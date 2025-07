Top 14 AI-agenten voor bedrijven om activiteiten te automatiseren en op te schalen

Wat als iemand (of iets) uw e-mails direct zou beantwoorden, 24/7 sales leads zou opvolgen en automatisch rapportages zou genereren? Zou u zich dan niet meer kunnen concentreren op de strategie?

Ooit was het een onbereikbare droom, maar vandaag de dag maken AI-agents voor bedrijven dit allemaal werkelijkheid.

Deze intelligente agents maken ons werk sneller, slimmer en, eerlijk gezegd, een stuk eenvoudiger. Van het afhandelen van vragen van klanten en marketingactiviteiten tot het automatiseren van data-analyse, ze worden in rap tempo de ruggengraat van moderne bedrijven.

Maar met de overvloed aan AI-oplossingen op de markt kan het kiezen van de juiste oplossing overweldigend zijn. Om u te helpen, hebben we de 15 beste AI-agents die automatisering van bedrijven transformeren op een rijtje gezet.

Wat zijn AI-agents?

AI-agents zijn softwareprogramma's die kunstmatige intelligentie en machine learning gebruiken om taken te automatiseren, gegevens te analyseren en beslissingen te nemen op basis van patronen.

Ze variëren van eenvoudige chatbots tot geavanceerde AI-tools voor automatisering voor complexe werkstromen. Van het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen en het beheren van projecttaken tot het schrijven van code, AI-agenten helpen bij het beheren van activiteiten en het verhogen van de productiviteit.

Bedrijven die AI-agents gebruiken, zien aanzienlijke voordelen: kostenreductie, verbeterde klantervaringen, analyse van klantgegevens en snellere, datagestuurde beslissingen.

Waar moet u op letten bij AI-agenten voor Business?

AI is geen one-size-fits-all oplossing. Verschillende bedrijven/sectoren en vereisten vragen om innovaties die niet alle AI-agents kunnen bieden. Houd bij het kiezen rekening met het volgende:

Functionaliteit : Lost het uw specifieke probleem op? (Taakautomatisering, content aanmaken, klantenservice, enz. )

Gebruiksgemak : Hoe intuïtief is de interface? Zal het uw team efficiënter maken?

Integratie : Kan het worden verbonden met uw bestaande tools (Google Drive, Slack, CRM, enz. )?

Schaalbaarheid : Groeit het mee met uw bedrijfsbehoeften?

Kosten: Biedt het een goede waarde voor zijn prijs?

De beste AI-agenten in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-agents voor bedrijven.

AI-agent Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Productiviteit en automatisering van taken (Alle: Solo, MKB, Enterprise) Aanpasbare taken, documenten, chatten, dashboards, AI Notetaker, integraties Gratis beschikbaar, vanaf $ 7 per gebruiker per maand Jasper AI AI-schrijven voor marketing en verkoop (MKB, Enterprise) Contentgeneratie, SEO, teamsamenwerking en Jasper Art Betaald vanaf $ 49/maand Fireflies AI Transcriptie en aantekeningen van vergaderingen (MKB, Enterprise) Transcriptie, samenvattingen, zoeken, actie-items, integraties Gratis beschikbaar, betaald vanaf $ 18/gebruiker/maand Drift AI AI-chatbot voor verkoop en marketing (MKB, Enterprise) Chatbots, leadkwalificatie, vergaderingen boeken, integraties Aangepaste prijzen Notion AI Kennisbeheer en notities maken (Solo, SMB, Enterprise) Aantekeningen, taken, AI-samenvattingen, sjablonen, kalender, vertaling Gratis beschikbaar, betaald vanaf $ 12/gebruiker/maand Salesforce Einstein AI CRM & analytics (Enterprise) Voorspellende inzichten, automatisering, leadscoring, aanbevelingen Betaald vanaf $ 75/gebruiker/maand AI terugwinnen Planning en tijdbeheer (Solo, MKB, Enterprise) Geautomatiseerde planning, focus tijd, analyses, kalender synchroniseren Gratis beschikbaar, betaald vanaf $ 10/gebruiker/maand AutoGPT Autonome AI-agents en automatisering (MKB, Enterprise, Tech) Autonome taken, realtime gegevens, API-integratie, automatisering van werkstromen Gratis (open source), betaald (API-kosten) Intercom AI Chatbot voor klantenservice (MKB, Enterprise) Omnichannel ondersteuning, AI-chat, sentimentanalyse, integraties Betaald vanaf $ 29/gebruiker/maand + gebruik LlamaIndex Gegevensopvraging en indexering (Enterprise, Tech) AI-zoekfunctie, documentindexering, integratie van meerdere bronnen, GPT-ondersteuning Betaald vanaf $ 50/maand ChatGPT Conversational AI & contentgeneratie (Solo, MKB, Enterprise) Menselijk chatten, samenvatten, brainstormen, API, integraties Gratis beschikbaar, vanaf $ 20/maand Kore. ai Conversational AI voor ondernemingen (Enterprise) Bots zonder code, automatisering van werkstromen, NLP, analyses, integraties Aangepaste prijzen GitHub Copilot AI-codeerassistent (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams) Code suggesties, meertalig, IDE-integratie, leert van input Gratis beschikbaar, betaald vanaf $ 4/gebruiker/maand Workday AI HR, financiën en personeelsbeheer (Enterprise) HR-automatisering, analytics, onboarding, chatbots, integraties Aangepaste prijzen QuickBooks AI Boekhouding en administratie (Solo, MKB) Boekhouding, inzichten, belastingen, detectie van afwijkingen, integraties Betaald vanaf $ 35/maand

De beste AI-agents voor Business

AI-agents voor bedrijven worden essentiële hulpmiddelen in alle sectoren en helpen bedrijven hun werkstromen te stroomlijnen en hun efficiëntie te verbeteren. Het kiezen van de juiste oplossing is van cruciaal belang in de zee van oplossingen die worden aangeboden.

Laten we daarom eens kijken naar de beste AI-agents die momenteel beschikbaar zijn voor bedrijven:

1. ClickUp Brain (beste AI-aangedreven tool voor productiviteit en taakautomatisering)

ClickUp is meer dan alleen een tool voor projectmanagement: het is de alles-in-één app voor werk, ontworpen om al uw taken, documenten, chats en doelen op één plek samen te brengen.

Wat ClickUp echt onderscheidt, is de diepgaande integratie van AI-agenten die met u samenwerken, waardoor elk onderdeel van uw werkstroom slimmer en beter verbonden wordt. Centraal staat ClickUp Brain, uw persoonlijke AI-agent die altijd klaar staat om te helpen. U kunt Brain alles vragen: een lang document samenvatten, de laatste updates over een project vinden of zelfs snel antwoord krijgen op vragen over het bedrijfsbeleid. Het is alsof u een deskundige teamgenoot hebt die nooit slaapt.

Ontvang direct updates over alle taken in uw werkruimte met ClickUp Brain

Als u een consultant bent die meerdere clients beheert, kunt u Ask AI gebruiken om direct voorstellen op te stellen, agenda's voor vergaderingen te genereren of lange e-mailthreads samen te vatten. Automatiseringen herinneren u aan aankomende deadlines, verplaatsen taken naar de volgende fase wanneer u ze afvinkt, of sturen zelfs follow-upberichten naar clients.

Teams halen nog meer waarde uit het AI-aangedreven ecosysteem van ClickUp. Neem bijvoorbeeld een productontwikkelingsteam: lijstagenten kunnen automatisch taken toewijzen aan de juiste personen wanneer er een verzoek voor een nieuwe functie binnenkomt, terwijl chatagenten Sprint-planningsvergaderingen kunnen samenvatten en knelpunten kunnen markeren. Ondersteuningsteams kunnen AI gebruiken om tickets te triëren, reacties voor te stellen en urgente problemen te escaleren, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Voeg een ClickUp AI-agent toe aan uw werkstroom om deze te versnellen

Wat ClickUp echt krachtig maakt, is hoe deze AI-agents en automatiseringen samenwerken in elke functie.

U kunt werkstromen instellen waarbij een chatagent een vergadering samenvat, Brain actiepunten als taken aanmaakt en automatiseringen die taken aan de juiste teamleden toewijst, allemaal zonder handmatige tussenkomst. Of u nu een solo-ondernemer bent die georganiseerd wil blijven of een groot bedrijf dat efficiënt wil opschalen, ClickUp past zich aan uw behoeften aan. Het is een enkel, uniform platform waar AI niet alleen assisteert, maar ook actief de productiviteit, samenwerking en groei voor iedereen stimuleert.

En omdat echt werk niet in een vacuüm plaatsvindt, kan ClickUp Brain worden geïntegreerd met de tools waar uw team al op vertrouwt. Tools zijn onder andere Google Drive voor documenten, GitHub voor het bijhouden van ontwikkelingen en Salesforce voor klantgegevens.

De beste functies van ClickUp

Aanpasbaar taakbeheer: Creëer, wijs taken toe en houd ze bij met aangepaste statussen, prioriteiten, tags en velden die bij elke werkstroom passen

Documenten en wiki's: Werk samen aan uitgebreide documenten, kennisbanken en wiki's rechtstreeks in ClickUp, met realtime bewerking en delen

Geïntegreerde chat: Communiceer met uw team via ingebouwde chatkanalen en directe berichten, zodat gesprekken verbonden blijven met uw werk

Whiteboards: Visualiseer ideeën, breng processen in kaart en brainstorm samen met interactieve whiteboards

Dashboards en rapportage: Bouw aangepaste dashboards om doelen, KPI's, werklast en voortgang van projecten bij te houden met realtime widgets en grafieken

Kalender en planning: Beheer deadlines, vergaderingen en gebeurtenissen met geïntegreerde kalenderweergaven en planningstools

Tijdsregistratie: registreer de tijd die aan taken wordt besteed, stel schattingen in en genereer urenregistraties voor een betere productiviteit en facturering

Sjablonen: Gebruik of maak sjablonen voor taken, documenten, lijsten en projecten om terugkerend werk te standaardiseren en versnellen

Integraties: Koppel ClickUp aan honderden populaire tools zoals Slack, Google Drive, Zoom, GitHub en meer voor naadloze werkstromen

AI Notetaker: Gebruik Gebruik AI Notetaker om aantekeningen van vergaderingen automatisch vast te leggen, te ordenen en om te zetten in bruikbare inzichten

Met ClickUp AI Notetaker kunt u zich concentreren terwijl u belangrijke discussies vastlegt en actiepunten organiseert voor zinvolle resultaten van vergaderingen

Beperkingen van ClickUp

AI-mogelijkheden vereisen een extra betaalde add-on

Sommige gebruikers melden een leercurve bij het instellen van automatisering

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp Brain?

Paddywise513, een gebruiker van ClickUp op Reddit, zegt:*

Ik gebruik het voortdurend om aan het werk te gaan. Moet u een blog schrijven? Begin met Brain. Moet u een vaardighedenmatrix maken om uw kennis op peil te houden? Begin met Brain. Moet u een e-mailsjabloon maken om contact op te nemen met clients? Begin met Brain!Het is echt heel goed om projecten op gang te brengen of gewoon om een eerste versie van content te schrijven.

Ik gebruik het voortdurend om aan het werk te gaan. Moet u een blog schrijven? Begin met Brain. Moet u een matrix met vaardigheden maken om uw kennis op peil te houden? Begin met Brain. Moet u een sjabloon voor e-mails maken om contact op te nemen met clients? Begin met Brain!Het is echt heel goed om projecten op gang te brengen of gewoon om een eerste versie van content te schrijven.

2. Jasper AI (Beste AI-schrijfassistent voor marketing- en verkoopteams)

via Jasper

Het creëren van hoogwaardige content op grote schaal is tijdrovend, maar Jasper AI maakt het moeiteloos. Het helpt u twee tot vijf keer sneller hoogwaardige, plagiaatvrije content te creëren voor blogs, sociale media, enz. Het ondersteunt ook meer dan 30 talen, waardoor het perfect is voor meertalig schrijven en vertalen.

Het is gebouwd met marketingexpertise en maakt gebruik van meer dan 50 beproefde frameworks om boeiende teksten te schrijven, van e-mailonderwerpen tot boeiende verhalen.

Werk samen met teamleden, beheer projecten naadloos en krijg toegang tot betaalbare abonnementen voor zowel freelancers als ondernemingen.

De beste functies van Jasper AI

Schrijf hoogwaardige, conversiegerichte content voor verschillende platforms

Personaliseer toon en stijl om merkconsistentie te behouden

Genereer SEO-vriendelijke content met Surfer SEO-integratie

Verbeter de samenwerking binnen teams met AI-ondersteunde contentverfijning

Verbeter marketingwerkstromen met integraties zoals Google Documenten en HubSpot

Analyseer trends en geef AI-gedreven suggesties voor content

Maak AI-gegenereerde afbeeldingen met Jasper Art als aanvulling op geschreven content

Beperkingen van Jasper AI

Kan generieke content produceren zonder gedetailleerde instructies

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleine teams

Door AI gegenereerde content kan menselijke bewerking vereisen

Prijzen van Jasper AI

Maker: $ 49/maand

Teams: $ 69/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jasper AI?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Jasper om mijn schrijfwerk te verbeteren. Het geeft me ideeën en voorkomt dat ik last krijg van een writer's block.

Ik gebruik Jasper om mijn schrijfwerk te verbeteren. Het geeft me ideeën en voorkomt dat ik last krijg van een writer's block.

3. Fireflies AI (beste AI-tool voor het transcriberen van vergaderingen en het maken van aantekeningen)

via Fireflies AI

Is uw team vaak druk bezig met het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen? Fireflies AI automatiseert transcriptie, legt belangrijke inzichten vast en organiseert discussies, zodat zij zich kunnen concentreren op het gesprek.

Of het nu gaat om verkoopgesprekken, teamvergaderingen of gesprekken met klanten, Fireflies neemt gesprekken op, transcribeert ze en analyseert ze met AI-aangedreven nauwkeurigheid.

Het kan worden geïntegreerd met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en andere, waardoor follow-ups moeiteloos verlopen en het risico op gemiste details wordt verminderd.

De beste functies van Fireflies AI

Vat belangrijke punten, beslissingen en actiepunten direct samen

Zoek in eerdere gesprekken met een krachtige spraak-naar-tekst-zoekfunctie

Analyseer trends in vergaderingen met AI-gestuurde gespreksintelligentie

Werk samen door opmerkingen achter te laten en teamgenoten te taggen in transcripties

Automatiseer follow-ups door actie-items en e-mailoverzichten te genereren

Beveilig opnames met versleuteling en privacycontroles op bedrijfsniveau

Beperkingen van Fireflies AI

De nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van de geluidskwaliteit

Beperkte functies van het gratis abonnement

Prijzen van Fireflies AI

Free

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fireflies AI

G2: 4,7/5 (meer dan 1240 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fireflies AI?

Een G2-recensie zegt:

De nauwkeurigheid en de synchronisatie van de audio met de tekst van de transcriptie is erg nuttig. Het is niet opdringerig, omdat je in de instellingen kunt programmeren onder welke voorwaarden Fred (Fireflies) wordt uitgenodigd, alleen als je dat wilt. Dit is erg belangrijk omdat sommige vergaderingen privé moeten blijven. Ik heb vergelijkbare AI's vergeleken en deze is de beste van allemaal wat betreft precisie en vertrouwelijkheid.

De nauwkeurigheid en de synchronisatie van de audio met de tekst van de transcriptie is erg handig. Het is niet opdringerig, omdat je in de instellingen kunt programmeren onder welke voorwaarden Fred (Fireflies) wordt uitgenodigd, alleen als je dat wilt. Dit is erg belangrijk omdat sommige vergaderingen privé moeten blijven. Ik heb vergelijkbare AI's vergeleken en deze is de beste van allemaal wat betreft precisie en vertrouwelijkheid.

📮ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen acht of meer deelnemers heeft. Hoewel grote vergaderingen waardevol kunnen zijn voor afstemming en besluitvorming, brengen ze vaak ook uitdagingen met zich mee. Uit een ander onderzoek van ClickUp blijkt zelfs dat 64% van de mensen in bijna de helft van hun vergaderingen moeite heeft met onduidelijke volgende stappen. Als de alles-in-één app voor werk vullen we deze leemte met een end-to-end oplossing voor vergaderbeheer. ClickUp Meetings transformeert de manier waarop teams samenwerken met dynamische agenda's, terwijl AI Notetaker alle waardevolle inzichten vastlegt, waardoor verwarring over follow-up wordt voorkomen en iedereen op één lijn blijft! 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

4. Drift AI (beste AI-aangedreven chatbot voor verkoop en marketing)

via Drift AI

Drift is een AI-gestuurd platform voor kopersbetrokkenheid dat is ontworpen om meer gepersonaliseerde en menselijke interacties te creëren tijdens het hele aankoopproces. Het luistert actief, leert en past zich aan het gedrag van kopers aan, zodat elk contactmoment op maat en betekenisvol aanvoelt.

Daarnaast helpt Drift u ook om gespreksgegevens om te zetten in sterkere klantrelaties, een grotere pijplijn en hogere inkomsten. Dit doet het terwijl het de B2B-website-ervaring opnieuw definieert.

Drift is ontwikkeld om het B2B-aankoopproces te moderniseren en blijft zich samen met dit proces verder ontwikkelen. In plaats van te navigeren door losstaande systemen, kunnen uw teams zich concentreren op het opbouwen van pijplijnen, het sluiten van deals en het verdiepen van klantrelaties.

De beste functies van Drift AI

Betrek websitebezoekers direct met AI-aangedreven chatbots

Kwalificeer leads automatisch op basis van vooraf gedefinieerde criteria

Boek verkoopvergaderingen in realtime zonder heen-en-weer e-mails

Personaliseer gesprekken met behulp van klantgegevens en gedragsinzichten

Naadloze integratie met Salesforce, HubSpot, Marketo en meer

Automatiseer reacties op veelgestelde vragen en veelvoorkomende vragen van klanten

Leid leads door naar menselijke vertegenwoordigers wanneer er diepere gesprekken nodig zijn

Beperkingen van Drift AI

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

AI-gegenereerde reacties missen soms menselijke nuances

Prijzen van Drift AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Drift AI

G2: 4,4/5 (meer dan 1250 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Drift AI?

Een G2-recensie zegt:

Het biedt een gecategoriseerd en gestructureerd formulier voor de aanvragen. Het werken ermee maakt de taken heel eenvoudig. Ik gebruik het dagelijks 8 uur achter elkaar. Het klaart de klus, simpel!

Het biedt een gecategoriseerd en gestructureerd formulier voor de aanvragen. Het werken hiermee maakt de taken heel eenvoudig. Ik gebruik het dagelijks 8 uur achter elkaar. Het klaart de klus, simpel!

🧠 Leuk weetje: Sommige AI-agenten kunnen emoties van klanten detecteren via tekst en spraak, waardoor bedrijven met precies de juiste toon kunnen reageren. ​

5. Notion AI (beste AI-tool voor kennisbeheer en het maken van aantekeningen)

via Notion AI

Notion is een flexibele, platformonafhankelijke werkruimte die aantekeningen, taakbeheer en samenwerking op één plek samenbrengt. De AI-aangedreven interface past zich aan individuele werkstromen aan, waardoor organisatie moeiteloos verloopt.

U kunt persoonlijke en professionele projecten bijhouden met aanpasbare bouwstenen, sjablonen voor projectmanagement en databases. En u kunt dit doen terwijl u integreert met andere software om de productiviteit van uw team te verbeteren.

De beste functies van Notion AI

Synchroniseer schema's en taken moeiteloos met Notion Kalender

Maak gebruik van Notion Mail, een AI-aangedreven inbox voor slimmer e-mailbeheer

Genereer hoogwaardige content, samenvattingen en actiepunten

Verfijn uw schrijfstijl met AI-aangestuurde bewerking en suggesties voor meer duidelijkheid

Automatiseer repetitieve taken zoals het formatteren en ordenen van aantekeningen

Vertaal tekst naar meerdere talen met AI-ondersteunde nauwkeurigheid

Verbeter projectmanagement met AI-aangedreven taaksuggesties

Beperkingen van Notion AI

Door AI gegenereerde content moet mogelijk handmatig worden verfijnd

Ontbreekt diepgaande integratie met schrijftools van derden

Prijzen van Notion AI

Free

Plus : $ 12 per zetel/maand

Business : $ 24 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion AI

G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Een G2-recensie zegt:

Notion helpt me enorm bij het voltooien van mijn dagelijkse taken en is heel gebruiksvriendelijk. Het is een verbonden werkruimte waar we aantekeningen kunnen maken en ons werk op één plek kunnen beheren en organiseren. De pagina's zijn eenvoudig te ordenen en de sjablonen zijn handig.

Notion helpt me enorm bij het voltooien van mijn dagelijkse taken en is heel gebruiksvriendelijk. Het is een verbonden werkruimte waar we aantekeningen kunnen maken en ons werk op één plek kunnen beheren en organiseren. De pagina's zijn eenvoudig te organiseren en de sjablonen zijn handig.

👀 Wist u dat? De Amerikaanse AI-markt wordt geschat op 107 miljard dollar, wat de sterke leidende positie van het land op het gebied van AI-ontwikkeling en investeringen in geavanceerde technologie weerspiegelt.

6. Salesforce Einstein (beste AI-aangedreven CRM- en analysetool)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein helpt u de klantervaring te personaliseren, de productiviteit te verhogen en innovatie te stimuleren, zonder ook maar één regel code te schrijven.

Of u nu werkzaam bent in sales, service, marketing of analytics, Einstein begeleidt uw beslissingen, automatiseert taken en onthult inzichten die groei stimuleren.

Wilt u slimmere productaanbevelingen? AI-gestuurde verkoopvoorspellingen? Geautomatiseerde gegevensanalyse? Einstein regelt het allemaal, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: het opbouwen van sterkere klantrelaties en het genereren van omzet.

De beste functies van Salesforce Einstein

Voorspel klantgedrag met AI-gestuurde inzichten

Automatiseer routinematige CRM-taken en gegevensinvoer

Scoor leads en kansen om hoogwaardige prospects te prioriteren

Personaliseer klantinteracties met AI-gestuurde aanbevelingen

Analyseer verkoopprestaties en voorspel omzetontwikkelingen

Integreer met alle Salesforce-producten voor naadloze werkstromen

Beperkingen van Salesforce Einstein

Vereist het Salesforce-ecosysteem voor volledige functionaliteit

Hoge kosten voor kleine bedrijven

Prijzen van Salesforce Einstein

Einstein for Service: $ 75/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Salesforce Einstein

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Salesforce Einstein?

Een beoordeling van Gartner zegt:

Over het algemeen ben ik erg tevreden over mijn ervaring met Einstein. We hadden al Salesforce, dus het was een makkelijke keuze om Einstein te proberen toen we erover hoorden. Van demo tot poc tot implementatie, alles verliep vlekkeloos. Hoewel AI een modewoord was, ben ik blij dat we deze weg zijn ingeslagen.

Over het algemeen ben ik erg tevreden over mijn ervaring met Einstein. We hadden al Salesforce, dus het was een makkelijke keuze om Einstein te proberen toen we erover hoorden. Van demo tot poc tot implementatie, alles verliep vlekkeloos. Hoewel AI een modewoord was, ben ik blij dat we deze weg zijn ingeslagen.

🧠 Leuk weetje: De eerste chatbot, ELIZA (ontwikkeld in de jaren 60), was zo overtuigend dat mensen dachten dat ze met een echte therapeut aan het praten waren!

7. Reclaim AI (beste AI-tool voor planning en tijdbeheer)

via Reclaim AI

reclaim AI is een AI-aangedreven planningplatform dat individuen en teams helpt het meeste uit hun tijd te halen. Het stelt automatisch gepersonaliseerde planningen op, beschermt focustijd en biedt inzicht in de productiviteit.

Het platform kan worden geïntegreerd met verschillende productiviteitstools om de planning van taken, de coördinatie van vergaderingen en de balans tussen werk en privéleven te stroomlijnen. Het is bedoeld om gebruikers te helpen veel tijd te besparen tijdens de werkweek.

De belangrijkste functies van Reclaim AI zijn onder meer AI-gestuurde planning, slimme vergaderschema's en gedetailleerde analyses om burn-out te voorkomen en de algehele productiviteit te verbeteren.

Profiteer van de beste functies van AI

Automatiseer taakplanning op basis van werklast en prioriteiten

Blokkeer focus tijd om afleidingen en onderbrekingen te verminderen

Herschik vergaderingen dynamisch op basis van realtime beschikbaarheid

Breng werk en privé in balans met AI-gestuurd tijdmanagement

Synchroniseer kalenders en optimaliseer de planning voor het hele team

Integreer met Google Agenda, Slack en productiviteitstools

Overwin de beperkingen van AI

Het meest geschikt voor gebruikers van Google Werkruimte

Geen desktop-app, alleen webgebaseerd

AI-prijzen terugvragen

Lite : Gratis

Starter: $ 10 per zetel/maand

Business: $15 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

AI-beoordelingen en recensies terugvorderen

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Reclaim AI?

Een G2-recensie zegt:

Het is slim en vult mijn kalender zonder dat ik een vinger hoef uit te steken (of tijd hoef te verspillen met uitzoeken wanneer ik alles gedaan moet krijgen – de vloek van mijn baan). De vele functies hebben CMA geholpen en zullen ook CYA helpen.

Het is slim en vult mijn kalender zonder dat ik een vinger hoef uit te steken (of tijd hoef te verspillen met uitzoeken wanneer ik alles gedaan moet krijgen – de vloek van mijn baan). De vele functies hebben CMA geholpen en zullen ook CYA helpen.

8. AutoGPT (Beste autonome AI-agent voor geavanceerde automatisering)

via AutoGPT

Met AutoGPT kunt u AI-agenten maken, implementeren en beheren die taken uitvoeren, werkstromen optimaliseren en onmiddellijk reageren op triggers. Deze altijd actieve assistenten werken continu, zodat u zich niet meer hoeft bezig te houden met repetitief werk.

Met low-code integratie kunt u complexe automatiseringen van werkstromen bouwen zonder diepgaande technische expertise. De cloud-gebaseerde agents van AutoGPT werken onafhankelijk, waardoor efficiëntie en betrouwbaarheid worden gegarandeerd zonder constante supervisie.

Beste functies van AutoGPT

Werk autonoom met minimale menselijke tussenkomst

Genereer en voer complexe taken uit op basis van brede doelstellingen

Krijg toegang tot realtime gegevens van het internet voor actuele inzichten

Integreer met verschillende API's en externe tools voor naadloze automatisering

Pas u aan veranderende scenario's aan en verfijn uw reacties dynamisch

Automatiseer onderzoek, het aanmaken van content en de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën

Beperkingen van AutoGPT

Vereist technische kennis voor installatie en gebruik

Hoge rekenkosten en afhankelijkheid van krachtige hardware

Er ontbreken waarborgen, waardoor het systeem gevoelig is voor onnauwkeurige of irrelevante resultaten

Prijzen van AutoGPT

Open source met implementatiekosten afhankelijk van het gebruik (API-kosten van toepassing)

AutoGPT beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AutoGPT?

Een G2-recensie zegt:

AutoGPT maakt gebruik van OpenAI's GPT-4 en is het eerste voorbeeld van een applicatie die GPT-4 gebruikt om autonome taken uit te voeren. Het is gratis en open source, wat het nog voordeliger maakt voor gebruikers. Het helpt me enorm bij het leren coderen. Het is eenvoudig in gebruik en gebruiksvriendelijk.

AutoGPT maakt gebruik van OpenAI's GPT-4 en is het eerste voorbeeld van een applicatie die GPT-4 gebruikt om autonome taken uit te voeren. Het is gratis en open source, wat het nog voordeliger maakt voor gebruikers. Het helpt me enorm bij het leren coderen. Het is eenvoudig in gebruik en gebruiksvriendelijk.

💡 Pro-tip: Train uw AI met echte interacties. Hoe meer hoogwaardige gegevens u invoert, hoe slimmer en natuurlijker het wordt.

9. Intercom AI (beste AI-aangedreven chatbot voor klantenservice)

via Intercom

Intercom is een volledig omnichannel en geïntegreerd AI-platform voor klantenservice dat is gebouwd voor moderne bedrijven.

Het ondersteunt verzoeken in elke taal, via elk kanaal en in elke tijdzone en biedt bruikbare inzichten om de content van de ondersteuning te verbeteren. Een naadloos geïntegreerd helpcentrum zorgt ervoor dat klanten altijd toegang hebben tot de hulp die ze nodig hebben.

Ondersteunende medewerkers zien een efficiëntieverhoging met Fin AI Copilot, een gedeelde inbox voor soepele samenwerking en doorlopende ticketgesprekken die silo's elimineren.

Managers kunnen de klanttevredenheid verhogen door de klantenservice te monitoren en optimaliseren met AI-gestuurde inzichten en repetitieve taken te automatiseren met werkstromen.

De beste functies van Intercom AI

Automatiseer klantenservice met AI-aangedreven chatbots

Genereer gepersonaliseerde antwoorden op basis van queries van gebruikers

Escaleer complexe gesprekken naadloos naar menselijke agents

Analyseer de sentimenten en het gedrag van klanten voor proactieve betrokkenheid

Integreer met CRM's, helpdesks en business apps voor datagestuurde interacties

Ondersteun berichten via meerdere kanalen op websites, apps en e-mail

Limieten van Intercom AI

AI-reacties kunnen soms contextuele nauwkeurigheid missen

Hogere prijzen in vergelijking met andere chatbotoplossingen

Prijzen van Intercom AI

Vanaf $ 0,99 per oplossing + $ 29 per helpdeskzetel per maand

Beoordelingen en recensies van Intercom AI

G2 : 4,5/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Intercom?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind Intercom erg gebruiksvriendelijk en het heeft veel geweldige tools op het gebied van AI. Je kunt de AI echt trainen om veel diepgaande vragen te beantwoorden. De ondersteuning van Intercom is ook erg vriendelijk en behulpzaam.

Ik vind Intercom erg gebruiksvriendelijk en het heeft veel geweldige tools op het gebied van AI. Je kunt de AI echt trainen om veel diepgaande vragen te beantwoorden. De ondersteuning van Intercom is ook erg vriendelijk en behulpzaam.

10. LlamaIndex (beste AI-aangedreven tool voor het ophalen en indexeren van gegevens)

via LlamaIndex

LlamaIndex is een geavanceerd dataframework dat de manier waarop uw bedrijf grote taalmodellen (LLM's) verbindt met uw privé data vereenvoudigt.

Het maakt naadloze indexering, opvraging en query's van gestructureerde en ongestructureerde gegevens mogelijk, waardoor AI meer contextbewuste antwoorden kan genereren.

Met ingebouwde connectoren voor verschillende databronnen, waaronder databases, API's en cloudopslag, zorgt LlamaIndex voor een soepele integratie zonder enige complexiteit.

De intelligente zoekmechanismen optimaliseren de nauwkeurigheid, waardoor het een krachtige tool is voor AI-gestuurde zoekopdrachten, automatisering en bedrijfsmanagementtoepassingen.

Beste functies van LlamaIndex

Schakel AI-gestuurde zoekfuncties en documentindexering in

Haal relevante informatie uit grote opslagplaatsen voor gegevens

Verwerk ongestructureerde gegevens naar AI-leesbare formats

Integreer met AI-modellen zoals GPT voor contextuele reacties

Ondersteun meerdere databronnen, waaronder PDF's, databases en API's

Verbeter het ophalen van kennis voor business intelligence

Beperkingen van LlamaIndex

Vereist technische expertise voor installatie en integratie

Beperkte directe eindgebruikerstoepassingen zonder extra ontwikkeling

Prijzen van LlamaIndex

Starter: $ 50 per maand

Pro: $ 500 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LlamaIndex

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen gevonden

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over LlamaIndex?

Een G2-recensie zegt:

Als datawetenschapper die werkt met grote taalmodellen (LLM's) vond ik LlamaIndex erg handig in het beheer. Het biedt mij de mogelijkheid om gegevens in te voeren in formaten zoals PDF's of API, databases en Excel, waardoor ik LLM's gemakkelijker kan trainen en uitvoeren met talrijke datasets.

Als datawetenschapper die werkt met grote taalmodellen (LLM's) vond ik LlamaIndex erg handig in het beheer. Het biedt mij de mogelijkheid om gegevens in te voeren in formaten zoals PDF's of API, databases en Excel, waardoor ik LLM's gemakkelijker kan trainen en uitvoeren met talrijke datasets.

11. ChatGPT (Beste AI-chatbot voor conversationele AI en het genereren van content)

via ChatGPT

ChatGPT is een veelzijdige AI-assistent die helpt bij alles, van het opstellen van e-mails en het genereren van content tot coderen en klantenservice.

De geavanceerde taalvaardigheden zorgen voor contextbewuste, menselijke reacties, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor het automatiseren van taken en het verbeteren van de productiviteit.

Of u nu brainstormt over ideeën of werkstromen stroomlijnt, ChatGPT past zich aan uw behoeften aan. Met regelmatige verbeteringen en naadloze integraties is het een betrouwbare AI-aangedreven metgezel voor zowel professioneel als dagelijks gebruik.

Beste functies van ChatGPT

Genereer mensachtige tekstresponsen voor klantenservice, het aanmaken van content en meer

Assistentie bij brainstormen, samenvatten en onderzoekstaken

Begrijp en reageer effectief op queries in natuurlijke taal

Pas u aan verschillende sectoren aan, van marketing tot technische documentatie

Integreer met apps en tools via API voor geautomatiseerde werkstromen

Blijf continu verbeteren met de modelupdates van OpenAI

Beperkingen van ChatGPT

Antwoorden kunnen soms onnauwkeurig of verouderd zijn

Geen realtime webtoegang in gratis en lagere versies

Kan bevooroordeelde of inconsistente resultaten genereren, afhankelijk van de prompts

Prijzen van ChatGPT

Gratis versie beschikbaar

ChatGPT Plus voor $ 20 per maand voor snellere reacties en toegang tot GPT-4

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (710+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Controleer regelmatig de prestaties van AI en houd statistieken zoals de nauwkeurigheid van reacties en klanttevredenheid in de gaten om de prestaties te optimaliseren.

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Een G2-recensie zegt:

Chatgpt geeft de beste antwoorden en is heel gemakkelijk te begrijpen. Het is ook eenvoudig te integreren en te implementeren. Het biedt een zeer goede klantenservice en de functies zijn geweldig. Ik gebruik het dagelijks heel vaak.

Chatgpt geeft de beste antwoorden en is heel gemakkelijk te begrijpen. Het is ook eenvoudig te integreren en te implementeren. Het biedt een zeer goede klantenservice en de functies zijn geweldig. Ik gebruik het dagelijks heel vaak.

12. GitHub Copilot (beste AI-codeerassistent voor ontwikkelaars)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot is een AI-aangedreven codeerassistent die ontwikkelaars helpt om sneller en met minder fouten code te schrijven.

Geïntegreerd in populaire code editors, biedt het realtime suggesties, vult het hele regels of functies automatisch aan en past het zich aan de stijl van de ontwikkelaar aan.

Copilot wordt aangedreven door de geavanceerde modellen van OpenAI, begrijpt de context, biedt aanbevelingen en vermindert repetitieve taken, zodat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op innovatie.

De beste functies van GitHub Copilot

Help ontwikkelaars met realtime codesuggesties en voltooiingen

Genereer volledige functies, fragmenten en opmerkingen met AI

Ondersteun meerdere programmeertalen en frameworks

Leer van de input van ontwikkelaars om suggesties in de loop van de tijd te verbeteren

Naadloze integratie met Visual Studio Code en JetBrains IDE's

Verbeter de productiviteit door repetitieve coderingstaken te verminderen

Beperkingen van GitHub Copilot

Kan onjuiste of onveilige code genereren zonder verificatie

Afhankelijk van het GitHub-ecosysteem voor volledige functionaliteit

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor AI-gedrag

Prijzen van GitHub Copilot

Free

Team: $ 4 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 21 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GitHub Copilot?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik vooral waardeer aan GitHub Copilot is de combinatie van efficiëntie, aanpassingsvermogen en de verscheidenheid aan AI-modellen die het gebruikt. Het zorgt niet alleen voor snelle code-aanvullingen, maar verbetert ook actief mijn werkstroom door geoptimaliseerde, gestructureerde en prestatiegerichte oplossingen voor te stellen.

Wat ik vooral waardeer aan GitHub Copilot is de combinatie van efficiëntie, aanpassingsvermogen en de verscheidenheid aan AI-modellen die het gebruikt. Het zorgt niet alleen voor snelle code-aanvullingen, maar verbetert ook actief mijn werkstroom door geoptimaliseerde, gestructureerde en prestatiegerichte oplossingen voor te stellen.

13. Workday AI (beste AI voor HR, financiën en personeelsbeheer)

via Workday AI

Workday AI brengt intelligentie in personeels- en financieel beheer en helpt bedrijven hun HR-, salarisadministratie- en financiële activiteiten te automatiseren.

De AI-aangedreven tools bieden voorspellende analyses, gepersonaliseerde aanbevelingen en geautomatiseerde werkstromen om de besluitvorming en efficiëntie te verbeteren.

Workday AI helpt bij het werven van talent, het matchen van vaardigheden en personeelsplanning, terwijl financiële processen zoals prognoses en risicobeoordeling worden gestroomlijnd.

Het is geïntegreerd in het Workday-platform en leert continu van gegevens om de nauwkeurigheid en het aanpassingsvermogen te verbeteren, waardoor organisaties hun activiteiten kunnen optimaliseren en slimmere bedrijfsstrategieën kunnen ontwikkelen.

De beste functies van Workday AI

Automatiseer HR-processen zoals werving, salarisadministratie en het bijhouden van prestaties

Bied AI-gestuurde inzichten voor personeelsplanning, taakbeheer en besluitvorming

Verbeter financiële rapportage en budgettering met voorspellende analyses

Verbeter de onboarding van medewerkers en aanbevelingen voor loopbaanontwikkeling

Bied AI-aangedreven chatbots voor HR- en IT-ondersteuning

Integreer met tools van derden voor een uniforme ervaring

Beperkingen van AI voor werkdagen

Hoge kosten voor kleine en middelgrote bedrijven

Vereist het Workday-ecosysteem voor optimale functionaliteit

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor Workday AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workday AI

G2: 4,1/5 (meer dan 1850 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Workday AI?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het meest waardeer aan Workday is het gebruiksvriendelijke ontwerp, de realtime rapportage, de aanpasbaarheid, de naadloze integratie en de voortdurende verbeteringen.

Wat ik het meest waardeer aan Workday is het gebruiksvriendelijke ontwerp, de realtime rapportage, de aanpasbaarheid, de naadloze integratie en de voortdurende verbeteringen.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (Beste AI-aangedreven assistent voor boekhouding en administratie)

via QuickBooks AI

QuickBooks AI, mogelijk gemaakt door Intuit Assist, helpt kleine bedrijven en accountants bij het automatiseren van boekhouding, het bijhouden van uitgaven en het voorbereiden van belastingaangiften.

Het biedt realtime inzichten, slimme categoriseringen en AI-gestuurde aanbevelingen om het cashflowbeheer en de budgettering te verbeteren. QuickBooks AI kan rapporten genereren, afwijkingen detecteren en gepersonaliseerd financieel advies geven, waardoor handmatig werk wordt verminderd en de nauwkeurigheid wordt verbeterd.

Dankzij de eenvoudige integratie in het QuickBooks-ecosysteem kunnen gebruikers moeiteloos weloverwogen financiële beslissingen nemen, waardoor ze tijd besparen en fouten tot een minimum beperken.

De beste functies van QuickBooks AI (Intuit Assist)

Automatiseer boekhouding, het bijhouden van uitgaven en facturering

Bied AI-gestuurde financiële inzichten en prognoses

Hulp bij belastingberekeningen en aanbevelingen voor naleving

Detecteer anomalieën en markeer potentiële fouten in de boekhouding

Integreer met bank- en betalingsverwerkingssystemen

Bied AI-ondersteuning voor financiële queries

Beperkingen van QuickBooks AI (Intuit Assist)

Het meest geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven

Beperkte aanpassing voor complexe boekhoudkundige behoeften

AI-inzichten moeten mogelijk handmatig worden gecontroleerd op nauwkeurigheid

Prijzen van QuickBooks AI (Intuit Assist)

Eenvoudige start: $35/maand

Plus: $ 99/maand

Geavanceerd: $ 235/maand

Beoordelingen en recensies van QuickBooks AI (Intuit Assist)

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Maak uw bedrijf toekomstbestendig met ClickUp: de beste AI-agent voor bedrijven

AI-agenten maken bedrijfsactiviteiten tegenwoordig niet alleen eenvoudiger, ze geven ook vorm aan de toekomst van hoe werk wordt gedaan.

Nu automatisering, voorspellende analyses en AI-gestuurde besluitvorming de norm worden, zullen bedrijven die deze tools omarmen een voorsprong behouden.

Als u op zoek bent naar AI die met uw bedrijf meegroeit, dan is ClickUp Brain de juiste keuze. Intelligente automatisering, projectinzichten en naadloze integraties houden uw team productief en zorgen ervoor dat het zich kan aanpassen aan toekomstige behoeften.

Blijf niet achter, maar neem een voorsprong. Meld u gratis aan en ervaar ClickUp Brain vandaag nog!