Chanty vs. Slack: welke communicatietool is beter?

Het kiezen van de juiste app voor teamchat is een beetje zoals het kiezen van een huisgenoot. Je hebt iemand nodig die betrouwbaar is, makkelijk in de omgang en idealiter niet geneigd is om belangrijke dingen kwijt te raken (zoals je berichtengeschiedenis).

Extra punten als ze je niet alleen voor het gebruik van basisfuncties laten betalen – niemand wil een huisgenoot die je extra laat betalen voor ruimte in de koelkast!

Als het gaat om teamcommunicatie, zijn Chanty en Slack twee populaire apps voor teamchatten.

De ene is eenvoudig en budgetvriendelijk, terwijl de andere boordevol functies zit, maar prijzig is. Beide bieden het delen van bestanden, videogesprekken, ingebouwd taakbeheer en alle samenwerkingstools die je nodig hebt om je team op één lijn te houden zonder passief-agressieve plakbriefjes.

Maar welke biedt nu eigenlijk de beste ervaring? Laten we het ontdekken

En als u op zoek bent naar een alternatief voor Chanty of Slack, hoeft u zich geen zorgen te maken: ClickUp staat klaar om uw werkstroom te upgraden!

Chanty vs. Slack in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van hoe de twee tools zich tot elkaar verhouden, met een bonus tool erbij!

Functie Bonus: ClickUp Chanty Slack Gebruiksgemak Uniform platform met intuïtieve gebruikersinterface; eenvoudig voor teams van elke grootte Eenvoudig en intuïtief, geschikt voor kleine teams Veel functies, maar heeft een leercurve Berichten Onbeperkte berichtengeschiedenis bij alle abonnementen; chatten gekoppeld aan taken en documenten Onbeperkte berichtengeschiedenis, zelfs bij het gratis abonnement Gratis abonnement beperkt de berichtengeschiedenis tot 90 dagen Integraties meer dan 1000 integraties, waaronder Slack, Google Drive, Zoom en meer Beperkt (~10 integraties, waaronder Trello en Google Drive) meer dan 2600 integraties met apps zoals Google Workspace, Zoom en Salesforce Audio- en video-oproepen Ingebouwde SyncUps voor spraak-/videogesprekken; Clips voor asynchrone video; integreert met Zoom, Teams, enz. Onbeperkt bellen en video Huddles en video-oproepen met scherm delen (limieten afhankelijk van abonnement) Taakbeheer Native taakbeheer met Kanban, Gantt, Kalender, Documenten en meer Ingebouwd Kanban-bord voor het organiseren van taken Geen native taakbeheer. Afhankelijk van integraties AI en automatisering Geavanceerde AI (ClickUp Brain), Autopilot Agents, automatisering, samenvattingen en meer Basis automatisering, beperkte AI-functies Ingebouwde Slack AI, evenals AI-integraties van derden Prijzen Free Forever-abonnement; betaalbare betaalde abonnementen met meer functies Voordeliger en ook met een Free Forever-abonnement Hogere prijzen; een beperkt gratis abonnement Het beste voor Teams die op zoek zijn naar alles-in-één werkbeheer: chatten, taken, documenten, automatisering en AI Kleine bedrijven en teams die op zoek zijn naar een eenvoudige maar effectieve tool om te chatten Grotere organisaties die uitgebreide integraties en schaalbaarheid nodig hebben

Wat is Chanty?

via Chanty

Chanty is een platform voor teamsamenwerking dat is ontworpen om communicatie te vereenvoudigen en de productiviteit te verbeteren. Met meer dan 10.000 actieve klanten combineert Chanty teamchat, taakbeheer en samenwerkingsfuncties in één gebruiksvriendelijk platform.

Dit instapmodel samenwerkingsplatform is bedoeld om communicatie te vereenvoudigen en het schakelen tussen verschillende apps of e-mail threads om informatie bij te houden overbodig te maken. Chanty is ideaal voor kleine teams en helpt hen om verbinding te maken, samen te werken en meer werk gedaan te krijgen.

Functies van Chanty

Chanty biedt een solide set samenwerkingstools zonder de hoofdpijn van een steile leercurve. Uw teamleden kunnen meteen aan de slag, waardoor u tijd (en budget) bespaart die anders aan training zou zijn besteed.

Of het nu gaat om een snelle teamchat, een diepgaande brainstormsessie of het organiseren van al je taken, Chanty zorgt voor soepele en frustratievrije teamcommunicatie. Laten we eens kijken naar de vijf belangrijkste functies:

Functie #1: Onbeperkte openbare en privé gesprekken

via Chanty

Gebruik je het gratis abonnement van Chanty? Geen zorgen, je krijgt nog steeds een onbeperkte berichtengeschiedenis in zowel openbare als privé-gesprekken. Dat betekent geen verdwijnende berichten, geen gedoe om chats op te slaan en geen onverwachte limieten die de communicatie van je team onderbreken.

Alles blijft doorzoekbaar, zodat je gemakkelijk eerdere gesprekken, gedeelde bestanden en belangrijke links kunt vinden zonder gedoe met back-ups.

Functie #2: Taakbeheer

via Chanty

Het ingebouwde taakbeheer van Chanty houdt alles eenvoudig. Zet elk bericht om in een taak, stel deadlines in en wijs deze toe aan teamleden zonder van app te wisselen. Moet de startpagina worden bijgewerkt? Zet het verzoek gewoon rechtstreeks vanuit de chat om in een taak.

Voor een duidelijker overzicht van al uw taken bevat Chanty Kanban-borden om de voortgang visueel bij te houden, want een lange lijst met taken laat niet altijd zien wat er daadwerkelijk wordt gedaan. Met teamcommunicatie en taakbeheer op één plek is er minder heen en weer gepraat en meer focus op het werk.

Functie #3: Audio- en video-oproepen

via Chanty

Moet u een deadline verduidelijken of snel een update over een project krijgen? Met Chanty kunt u onbeperkt spraakberichten versturen voor eenvoudige communicatie. U krijgt ook één-op-één audio- en video-oproepen voor realtime discussies voor een soepelere samenwerking.

Bovendien maakt het delen van schermen het gemakkelijker om visuele uitleg te geven.

Als de leden van uw team op afstand werken of de voorkeur geven aan virtuele check-ins, helpen deze functies de communicatie binnen het team te vergemakkelijken zonder eindeloos typen.

Functie #4: Teambook

via Chanty

Chanty's Teambook is uw centrale hub voor alles: taken, gesprekken, gedeelde bestanden, links en meer. Zie het als een commandocentrum waar al uw werk op één plek georganiseerd blijft.

Met snelle toegang tot berichtengeschiedenis en teamleden vind je gemakkelijk wat je zoekt. Geen eindeloos scrollen of zoeken, maar een gestructureerde ruimte die de samenwerking binnen het team soepel en efficiënt houdt.

Functie #5: Integraties

via Chanty

Integraties van derden helpen u slimmer te werken door alles op één plek te houden, zodat u niet voortdurend tussen apps hoeft te schakelen.

Stel dat u vaak Google Drive gebruikt. Met een Google Drive-integratie kunt u bestanden direct openen en delen in plaats van een bestand te downloaden, het naar Chanty te uploaden en er vervolgens weer toegang toe te krijgen.

Chanty kan worden gekoppeld aan verschillende samenwerkingstools, zoals Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox en meer. Het gratis abonnement omvat 10 integraties, terwijl de betaalde abonnementen onbeperkte integraties bieden, zodat u werkstromen kunt stroomlijnen zonder te hoeven jongleren met meerdere platforms.

Prijzen van Chanty

Chanty hanteert eenvoudige en budgetvriendelijke prijzen, waardoor het een solide optie is voor kleine bedrijven. Hier volgt een kort overzicht van de abonnementen:

Free Forever (inclusief 5 teamleden, 1 gastgebruiker en 20 GB opslagruimte per team)

Business: $4/maand (inclusief onbeperkt audio- en video-oproepen, delen van schermen en 20 GB opslagruimte per gebruiker)

Enterprise: Aangepaste prijzen (inclusief white labeling, dashboards, rapportage, toegewijde customer success manager, AI-compatibiliteit en meer)

🧠 Leuk weetje: Voordat hij Chanty oprichtte, had oprichter Dmytro Okunyev drie verschillende webontwikkelingsbedrijven. Ironisch genoeg had hij moeite om de perfecte tool te vinden om met zijn teams te communiceren. Nadat hij verschillende apps voor samenwerking had getest en deze te complex vond of te weinig sleutelfuncties had, besloot hij zijn eigen app te bouwen.

Wat is Slack?

via Slack

Slack is een cloudgebaseerd platform voor teamcommunicatie dat is ontwikkeld om het werk georganiseerd en de werkstroom op gang te houden, zonder rommelige e-mails.

Slack is meer dan alleen een chat-app: het is een digitale werkruimte waar teams bestanden kunnen delen, in realtime kunnen samenwerken en verbonden blijven, zowel op kantoor als op afstand. Met een intuïtieve interface en robuuste integraties helpt Slack werkstromen te stroomlijnen en de samenwerking binnen teams naadloos te laten verlopen.

🧠 Leuk weetje: Slack is eigenlijk een acroniem! De naam staat voor Searchable Log for All Communication and Knowledge (doorzoekbaar logboek voor alle communicatie en kennis)

Functies van Slack

De interface van Slack zit boordevol functies die zijn ontworpen om de communicatie binnen teams te verbeteren. Het helpt silo's te doorbreken, wrijving te verminderen en een meer verbonden werkruimte te creëren, zodat teams zich kunnen concentreren op hun werk in plaats van te jongleren met berichten en tools.

Hier zijn enkele sleutelfuncties die Slack tot een populaire keuze maken voor bedrijven, ongeacht hun grootte:

Functie #1: Kanalen

via Slack

Kanalen vormen het hart van Slack: hier vindt het werk plaats. Ze helpen teams om discussies te organiseren op project, onderwerp of afdeling, waardoor gesprekken gestructureerd en gemakkelijk te volgen blijven.

Je kunt openbare kanalen aanmaken voor open samenwerking of privékanalen voor meer gerichte discussies. Bovendien kun je met de doorzoekbare berichtengeschiedenis (beperkt tot 90 dagen bij het gratis abonnement van Slack) gemakkelijk eerdere beslissingen terugvinden en op één lijn blijven zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen.

Functie #2: Directe berichten

via Slack

Met de directe berichten (DM's) van Slack kun je één-op-één of in kleine groepen gesprekken voeren voor privé-chats, perfect voor snelle vragen of gevoelige discussies.

Als een groeps-DM uitgroeit tot iets groters, kun je deze omzetten in een privé-kanaal om het gesprek overzichtelijk te houden. Met DM's blijf je in contact met collega's zonder openbare kanalen vol te proppen.

Functie #3: Ingebouwde AI

via Slack

De ingebouwde AI van Slack helpt teams efficiënter te werken door gesprekken samen te vatten, belangrijke updates naar voren te halen en informatie gemakkelijker vindbaar te maken. Voor grote teams of superdrukke managers is dit een allround assistent.

Een belangrijke discussie gemist? Snel een overzicht van de werklast van je team nodig? Op zoek naar details van een oud project? Slack AI scant je berichten en haalt precies datgene naar boven wat je nodig hebt, zonder eindeloos scrollen.

Of u nu projectmanager, verkoper, freelancer of ontwikkelaar bent, het snijdt door de ruis heen, zodat u zich kunt concentreren op het werk dat ertoe doet.

Functie #4: Slack Connect

via Slack

Samenwerking is niet beperkt tot uw interne team; ook uw clients, leveranciers en partners moeten bij het proces worden betrokken.

Slack Connect maakt dit eenvoudiger door accounts van externe medewerkers in Slack-kanalen te integreren, waardoor eindeloze e-mailketens worden voorkomen. In plaats van te wachten op antwoorden, kun je chatten, bestanden delen en beslissingen in realtime nemen.

Het is alsof u uw werkruimte buiten uw bedrijf uitbreidt, zonder de chaos van verspreide e-mails.

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren met het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp komen je projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te steken in je werk!

Functie #5: Huddles

via Slack

Ideeën krijgen vorm tijdens teamvergaderingen en Slack Huddles maken die discussies mogelijk zonder formele telefoongesprekken.

Huddles beginnen als audiochats, maar kunnen indien nodig worden uitgebreid met video, het delen van schermen en berichten. Ze zijn ideaal voor snelle check-ins, brainstormsessies of het oplossen van problemen zonder dat er een volledige vergadering hoeft te worden gepland.

Zelfs met het gratis abonnement kun je een Huddle voor twee personen starten. Heb je meer mensen nodig in het gesprek? Met betaalde abonnementen kun je tot 50 deelnemers toevoegen.

Prijzen van Slack

Slack werkt volgens een freemium-model, wat betekent dat u een gratis abonnement krijgt met basisfuncties en kunt upgraden voor meer geavanceerde tools. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen:

Gratis (biedt 90 dagen berichtengeschiedenis, 10 app-integraties en één werkruimte)

Pro: $ 8,75 per gebruiker per maand (inclusief volledige berichtengeschiedenis en Slack-integraties, ondersteuning voor AI-add-on, samenwerking aan lijsten en documenten)

Business+: $ 15 per gebruiker per maand (inclusief gegevensexport voor alle berichten, SAML-gebaseerde single sign-on en 24/7 ondersteuning met een eerste reactietijd van vier uur)

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen (inclusief onbeperkt aantal gebruikers, een ingebouwd personeelsbestand, ondersteuning voor gegevensverliespreventie, prioriteit bij ondersteuning en meer)

🧠 Leuk weetje: Het team achter Slack werkte oorspronkelijk aan een online game genaamd Glitch, maar de communicatietool die ze bouwden was nuttiger dan de game zelf.

Chanty vs. Slack: functies vergeleken

Laten we Chanty en ClickUp naast elkaar vergelijken om te zien welke de betere samenwerkingservaring biedt. We zullen het functie voor functie uitleggen, zodat u kunt beslissen welke tool het beste past bij de werkstroom van uw team.

Functie #1: Berichten en kanalen

Beide tools willen alles-in-één berichtenapps zijn, maar hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Slack is geweldig voor organisatie. De kanalen kunnen worden aangepast aan de behoeften van je team, met opties voor openbare en privé-discussies, gesprekken in threads en een robuuste zoekfunctie. De limiet van 90 dagen voor berichten in het gratis abonnement kan voor sommigen echter een dealbreaker zijn.

Chanty houdt het daarentegen eenvoudig en toegankelijk. Het biedt onbeperkte openbare en privé gesprekken, zodat u geen belangrijke discussies of gedeelde bestanden kwijtraakt. Dit maakt het een uitstekende keuze voor teams die veel gebruikmaken van berichten.

🏆 Winnaar: Chanty. De functies voor organisatie van Slack zijn geweldig, maar de limiet van 90 dagen voor berichten in het gratis abonnement is voor veel teams een dealbreaker. Chanty bewaart alle gesprekken intact, zonder extra kosten, waardoor het de betere keuze is voor berichten.

Functie #2: Taakbeheer

Chanty bevat ingebouwd taakbeheer, waarmee u taken rechtstreeks in gesprekken kunt maken, toewijzen en bijhouden. Het is eenvoudig en werkt goed voor niet-technische teams, maar het mist geavanceerde functies die werkstromen kunnen stroomlijnen.

Aan de andere kant heeft Slack geen native taakbeheer, maar compenseert dit met integraties. Je kunt tools zoals Trello, Asana of ClickUp koppelen en tegelijkertijd sjablonen, lijsten en canvassen gebruiken om het werk efficiënt te structureren.

🏆 Winnaar: Slack. De ingebouwde taakbeheerfunctie van Chanty is handig, maar vrij eenvoudig. Slack biedt teams meer flexibiliteit, vooral voor complexe werkstromen.

Functie #3: Audio- en videoconferenties

Zowel Chanty als Slack bieden 1:1 audio- en videovergaderingen in hun gratis abonnementen, waardoor virtuele face-to-face communicatie toegankelijk wordt. U moet echter upgraden als uw team groepsvergaderingen nodig heeft.

Als kosten uw belangrijkste zorg zijn en u alleen basisvergaderingen nodig hebt, is Chanty een betere keuze. Maar als u op zoek bent naar geavanceerde functies en betere ondersteuning, is Slack de hogere prijs waard.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. Chanty wint op het gebied van betaalbaarheid, terwijl Slack zijn hogere prijs rechtvaardigt met meer geavanceerde functies. De beste keuze hangt af van wat uw team belangrijker vindt: kostenbesparing of functionaliteit.

Functie #4: Integraties

Slack domineert op het gebied van integraties en biedt compatibiliteit met meer dan 2600 apps van derden, waardoor het een krachtpatser is voor teams die afhankelijk zijn van meerdere tools.

Met slechts 22 integraties schiet Chanty tekort, omdat belangrijke apps zoals Gmail en Google Forms ontbreken. Als uw werkstroom afhankelijk is van naadloze app-verbindingen, is Slack de duidelijke winnaar.

🏆 Winnaar: Slack. Met een breder bereik aan integraties stroomlijnt het werkstromen door essentiële tools rechtstreeks met het platform te verbinden, waardoor het minder vaak nodig is om tussen apps te schakelen.

Functie #5: Prijzen

Chanty biedt drie prijsniveaus: Free, Business ($ 4 per gebruiker/maand) en Enterprise, met aangepaste prijzen op basis van uw behoeften.

Aan de andere kant biedt Slack een gratis abonnement met beperkingen, naast Pro ($ 8,75 per gebruiker/maand), Business+ ($ 15 per gebruiker/maand) en Enterprise Grid voor grotere organisaties.

Als u op zoek bent naar een platform met veel functies en betrouwbaar is en u kunt meer investeren, dan is Slack de beste keuze. Maar voor teams die betaalbaarheid belangrijk vinden zonder in te boeten op basisfuncties, is Chanty de slimmere keuze.

🏆 Winnaar: Chanty. Voor teams met een beperkt budget biedt Chanty essentiële samenwerkingstools tegen aanzienlijk lagere kosten, waardoor het de betere keuze is voor wie betaalbaarheid nodig heeft zonder in te boeten aan kernfunctionaliteit.

Samenvattend: Chanty is ideaal voor kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, kosteneffectieve oplossing, terwijl Slack geschikt is voor grotere organisaties die geavanceerde functies en integraties nodig hebben. Als budget de sleutel is, kies dan voor Chanty; voor functionaliteit en schaalbaarheid kies je voor Slack.

Chanty vs. Slack op Reddit

We hebben op Reddit gekeken wat echte gebruikers vinden van Chanty vs. Slack, en Chanty valt meteen op als budgetvriendelijk, vooral voor kleine teams.

Als je op Reddit zoekt naar Chanty Vs. Slack, zul je zien dat mensen Chanty over het algemeen prijzen om zijn budgetvriendelijkheid of kleine teams.

Zegt gebruiker DonDigidon999 op de subreddit r/Slack:

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Slack dat een betere scheiding tussen werkruimtes biedt zonder dat je daarvoor diep in de buidel hoeft te tasten, dan raad ik Chanty aan. Dit heeft eigenlijk dezelfde vibe als Slack, maar is veel betaalbaarder met een gratis versie zonder limiet op het aantal berichten. Het is een solide optie voor kleinere teams en verenigingen zoals die van jou.

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Slack dat een betere scheiding van werkruimtes biedt zonder dat je daarvoor diep in de buidel hoeft te tasten, dan raad ik Chanty aan. Dit heeft eigenlijk dezelfde vibe als Slack, maar is veel betaalbaarder met een gratis versie zonder limiet op het aantal berichten. Het is een solide optie voor kleinere teams en verenigingen zoals die van jou.

In een andere thread in de subreddit benadrukt gebruiker philsimon hoe goed Slack werkt voor samenwerking en uitstekende ondersteuning biedt:

Slack is zoveel meer dan alleen berichten versturen. Zie het als uw digitale hoofdkwartier. De ontwikkelaarscommunity is zonder twijfel de beste ter wereld op het gebied van samenwerking.

Slack is zoveel meer dan alleen berichten versturen. Zie het als uw digitale hoofdkwartier. De ontwikkelaarscommunity is zonder twijfel de beste ter wereld op het gebied van samenwerking.

Niet iedereen is echter tevreden met alleen duidelijke berichten. Veel gebruikers hebben een platform nodig met meer robuuste functies om hun werkstroom te ondersteunen.

Gebruiker eltitrainedpro vraagt:

Zijn er gratis tools die vergelijkbare functies bieden als Slack, met een goede scheiding van werkruimtes en zonder hoge kosten?

Zijn er gratis tools die vergelijkbare functies bieden als Slack, met een goede scheiding van werkruimtes en zonder hoge kosten?

Misschien hebben wij het antwoord voor u.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Chanty en Slack

Zowel Chanty als Slack hebben de manier waarop teams communiceren veranderd, maar hier is het probleem: praten over werk is het echte werk gaan vervangen.

Slack heeft misschien wel een revolutie teweeggebracht in de communicatie op de werkplek, maar constante berichten, eindeloze threads en een overdaad aan notificaties leiden teams vaak af van zinvolle voortgang.

ClickUp legt de focus weer op het gedaan krijgen van dingen. Het combineert de eenvoud van Chanty met de diepgang van Slack, zonder afleiding en contextwisselingen. Als app voor alles op het werk combineert ClickUp projectmanagement, kennismanagement en chatten, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Het geeft uw werk een plek om te leven, niet alleen een plek om erover te praten.

Dit is waarom ClickUp het beste alternatief is voor zowel Chanty als Slack.

ClickUp's One-Up #1: Geïntegreerd chatten

Met ClickUp Chat ervaar je optimale samenwerking en organiseer je chats in ruimtes

ClickUp Chat transformeert de communicatie binnen teams door deze naadloos te integreren in uw werkstroom. In plaats van verspreide berichten blijven gesprekken gekoppeld aan taken, zodat alles in context blijft.

Je kunt chats organiseren binnen ruimtes die de structuur van je team weerspiegelen, waardoor samenwerking intuïtiever wordt.

Met functies zoals berichten voor aankondigingen en follow-ups voor bruikbare conclusies blijft iedereen op één lijn zonder eindeloos heen en weer te moeten communiceren. Bovendien stroomlijnt AI-aangedreven ondersteuning het werk: of je nu lange threads moet samenvatten voor snelle updates of discussies automatisch moet omzetten in taken, ClickUp Chat regelt het moeiteloos.

ClickUp's One-Up #2: Autopilot Agents in chat

Ontgrendel hands-off productiviteit met Autopilot Agents in ClickUp Chat

*De AI-aangedreven Autopilot Agents van ClickUp brengen intelligente automatisering rechtstreeks in uw gesprekken. Deze AI-aangedreven agents kunnen vragen beantwoorden, threads samenvatten, taken aanmaken en zelfs werkstromen triggeren, allemaal binnen uw chatkanalen. Of u nu een vooraf gebouwde agent gebruikt of uw eigen agent ontwerpt met de no-code builder, agents passen zich aan de behoeften van uw team aan en handelen volgens uw instructies.

Agents kunnen chatactiviteiten monitoren, reageren op specifieke triggers en je team op één lijn houden door updates, rapportages of antwoorden in realtime te posten. Met toegang tot kennis in de werkruimte en externe bronnen zorgen ze ervoor dat je team nooit iets mist.

ClickUp's One-Up #3: SyncUps voor realtime samenwerking

Maak direct verbinding met SyncUps, de ingebouwde functie voor spraak- en videovergaderingen van ClickUp

Syncups in chat zijn het antwoord van ClickUp op naadloze, realtime teamsamenwerking. Start ad-hoc spraak- of videogesprekken rechtstreeks vanuit elk chatkanaal of elke taak, zonder van app te wisselen. Ze zijn perfect voor snelle stand-ups, brainstormsessies of het snel oplossen van problemen.

Elke SyncUp wordt automatisch gekoppeld aan uw werkcontext, zodat u tijdens uw gesprek kunt verwijzen naar taken, documenten en chatgeschiedenis. Na de vergadering kan ClickUp met behulp van AI samenvattingen en actiepunten genereren, zodat niets verloren gaat.

💡 Pro-tip: Houd uw team verantwoordelijk door commentaarthreads te gebruiken in ClickUp-taken. Dit voorkomt miscommunicatie en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit – geen "wie moest dit doen?"-momenten meer!

ClickUp's One-Up #4: ClickUp Clips

Neem uw scherm op en maak interactieve demovideo's met de functie ClickUp Clips

Soms is tekst niet voldoende om concepten uit te leggen, bugs te laten zien en uw punt duidelijk te maken.

Met ClickUp Clips kunt u uw scherm opnemen, walkthroughs delen en snelle updates geven, zonder dat er vergaderingen nodig zijn. De asynchrone videofunctie is een naadloze manier om uw team op één lijn te houden.

Clips is ideaal voor asynchrone teams en zorgt voor duidelijke, beknopte communicatiestrategieën zonder eindeloos heen en weer gepraat.

ClickUp One-Up #5: Integraties, verbonden zoeken en meer

Integreer Slack met ClickUp om uw werkstroom te verbeteren en direct taken aan te maken, herinneringen in te stellen of updates bij te houden op Slack

Diep in het Slack-ecosysteem? ClickUp verstoort uw werkstroom niet, maar verbetert deze juist. Met de Slack-integratie kunt u taken aanmaken, herinneringen instellen en updates bijhouden, zodat uw werk gestructureerd blijft zonder dat u uw chatvenster hoeft te verlaten. U kunt Slack binnen ClickUp blijven gebruiken totdat u klaar bent om volledig over te stappen.

Maar ClickUp gaat verder dan het organiseren van gesprekken: het denkt ook voor u. ClickUp Brain en ClickUp Connected Search, aangedreven door AI-gestuurde functies, kunnen chats samenvatten, actie-items genereren en repetitieve taken automatiseren, waardoor handmatige coördinatie wordt verminderd.

Vind gemakkelijk gesprekken, chat threads en transcripties van vergaderingen met ClickUp Brain

Het kan zelfs dienst doen als intelligente assistent, die relevante informatie uit uw werkruimtes haalt en uw werk altijd in context houdt.

Vóór ClickUp leidden vergaderingen en heen-en-weer-e-mailcommunicatie tot een zwart gat waar items onzichtbaar en onbeheerd bleven. Hierdoor werden taken niet op tijd gecontroleerd en wist niemand hoe de creatieve ontwikkeling verliep. Nu kan iedereen in het team duidelijk zien wanneer actiepunten moeten worden uitgevoerd, chatten en samenwerken binnen de taken.

ClickUp: perfecte samenwerkingstool in een imperfecte wereld

Chanty of Slack?

Het hangt allemaal af van wat u nodig hebt. Chanty houdt het eenvoudig en budgetvriendelijk, terwijl Slack integraties en schaalbaarheid biedt, maar daar betaalt u ook voor. Maar de waarheid is dat beide tools tekortkomingen hebben. Slack kan snel duur worden en Chanty mist de diepgaande functionaliteit waar groeiende teams naar verlangen.

In plaats van één tool te kiezen en compromissen te sluiten, kunt u beter een tool gebruiken die alles kan. ClickUp biedt u ingebouwde chat, taakbeheer en krachtige samenwerkingstools, zonder dat u extra apps nodig hebt.

Geen gedoe meer, geen contextwisselingen. Eén plek waar je team kan praten, plannen en dingen gedaan krijgt. Meld je vandaag nog aan voor ClickUp en maak chatten een natuurlijk onderdeel van je werkdag – geen extra tabblad meer waar je naartoe moet schakelen.