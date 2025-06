Beste AI PNG-generator voor het maken van transparante afbeeldingen van hoge kwaliteit

De prijzen zijn veel te hoog. Als je het onbeperkte (Relaxed) abonnement neemt, duurt het ongeveer 20 minuten om een video van 10 seconden te genereren. Je kunt video's ook niet in de wachtrij plaatsen, je moet wachten tot ze één voor één klaar zijn

De AI begrijpt de helft van de tijd je opdracht verkeerd. Daardoor verlies je tijd en krediet. Dan is er nog de overgevoelige censuur. Zelfs mensen in T-shirts met korte mouwen zijn te riskant. Ze vertellen je ook niet wat het probleem is. Terwijl je uitzoekt wat er precies aan de hand is, wordt je account opgeschort.

Ze zeggen dat je hiertegen in beroep kunt gaan, maar dat is een leugen. Ze vermelden alleen dat hun beslissing definitief is, geven geen uitleg en zeggen dat je weg moet gaan. Alles is beter dan deze veel te dure puinhoop.