen en deadlines te organiseren in een slimme, flexibele tijdlijn.

Het blokkeert automatisch je focus tijd, past je agenda aan wanneer je abonnement verandert en helpt je productief te blijven zonder dat je je hoofd hoeft te breken.

Neem de controle over uw dag en plan, prioriteer en schakel automatisch met de ClickUp-kalender

Met tweerichtingssynchronisatie met Google Agenda is elke gebeurtenis perfect op elkaar afgestemd. Werkt u in Outlook? Synchroniseer dat ook!

Neem met één klik deel aan Zoom-, Meet- of Teams-gesprekken, sleep taken om ze opnieuw te prioriteren en laat ClickUp AI vergaderingen direct omzetten in toegewezen taken. Het is uw dagelijkse planner, notitieblok en tijdmanager, allemaal in één overzichtelijke weergave.

ClickUp's One Up #2: Maak automatisch aantekeningen en taken

Nu u zonder problemen aan de vergadering hebt deelgenomen, gaan we het hebben over het maken van aantekeningen. ClickUp biedt u een ervaring die verder gaat dan transcriptie: het is volledige automatisering van de productiviteit.

Ongeacht het platform waarop de vergadering plaatsvindt, neemt de ClickUp AI Notetaker deel, neemt alles op, transcribeert het naar slimme, doorzoekbare tekst en plaatst het in uw werkruimte.

Geen handmatige aantekeningen. Geen app-wisselingen. Alleen pure focus.

Neem deel aan vergaderingen, sla het gekrabbel over en laat AI de aantekeningen voor u maken met ClickUp AI Notetaker

Maar daar blijft het niet bij. ClickUp Brain komt dan in beeld en vat uw vergadering samen met sleutelbeslissingen, blokkades, prioriteiten en actiepunten – en dat alles binnen enkele seconden.

U kunt zelfs vragen stellen over wat er tijdens de vergadering is gezegd, en het haalt de antwoorden voor u op uit het transcript.

Vat de inzichten samen en wijs de taken toe terwijl u gefocust blijft op het gesprek met ClickUp Brain

Het beste deel? Elk actie-item wordt automatisch omgezet in een traceerbare taak, toegewezen en klaar voor gebruik. Bovendien kunt u deze notities direct delen met uw team, zodat iedereen op één lijn blijft en er geen momenten meer zijn waarop u zich afvraagt: "Wat heb ik gemist?".

Een Reddit-gebruiker, Proud-Present-8870, deelt zijn ervaringen met de ClickUp AI Notetaker op r/clickup.

... Eerste week gebruik ... ongelooflijk. Het verschijnt in mijn kalender, erg welkom, en de samenvatting/transcriptie/actiepunten werken voor 90% geweldig. Kleine aanpassingen nodig. Ik ben wanhopig op zoek naar extra gebruiksmogelijkheden. En dat is een goed teken ...

... Eerste week gebruik ... ongelooflijk. Het verschijnt in mijn kalender, erg welkom, en de samenvatting/transcriptie/actiepunten werken voor 90% geweldig. Er zijn kleine aanpassingen nodig. Ik ben wanhopig op zoek naar extra gebruiksmogelijkheden. En dat is een goed teken ...

Met ClickUp zijn uw aantekeningen niet alleen informatief, maar zorgen ze ook voor productieve vergaderingen die u helpen uw volgende stap te zetten.

ClickUp's One Up #3: Bewerk samen samenvattingen van vergaderingen

Waar komt al die informatie terecht nadat uw vergadering is getranscribeerd en samengevat? Rechtstreeks in ClickUp Docs, uw collaboratieve werkruimte die is gebouwd voor actie.

In tegenstelling tot statische notitie-apps biedt ClickUp Docs live bewerking, realtime samenwerking en eenvoudige koppeling van taken.

Transformeer statische aantekeningen in levendige, gezamenlijke documenten met ClickUp Docs

Je hele team kan samen aan één document werken, opmerkingen plaatsen, secties toewijzen en zelfs taken rechtstreeks in het document opnemen. Het is alsof Google Documenten een productiviteitsmake-over heeft gekregen: nu kan elk idee, elke beslissing of elke brainstorm onmiddellijk worden uitgevoerd.

ClickUp's One Up #4: Bruggen slaan tussen planning en actie

Als je hele week bestaat uit vergaderingen, mag je de functies van ClickUp Meetings niet missen.

Met uitgebreide tekstbewerking kunt u aantekeningen precies zo structureren als u wilt. Markeer sleutelpunten, stel duidelijke agenda's voor vergaderingen op met checklists en wijs actiepunten direct toe aan teamgenoten vanuit documenten.

Elk discussiepunt wordt vastgelegd, bijgehouden en opgevolgd, zodat er niets verloren gaat.

Maak agenda's met uitgebreide tekstbewerking om sleutelpunten te markeren en georganiseerd te blijven met ClickUp Meetings

Terugkerende vergaderingen? Geen probleem. Agenda synchroniseren? Een fluitje van een cent. Met /slash-commando's kunt u snel formatteren en taken aanmaken, terwijl ClickUp automatisch aantekeningen van vergaderingen koppelt aan gerelateerde taken en planningen via Google Agenda. Deze eenvoudige functie bespaart u uren werk.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt vervolgnotities of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

ClickUp's One Up #5: Toegang tot de sjabloonbibliotheek van ClickUp

Laten we eerlijk zijn, soms moeten vergadernotities handmatig worden genoteerd, gewoon voor de zekerheid. Maar moeten ze zo verwarrend en chaotisch zijn? Absoluut niet! Daar komt het sjabloon voor vergadernotities van ClickUp om de hoek kijken.

Met sjablonen voor het maken van notities voor elke vergadering, zoals brainstormsessies, telefoongesprekken met clients en Sprint-evaluaties, kunt u deelnemers, agendapunten en actiepunten individueel of als team vastleggen.

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig elke vergadering met slimme sjablonen die de volgende stappen moeiteloos organiseren, structureren en aansturen met de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities

Zo haalt u het meeste uit dit sjabloon voor vergadernotities.

Organiseer aantekeningen met geneste pagina's voor verschillende soorten vergaderingen

Voeg vooraf agenda-items toe om het gesprek gefocust te houden en uw team voor te bereiden

Wijs een notulist aan of laat iedereen tijdens de vergadering bijdragen aan een gedeeld ClickUp-document

Gebruik ClickUp Brain om taken rechtstreeks vanuit uw aantekeningen samen te vatten en toe te wijzen

ClickUp's One Up #6: Verbind uw hele werkruimte

Het wordt niet voor niets een alles-in-één app genoemd: het verbindt daadwerkelijk uw hele werkruimte. Met meer dan 1000 tools, van Slack, Zoom en Microsoft Teams tot Dropbox, GitHub en nog veel meer, heeft ClickUp Integrations alle oplossingen die u nodig hebt, precies waar u ze nodig hebt.

Dat betekent dat uw vergaderingen, taken, aantekeningen, bestanden en werkstromen eindelijk onder één dak kunnen worden ondergebracht. U hoeft niet meer tussen tabbladen te schakelen of door losstaande apps te zoeken: ClickUp brengt alles moeiteloos samen in één gecentraliseerde werkruimte.

Gebruikers van ClickUp hebben vaak benadrukt hoe deze functies voor samenwerking en automatisering frequente teamvergaderingen overbodig maken.

Victoria Berryman, Marketing Operations Manager bij Seequent, zegt

Met ClickUp hebben we talloze uren bespaard door onnodige vergaderingen over projectupdates te elimineren. Nu zijn onze vergaderingen tijd om aan oplossingen te werken.

Met ClickUp hebben we talloze uren bespaard door onnodige vergaderingen over projectupdates te elimineren. Nu zijn onze vergaderingen tijd om aan oplossingen te werken.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp-automatisering om aangepaste triggers te maken voor acties na vergaderingen, zoals 'wanneer een samenvatting van een vergadering is gemaakt, taken en subtaken toewijzen, deadlines instellen en het team op de hoogte brengen'.

Kortom, ClickUp is uw alles-in-één productiviteitstool die elke vergadering omzet in een moeiteloze, bruikbare stap op weg naar succes, waardoor het het perfecte alternatief is voor Notta of Otter AI.

Transcribeer, voer taken uit en boek succes met ClickUp

Natuurlijk, Notta en Otter zijn geweldig in het luisteren naar uw vergaderingen. Maar ClickUp doet meer dan alleen luisteren: het handelt ook.

Met AI-aangedreven notities, het direct aanmaken van taken, eenvoudige automatisering en ingebouwde samenwerkingstools is het uw alhorende, nooit vergeetachtige vergadermaatje en de werkstroomwizard van uw team.

Nooit meer schakelen tussen apps of zoeken naar actiepunten. Alles staat al voor u klaar, overzichtelijk georganiseerd en klaar voor gebruik. Meld u aan voor een gratis ClickUp-account en ervaar het vandaag nog!