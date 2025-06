Top 10 Anytype-alternatieven voor het veilig maken van aantekeningen in 2025

Je houdt van het idee van een alles-in-één werkruimte zoals Anytype, waar privacy voorop staat, om gegevens te organiseren.

Maar misschien is het niet helemaal wat je zoekt. Problemen met synchroniseren met Google Agenda, beperkte integraties of de leercurve: het verloopt niet altijd even soepel.

Als u op zoek bent naar een alternatief dat dezelfde veiligheid biedt, maar met betere functionaliteit, bent u hier aan het juiste adres.

Of u nu naadloze samenwerking, offline betrouwbaarheid of gewoon een eenvoudigere interface nodig hebt, wij hebben de beste alternatieven voor Anytype voor het veilig maken van aantekeningen voor u op een rijtje gezet.

Laten we het beste alternatief voor u vinden.

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Anytype?

Bij het kiezen van een alternatief voor Anytype zijn er een aantal sleutelfactoren waarmee u rekening moet houden om ervoor te zorgen dat u de beste app voor notities kiest met een goede balans tussen veiligheid, bruikbaarheid en functies:

🎨 Gebruikerservaring en interface: Een overzichtelijke, intuïtieve layout met geneste pagina's, tags en AI-zoekfunctie maakt het organiseren van aantekeningen heel eenvoudig

🔒Privacy en veiligheid: End-to-end-versleuteling, lokale opslagruimte en een duidelijk gegevensbeleid zorgen ervoor dat uw aantekeningen veilig zijn

📱Synchroniseren tussen apparaten: Als naadloze synchronisatie belangrijk is, kies dan voor software met betrouwbare cloudopties, waarbij veiligheid en offline toegang voorop staan

🤝 Functies voor samenwerking: Teamwork nodig? Zoek naar realtime bewerking, toestemmingen en eenvoudig delen

⚙️ Aanpassing en uitbreidbaarheid: met plug-ins, sjablonen en integraties kunt u de app aanpassen aan uw werkstroom

📂 Offline toegang en eigendom van gegevens: Wilt u volledige controle? Zorg ervoor dat de app offline werkt zonder dat u cloudopslag hoeft te gebruiken

💡Pro-tip: De juiste tool voor het maken van notities is slechts een deel van het verhaal. Hoe u notities maakt, is net zo belangrijk. Wilt u de duidelijkheid, het onthouden en de productiviteit verbeteren? Bekijk deze effectieve methoden voor het maken van notities om het meeste uit uw nieuwe app te halen. ✍️

Anytype-alternatieven in één oogopslag

Om u te helpen de beste keuze te maken, vindt u hier een vergelijking van Anytype-alternatieven op basis van sleutelfuncties en prijzen:

Naam van de tool Belangrijkste functies Beste voor Prijzen ClickUp Documenten met samenwerkingsmogelijkheden, notitieblok, AI-notitieblok, whiteboards, taken koppelen Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand Obsidian Bidirectionele koppeling, lokale opslagruimte en grafische weergave Particulieren Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand Logseq Op outliner gebaseerde aantekeningen, whiteboard, gespreide herhaling Particulieren Free Forever AppFlowy Blokgebaseerde layout, Kanban-borden, open source met AI-assistent Particulieren, kleine bedrijven Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8/gebruiker/maand Supernotes Aantekeningen in notitiekaartstijl, heatmap-kalender, offline modus Particulieren, kleine bedrijven Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11/maand Standaard aantekeningen End-to-end-versleuteling, versiegeschiedenis, Markdown, veilige kluis Particulieren Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 63/jaar Notion AI-aangedreven aantekeningen, sjablonen, blok-gebaseerde editor Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand Evernote Multimedia-aantekeningen, Web Clipper, offline toegang, taakbeheer Particulieren, kleine bedrijven Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand Microsoft OneNote Notitieblokken in vrije vorm, tekenen, handschriftherkenning, AI Copilot Middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 69,99/jaar Dynalist Hiërarchische overzichten, terugkerende taken, Quick Capture Particulieren Gratis versie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand

De beste alternatieven voor Anytype

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één werk en notitiebeheer)

Schrijf, deel en koppel moeiteloos projectwiki's, SOP's of aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Docs

Het beheren van werk en aantekeningen in meerdere apps wordt al snel een rommelig geheel. ClickUp, de alles-in-één app voor werk, brengt daar verandering in door taken, documenten, aantekeningen en vergaderingen samen te brengen in één verbonden werkruimte.

In plaats van te schakelen tussen een tiental tools, biedt ClickUp krachtige functies waarmee u al uw aantekeningen precies daar kunt bewaren waar u ze nodig hebt.

ClickUp Docs is bijvoorbeeld een krachtige tool voor gestructureerde documentatie. Of u nu aantekeningen maakt voor vergaderingen, standaardprocedures (SOP's) opstelt of brainstormt over ideeën, met Docs kunt u informatie naadloos creëren, formatteren en organiseren.

In tegenstelling tot traditionele tekstverwerkers, integreert het rechtstreeks met uw werkstroom, zodat uw aantekeningen niet geïsoleerd raken van uw dagelijkse taken en projecten.

Werk samen met uw teamgenoten en maak krachtige documenten met ClickUp Docs

In een notendop, je kunt👇:

Pas documenten aan met kopteksten, tabellen, callouts en sjablonen om esthetische aantekeningen te maken, informatie gestructureerd te houden en gemakkelijk leesbaar te maken

Werk met uw team aan hetzelfde document, laat opmerkingen achter en wijs actiepunten toe zonder naar een andere tool te hoeven overschakelen

Bepaal wie documenten kan weergeven, bewerken of van commentaar voorzien. Deel ze met uw team, clients of zelfs openbaar wanneer dat nodig is

Organiseer, verplaats en formatteer content als blokken (tekst, afbeeldingen, tabellen, enz.) voor flexibele bewerking en layout

Kopieer en deel directe links naar specifieke contentblokken, zodat u gemakkelijk naar exacte secties binnen of tussen documenten kunt verwijzen of navigeren

Maak contextuele koppelingen tussen documenten en taken, zodat u snel kunt navigeren en meer context hebt voor uw projecten

Gebruik @vermeldingen om documenten, taken of personen aan elkaar te koppelen en hyperlinks naar interne of externe bronnen in te voegen voor naadloze kruisverwijzingen

Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd documenten bewerken, waarbij wijzigingen direct zichtbaar zijn voor alle medewerkers

Structureer documenten met geneste pagina's en subpagina's, ideaal voor het bouwen van wiki's of gedetailleerde documentatie

Importeer content uit andere apps of exporteer documenten als PDF, HTML of Markdown voor draagbaarheid

Voor die momenten waarop je snel iets moet noteren, is ClickUp's Notepad altijd binnen handbereik. In tegenstelling tot documenten, die zijn gemaakt voor gestructureerde samenwerking, werkt Notepad meer als een app voor takenlijsten die is ontworpen voor persoonlijke, eenvoudige aantekeningen.

Of het nu gaat om een snel idee, een takenlijst of een conceptbericht, het blijft standaard privé totdat u klaar bent om actie te ondernemen.

Maak aantekeningen van belangrijke notities en zet ze om in taken met ClickUp Notepad

Voor meer gestructureerde notities biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen die uw werkstroom vereenvoudigen.

Voor wie snel aan de slag wil met een georganiseerde structuur, is ClickUp Daily Notes Template perfect. Of je nu voortgang bijhoudt of snelle aantekeningen maakt, met dit sjabloon blijft alles op één plek.

U kunt ook gebruikmaken van de sjabloon voor vergadernotities van ClickUp, die speciaal is ontworpen voor duidelijke, bruikbare vergaderdocumentatie. Deze sjabloon helpt u bij het structureren van agenda's, het vastleggen van discussies en het markeren van belangrijke beslissingen, zodat er na het gesprek niets verloren gaat.

Met deze sjablonen kunt u zich concentreren op wat belangrijk is en ClickUp de organisatie laten regelen.

Terwijl Documenten en Notities u helpen bij het bijhouden van lange, gestructureerde notities, neemt ClickUp AI Notetaker het maken van vergadernotities volledig uit handen. AI voegt automatisch gesprekken toe, transcribeert discussies en vat de belangrijkste punten samen, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek en direct actie kunt ondernemen! Bekijk hier AI voor het maken van notities in actie:

Verander elk gesprek in georganiseerde aantekeningen met ClickUp AI Notetaker

Terwijl AI Notetaker vergaderverslagen afhandelt en u zich kunt concentreren op het gesprek, tilt ClickUp Brain productiviteit naar een hoger niveau door als uw realtime werkassistent te fungeren. In plaats van eindeloos te zoeken in taken en documenten, kunt u ClickUp Brain alles vragen en het haalt direct de relevante informatie op.

Of u nu een samenvatting van een vergadering nodig hebt, een snelle update van een taak of inzichten uit projectaantekeningen, alles is slechts een vraag verwijderd.

ClickUp Brain helpt u niet alleen informatie te vinden, maar ook sneller te werken met AI-gestuurd schrijven, samenvattingen en slimme suggesties. Het kan content genereren, ideeën verfijnen en lange teksten samenvatten tot sleutelpunten, zodat uw aantekeningen duidelijk en bruikbaar blijven.

Beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp Notepad , een eenvoudige ingebouwde ruimte voor snelle persoonlijke aantekeningen, overal toegankelijk in ClickUp

Gebruik ClickUp Docs voor gezamenlijke, rijke tekstdocumenten met realtime bewerking, insluiting en organisatie via mappen

Koppel aantekeningen rechtstreeks aan ClickUp-taken of neem documenten op in taken zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

Maak snel aantekeningen met slash-commando's voor koppen, checklists en insluitingen

Sla gestructureerde notitieformaten op als sjablonen voor herhaald gebruik

Gebruik ClickUp Whiteboards voor visuele notities met vrije vorm tekenen, plaknotities en het in kaart brengen van ideeën.

Beheer de toegang tot aantekeningen met gedetailleerde toestemmingen voor teams en gasten

Beperkingen van ClickUp

Biedt een breed bereik aan functies, wat overweldigend kan zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools samenbrengt op één plek – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kun je projecten in elk gewenst format bekijken. Bovendien helpen functies zoals automatisering en sjablonen je veel tijd te besparen. Het is als een productiviteitshub die zich aanpast aan jouw behoeften!

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools samenbrengt op één plek – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kun je projecten in elk gewenst format bekijken. Bovendien helpen functies zoals automatisering en sjablonen je veel tijd te besparen. Het is als een hub voor productiviteit die zich aanpast aan jouw behoeften!

2. Obsidian (het beste voor kennisbeheer en bidirectionele koppelingen)

via Obsidian

Obsidian is een populaire keuze onder gebruikers voor het maken van aantekeningen en het organiseren van taken. Het biedt volledige controle over hoe u uw ideeën organiseert. Wat het onderscheidt, is bidirectionele koppeling. U kunt aantekeningen koppelen aan boeken, mensen, plaatsen of concepten, waardoor u een web van kennis opbouwt waar alles slechts een muisklik verwijderd is.

Met Obsidian's Canvas kunt u ook ideeën ruimtelijk in kaart brengen, perfect voor onderzoek, brainstormen of het ontrafelen van complexe onderwerpen op een manier die voor u logisch is.

Belangrijkste functies van Obsidian

Visualiseer de relaties tussen uw aantekeningen met een interactieve grafische weergave

Sla aantekeningen op uw apparaat op in plaats van op een externe cloud server met lokale opslagruimte

Profiteer van end-to-end versleutelde synchronisatie van uw aantekeningen met Obsidian Sync

Beperkingen van Obsidian

De zoekfunctie is niet nauwkeurig, vooral als de zoekterm meer dan één woord bevat

Geen realtime samenwerkingsmogelijkheden

Prijzen van Obsidian

Free Forever

Synchroniseren: $ 5 per gebruiker, per maand, maandelijks gefactureerd

Publiceren: $10 per site, per maand, maandelijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Een recensie van Capterra zegt :

Ik vind het prettig dat ik het gevoel heb controle te hebben over het organiseren van mijn aantekeningen en daarmee mijn 'tweede brein'.

Ik vind het prettig dat ik het gevoel heb controle te hebben over het organiseren van mijn aantekeningen en daarmee mijn 'tweede brein'.

📢 Bonus: Til uw werkstroom naar een hoger niveau met deze krachtige Obsidian-sjablonen.

3. Logseq (het beste voor het maken van aantekeningen op basis van een overzicht en voor onderzoek)

via Logseq

Logseq is open-source software voor het maken van aantekeningen, gebouwd voor flexibiliteit, waarmee je aantekeningen kunt formatteren en organiseren met Markdown en Org Mode. Maar in tegenstelling tot traditionele notitie-apps is het gebouwd rond een op een outliner gebaseerde structuur, waarbij elke aantekening een blok is dat je moeiteloos kunt nesten, herschikken en koppelen.

Met het whiteboard van Logseq kunt u ook ideeën visueel in kaart brengen, diagrammen maken en concepten op een niet-lineaire manier met elkaar verbinden.

Belangrijkste functies van Logseq

Leg moeiteloos uw dagelijkse gedachten vast met automatische dagboekinvoer

Hergebruik content efficiënt door blokken in meerdere aantekeningen te verwijzen of in te sluiten

Onthoud sleutelbegrippen met behulp van ingebouwde flashcards met gespreide herhaling

Beperkingen van Logseq

Het ontbreekt aan een mappenstructuur voor het ordenen van aantekeningen, wat mogelijk niet overeenkomt met de organisatorische voorkeuren van alle gebruikers

Sommige gebruikers melden prestatieproblemen bij het beheren van grote datasets

Prijzen van Logseq

Gratis, open-source tool

Beoordelingen en recensies van Logseq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Logseq?

Een Reddit-recensie zegt:

Logseq is een van die applicaties waarvan het ontwerp me gewoon aanspreekt. Het is zo'n geweldige manier om informatie op te slaan. Het is gewoon heel logisch. Alles wat ik ervoor of erna heb geprobeerd, werkt gewoon niet zoals ik wil. Zoals Logseq.

Logseq is een van die applicaties waarvan het ontwerp me gewoon aanspreekt. Het is zo'n geweldige manier om informatie op te slaan. Het is gewoon heel logisch. Alles wat ik ervoor of erna heb geprobeerd, werkt gewoon niet zoals ik wil. Zoals Logseq.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams jongleren vier keer vaker met meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar wat dacht u van één platform? Als alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

4. AppFlowy (beste open-source alternatief voor Notion)

via Appflowy

AppFlowy is een open-source werkruimte die aantekeningen, wiki's en projectmanagement op één plek combineert. Organiseer uw gedachten op uw manier met opsommingstekens, lijsten en citaten voor een betere structuur.

Met Kanban-, raster- en kalenderweergaven kunt u naadloos van perspectief wisselen, waardoor het bijhouden van projecten eenvoudiger wordt. En als schrijven u niet ligt, kan de AI-assistent van AppFlowy u helpen brainstormen, content genereren en zelfs projectupdates afhandelen.

Belangrijkste functies van AppFlowy

Organiseer content eenvoudig met een flexibele blokstructuur met slepen en neerzetten

Beheer taken samen met aantekeningen met takenlijsten en Kanban-borden

Maak bidirectionele koppelingen tussen aantekeningen voor een verbonden kennisbank

Beperkingen van AppFlowy

Sommige gebruikers ondervinden problemen met het delen van de werkruimte, waarbij openbare ruimtes en pagina's in de ruimte 'Algemeen' niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers

Prijzen van AppFlowy

Free Forever

Pro: $ 12,5 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd

AI Max: $ 8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van AppFlowy

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AppFlowy?

Een Reddit-recensie zegt:

Ik gebruik het om aantekeningen te maken en te synchroniseren tussen desktop en mobiel. Tot nu toe gaat het goed.

Ik gebruik het om aantekeningen te maken en te synchroniseren tussen desktop en mobiel. Tot nu toe gaat het goed.

🔍 Meer ontdekken: We hebben de beste open-source productiviteitstools getest, kijk welke eruit springen!

5. Supernotes (het beste voor gestructureerde notities in notitiekaartstijl)

via Supernotes

Supernotes vervangt lange, rommelige documenten door hapklare, gekoppelde notitiekaarten, waardoor je ideeën gemakkelijk kunt ordenen zonder rommel. Plaats notities in notities om alles op jouw manier gestructureerd te houden.

De heatmap-kalender toont in één oogopslag uw meest productieve dagen, zodat u op schema blijft. En als u snel iets nodig hebt, vindt de universele zoekfunctie binnen enkele seconden aantekeningen, tags en metadata.

Belangrijkste functies van Supernotes

Maak en bewerk aantekeningen zonder internetverbinding met automatische synchronisatie

Deel notitiekaarten met anderen voor directe bewerking en commentaar

Aantekeningen worden versleuteld tijdens verzending en opslag, zodat al uw gegevens privé blijven

Beperkingen van Supernotes

Integratie met andere tools zoals MS Office verloopt mogelijk niet naadloos

Gratis gebruikers kunnen maximaal 100 notitiekaarten maken

Prijzen van Supernotes

Starter: Gratis

Unlimited: $11/maand

Beoordelingen en recensies van Supernotes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Supernotes?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Supernotes al een tijdje en het is een geweldige tool om je organisatorische taken (notulen van vergaderingen), aantekeningen en ideeën tijdens brainstormsessies op te slaan, zodat je ze later kunt raadplegen. Je kunt takenlijsten maken. De app is eenvoudig te gebruiken en kost niet veel tijd om in te stellen.

Ik gebruik Supernotes al een tijdje en het is een geweldige tool om je organisatorische taken (notulen van vergaderingen), aantekeningen en ideeën tijdens brainstormsessies op te slaan, die later als referentie kunnen worden gebruikt. Je kunt takenlijsten maken. De app is eenvoudig te gebruiken en kost niet veel tijd om in te stellen.

6. Standard Notes (het beste voor langdurige veilige opslag van notities)

via Standard Notes

Standard Notes is niet alleen bedoeld om gedachten te noteren, maar kan ook rich-text documenten, spreadsheets, takenlijsten, Markdown-notities en zelfs versleutelde wachtwoordkluizen verwerken, allemaal met de hoogste veiligheid.

Een fout gemaakt? Dankzij de uitgebreide versiegeschiedenis kun je eerdere bewerkingen zelfs jaren later nog herstellen. Wil je een gepersonaliseerde werkruimte? Met aangepaste thema's kun je het uiterlijk aanpassen aan je eigen stijl. En dankzij end-to-end-versleuteling en tweefactorauthenticatie zijn je aantekeningen alleen voor jou toegankelijk.

Belangrijkste functies van Standard Notes

Maak aangepaste weergaven met logische filters, zodat u aantekeningen eenvoudig en effectief kunt ordenen

Vergrendel uw aantekeningen met meerdere lagen veiligheid, zoals een wachtwoord en Face ID

Maak belangrijke aantekeningen vast bovenaan om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte informatie

Beperkingen van Standard Notes

Het synchroniseren en decoderen van aantekeningen op de mobiele applicatie kan soms traag zijn

Het installatiebestand is vrij groot, niet ideaal voor computers met een trage processor

Prijzen van Standard Notes

Standaard: Gratis

Productiviteit: $ 63/jaar

Professional: $ 84/jaar

Beoordelingen en recensies van Standard Notes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Standard Notes?

Een recensie op Capterra zegt:

Het beste aan Standard Notes is echter hoezeer het me heeft geholpen mijn productiviteit te verbeteren. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het is om alles op één plek te hebben en informatie heel snel en gemakkelijk te kunnen zoeken.

Het beste aan Standard Notes is echter hoezeer het me heeft geholpen mijn productiviteit te verbeteren. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het is om alles op één plek te hebben en heel snel en eenvoudig informatie te kunnen zoeken.

7. Notion (het beste voor gezamenlijke en AI-aangedreven notities)

via Notion

Notion is een flexibele, alles-in-één tool voor het maken van notities met een blokstructuur, waarmee u aantekeningen kunt aanpassen, herschikken en verrijken met afbeeldingen, video's en bestanden voor een dynamischere werkruimte.

Markdown-ondersteuning maakt opmaak moeiteloos, terwijl tags en koppelingen alles verbonden en gemakkelijk te vinden houden. Wanneer aantekeningen lang worden, haalt de AI-aangedreven samenvatting van Notion de sleutelpunten eruit, zodat je de essentie krijgt zonder te scrollen.

Belangrijkste functies van Notion

Structureer uw aantekeningen met door AI voorgestelde overzichten, koppen en uitbreidingen

Gebruik een breed scala aan sjablonen die zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties

Vind specifieke content met robuuste zoekmogelijkheden, waaronder filters zoals tags en aanmaakdata

Beperkingen van Notion

Geen automatische functies om deadlines voor afhankelijke taken aan te passen

Hoewel het gratis persoonlijke abonnement van Notion onbeperkte blokken voor individueel gebruik toestaat, zijn gedeelde werkruimtes in het gratis abonnement beperkt tot 1.000 blokken en kunt u deze limiet snel bereiken

Prijzen van Notion

Basic: Gratis

Plus: $ 12/zetel per maand

Business: $ 24/zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-recensie zegt:

De gebruikersinterface is zonder twijfel de beste die ik ooit heb gezien. En voor iemand zoals ik, die software niet alleen op basis van functies kiest, maar ook op basis van het ontwerp, heeft Notion uitstekend werk geleverd! De Notion AI, wauw! Hiermee krijg ik dingen veel sneller gedaan dan vroeger.

De gebruikersinterface is zonder twijfel de beste die ik ooit heb gezien. En voor iemand zoals ik, die software niet alleen op basis van functies kiest, maar ook op basis van het ontwerp, heeft Notion uitstekend werk geleverd! De Notion AI, wauw! Hiermee krijg ik dingen in veel minder tijd gedaan dan vroeger.

➡️ Lees ook: ClickUp Vs. Notion: de beste tool voor documenten voor uw behoeften

8. Evernote (het beste voor aantekeningen met veel multimedia en webclips)

via Evernote

Evernote legt alles vast: tekst, afbeeldingen, audio, pdf's en zelfs handgeschreven aantekeningen; alles op één plek. Met Web Clipper kunt u webpagina's, artikelen en fragmenten op een overzichtelijke manier opslaan, zodat belangrijke informatie altijd binnen handbereik is.

En voor wie taken combineert met aantekeningen, biedt de ingebouwde Taak-functie de mogelijkheid om verantwoordelijkheden toe te wijzen, deadlines in te stellen en herinneringen toe te voegen zonder van app te wisselen.

Sleutel functies van Evernote

Deel aantekeningen en notitieboeken met je team, zodat iedereen kan bewerken en bijdragen

Houd uw aantekeningen veilig met end-to-end-versleuteling en verificatie met twee factoren

Toegang tot en bewerking van uw aantekeningen, zelfs zonder internetverbinding

Beperkingen van Evernote

Geen ankerlinks voor snel springen binnen lange aantekeningen

Gebruikers kunnen niet langer kleuren toewijzen aan tags zoals ze dat in de verouderde versie konden, waardoor ze moeilijker te vinden zijn

Prijzen van Evernote

Free Forever

Persoonlijk: $14,99/maand

Professional: $17,99/maand

Teams: $ 24,99/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (8200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een G2-recensie zegt:

Evernote is mijn favoriete app voor productiviteit. Eerlijk gezegd kan ik niet zonder. Ik gebruik het 10 tot 20 keer per dag. Als je Evernote goed weet te gebruiken, kan het je tweede brein worden. Evernote is niet alleen een plek om je aantekeningen te delen, je kunt ook afbeeldingen, bestanden en webpagina's opslaan in je Evernote. Je kunt Evernote gebruiken als cloudopslag om digitale notities op te slaan.

Evernote is mijn favoriete app voor productiviteit. Eerlijk gezegd kan ik niet zonder. Ik gebruik het 10 tot 20 keer per dag. Als je Evernote goed weet te gebruiken, kan het je tweede brein worden. Evernote is niet alleen een plek om je aantekeningen te delen, je kunt ook afbeeldingen, bestanden en webpagina's opslaan in je Evernote. Je kunt Evernote gebruiken als cloud opslagruimte om digitale aantekeningen op te slaan.

💡Pro-tip: Haal het meeste uit Evernote met deze gratis en kant-en-klare Evernote-sjablonen voor notities, taken en projecten.

9. Microsoft OneNote (het beste voor het maken van digitale notities in vrije vorm)

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote houdt uw ideeën gestructureerd met notitieblokken, secties en pagina's, terwijl u overal kunt typen, schetsen of afbeeldingen kunt invoegen. Dankzij digitale inkt en handschriftherkenning voelt krabbelen heel natuurlijk aan, met de mogelijkheid om rommelige aantekeningen om te zetten in overzichtelijke, doorzoekbare tekst. AI-aangedreven Copilot helpt verder bij het samenvatten van aantekeningen en het genereren van ideeën, terwijl audiotranscriptie opnames omzet in georganiseerde, doorzoekbare content.

Belangrijkste functies van Microsoft OneNote

Maak een klikbare index die naar verschillende pagina's of secties binnen uw notitieboek verwijst

Markeer belangrijke aantekeningen, projecten, taken of ideeën met tags zoals 'Nog te doen', 'Belangrijk' of 'Vraag' om ze effectief te filteren

Snel gedachten, herinneringen of taken noteren in een lichtgewicht format voor plaknotities

Beperkingen van Microsoft OneNote

De tool is niet erg betrouwbaar bij het synchroniseren en het duurt lang om meerdere apparaten te synchroniseren

De handschriftfunctie met de pen moet worden verbeterd, omdat de streken niet zo vloeiend zijn

Prijzen van Microsoft OneNote

Inbegrepen in het Microsoft 365-abonnement, vanaf € 69,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft OneNote?

Een G2-recensie zegt:

Het is gemakkelijk te gebruiken en bevat veel functies, zoals de mogelijkheid om audio en video rechtstreeks aan de notities toe te voegen, tags toe te voegen, te zoeken en onze spullen eenvoudig te categoriseren.

Het is gemakkelijk te gebruiken en bevat veel functies, zoals de mogelijkheid om audio en video rechtstreeks aan de aantekeningen toe te voegen, tags toe te voegen, te zoeken en onze bestanden eenvoudig te categoriseren.

🎁 Bonus: gratis OneNote-sjablonen voor projectmanagement

10. Dynalist (het beste voor hiërarchische overzichten en taakbeheer)

via Dynalist

Dynalist is uw persoonlijke denkruimte, gestructureerd wanneer u dat nodig hebt, flexibel wanneer u dat niet nodig hebt. Met Quick Capture Inbox kunt u ideeën direct noteren, zodat niets verloren gaat voordat u tijd hebt om ze te ordenen.

Dynalist is meer dan alleen aantekeningen, het is ook een lichtgewicht taakbeheerder. Met datumtags, terugkerende taken en herinneringen houd je deadlines bij en bouw je moeiteloos gewoontes op. En met ingebouwde checklists worden achterstallige taken rood gemarkeerd en ontvang je de nodige herinneringen.

Belangrijkste functies van Dynalist

Pas thema's, lettertypes en zoomniveaus aan om een gepersonaliseerde installatie te creëren

Verplaats, verwijder, tag of formatteer meerdere opsommingstekens in bulk om tijd te besparen tijdens bewerkingen in bulk

Kies tussen alleen-weergave of volledige bewerking voor een soepele samenwerking

Beperkingen van Dynalist

Sommige gebruikers melden dat ze de resultaten niet rechtstreeks in het zoekgedeelte kunnen bewerken. In plaats daarvan moeten ze terugnavigeren naar het oorspronkelijke opsommingsteken om bewerkingen uit te voeren, wat omslachtig kan zijn

De applicatie kan een of twee regels overslaan bij het kopiëren en plakken van meerdere regels, waardoor handmatige invoer regel voor regel nodig is

Prijzen van Dynalist

Free Forever

Pro: $ 9,99/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Dynalist

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (34 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dynalist?

Een recensie van Capterra zegt:

Dynalist is een uiterst gebruiksvriendelijke software waarmee u ideeën in eenvoudige lijsten kunt ordenen. Ik gebruik het veel om taken te plannen, aantekeningen te maken over boeken of blogs die ik heb gelezen, en om ideeën te brainstormen. Ik heb een pro-abonnement en krijg zelfs dagelijkse back-ups naar mijn Gmail en Dropbox.

Dynalist is een uiterst gebruiksvriendelijke software waarmee u ideeën in eenvoudige lijsten kunt ordenen. Ik gebruik het veel om taken te plannen, aantekeningen te maken over boeken of blogs die ik heb gelezen, en om ideeën te brainstormen. Ik heb een pro-abonnement en krijg zelfs dagelijkse back-ups naar mijn Gmail en Dropbox.

Maak aantekeningen slimmer met ClickUp

Met eindeloos veel veilige apps voor het maken van aantekeningen is de echte vraag: waarom zou je het bij het maken van aantekeningen houden? ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt je meer. ClickUp Docs houdt documentatie gestructureerd, AI Notetaker transcribeert en vat vergaderingen samen en ingebouwde sjablonen vereenvoudigen terugkerende aantekeningen.

Snel een idee nodig? ClickUp Notepad is altijd binnen handbereik. En dankzij SOC 2-compliance, naleving van de AVG en versleuteling op bedrijfsniveau blijven uw aantekeningen veilig terwijl u productief blijft.

Haal meer uit je aantekeningen: meld je vandaag nog gratis aan voor ClickUp!