Beste productlanceringskalenders voor het plannen en uitvoeren van succesvolle lanceringen

Checklists voor productlanceringen, sjablonen voor marktintroductie (GTM) en roadmaps zijn bedoeld om alles op schema te houden, maar laten we eerlijk zijn: vaak zijn ze overal verspreid. Teams gebruiken verschillende tools, documenten worden in silo's bijgewerkt en uitzoeken welke versie de laatste is, kan een fulltime baan lijken.

Dat is waar een productlanceringskalender uw abonnementen kan redden. Het geeft u een duidelijke, visuele tijdlijn van uw lancering, van vroege productlanceringsstrategieën tot de uiteindelijke uitrol. Hiermee kunnen productmanagers (PM's) en productmarketingmanagers (PMM's) op één lijn blijven, sleutelmijlpalen halen en alles op schema houden.

In dit artikel laten we u kennismaken met enkele van de beste tools voor productlanceringskalenders die er zijn. Ontdek ook hoe deze tools u kunnen helpen bij het beheren van deadlines, het bijhouden van de voortgang en het uitvoeren van uw GTM-strategie van begin tot eind.

👀 Wist u dat? 72% van de productmanagers noemt het gebrek aan standaardisatie als belangrijkste reden voor het consolideren van tools.

Waar moet u op letten bij productlanceringskalenders?

Met de juiste productlanceringskalender kunt u mijlpalen bijhouden, samenwerken tussen teams en snel aanpassingen doorvoeren als de lanceringsdatum verandert.

Hier zijn enkele functies om op te letten:

Aanpasbare sjablonen: Kalenders waarmee u sjablonen kunt maken op basis van uw specifieke lanceringsbehoeften, of het nu gaat om nieuwe producten of de introductie van nieuwe functies

Realtime samenwerking: Kalenders die samenwerking binnen teams ondersteunen, zodat belanghebbenden in realtime updates kunnen geven, opmerkingen kunnen plaatsen en de voortgang kunnen bijhouden

Bijhouden van mijlpalen en waarschuwingen: Tools voor het monitoren van sleutel mijlpalen zoals marketingcampagnes en bèta-tests, met automatische waarschuwingen voor belangrijke deadlines

Cross-functionele integratie: Kalenders die kunnen worden geïntegreerd met tools die uw team al gebruikt, zoals Slack, Trello of Jira, zodat alle gegevens op één plek worden bewaard

Versiebeheer voor bewerkingen van de tijdlijn: Functies waarmee wijzigingen kunnen worden bijgehouden zonder dat eerdere versies verloren gaan, waardoor de consistentie tussen teams wordt behouden

Taakafhankelijkheden: Tools die kritieke processen zoals ontwerpgoedkeuringen of het aanmaken van marketingmateriaal beheren, waardoor vertragingen in het lanceringsproces worden voorkomen

🧠 Leuk weetje: De oudste bekende kalender, ontdekt in Schotland en daterend uit ongeveer 8000 v.Chr., hield de maanstanden en seizoensveranderingen bij. Het laat zien hoe oude beschavingen hun tijd beheerden lang voordat AI-tools hun intrede deden.

De beste productlanceringskalenders in één oogopslag

Hieronder vindt u een overzicht van de meest indrukwekkende productlanceringskalenders waaruit u kunt kiezen:

Tool Beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één planning en uitvoering van productlanceringen voor teams van elke grootte Aangepaste weergaven, geautomatiseerde werkstromen, ingebouwde AI, bijhouden van mijlpalen en deadlines, teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Notion Kleine tot middelgrote teams die op zoek zijn naar een verbonden werkruimte voor documenten en projecten Status en project bijhouden, aangepaste weergaven, documentatie, bestanden migreren vanuit andere tools. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker Trello Kanban-bordvisualisatie voor individuen en kleine teams Sprintbeheer, productroadmaps, Power Ups voor schaalbaarheid Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker Asana Werkbeheer voor grote tot middelgrote teams Bijhouden van de voortgang van projecten, resource management, dashboards voor rapportage, AI-werkstromen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand per gebruiker Pipefy Procesbeheer voor niet-technische teams bij grote ondernemingen Taakbeheer, automatisering van werkstromen, AI-agenten, bijhouden van serviceaanvragen, beheer van handtekeningen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen worden aangepast aan uw behoeften CoSchedule Socialemediamarketing voor middelgrote bureaus en teams Planning, planning, publicatie en meting van socialemediacampagnes, clientspecifiek tijdlijnbeheer, brainstormen, sociale inbox Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand per gebruiker Aha! Productbeheer en strategische planning voor grote teams Project roadmaps, versiegeschiedenis, aanmaken van een kennisbank. Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 11/maand Jira Problemen en projecten bijhouden voor ondernemingen Agile projectmanagement, scrumboards, bijhouden van gebruikersverhalen, gedetailleerde rapportages. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,60/maand per gebruiker Monday. com Project bijhouden voor kleine tot middelgrote bedrijven Taakbeheer, tijdlijnen, mijlpalen, Gantt-grafieken, Kanban-borden, geautomatiseerde werkstromen. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker ProductPlan Strategische productplanning en roadmapping voor grote teams Roadmapbeheer, kosten-batenanalyse, risicobeoordeling, voortgang bijhouden, teamsamenwerking Aangepaste prijzen Productboard Klantgericht productbeheer voor teams in ondernemingen Gezamenlijke productroadmaps, prioritering van ideeën, bijhouden van het producttraject, AI-inzichten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand per gebruiker

De 11 beste productlanceringskalenders

We hebben de beste opties voor productlanceringskalenders verzameld om u te helpen bij het efficiënt beheren van tijdlijnen, taken en belangrijke lanceringsfasen in deze lijst. Laten we eens kijken:

1. ClickUp (beste voor alles-in-één planning en uitvoering van productlanceringen)

Organiseer moeiteloos teamweergaven, werkstromen en automatisering met ClickUp voor productteams

Een solide productlanceringsstrategie vereist een naadloos proces dat alles omvat, van de voorbereiding vóór de lancering tot de analyse na de lancering. Dat is waar ClickUp, de alles-in-één app voor werk, echt uitblinkt.

Het is meer dan alleen basissoftware voor taakplanning: het biedt teams een centrale ruimte om slimmer en sneller te werken, zonder steeds van tool te hoeven wisselen.

Met de productbeheersoftware van ClickUp kunnen verkoop-, product- en marketingteams van begin tot eind op één lijn blijven. Of u nu mijlpalen uitstippelt, taken toewijst of reageert op last-minute feedback, ClickUp houdt alle bewegende delen in de gaten.

Een opvallende functie? De ClickUp-kalender.

Breng uw productlanceringskalender naar waar uw werk zich bevindt: de AI-aangedreven ClickUp-kalender plant automatisch vergaderingen, maakt taken aan en past zich aan uw prioriteiten aan

Deze AI-aangedreven kalender toont niet alleen uw planning, maar helpt u deze ook optimaliseren. Het stelt automatisch prioriteiten voor taken, blokt tijd om u te concentreren, past vergaderingen aan en houdt uw dag vloeiend zonder dat er iets misgaat.

Als er dingen veranderen (wat altijd gebeurt tijdens een lancering), past de productlanceringskalender zich aan. Zie het als een intelligente assistent die heel goed is in tijdmanagement.

Dan is er nog ClickUp Tasks, waarmee u het lanceringsproces kunt opsplitsen in kleinere stappen, de status van taken kunt instellen en prioriteitsniveaus kunt toewijzen. Hierdoor gaat de aandacht meteen naar items met hoge prioriteit.

In de aangepaste velden van ClickUp kunt u extra details opslaan, zoals links of documenten, zodat elke taak in context wordt geplaatst.

Identificeer en prioriteer snel taken die uw aandacht nodig hebben met ClickUp-taken

Om teams op één pagina te houden, kunt u ClickUp Dashboards en rapportagetools gebruiken. Hiermee kunnen teams de voortgang bijhouden, de prestaties van campagnes monitoren en het succes van elke fase van de lancering meten.

Houd toezicht op campagnes en zet prestatiestatistieken om in eenvoudige visuals met ClickUp Dashboards

Met de aanpasbare werkstromen van ClickUp kunt u ook elke fase van uw lancering op maat maken, van productontwerp en testen tot go-to-market-campagnes.

Wilt u een voorsprong nemen? Bekijk kant-en-klare sjablonen voor lanceringen om de installatie te versnellen en voeg wat ClickUp-automatisering toe om repetitieve taken uit handen te nemen.

Hier is er een om u op weg te helpen: met de sjabloon voor de ClickUp-kalenderplanner kunnen u en uw team taken en deadlines op één plek bijhouden.

Gratis sjabloon Blokkeer tijd voor toewijzingen, geef taken een kleurcode per team en houd de voortgang bij op één plek met de sjabloon voor kalenderplanning van ClickUp

Dit sjabloon bevat alles wat u nodig hebt om mijlpalen bij te houden, lanceringsprojecten op te splitsen in taken en middelen effectief te beheren.

Of probeer de sjabloon voor de checklist voor productlanceringen van ClickUp. Deze is ontworpen om orde te scheppen in de chaos door uw team, tijdlijnen, taken en middelen op elkaar af te stemmen. En als u meerdere productlanceringen beheert of aan meerdere sprints werkt, tilt de sjabloon voor releasebeheer van ClickUp dit naar een hoger niveau.

Met realtime samenwerking werken teams altijd volgens hetzelfde draaiboek. Opmerkingen, updates en het delen van bestanden gebeuren op één centrale plek – u hoeft niet meer door e-mails te spitten of kalender-tag te spelen.

Dus of u nu een multifunctioneel team aanstuurt, reageert op verschuivende deadlines of gewoon iedereen op hetzelfde doel wilt richten, ClickUp staat voor u klaar. Het gaat niet alleen om het bereiken van de lanceringsdag, maar ook om het bereiken van dat doel met duidelijkheid, snelheid en veel minder chaos.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête vertrouwt bijna 88% van de leidinggevenden nog steeds op handmatige check-ins, dashboards of vergaderingen om updates te krijgen. De kosten? Verloren tijd, contextwisselingen en vaak verouderde informatie. Hoe meer energie u besteedt aan het achterhalen van updates, hoe minder u overhoudt om ernaar te handelen. De Autopilot Agents van ClickUp, beschikbaar in lijsten en chats, brengen statuswijzigingen en kritieke discussiethreads direct naar voren. Nooit meer uw team vragen om "snelle updates" te sturen. 👀 Echte resultaten: Pigment verbeterde de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% met ClickUp, waardoor teams beter verbonden en op één lijn bleven.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer en beheer taken, vergaderingen en deadlines op datum met de ClickUp-kalenderweergave

Integreer Google-, Outlook- en Apple-agenda's om planningsconflicten te voorkomen

Pas de status en prioriteit van taken aan om de aandacht van het team te richten op kritieke taken

Stel afhankelijkheden tussen taken in om ervoor te zorgen dat het werk in de juiste volgorde gebeurt

Maak gebruik van ClickUp Brain, de ingebouwde AI, om release-aantekeningen, voortgangsupdates, landingspagina's en meer te schrijven

Houd de prestaties van teams en de voortgang van de lancering bij met dashboards en rapportages

Plan en voer elke fase uit met sjablonen en checklists voor productlanceringen

Beperkingen van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan enige tijd vergen om onder de knie te krijgen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.430+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

ClickUp heeft voor ons team een enorme verandering teweeggebracht en verouderde werkstromen op het gebied van zowel bug tracking als de ontwikkeling van nieuwe producten getransformeerd. Dankzij de mogelijkheid om gestructureerde statussen te creëren die de voortgang van taken nauwkeurig weergeven, hebben we verwarring voorkomen en de zichtbaarheid van projecten verbeterd. Ons bug tracking-systeem, dat vroeger in Redmine was ondergebracht, voelde onsamenhangend en had geen zichtbaarheid. Na het opzetten van ons nieuwe systeem in ClickUp konden we naadloos van start gaan en hebben we nog steeds een geweldige werkstroom, van triage tot oplossing, waardoor niets meer door de mazen van het net glipt. We hebben eenvoudig automatiseringen geïmplementeerd om ons team tijdrovend handmatig werk te besparen, wat ons ook echt veel tijd heeft bespaard.

ClickUp heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons team en heeft verouderde werkstromen op het gebied van zowel bugtracking als de ontwikkeling van nieuwe producten getransformeerd. Dankzij de mogelijkheid om gestructureerde statussen te creëren die de voortgang van taken nauwkeurig weergeven, hebben we verwarring geëlimineerd en de zichtbaarheid van projecten verbeterd. Ons bugtracking-systeem, dat vroeger in Redmine was ondergebracht, voelde onsamenhangend aan en bood geen zichtbaarheid. Na het opzetten van ons nieuwe systeem in ClickUp verliep de lancering vlekkeloos en hebben we nog steeds een geweldige werkstroom, van triage tot oplossing, waardoor niets meer door de mazen van het net glipt. We hebben eenvoudig automatiseringen geïmplementeerd om ons team tijdrovend handmatig werk te besparen, wat ons ook echt veel tijd heeft bespaard.

📖 Lees ook: Hoe u uw werk organiseert met een projectmanagementkalender

2. Notion (Beste verbonden werkruimte voor documenten en projecten)

via Notion

Met Notion kunnen productteams de status van functies bijhouden, kunnen engineers bugs met hoge prioriteit markeren en kunnen leidinggevenden in één oogopslag de productlanceringskalender zien.

Op het platform kunt u zelfs aangepaste weergaven maken die voor elke afdeling zinvol zijn, waardoor de samenwerking soepeler verloopt. Bovendien kunt u al uw bestanden snel en zonder gedoe migreren met de importfuncties van Notion voor Confluence, Google Documenten, Asana en Trello.

Beste functies van Notion

Verdeel complexe projecten in taken en subtaken met duidelijke toegewezen personen en deadlines

Upload afbeeldingen, sluit video's in en voeg bestanden toe voor meer context op elke pagina

Krijg toegang tot meer dan 10.000 sjablonen voor werk, school of persoonlijke projecten

Brainstorm, genereer antwoorden en vul tabellen automatisch in realtime in met Notion AI

Beperkingen van Notion

De pagina-eerst weergave van de app kan het voor nieuwe gebruikers lastig maken om aan de slag te gaan

Het aanpassen van systemen kan tijd en moeite kosten

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per zetel

Business : $ 24/maand per zetel

Enterprise : aangepaste prijzen

Notion AI: inbegrepen bij Business- en Enterprise-abonnementen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6700 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notion?

Een recensie van Capterra leest:

Ik kan met zekerheid zeggen dat Notion een geweldige tool is! In het begin is er een kleine leercurve, omdat er zoveel opties zijn om je dashboard aan te passen, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, kun je efficiënt plannen! Ik vind het geweldig dat ik dashboards kan delen met andere teamleden en dat ik mijn eigen dashboards kan maken. Een ander pluspunt is dat ik externe documenten kan koppelen, zodat alles op één plek staat en gemakkelijk toegankelijk is.

Ik kan met zekerheid zeggen dat Notion een geweldige tool is! In het begin is er een kleine leercurve, omdat er zoveel opties zijn om je dashboard aan te passen, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, kun je efficiënt plannen! Ik vind het geweldig dat ik dashboards kan delen met andere teamleden en dat ik mijn eigen dashboards kan maken. Een ander pluspunt is dat ik externe documenten kan koppelen, zodat alles op één plek staat en gemakkelijk toegankelijk is.

📖 Lees ook: Toptools voor releasebeheer

3. Trello (het beste voor visualisatie in Kanban-bordstijl)

via Trello

Wilt u uw product sneller op de markt brengen? Trello is een populaire keuze voor productmanagementteams, omdat het het beheren van sprints en het uitrollen van updates met minimale inspanning vereenvoudigt.

De layout in Kanban-stijl is supereenvoudig. Je kunt taken met slepen en neerzetten verplaatsen naar fasen als 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar'. Trello biedt ook kant-en-klare sjablonen waarmee je alles kunt bijhouden, van productroadmaps tot feedback van klanten.

Met Trello Power-Ups kunt u integreren met meer dan 150 tools, zoals Google Drive en Agenda. Dit geeft andere teams een duidelijker beeld van de ontwikkeling en voortgang van uw product.

Beste functies van Trello

Krijg snel een overzicht van uw project met een eenvoudige layout in Kanban-stijl

Visualiseer projecten met behulp van borden, kalenders, tabellen en tijdlijnen

Centraliseer projectgegevens zoals gegevens van leden, deadlines en bijlagen

Pas Trello-kaarten aan met velden die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften

Automatiseer taken voor productlanceringen met Butler, de AI-assistent van Trello

Beperkingen van Trello

Geen realtime chatten en slimme notificaties

Maakt Agile of Scrum Sprints niet direct mogelijk

Het kaartsysteem is niet ideaal voor complexe projecten

Prijzen van Trello

Gratis (maximaal 10 medewerkers)

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium : $ 12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $ 210/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.400 beoordelingen)

4. Asana (het beste voor werkbeheer)

via Asana

Als platform voor werkbeheer is Asana ontworpen om u te helpen nieuwe functies op grote schaal te lanceren, zodat u alles onder controle houdt, hoe groot uw team ook wordt. Of u nu 10 of 200 gebruikers aan boord haalt, Asana ondersteunt het.

U kunt elk project of elke taak eenvoudig koppelen aan uw grotere bedrijfsdoelstellingen, zodat iedereen zich kan concentreren op het meest cruciale werk. Bovendien voldoet het aan al uw behoeften op het gebied van veiligheid en compliance.

Portfolios helpen u meerdere initiatieven in de gaten te houden, terwijl aangepaste dashboards de rapportage tussen teams stroomlijnen. Bovendien helpt Asana AI teams tijd te besparen door middel van automatisering en meer.

De beste functies van Asana

Projecten weergeven in borden, lijsten, tijdlijnen, kalenders en Gantt-grafieken

Houd meerdere productlanceringen bij met Portfolios

Automatiseer werkstromen met formulieren, regels, bundels en sjablonen

Beheer middelen met tools voor werklast en tijdregistratie

Maak verbinding met meer dan 200 apps (waaronder ClickUp) en maak gebruik van onbeperkte projecten en opslagruimte voor bestanden

Beperkingen van Asana

Ontbreekt een uitgebreide set sjablonen voor projectmanagement

Asana AI is niet beschikbaar in het gratis abonnement

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Free Forever

Starter : $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 30,49/maand per gebruiker

Enterprise : aangepaste prijzen

Enterprise+: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Asana?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het meest waardeer aan Asana is de mogelijkheid om structuur en duidelijkheid te brengen in complexe projecten met meerdere teams. Als bedrijf dat actief is in verschillende business units, biedt Asana ons een uniform platform waar we taken kunnen toewijzen, prioriteiten kunnen instellen en de voortgang in realtime kunnen volgen. De tijdlijn en kalenderweergave zijn bijzonder nuttig om de zichtbaarheid van belangrijke deliverables en deadlines te behouden. Het stimuleert ook de verantwoordelijkheid en transparantie binnen het team, wat onze algehele uitvoering en opvolging heeft verbeterd.

Wat ik het meest waardeer aan Asana is de mogelijkheid om structuur en duidelijkheid te brengen in complexe projecten met meerdere teams. Als bedrijf dat actief is in verschillende bedrijfsonderdelen, biedt Asana ons een uniform platform waar we taken kunnen toewijzen, prioriteiten kunnen stellen en de voortgang in realtime kunnen volgen. De tijdlijn en kalenderweergave zijn bijzonder nuttig om de zichtbaarheid van belangrijke deliverables en deadlines te behouden. Het stimuleert ook de verantwoordelijkheid en transparantie binnen het team, wat onze algehele uitvoering en opvolging heeft verbeterd.

5. Pipefy (beste voor procesbeheer)

via Pipefy

Pipefy is een code-vrije tool voor procesbeheer die productmarketingteams helpt de werkstromen in alle fasen van een productlancering te stroomlijnen.

Met aanpasbare werkstromen kunnen teams taken, goedkeuringen en tijdlijnen op één platform organiseren. De AI-agents van het platform nemen repetitieve taken uit handen, houden alles op schema en zorgen ervoor dat deadlines worden gehaald.

Van planning tot na de lancering: Pipefy centraliseert informatie, automatiseert processen en verhoogt de efficiëntie, waardoor het eenvoudiger wordt om complexe productlanceringen te beheren met minimale handmatige inspanningen.

Beste functies van Pipefy

Integreer ERP's, databases en verticale oplossingen vanuit de privé cloud of on-premise systemen

Bouw aangepaste werkstromen met gedefinieerde startpunten, fasen en noodzakelijke integraties

Gebruik Kanban en Scrum voor werkstroombeheer

Beheer repetitieve taken en verbeter de efficiëntie van processen met Pipefy AI Agents

Beperkingen van Pipefy

Beperkte opties voor het filteren van gegevens leiden tot overmatig gebruik van labels

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden met de klantenservice

Prijzen van Pipefy

Free

Business, Enterprise en Unlimited: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Pipefy

G2: 4,6/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

👀 Wist u dat? De term 'soft launch' komt oorspronkelijk uit de horeca, waar restaurants en hotels voor een grootse opening eerst stilletjes hun deuren openden voor een beperkt publiek. Op die manier konden ze de bedrijfsvoering testen en feedback verzamelen in een omgeving zonder hoge verwachtingen

6. CoSchedule (Beste socialemediamarketingkalender voor alle teams)

via CoSchedule

Als u een allesomvattende kalender voor socialemediamarketing nodig hebt, kan CoSchedule u helpen bij het plannen, publiceren en meten van uw socialestrategie.

Voor bureaus biedt de bureaukalender de mogelijkheid om klantspecifieke tijdlijnen te beheren, terwijl de contentkalender middelgrote teams volledige zichtbaarheid biedt over taken en projecten

De marketing suite brengt alles samen en verbetert de coördinatie tussen teams en projecten. Bovendien kunt u de ingebouwde AI gebruiken om uw social copy te schrijven of te optimaliseren en de aanpasbare AI-promptsjablonen gebruiken om ideeën en content te genereren.

Beste functies van CoSchedule

Bekijk al uw marketinginspanningen op één plek met het dashboard van de marketingkalender

Werk effectief samen aan taakplanning om ervoor te zorgen dat deadlines door alle teams worden gehaald

Brainstorm met AI-gestuurde ideeëngeneratie over boeiende onderwerpen voor socialemediaposts voor uw publiek

Genereer afbeeldingen voor uw berichten met behulp van de AI-afbeeldingsgenerator

Beperkingen van CoSchedule

Sommige gebruikers vinden dat het ontbreken van projecten en campagnes met meerdere data leidt tot dubbele invoer

Prijzen van CoSchedule

Free

Social Calendar: $29/maand per gebruiker

Agency Calendar: $ 69/maand per gebruiker

Contentkalender: Aangepaste prijzen

Marketing Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoSchedule

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CoSchedule?

Een TrustRadius-recensie luidt:

Ik kan zonder enige twijfel zeggen dat CoSchedule meer problemen oplost dan één – sommige waarvan u misschien niet eens weet dat u ze heeft. CoSchedule maakt het plannen van berichten en het bijhouden van uw contentkalender een fluitje van een cent.

Ik kan zonder enige twijfel zeggen dat CoSchedule meer problemen oplost dan één – sommige waarvan u misschien niet eens weet dat u ze heeft. CoSchedule maakt het plannen van berichten en het bijhouden van uw contentkalender een fluitje van een cent.

7. Aha! (Beste voor productbeheer en strategische planning)

Aha! biedt een robuuste toolset voor productmanagement die de hele productlevenscyclus vereenvoudigt. Met Aha! Roadmaps kunt u bijvoorbeeld projecten vanuit verschillende invalshoeken bekijken. De portfolio-roadmap biedt een overzicht van de voortgang op hoog niveau, terwijl de functieroutekaart zich richt op specifieke taken en tijdlijnen.

Voor engineeringteams biedt Aha! Develop een directe koppeling met de roadmap, waardoor ontwikkelingstaken worden gesynchroniseerd met de algemene productstrategie. Met dit platform kunt u de versiegeschiedenis beheren en een op maat gemaakte kennisbank opbouwen, zodat uw productlanceringsteam op één pagina blijft.

Aha! beste functies

Verzamel en organiseer ideeën met Aha! Ideas en stel prioriteiten op basis van echte feedback van gebruikers

Maak aangepaste rapporten en houd prestaties bij met grafieken en tabellen

Krijg toegang tot een kennis hub met best practices, handleidingen en tips voor productmanagement

Deel productdocumenten, maak een productintranet en werk samen aan content

Aha! beperkingen

Sommige gebruikers vinden Aha! in het begin moeilijk te navigeren

Het is lastig om abonnementen snel aan te passen

Aha! prijzen

Aha! Develop : vanaf $ 11 per maand per gebruiker

Aha! Knowledge: Vanaf $ 23 per maand per gebruiker

Aha! Whiteboards : vanaf $ 11 per maand per gebruiker

Aha! Ideas : vanaf $ 49/maand per gebruiker

Aha! Discovery : vanaf $ 49/maand per gebruiker

Aha! Roadmaps: vanaf $ 74/maand per gebruiker

Aha! beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 550 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Productteams voeren vaak 'pre-mortems' uit vóór een lancering. Bij deze strategie wordt voorgesteld dat het product is mislukt en wordt er teruggewerkt om mogelijke oorzaken te identificeren, zodat teams proactief risico's kunnen aanpakken.

8. Jira (beste voor het bijhouden van problemen en projecten)

via Atlassian

Als dé tool voor het beheer van Agile-projecten is Jira van Atlassian populair bij ontwikkelaars. Met de scrumboards in Jira kunt u complexe projecten opsplitsen en gebruikersverhalen bijhouden. U kunt de voortgang visualiseren, sprints instellen en zelfs gedetailleerde rapporten bekijken.

Met Jira kunt u ook alle taken bijhouden die aan een productlanceringskalender zijn gekoppeld, ongeacht welk team eraan werkt. U kunt het configureren zodat het past bij de unieke processen, werkstromen en taal van uw team. Bovendien krijgt u een realtime weergave van releasedata, Figma-ontwerpen en meer, allemaal binnen Jira.

De beste functies van Jira

Maak scrumboards om grote projecten op te splitsen in kleinere, uitvoerbare taken

Houd de voortgang van projecten bij met vooraf gebouwde dashboards en gedetailleerde rapporten

Vereenvoudig uw werk met AI-gestuurde zoekfuncties, chatten en agents

Bied ontwikkelaars zichtbaarheid in de ontwikkeling van code en toegang tot opslagplaatsen

Integreer Jira met Atlassian en partnertools via een Open DevOps-installatie

Beperkingen van Jira

Zoek- en filtersystemen zijn ingewikkeld en moeten worden verbeterd

De starre interface en het gebrek aan flexibiliteit maken aanpassing moeilijk

Prijzen van Jira

Free

Standaard : vanaf $ 8,60/maand per gebruiker

Premium : vanaf $ 17/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jira?

Een G2-recensie zegt:

Op mijn kantoor gebruiken we Jira voor taakbeheer en tijdmanagement, wat ons helpt bij teamprojecten met meerdere bewegende delen. Het onderdeel taken en subtaken heeft het heel gemakkelijk gemaakt om dingen bij te houden en ook de recente verbeteringen aan de gebruikersinterface zijn erg handig.

Op mijn kantoor gebruiken we Jira voor taakbeheer en tijdmanagement, wat ons helpt bij teamprojecten met meerdere bewegende delen. De taken en subtaken maakten het heel gemakkelijk om dingen bij te houden en ook de recente verbeteringen aan de gebruikersinterface zijn erg handig.

9. Monday. com (Beste voor flexibel bijhouden van projecten)

monday.com biedt een flexibel platform voor het beheren van productfunctielanceringen, geschikt voor teams van elke grootte. Dankzij de intuïtieve interface kunt u met minimale inspanning taken, tijdlijnen en mijlpalen overzien.

U kunt uw project visualiseren met behulp van Gantt-grafieken, kalenders of Kanban-borden, die u kunt aanpassen aan de voorkeuren van uw team op het gebied van werkstroom. Voor meer geavanceerde behoeften bieden abonnementen van een hoger niveau toegang tot integraties en automatiseringsfuncties.

Monday. com beste functies

Pas dashboards aan met meer dan 30 widgets om slimmere beslissingen te nemen

Gebruik de Monday AI -assistent om taken te automatiseren en content te genereren

Neem nauwkeurige beslissingen met één enkele bron van waarheid voor alle productlanceringsgegevens

Werk in realtime samen met Whiteboard, ingesloten documenten en updatesecties

Monday. com beperkingen

Gebruikers ervaren een steile leercurve

Bevat geen ingebouwde functie voor schermopnames, wat van invloed kan zijn op teams op afstand die afhankelijk zijn van visuele communicatie

Prestaties nemen af bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, wat leidt tot vertragingen en vertragingen

Monday. com prijzen

Free

Basis: $ 12/maand per zetel

Standaard: $ 14/maand per zetel

Pro: $ 24/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5400 beoordelingen)

👀 Wist u dat? Er worden jaarlijks meer dan 30.000 nieuwe consumentenproducten gelanceerd, maar slechts 40% van de ontwikkelde producten komt op de markt en daarvan genereert slechts 60% omzet.

10. ProductPlan (het beste voor strategische productplanning en roadmapping)

via ProductPlan

Als u in productmanagement werkt, maakt ProductPlan het eenvoudiger om uw roadmaps overzichtelijk te organiseren en te presenteren. Het begint met de Parking Lot, een speciale ruimte om productideeën te verzamelen en op te slaan totdat ze klaar zijn om verder te worden uitgewerkt.

Met ProductPlan kunt u roadmapgegevens gebruiken om effectieve productlanceringsabonnementen op te stellen. Maak checklists van uw taken vóór, tijdens en na de lancering en wijs aan elk een eigenaar en status toe om transparantie tussen teams te creëren.

U kunt ook voortgangsupdates delen en risico's benadrukken in rapporten aan belanghebbenden, zodat iedereen op één lijn blijft.

Beste functies van ProductPlan

Houd productteams en belanghebbenden op dezelfde pagina met gedefinieerde verantwoordelijkheden en data

Werk samen met uw team via opmerkingen

Geef belanghebbenden een gedetailleerde weergave van alle statussen van productlanceringen

Visualiseer meerdere roadmaps in één weergave

Beperkingen van ProductPlan

In vergelijking met Jira of Trello biedt ProductPlan minder aanpassingsmogelijkheden voor werkstromen, velden en integraties

Prijzen van ProductPlan

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ProductPlan

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (50+ beoordelingen)

11. Productboard (het beste voor klantgericht productbeheer)

via Productboard

Productboard is wat u nodig hebt als u op zoek bent naar een tool om uw productroadmap op te stellen en iedereen op de hoogte te houden.

Het is een geweldige manier om tijdlijnen te visualiseren, prioriteiten te stellen en het traject van elk product van begin tot eind bij te houden. U kunt met een leeg blad beginnen of kiezen uit sjablonen voor productlanceringsabonnementen, zoals Sprint-plannen, maandelijkse lanceringen, releaseplannen of Kanban-roadmaps.

Wat Productboard onderscheidt, is de manier waarop het toegangsniveaus onderscheidt. U hebt uw 'roadmapmakers' die alles maken, bewerken en delen. Dan zijn er 'viewers', die de productlanceringskalender kunnen zien maar geen wijzigingen kunnen aanbrengen, en 'bijdragers', die opmerkingen kunnen achterlaten.

Beste functies van Productboard

Geef prioriteit aan de juiste productfuncties op basis van feedback van klanten

Stel gezamenlijke roadmaps op die zijn afgestemd op de bedrijfsdoelen

Automatiseer werkstromen en standaardiseer processen voor meer efficiëntie

Monitor de voortgang, houd afhankelijkheden bij en signaleer risico's op tijd

Plan impactvolle productlanceringen met planning van functie-releases

Integreer met tools zoals Slack, Microsoft Teams, Jira en Zapier

Beperkingen van Productboard

Sommige gebruikers melden vertragingen en problemen met synchroniseren op het platform

Prijzen van Productboard

Starter: Gratis

Essentials: $ 25/maand per maker

Pro: $75/maand per 2 makers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Productboard

G2: 4,3/5 (250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Productboard?

Een G2-recensie luidt:

Productboard helpt ons ons productprioriteringsproces te stroomlijnen, en dat vind ik prettig. Het is heel eenvoudig in gebruik en mijn team kan het zonder uitgebreide training implementeren. Door integratie met andere tools zoals Slack en Jira wordt het nog beter geïntegreerd in onze werkstroom. Het ondersteuningsteam reageert ook ongelooflijk snel op al onze vragen. We gebruiken het vaak om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft onze doelen.

Productboard helpt ons ons productprioriteringsproces te stroomlijnen, en dat vind ik prettig. Het is heel eenvoudig te gebruiken en mijn team kan het zonder uitgebreide training implementeren. Door integratie met andere tools zoals Slack en Jira wordt het nog beter geïntegreerd in onze werkstroom. Ze hebben ook ongelooflijk snel gereageerd op alle vragen die we hadden aan het ondersteuningsteam. Het is iets dat we vaak gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft onze doelen.

📖 Lees ook: Sjablonen en voorbeelden voor persberichten

