13 beste digitale communicatietools voor de werkplek in 2025

Het probleem is niet dat er te weinig wordt gecommuniceerd, maar dat er verkeerd wordt gecommuniceerd.

Teams op afstand en hybride teams zijn meer dan ooit met elkaar verbonden, maar constante pings, versnipperde kanalen en eindeloze vergaderingen betekenen niet dat mensen op één lijn zitten. Ze betekenen alleen maar dat iedereen uitgeput is.

De echte uitdaging is niet om in contact te blijven, maar om duidelijk te blijven.

Zonder de juiste tools raken updates ondergesneeuwd, lopen beslissingen vertraging op en leidt samenwerking tot misverstanden.

In deze gids verkennen we de tien beste digitale communicatietools voor moderne teams: tools die asynchroon werk ondersteunen, gesprekken stroomlijnen en u helpen meer klaar te krijgen met minder onderbrekingen.

Door de juiste digitale communicatietools te kiezen, kunt u de samenwerking, coördinatie en efficiëntie binnen uw organisatie verbeteren. Hieronder vindt u de essentiële functies waarmee u rekening moet houden.

Realtime communicatie: Zoek naar digitale communicatietools die instant messaging en Zoek naar digitale communicatietools die instant messaging en asynchrone video communicatie omvatten, zodat teamleden flexibel met elkaar kunnen communiceren

Taakbeheer: Zoek naar digitale communicatietools met functies waarmee u taken kunt toewijzen, deadlines kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden

Toegang via mobiel en desktop: Kies digitale communicatietools die toegankelijk zijn op alle apparaten, zodat teamleden betrokken kunnen blijven op kantoor of onderweg

Integratiemogelijkheden: Kies een tool met effectieve communicatietechnologie die kan worden geïntegreerd met alle verschillende applicaties die uw team gebruikt, zoals projectmanagementplatforms

veiligheid en naleving: *Kies voor digitale communicatietools met effectieve maatregelen voor veiligheid, zoals gegevensversleuteling en naleving van regelgeving, om gevoelige informatie te beschermen

Gebruiksvriendelijke interface: Kies een digitale communicatietool voor uw werkplek met een intuïtief ontwerp. Hierdoor kunnen teamleden het product gemakkelijk omarmen, waardoor de trainingstijd wordt verkort en de algehele efficiëntie wordt verhoogd

🎥 Wilt u dat uw team beter en sneller communiceert, ongeacht waar iedereen zich bevindt? In de bovenstaande video worden 7 apps getoond die precies daarvoor zijn ontwikkeld: functies die helpen om ruis te verminderen, discussies gefocust te houden en de manier waarop mensen informatie delen, vergaderingen en samenwerken te stroomlijnen.

📮 ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chat voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren met het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats op één plek samen! Het is tijd om te centraliseren en energie te steken in uw bedrijf!

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één samenwerking en projectmanagementTeamgrootte: Ideaal voor teams die een veelzijdige tool nodig hebben voor het beheren van projecten en communicatie Chat, documenten, whiteboards, clips, AI-aangedreven notitieblok, taakbeheer, realtime samenwerking Free Forever; aangepast beschikbaar voor ondernemingen Slack Real-time berichten en teamgesprekken Teamgrootte: Ideaal voor teams die op zoek zijn naar een communicatieplatform dat gericht is op berichtenverkeer Kanalen voor onderwerpen, het delen van bestanden, spraak-/video-gesprekken, app-integraties en werkstroom-automatisering Gratis; vanaf $ 8,75 per maand per gebruiker Microsoft Teams Videogesprekken en Microsoft 365-integratie Teamgrootte: Teams die Microsoft-integratie nodig hebben met chat, video en samenwerking aan documenten Naadloze Microsoft 365-integratie, vergadertools, bestanden delen, gesprekken in threads Free; vanaf $ 4 per maand per gebruiker Zoom Hoogwaardige video-conferencing en webinarsTeamgrootte: Ideaal voor teams die behoefte hebben aan betrouwbare video-communicatie en webinars Video-gesprekken, scherm delen, breakout rooms, chat, integraties met andere apps Free; vanaf $ 15,99 per maand per gebruiker Google Workspace Cloudgebaseerde productiviteit en samenwerking aan documenten Teamgrootte: ideaal voor teams die deel uitmaken van het Google-ecosysteem Gmail, Docs, Drive, Vergadering, Chatten, Kalender, realtime samenwerking, cloudopslagruimte Business Starter: $ 8,40/maand per gebruiker Chanty Eenvoudige team chatten met ingebouwd taakbeheer Teamgrootte: Kleine teams die een eenvoudige communicatietool met taakbeheer nodig hebben Team chat, taakbeheer, video-/audio-oproepen, bestanden delen, Kanban-bord Gratis; vanaf $ 4 per maand per gebruiker Mattermost Zelfgehoste communicatie met tools gericht op ontwikkelaars Teamgrootte: Ideaal voor teams die behoefte hebben aan veilige, zelfgehoste communicatie Zelf gehoste of privé cloudimplementatie, versleutelde berichten, DevOps-integraties Gratis; vanaf $ 10 per maand per gebruiker Flock Snelle berichtenuitwisseling en lichtgewicht teamsamenwerking Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote teams die behoefte hebben aan snelle, efficiënte communicatie Team chat, bestanden delen, videoconferenties, taakbeheer, herinnering Free; vanaf $ 6 per maand per gebruiker Ryver Combinatie van chat, taken en workflowautomatisering Teamgrootte: Teams die chat- en taakbeheer op één platform nodig hebben Team chat, taakbeheer, workflowautomatisering, bestanden delen Vanaf $ 4 per maand per gebruiker Jira Agile projectmanagement en probleem bijhouden Teamgrootte: Ideaal voor agile softwareontwikkelingsteams Probleem bijhouden, projectmanagement, flexibele werkstroom, integraties met Slack, GitHub en meer Gratis; vanaf $ 8,60 per maand per gebruiker Dropbox Veilige bestandsopslagruimte en eenvoudig delen Teamgrootte: Teams die behoefte hebben aan veilige bestandsdeling en versie Bestanden delen, synchroniseren, bestandsversiegeschiedenis, Dropbox Paper voor samenwerking aan documenten Vanaf $ 11,99 per maand Microsoft Office 365 Productiviteit voor ondernemingen met kantoorapps Teamgrootte: ideaal voor teams die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, cloudopslagruimte Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Met zoveel beschikbare tools kan het moeilijk zijn om de juiste te kiezen. Om u te helpen bij uw keuze hebben we een lijst samengesteld met de beste communicatietools voor werken op afstand en hybride werken.

*clickUp (het beste voor alles-in-één samenwerking en projectmanagement)

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is een uitgebreid platform voor productiviteit dat het werk van uw team centraliseert en dienst doet als software voor samenwerking en projectmanagement. Het bevat tal van functies om aan verschillende communicatie- en organisatorische vereisten te voldoen.

Werk direct samen door gesprekken om te zetten in uitvoerbare taken in ClickUp Chat

ClickUp Chat brengt gesprekken letterlijk rechtstreeks naar uw werkstroom. In plaats van heen en weer te schakelen tussen een berichtenapp en een taakbeheerder, kunnen teams chatten, plannen en actie ondernemen zonder ooit van tabblad te wisselen.

U kunt team- of onderwerpgebaseerde kanalen opzetten, snelle directe berichten versturen en een bericht direct omzetten in een taak wanneer er iets moet worden opgevolgd. Er is ook een functie 'Berichten' voor meer gestructureerde updates (zoals aankondigingen of samenvattingen) en slimme tagging, zodat uw team niets over het hoofd ziet.

Wat opvalt, is hoe goed ClickUp Chat in verbinding staat met de rest van het platform: – Threads kunnen rechtstreeks worden gesynchroniseerd met taken voor context – U kunt berichten markeren voor follow-up (zodat actiepunten niet verloren gaan) – ClickUp AI kan chats samenvatten en discussies omzetten in taken of volgende stappen

Voor hybride of externe teams die één enkele bron van informatie nodig hebben voor gesprekken en projectvoortgang, is ClickUp Chat een slimme keuze, vooral als u ClickUp al gebruikt voor werkbeheer.

ClickUp document realtime samenwerking

ClickUp Docs biedt een samenwerkingsomgeving voor het in realtime aanmaken, delen en bewerking van documenten. Maak wiki's, kennisbanken en projectdocumenten met geavanceerd format, zoals ingesloten een bladwijzer maken en tabellen.

Documenten in ClickUp staan niet op zichzelf, maar zijn rechtstreeks verbonden met taken, zodat belangrijke details altijd binnen handbereik zijn voor uw team. Met Docs Hub kunt u teamgenoten direct taggen, records zoeken, sorteren en filteren, zodat alles georganiseerd en toegankelijk blijft.

Snel format nodig? Voeg bladwijzers, tabellen of rich text toe. Wilt u snellere output? Gebruik ClickUp AI om ter plekke samen te vatten of te herschrijven.

Geen losse documenten meer – alles staat op de plek waar je werk gebeurt.

Visualiseer ideeën en zet ze direct om in taken met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards creëren een virtueel canvas voor brainstormen en visuele communicatie. Dankzij realtime samenwerking kunnen teams ideeën schetsen, stroomdiagrammen maken en werkstroom visualiseren.

ClickUp Whiteboards zijn geïntegreerd met taken en documenten, zodat u ideeën vanaf het canvas kunt omzetten in uitvoerbare activiteiten. Deze naadloze verbinding tussen inspiratie en uitvoering houdt initiatieven op koers.

Leer hoe u ClickUp Whiteboards kunt gebruiken:

Neem korte schermvideo's op en deel ze met ClickUp Clips

Met ClickUp Clips kunnen gebruikers eenvoudig schermopnames maken en delen. Dit is uiterst nuttig voor het geven van gedetailleerde uitleg, het geven van feedback en het vastleggen van processen. ClickUp Clips kan ook worden geïntegreerd met taken, documenten en chats.

Het beste deel? ClickUp Clips kunnen automatisch worden gelabeld, getranscribeerd en samengevat met behulp van AI, waardoor ze beter doorzoekbaar en toegankelijker worden. Ze zorgen ervoor dat visuele informatie toegankelijk is waar dat het meest nodig is.

En als u toch een vergadering nodig hebt?

maak kennis met ClickUp AI Notetaker.

Deze AI-aangedreven assistent neemt deel aan uw Zoom-, Google Meet- of Teams-gesprekken, neemt de sessie automatisch op en levert een volledig transcript, een samenvatting en actiepunten – rechtstreeks in een ClickUp Doc. Alles blijft in verbinding met uw werkstroom, zodat er niets verloren gaat in de chaos na de vergadering.

Organiseer, prioriteer en houd elke taak bij met ClickUp-taak

ClickUp blinkt uit in taakbeheer met ClickUp-taak door aanpasbare taken te bieden die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan elke werkstroom. Wijs taken toe, bepaal prioriteiten, stel deadlines vast en controleer de voortgang in verschillende weergaven, waaronder Lijst, Bord en Kalender.

Om de organisatie en efficiëntie te verbeteren, biedt het platform meer dan 35 ClickApps, waaronder automatiseringen, sprintpunten en aangepaste velden.

*hier volgt een overzicht van hoe u uw eerste taak op ClickUp kunt instellen

Gebruik ClickUp Brain om e-mailreacties te genereren

ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-assistent die werkt met taken, documenten, gesprekken en projectruimtes om uw team te helpen efficiënter en intelligenter te werken. Het kan direct content genereren, zoals vergaderantekeningen, taakbeschrijvingen en projectoverzichten, waardoor u tijd bespaart op repetitief schrijfwerk.

Vat uitgebreide commentaarthreads samen, haal actiepunten eruit of beantwoord queries op basis van de bestaande documentatie en taken in uw werkruimte.

🎁 Bonus: U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om gestructureerde checklists voor interne communicatie-audits te maken. Hier is een voorbeeld: Een voorbeeld van een checklist voor interne communicatie-audits, gemaakt door ClickUp Brain

Om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren en de communicatie op de werkplek gestructureerder en schaalbaarder te maken, biedt ClickUp sjablonen voor communicatieplannen die giswerk overbodig maken. Sjablonen zoals het ClickUp-sjabloon voor interne communicatie en het ClickUp-sjabloon voor communicatieplannen helpen u snel aan de slag te gaan en gefocust te blijven.

De beste functies van ClickUp

Werk in realtime samen om updates te bespreken, vragen te stellen en snelle beslissingen te nemen

Maak en deel bewerkbare ClickUp Docs met het hele team

Organiseer uw werk met volledig aanpasbare taken, tijdlijnen en weergaven

Schrijf sneller en slimmer met AI-ondersteuning via ClickUp Brain

Wijs taken toe en houd ze rechtstreeks vanuit ClickUp Chat-threads bij

Limieten van ClickUp

Het kan even duren om alle functies onder de knie te krijgen, maar dat loont zich snel door de flexibiliteit en controle die het biedt

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het creëren van sociale en digitale media-content te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz.) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat voldoet aan de behoefte om onze contentcreatiecyclus bij te houden en op te volgen).

2. Slack (het beste voor realtime berichten en team gesprekken)

via Slack

Slack is een populaire applicatie voor teamcommunicatie die gesprekken, tools en bestanden op één locatie samenbrengt. De gebruiksvriendelijke interface helpt teams om kanalen voor specifieke projecten of onderwerpen op te zetten, wat gestructureerde en transparante interacties bevordert.

Slack is echter meer dan een asynchrone communicatietool; het ondersteunt ook digitale communicatiekanalen zoals spraakoproepen, video-conferenties en het delen van bestanden. Bovendien kan het worden verbonden met meer dan 2500 applicaties, waardoor werkstroom wordt vereenvoudigd en er minder vaak van tool hoeft te worden gewisseld.

De beste functies van Slack

Organiseer gesprekken met speciale kanalen voor projecten, afdelingen of bedrijfsnieuws

Integreer met apps zoals Google Drive, Trello en Dropbox

Verbeter de communicatie via spraak- en video-oproepen

Automatiseer taken met behulp van de Workflow Builder om aangepaste workflows te creëren

Limiet van Slack

Hoge activiteitsniveaus kunnen leiden tot frequente notificaties, wat afleidend kan zijn

Premium-abonnementen kunnen duur zijn voor grotere teams

Prijzen Slack

Free

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business+: $ 15 per maand per gebruiker

Onderneming Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over Slack:

Met Slack Workspace is het eenvoudig om teamgesprekken rond specifieke projecten en onderwerpen te organiseren. Het is eenvoudig om met Slack groepschats te maken, waar teams kunnen chatten en specifieke onderwerpen en projecten kunnen bespreken. Slack biedt een uitstekende zoekfunctie waarmee je eenvoudig teamgesprekken, kanalen en bestanden kunt filteren en vinden. Eenvoudige integratie met veel apps van derden. Slack heeft een ongelooflijk intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.

3. Microsoft Teams (het beste voor videovergaderingen en Microsoft 365-integratie)

via Microsoft

Microsoft Teams is videoconferentiesoftware die chat, videovergaderingen en bestandsopslag combineert in één werkruimte. Het is bedoeld om asynchroon werk te verbeteren. Met gesprekken in threads, geïntegreerde bestandsdeling via OneDrive en de mogelijkheid om speciale kanalen voor afdelingen of projecten te creëren, is Teams essentieel geworden voor bedrijven die silo's willen verminderen en de betrokkenheid willen verbeteren.

Het systeem stimuleert gecoördineerde gesprekken en het delen van bronnen. Het werkt soepel samen met Microsoft 365-apps zoals Word, Excel en PowerPoint, waardoor realtime samenwerking mogelijk is .

De beste functies van Microsoft Teams

Organiseer virtuele vergaderingen met maximaal 300 deelnemers

Stel teams en kanalen in om de communicatie te organiseren op basis van onderwerp of functie

Pas uw werkruimte aan door aantekeningen, websites en apps van derden toe te voegen

Verbeter de interne communicatie met vermeldingen, threads en activiteitenfeeds

Limietten van Microsoft Teams

De applicatie vraagt veel van de systeembronnen

Voor bepaalde functies en integraties is een betaald abonnement vereist

*prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams Gratis

Microsoft 365 Personal: $ 9,99/maand

Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand

microsoft Teams Essentials: *$ 4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft over Microsoft Teams:

Microsoft Teams helpt mensen om effectief samen te werken, zelfs als ze niet bij elkaar zijn, door middel van groepschatten, video en het delen van bestanden. Het integreert naadloos verschillende Microsoft 365-apps, zoals OneDrive, Outlook en SharePoint. Gebruikers kunnen verschillende teamkanalen gebruiken voor effectief projectmanagement. Het is gebruiksvriendelijker en gemakkelijker om mee te werken. Het is handig tijdens vergaderingen, seminars en andere bijeenkomsten.

4. Zoom (het beste voor video-conferencing en webinars van hoge kwaliteit)

via Zoom

Zoom is een populaire communicatietool voor ondernemingen die bekend staat om zijn hoogwaardige audio- en video-functies, waarmee virtuele vergaderingen en webinars mogelijk zijn. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en ondersteunt verschillende functies, waaronder scherm delen, breakout rooms en realtime chat, waardoor het geschikt is voor ondernemingen van elke grootte.

Dankzij de integratie met apps van derden (zoals CRM's en kalenders) is Zoom veelzijdig inzetbaar in verschillende sectoren. De integratie met CRM's, kalenders en projecttools maakt het een flexibele oplossing voor organisaties van elke grootte die hun digitale communicatie willen verbeteren.

De beste functies van Zoom

Organiseer grote vergaderingen en webinars die worden ondersteund voor maximaal 1000 deelnemers

Gebruik breakout rooms om kleinere groepsdiscussies te houden binnen grotere vergaderingen

Stuur berichten, plan vergaderingen en deel vergadercontent binnen één app via Zoom Chatten en Zoom Kalender, en voeg context toe aan gesprekken

Neem vergaderingen op om miscommunicatie te voorkomen of voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn bij live sessies

Beperkingen van Zoom

De gratis versie heeft een limiet van 40 minuten voor vergaderingen

Dit kan mogelijk van invloed zijn op de prestaties op minder krachtige apparaten

Prijzen Zoom

Basis: Gratis

Pro: $ 15,99/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 21,99/maand per gebruiker

*zoom-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 56.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Miscommunicatie kost Amerikaanse bedrijven jaarlijks 1,2 biljoen dollar, wat de noodzaak van effectieve communicatietools en -methoden onderstreept.

5. Google Werkruimte (het beste voor cloudgebaseerde productiviteit en samenwerking aan documenten)

via Google

Google Workspace (voorheen G Suite) is een geïntegreerde set cloudgebaseerde productiviteit- en samenwerkingsapplicaties, ontwikkeld door Google. Het blijft een populaire digitale communicatiesuite voor teams die in realtime willen samenwerken via e-mail, chat, documenten en video.

Met Gmail, Google Drive, Google Meet en Google Chat, die allemaal nauw zijn geïntegreerd, kunnen teams aan gedeelde documenten werken, opmerkingen achterlaten en vergaderingen houden zonder het ecosysteem te verlaten. Dankzij realtime samenwerking kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd vanaf elke locatie aan documenten en projecten werken. Het biedt ook een gedeelde, cloud-omgeving waar teams samen bestanden kunnen bewerken, vergaderingen kunnen plannen en assets kunnen opslaan.

De beste functies van Google werkruimte

Krijg toegang tot beheerfuncties en veilige cloudopslagruimte

Integreer met duizenden andere apps via Google Workspace Marketplace

Beheer gebruiker toestemming en veiligheid instellingen op organisatieniveau

Gebruik AI-aangedreven functies zoals geautomatiseerde e-mailreacties en slimme suggesties

Beperkingen van Google Workspace

Hoewel sommige applicaties offline modi hebben, is voor volledige functie een internetverbinding vereist

Het wordt duur als teams opschalen met geavanceerde opslagruimte en functies

Prijzen Google Werkruimte

Business Starter: $ 8,40/maand per gebruiker

Business Standard: $ 16,80/maand per gebruiker

business Plus: *$ 26,40 per maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Werkruimte

G2: 4,6/5 (meer dan 42.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

6. Chanty (het beste voor eenvoudig team chatten met ingebouwd taakbeheer)

via Chanty

Chanty is een lichtgewicht maar efficiënte communicatietool voor teams die hun dagelijkse interacties willen vereenvoudigen. Chanty combineert berichten met samenwerking aan taken en stelt u in staat om elk bericht om te zetten in een uitvoerbare taak, deze toe te wijzen en alles binnen de app bij te houden.

Bovendien consolideert de Teambook-functie van Chanty taken, chats en bestanden in een gecentraliseerde hub, waardoor informatie beter toegankelijk wordt. De intuïtieve interface en snelle installatie maken het een van de meer toegankelijke digitale communicatieplatforms, vooral voor diegenen die overstappen van e-mailintensieve workflows naar realtime conversatietools.

De beste functies van Chanty

Bevorder teamcommunicatie door middel van openbare en privé-gesprekken

Organiseer digitale communicatie met behulp van op onderwerpen gebaseerde threads en map

Voer audio- en video-oproepen met mogelijkheden voor schermdelen om af te stemmen met teamleden en hun vergaderritme

Gebruik het ingebouwde Kanban-bord om team-taak visueel te beheren

Beperkingen van Chanty

Limiet integraties in vergelijking met meer gevestigde platforms

Ontbreekt aan geavanceerde veiligheid-functies voor implementaties op bedrijfsniveau

Prijzen van Chanty

Free

Zakelijk: $ 4/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chanty

G2: 4,5/5 (meer dan 45 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Chanty:

Chanty biedt snelle berichten en stabiele audio-/videogesprekken, wat de communicatie binnen ons team aanzienlijk heeft verbeterd. Geplande berichten helpen bij het beheren van gesprekken tussen verschillende tijdzones en houden teams georganiseerd. Het is ook fijn om een Kanban-taakbeheerder in de app te hebben, zodat je de voortgang van het werk gemakkelijker kunt bijhouden. Ik vind het erg prettig hoe het rolbeheer hier werkt, omdat het het proces eenvoudig en veilig houdt.

via Mattermost

Mattermost is een open-source, zelfgehost samenwerkingsplatform dat ondernemingen veilige en flexibele oplossingen voor interne communicatie biedt. In tegenstelling tot cloudgebaseerde berichtenplatforms biedt Mattermost implementatie op locatie, waardoor bedrijven hun interne berichtensysteem kunnen hosten met volledige autonomie.

Dit platform is bij uitstek geschikt voor sectoren met strenge nalevingsvereisten, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de overheid, en ondersteunt gesprekken in threads, het delen van bestanden en aangepaste integraties. Het weerspiegelt daarmee de functionaliteit van moderne berichtenapps, terwijl uw gegevens privé blijven.

De beste functies van Mattermost

Implementeer op locatie of in een privécloud voor volledige controle over uw gegevens

Maak versleutelde berichten mogelijk met gedetailleerde toegangsinstellingen

Integreer met DevOps-tools zoals Jira, GitHub en Jenkins

Verbeter de interne communicatie via georganiseerde kanalen en directe berichten

Beperkingen van Mattermost

Zelfhosting vereist een speciale infrastructuur en technische expertise

De gratis zelfgehoste versie heeft limietten wat betreft het nummer van gebruikers en de berichtengeschiedenis

Prijzen Mattermost

Free

Professional: $ 10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mattermost

G2: 4,3/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Mattermost:

Wij geven de voorkeur aan Mattermost voor realtime berichtenverkeer binnen het team. De belangrijkste reden waarom wij hier de voorkeur aan geven, is dat het intern kan worden gebruikt. Het is veilig, succes in instant messaging en notificaties komen op tijd binnen. Soms is er een probleem met het delen van bestanden.

8. Flock (het beste voor snelle berichten en lichte team-samenwerking)

via Flock

Flock is een applicatie voor teamcommunicatie die is ontworpen om teams te helpen snel te werken en gefocust te blijven. Dankzij de overzichtelijke interface en intuïtieve stijl is het eenvoudig om aan de slag te gaan. Met ingebouwde videoconferencing, projectmanagement en bestandsdeel maakt Flock het wisselen tussen verschillende tools overbodig.

Het platform is vooral handig voor teams op afstand die behoefte hebben aan gecentraliseerde communicatie en snelle toegang tot essentiële functies zoals projectbesprekingen, het delen van bestanden en herinneringen. Bovendien zorgen de realtime meldingen en snelle berichtbezorging ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien, zelfs niet op drukke werkplekken.

De beste functies van Flock

Integreer Flock met Google Drive, Trello en meer dan 60 andere apps om al uw digitale communicatie op één lijn te houden

Gebruik productiviteitfuncties zoals polls en herinneringen tijdens discussies

Beheer taken efficiënt door nog te doen-lijstjes te maken, taken toe te wijzen en deadlines in te stellen

Pin belangrijke berichten en bestanden vast zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

Beperkingen van Flock

Groepsvideo-gesprekken hebben een limiet van 20 deelnemers

Zonder berichtenthreads wordt het moeilijk om specifieke discussies bij te houden

Prijzen van Flock

Starter: Gratis

Pro: $ 6/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Flock-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 340 beoordelingen)

9. Ryver (het beste voor het combineren van chat, taken en werkstroom-automatisering)

via Ryver

Ryver is een platform voor teamsamenwerking dat groepsberichten, taakbeheer en workflowautomatisering combineert in één applicatie. Ryver biedt onder meer teamchatten, bestandsdelen en spraak-/video-gesprekken, en is ontworpen om samenwerking te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen.

Dankzij de ingebouwde workflowautomatisering en ondersteuning voor onbeperkt aantal chatonderwerpen is Ryver geschikt voor teams die in een hoog tempo werken of kleine bedrijven die meerdere projecten beheren. Het biedt ook robuuste beheerder-functies en integraties met digitale tools zoals Dropbox, Google Drive en Zapier.

De beste functies van Ryver

Centraliseer teamcommunicatie door open forums en privéteams te creëren

Schakel tussen chatten en kanban-achtige manier om taken bij te houden zonder de app te verlaten

Organiseer gesprekken in forums zodat u ze op lange termijn kunt raadplegen

Automatiseer processen met Zapier en aangepaste workflows

Beperkingen van Ryver

Spraak- en video-oproepen ondersteunen maximaal vijf deelnemers

Ryver biedt geen gratis versie aan

Prijzen van Ryver

Gratis proefversie beschikbaar

Starter: $ 69/maand

Standaard: $ 129/maand

Medium Pack: $4/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Ryver-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Misverstanden op de werkplek vertragen vaak de productiviteit. Hier zijn vijf tips om miscommunicatie op de werkplek te voorkomen en de duidelijkheid binnen het team te vergroten: Stel duidelijke richtlijnen en communicatieprotocollen op die iedereen moet volgen, zodat berichten aankomen zoals bedoeld 🎯

Concentreer u, parafraseer en stel verduidelijkende vragen om de werkelijke bedoeling achter hun woorden te begrijpen 👂

Moedig open vragen aan en ontmoedig aannames om onduidelijkheden proactief aan te pakken 🤔

Definieer duidelijk doelen en verantwoordelijkheden en stem uw boodschap af op het juiste platform 💬

Centraliseer gesprekken, deel documenten en houd de voortgang bij om informatiesilo's te elimineren 💻

10. Jira (het beste voor agile projectmanagement en het bijhouden van problemen)

via Atlassian

Hoewel Jira vooral bekend staat als een project- en probleemtracker voor softwareteams, mogen de communicatiemogelijkheden ervan niet over het hoofd worden gezien. Door middel van opmerkingen, @vermeldingen en integraties met chat-tools zoals Slack of Microsoft Teams wordt Jira een centraal hub voor samenwerking rond bugfixes, nieuwe functies en sprintplanning.

Deze tool is ontwikkeld door Atlassian en helpt teams met geavanceerde rapportage, automatisering en aangepaste werkstroom om op één lijn te blijven wat betreft prioriteiten, zonder dat de zichtbaarheid verloren gaat. Daarnaast omvat het ecosysteem van Jira Confluence voor documentatie, wat een extra laag van transparante teamcommunicatie toevoegt om iedereen op dezelfde pagina te houden.

*de beste functies van Jira

Blijf effectief bijhouden van projecten met aanpasbare Scrum- en Kanban-borden

Pas dashboard en werkstroom aan het proces van uw team aan

Gebruik geavanceerde rapportage- en analysetools om inzicht te krijgen in de prestaties van uw team en mogelijke knelpunten

Integreer met versiebeheer en CI/CD-tools voor naadloze DevOps

Limieten van Jira

De mogelijkheden en aangepaste opties van Jira kunnen intimiderend zijn voor nieuwe gebruikers

Misschien alleen geschikt voor teams die agile- of scrummethodologieën volgen

Prijzen van Jira

Free

Standaard: Tot $ 8,60/maand per gebruiker

Premium: Tot $ 17 per maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Jira-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Jira:

Jira heeft een intuïtieve interface, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor gebruikers van alle niveaus. Het is heel eenvoudig om taken toe te wijzen, tijdlijnen te maken en bij te houden. De Kanban-bordfunctie helpt bij het visualiseren van taken. Maakt samenwerking tussen teams mogelijk, waardoor het effectief is bij het werk aan een project. Biedt meerdere verbindingen met apps van derden.

11. Dropbox (het beste voor veilige opslagruimte en eenvoudig deel)

via Dropbox

Dropbox is geëvolueerd van een eenvoudige cloudopslagdienst naar een collaboratieve werkruimte waar teams bestanden delen, opmerkingen achterlaten en versies beheren. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en kan worden verbonden aan verschillende programma's van derden, terwijl de Paper-tool realtime documentbewerking en communicatie mogelijk maakt.

Maak gedeelde mappen voor lopende projecten, beperk de toegang op basis van rol en synchroniseer moeiteloos grote mediabestanden. Door digitale communicatie-apps zoals Slack en Zoom te integreren, kunt u gesprekken koppelen aan content.

De beste functies van Dropbox

Krijg overal toegang tot bestanden dankzij automatische synchronisatie tussen apparaten

Deel bestanden door deelbare links te genereren of medewerkers uit te nodigen

Herstel eerdere versies van bestanden en herstel verwijderde items binnen een bepaalde periode

Reageer rechtstreeks op gedeelde bestanden om discussies in hun context te houden

Limietten van Dropbox

Biedt beperkte berichtmogelijkheden buiten bestandsbesprekingen om

Geavanceerde samenwerkingstools zijn voornamelijk te vinden in Dropbox Paper, dat echter een aantal drempels kent

*prijzen van Dropbox

Plus: $11,99/maand

Essentials: $19,99/maand

Zakelijk: $ 18 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (meer dan 28.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen had over het gebruik van Dropbox:

De eenvoudige manier waarop u kunt werken door bestanden te delen waaraan u werkt en de meest recente wijzigingen te hebben, bijvoorbeeld voor ontwerptekeningen, maakt ons werk productiever en overzichtelijker, omdat we niet te veel bestanden hebben waardoor we in de war kunnen raken over welke het meest recente is. Het delen van ontwerpboeken, zodat ze overal gemakkelijk toegankelijk zijn, helpt echt enorm.

12. Microsoft Office 365 (het beste voor productiviteit in onderneming met Office-apps)

via Microsoft

Microsoft 365 biedt een volledig geïntegreerd pakket dat e-mail (Outlook), documentbewerking (Word, Excel, PowerPoint), berichtenverkeer (Teams) en planning (Outlook Agenda) omvat. Voor ondernemingen die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem is dit een ideaal alles-in-één platform voor externe communicatie met clients en interne communicatie binnen het team.

Teams maakt video-conferencing, threaded chat, samenwerking aan bestanden en zelfs integratie met apps van derden mogelijk. Met SharePoint en OneDrive maakt Microsoft 365 veilige samenwerking tussen afdelingen en tijdzones eenvoudig.

De beste functies van Microsoft Office 365

Krijg eenvoudig toegang tot applicaties, waaronder Word, Excel, PowerPoint en Outlook

Werk in realtime samen met collega's met behulp van cloudgebaseerde tools

Sla bestanden op in veiligheid met 1 TB OneDrive-cloudopslagruimte per gebruiker en deel ze

Deel bestanden met veiligheid en OneDrive en stel gedetailleerde toestemming in

*limieten van Microsoft Office 365

Veel resources nodig op oudere apparaten en hoge terugkerende kosten

Voor optimale functie en samenwerking is een stabiele internetverbinding vereist

*prijzen voor Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps for Business: $ 9,90/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies van Microsoft Office 365*

G2: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: e-mail is het populairste communicatiemiddel op de werkplek: 52,2% van de werknemers gebruikt het minstens één keer per week.

13. SharePoint (het beste voor documentbeheer en intranetportals)

via Microsoft

SharePoint is het samenwerkingsplatform van Microsoft dat organisaties helpt bij het beheren van interne content, het bouwen van intranetten en het delen van kennis. Het is ideaal voor teams die gestructureerde toegang nodig hebben tot documenten, aankondigingen en interne communicatie op één centrale plek.

Met krachtige aangepaste mogelijkheden en nauwe integratie met Microsoft 365 helpt SharePoint grote organisaties om iedereen op één lijn te houden. Bovendien zorgt het ingebouwde toestemmingbeheer ervoor dat belangrijke informatie alleen beschikbaar is voor geautoriseerde gebruikers.

De beste functies van SharePoint

Maak aangepaste intranetpagina's met dynamische content en werkstroom

Pas teamwebsites aan om aan specifieke projectbehoeften of de huisstijl van uw organisatie te voldoen

Beheer de toegang tot gevoelige informatie met toestemming op rollen

Gebruik geavanceerde zoekfuncties om snel documenten, mensen en informatie te vinden op locatie

Beperkingen van SharePoint

Het configureren van SharePoint om aan specifieke organisatorische vereisten te voldoen, is complex

Het uploaden van individuele bestanden heeft een limiet van 15 GB

Prijzen voor SharePoint

SharePoint (Abonnement 1): $ 5 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Copilot: $ 30/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

SharePoint-beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Vind de perfecte digitale communicatietool voor op de werkplek met ClickUp

De grootte van uw team, de werkstijl en de samenwerkingsvereisten bepalen de ideale digitale communicatieoplossing voor uw werkplek. Platforms zoals Slack en Microsoft Teams blinken uit in realtime berichten en vergaderfuncties, terwijl Zoom en Google Workspace betrouwbare virtuele vergaderingen en samenwerking aan documenten bieden.

Als u echter op zoek bent naar een alles-in-één platform dat meer biedt dan alleen berichten versturen, zoals chat, documenten, whiteboards, taakbeheer en zelfs AI-gestuurde assistentie, dan is ClickUp moeilijk te overtreffen. Dankzij de communicatie- en projectmanagementtools kunnen teams op één plek afgestemd, met hoge productiviteit en gefocust blijven.

Meld u vandaag nog gratis aan en maak van versnipperde gesprekken en werkstroom een uniforme, collaboratieve ervaring.