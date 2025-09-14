de 10 beste HIPAA-conforme AI-tools voor veilige gezondheidszorg in 2025

65% van de 100 grootste ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen in de Verenigde Staten heeft recentelijk te maken gehad met een datalek. Dat is een duidelijke waarschuwing als u met beschermde gezondheidsinformatie (PHI) werkt.

Het gebruik van standaard AI-tools die niet voldoen aan HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is als het sluiten van de voordeur en het open laten staan van de achterdeur: u loopt het risico op een ernstige inbreuk in omgevingen waar gegevensveiligheid van cruciaal belang is.

AI verandert nu al klinische aantekeningen, patiëntenbetrokkenheid en administratief werk; de verkeerde tool kan ook de deur openzetten voor HIPAA-overtredingen.

In deze blog hebben we zorgvuldig HIPAA-conforme AI-tools geselecteerd die zorgprofessionals helpen om aan de wettelijke vereisten te voldoen zonder in te boeten aan snelheid of nauwkeurigheid. 🤖

Houd bij het kiezen van een AI-tool voor klinische instellingen of patiëntencommunicatie rekening met de vraag of deze tool gevoelige informatie beschermt en HIPAA-compliancebeheer ondersteunt. 🛡️

Dit is waar u op moet letten:

Gegevensversleuteling: Kies een AI-tool die gebruikmaakt van end-to-end-versleuteling (tijdens verzending en opslag) om ongeoorloofde toegang te voorkomen

Toegangscontroles : gebruik rolgebaseerde toegang, meervoudige verificatie en fraudebestendige auditlogboeken om het gegevensgebruik te controleren

Business Associate Agreements (BAA's) : Laat uw leveranciers Business Associate Agreements ondertekenen, waarin zij bevestigen dat zij als zakenpartner voldoen aan de HIPAA-verplichtingen

veilige cloudopslagruimte:* Kies voor een HIPAA-compatibele, SOC 2 Type II-gecertificeerde infrastructuur

Automatische time-out van sessies: Zoek naar automatische time-outs om de blootstelling van PHI op onbeheerde apparaten te minimaliseren

Anonimisering van gegevens : zorg ervoor dat de tool waar nodig in staat is om de-identificatie/pseudonimisering te ondersteunen

Realtime monitoring: Kies platforms met continue monitoring en waarschuwingen voor abnormale toegang

versiebeheer*: gebruik versiebeheer om bewerkingen in klinische aantekeningen bij te houden en tegelijkertijd de originelen te bewaren voor naleving

Deze tools bieden meer dan alleen gemak: ze zijn ontworpen om gevoelige gegevens te beschermen, routinetaken te automatiseren en ervoor te zorgen dat uw organisatie altijd klaar is voor audits.

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp – HIPAA-conform taakbeheer – Projectbijhouden – Real-time samenwerking – Generatieve AI voor documentatie Zorgteams die werkstroom en klinische taken beheren Voor altijd gratis; aangepast mogelijk voor ondernemingen Updox – Veiligheid van berichtenuitwisseling – Deel van documenten – Geïntegreerde telezorg en planning – HIPAA-conforme cloudopslagruimte Medische professionals en praktijken die behoefte hebben aan veilige communicatie met patiënten en kalender-coördinatie Aangepaste prijzen Jotform – HIPAA-conforme formulieren – Versleutelde verzenden – Geautomatiseerde werkstroom – Integraties met EHR-systemen Zorgteams die behoefte hebben aan aanpasbare patiëntenintakフォーム en e-formulieren Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 34 per maand TrueVault automatiseert DSAR-afhandeling – Houdt bij naleving door leveranciers – Handhaaft HIPAA-normen voor gegevensprivacy Organisaties die meerdere leveranciers en privacybehoeften beheren Vanaf $ 49 per maand per gebruiker IBM Watson Health – AI-aangedreven patiënteninteracties – HIPAA-compatibele cloudinfrastructuur – Intelligente automatisering op schaal Gezondheidszorgsystemen op ondernemingsniveau die behoefte hebben aan grootschalige AI-infrastructuur die voldoet aan HIPAA-normen Aangepaste prijzen CareCloud aI-gestuurde aanmaak van klinische aantekeningen – Planning van providers – Facturering en beheer van de inkomstencyclus Zorgteams die klinische en administratieve taken automatiseren Aangepaste prijzen Fireflies – Transcriptie van vergaderingen – Actie-items – Samenwerking tussen teams – HIPAA-conforme versleuteling Zorgteams die behoefte hebben aan inzichten uit vergaderingen en samenwerking Gratis abonnement; vanaf $ 18 per maand per gebruiker Azure Health Bot – HIPAA-conforme virtuele assistenten – Triageprotocollen – Aanpasbare implementatieopties Zorginstellingen die behoefte hebben aan schaalbare, veilige virtuele gezondheidsassistenten Gratis niveau; vanaf $ 500 per maand Infermedica – Klinisch gevalideerde symptoomcheckers – Intake voorafgaand aan het bezoek – Real-time triage-assistentie Zorgproviders begeleiden patiënten op afstand bij het controleren van symptomen en triage Aangepaste prijzen Qventus – Geautomatiseerde planning van operaties – Ontslagplanning – Werkstroom voor zorgcoördinatie Grote ziekenhuisnetwerken automatiseren ziekenhuiswerkstroom en perioperatieve coördinatie Aangepaste prijzen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Of het nu gaat om het organiseren van patiëntenwerkstroom, de automatisering van klinische documentatie of het beheren van uw PHI, deze HIPAA-conforme AI-tools voldoen aan strenge nalevingsvereisten:

clickUp (het beste voor veilig project- en werkstroombeheer in de gezondheidszorg)*

Zet klinische aantekeningen binnen enkele seconden om in HIPAA-conforme, uitvoerbare taken met ClickUp

ClickUp biedt zorgverleners een veilige, gecentraliseerde werkruimte om alles te beheren, van klinische werkstroom en project bijhouden tot voorraadbeheer en patiëntendocumentatie.

ClickUp for Healthcare Teams is ontwikkeld met het oog op de complexiteit van zorgactiviteiten en stroomlijnt administratieve taken zonder afbreuk te doen aan de HIPAA-compliance.

Voer uw volledige werkstroom in de gezondheidszorg met veiligheid en efficiëntie uit – allemaal op één plek met ClickUp

compliance op ondernemingsniveau voor bescherming van PHI*

ClickUp ondersteunt de GDPR- en HIPAA-vereisten, waardoor gebruikers een Business Associate Agreement (BAA) kunnen ondertekenen, waardoor het een legitieme oplossing is voor entiteiten die beschermde gezondheidsinformatie (PHI) verwerken. Met versleuteling bij opslag en tijdens verzending, SOC 2-compliance en op rollen gebaseerde toegangscontroles zorgt het platform ervoor dat gevoelige informatie beschermd blijft.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwen heeft in AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar verifiëren'-benadering. Een op zichzelf staande tool die niet bekend is met uw werkcontext, brengt vaak een hoger risico met zich mee op onnauwkeurige of onbevredigende reacties. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking binnen uw werkruimte met elkaar in verbinding brengt en kan worden geïntegreerd met tools van derden.

Geavanceerde functies voor veiligheid en zichtbaarheid

Met ClickUp Veiligheid kunnen teams tweefactorauthenticatie, automatische time-outs voor sessies en gedetailleerde auditlogs inschakelen om volledige zichtbaarheid en controle over patiëntgegevens te behouden.

Teams in de gezondheidszorg gebruiken ClickUp om alles te vereenvoudigen, van het plannen van zorgverleners en het toewijzen van taken tot het registreren van verzoeken en het beoordelen van contracten. De werklastweergave, kalenderweergave en automatisering van terugkerende taken van het platform maken realtime coördinatie tussen afdelingen mogelijk.

*hIPAA-conforme generatieve AI met ClickUp Brain

🎥 Ontdek hoe AI-automatisering van taakka in ClickUp handmatig werk vermindert en teams helpt om compliant te blijven. Van het automatisch toewijzen van taken tot het bijwerken van statussen en het versturen van herinneringen: AI houdt werkstroom veilig, traceerbaar en efficiënt, waardoor teams in de gezondheidszorg en compliance-gedreven teams zich gemakkelijker kunnen concentreren op patiëntenzorg in plaats van op papierwerk.

Met ClickUp Brain kunnen zorgteams generatieve AI gebruiken om automatisch dossiers samen te vatten, content te genereren en hulp te krijgen bij documentatie binnen een HIPAA-conforme omgeving.

Voorbeeld van een gebruikssituatie:

Als u bijvoorbeeld wordt gevraagd om een patiëntensamenvatting te genereren, is dit een steekproef van een prompt en hoe ClickUp Brain zou kunnen reageren:

Geef een snelle en eenvoudige opdracht aan ClickUp Brain

Het antwoord: Dit is wat ClickUp Brain antwoordde:

Genereer binnen enkele seconden patiëntoverzichten met ClickUp Brain

Talk to Text in Brain Max: leg de klinische context vast zonder de zorg te vertragen

Met ClickUp Brain Max kunnen clinici met veiligheid aantekeningen, taken en follow-ups rechtstreeks in hun ClickUp-werkruimte dicteren

Voor leidinggevenden moeten snelheid en naleving hand in hand gaan. Met Talk to Text in Brain Max kunnen clinici en zorgteams aantekeningen, taken en follow-ups rechtstreeks in uw veilige werkruimte dicteren, waardoor het aantal muisklikken wordt verminderd, de context behouden blijft en het risico van kopiëren/plakken tot een minimum wordt beperkt.

Snellere documentatie: zet gesproken updates binnen enkele seconden om in gestructureerde aantekeningen of taken

Minder overdrachten: bewaar beslissingen, acties en audittrails op één plek

Ontworpen voor HIPAA-werkstroom: Gebruik binnen een HIPAA-omgeving onder een BAA met op rollen gebaseerde toegang, versleuteling tijdens verzending/opslag en geautomatiseerde time-outs

Resultaat: minder administratieve rompslomp, duidelijkere verantwoordingsplicht en minder kans dat PHI verspreid raakt over niet-gekoppelde tools.

ClickUp stroomlijnt de werkstroom van klinische aantekeningen, onderzoeksdocumentatie en intakeformulieren, waardoor zorginstellingen sneller kunnen reageren op zowel patiënt- als administratieve behoeften. Met aangepaste sjablonen, dashboards en integraties met tools zoals Google Drive, Outlook, Slack en MS Teams kunt u een volledig verbonden systeem opzetten.

Van EHR-updateverzoeken tot bijhouden van voorraad en patiëntenbeheer: ClickUp zorgt voor de veiligheid, organisatie en schaalbaarheid van uw activiteiten.

Het is ontworpen om moderne zorgpraktijken te ondersteunen bij het voldoen aan hun dagelijkse en langetermijnbehoeften, terwijl het tegelijkertijd blijft voldoen aan de regelgevende normen.

De beste functies van ClickUp

Versleutel alle PHI met AES-256 in rust en TLS 1. 2 tijdens verzending

Automatiseer de planning van patiënten en taakwerkstroom met ClickUp Brain

Beperk de toegang tot gegevens met behulp van aangepaste rollen en op rollen gebaseerde toestemming

Houd de activiteiten van gebruikers bij met gedetailleerde auditlogboeken en versie-beheer

Maak HIPAA-conforme intakeformulieren en maak verbinding met taakpijplijnen

Werk in realtime samen aan onderzoek, documentatie en klinische aantekeningen

Beheer de werklast van zorgverleners en kalenders met drag-and-drop-planning

Sla contracten en patiëntendossiers op in de SOC 2-gecertificeerde cloud met veiligheid

*limieten van ClickUp

Geavanceerde functies zoals HIPAA-ondersteunen zijn onderhevig aan een limiet tot het Enterprise-abonnement

Sommige gebruikers rapporteren dat het aangepaste tool een steile leercurve vereist vanwege het grote aantal functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5,0 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 4000 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?*

Kaylee Hatch, brand manager bij Home Care Pulse, vat het perfect samen:

ClickUp kan worden aangepast aan vrijwel elke behoefte op het gebied van projectmanagement. Het is technisch genoeg om grote, meerjarige interdepartementale projecten aan te kunnen, maar kan ook worden aangepast om als eenvoudige dagelijkse checklist te fungeren.

ClickUp kan worden aangepast aan vrijwel elke behoefte op het gebied van projectmanagement. Het is technisch genoeg om grote, meerjarige interdepartementale projecten aan te kunnen, maar kan ook worden aangepast om als eenvoudige dagelijkse checklist te fungeren.

🔍 Wist u dat? Vida Health heeft zijn productiviteit met 50% verhoogd door ClickUp te gebruiken en bespaart alleen al aan vergaderingen meer dan 8 uur per week. In een klinische instelling kan deze tijdwinst zich vertalen in snellere patiëntenzorg, minder administratieve vertragingen en een strakkere HIPAA-conforme coördinatie tussen teams.

2. Updox (het beste voor veilige communicatie met patiënten en coördinatie op basis van kalender)

via Updox

Updox combineert telezorg, het delen van documenten, berichtenverkeer met patiënten en kalenderbeheer in één enkele, HIPAA-conforme werkruimte. Het is ontworpen voor medische professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare, geïntegreerde oplossing die naadloos een verbinding legt met de meeste elektronische medische dossiers (EMR's).

Hiermee kunt u virtuele zorg en coördinatie op kantoor naadloos beheren, zonder dat u tussen systemen hoeft te schakelen. Met Updox verloopt uw volledige projectmanagement in de gezondheidszorg via een gecentraliseerd systeem dat is gebouwd om beschermde gezondheidsinformatie (PHI) veilig te beheren.

Updox vereenvoudigt ook de coördinatie tussen teams met kalenderweergaven en gecentraliseerde toegang, zodat uw receptie, facturering en klinische teams op één lijn blijven zonder dat ze achter bestanden of patiëntgegevens aan hoeven te jagen.

De beste functies van Updox

Verzend en ontvang veilige patiëntenberichten vanuit een gecentraliseerde inbox

Deel, tag en verstuur faxen, formulieren en bestanden direct tussen afdelingen

Accepteer betalingen van patiënten vanaf mobiele apparaten met ingebouwde factureringswerkstroom

Limiet van Updox

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere tools

Beperkte aanpassing voor grotere ondernemingsbehoeften

Prijzen van Updox

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Updox

G2: 4,4/5,0 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5,0 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Updox?

Een G2-gebruiker zegt:

We maken het meest gebruik van de UpDox-fax. Hiermee hebben we onze inkomende en uitgaande faxen binnen handbereik. Het is ook geïntegreerd in ons EMR, dus het uploaden van documenten van andere providers is een fluitje van een cent.

We maken het meest gebruik van de UpDox-fax. Hiermee hebben we onze inkomende en uitgaande faxen binnen handbereik. Het is ook geïntegreerd in ons EMR, dus het uploaden van documenten van andere providers is een fluitje van een cent.

✨ Bonustip: Zorg er bij de selectie van een AI-tool altijd voor dat u een Business Associate Agreement (BAA) ondertekent voordat u beschermde gezondheidsinformatie (PHI) verwerkt. Een Business Associate Agreement is niet optioneel. Als uw AI-leverancier er geen wil ondertekenen, voldoet deze niet aan HIPAA, ongeacht wat er op hun website staat.

3. Jotform (het beste voor HIPAA-conforme patiëntenregistratie en e-formulieren)

via Jotform

Jotform vereenvoudigt het verzamelen en beheren van patiëntgegevens door middel van aangepaste formulieren die eenvoudig te maken, aan te passen en volledig HIPAA-conform zijn.

Het onderscheidt zich voor zorgteams die betrouwbare, codevrije oplossingen nodig hebben voor intakeformulieren, afspraakaanvragen, toestemmingsdocumentatie en betalingsinning. Eenmaal ingeschakeld, omvat HIPAA-compliance formulierversleuteling, beveiligde cloudopslagruimte en de beschikbaarheid van een Business Associate Agreement (BAA) voor gedekte entiteiten.

U kunt uw formulieren van uw eigen merk voorzien, workflows automatiseren en reacties synchroniseren met cloudapps, EHR-systemen of projectborden via de integraties.

De beste functies van Jotform

Maak HIPAA-conforme formulieren met voorwaardelijke logica en versleutelde verzenden

Accepteer betalingen van patiënten via Stripe, Square of PayPal rechtstreeks in formulier

Genereer automatisch taken op basis van verzonden formulieren met Jotform Boards

Integreer met meer dan 150 apps, waaronder cloudopslag, CRM en EHR-tools

Beperkingen van Jotform

Jotform vereist dat gebruikers upgraden naar het Gold- of Enterprise-abonnement om HIPAA-functies te activeren

HIPAA-conformiteit is alleen beschikbaar bij Enterprise- en Gold-abonnementen

De extensie-opties voor het aangepaste formulier kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Jotform

Gratis abonnement

Bronze : $ 39/maand per gebruiker

Silver: $ 49/maand per gebruiker

Gold: $ 129/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Jotform-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is supergemakkelijk om elke maand, wanneer de boeken worden geopend, naar mijn profiel en mijn e-mailformulier te linken. Ik gebruik het elke werkdag om de ideeën van clients te bekijken en ervoor te zorgen dat ik de juiste dingen teken; eerlijk gezegd heeft het mijn leven veranderd!

Het is supergemakkelijk om elke maand, wanneer de boeken worden geopend, naar mijn profiel en mijn e-mailformulier te linken. Ik gebruik het elke werkdag om de ideeën van clients te bekijken en ervoor te zorgen dat ik de juiste dingen teken; eerlijk gezegd heeft het mijn leven veranderd!

🔍 Wist u dat? Alleen al in 2024 zijn meer dan 276 miljoen medische dossiers gecompromitteerd. Dat is meer dan 81% van de Amerikaanse populatie, wat aangeeft dat datalekken niet langer op zichzelf staande gebeurtenissen zijn, maar systematisch voorkomen. Het gebruik van niet-conforme AI-tools in klinische instellingen vergroot deze blootstelling alleen maar.

4. TrueVault (het beste voor HIPAA-conforme privacyautomatisering en leverancierscontrole)

TrueVault richt zich op één ding – naleving van gegevensprivacy – en doet dat goed. Voor zorginstellingen die te maken hebben met HIPAA-voorschriften en wetgeving inzake toestemming van patiënten in meerdere staten, stroomlijnt TrueVault wat anders een complex en logistiek proces zou zijn.

Met TrueVault krijgt u een engine voor automatisering die DSAR's (verzoeken om toegang tot gegevens) op tijd en op grote schaal afhandelt.

Het houdt leveranciers bij om potentiële privacy-risico's te signaleren en houdt rekening met belangrijke regelgeving zoals HIPAA, CCPA en GDPR, waardoor het zeer geschikt is voor zorgteams die zowel aan federale als staatsvoorschriften moeten voldoen.

De beste functies van TrueVault

Automatisering van HIPAA-conforme DSAR-afhandeling en het bijhouden van verzoeken vanuit een centraal dashboard

Controleer meer dan 2500 leveranciers op risico's en nalevingslacunes bij de verwerking van PHI

Start een gehost Privacycentrum voor transparantie en opt-outs voor patiënten

Genereer en onderhoud wettelijk vereiste kennisgevingen voor toestemming en gegevensgebruik

Limiet van TrueVault

Geen in-platform samenwerkingstools voor planning of documentbeheer

Voornamelijk ontworpen voor naleving van privacy, niet voor bredere klinische werkstroom

Prijzen van TrueVault

Essentieel: $ 49/maand per gebruiker

Pro: $79/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TrueVault

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. IBM Watson Health (het beste voor grootschalige AI-infrastructuur die voldoet aan HIPAA)

via IBM

IBM Watson Health voegt serieuze ondernemingskracht toe aan HIPAA-conforme AI-tools. De tool biedt diepgaande tech-integratie, regelgevend toezicht en intelligente automatisering op schaal.

Van Watson Assistant voor AI-aangedreven patiënteninteracties tot HIPAA-conforme cloud: IBM biedt een uitgebreide reeks oplossingen voor kliniekbeheer. Het platform combineert generatieve AI, gegevensbescherming en procesautomatisering binnen één ecosysteem.

Of u nu klinische werkstroom optimaliseert, patiëntgegevens beveiligt of IT-infrastructuur automatiseert, IBM stelt zorginstellingen in staat om bij elke stap te voldoen aan de HIPAA-voorschriften.

De beste functies van IBM Watson Health

Implementeer HIPAA-compatibele cloudinfrastructuur voor PHI en klinische systemen

Gebruik AI-aangedreven chatbots om menselijke fouten te verminderen en patiënt-query 24/7 te behandelen

Automatisering van werkstroom in de gezondheidszorg in de hele toeleveringsketen, planning en IT-systemen

Verbeter de gegevensveiligheid met speciale tools voor gegevensbescherming en toegangscontrole

Beperkingen van IBM Watson Health

Voor de installatie en aanpassing is speciale technische ondersteuning vereist

Niet geschikt voor kleine praktijken of lichte werkstroom

Prijzen IBM Watson Health

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Health

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? 79% van de beste ziekenhuizen scoorde een D of lager in het cyberbeveiligingsrisicobeheerkader. Een meerderheid van de toonaangevende instellingen voldoet niet aan de basisnormen voor veiligheid. De selectie van AI-leveranciers die SOC 2, HIPAA en BAA ondersteunen, is cruciaal om deze kloof te overbruggen.

6. CareCloud (het beste voor AI-aangedreven EHR en automatisering van klinische werkstroom)

via CareCloud

CareCloud biedt een uitgebreide reeks HIPAA-conforme AI-tools, EHR-beheer en optimalisatie van de inkomstecyclus, allemaal afgestemd op de moderne gezondheidszorg.

Het voordeel van het platform ligt in de ingebouwde AI-engine, CirrusAI Guide, die generatieve AI gebruikt voor realtime diagnoses, de automatisering van het aanmaken van klinische aantekeningen en het ondersteunen van behandelplannen.

Met de AI-aangedreven documentatietools van CareCloud kunnen artsen handmatige gegevensinvoer overslaan en zich meer richten op de zorg. De CirrusAI Guide onderscheidt zich van standaard EHR-tools door de documentatietijd te verkorten. Het systeem integreert planning, facturering en dossiers, waardoor teams virtuele bezoeken en personeelskalenders gemakkelijker kunnen beheren.

De beste functies van CareCloud

Automatiseer klinische aantekeningen met behulp van AI-aangedreven documentatietools

Stroomlijn de planning van provider en de betrokkenheid van patiënten vanuit één dashboard

Optimaliseer facturering, claims en incasso's met AI-gestuurde tools voor de inkomstencyclus

Beperkingen van CareCloud

Voor rapportagefuncties kan aanvullende installatie nodig zijn voor aangepast

Sommige gebruikers geven aan dat ze bij het onboarden een aanvankelijke leercurve ervaren

Prijzen CareCloud

Aangepaste prijzen

CareCloud-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 3,5/5,0 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CareCloud?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan CareCloud Community is hoe eenvoudig het is om afspraken voor onze clients te plannen; het verbetert de samenwerking binnen het netwerk. Ik ben ook erg te spreken over de klantenservice, omdat ze erg geduldig en behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen.

Wat ik het leukste vind aan CareCloud Community is hoe eenvoudig het is om afspraken voor onze clients te plannen; het verbetert de samenwerking binnen het netwerk. Ik ben ook erg te spreken over de klantenservice, omdat ze erg geduldig en behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen.

💡 Pro-tip: Vertrouw niet op algemene tools met vage beveiligingsclaims. Het feit dat een tool versleuteling gebruikt, betekent niet dat deze voldoet aan de HIPAA-normen. Zoek naar certificeringen zoals SOC 2 Type II, ISO 27001 en HIPAA-attestaties.

7. Fireflies (het beste voor HIPAA-conforme transcriptie van vergaderingen en samenwerking in de gezondheidszorg)

via Fireflies

Fireflies zet uw vergaderingen om in doorzoekbare, samengevatte en veilige verslagen. Voor zorgteams betekent dit geautomatiseerde klinische documentatie, nauwkeurige patiëntinteracties en gedeelde inzichten tussen teams, terwijl de HIPAA-compliance behouden blijft.

Met SOC 2-, GDPR- en HIPAA-beveiligingen (inclusief Business Associate Agreements) zorgt Fireflies ervoor dat uw audiogegevens, transcripties en aantekeningen worden versleuteld en met veiligheid worden opgeslagen.

Het platform biedt een naadloze manier om gesprekken op te nemen en terug te luisteren, of u nu patiënten consulteert, interne casussen bespreekt of afdelingen met elkaar synchroniseert.

De beste functies van Fireflies

Transcribeer en vat HIPAA-conforme vergaderingen samen met end-to-end-encryptie

Gebruik AskFred om eerdere gesprekken met AI direct te queryen en op te halen

Detecteer automatisch sprekers en genereer actiepunten uit elke vergadering

Synchroniseer aantekeningen en transcripties tussen meer dan 50 tools, waaronder EHR, CRM en planningsplatforms

Beperkingen van Fireflies

Voor geavanceerde analyses is mogelijk een premiumabonnement vereist

Achtergrondgeluiden kunnen soms de nauwkeurigheid van transcripties verminderen

Prijzen van Fireflies.ai

Gratis abonnement

Pro-abonnement : $ 18 per maand per gebruiker

Businessplan : $ 29/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: $ 39/maand per gebruiker

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai ?

Een G2-gebruiker zegt:

Het gebruik van Fireflies heeft een revolutie teweeggebracht in mijn manier van werk. Ik kan nu aantekeningen delen met de deelnemers aan de vergadering en heb een nauwkeurig verslag van de vergadering, actiepunten en volgende stappen. Mijn clients vinden het ook erg prettig.

Het gebruik van Fireflies heeft een revolutie teweeggebracht in mijn manier van werk. Ik kan nu aantekeningen delen met de deelnemers aan de vergadering en heb een nauwkeurig verslag van de vergadering, actiepunten en volgende stappen. Mijn clients vinden het ook erg prettig.

💡 Pro-tip: Schakel op rol gebaseerde toegang en auditlogging in. Zelfs de beste tools zijn slechts zo veilig als de mensen die ze gebruiken. Zorg ervoor dat uw platform gebruiker-niveau toestemming, meervoudige verificatie en audittrails ondersteunt, zodat u kunt bijhouden wie wanneer toegang heeft gehad tot welke gegevens.

8. Azure Health Bot (het meest geschikt voor het bouwen van HIPAA-conforme virtuele gezondheidsassistenten)

via Azure

Azure Health Bot is ontwikkeld voor veiligheid, schaalbaarheid en aanpasbaarheid van AI-gestuurde patiëntenbetrokkenheid. Hiermee kunt u gesprekagenten inzetten die zijn getraind in klinische terminologie, worden aangestuurd door triageprotocollen en voldoen aan de HIPAA-normen.

U kunt bots implementeren op websites, patiëntenportalen of Microsoft Teams, met strikte beleidsregels met betrekking tot gegevensbewaring, toestemming van gebruikers en auditlogging, terwijl u strikte beleidsregels voor gegevensbewaring, toestemming van gebruikers en audittrails handhaaft.

Met meer dan 50 wereldwijde en gezondheidszorgspecifieke compliancecertificeringen, waaronder HITRUST, ISO 27001 en SOC 2, is het ontworpen om te voldoen aan strenge wettelijke vereisten.

De beste functies van Azure Health Bot

Bouw HIPAA-conforme bots met ingebouwde triageprotocollen en klinische kennisbanken

Integreer met EMR's met behulp van FHIR-dataverbindingen voor gepersonaliseerde interacties met patiënten

Handhaaf de privacy met controles voor toestemming, time-outs voor sessies en audittrails

Implementeer bots op meerdere kanalen, waaronder Microsoft Teams en aangepaste websites

Beperkingen van Azure Health Bot

Vereist technische installatie en Azure-expertise om volledig te kunnen worden geïmplementeerd

Het meest geschikt voor organisaties die al gebruikmaken van Microsoft-infrastructuur

Prijzen voor Azure Health Bot

Gratis niveau

Standaardniveau: $ 500/maand

Beoordelingen en recensies van Azure Health Bot

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over Azure Health Bot?

Een G2-gebruiker zegt:

“Eenvoudig te abonneren, te ontwikkelen en te integreren. De webservices zijn zeer eenvoudig te gebruiken in een project en er is ook een gebruikershandleiding beschikbaar die zeer nuttig is voor de integratie. SDK's zijn zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

“Eenvoudig te abonneren, te ontwikkelen en te integreren. De webservices zijn zeer eenvoudig te gebruiken in een project en er is ook een handleiding voor gebruikers beschikbaar die zeer nuttig is voor de integratie. SDK's zijn zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

🔍 Wist u dat? Honderd procent van de geanalyseerde ziekenhuizen had problemen met de SSL/TLS-configuratie. Zelfs fundamentele versleutelingspraktijken worden vaak over het hoofd gezien. Dit onderstreept de noodzaak van tools die standaard end-to-end-versleuteling en veilige cloudopslagruimte bieden, en niet als optionele add-on.

9. Infermedica (het beste voor HIPAA-conforme virtuele triage en symptoomcontrole)

via Infe r medica

Infermedica is gespecialiseerd in AI-gestuurde klinische triage en symptoombeoordeling. Dit biedt providers een manier van veiligheid om patiënten te begeleiden nog voordat ze de kliniek binnenkomen.

Het Medical Guidance Platform combineert een dynamische symptoomchecker, een module voor intake voorafgaand aan het bezoek en een verpleegkundige triage-copiloot om de werkstroom te stroomlijnen en vermijdbare persoonlijke bezoeken te verminderen.

Wat Infermedica onderscheidt, is de klinische nauwkeurigheid. Het systeem is getraind op basis van gevalideerde medische protocollen. Het presteert even goed als de Schmitt-Thompson-richtlijnen, gestandaardiseerde triageprotocollen die vaak worden gebruikt door verpleegkundigen en callcenters om pediatrische symptomen telefonisch te beoordelen en de juiste zorgstappen te bepalen.

Infermedica verzamelt symptomen, demografische gegevens en risicofactoren om realtime advies te geven, terwijl het voldoet aan de HIPAA-, GDPR- en SOC 2-normen, alsmede aan de ISO 27001-norm.

De beste functies van Infermedica

Begeleid patiënten met klinisch gevalideerde symptoomcheckers en triagetools

Automatiseer het verzamelen van gegevens vóór het bezoek om de werklast bij de intake te verminderen

Zet een verpleegkundige co-piloot in om snellere en veiligere triagebeslissingen te ondersteunen

Integreer via API om symptoomgegevens rechtstreeks te koppelen aan uw EMR of platform

Beperkingen van Infermedica

Aangepaste implementatie kan integraties niet ondersteunen

Het rapportage-dashboard is minder geavanceerd in vergelijking met platforms die veel gebruikmaken van analytics

Prijzen van Infermedica

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Infermedica

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Infermedica?

Een Capterra-gebruiker zegt:

*de Infermedica API heeft een grote nauwkeurigheid vanuit medisch oogpunt, wat vertrouwen wekt in het resultaat. Vanuit technisch oogpunt biedt de API flexibiliteit, waardoor onze oplossing kan worden aangepast aan de eisen van clients

*de Infermedica API heeft een grote nauwkeurigheid vanuit medisch oogpunt, wat vertrouwen wekt in het resultaat. Vanuit technisch oogpunt biedt de API flexibiliteit, waardoor onze oplossing kan worden aangepast aan de eisen van clients

💡 Pro-tip: Bekijk het updatebeleid van uw leverancier grondig. HIPAA-compliance is geen eenmalige installatie. Kies leveranciers die regelmatig beveiligingsupdates, realtime monitoring en in staat zijn om incidenten te ondersteunen om compliance te behouden naarmate bedreigingen evolueren.

10. Qventus (het beste voor de automatisering van ziekenhuiswerkstroom en perioperatieve coördinatie)

via Qventus

Qventus brengt AI-automatisering naar de frontlinie van ziekenhuisactiviteiten en vervangt handmatige beheerder-taken door intelligente systemen. Het platform sluit rechtstreeks aan op EPD's om ontslagplanning, casusplanning en capaciteitbeheer te automatiseren.

De AI-teamgenoten monitoren werkstroom, voorspellen knelpunten en ondernemen onmiddellijk actie om taken tussen afdelingen te coördineren. Met de Perioperative Care Coordination-oplossing kunnen pre-opnameteams patiënten efficiënter voorbereiden, wat resulteert in een vermindering van het aantal geannuleerde operaties met wel 40%.

De module Inpatient Capacity automatiseert de planning van vroegtijdig ontslag en mobiliseert ondersteunende middelen om bedden sneller vrij te maken zonder de werkdruk voor het personeel te verhogen. Orbita helpt zorgteams om op een veilige manier met patiënten te communiceren via geautomatiseerde gesprekken, herinneringen en tools voor zorgcoördinatie.

De beste functies van Qventus

Automatiseer de planning van operaties en de voorbereiding op operaties met AI-operationele assistenten

Verkort de verblijfsduur en maak sneller bedden vrij voor nieuwe patiënten met behulp van EHR-geïntegreerde ontslagplanning

Verhoog het gebruik van operatiekamers en verminder annuleringen door middel van gecoördineerde zorgwerkstroom

Geef eerstelijnsmedewerkers meer mogelijkheden door administratieve frictie tussen zorggebieden weg te nemen

Beperkingen van Qventus

Ontworpen voor grote ziekenhuissystemen met een complexe infrastructuur

Vereist integratie met bestaande EHR-platforms en werkstroom

Prijzen van Qventus

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qventus

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Hoe u zich kunt voorbereiden op uw IT-compliance-audit en deze kunt doorstaan

11. Orbita (het beste voor HIPAA-conforme patiëntenbetrokkenheid en automatisering van de digitale voordeur)

via Or b ita

Orbita biedt geautomatiseerde patiëntervaringen, van het eerste contact tot de follow-up na de behandeling. De AI-aangedreven virtuele assistenten verminderen wrijving bij het plannen van afspraken, het informeren van patiënten en het coördineren van zorg, terwijl ze werken in een HIPAA-conforme omgeving.

De kern wordt gevormd door Orbita's Digital Front Door, een chatbot die gesprekken over conversatiegerichte zoekopdrachten, symptoomcontrole en het maken van afspraken integreert. Deze assistenten, die worden ondersteund door natuurlijke taalverwerking, verminderen de overbelasting van callcenters en leiden patiënten efficiënt door.

Het Care Navigation-systeem ondersteunt de intake, documentatie, voorbereiding voorafgaand aan de ingreep en herinneringen na de operatie. Deze software voor projectmanagement in de gezondheidszorg houdt bij of patiënten klaar zijn voor een ingreep, identificeert risicopatiënten en stelt providers in staat om het aantal ingrepen te voorspellen.

De beste functies van Orbita

Houd de gereedheid van patiënten en de naleving vóór de ingreep bij met zorgnavigatietools

Verminder de werklast van uw personeel door contacten te onderhouden via e-mail, sms en spraakberichten

Personaliseer de betrokkenheid van patiënten met behoud van HIPAA-conforme werkstroom

Beperkingen van Orbita

Vereist een integratie-inspanning om volledig in verbinding te kunnen staan met bestaande EHR-systemen

De functie-set kan meer zijn dan nodig is voor kleinere klinieken

Prijzen van Orbita

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Orbita

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Orbita?

Een G2-gebruiker zegt:

Orbita is een uitstekende spraakassistent en chatbot op basis van AI die uitblinkt in de gezondheidszorg. Zijn vermogen om outreach-communicatie en selfservice-functies te verbeteren, toont zijn buitengewone bekwaamheid aan. Deze kwaliteiten bevorderen aanzienlijk de productiviteit en verbeteren de gebruikerservaring.

Orbita is een uitstekende spraakassistent en chatbot op basis van AI die uitblinkt in de gezondheidszorg. Zijn vermogen om outreach-communicatie en selfservicefuncties te verbeteren, toont zijn buitengewone bekwaamheid aan. Deze kwaliteiten bevorderen aanzienlijk de productiviteit en verbeteren de gebruikerservaring.

📖 Lees ook: Hoe implementeer je een cyberbeveiligingsrisicokader?

Naast de topkeuzes zijn hier nog enkele HIPAA-conforme AI-tools die teams krachtige mogelijkheden bieden.

: Dit is een veilig communicatieplatform dat berichten, voicemails en sms'jes van patiënten centraliseert in één HIPAA-conforme inbox Spruce Health: Dit is een veilig communicatieplatform dat berichten, voicemails en sms'jes van patiënten centraliseert in één HIPAA-conforme inbox

: DeepScribe is een medische AI-schrijver die luistert tijdens patiëntbezoeken en automatisch klinische documentatie genereert DeepScribe: DeepScribe is een medische AI-schrijver die luistert tijdens patiëntbezoeken en automatisch klinische documentatie genereert

: Dit is een virtuele zorgassistent die patiënten begeleidt bij het controleren van symptomen, triage, het plannen van afspraken en follow-ups Gyant: Dit is een virtuele zorgassistent die patiënten begeleidt bij het controleren van symptomen, triage, het plannen van afspraken en follow-ups

bescherm de privacy van patiënten en stroomlijn tegelijkertijd uw werkstroom in ClickUp*

AI-tools die voldoen aan de HIPAA-normen zijn nu de standaard voor zorgteams die veiligheid, naleving en concurrentievermogen willen behouden. Of u nu gevoelige patiëntgegevens beheert, intakeformulieren automatiseert of activiteiten opschaalt, de juiste technologie maakt een meetbaar verschil.

Elke tool op deze lijst biedt iets unieks, van full-stack EHR-systemen tot privacygerichte automatisering en AI-gestuurde aantekeningen. Maar als u op zoek bent naar één platform dat taakbeheer, veilige samenwerking en HIPAA-niveau bescherming combineert, dan is ClickUp een uitstekende keuze.

