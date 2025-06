13 beste Bugsnag-alternatieven voor foutmonitoring in 2025

📌 Toen de foutbewaking van Crowdstrike een kritieke bug in de software voor verificatie van content niet opmerkte vóór de implementatie, veroorzaakte dit crashes op miljoenen Windows-systemen wereldwijd. De schade: Luchtvaartmaatschappijen moesten vluchten annuleren, ziekenhuizen moesten operaties uitstellen, banken konden geen transacties verwerken en zelfs de reclameborden op Times Square vertoonden blauwe schermen. Het incident maakte duidelijk hoe één enkel storingspunt in foutbewaking wereldwijd een cascade-effect kan hebben.

De juiste tool voor foutmonitoring kan het verschil betekenen tussen een digitale ramp en een vlekkeloze uitvoering.

Hoewel Bugsnag een populaire keuze is voor foutbewaking, hebben veranderende projectvereisten en de behoefte aan meer uitgebreide oplossingen teams ertoe aangezet andere opties te verkennen.

Als u op zoek bent naar alternatieven die robuuste prestatiebewaking, echte gebruikersinzichten en naadloze integratiemogelijkheden bieden, bent u hier aan het juiste adres. Deze gids gaat dieper in op de beste beschikbare alternatieven voor Bugsnag, zodat u de perfecte oplossing voor de behoeften van uw team kunt vinden.

📊 Onderzoek toont aan: Compromissen sluiten bij het testen van software is een riskante gok met mogelijk verwoestende gevolgen. Volgens CISQ heeft slechte software de Amerikaanse economie alleen al in 2020 meer dan 2 biljoen dollar gekost.

De beste Bugsnag-alternatieven in één oogopslag

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Taak bijhouden en oplossen van bug-gerelateerde taken Sjablonen voor bugs, automatisering, realtime samenwerking Gratis abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Sentry Realtime foutregistratie en diagnostiek Stacktraces, prestatiebewaking, release-status Gratis abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Raygun Uitgebreide rapportage van crashes met prestatie-inzichten Monitoring van echte gebruikers, sessieherhaling, dashboards Betaalde abonnementen beginnen bij $ 40/maand Rollbar Continue verbetering van code en realtime waarschuwingen AI-ondersteunde foutgroepering, live foutfeed Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 16/maand Datadog Uniforme prestatie- en infrastructuurmonitoring APM, logboeken, traces, infrastructuurstatistieken Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand AppSignal Full-stack monitoring voor Ruby- en Elixir-apps Fouten bijhouden, prestatiestatistieken, hostmonitoring Gratis abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen New Relic End-to-end observability voor alle applicaties APM, logs, synthetische tests, dashboards Gratis abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Honeybadger. io Alles-in-één monitoring voor dev- en ops-teams Uptime-monitoring, fouten bijhouden, cron-monitoring Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 26/maand Airbrake Lichtgewicht foutbewaking voor ontwikkelteams Implementatie bijhouden, realtime waarschuwingen, integraties Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19/maand LogRocket Frontend-monitoring met inzicht in het gedrag van gebruikers Sessie herhalen, productanalyse, prestaties bijhouden Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 69/maand Better Stack Uptime- en incidentmonitoring Statuspagina's, waarschuwingen, dashboards, logboeken Gratis abonnement; Aangepaste prijzen Splunk Observability Monitoring en analyse op bedrijfsniveau Infrastructuurmonitoring, APM, realtime analyses Aangepaste prijzen Instabug Bugrapportage en prestatiebewaking in de app Sessie herhalen, enquêtes onder gebruikers, crashrapportage Aangepaste prijzen

📊 Hard feit: 88% van de ontwikkelaars vindt dat traditionele foutbewaking niet aan hun verwachtingen voldoet. Het oplossen van bugs en fouten in code is het grootste pijnpunt voor ontwikkelaars.

De beste alternatieven voor Bugsnag

Als u op zoek bent naar tools die verder gaan dan de mogelijkheden van Bugsnag, zoals betere monitoring van echte gebruikers, diepere inzichten in prestatieproblemen of een flexibelere prijsstructuur, dan is deze lijst precies wat u zoekt.

Laten we eens kijken naar de beste keuzes.

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden en oplossen van buggerelateerde taken)

Ga aan de slag met ClickUp Stroomlijn het hele bugbeheerproces met aanpasbare werkstromen en samenwerkingstools

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt teams bij het efficiënt beheren en oplossen van buggerelateerde taken. Met zijn zeer aanpasbare taakbeheer, speciale bugsjablonen en functies voor realtime samenwerking stroomlijnt ClickUp het hele proces van bugregistratie. Teams kunnen bugs eenvoudig vastleggen, prioriteren en toewijzen, zodat er met ClickUp-taken niets meer door de mazen van het net glipt.

ClickUp kan naadloos worden geïntegreerd met populaire ontwikkelaarstools zoals GitHub en Sentry, waardoor automatische synchronisatie van problemen en een uniforme werkstroom voor engineeringteams mogelijk wordt. ClickUp-dashboards bieden direct inzicht in de status van bugs, de werklast van teams en tijdlijnen voor het oplossen van problemen, terwijl ClickUp-automatisering helpt bij het elimineren van repetitieve handmatige stappen, waardoor bugs sneller worden opgelost en de algehele productiviteit wordt verbeterd.

Ontdek hoe ClickUp Automations u kan helpen bij het beheren van code reviews, het automatiseren van het bijhouden van bugs en het stroomlijnen van projectoverdrachten. 👇

Met het sjabloon voor bugtracking van ClickUp kunt u softwarefouten efficiënt rapporteren, bijhouden en oplossen. Met aanpasbare weergaven en ingebouwde formulieren stroomlijnt het het hele proces van bugtracking, waardoor teams gemakkelijk georganiseerd en op één lijn blijven.

Gratis sjabloon Bespaar tijd bij het bijhouden van problemen met vooraf ingestelde weergaven, aangepaste statussen, aangepaste velden en meer met de sjabloon voor bugregistratie van ClickUp

Belangrijkste functies van het sjabloon:

Meerdere aanpasbare weergaven: lijst, bord (Kanban), werklast, tijdlijn en formulier

Vooraf gedefinieerde statussen en aangepaste velden voor het duidelijk bijhouden van de voortgang

Gebruiksvriendelijke formulieren voor bugrapportage die kunnen worden gedeeld of ingesloten

Beheer de werklast en tijdlijn om de capaciteit van teams te monitoren en initiatieven te plannen

Installatie zonder code voor snelle implementatie en samenwerking

👍 Het voordeel: Het alles-in-één platform van ClickUp centraliseert het bijhouden van bugs, het toewijzen van taken en de samenwerking. Deze uniforme aanpak stroomlijnt het hele proces van bugoplossing, waardoor het sneller en efficiënter verloopt.

Beste functies van ClickUp

Organiseer bugs met speciale lijsten of mappen: Creëer specifieke ruimtes voor het bijhouden van bugs, gebruik Creëer specifieke ruimtes voor het bijhouden van bugs, gebruik ClickUp-formulieren voor het invoeren van bugs en categoriseer ze op teams of ernst voor een duidelijke zichtbaarheid

Prioriteer en categoriseer bugs: Pas Pas aangepaste velden van ClickUp toe voor prioriteit (P0–P4), impact en reproduceerbaarheid, volgens een gestructureerd prioriteitsmodel

Werkstromen automatiseren: Gebruik Gebruik automatisering om kritieke bugs te routeren, escaleren en teams hiervan op de hoogte te stellen op basis van ernst en aantal meldingen

Efficiënt samenwerken: Houd alle discussies, updates en opdrachten binnen bugtaken met behulp van opmerkingen, @vermeldingen en toegewezen opmerkingen

Voortgang visueel bijhouden: Gebruik de weergaven Bord, Lijst, Kalender of Gantt om de status van bugs en de tijdlijnen voor het oplossen ervan te monitoren

Rapportage en verbetering: Gebruik Gebruik ClickUp Dashboards voor bugtrends en teamprestaties en documenteer lessen in documenten of Whiteboards voor continue verbetering

Beperkingen van ClickUp

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de interface met veel functies

Sommige gebruikers melden een leercurve met automatisering en sjablonen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Raúl Becerra, Product Manager bij Atrato zegt:

Met ClickUp kan ik niet alleen projecten op schema houden en risico's vroegtijdig detecteren, het helpt me ook als individuele bijdrager bij mijn dagelijkse taken.

💡 Pro-tip: Gebruik de aanpasbare werkstromen, intakeformulieren en weergaven in het sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen van ClickUp om het oplossen van bugs te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en sneller betere producten te leveren.

2. Sentry (het beste voor realtime foutbewaking en foutopsporing)

via Sentry

Sentry is een toonaangevende foutbewakingstool die ontwikkelaars helpt bij het opsporen, triëren en oplossen van fouten in webapps, mobiele apps en back-endsystemen. Sentry staat bekend om zijn realtime mogelijkheden en biedt volledige context in stacktraces, kruimelpaden en gebruikersgedrag om problemen snel op te sporen en op te lossen.

Of u nu JavaScript-fouten opspoort, netwerkverzoeken bijhoudt of prestatieknelpunten in cloudgebaseerde applicaties analyseert, Sentry biedt uw engineeringteams de tools die ze nodig hebben om kritieke bugs voor te blijven. Het kan ook worden geïntegreerd met GitHub, Jira en Slack om incidentrespons te versnellen.

👍 Het voordeel: Als u op zoek bent naar een prestatiebewakingstool die applicatieprestatiebewaking en crashrapportage combineert, is Sentry een goede keuze, vooral voor teams die datagestuurde beslissingen en bruikbare inzichten willen.

Beste functies van Sentry

Realtime foutregistratie met gedetailleerde stacktraces

Prestatiebewaking voor front-end en back-end applicaties

Sessieherhaling voor meer zichtbaarheid in gebruikersinteracties

Aangepaste waarschuwingen, probleemgroepering en fouttrendanalyse

Integraties met GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira en meer

Open-source SDK's voor tientallen talen en frameworks

Beperkingen van Sentry

Sommige gebruikers melden een steile leercurve voor geavanceerde functies

Voor functies voor prestatiebewaking is mogelijk een duurder abonnement nodig

De gebruikersinterface van het dashboard kan rommelig aanvoelen door grote hoeveelheden gegevens

Prijzen van Sentry

Ontwikkelaar: Free

Team: vanaf $ 26/maand (jaarlijkse facturering)

Business: aangepaste prijzen

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sentry

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sentry?

Een G2-gebruiker zegt:

Sentry redt me wanneer er een probleem optreedt buiten de testdekking: ik weet meteen wanneer er bugs in de productie terechtkomen en krijg een glashelder beeld van waarom ze optreden. Ze hebben zelfs een experimentele AI-oplossing die heel goed werkt!

3. Raygun (het beste voor het bijhouden van fouten en het monitoren van echte gebruikers)

via Raygun

Raygun is een krachtige foutbewakingstool die is ontworpen voor prestatiebewaking van applicaties en crashrapportage voor web-, mobiele en desktop-apps. Het blinkt uit in het bieden van echte gebruikersbewaking met gedetailleerde sessieherhaling en gebruikersgedragsanalyse, waardoor teams inzicht krijgen in de impact van fouten op de klantervaring.

Met Raygun krijgen software-engineers en productteams bruikbare gegevens over prestatieproblemen, applicatiestabiliteit en foutpatronen. Dankzij de geautomatiseerde waarschuwingen en analyse van de onderliggende oorzaken kunt u gemakkelijker prioriteit geven aan bugs die de grootste impact hebben op gebruikers. Het kan ook worden geïntegreerd met populaire platforms zoals GitHub, Jira en Slack voor een soepel beheer van de werkstroom.

👍 Het voordeel: Als u een tool wilt die verder gaat dan het bijhouden van fouten en uitgebreide inzichten biedt in app-stabiliteit en gebruikersinteracties, is Raygun een goed alternatief voor Bugsnag.

Beste functies van Raygun

Echte gebruikersmonitoring met gedetailleerde sessieherhaling

Crashrapportage en fouten bijhouden met volledige diagnostische gegevens

Prestatiebewaking voor web- en mobiele apps

Oorzaakanalyse en foutgroepering

Integraties met GitHub, Jira, Slack en meer

Aanpasbare waarschuwingen en dashboards

Beperkingen van Raygun

Kan duur worden voor grotere teams of apps met een hoog volume

Sommige gebruikers vermelden dat de interface in het begin complex kan zijn

Beperkte offline ondersteuning voor mobiele apps

Prijzen Raygun

Crashrapportage: vanaf $ 40/maand

Pulse (Real User Monitoring): vanaf $ 80/maand

Monitoring van applicatieprestaties: vanaf $ 80/maand

Beoordelingen en recensies van Raygun

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Raygun?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Raygun is de mogelijkheid om realtime waarschuwingen en notificaties te ontvangen, zodat ik op de hoogte blijf van eventuele problemen en deze onmiddellijk kan oplossen. Dit heeft me geholpen om een hoge klanttevredenheid te behouden en ervoor te zorgen dat mijn applicaties altijd soepel werken.

4. Rollbar (het beste voor realtime foutbewaking en ondersteuning voor continue implementatie)

via Rollbar

Rollbar is een populaire foutbewakingstool die zich richt op realtime foutregistratie en automatische groepering van fouten om ruis voor ontwikkelaars en engineeringteams te verminderen. Het biedt uitgebreide mogelijkheden voor applicatieprestatiebewaking en ondersteunt meerdere talen en frameworks, waardoor het een veelzijdig alternatief voor Bugsnag is.

Rollbar onderscheidt zich door zijn sterke integratie in CI/CD-pijplijnen, waardoor teams bugs vroeg in het implementatieproces kunnen opsporen. Het biedt ook gedetailleerde prestatiebewaking, waarschuwingen en diagnose van de onderliggende oorzaak, zodat productteams de stabiliteit van applicaties kunnen handhaven en de prestaties van apps efficiënt kunnen optimaliseren.

👍 Het voordeel: u krijgt duidelijk inzicht in fouten die zich voordoen in uw webapps en back-endsystemen, samen met tools om problemen sneller toe te wijzen, te prioriteren en op te lossen.

Beste functies van Rollbar

Realtime foutregistratie met automatische groepering

Ondersteunt meerdere talen en frameworks

Integratie met CI/CD-tools zoals Jenkins, GitHub Actions en CircleCI

Prestatiebewaking en waarschuwingen

Aangepaste werkstromen voor het triageren van problemen

Uitgebreide API voor geavanceerde aanpassingen

Beperkingen van Rollbar

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleinere teams of start-ups

Sommige gebruikers vinden de leercurve voor geavanceerde functies hoog

Volgens sommige beoordelingen zou de gebruikersinterface intuïtiever kunnen zijn

Prijzen Rollbar

Gratis abonnement

Essentials: $ 16/maand voor 25.000 gebeurtenissen

Geavanceerd: $ 32/maand voor 25.000 gebeurtenissen

Enterprise: aangepaste prijzen

Rollbar beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rollbar?

Een G2-gebruiker zegt :

Het is super belangrijk voor de klantenservice, we hebben de tool gekoppeld aan Slack, dus het eerste wat we doen om de dag te beginnen is het kanaal checken en alle fouten van onze gebruikers bekijken. Je krijgt veel informatie om de bug in je applicatie te kunnen oplossen.

5. Datadog (het beste voor uitgebreide monitoring van applicatieprestaties en infrastructuur)

via Datadog

Datadog is een cloudgebaseerd platform voor applicatieprestatiebewaking en infrastructuurmonitoring, ontworpen voor software-engineers, devops-teams en productteams. Het biedt uniforme zichtbaarheid van uw volledige stack: servers, databases, apps en services van derden.

Met functies zoals realtime dashboards, aanpasbare waarschuwingen en gedetailleerde analyses helpt Datadog teams snel prestatieproblemen op te sporen, de stabiliteit van applicaties te bewaken en het gedrag van gebruikers te begrijpen aan de hand van uitgebreide telemetriegegevens. Het ondersteunt monitoring van echte gebruikers en het verzamelen van logbestanden om volledige context te bieden rond fouten en de systeemstatus.

👍 Het voordeel: Datadog kan statistieken, traces en logs met elkaar in verband brengen en is daarmee ideaal voor organisaties die het bijhouden van fouten willen koppelen aan bredere app-prestaties en de gezondheid van de infrastructuur.

Beste functies van Datadog

End-to-end monitoring van applicatieprestaties en infrastructuur

Interactieve dashboards en meldingen in realtime

Logboekbeheer en analyse

Monitoring van echte gebruikers en herhaling van sessies

Uitgebreide integraties (AWS, Azure, Kubernetes, enz. )

AI-aangedreven detectie van afwijkingen

Beperkingen van Datadog

Kan duur worden naarmate het gebruik toeneemt, vooral bij logboekopname

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de vele functies

Sommige gebruikers melden een complexe gebruikersinterface

Prijzen van Datadog

Free

Pro: vanaf $ 18 per host/maand

Enterprise: aangepaste prijzen op basis van functies en schaal

Beoordelingen en recensies van Datadog

G2: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Datadog?

Een G2-gebruiker zegt :

Datadog doet het bijzonder goed op het gebied van incidentdetectie. Datadog maakt realtime monitoring van de servicestatus mogelijk, met waarschuwingen die kunnen worden geconfigureerd via integraties zoals PagerDuty. Dit helpt ons om productieproblemen snel op te sporen, downtime te minimaliseren en SLA/SLO-toewijzingen na te komen.

6. AppSignal (het beste voor gebruiksvriendelijke prestatiebewaking voor webapps en back-endsystemen)

via AppSignal

AppSignal is een prestatiebewakingstool die speciaal is ontworpen voor ontwikkelaars en engineeringteams die werken aan webapps en back-endsystemen. Het biedt een eenvoudige manier om applicatieprestaties te bewaken, fouten bij te houden en gebruikersgedrag te analyseren met minimale installatie.

AppSignal biedt functies zoals het bijhouden van fouten, monitoring van echte gebruikers en prestatiestatistieken in een overzichtelijke, ontwikkelaarsvriendelijke interface. Het geeft bruikbare inzichten door logboeken, statistieken en traces te combineren, waardoor teams snel prestatieproblemen kunnen identificeren en de stabiliteit van applicaties kunnen verbeteren.

👍 Het voordeel: Het is een goed alternatief voor Bugsnag voor teams die een eenvoudige, betrouwbare oplossing willen die zich richt op essentiële app-gezondheidsmonitoring zonder overweldigende complexiteit.

Beste functies van AppSignal

Fouten bijhouden en waarschuwingen

Echte gebruikersmonitoring met sessieherhaling

Prestatiestatistieken en analyses

Eenvoudige installatie met ondersteuning voor populaire frameworks (Ruby, Elixir, Node.js)

Automatische instrumentatie van backend-systemen

Beperkingen van AppSignal

Beperkte integraties in vergelijking met grotere platforms

Mogelijk ontbreken geavanceerde functies die nodig zijn voor grote ondernemingen

De prijzen kunnen hoog oplopen voor kleinere teams naarmate het gebruik toeneemt

Prijzen van AppSignal

Gratis proefversie beschikbaar

Aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen

Beoordelingen en recensies van AppSignal

G2: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AppSignal?

Een G2-gebruiker zegt :

Het biedt alle belangrijke tools voor het monitoren van onze applicatie. Het is heel eenvoudig te implementeren en met AppSignal kunnen we gemakkelijk eventuele problemen met onze applicatie diagnosticeren en deze zonder problemen laten draaien. Ze blijven hun diensten verbeteren en de klantenservice is fantastisch.

7. New Relic (het beste voor uitgebreide monitoring van applicatieprestaties en realtime analyses)

via New Relic

New Relic is een krachtig platform voor applicatieprestatiebewaking (APM) dat populair is bij software-engineers, devops-teams en productteams. Het biedt diepgaande zichtbaarheid in uw volledige stack, van frontend-gebruikersinteracties tot backend-infrastructuur en cloudgebaseerde applicaties.

Met New Relic krijgt u gedetailleerde foutbewaking, bewaking van echte gebruikers, crashrapportage en prestatiebewaking, allemaal in één platform. De real-time analyses en aanpasbare dashboards helpen teams prestatieproblemen te identificeren, de stabiliteit van applicaties te optimaliseren en de algehele klantervaring te verbeteren.

👍 Het voordeel: New Relic onderscheidt zich door zijn uitgebreide functies en schaalbaarheid, waardoor het geschikt is voor organisaties die een monitoringtool nodig hebben die alles omvat, van netwerkverzoeken tot infrastructuurstatus.

Beste functies van New Relic

Volledige monitoring, inclusief backend-systemen en frontend

Echte gebruikersmonitoring met sessieherhaling

Geavanceerde waarschuwingen en diagnostiek

Krachtige analyses en aanpasbare dashboards

Cloud-native en on-premises ondersteuning

Beperkingen van New Relic

Kan complex zijn voor kleine teams om in te stellen en te configureren

De prijsstructuur kan duur zijn voor start-ups of kleine projecten

Steilere leercurve door uitgebreide functies

Prijzen New Relic

Free

Aangepaste prijzen voor standaard-, Pro- en Enterprise-abonnementen

Beoordelingen en recensies van New Relic

G2: 4,2/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over New Relic?

Een G2-gebruiker zegt :

Het beste aan New Relic is dat alles op één plek staat. Met realtime logboeken, APM en infrastructuurmonitoring krijg ik een volledig overzicht zonder van tool te hoeven wisselen. De gebruikersinterface is overzichtelijk, dashboards zijn aanpasbaar en het instellen van waarschuwingen is supereenvoudig — problemen worden opgevangen voordat ze escaleren.

8. Honeybadger. io (Beste keuze voor betrouwbare foutbewaking met eenvoudige installatie)

Honeybadger. io is een eenvoudige foutbewakingstool die is ontworpen om ontwikkelaars en engineeringteams te helpen bij het bijhouden van fouten, crashes en prestatieproblemen in webapps en back-endsystemen. Het biedt realtime foutmeldingen, gedetailleerde foutgegevens en geautomatiseerd incidentbeheer.

👍 Het voordeel: Honeybadger. io onderscheidt zich als een Bugsnag-alternatief voor teams die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde applicatie monitoringoplossing die zich richt op het bijhouden van fouten en applicatiestabiliteit zonder overweldigende complexiteit.

De beste functies van Honeybadger. io

Real-time foutmonitoring met gedetailleerde rapportages

Uptime-monitoring inbegrepen

Eenvoudige integratie met populaire frameworks en tools

Intelligente waarschuwingen om ruis te verminderen

Sessieherhaling voor het vastleggen van gebruikersgedrag

Beperkingen van Honeybadger. io

Beperkte geavanceerde functies voor prestatiebewaking in vergelijking met grotere platforms

Prijzen kunnen stijgen bij grotere foutvolumes

Minder geschikt voor zeer grote, complexe infrastructuren

Prijzen Honeybadger. io

Gratis abonnement

Team: $ 26/maand

Business: $ 80/maand

Beoordelingen en recensies van Honeybadger. io

G2: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (80+ beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt regelmatig automatiseringstools en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden om te automatiseren. Dit wijst op een belangrijke onbenutte hefboom voor productiviteit: de meeste teams vertrouwen nog steeds op handmatig werk dat gestroomlijnd of geëlimineerd zou kunnen worden. Met de AI-agents van ClickUp kunt u eenvoudig geautomatiseerde werkstromen opzetten, zelfs als u nog nooit eerder automatisering hebt gebruikt. Met plug-and-play-sjablonen en op natuurlijke taal gebaseerde commando's wordt het automatiseren van taken voor iedereen in het team toegankelijk! 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de rapportagetijd met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

9. Airbrake (het beste voor uitgebreide foutbewaking en waarschuwingen)

via Airbrake

Airbrake is een populaire tool voor foutbewaking die bekend staat om zijn krachtige foutregistratie, realtime notificaties en gedetailleerde foutrapporten. Het helpt software-engineers en productteams om fouten die van invloed zijn op de prestaties en stabiliteit van webapps en back-endsystemen snel te identificeren, diagnosticeren en verhelpen.

👍 Het voordeel: Airbrake is een goed alternatief voor Bugsnag voor teams die behoefte hebben aan robuuste crashrapportage, gedetailleerde stacktraces en integratie met populaire tools voor projectmanagement en ontwikkeling.

Beste functies van Airbrake

Real-time foutmeldingen met aanpasbare waarschuwingen

Gedetailleerde foutcontext, inclusief consolelogboeken en netwerkverzoeken

Ondersteunt vele programmeertalen en frameworks

Integreert met Slack, Jira, GitHub en meer

Fouten groeperen om ruis te verminderen

Beperkingen van Airbrake

De prijzen kunnen hoog oplopen voor grotere teams of grote foutvolumes

De gebruikersinterface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Beperkte monitoring van applicatieprestaties in vergelijking met alles-in-één platforms

Prijzen Airbrake

Dev: vanaf $ 19/maand

Basis: vanaf $ 38/maand

Pro: vanaf $ 76/maand

Beoordelingen en recensies van Airbrake

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

10. LogRocket (het beste voor monitoring van echte gebruikers en het opnieuw afspelen van sessies)

via LogRocket

LogRocket onderscheidt zich als een krachtige tool voor het monitoren van echte gebruikers en prestaties die verder gaat dan alleen het bijhouden van fouten. Het registreert gebruikersinteracties en biedt sessieherhaling, zodat ontwikkelaars en productteams precies kunnen zien wat gebruikers hebben ervaren voordat een fout of prestatieprobleem zich voordeed.

👍 Het voordeel: Verbetert de stabiliteit van applicaties en de gezondheid van apps door prestatiebewaking te combineren met inzichten in het gedrag van gebruikers en gedetailleerde foutdiagnoses.

Beste functies van LogRocket

Sessieherhaling om gebruikerssessies te bekijken en problemen te diagnosticeren

Real-time prestatiebewaking en foutregistratie

Logboekregistratie van netwerkverzoeken en consolelogboeken

Integratie met populaire tools zoals Jira, GitHub en Slack

Inzichtelijke dashboards die foutgegevens, gebruikersgedrag en prestatiestatistieken combineren

Beperkingen van LogRocket

Kan duur worden naarmate het aantal sessies van gebruikers toeneemt

De installatie vereist enige kennis voor optimaal gebruik

Het meest geschikt voor front-end monitoring; het bijhouden van backend-fouten is beperkt

Prijzen LogRocket

Free

Team: vanaf $ 69/maand

Pro: vanaf $ 295/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LogRocket

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LogRocket?

Een G2-gebruiker zegt:

Met LogRocket ben ik steeds meer bereid om dingen vrij te geven nadat ik alle opvallende bugs heb opgelost – en vervolgens alles in LogRocket heb gecontroleerd met echte gebruikers. Het is alsof ik onzichtbaar over de schouder van mijn gebruikers meekijk.

11. Better Stack (het beste voor volledige foutbewaking en uptime-bewaking)

via Better Stack

Better Stack is een cloudgebaseerde tool voor het monitoren van applicatieprestaties en het monitoren van fouten, ontworpen om volledige zichtbaarheid te bieden in uw apps en infrastructuur. Het combineert het bijhouden van fouten, prestatiemonitoring en uptime-monitoring in één platform, waardoor het een uitstekend alternatief voor Bugsnag is voor teams die een geïntegreerde oplossing willen.

👍 Het voordeel: Met Better Stack kunnen software-engineers en DevOps-teams fouten bijhouden, de stabiliteit van apps monitoren en bruikbare inzichten verkrijgen om de prestaties van applicaties te verbeteren en prestatieproblemen snel op te lossen.

Beste functies van Better Stack

Volledige monitoring, inclusief backend, frontend en infrastructuur

Uptime-monitoring met realtime waarschuwingen

Fouten bijhouden met gedetailleerde diagnostiek en logboeken

Incidentbeheer en statuspagina's voor communicatie

Eenvoudige integraties met Slack, PagerDuty en meer

Beperkingen van Better Stack

Prijzen kunnen een uitdaging zijn voor zeer kleine teams of start-ups

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface minder intuïtief in vergelijking met concurrenten

Beperkte geavanceerde analyses voor zeer grootschalige implementaties

Betere Stack-prijzen

Gratis abonnement

Betaal naar gebruik: vanaf $ 29/maand

Beoordelingen en recensies van Better Stack:

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Better Stack?

Een G2-gebruiker zegt:

De dashboards zijn overzichtelijk en visueel aantrekkelijk, waardoor je de prestaties in één oogopslag kunt bijhouden. We hadden eens een kritiek probleem om middernacht, en dankzij de directe Slack-notificaties van Better Stack konden we het binnen 10 minuten oplossen.

12. Splunk Observability (het beste voor het monitoren van applicatieprestaties op ondernemingsniveau)

via Splunk Observability

Splunk Observability is een krachtig platform voor applicatieprestatiebewaking en echte gebruikersbewaking, ontworpen voor grootschalige, complexe omgevingen. Het biedt engineeringteams volledige zichtbaarheid in hun apps, infrastructuur en gebruikerservaring met geavanceerde analyses en AI-gestuurde inzichten.

👍 Het voordeel: Het is ideaal voor ondernemingen die behoefte hebben aan diepgaande diagnostiek, monitoringtools voor infrastructuur en datagestuurde beslissingen op basis van uitgebreide foutgegevens en statistieken.

De oplossing van Splunk helpt bij het bijhouden van fouten, het monitoren van applicatiestabiliteit en het identificeren van prestatieproblemen in realtime in webapps en back-endsystemen.

Beste functies van Splunk Observability

Uniforme APM, infrastructuurmonitoring en monitoring van echte gebruikers

AI-aangedreven detectie van afwijkingen en voorspellende analyses

Gedetailleerde dashboards voor prestatiebewaking met aanpasbare waarschuwingen

Schaalbaarheid voor grote cloud-gebaseerde applicaties en complexe infrastructuren

Integraties met populaire ontwikkelaarstools en cloudplatforms

Beperkingen van Splunk Observability

Hogere prijzen in vergelijking met veel alternatieven, wat misschien niet geschikt is voor kleinere teams

Steilere leercurve door geavanceerde functies en complexiteit

Sommige gebruikers melden dat de interface in het begin overweldigend kan zijn

Prijzen Splunk Observability

Aangepaste prijzen op basis van gebruik en schaalgrootte

Beoordelingen en recensies van Splunk Observability

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Splunk Observability?

Een G2-gebruiker zegt:

Splunk biedt statistieken zoals trace & log in realtime. Ik vind het watervalmodel van servicetracings erg prettig, omdat ik hiermee de afhankelijkheid van services duidelijk kan zien en kan achterhalen welke service het probleem veroorzaakt.

13. Instabug (het beste voor rapportage van crashes van mobiele apps en feedback in de app)

via Instabug

Instabug is een gespecialiseerde foutbewakingstool gericht op mobiele apps, die gedetailleerde crashrapportage, echte gebruikersbewaking en gebruikersfeedback rechtstreeks vanuit de app biedt. Het is perfect voor mobiele ontwikkelaars en productteams die de app-stabiliteit en applicatieprestaties willen verbeteren op basis van realtime gebruikersgedrag en sessieherhaling.

👍 Het voordeel: Instabug biedt uitgebreide diagnostische gegevens zoals consolegegevens, netwerkverzoeken en apparaatgegevens om prestatieproblemen en fouten snel op te sporen.

Beste functies van Instabug

In-app bug- en crashrapportage met gedetailleerde diagnostische gegevens

Echte gebruikersmonitoring met sessieherhaling voor mobiele apps

Verzamel feedback van gebruikers voor een betere klantervaring

Integraties met populaire tools voor projectmanagement en het bijhouden van fouten

Geautomatiseerde waarschuwingen en incidentbeheer-mogelijkheden

Beperkingen van Instabug

Voornamelijk gericht op mobiele apps, beperkt voor web- of backend-monitoring

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleine teams of start-ups

Sommige gebruikers vinden de eerste installatie complex, afhankelijk van de app-architectuur

Prijzen van Instabug

Starter: aangepaste prijzen

Groei: aangepaste prijzen

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Instabug

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Instabug?

Een G2-gebruiker zegt :

Instabug biedt mobiele teams ongeëvenaarde inzichten om problemen te anticiperen, diagnosticeren en oplossen voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers.

🚨 Kritieke waarschuwing: De gemiddelde kosten van downtime zijn opgelopen tot wel $ 9.000 per minuut voor grote organisaties. Voor ondernemingen met een hoger risico, zoals financiële instellingen en zorginstellingen, kan downtime in bepaalde scenario's oplopen tot meer dan $ 5 miljoen per uur, en dan zijn eventuele boetes of sancties nog niet eens meegerekend.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Bugsnag

Hoewel Bugsnag een goede tool voor foutbewaking is, is het misschien niet voor elk team de beste keuze. Sommige gebruikers melden beperkingen bij het monitoren van echte gebruikers, het opnieuw afspelen van sessies en het aanpassen van dashboards voor diepere prestatie-inzichten. Anderen vinden de prijsstructuur minder flexibel naarmate hun team groeit of de behoeften veranderen.

Alternatieven voor Bugsnag gaan vaak verder dan het bijhouden van fouten en bieden geavanceerde functies zoals monitoring van applicatieprestaties, realtime waarschuwingen, volledige herhalingen van sessies en geïntegreerde bugtracking. Deze mogelijkheden helpen engineeringteams om bruikbare inzichten te verkrijgen, de stabiliteit van applicaties te verbeteren en de klantervaring te verbeteren.

Of u nu op zoek bent naar meer zichtbaarheid in het gedrag van gebruikers, betere samenwerking tussen productteams of een tool die binnen uw budget past, door over te stappen van Bugsnag kunt u profiteren van snellere foutopsporing en slimmer incidentbeheer. Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Bugsnag.

💡 Pro-tip: Door het bijhouden van bugs te combineren met een robuuste tool voor projectmanagement zoals ClickUp, kunt u de gemiddelde tijd die nodig is om problemen op te lossen verkorten, omdat taken, discussies en foutgegevens in één centrale werkruimte worden bewaard.

Kies het juiste Bugsnag-alternatief voor uw team

Het vinden van de beste Bugsnag-alternatieven hangt af van de unieke behoeften van uw team, of het nu gaat om diepgaande foutregistratie, naadloze prestatiebewaking of realtime crashrapportage. Tools zoals ClickUp onderscheiden zich niet alleen door krachtige foutregistratie, maar ook door het stroomlijnen van samenwerking en automatisering van de werkstroom binnen uw projecten.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één platform dat uw engineering- en productteams helpt bij het bijhouden van bugs, het monitoren van applicatieprestaties en het verbeteren van applicatiestabiliteit met gebruiksvriendelijke sjablonen en integraties, dan is ClickUp de duidelijke winnaar.

Klaar om het bijhouden van bugs en het monitoren van fouten te vereenvoudigen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het slimmer en sneller beheren van bugs en prestatieproblemen.