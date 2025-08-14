Gratis sjablonen met 9 box-rasters voor opvolgingsplanning

Wat gebeurt er als uw beste manager morgen zonder opzegtermijn en back-up ontslag neemt? Als u nu een naar gevoel krijgt, is het tijd om serieus werk te maken van het opbouwen van een leiderschapspijplijn. U hebt mensen nodig die klaar staan om in te springen wanneer dat nodig is, zonder de bedrijfscontinuïteit in gevaar te brengen.
Opvolgingsplanning en interne mobiliteit zijn niet zomaar selectievakjes op een HR-lijst, maar geven u een voorsprong bij het behouden en ontwikkelen van toptalent.
👀 Wist u dat: 28% van de werknemers zegt dat ze zouden vertrekken naar een bedrijf dat meer investeert in hun groei. Waarom zou u zich dan niet richten op het ontwikkelen van het talent dat u al in huis heeft om de toekomst vorm te geven?
Weet u niet waar u moet beginnen? Een 9 box grid is een slimme eerste stap. Hiermee kunt u de prestaties en het toekomstige potentieel van uw medewerkers op één plek beoordelen. U ziet snel welke medewerkers goed presteren en welke toekomstige leiders de moeite waard zijn om in te investeren.
Het geeft ook duidelijk aan hoe u feedback, training en ontwikkelingsmogelijkheden kunt bieden. Dat soort ondersteuning helpt mensen groeien en, nog belangrijker, blijven.
Wat zijn sjablonen voor 9 box grid?
Sjablonen voor negen box grid zijn visuele kaders die managers helpen de prestaties en het potentieel van werknemers te beoordelen met behulp van een eenvoudige 3×3 matrix. Deze sjablonen voor prestatiebeoordeling geven teams een duidelijker beeld van de impact en het toekomstige groeipotentieel van elke persoon.
Zie een 9-box-raster als een talentkaart die de kloof tussen talentontwikkeling, prestatiebeheer en opvolgingsplanning overbrugt. U krijgt een uitgezoomde weergave van uw volledige personeelsbestand. Zo kunt u gemakkelijker de beste presteerders, stabiele bijdragers en degenen die een duwtje in de rug nodig hebben om te floreren, opsporen.
Zo ziet een sjabloon eruit:
🤔 Voel je je overweldigd? Laten we de onderdelen van de sjabloon voor het 9 box grid eens op een rijtje zetten:
Verticale as voor prestaties (laag naar hoog)
Dit laat zien hoe goed iemand presteert in zijn huidige rol.
- Laag prestatieniveau betekent dat ze niet aan de verwachtingen voldoen
- Matige prestaties geven aan dat ze hun doelen halen, maar ruimte hebben om te groeien
- Hoge prestaties betekent dat ze niet alleen aan de verwachtingen voldoen, maar deze ook consequent overtreffen
Horizontale as voor potentieel (laag tot hoog)
Dit meet hun toekomstige groeicapaciteit.
- Laag potentieel duidt op een beperkte capaciteit om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen
- Matig potentieel betekent dat ze kunnen groeien met de juiste ondersteuning en ontwikkeling
- Hoog potentieel geeft aan dat ze klaar zijn voor prominentere rollen of leiderschapskansen
Laten we nu eens kijken wat elk van de negen boxen betekent:
- Lage prestaties / laag potentieel: Voldoet niet aan de verwachtingen en moet opnieuw worden beoordeeld op geschiktheid voor de rol
- Lage prestaties / gemiddeld potentieel: Presteert ondermaats, maar toont groeipotentieel met ondersteuning of een beter afgestemde rol
- Laag prestatieniveau / hoog potentieel: Presteert momenteel ondermaats, maar toont sterk leiderschapspotentieel met de juiste begeleiding
- Gemiddelde prestaties / laag potentieel: Voldoet aan de basisverwachtingen, maar mist het potentieel om verder te groeien dan de huidige rol
- Gemiddelde prestaties / gemiddeld potentieel: Presteert stabiel en toont enig ontwikkelingspotentieel met de juiste ondersteuning
- Gemiddelde prestaties / hoog potentieel: Levert consistente resultaten en kan grotere uitdagingen aangaan met gerichte ontwikkeling
- Hoge prestaties / laag potentieel: Blinkt uit in huidige rol, maar is mogelijk niet geschikt voor senior of complexe verantwoordelijkheden
- Hoge prestaties / gemiddeld potentieel: Presteert sterk en kan verder groeien met gerichte training of nieuwe kansen
- Hoge prestaties / hoog potentieel: Onderscheidt zich als een top performer, klaar voor leiderschap of strategische rollen met grote impact
👀 Wist u dat: Slechts 6% van de werknemers vindt dat hun organisatie uitblinkt in interne talentmobiliteit, terwijl 16% hun inspanningen als ontoereikend beoordeelt.
Wat maakt een goede sjabloon voor een 9-box-raster?
Uit een rapport van Deloitte blijkt dat 86% van de bedrijfsleiders planning als een dringende en essentiële prioriteit beschouwt, maar slechts 14% vindt dat ze dit goed doen. Sjablonen voor negen boxen kunnen u helpen die kloof te overbruggen. Maar u moet wel overwegen of ze alle noodzakelijke onderdelen bevatten.
Hier zijn enkele essentiële elementen die een sjabloon voor een 9-box-raster effectief maken:
- Labels of titels voor boxen: Duidelijke koppen zoals 'High Performer' of 'Toekomstige leider' maken elke categorie in één oogopslag begrijpelijk
- Gedefinieerde boxbeschrijvingen: Korte uitleg voor elk rastersectie om een consistente evaluatie van medewerkers te garanderen
- Duidelijke criteria en werkstroom: Specifieke definities voor lage, gemiddelde en hoge prestaties of potentieel om evaluaties soepeler en objectiever te maken
- Sectie met werknemersinformatie: Ruimte om naam, rol, afdeling en beoordelingsdatum vast te leggen voor georganiseerde, traceerbare gegevens
- Aantekeningen en opmerkingen velden: Speciale velden om opmerkingen toe te voegen en beoordelingsacties toe te wijzen aan relevante belanghebbenden voor gezamenlijke planning
- Ontwikkelingsaanbevelingen: Suggesties voor het ontwikkelen van vaardigheden gekoppeld aan training, promoties en prestatiesoftware, idealiter met een numerieke score voor consistentie
- Kleuren codes: Visuele signalen (zoals rood, geel, groen) om patronen te benadrukken, ondersteund door een legenda waarin elk label en elke score wordt uitgelegd
- Filters voor teams of afdelingen: Aangepaste filters op team, rol of locatie voor eenvoudigere analyse binnen bedrijfssegmenten
- Dynamische toegewezen personen: Taaktoewijzingen met bijhouden wie verantwoordelijk is en wanneer acties zijn voltooid, zodat iedereen verantwoordelijk blijft
- Integraties: synchroniseren met tools voor het bijhouden van doelen en projectmanagement om gegevens te centraliseren en opvolgingsplanning te stroomlijnen
Gratis sjablonen voor 9 Box Grid in één oogopslag
|Naam sjabloon
|Sjabloon downloaden
|Ideaal voor
|Beste functies
|Sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp
|Gratis sjabloon downloaden
|HR-professionals, managers en teamleiders die de prestaties van individuele medewerkers beoordelen
|Beoordeling van vaardigheden en groei, zelfevaluaties/beoordelingen door collega's, bijhouden van doelen/objectieven, planning van prestatieverbetering
|ClickUp Uitgebreide sjabloon voor prestatiebeoordeling
|Gratis sjabloon downloaden
|HR-teams, managers en medewerkers voor carrièreplanning en gestructureerde beoordelingen
|Zelfevaluaties, gezamenlijke feedback, voortgangsbalkjes, loopbaanplanning
|Sjabloon voor driemaandelijkse prestatiebeoordeling van ClickUp
|Gratis sjabloon downloaden
|Kortetermijndoelstellingen en -prestaties evalueren
|Bijhouden van doelen/OKR's, prestatieoverzichten, evaluatie van soft skills, beoordelingsschaal
|Sjabloon voor ClickUp-formulier voor werknemersbeoordeling
|Gratis sjabloon downloaden
|Dagelijkse/wekelijkse beoordelingen van medewerkers
|Bijhouden van taken/mijlpalen, sterbeoordelingen, onderscheidingen/mijlpalen, begeleiding bij verbeterplannen
|Sjabloon voor wekelijks rapport van ClickUp-medewerkers
|Gratis sjabloon downloaden
|Zelfevaluatie stimuleren en wekelijkse uitdagingen aanpakken
|Wekelijks bijhouden van activiteiten, zelfevaluatie, ondersteuning bij verbeterplannen, strategieën om medewerkers te behouden
|Sjabloon voor prestatierapportage van ClickUp
|Gratis sjabloon downloaden
|Projectgebaseerde prestaties en leiderschapspotentieel visualiseren
|Realtime KPI-monitoring, visuele grafieken, trendanalyse, bijhouden van bijdragen
|ClickUp-sjabloon voor abonnementen van 30-60-90 dagen
|Gratis sjabloon downloaden
|Evaluatie van leiderschapspotentieel en opvolgingsplanning
|Bijhouden van doelen/mijlpalen, kalenderweergave, gestructureerde evaluatie, identificatie van opleidingsbehoeften
|ClickUp-sjabloon voor actieplan voor werknemers
|Gratis sjabloon downloaden
|Prestatieproblemen aanpakken met bruikbare stappenplannen
|Incidentrapportage, bijhouden van verbeteringen, digitale handtekeningen, corrigerende maatregelen
|Sjabloon voor opvolgingsplanning van ClickUp
|Gratis sjabloon downloaden
|Gedetailleerde informatie over leiderschapswisselingen en talentmanagement
|Rollen in kaart brengen, hiërarchieën schetsen, vaardigheden/competenties bijhouden, prestaties monitoren
|ClickUp Sjabloon voor bedrijfsopvolgingsplanning
|Gratis sjabloon downloaden
|Planning en automatisering van opvolgingstaken
|Taakautomatisering, feedback geven, agenda's opstellen, middelen beheren
|Sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor werknemers van ClickUp
|Gratis sjabloon downloaden
|Gerichte training voor toekomstige leiders
|Gepersonaliseerde groeiplannen, gezamenlijke feedback, bijhouden van trainingen/middelen
|ClickUp-sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten
|Gratis sjabloon downloaden
|Identificeren en overbruggen van vaardigheidskloven voor leiderschap
|Aangepaste vaardigheidsvelden, target scoring, dashboard visualisatie, bijscholingsopties
|9 box grid sjabloon door Whatfix
|Download deze sjabloon
|Opvolgingsplanning en talentmanagement
|Aanpasbare velden, duidelijke rasterdefinities, identificatie van opleidingsbehoeften
|9 box Grid Sjabloon door Miro
|Download deze sjabloon
|Start-ups en teams die nog niet bekend zijn met opvolgingsplanning
|Bewerkbare velden, kleurcodering, duidelijke ascriteria
|9 Box Grid Talent Review Sjabloon door TestGorilla
|Download deze sjabloon
|Visuele weergave van de bijdragen van medewerkers
|Kant-en-klare Excel-sjablonen, aanpasbaar, bijhouden van projectdeelname
|PDF 9 Box Grid Talent Review Sjabloon door Primalogik
|Download deze sjabloon
|Referentie voor het opstellen van aangepaste 9 box grids
|PDF-format, duidelijke grid-layout, identificatie van vaardigheidstekorten
16 gratis sjablonen voor 9 box grid
U kunt zelf een 9 box grid maken door assen, scoresystemen en rolomschrijvingen in kaart te brengen. Of u kunt de installatie overslaan en de gratis sjablonen van ClickUp gebruiken.
ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt u alles op één plek: bouw talentprofielen op, stel groeidoelen vast, geef feedback en houd opvolgingsplannen bij voor alle teams.
Met ClickUp kunt u talentprofielen opstellen, checklists maken en toekomstige leiders bijhouden. Bovendien kunt u met de evaluatietools ontwikkelingsplannen toewijzen, groeicontrolepunten instellen en nog veel meer, allemaal op één plek voor naadloos prestatiebeheer van medewerkers en opvolgingsplanning.
Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om een aantal werkstromen te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om een aantal werkstromen te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer bepaalde platforms waarschuwen of mogelijke prestatieproblemen aangeven.
1. Sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp
U kunt geen talent van de volgende generatie identificeren zonder eerst te begrijpen hoe uw team vandaag presteert. De sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp helpt u om die goed presterende werknemers uit de talentenpool te spotten en hen voor te bereiden om het stokje over te nemen met bruikbare feedback.
U kunt deze sjabloon gebruiken om:
- Beoordeel vaardigheden, groeitraject en huidige rol
- Verzamel zelfevaluaties en beoordelingen van collega's voor evenwichtige inzichten
- Stel duidelijke doelen en doelstellingen vast binnen een specifieke tijdlijn om prestatiebeheer en het in kaart brengen van talent te stroomlijnen
- Benadruk prestaties om het moreel te verhogen
- Maak een plan voor prestatieverbetering met behulp van de ingebouwde functies voor prestatiebeheer om tijdige ondersteuning te bieden
🔑 Ideaal voor: HR-professionals, managers en teamleiders om de prestaties van individuele medewerkers te beoordelen.
2. ClickUp Uitgebreide sjabloon voor prestatiebeoordeling
Help uw medewerkers te reflecteren, te groeien en hun impact als opvolgers te erkennen met de sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp. Teamleden kunnen deze gebruiken om zelfevaluaties uit te voeren en managers kunnen gestructureerde feedback geven om carrièremogelijkheden voor elke medewerker te plannen.
Deze sjabloon voor loopbaanplanning helpt u:
- Geef werknemers meer verantwoordelijkheid met zelfevaluaties en stel doelen voor prestatiebeoordelingen
- Volg hun groei via voortgangsbalkjes voor prestatiebeoordelingen
- Voer gezamenlijke gesprekken over de loopbaan om de toekomst van de werknemer binnen het bedrijf te plannen
- Wijs taken voor prestatiebeoordelingen van medewerkers toe aan managers en belanghebbenden
🔑 Ideaal voor: HR-teams, managers en medewerkers om prestaties te evalueren, carrièreplanning te ondersteunen en gestructureerde gesprekken te voeren over toekomstige groei.
3. ClickUp sjabloon voor kwartaalprestatiebeoordeling
👀 Wist u dat: 63% van de mensen hun baan opzegt vanwege onvoldoende of slechte feedback? Zonder gestructureerde en regelmatige feedback loopt u het risico veelbelovende werknemers te verliezen en uw hele opvolgingsplan in de war te sturen.
Maak feedback tot een routine met de sjabloon voor kwartaalprestatiebeoordelingen van ClickUp.
U kunt deze gebruiken om:
- Categoriseer en voeg attributen toe om doelen, OKR's en andere KPI's bij te houden
- Geef samenvattingen van huidige prestaties, behaalde doelen, verbeteringen en werkethiek
- Identificeer verbeterpunten op het gebied van soft skills, zoals probleemoplossend vermogen en communicatie
- Benadruk hun prestaties en geef constructieve feedback voor het kwartaal
- Beoordeel bijdragen op een schaal van Uitstekend, Goed, Redelijk en Slecht en stel een ranglijst op voor de prestaties van medewerkers
🔑 Ideaal voor: Het evalueren van de afstemming van medewerkers op kortetermijndoelstellingen, het erkennen van prestaties en het instellen van SMART-doelen per kwartaal.
4. Sjabloon voor ClickUp-formulier voor werknemersbeoordeling
Regelmatige evaluaties laten zien welke medewerkers consequent aan de verwachtingen voldoen of deze overtreffen. Deze mensen zijn het meest geschikt om succesvol prominentere rollen in uw bedrijf te vervullen.
Met het evaluatieformulier van ClickUp kunt u eenvoudig prestaties en mijlpalen bijhouden, toptalent vroegtijdig herkennen en met vertrouwen een opvolgingsplan opstellen.
U kunt deze sjabloon gebruiken om:
- Houd bij hoeveel uur een medewerker heeft bijgedragen
- Evalueer hoeveel taken ze hebben voltooid om de prestaties en efficiëntie van het team te meten
- Houd in de gaten hoe snel ze mijlpalen bereiken om inzicht te krijgen in hun potentieel en groei
- Benadruk de onderscheidingen en mijlpalen die ze hebben behaald en geef een beoordeling in sterren aan de vaardigheden van de werknemer
- Begeleid uw prestatieverbeteringsplan
- Zorg ervoor dat evaluaties gebaseerd zijn op consistente, objectieve criteria
🔑 Ideaal voor: Dagelijkse en wekelijkse beoordelingen van de prestaties en mijlpalen van medewerkers.
🧠 Leuk weetje: Jack Welch, de legendarische CEO van GE, bedacht de formule '4E's en een P' – energie, stimuleren, voorsprong en passie – die later als inspiratiebron diende voor het 9-box grid-raamwerk.
5. Sjabloon voor wekelijks rapport van ClickUp-medewerkers
De sjabloon voor het wekelijkse rapport van ClickUp-werknemers is geen 9 box grid zelf, maar een krachtige aanvulling die werknemers helpt hun voortgang te evalueren en obstakels vroegtijdig te signaleren.
Het biedt uw teams ook een platform om hun uitdagingen en problemen voor die week te uiten. Op die manier kunt u problemen snel aanpakken, de tevredenheid op de werkplek verbeteren en uw beste medewerkers behouden.
U kunt dit sjabloon gebruiken om:
- Houd wekelijkse activiteiten, bestede tijd en bijdragen van medewerkers bij, allemaal op één plek
- Herken en los terugkerende problemen op de werkplek op, waaronder strategieën voor het behoud van medewerkers, om de werknemerservaring te verbeteren en succes te ondersteunen
- Moedig zelfevaluatie aan met behulp van de ingebouwde beoordelingsschaal
- Begeleid medewerkers bij het opstellen van hun verbeterplan en bied ondersteuning waar nodig
🔑 Ideaal voor: Het stimuleren van zelfredzaamheid bij opvolgers en het snel aanpakken van veelvoorkomende problemen waarmee zij worden geconfronteerd.
📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdmanagement. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdmanagement of prioritering, wat effectieve prioritering kan belemmeren.
De AI-aangedreven plannings- en tijdregistratiefuncties van ClickUp kunnen u helpen dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u werkt!
6. Sjabloon voor prestatierapportage van ClickUp
Prestatiebeheer kan al snel ingewikkeld worden, vooral wanneer u uw team uitbreidt en nadenkt over opvolgingsplanning. Wie doet wat? Verbeteren ze in de loop van de tijd? Met zoveel bewegende delen geeft de sjabloon voor prestatierapportage van ClickUp u een duidelijker beeld. Het brengt alles samen met slimme, gemakkelijk te lezen visuals die u helpen om de groei van uw medewerkers en de voortgang van projecten in de gaten te houden.
U kunt dit sjabloon gebruiken om:
- Monitor de voortgang en KPI's in realtime
- Meet de kostenoverschrijdingen tijdens de tijdlijn van het programma/project/de mijlpaal
- Kwantificeer de bestede tijd, voortgang en budget met behulp van visuals en grafieken
- Analyseer prestatietrends van medewerkers om de beste presteerders en hun leiderschapspotentieel te identificeren
🔑 Ideaal voor: Het visualiseren van projectgebaseerde prestaties en bijdragen om het leiderschapspotentieel van medewerkers te begrijpen.
7. ClickUp 30 60 90 dagen abonnement sjabloon
Maak checkpoints voor de prestatie-evaluatie van werknemers met de ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon. Dit 9 box grid helpt u bij het evalueren van de werknemers die u in aanmerking neemt voor belangrijkere verantwoordelijkheden en bij het selecteren van de beste kandidaten.
Bovendien kan dit u helpen bij het meten van prestaties en voortgang. Identificeer opleidingsbehoeften en bied elke dertig dagen ondersteuning om hen voor te bereiden op cruciale rollen.
Met deze sjabloon kunt u:
- Stel individuele doelen en taken voor de medewerkers vast en volg de voortgang op
- Beoordeel hoe medewerkers die recent promotie hebben gekregen, zich aanpassen aan hun nieuwe rol
- Volg mijlpalen met de kalenderweergave
- Vind de beste mensen voor leidinggevende rollen door middel van periodieke prestatiebeoordelingen
- Gebruik een gestructureerd evaluatieproces om het leiderschapspotentieel van nieuwe medewerkers te beoordelen
🔑 Ideaal voor: Het vinden van de beste medewerkers voor leidinggevende rollen.
8. ClickUp-sjabloon voor actieplan voor werknemers
Wilt u dat uw medewerkers zich kunnen ontplooien in toekomstige leidinggevende rollen? Bereid hen voor op succes binnen de organisatie met de sjabloon voor het actieplan voor medewerkers van ClickUp. Deze sjabloon biedt hen een duidelijk, uitvoerbaar stappenplan om de vaardigheden, mentaliteit en ervaring op te doen die ze nodig hebben om met vertrouwen door te groeien naar een leidinggevende functie. Talentbeheer was nog nooit zo eenvoudig.
U kunt deze sjabloon gebruiken om:
- Dien incidentrapporten in om de verantwoordelijkheid van zowel medewerkers als hun leidinggevenden te waarborgen
- Maak een lijst van uw bevindingen en ondersteun deze met gegevens
- Maak een actieplan voor verbeteringen om een goed presterend team te ontwikkelen dat klaar is om leiderschapsrollen op zich te nemen
- Voeg tijdlijnen, status en aantekeningen toe voor elke verbeteringsactie in het gedeelte 'Correctieve initiatieven'
- Houd de voortgang bij op basis van het probleem en stel succescriteria in als geslaagd of niet geslaagd
- Leg digitale handtekeningen van medewerkers en beoordelaars vast
🔑 Ideaal voor: Medewerkers helpen bij het aanpakken van specifieke prestatieproblemen met een praktisch stappenplan.
👀 Wist u dat: Iets meer dan 20% van de organisaties verwacht binnen de komende 18 maanden een CEO-wisseling, maar 45% maakt zich zorgen dat ze niet eens één interne kandidaat hebben die klaar is om deze rol op zich te nemen.
9. ClickUp-sjabloon voor opvolgingsplanning
De sjablonen voor prestatie-evaluatie laten u zien waar elke medewerker staat op het gebied van leiderschapskwaliteiten. Nu is het tijd om de rolverandering en talentmanagementstrategieën uit te stippelen met de sjabloon voor opvolgingsplanning van ClickUp.
Het helpt u:
- Breng in kaart wie uw leiderschapsteam zal zijn en hun hiërarchie
- Geef precies aan hoe hun rollen en verantwoordelijkheden zullen veranderen met de promotie
- Verduidelijk de vaardigheden en capaciteiten die zij moeten ontwikkelen voor de rol
- Ontwikkel een pijplijn van leiderschapstalent om uw toekomstige doelen te ondersteunen
- Houd de prestaties van potentiële opvolgers bij om toekomstige leiderschapsrollen te schetsen
🔑 Ideaal voor: Het in kaart brengen van de hiërarchie, rollen en verantwoordelijkheden van huidige en toekomstige leiders voor een soepele overgang.
10. ClickUp-sjabloon voor bedrijfsopvolgingsplanning
De sjabloon voor bedrijfsopvolgingsplanning van ClickUp is een ander raamwerk voor talentmanagement dat u kunt gebruiken om de verantwoordelijkheden van de toekomstige opvolgers van uw bedrijf in kaart te brengen. Deze sjabloon is uitstekend geschikt om ervoor te zorgen dat uw opvolgers de best mogelijke begeleiding krijgen.
Deze sjabloon helpt u daarbij:
- Zet uw opvolgingsplan om in taken om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden hun steentje bijdragen aan het klaarstomen van de nieuwe leiders
- Automatiseer het geven van feedback aan veelbelovende medewerkers om hun vaardigheden continu aan te scherpen
- Werk de agenda voor elke leiderschapsrol uit en zorg voor de nodige middelen
🔑 Ideaal voor: Het plannen en automatiseren van taken en acties om leiderschapspijplijnen op te bouwen.
11. Sjabloon voor het abonnement voor de ontwikkeling van werknemers van ClickUp
Een goede opvolgingsplanning vereist meer dan alleen het vinden van de juiste mensen om uw succesors te worden. U hebt ook stappen voor talentmanagement nodig om hen te voorzien van de nodige training en middelen om grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen.
De sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor werknemers van ClickUp kan dat voor u doen met een snel en uitvoerbaar groeiplan voor werknemers.
U kunt deze gebruiken om:
- Creëer gepersonaliseerde initiatieven voor loopbaanontwikkeling voor elke medewerker
- Werk samen met teamgenoten en het management om feedback te geven
🔑 Ideaal voor: Medewerkers helpen groeien naar leiderschapsrollen met gerichte trainingsplannen en uw opvolgingsplan op koers houden.
12. ClickUp-sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten
Niet iedereen zal alle vaardigheden even goed beheersen, en dat is niet erg. Maar uw toekomstige leiders moeten zich kunnen aanpassen, strategisch denken en openstaan voor groei. De sjabloon voor vaardigheidstekortanalyse van ClickUp helpt u vaststellen waar ondersteuning nodig is en begeleidt uw team naar de ontwikkeling die ze nodig hebben om met vertrouwen een stap verder te komen.
U kunt deze gebruiken om:
- Stel een target score in en gebruik deze als benchmark om vaardigheden te meten
- Maak aangepaste velden voor vaardigheden die passen bij de leiderschapsrollen in uw bedrijf
- Pas ClickUp Dashboards aan om vaardigheidstekorten per team of rol te visualiseren en bij te houden
- Bied gerichte bijscholingsmogelijkheden aan
🔑 Ideaal voor: Het toepassen van target development plans om de kloof te overbruggen tussen de huidige vaardigheden van uw medewerkers en de vaardigheden die ze nodig hebben voor toekomstige leiderschapsrollen.
📊🎥 Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp Dashboards u kunnen helpen bij het visualiseren van gegevens, het bijhouden van voortgang en het nemen van weloverwogen beslissingen.
13. 9 Box Grid-sjabloon door Whatfix
de sjabloon voor een 9-box-raster van Whatfix is een eenvoudig raamwerk voor talentbeheer dat elk raster duidelijk definieert, zodat u precies weet hoe u het moet gebruiken. U kunt de velden ook aanpassen aan de behoeften van uw organisatie en uw opvolgingsplanning in de voor u beste richting sturen.
Met deze sjabloon kunt u:
- Identificeer eenvoudig medewerkers die goed presteren en een groot potentieel hebben
- Beheer opvolgingsplanning en leiderschapsontwikkeling.
- Benadruk specifieke opleidingsbehoeften om werknemers te helpen groeien
- Zorg voor een gestructureerde aanpak voor actiestappen op het gebied van talentmanagement en discussies tussen teamleiders en managers
- Wijs middelen toe aan de ontwikkeling van medewerkers
🔑 Ideaal voor: Het faciliteren van effectieve opvolgingsplanning door het identificeren en ontwikkelen van talenten met een hoog potentieel voor leiderschapsrollen.
14. 9 box Grid Template door Miro
De sjabloon voor een 9-box-raster van Miro is een uitstekend startpunt als je nog niet bekend bent met opvolgingsplanning. Het is gedetailleerd maar toch eenvoudig te volgen, met duidelijke criteria voor prestaties en potentieel langs de X- en Y-assen, zodat je niet hoeft te raden wat elk raster betekent.
U kunt deze sjabloon gebruiken om:
- Categoriseer de prestaties en het potentieel van werknemers als hoog, gemiddeld of laag op beide assen
- Vergelijk ze met wat er van de leidinggevende rollen in uw bedrijf wordt verwacht
- Pas de kleur aan en bewerk velden naar wens
🔑 Ideaal voor: Start-ups zonder ervaring met opvolgingsplanning en talentontwikkeling.
15. 9 Box Grid Talent Review Sjabloon door TestGorilla
De sjabloon voor talentbeoordeling met 9 box grid van TestGorilla is een kant-en-klaar Excel-werkblad waarmee u eenvoudig het potentieel en de prestaties van uw medewerkers kunt evalueren.
Het heeft een kant-en-klare referentielayout om precies te zien hoe een 9-box grid werkt. Vervolgens kunt u de aanpasbare velden aanpassen aan uw eigen behoeften op het gebied van opvolgingsplanning.
Met deze sjabloon kunt u:
- Analyseer de prestaties van medewerkers over de afgelopen drie tot zes maanden
- Vereenvoudig het evalueren van prestaties en deelname aan belangrijke projecten en resultaten
- Bekijk hoe ze werken met andere teamleden
🔑 Ideaal voor: Het visueel in kaart brengen van de bijdragen van elke medewerker voor een nauwkeurige opvolgingsplanning.
🧠 Leuk weetje: Nu we het toch over opvolgingsplanning hebben, wist u dat de populaire tv-serie Succession oorspronkelijk was gepitcht als een speelfilm? Het zou gaan over een machtige mediafamilie, maar gelukkig voor ons werd het de dramaserie die we vandaag de dag binge-watchen.
16. PDF 9 Box Grid Talent Review Sjabloon door Primalogik
Wilt u helemaal zelf een sjabloon voor een 9 box grid maken? De PDF 9 Box Gr id Talent Review Template van Primalogik is een solide uitgangspunt. Hierin staat precies wat u in elk raster moet opnemen om de prestaties en het potentieel van werknemers effectief te meten.
U kunt deze sjabloon gebruiken om:
- Beoordeel de talenten en hun geschiktheid voor hogere leidinggevende posities
- Identificeer en pak vaardigheidstekorten en opleidingsbehoeften aan
🔑 Ideaal voor: Als referentie om helemaal zelf een sjabloon voor een 9 box grid te maken.
Geef uw opvolgers vorm op een slimme manier met ClickUp
Bedrijven die elk kwartaal high performers in sleutelrollen plaatsen, presteren 2,2 keer beter dan hun concurrenten. Wilt u ook zo'n voorsprong? Gebruik sjablonen met een 9-box-raster voor beslissingen over talentmanagement en opvolgingsplanning. Deze helpen u toptalent te identificeren, potentieel te beoordelen en een solide leiderschapspijplijn op te bouwen.
Met ClickUp kunt u al uw sjablonen voor 9-box-roosters op één plek beheren, gratis. Pas ze aan voor verschillende rollen, stel herinneringen in en automatiseer talenttaken. U krijgt ook een duidelijk overzicht van de voortgang van elke medewerker op ClickUp-dashboards.
Bouw uw leiderschapspijplijn op – zonder chaos.
Ga aan de slag met ClickUp om talent in kaart te brengen, groei bij te houden en opvolging te plannen, allemaal op één plek. ✅