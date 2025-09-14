13 beste digitale communicatietools voor de werkplek in 2025

Het probleem is niet dat er te weinig wordt gecommuniceerd, maar dat er verkeerd wordt gecommuniceerd.
Teams op afstand en hybride teams zijn meer dan ooit met elkaar verbonden, maar constante pings, versnipperde kanalen en eindeloze vergaderingen betekenen niet dat mensen op één lijn zitten. Ze betekenen alleen maar dat iedereen uitgeput is.
De echte uitdaging is niet om in contact te blijven, maar om duidelijk te blijven.
Zonder de juiste tools raken updates ondergesneeuwd, lopen beslissingen vertraging op en leidt samenwerking tot misverstanden.
In deze gids verkennen we de tien beste digitale communicatietools voor moderne teams: tools die asynchroon werk ondersteunen, gesprekken stroomlijnen en u helpen meer klaar te krijgen met minder onderbrekingen.
Waar moet u op letten bij digitale communicatietools voor op de werkplek?
Door de juiste digitale communicatietools te kiezen, kunt u de samenwerking, coördinatie en efficiëntie binnen uw organisatie verbeteren. Hieronder vindt u de essentiële functies waarmee u rekening moet houden.
- Realtime communicatie: Zoek naar digitale communicatietools die instant messaging en asynchrone video communicatie omvatten, zodat teamleden flexibel met elkaar kunnen communiceren
- Taakbeheer: Zoek naar digitale communicatietools met functies waarmee u taken kunt toewijzen, deadlines kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden
- Toegang via mobiel en desktop: Kies digitale communicatietools die toegankelijk zijn op alle apparaten, zodat teamleden betrokken kunnen blijven op kantoor of onderweg
- Integratiemogelijkheden: Kies een tool met effectieve communicatietechnologie die kan worden geïntegreerd met alle verschillende applicaties die uw team gebruikt, zoals projectmanagementplatforms
- veiligheid en naleving: *Kies voor digitale communicatietools met effectieve maatregelen voor veiligheid, zoals gegevensversleuteling en naleving van regelgeving, om gevoelige informatie te beschermen
- Gebruiksvriendelijke interface: Kies een digitale communicatietool voor uw werkplek met een intuïtief ontwerp. Hierdoor kunnen teamleden het product gemakkelijk omarmen, waardoor de trainingstijd wordt verkort en de algehele efficiëntie wordt verhoogd
🎥 Wilt u dat uw team beter en sneller communiceert, ongeacht waar iedereen zich bevindt? In de bovenstaande video worden 7 apps getoond die precies daarvoor zijn ontwikkeld: functies die helpen om ruis te verminderen, discussies gefocust te houden en de manier waarop mensen informatie delen, vergaderingen en samenwerken te stroomlijnen.
📮 ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chat voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren met het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats op één plek samen! Het is tijd om te centraliseren en energie te steken in uw bedrijf!
De beste digitale communicatietools voor op de werkplek in één oogopslag
|Tool
|Het beste voor
|Belangrijkste functies
|Prijzen
|ClickUp
|Alles-in-één samenwerking en projectmanagementTeamgrootte: Ideaal voor teams die een veelzijdige tool nodig hebben voor het beheren van projecten en communicatie
|Chat, documenten, whiteboards, clips, AI-aangedreven notitieblok, taakbeheer, realtime samenwerking
|Free Forever; aangepast beschikbaar voor ondernemingen
|Slack
|Real-time berichten en teamgesprekken Teamgrootte: Ideaal voor teams die op zoek zijn naar een communicatieplatform dat gericht is op berichtenverkeer
|Kanalen voor onderwerpen, het delen van bestanden, spraak-/video-gesprekken, app-integraties en werkstroom-automatisering
|Gratis; vanaf $ 8,75 per maand per gebruiker
|Microsoft Teams
|Videogesprekken en Microsoft 365-integratie Teamgrootte: Teams die Microsoft-integratie nodig hebben met chat, video en samenwerking aan documenten
|Naadloze Microsoft 365-integratie, vergadertools, bestanden delen, gesprekken in threads
|Free; vanaf $ 4 per maand per gebruiker
|Zoom
|Hoogwaardige video-conferencing en webinarsTeamgrootte: Ideaal voor teams die behoefte hebben aan betrouwbare video-communicatie en webinars
|Video-gesprekken, scherm delen, breakout rooms, chat, integraties met andere apps
|Free; vanaf $ 15,99 per maand per gebruiker
|Google Workspace
|Cloudgebaseerde productiviteit en samenwerking aan documenten Teamgrootte: ideaal voor teams die deel uitmaken van het Google-ecosysteem
|Gmail, Docs, Drive, Vergadering, Chatten, Kalender, realtime samenwerking, cloudopslagruimte
|Business Starter: $ 8,40/maand per gebruiker
|Chanty
|Eenvoudige team chatten met ingebouwd taakbeheer Teamgrootte: Kleine teams die een eenvoudige communicatietool met taakbeheer nodig hebben
|Team chat, taakbeheer, video-/audio-oproepen, bestanden delen, Kanban-bord
|Gratis; vanaf $ 4 per maand per gebruiker
|Mattermost
|Zelfgehoste communicatie met tools gericht op ontwikkelaars Teamgrootte: Ideaal voor teams die behoefte hebben aan veilige, zelfgehoste communicatie
|Zelf gehoste of privé cloudimplementatie, versleutelde berichten, DevOps-integraties
|Gratis; vanaf $ 10 per maand per gebruiker
|Flock
|Snelle berichtenuitwisseling en lichtgewicht teamsamenwerking Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote teams die behoefte hebben aan snelle, efficiënte communicatie
|Team chat, bestanden delen, videoconferenties, taakbeheer, herinnering
|Free; vanaf $ 6 per maand per gebruiker
|Ryver
|Combinatie van chat, taken en workflowautomatisering Teamgrootte: Teams die chat- en taakbeheer op één platform nodig hebben
|Team chat, taakbeheer, workflowautomatisering, bestanden delen
|Vanaf $ 4 per maand per gebruiker
|Jira
|Agile projectmanagement en probleem bijhouden Teamgrootte: Ideaal voor agile softwareontwikkelingsteams
|Probleem bijhouden, projectmanagement, flexibele werkstroom, integraties met Slack, GitHub en meer
|Gratis; vanaf $ 8,60 per maand per gebruiker
|Dropbox
|Veilige bestandsopslagruimte en eenvoudig delen Teamgrootte: Teams die behoefte hebben aan veilige bestandsdeling en versie
|Bestanden delen, synchroniseren, bestandsversiegeschiedenis, Dropbox Paper voor samenwerking aan documenten
|Vanaf $ 11,99 per maand
|Microsoft Office 365
|Productiviteit voor ondernemingen met kantoorapps Teamgrootte: ideaal voor teams die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem
|Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, cloudopslagruimte
|Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker
De beste digitale communicatietools voor op de werkplek
Met zoveel beschikbare tools kan het moeilijk zijn om de juiste te kiezen. Om u te helpen bij uw keuze hebben we een lijst samengesteld met de beste communicatietools voor werken op afstand en hybride werken.
*clickUp (het beste voor alles-in-één samenwerking en projectmanagement)
ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is een uitgebreid platform voor productiviteit dat het werk van uw team centraliseert en dienst doet als software voor samenwerking en projectmanagement. Het bevat tal van functies om aan verschillende communicatie- en organisatorische vereisten te voldoen.
ClickUp Chat brengt gesprekken letterlijk rechtstreeks naar uw werkstroom. In plaats van heen en weer te schakelen tussen een berichtenapp en een taakbeheerder, kunnen teams chatten, plannen en actie ondernemen zonder ooit van tabblad te wisselen.
U kunt team- of onderwerpgebaseerde kanalen opzetten, snelle directe berichten versturen en een bericht direct omzetten in een taak wanneer er iets moet worden opgevolgd. Er is ook een functie 'Berichten' voor meer gestructureerde updates (zoals aankondigingen of samenvattingen) en slimme tagging, zodat uw team niets over het hoofd ziet.
Wat opvalt, is hoe goed ClickUp Chat in verbinding staat met de rest van het platform: – Threads kunnen rechtstreeks worden gesynchroniseerd met taken voor context – U kunt berichten markeren voor follow-up (zodat actiepunten niet verloren gaan) – ClickUp AI kan chats samenvatten en discussies omzetten in taken of volgende stappen
Voor hybride of externe teams die één enkele bron van informatie nodig hebben voor gesprekken en projectvoortgang, is ClickUp Chat een slimme keuze, vooral als u ClickUp al gebruikt voor werkbeheer.
ClickUp Docs biedt een samenwerkingsomgeving voor het in realtime aanmaken, delen en bewerking van documenten. Maak wiki's, kennisbanken en projectdocumenten met geavanceerd format, zoals ingesloten een bladwijzer maken en tabellen.
Documenten in ClickUp staan niet op zichzelf, maar zijn rechtstreeks verbonden met taken, zodat belangrijke details altijd binnen handbereik zijn voor uw team. Met Docs Hub kunt u teamgenoten direct taggen, records zoeken, sorteren en filteren, zodat alles georganiseerd en toegankelijk blijft.
Snel format nodig? Voeg bladwijzers, tabellen of rich text toe. Wilt u snellere output? Gebruik ClickUp AI om ter plekke samen te vatten of te herschrijven.
Geen losse documenten meer – alles staat op de plek waar je werk gebeurt.
ClickUp Whiteboards creëren een virtueel canvas voor brainstormen en visuele communicatie. Dankzij realtime samenwerking kunnen teams ideeën schetsen, stroomdiagrammen maken en werkstroom visualiseren.
ClickUp Whiteboards zijn geïntegreerd met taken en documenten, zodat u ideeën vanaf het canvas kunt omzetten in uitvoerbare activiteiten. Deze naadloze verbinding tussen inspiratie en uitvoering houdt initiatieven op koers.
Leer hoe u ClickUp Whiteboards kunt gebruiken:
Met ClickUp Clips kunnen gebruikers eenvoudig schermopnames maken en delen. Dit is uiterst nuttig voor het geven van gedetailleerde uitleg, het geven van feedback en het vastleggen van processen. ClickUp Clips kan ook worden geïntegreerd met taken, documenten en chats.
Het beste deel? ClickUp Clips kunnen automatisch worden gelabeld, getranscribeerd en samengevat met behulp van AI, waardoor ze beter doorzoekbaar en toegankelijker worden. Ze zorgen ervoor dat visuele informatie toegankelijk is waar dat het meest nodig is.
En als u toch een vergadering nodig hebt?
maak kennis met ClickUp AI Notetaker.
Deze AI-aangedreven assistent neemt deel aan uw Zoom-, Google Meet- of Teams-gesprekken, neemt de sessie automatisch op en levert een volledig transcript, een samenvatting en actiepunten – rechtstreeks in een ClickUp Doc. Alles blijft in verbinding met uw werkstroom, zodat er niets verloren gaat in de chaos na de vergadering.
ClickUp blinkt uit in taakbeheer met ClickUp-taak door aanpasbare taken te bieden die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan elke werkstroom. Wijs taken toe, bepaal prioriteiten, stel deadlines vast en controleer de voortgang in verschillende weergaven, waaronder Lijst, Bord en Kalender.
Om de organisatie en efficiëntie te verbeteren, biedt het platform meer dan 35 ClickApps, waaronder automatiseringen, sprintpunten en aangepaste velden.
*hier volgt een overzicht van hoe u uw eerste taak op ClickUp kunt instellen
ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-assistent die werkt met taken, documenten, gesprekken en projectruimtes om uw team te helpen efficiënter en intelligenter te werken. Het kan direct content genereren, zoals vergaderantekeningen, taakbeschrijvingen en projectoverzichten, waardoor u tijd bespaart op repetitief schrijfwerk.
Vat uitgebreide commentaarthreads samen, haal actiepunten eruit of beantwoord queries op basis van de bestaande documentatie en taken in uw werkruimte.
🎁 Bonus: U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om gestructureerde checklists voor interne communicatie-audits te maken. Hier is een voorbeeld:
Om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren en de communicatie op de werkplek gestructureerder en schaalbaarder te maken, biedt ClickUp sjablonen voor communicatieplannen die giswerk overbodig maken. Sjablonen zoals het ClickUp-sjabloon voor interne communicatie en het ClickUp-sjabloon voor communicatieplannen helpen u snel aan de slag te gaan en gefocust te blijven.
De beste functies van ClickUp
- Werk in realtime samen om updates te bespreken, vragen te stellen en snelle beslissingen te nemen
- Maak en deel bewerkbare ClickUp Docs met het hele team
- Organiseer uw werk met volledig aanpasbare taken, tijdlijnen en weergaven
- Schrijf sneller en slimmer met AI-ondersteuning via ClickUp Brain
- Wijs taken toe en houd ze rechtstreeks vanuit ClickUp Chat-threads bij
Limieten van ClickUp
- Het kan even duren om alle functies onder de knie te krijgen, maar dat loont zich snel door de flexibiliteit en controle die het biedt
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)
*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?
We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het creëren van sociale en digitale media-content te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz.) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat voldoet aan de behoefte om onze contentcreatiecyclus bij te houden en op te volgen).
We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het creëren van sociale en digitale media-content te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz.) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat voldoet aan de behoefte om onze contentcreatiecyclus bij te houden en op te volgen).
2. Slack (het beste voor realtime berichten en team gesprekken)
Slack is een populaire applicatie voor teamcommunicatie die gesprekken, tools en bestanden op één locatie samenbrengt. De gebruiksvriendelijke interface helpt teams om kanalen voor specifieke projecten of onderwerpen op te zetten, wat gestructureerde en transparante interacties bevordert.
Slack is echter meer dan een asynchrone communicatietool; het ondersteunt ook digitale communicatiekanalen zoals spraakoproepen, video-conferenties en het delen van bestanden. Bovendien kan het worden verbonden met meer dan 2500 applicaties, waardoor werkstroom wordt vereenvoudigd en er minder vaak van tool hoeft te worden gewisseld.
De beste functies van Slack
- Organiseer gesprekken met speciale kanalen voor projecten, afdelingen of bedrijfsnieuws
- Integreer met apps zoals Google Drive, Trello en Dropbox
- Verbeter de communicatie via spraak- en video-oproepen
- Automatiseer taken met behulp van de Workflow Builder om aangepaste workflows te creëren
Limiet van Slack
- Hoge activiteitsniveaus kunnen leiden tot frequente notificaties, wat afleidend kan zijn
- Premium-abonnementen kunnen duur zijn voor grotere teams
Prijzen Slack
- Free
- Pro: $ 8,75/maand per gebruiker
- Business+: $ 15 per maand per gebruiker
- Onderneming Grid: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Slack
- G2: 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)
Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over Slack:
Met Slack Workspace is het eenvoudig om teamgesprekken rond specifieke projecten en onderwerpen te organiseren. Het is eenvoudig om met Slack groepschats te maken, waar teams kunnen chatten en specifieke onderwerpen en projecten kunnen bespreken. Slack biedt een uitstekende zoekfunctie waarmee je eenvoudig teamgesprekken, kanalen en bestanden kunt filteren en vinden. Eenvoudige integratie met veel apps van derden. Slack heeft een ongelooflijk intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
Met Slack werkruimte is het eenvoudig om teamgesprekken rond specifieke projecten en onderwerpen te organiseren. Het is eenvoudig om met Slack groepschats te maken, waar teams kunnen chatten en specifieke onderwerpen en projecten kunnen bespreken. Slack biedt een uitstekende zoekfunctie waarmee je eenvoudig teamgesprekken, kanalen en bestanden kunt filteren en vinden. Eenvoudige integratie met veel apps van derden. Slack heeft een ongelooflijk intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
3. Microsoft Teams (het beste voor videovergaderingen en Microsoft 365-integratie)
Microsoft Teams is videoconferentiesoftware die chat, videovergaderingen en bestandsopslag combineert in één werkruimte. Het is bedoeld om asynchroon werk te verbeteren. Met gesprekken in threads, geïntegreerde bestandsdeling via OneDrive en de mogelijkheid om speciale kanalen voor afdelingen of projecten te creëren, is Teams essentieel geworden voor bedrijven die silo's willen verminderen en de betrokkenheid willen verbeteren.
Het systeem stimuleert gecoördineerde gesprekken en het delen van bronnen. Het werkt soepel samen met Microsoft 365-apps zoals Word, Excel en PowerPoint, waardoor realtime samenwerking mogelijk is .
De beste functies van Microsoft Teams
- Organiseer virtuele vergaderingen met maximaal 300 deelnemers
- Stel teams en kanalen in om de communicatie te organiseren op basis van onderwerp of functie
- Pas uw werkruimte aan door aantekeningen, websites en apps van derden toe te voegen
- Verbeter de interne communicatie met vermeldingen, threads en activiteitenfeeds
Limietten van Microsoft Teams
- De applicatie vraagt veel van de systeembronnen
- Voor bepaalde functies en integraties is een betaald abonnement vereist
*prijzen voor Microsoft Teams
- Microsoft Teams Gratis
- Microsoft 365 Personal: $ 9,99/maand
- Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand
- microsoft Teams Essentials: *$ 4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
- Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
- Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)
Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft over Microsoft Teams:
Microsoft Teams helpt mensen om effectief samen te werken, zelfs als ze niet bij elkaar zijn, door middel van groepschatten, video en het delen van bestanden. Het integreert naadloos verschillende Microsoft 365-apps, zoals OneDrive, Outlook en SharePoint. Gebruikers kunnen verschillende teamkanalen gebruiken voor effectief projectmanagement. Het is gebruiksvriendelijker en gemakkelijker om mee te werken. Het is handig tijdens vergaderingen, seminars en andere bijeenkomsten.
Microsoft Teams helpt mensen om effectief samen te werken, zelfs als ze niet bij elkaar zijn, door middel van groepschatten, videogesprekken en het delen van bestanden. Het integreert naadloos verschillende Microsoft 365-apps, zoals OneDrive, Outlook en SharePoint. Gebruikers kunnen verschillende teamkanalen gebruiken voor effectief projectmanagement. Het is gebruiksvriendelijker en gemakkelijker om mee te werken. Het is handig tijdens vergaderingen, seminars en andere bijeenkomsten.
4. Zoom (het beste voor video-conferencing en webinars van hoge kwaliteit)
Zoom is een populaire communicatietool voor ondernemingen die bekend staat om zijn hoogwaardige audio- en video-functies, waarmee virtuele vergaderingen en webinars mogelijk zijn. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en ondersteunt verschillende functies, waaronder scherm delen, breakout rooms en realtime chat, waardoor het geschikt is voor ondernemingen van elke grootte.
Dankzij de integratie met apps van derden (zoals CRM's en kalenders) is Zoom veelzijdig inzetbaar in verschillende sectoren. De integratie met CRM's, kalenders en projecttools maakt het een flexibele oplossing voor organisaties van elke grootte die hun digitale communicatie willen verbeteren.
De beste functies van Zoom
- Organiseer grote vergaderingen en webinars die worden ondersteund voor maximaal 1000 deelnemers
- Gebruik breakout rooms om kleinere groepsdiscussies te houden binnen grotere vergaderingen
- Stuur berichten, plan vergaderingen en deel vergadercontent binnen één app via Zoom Chatten en Zoom Kalender, en voeg context toe aan gesprekken
- Neem vergaderingen op om miscommunicatie te voorkomen of voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn bij live sessies
Beperkingen van Zoom
- De gratis versie heeft een limiet van 40 minuten voor vergaderingen
- Dit kan mogelijk van invloed zijn op de prestaties op minder krachtige apparaten
Prijzen Zoom
- Basis: Gratis
- Pro: $ 15,99/maand per gebruiker
- Zakelijk: $ 21,99/maand per gebruiker
*zoom-beoordelingen en recensies
- G2: 4,5/5 (meer dan 56.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)
🔎 Wist u dat? Miscommunicatie kost Amerikaanse bedrijven jaarlijks 1,2 biljoen dollar, wat de noodzaak van effectieve communicatietools en -methoden onderstreept.
5. Google Werkruimte (het beste voor cloudgebaseerde productiviteit en samenwerking aan documenten)
Google Workspace (voorheen G Suite) is een geïntegreerde set cloudgebaseerde productiviteit- en samenwerkingsapplicaties, ontwikkeld door Google. Het blijft een populaire digitale communicatiesuite voor teams die in realtime willen samenwerken via e-mail, chat, documenten en video.
Met Gmail, Google Drive, Google Meet en Google Chat, die allemaal nauw zijn geïntegreerd, kunnen teams aan gedeelde documenten werken, opmerkingen achterlaten en vergaderingen houden zonder het ecosysteem te verlaten. Dankzij realtime samenwerking kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd vanaf elke locatie aan documenten en projecten werken. Het biedt ook een gedeelde, cloud-omgeving waar teams samen bestanden kunnen bewerken, vergaderingen kunnen plannen en assets kunnen opslaan.
De beste functies van Google werkruimte
- Krijg toegang tot beheerfuncties en veilige cloudopslagruimte
- Integreer met duizenden andere apps via Google Workspace Marketplace
- Beheer gebruiker toestemming en veiligheid instellingen op organisatieniveau
- Gebruik AI-aangedreven functies zoals geautomatiseerde e-mailreacties en slimme suggesties
Beperkingen van Google Workspace
- Hoewel sommige applicaties offline modi hebben, is voor volledige functie een internetverbinding vereist
- Het wordt duur als teams opschalen met geavanceerde opslagruimte en functies
Prijzen Google Werkruimte
- Business Starter: $ 8,40/maand per gebruiker
- Business Standard: $ 16,80/maand per gebruiker
- business Plus: *$ 26,40 per maand per gebruiker
- *onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Google Werkruimte
- G2: 4,6/5 (meer dan 42.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)
➡️ Lees meer: De beste e-mailalternatieven voor zakelijke communicatie
6. Chanty (het beste voor eenvoudig team chatten met ingebouwd taakbeheer)
Chanty is een lichtgewicht maar efficiënte communicatietool voor teams die hun dagelijkse interacties willen vereenvoudigen. Chanty combineert berichten met samenwerking aan taken en stelt u in staat om elk bericht om te zetten in een uitvoerbare taak, deze toe te wijzen en alles binnen de app bij te houden.
Bovendien consolideert de Teambook-functie van Chanty taken, chats en bestanden in een gecentraliseerde hub, waardoor informatie beter toegankelijk wordt. De intuïtieve interface en snelle installatie maken het een van de meer toegankelijke digitale communicatieplatforms, vooral voor diegenen die overstappen van e-mailintensieve workflows naar realtime conversatietools.
De beste functies van Chanty
- Bevorder teamcommunicatie door middel van openbare en privé-gesprekken
- Organiseer digitale communicatie met behulp van op onderwerpen gebaseerde threads en map
- Voer audio- en video-oproepen met mogelijkheden voor schermdelen om af te stemmen met teamleden en hun vergaderritme
- Gebruik het ingebouwde Kanban-bord om team-taak visueel te beheren
Beperkingen van Chanty
- Limiet integraties in vergelijking met meer gevestigde platforms
- Ontbreekt aan geavanceerde veiligheid-functies voor implementaties op bedrijfsniveau
Prijzen van Chanty
- Free
- Zakelijk: $ 4/maand per gebruiker
- *onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Chanty
- G2: 4,5/5 (meer dan 45 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)
Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Chanty:
Chanty biedt snelle berichten en stabiele audio-/videogesprekken, wat de communicatie binnen ons team aanzienlijk heeft verbeterd. Geplande berichten helpen bij het beheren van gesprekken tussen verschillende tijdzones en houden teams georganiseerd. Het is ook fijn om een Kanban-taakbeheerder in de app te hebben, zodat je de voortgang van het werk gemakkelijker kunt bijhouden. Ik vind het erg prettig hoe het rolbeheer hier werkt, omdat het het proces eenvoudig en veilig houdt.
Chanty biedt snelle berichten en stabiele audio-/videogesprekken, wat de communicatie binnen ons team aanzienlijk heeft verbeterd. Geplande berichten helpen bij het beheren van gesprekken over verschillende tijdzones heen en houden teams georganiseerd. Het is ook fijn om een Kanban-taakbeheerder in de app te hebben, zodat je de voortgang van het werk gemakkelijker kunt bijhouden. Ik vind het erg prettig hoe het rolbeheer hier werkt, omdat het het proces eenvoudig en veilig houdt.
7. Mattermost (het beste voor zelfgehoste communicatie met tools gericht op ontwikkelaars)
Mattermost is een open-source, zelfgehost samenwerkingsplatform dat ondernemingen veilige en flexibele oplossingen voor interne communicatie biedt. In tegenstelling tot cloudgebaseerde berichtenplatforms biedt Mattermost implementatie op locatie, waardoor bedrijven hun interne berichtensysteem kunnen hosten met volledige autonomie.
Dit platform is bij uitstek geschikt voor sectoren met strenge nalevingsvereisten, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de overheid, en ondersteunt gesprekken in threads, het delen van bestanden en aangepaste integraties. Het weerspiegelt daarmee de functionaliteit van moderne berichtenapps, terwijl uw gegevens privé blijven.
De beste functies van Mattermost
- Implementeer op locatie of in een privécloud voor volledige controle over uw gegevens
- Maak versleutelde berichten mogelijk met gedetailleerde toegangsinstellingen
- Integreer met DevOps-tools zoals Jira, GitHub en Jenkins
- Verbeter de interne communicatie via georganiseerde kanalen en directe berichten
Beperkingen van Mattermost
- Zelfhosting vereist een speciale infrastructuur en technische expertise
- De gratis zelfgehoste versie heeft limietten wat betreft het nummer van gebruikers en de berichtengeschiedenis
Prijzen Mattermost
- Free
- Professional: $ 10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
- onderneming: *Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Mattermost
- G2: 4,3/5 (meer dan 330 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)
Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Mattermost:
Wij geven de voorkeur aan Mattermost voor realtime berichtenverkeer binnen het team. De belangrijkste reden waarom wij hier de voorkeur aan geven, is dat het intern kan worden gebruikt. Het is veilig, succes in instant messaging en notificaties komen op tijd binnen. Soms is er een probleem met het delen van bestanden.
Wij geven de voorkeur aan Mattermost voor realtime berichtenverkeer binnen het team. De belangrijkste reden waarom wij hier de voorkeur aan geven, is dat het intern kan worden gebruikt. Het is veilig, succes in instant messaging en notificaties komen op tijd binnen. Soms is er een probleem met het delen van bestanden.
8. Flock (het beste voor snelle berichten en lichte team-samenwerking)
Flock is een applicatie voor teamcommunicatie die is ontworpen om teams te helpen snel te werken en gefocust te blijven. Dankzij de overzichtelijke interface en intuïtieve stijl is het eenvoudig om aan de slag te gaan. Met ingebouwde videoconferencing, projectmanagement en bestandsdeel maakt Flock het wisselen tussen verschillende tools overbodig.
Het platform is vooral handig voor teams op afstand die behoefte hebben aan gecentraliseerde communicatie en snelle toegang tot essentiële functies zoals projectbesprekingen, het delen van bestanden en herinneringen. Bovendien zorgen de realtime meldingen en snelle berichtbezorging ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien, zelfs niet op drukke werkplekken.
De beste functies van Flock
- Integreer Flock met Google Drive, Trello en meer dan 60 andere apps om al uw digitale communicatie op één lijn te houden
- Gebruik productiviteitfuncties zoals polls en herinneringen tijdens discussies
- Beheer taken efficiënt door nog te doen-lijstjes te maken, taken toe te wijzen en deadlines in te stellen
- Pin belangrijke berichten en bestanden vast zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden
Beperkingen van Flock
- Groepsvideo-gesprekken hebben een limiet van 20 deelnemers
- Zonder berichtenthreads wordt het moeilijk om specifieke discussies bij te houden
Prijzen van Flock
- Starter: Gratis
- Pro: $ 6/maand per gebruiker
- *onderneming: Aangepaste prijzen
Flock-beoordelingen en recensies
- G2: 4,4/5 (meer dan 270 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 340 beoordelingen)
9. Ryver (het beste voor het combineren van chat, taken en werkstroom-automatisering)
Ryver is een platform voor teamsamenwerking dat groepsberichten, taakbeheer en workflowautomatisering combineert in één applicatie. Ryver biedt onder meer teamchatten, bestandsdelen en spraak-/video-gesprekken, en is ontworpen om samenwerking te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen.
Dankzij de ingebouwde workflowautomatisering en ondersteuning voor onbeperkt aantal chatonderwerpen is Ryver geschikt voor teams die in een hoog tempo werken of kleine bedrijven die meerdere projecten beheren. Het biedt ook robuuste beheerder-functies en integraties met digitale tools zoals Dropbox, Google Drive en Zapier.
De beste functies van Ryver
- Centraliseer teamcommunicatie door open forums en privéteams te creëren
- Schakel tussen chatten en kanban-achtige manier om taken bij te houden zonder de app te verlaten
- Organiseer gesprekken in forums zodat u ze op lange termijn kunt raadplegen
- Automatiseer processen met Zapier en aangepaste workflows
Beperkingen van Ryver
- Spraak- en video-oproepen ondersteunen maximaal vijf deelnemers
- Ryver biedt geen gratis versie aan
Prijzen van Ryver
- Gratis proefversie beschikbaar
- Starter: $ 69/maand
- Standaard: $ 129/maand
- Medium Pack: $4/maand per gebruiker
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Ryver-beoordelingen en recensies
- G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)
💡 Pro-tip: Misverstanden op de werkplek vertragen vaak de productiviteit. Hier zijn vijf tips om miscommunicatie op de werkplek te voorkomen en de duidelijkheid binnen het team te vergroten:
- Stel duidelijke richtlijnen en communicatieprotocollen op die iedereen moet volgen, zodat berichten aankomen zoals bedoeld 🎯
- Concentreer u, parafraseer en stel verduidelijkende vragen om de werkelijke bedoeling achter hun woorden te begrijpen 👂
- Moedig open vragen aan en ontmoedig aannames om onduidelijkheden proactief aan te pakken 🤔
- Definieer duidelijk doelen en verantwoordelijkheden en stem uw boodschap af op het juiste platform 💬
- Centraliseer gesprekken, deel documenten en houd de voortgang bij om informatiesilo's te elimineren 💻
10. Jira (het beste voor agile projectmanagement en het bijhouden van problemen)
Hoewel Jira vooral bekend staat als een project- en probleemtracker voor softwareteams, mogen de communicatiemogelijkheden ervan niet over het hoofd worden gezien. Door middel van opmerkingen, @vermeldingen en integraties met chat-tools zoals Slack of Microsoft Teams wordt Jira een centraal hub voor samenwerking rond bugfixes, nieuwe functies en sprintplanning.
Deze tool is ontwikkeld door Atlassian en helpt teams met geavanceerde rapportage, automatisering en aangepaste werkstroom om op één lijn te blijven wat betreft prioriteiten, zonder dat de zichtbaarheid verloren gaat. Daarnaast omvat het ecosysteem van Jira Confluence voor documentatie, wat een extra laag van transparante teamcommunicatie toevoegt om iedereen op dezelfde pagina te houden.
*de beste functies van Jira
- Blijf effectief bijhouden van projecten met aanpasbare Scrum- en Kanban-borden
- Pas dashboard en werkstroom aan het proces van uw team aan
- Gebruik geavanceerde rapportage- en analysetools om inzicht te krijgen in de prestaties van uw team en mogelijke knelpunten
- Integreer met versiebeheer en CI/CD-tools voor naadloze DevOps
Limieten van Jira
- De mogelijkheden en aangepaste opties van Jira kunnen intimiderend zijn voor nieuwe gebruikers
- Misschien alleen geschikt voor teams die agile- of scrummethodologieën volgen
Prijzen van Jira
- Free
- Standaard: Tot $ 8,60/maand per gebruiker
- Premium: Tot $ 17 per maand per gebruiker
- *onderneming: Aangepaste prijzen
Jira-beoordelingen en recensies
- G2: 4,3/5 (meer dan 6000 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)
Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Jira:
Jira heeft een intuïtieve interface, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor gebruikers van alle niveaus. Het is heel eenvoudig om taken toe te wijzen, tijdlijnen te maken en bij te houden. De Kanban-bordfunctie helpt bij het visualiseren van taken. Maakt samenwerking tussen teams mogelijk, waardoor het effectief is bij het werk aan een project. Biedt meerdere verbindingen met apps van derden.
Jira heeft een intuïtieve interface, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor gebruikers van alle niveaus. Het is heel eenvoudig om taken toe te wijzen, tijdlijnen te maken en bij te houden. De Kanban-bordfunctie helpt bij het visualiseren van taken. Maakt samenwerking tussen teams mogelijk, waardoor het effectief is bij het werk aan een project. Biedt meerdere verbindingen met apps van derden.
11. Dropbox (het beste voor veilige opslagruimte en eenvoudig deel)
Dropbox is geëvolueerd van een eenvoudige cloudopslagdienst naar een collaboratieve werkruimte waar teams bestanden delen, opmerkingen achterlaten en versies beheren. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en kan worden verbonden aan verschillende programma's van derden, terwijl de Paper-tool realtime documentbewerking en communicatie mogelijk maakt.
Maak gedeelde mappen voor lopende projecten, beperk de toegang op basis van rol en synchroniseer moeiteloos grote mediabestanden. Door digitale communicatie-apps zoals Slack en Zoom te integreren, kunt u gesprekken koppelen aan content.
De beste functies van Dropbox
- Krijg overal toegang tot bestanden dankzij automatische synchronisatie tussen apparaten
- Deel bestanden door deelbare links te genereren of medewerkers uit te nodigen
- Herstel eerdere versies van bestanden en herstel verwijderde items binnen een bepaalde periode
- Reageer rechtstreeks op gedeelde bestanden om discussies in hun context te houden
Limietten van Dropbox
- Biedt beperkte berichtmogelijkheden buiten bestandsbesprekingen om
- Geavanceerde samenwerkingstools zijn voornamelijk te vinden in Dropbox Paper, dat echter een aantal drempels kent
*prijzen van Dropbox
- Plus: $11,99/maand
- Essentials: $19,99/maand
- Zakelijk: $ 18 per maand per gebruiker
- Business Plus: $ 30/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Dropbox
- G2: 4,4/5 (meer dan 28.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)
Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Dropbox:
De eenvoudige manier waarop u kunt werken door bestanden te delen waaraan u werkt en de meest recente wijzigingen te hebben, bijvoorbeeld voor ontwerptekeningen, maakt ons werk productiever en overzichtelijker, omdat we niet te veel bestanden hebben waardoor we in de war kunnen raken over welke het meest recente is. Het delen van ontwerpboeken, zodat ze overal gemakkelijk toegankelijk zijn, helpt echt enorm.
De eenvoudige manier waarop u kunt werken door bestanden te delen waaraan u werkt en de meest recente wijzigingen te hebben, bijvoorbeeld voor ontwerptekeningen, maakt ons werk productiever en overzichtelijker, omdat we niet te veel bestanden hebben waardoor we in de war kunnen raken over welke het meest recente is. Het delen van ontwerpboeken, zodat ze overal gemakkelijk toegankelijk zijn, helpt echt enorm.
12. Microsoft Office 365 (het beste voor productiviteit in onderneming met Office-apps)
Microsoft 365 biedt een volledig geïntegreerd pakket dat e-mail (Outlook), documentbewerking (Word, Excel, PowerPoint), berichtenverkeer (Teams) en planning (Outlook Agenda) omvat. Voor ondernemingen die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem is dit een ideaal alles-in-één platform voor externe communicatie met clients en interne communicatie binnen het team.
Teams maakt video-conferencing, threaded chat, samenwerking aan bestanden en zelfs integratie met apps van derden mogelijk. Met SharePoint en OneDrive maakt Microsoft 365 veilige samenwerking tussen afdelingen en tijdzones eenvoudig.
De beste functies van Microsoft Office 365
- Krijg eenvoudig toegang tot applicaties, waaronder Word, Excel, PowerPoint en Outlook
- Werk in realtime samen met collega's met behulp van cloudgebaseerde tools
- Sla bestanden op in veiligheid met 1 TB OneDrive-cloudopslagruimte per gebruiker en deel ze
- Deel bestanden met veiligheid en OneDrive en stel gedetailleerde toestemming in
*limieten van Microsoft Office 365
- Veel resources nodig op oudere apparaten en hoge terugkerende kosten
- Voor optimale functie en samenwerking is een stabiele internetverbinding vereist
*prijzen voor Microsoft Office 365
- Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker
- Microsoft 365 Apps for Business: $ 9,90/maand per gebruiker
- Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker
- Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker
beoordelingen en recensies van Microsoft Office 365*
- G2: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)
🧠 Leuk weetje: e-mail is het populairste communicatiemiddel op de werkplek: 52,2% van de werknemers gebruikt het minstens één keer per week.
13. SharePoint (het beste voor documentbeheer en intranetportals)
SharePoint is het samenwerkingsplatform van Microsoft dat organisaties helpt bij het beheren van interne content, het bouwen van intranetten en het delen van kennis. Het is ideaal voor teams die gestructureerde toegang nodig hebben tot documenten, aankondigingen en interne communicatie op één centrale plek.
Met krachtige aangepaste mogelijkheden en nauwe integratie met Microsoft 365 helpt SharePoint grote organisaties om iedereen op één lijn te houden. Bovendien zorgt het ingebouwde toestemmingbeheer ervoor dat belangrijke informatie alleen beschikbaar is voor geautoriseerde gebruikers.
De beste functies van SharePoint
- Maak aangepaste intranetpagina's met dynamische content en werkstroom
- Pas teamwebsites aan om aan specifieke projectbehoeften of de huisstijl van uw organisatie te voldoen
- Beheer de toegang tot gevoelige informatie met toestemming op rollen
- Gebruik geavanceerde zoekfuncties om snel documenten, mensen en informatie te vinden op locatie
Beperkingen van SharePoint
- Het configureren van SharePoint om aan specifieke organisatorische vereisten te voldoen, is complex
- Het uploaden van individuele bestanden heeft een limiet van 15 GB
Prijzen voor SharePoint
- SharePoint (Abonnement 1): $ 5 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
- Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
- Microsoft 365 Copilot: $ 30/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
SharePoint-beoordelingen en recensies
- G2: 4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,3/5 (meer dan 5000 beoordelingen)
🎁 Meer digitale communicatietools op de werkplek
Vind de perfecte digitale communicatietool voor op de werkplek met ClickUp
De grootte van uw team, de werkstijl en de samenwerkingsvereisten bepalen de ideale digitale communicatieoplossing voor uw werkplek. Platforms zoals Slack en Microsoft Teams blinken uit in realtime berichten en vergaderfuncties, terwijl Zoom en Google Workspace betrouwbare virtuele vergaderingen en samenwerking aan documenten bieden.
Als u echter op zoek bent naar een alles-in-één platform dat meer biedt dan alleen berichten versturen, zoals chat, documenten, whiteboards, taakbeheer en zelfs AI-gestuurde assistentie, dan is ClickUp moeilijk te overtreffen. Dankzij de communicatie- en projectmanagementtools kunnen teams op één plek afgestemd, met hoge productiviteit en gefocust blijven.
Meld u vandaag nog gratis aan en maak van versnipperde gesprekken en werkstroom een uniforme, collaboratieve ervaring.