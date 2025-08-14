Gratis sjablonen met 9 box-rasters voor opvolgingsplanning

Wat gebeurt er als uw beste manager morgen zonder opzegtermijn en back-up ontslag neemt? Als u nu een naar gevoel krijgt, is het tijd om serieus werk te maken van het opbouwen van een leiderschapspijplijn. U hebt mensen nodig die klaar staan om in te springen wanneer dat nodig is, zonder de bedrijfscontinuïteit in gevaar te brengen.

Opvolgingsplanning en interne mobiliteit zijn niet zomaar selectievakjes op een HR-lijst, maar geven u een voorsprong bij het behouden en ontwikkelen van toptalent.

👀 Wist u dat: 28% van de werknemers zegt dat ze zouden vertrekken naar een bedrijf dat meer investeert in hun groei. Waarom zou u zich dan niet richten op het ontwikkelen van het talent dat u al in huis heeft om de toekomst vorm te geven?

Weet u niet waar u moet beginnen? Een 9 box grid is een slimme eerste stap. Hiermee kunt u de prestaties en het toekomstige potentieel van uw medewerkers op één plek beoordelen. U ziet snel welke medewerkers goed presteren en welke toekomstige leiders de moeite waard zijn om in te investeren.

Het geeft ook duidelijk aan hoe u feedback, training en ontwikkelingsmogelijkheden kunt bieden. Dat soort ondersteuning helpt mensen groeien en, nog belangrijker, blijven.

Wat zijn sjablonen voor 9 box grid?

Sjablonen voor negen box grid zijn visuele kaders die managers helpen de prestaties en het potentieel van werknemers te beoordelen met behulp van een eenvoudige 3×3 matrix. Deze sjablonen voor prestatiebeoordeling geven teams een duidelijker beeld van de impact en het toekomstige groeipotentieel van elke persoon.

Zie een 9-box-raster als een talentkaart die de kloof tussen talentontwikkeling, prestatiebeheer en opvolgingsplanning overbrugt. U krijgt een uitgezoomde weergave van uw volledige personeelsbestand. Zo kunt u gemakkelijker de beste presteerders, stabiele bijdragers en degenen die een duwtje in de rug nodig hebben om te floreren, opsporen.

Zo ziet een sjabloon eruit:

9 box grid model

🤔 Voel je je overweldigd? Laten we de onderdelen van de sjabloon voor het 9 box grid eens op een rijtje zetten:

Verticale as voor prestaties (laag naar hoog)

Dit laat zien hoe goed iemand presteert in zijn huidige rol.

Laag prestatieniveau betekent dat ze niet aan de verwachtingen voldoen

Matige prestaties geven aan dat ze hun doelen halen, maar ruimte hebben om te groeien

Hoge prestaties betekent dat ze niet alleen aan de verwachtingen voldoen, maar deze ook consequent overtreffen

Horizontale as voor potentieel (laag tot hoog)

Dit meet hun toekomstige groeicapaciteit.

Laag potentieel duidt op een beperkte capaciteit om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen

Matig potentieel betekent dat ze kunnen groeien met de juiste ondersteuning en ontwikkeling

Hoog potentieel geeft aan dat ze klaar zijn voor prominentere rollen of leiderschapskansen

Laten we nu eens kijken wat elk van de negen boxen betekent:

Lage prestaties / laag potentieel: Voldoet niet aan de verwachtingen en moet opnieuw worden beoordeeld op geschiktheid voor de rol

Lage prestaties / gemiddeld potentieel: Presteert ondermaats, maar toont groeipotentieel met ondersteuning of een beter afgestemde rol

Laag prestatieniveau / hoog potentieel: Presteert momenteel ondermaats, maar toont sterk leiderschapspotentieel met de juiste begeleiding

Gemiddelde prestaties / laag potentieel: Voldoet aan de basisverwachtingen, maar mist het potentieel om verder te groeien dan de huidige rol

Gemiddelde prestaties / gemiddeld potentieel: Presteert stabiel en toont enig ontwikkelingspotentieel met de juiste ondersteuning

Gemiddelde prestaties / hoog potentieel: Levert consistente resultaten en kan grotere uitdagingen aangaan met gerichte ontwikkeling

Hoge prestaties / laag potentieel: Blinkt uit in huidige rol, maar is mogelijk niet geschikt voor senior of complexe verantwoordelijkheden

Hoge prestaties / gemiddeld potentieel: Presteert sterk en kan verder groeien met gerichte training of nieuwe kansen

Hoge prestaties / hoog potentieel: Onderscheidt zich als een top performer, klaar voor leiderschap of strategische rollen met grote impact

👀 Wist u dat: Slechts 6% van de werknemers vindt dat hun organisatie uitblinkt in interne talentmobiliteit, terwijl 16% hun inspanningen als ontoereikend beoordeelt.

Wat maakt een goede sjabloon voor een 9-box-raster?

Uit een rapport van Deloitte blijkt dat 86% van de bedrijfsleiders planning als een dringende en essentiële prioriteit beschouwt, maar slechts 14% vindt dat ze dit goed doen. Sjablonen voor negen boxen kunnen u helpen die kloof te overbruggen. Maar u moet wel overwegen of ze alle noodzakelijke onderdelen bevatten.

Hier zijn enkele essentiële elementen die een sjabloon voor een 9-box-raster effectief maken:

Labels of titels voor boxen: Duidelijke koppen zoals 'High Performer' of 'Toekomstige leider' maken elke categorie in één oogopslag begrijpelijk

Gedefinieerde boxbeschrijvingen: Korte uitleg voor elk rastersectie om een consistente evaluatie van medewerkers te garanderen

Duidelijke criteria en werkstroom: Specifieke definities voor lage, gemiddelde en hoge prestaties of potentieel om evaluaties soepeler en objectiever te maken

Sectie met werknemersinformatie: Ruimte om naam, rol, afdeling en beoordelingsdatum vast te leggen voor georganiseerde, traceerbare gegevens

Aantekeningen en opmerkingen velden: Speciale velden om opmerkingen toe te voegen en beoordelingsacties toe te wijzen aan relevante belanghebbenden voor gezamenlijke planning

Ontwikkelingsaanbevelingen: Suggesties voor het ontwikkelen van vaardigheden gekoppeld aan training, promoties en prestatiesoftware, idealiter met een numerieke score voor consistentie

Kleuren codes: Visuele signalen (zoals rood, geel, groen) om patronen te benadrukken, ondersteund door een legenda waarin elk label en elke score wordt uitgelegd

Filters voor teams of afdelingen: Aangepaste filters op team, rol of locatie voor eenvoudigere analyse binnen bedrijfssegmenten

Dynamische toegewezen personen: Taaktoewijzingen met bijhouden wie verantwoordelijk is en wanneer acties zijn voltooid, zodat iedereen verantwoordelijk blijft

Integraties: synchroniseren met tools voor synchroniseren met tools voor het bijhouden van doelen en projectmanagement om gegevens te centraliseren en opvolgingsplanning te stroomlijnen

Gratis sjablonen voor 9 Box Grid in één oogopslag

16 gratis sjablonen voor 9 box grid

U kunt zelf een 9 box grid maken door assen, scoresystemen en rolomschrijvingen in kaart te brengen. Of u kunt de installatie overslaan en de gratis sjablonen van ClickUp gebruiken.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt u alles op één plek: bouw talentprofielen op, stel groeidoelen vast, geef feedback en houd opvolgingsplannen bij voor alle teams.

Met ClickUp kunt u talentprofielen opstellen, checklists maken en toekomstige leiders bijhouden. Bovendien kunt u met de evaluatietools ontwikkelingsplannen toewijzen, groeicontrolepunten instellen en nog veel meer, allemaal op één plek voor naadloos prestatiebeheer van medewerkers en opvolgingsplanning.

Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om een aantal werkstromen te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om een aantal werkstromen te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer bepaalde platforms waarschuwen of mogelijke prestatieproblemen aangeven.

1. Sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak eenvoudig prestatieprofielen voor werknemers met de sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

U kunt geen talent van de volgende generatie identificeren zonder eerst te begrijpen hoe uw team vandaag presteert. De sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp helpt u om die goed presterende werknemers uit de talentenpool te spotten en hen voor te bereiden om het stokje over te nemen met bruikbare feedback.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Beoordeel vaardigheden, groeitraject en huidige rol

Verzamel zelfevaluaties en beoordelingen van collega's voor evenwichtige inzichten

Stel duidelijke doelen en doelstellingen vast binnen een specifieke tijdlijn om prestatiebeheer en het in kaart brengen van talent te stroomlijnen

Benadruk prestaties om het moreel te verhogen

Maak een plan voor prestatieverbetering met behulp van de ingebouwde functies voor prestatiebeheer om tijdige ondersteuning te bieden

🔑 Ideaal voor: HR-professionals, managers en teamleiders om de prestaties van individuele medewerkers te beoordelen.

2. ClickUp Uitgebreide sjabloon voor prestatiebeoordeling

Gratis sjabloon downloaden Plan prestatiebeoordelingen van medewerkers en meet de voortgang visueel met de sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

Help uw medewerkers te reflecteren, te groeien en hun impact als opvolgers te erkennen met de sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp. Teamleden kunnen deze gebruiken om zelfevaluaties uit te voeren en managers kunnen gestructureerde feedback geven om carrièremogelijkheden voor elke medewerker te plannen.

Deze sjabloon voor loopbaanplanning helpt u:

Geef werknemers meer verantwoordelijkheid met zelfevaluaties en stel doelen voor prestatiebeoordelingen

Volg hun groei via voortgangsbalkjes voor prestatiebeoordelingen

Voer gezamenlijke gesprekken over de loopbaan om de toekomst van de werknemer binnen het bedrijf te plannen

Wijs taken voor prestatiebeoordelingen van medewerkers toe aan managers en belanghebbenden

🔑 Ideaal voor: HR-teams, managers en medewerkers om prestaties te evalueren, carrièreplanning te ondersteunen en gestructureerde gesprekken te voeren over toekomstige groei.

3. ClickUp sjabloon voor kwartaalprestatiebeoordeling

Gratis sjabloon downloaden Laat werknemers regelmatig weten op welke punten ze zich kunnen verbeteren en wat ze hebben bereikt met de sjabloon voor kwartaalbeoordeling van ClickUp

👀 Wist u dat: 63% van de mensen hun baan opzegt vanwege onvoldoende of slechte feedback? Zonder gestructureerde en regelmatige feedback loopt u het risico veelbelovende werknemers te verliezen en uw hele opvolgingsplan in de war te sturen.

Maak feedback tot een routine met de sjabloon voor kwartaalprestatiebeoordelingen van ClickUp.

U kunt deze gebruiken om:

Categoriseer en voeg attributen toe om doelen, OKR's en andere KPI's bij te houden

Geef samenvattingen van huidige prestaties, behaalde doelen, verbeteringen en werkethiek

Identificeer verbeterpunten op het gebied van soft skills, zoals probleemoplossend vermogen en communicatie

Benadruk hun prestaties en geef constructieve feedback voor het kwartaal

Beoordeel bijdragen op een schaal van Uitstekend, Goed, Redelijk en Slecht en stel een ranglijst op voor de prestaties van medewerkers

🔑 Ideaal voor: Het evalueren van de afstemming van medewerkers op kortetermijndoelstellingen, het erkennen van prestaties en het instellen van SMART-doelen per kwartaal.

4. Sjabloon voor ClickUp-formulier voor werknemersbeoordeling

Gratis sjabloon downloaden Houd de prestaties en mijlpalen van medewerkers regelmatig bij met het ClickUp-evaluatieformulier

Regelmatige evaluaties laten zien welke medewerkers consequent aan de verwachtingen voldoen of deze overtreffen. Deze mensen zijn het meest geschikt om succesvol prominentere rollen in uw bedrijf te vervullen.

Met het evaluatieformulier van ClickUp kunt u eenvoudig prestaties en mijlpalen bijhouden, toptalent vroegtijdig herkennen en met vertrouwen een opvolgingsplan opstellen.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Houd bij hoeveel uur een medewerker heeft bijgedragen

Evalueer hoeveel taken ze hebben voltooid om de prestaties en efficiëntie van het team te meten

Houd in de gaten hoe snel ze mijlpalen bereiken om inzicht te krijgen in hun potentieel en groei

Benadruk de onderscheidingen en mijlpalen die ze hebben behaald en geef een beoordeling in sterren aan de vaardigheden van de werknemer

Begeleid uw prestatieverbeteringsplan

Zorg ervoor dat evaluaties gebaseerd zijn op consistente, objectieve criteria

🔑 Ideaal voor: Dagelijkse en wekelijkse beoordelingen van de prestaties en mijlpalen van medewerkers.

🧠 Leuk weetje: Jack Welch, de legendarische CEO van GE, bedacht de formule '4E's en een P' – energie, stimuleren, voorsprong en passie – die later als inspiratiebron diende voor het 9-box grid-raamwerk.

5. Sjabloon voor wekelijks rapport van ClickUp-medewerkers

Gratis sjabloon downloaden Houd de prestaties van medewerkers bij en los hun uitdagingen op met de sjabloon voor het wekelijkse rapport van ClickUp

De sjabloon voor het wekelijkse rapport van ClickUp-werknemers is geen 9 box grid zelf, maar een krachtige aanvulling die werknemers helpt hun voortgang te evalueren en obstakels vroegtijdig te signaleren.

Het biedt uw teams ook een platform om hun uitdagingen en problemen voor die week te uiten. Op die manier kunt u problemen snel aanpakken, de tevredenheid op de werkplek verbeteren en uw beste medewerkers behouden.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Houd wekelijkse activiteiten, bestede tijd en bijdragen van medewerkers bij, allemaal op één plek

Herken en los terugkerende problemen op de werkplek op, waaronder strategieën voor het behoud van medewerkers, om de werknemerservaring te verbeteren en succes te ondersteunen

Moedig zelfevaluatie aan met behulp van de ingebouwde beoordelingsschaal

Begeleid medewerkers bij het opstellen van hun verbeterplan en bied ondersteuning waar nodig

🔑 Ideaal voor: Het stimuleren van zelfredzaamheid bij opvolgers en het snel aanpakken van veelvoorkomende problemen waarmee zij worden geconfronteerd.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdmanagement. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdmanagement of prioritering, wat effectieve prioritering kan belemmeren. De AI-aangedreven plannings- en tijdregistratiefuncties van ClickUp kunnen u helpen dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u werkt!

6. Sjabloon voor prestatierapportage van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer projectgebaseerde prestaties om de beste bijdragers te identificeren met de ClickUp-sjabloon voor prestatierapportage

Prestatiebeheer kan al snel ingewikkeld worden, vooral wanneer u uw team uitbreidt en nadenkt over opvolgingsplanning. Wie doet wat? Verbeteren ze in de loop van de tijd? Met zoveel bewegende delen geeft de sjabloon voor prestatierapportage van ClickUp u een duidelijker beeld. Het brengt alles samen met slimme, gemakkelijk te lezen visuals die u helpen om de groei van uw medewerkers en de voortgang van projecten in de gaten te houden.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Monitor de voortgang en KPI's in realtime

Meet de kostenoverschrijdingen tijdens de tijdlijn van het programma/project/de mijlpaal

Kwantificeer de bestede tijd, voortgang en budget met behulp van visuals en grafieken

Analyseer prestatietrends van medewerkers om de beste presteerders en hun leiderschapspotentieel te identificeren

🔑 Ideaal voor: Het visualiseren van projectgebaseerde prestaties en bijdragen om het leiderschapspotentieel van medewerkers te begrijpen.

7. ClickUp 30 60 90 dagen abonnement sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Stel evaluatiecontrolepunten in voor leiderschapspotentieel en opvolgingsplanning met de ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon

Maak checkpoints voor de prestatie-evaluatie van werknemers met de ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon. Dit 9 box grid helpt u bij het evalueren van de werknemers die u in aanmerking neemt voor belangrijkere verantwoordelijkheden en bij het selecteren van de beste kandidaten.

Bovendien kan dit u helpen bij het meten van prestaties en voortgang. Identificeer opleidingsbehoeften en bied elke dertig dagen ondersteuning om hen voor te bereiden op cruciale rollen.

Met deze sjabloon kunt u:

Stel individuele doelen en taken voor de medewerkers vast en volg de voortgang op

Beoordeel hoe medewerkers die recent promotie hebben gekregen, zich aanpassen aan hun nieuwe rol

Volg mijlpalen met de kalenderweergave

Vind de beste mensen voor leidinggevende rollen door middel van periodieke prestatiebeoordelingen

Gebruik een gestructureerd evaluatieproces om het leiderschapspotentieel van nieuwe medewerkers te beoordelen

🔑 Ideaal voor: Het vinden van de beste medewerkers voor leidinggevende rollen.

8. ClickUp-sjabloon voor actieplan voor werknemers

Gratis sjabloon downloaden Verbeter de leiderschapsvaardigheden van uw medewerkers met de sjabloon voor het actieplan voor medewerkers van ClickUp

Wilt u dat uw medewerkers zich kunnen ontplooien in toekomstige leidinggevende rollen? Bereid hen voor op succes binnen de organisatie met de sjabloon voor het actieplan voor medewerkers van ClickUp. Deze sjabloon biedt hen een duidelijk, uitvoerbaar stappenplan om de vaardigheden, mentaliteit en ervaring op te doen die ze nodig hebben om met vertrouwen door te groeien naar een leidinggevende functie. Talentbeheer was nog nooit zo eenvoudig.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Dien incidentrapporten in om de verantwoordelijkheid van zowel medewerkers als hun leidinggevenden te waarborgen

Maak een lijst van uw bevindingen en ondersteun deze met gegevens

Maak een actieplan voor verbeteringen om een goed presterend team te ontwikkelen dat klaar is om leiderschapsrollen op zich te nemen

Voeg tijdlijnen, status en aantekeningen toe voor elke verbeteringsactie in het gedeelte 'Correctieve initiatieven'

Houd de voortgang bij op basis van het probleem en stel succescriteria in als geslaagd of niet geslaagd

Leg digitale handtekeningen van medewerkers en beoordelaars vast

🔑 Ideaal voor: Medewerkers helpen bij het aanpakken van specifieke prestatieproblemen met een praktisch stappenplan.

👀 Wist u dat: Iets meer dan 20% van de organisaties verwacht binnen de komende 18 maanden een CEO-wisseling, maar 45% maakt zich zorgen dat ze niet eens één interne kandidaat hebben die klaar is om deze rol op zich te nemen.

9. ClickUp-sjabloon voor opvolgingsplanning

Gratis sjabloon downloaden Plan een soepele overgang van uw huidige en toekomstige opvolgers met de sjabloon voor opvolgingsplanning van ClickUp

De sjablonen voor prestatie-evaluatie laten u zien waar elke medewerker staat op het gebied van leiderschapskwaliteiten. Nu is het tijd om de rolverandering en talentmanagementstrategieën uit te stippelen met de sjabloon voor opvolgingsplanning van ClickUp.

Het helpt u:

Breng in kaart wie uw leiderschapsteam zal zijn en hun hiërarchie

Geef precies aan hoe hun rollen en verantwoordelijkheden zullen veranderen met de promotie

Verduidelijk de vaardigheden en capaciteiten die zij moeten ontwikkelen voor de rol

Ontwikkel een pijplijn van leiderschapstalent om uw toekomstige doelen te ondersteunen

Houd de prestaties van potentiële opvolgers bij om toekomstige leiderschapsrollen te schetsen

🔑 Ideaal voor: Het in kaart brengen van de hiërarchie, rollen en verantwoordelijkheden van huidige en toekomstige leiders voor een soepele overgang.

10. ClickUp-sjabloon voor bedrijfsopvolgingsplanning

Gratis sjabloon downloaden Zet de stappen in uw opvolgingsplan om in taken en houd de voortgang bij met de sjabloon voor bedrijfsopvolgingsplanning van ClickUp

De sjabloon voor bedrijfsopvolgingsplanning van ClickUp is een ander raamwerk voor talentmanagement dat u kunt gebruiken om de verantwoordelijkheden van de toekomstige opvolgers van uw bedrijf in kaart te brengen. Deze sjabloon is uitstekend geschikt om ervoor te zorgen dat uw opvolgers de best mogelijke begeleiding krijgen.

Deze sjabloon helpt u daarbij:

Zet uw opvolgingsplan om in taken om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden hun steentje bijdragen aan het klaarstomen van de nieuwe leiders

Automatiseer het geven van feedback aan veelbelovende medewerkers om hun vaardigheden continu aan te scherpen

Werk de agenda voor elke leiderschapsrol uit en zorg voor de nodige middelen

🔑 Ideaal voor: Het plannen en automatiseren van taken en acties om leiderschapspijplijnen op te bouwen.

11. Sjabloon voor het abonnement voor de ontwikkeling van werknemers van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef toekomstige opvolgers gerichte training met de sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor werknemers van ClickUp

Een goede opvolgingsplanning vereist meer dan alleen het vinden van de juiste mensen om uw succesors te worden. U hebt ook stappen voor talentmanagement nodig om hen te voorzien van de nodige training en middelen om grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen.

De sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor werknemers van ClickUp kan dat voor u doen met een snel en uitvoerbaar groeiplan voor werknemers.

U kunt deze gebruiken om:

Creëer gepersonaliseerde initiatieven voor loopbaanontwikkeling voor elke medewerker

Werk samen met teamgenoten en het management om feedback te geven

🔑 Ideaal voor: Medewerkers helpen groeien naar leiderschapsrollen met gerichte trainingsplannen en uw opvolgingsplan op koers houden.

📖 Lees ook: Beste software voor prestatiebeoordeling van medewerkers

12. ClickUp-sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten

Gratis sjabloon downloaden Identificeer en pak vaardigheidstekorten bij uw toekomstige opvolgers aan met de sjabloon voor vaardigheidstekortanalyse van ClickUp

Niet iedereen zal alle vaardigheden even goed beheersen, en dat is niet erg. Maar uw toekomstige leiders moeten zich kunnen aanpassen, strategisch denken en openstaan voor groei. De sjabloon voor vaardigheidstekortanalyse van ClickUp helpt u vaststellen waar ondersteuning nodig is en begeleidt uw team naar de ontwikkeling die ze nodig hebben om met vertrouwen een stap verder te komen.

U kunt deze gebruiken om:

Stel een target score in en gebruik deze als benchmark om vaardigheden te meten

Maak aangepaste velden voor vaardigheden die passen bij de leiderschapsrollen in uw bedrijf

Pas ClickUp Dashboards aan om vaardigheidstekorten per team of rol te visualiseren en bij te houden

Bied gerichte bijscholingsmogelijkheden aan

🔑 Ideaal voor: Het toepassen van target development plans om de kloof te overbruggen tussen de huidige vaardigheden van uw medewerkers en de vaardigheden die ze nodig hebben voor toekomstige leiderschapsrollen.

📊🎥 Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp Dashboards u kunnen helpen bij het visualiseren van gegevens, het bijhouden van voortgang en het nemen van weloverwogen beslissingen.

13. 9 Box Grid-sjabloon door Whatfix

via Whatfix

de sjabloon voor een 9-box-raster van Whatfix is een eenvoudig raamwerk voor talentbeheer dat elk raster duidelijk definieert, zodat u precies weet hoe u het moet gebruiken. U kunt de velden ook aanpassen aan de behoeften van uw organisatie en uw opvolgingsplanning in de voor u beste richting sturen.

Met deze sjabloon kunt u:

Identificeer eenvoudig medewerkers die goed presteren en een groot potentieel hebben

Beheer opvolgingsplanning en leiderschapsontwikkeling.

Benadruk specifieke opleidingsbehoeften om werknemers te helpen groeien

Zorg voor een gestructureerde aanpak voor actiestappen op het gebied van talentmanagement en discussies tussen teamleiders en managers

Wijs middelen toe aan de ontwikkeling van medewerkers

🔑 Ideaal voor: Het faciliteren van effectieve opvolgingsplanning door het identificeren en ontwikkelen van talenten met een hoog potentieel voor leiderschapsrollen.

14. 9 box Grid Template door Miro

via Miro

De sjabloon voor een 9-box-raster van Miro is een uitstekend startpunt als je nog niet bekend bent met opvolgingsplanning. Het is gedetailleerd maar toch eenvoudig te volgen, met duidelijke criteria voor prestaties en potentieel langs de X- en Y-assen, zodat je niet hoeft te raden wat elk raster betekent.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Categoriseer de prestaties en het potentieel van werknemers als hoog, gemiddeld of laag op beide assen

Vergelijk ze met wat er van de leidinggevende rollen in uw bedrijf wordt verwacht

Pas de kleur aan en bewerk velden naar wens

🔑 Ideaal voor: Start-ups zonder ervaring met opvolgingsplanning en talentontwikkeling.

15. 9 Box Grid Talent Review Sjabloon door TestGorilla

via TestGorilla

De sjabloon voor talentbeoordeling met 9 box grid van TestGorilla is een kant-en-klaar Excel-werkblad waarmee u eenvoudig het potentieel en de prestaties van uw medewerkers kunt evalueren.

Het heeft een kant-en-klare referentielayout om precies te zien hoe een 9-box grid werkt. Vervolgens kunt u de aanpasbare velden aanpassen aan uw eigen behoeften op het gebied van opvolgingsplanning.

Met deze sjabloon kunt u:

Analyseer de prestaties van medewerkers over de afgelopen drie tot zes maanden

Vereenvoudig het evalueren van prestaties en deelname aan belangrijke projecten en resultaten

Bekijk hoe ze werken met andere teamleden

🔑 Ideaal voor: Het visueel in kaart brengen van de bijdragen van elke medewerker voor een nauwkeurige opvolgingsplanning.

🧠 Leuk weetje: Nu we het toch over opvolgingsplanning hebben, wist u dat de populaire tv-serie Succession oorspronkelijk was gepitcht als een speelfilm? Het zou gaan over een machtige mediafamilie, maar gelukkig voor ons werd het de dramaserie die we vandaag de dag binge-watchen.

16. PDF 9 Box Grid Talent Review Sjabloon door Primalogik

via Primalogik

Wilt u helemaal zelf een sjabloon voor een 9 box grid maken? De PDF 9 Box Gr id Talent Review Template van Primalogik is een solide uitgangspunt. Hierin staat precies wat u in elk raster moet opnemen om de prestaties en het potentieel van werknemers effectief te meten.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Beoordeel de talenten en hun geschiktheid voor hogere leidinggevende posities

Identificeer en pak vaardigheidstekorten en opleidingsbehoeften aan

🔑 Ideaal voor: Als referentie om helemaal zelf een sjabloon voor een 9 box grid te maken.

Geef uw opvolgers vorm op een slimme manier met ClickUp

Bedrijven die elk kwartaal high performers in sleutelrollen plaatsen, presteren 2,2 keer beter dan hun concurrenten. Wilt u ook zo'n voorsprong? Gebruik sjablonen met een 9-box-raster voor beslissingen over talentmanagement en opvolgingsplanning. Deze helpen u toptalent te identificeren, potentieel te beoordelen en een solide leiderschapspijplijn op te bouwen.

Met ClickUp kunt u al uw sjablonen voor 9-box-roosters op één plek beheren, gratis. Pas ze aan voor verschillende rollen, stel herinneringen in en automatiseer talenttaken. U krijgt ook een duidelijk overzicht van de voortgang van elke medewerker op ClickUp-dashboards.

Bouw uw leiderschapspijplijn op – zonder chaos.

Ga aan de slag met ClickUp om talent in kaart te brengen, groei bij te houden en opvolging te plannen, allemaal op één plek. ✅