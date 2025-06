10 beste AssemblyAI-alternatieven voor spraak-naar-tekst in 2025

AssemblyAI is een ontwikkelaarsgericht spraak-AI-platform waarmee u via een eenvoudige API zeer nauwkeurige spraak-naar-tekst-transcriptie en audio-intelligentie aan uw product kunt toevoegen.

Het ondersteunt functies zoals sprekerherkenning, sentimentanalyse en meer, allemaal met een overzichtelijke ontwikkelaarservaring. Maar naarmate uw gebruik complexer wordt, kunt u tegen beperkingen aanlopen.

Misschien werkt u met luidruchtige, real-world audio en hebt u betere diarization nodig. Of u bouwt een meertalige app en merkt dat sommige dialecten niet volledig worden ondersteund. Of misschien werkt u in een gereguleerde sector die implementatie op locatie of diepere modelaanpassing vereist – functies die AssemblyAI momenteel niet biedt.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Assembly AI?

AssemblyAI is ontworpen met ontwikkelaars, productteams en onderzoekers in gedachten en helpt u snel over te stappen van testen in een code-vrije omgeving naar het implementeren van productieklaar modellen die realtime of opgenomen audio met hoge nauwkeurigheid verwerken.

Maar hier zijn enkele beperkingen die u ertoe kunnen aanzetten om alternatieven voor Assembly AI te overwegen:

Beperkingen van realtime prestaties: Als uw product afhankelijk is van live transcriptie, kunt u merken dat de realtime nauwkeurigheid en responstijden van AssemblyAI kunnen variëren

Geen ondersteuning voor on-premise of privé cloud: AssemblyAI werkt alleen in de cloud. Als u in een gereguleerde sector werkt of volledige controle over uw dataomgeving nodig hebt, voldoet het ontbreken van on-premise of privé implementatieopties mogelijk niet aan uw compliance-eisen

Beperkte meertalige ondersteuning: Hoewel AssemblyAI meerdere talen ondersteunt, is het voornamelijk geoptimaliseerd voor Engels. Als uw gebruikssituatie internationale gebruikers of regio-specifieke dialecten omvat, heeft u andere transcriptietools nodig die ook in andere talen uitzonderlijke nauwkeurigheid bieden

Geen optie om aangepaste modellen te trainen: U kunt de modellen van AssemblyAI niet verfijnen met uw eigen gegevens. Als u werkt met domeinspecifieke terminologie, zoals juridische, medische of technische taal, heeft deze beperking invloed op de transcriptiekwaliteit

Geen visuele interface voor bewerking van transcripties: Omdat het is ontwikkeld voor ontwikkelaars, biedt het geen ingebouwde gebruikersinterface voor het controleren of bewerken van transcripties. Als u wilt samenwerken aan transcripties of content wilt opschonen voordat u deze publiceert, moet u uw eigen interface bouwen of andere AssemblyAI-alternatieven gebruiken

👀 Wist u dat? In 2016 keken miljoenen mensen naar de Olympische Spelen en voor het eerst werkte AI stilletjes achter de schermen. IBM Watson verzorgde realtime ondertiteling voor live-uitzendingen, wat een van de eerste grootschalige toepassingen van AI-transcriptietools was.

Assembly AI-alternatieven in één oogopslag

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Assembly AI:

Naam tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen Ondernemingen, juridische teams en kleine bedrijven Ondernemingen, middelgrote bedrijven en kleine bedrijven Ondernemingen, middelgrote bedrijven, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Otter. ai Realtime transcriptie, sprekersscheiding, live samenvatting, tagging, exportformaten Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/gebruiker/maand Rev Transcriptie door mensen en AI, juridische opmaak, tijdcodes en gecertificeerde transcripties Ondernemingen, juridische teams, kleine bedrijven Geen gratis abonnement, AI: $ 0,25/min, mens: $ 1,99/min Google Cloud Speech-to-Text Realtime streaming, meer dan 125 talen, vooraf getrainde/aangepaste modellen, sterke ecosysteemintegratie Ondernemingen, middelgrote bedrijven Aangepaste prijzen Deepgram Realtime en batchtranscriptie, sentimentanalyse, redactie, sprekerdiarisatie, implementatie op locatie Ondernemingen, middelgrote bedrijven Gratis proefversie ($ 200 krediet), betaalde abonnementen vanaf $ 4.000/jaar AWS Transcribe Live transcriptie, kanaalidentificatie, aangepaste woordenschat, contactlensanalyse Ondernemingen, middelgrote bedrijven Geen gratis abonnement, aangepaste prijzen Descript Op transcriptie gebaseerde video-bewerking, overdubben, multitrack audio-editor, schermopname Ontwikkelaars, onderzoekers en kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Fluister Meertalige transcriptie, vertaling, interpunctie, open source, betrouwbaarheidsscore Sentimentanalyse, onderwerpdetectie, filtering van grof taalgebruik en audiosegmentatie Gratis abonnement beschikbaar, API: $ 0,006/minuut Speechmatics Sentimentanalyse, onderwerpdetectie, filtering van grof taalgebruik, audiosegmentatie Ondernemingen, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 0,24/uur SpeechBrain Open source, modulaire architectuur, vooraf getrainde modellen, Hugging Face-integratie, spraaktaken Onderzoekers, ontwikkelaars en academische instellingen Free Forever

De beste alternatieven voor Assembly AI

Laten we de mogelijkheden van elke tool in detail bespreken om de perfecte match voor u te vinden:

1. ClickUp (het beste voor het beheren van transcriptie- en content-werkstromen)

Probeer het nu Transcribeer uw spraakaantekeningen, opgenomen videoclips, vergaderingen en meer met ClickUp's AI

Stel je een werkruimte voor waar elke vergadering, spraakaantekening en schermopname automatisch wordt getranscribeerd, doorzoekbaar is en kan worden omgezet in bruikbare inzichten. Dat is de magie van ClickUp als transcriptiesoftware.

Met de AI-aangedreven tools van ClickUp kunt u elk woord van uw Zoom-, Teams- of Google Meet-gesprekken vastleggen met behulp van de AI Notetaker. U beschikt direct over een volledig transcript, een beknopte samenvatting en een checklist met actiepunten – geen gedoe meer met aantekeningen of ontbrekende belangrijke details. De AI-notetakingtool identificeert sprekers, legt belangrijke momenten vast en markeert belangrijke beslissingen en actiepunten – en dat alles terwijl de vergadering nog gaande is.

Zodra de vergadering is getranscribeerd, wordt de content opgeslagen in ClickUp Docs, een krachtige realtime documenteditor die is ontwikkeld voor teams. Met Docs kunt u samen bewerken, inline opmerkingen plaatsen, teamgenoten vermelden en media of taken insluiten, allemaal op één plek. Het biedt een dynamische werkruimte waar u ideeën en documentatie omzet in actie.

Werk in realtime samen en maak dynamische documenten met ClickUp Docs

U kunt ook de versiegeschiedenis bijhouden, toestemmingen delen en ClickUp-elementen zoals takenlijsten of projectweergaven rechtstreeks in het transcript opnemen. U kunt updates bijhouden, gerelateerde initiatieven koppelen of aftekenlijsten beheren zonder het document te verlaten.

Met ClickUp Brain kunt u direct kennis uit elke vergadernotitie halen. Stel vragen in natuurlijke taal, zoals "Welke deadlines zijn besproken?" of "Wat is de volgende stap voor het ontwerpteam?" en krijg nauwkeurige, contextbewuste antwoorden op basis van de content van uw vergadering. Deze AI voor vergadernotities kan u ook helpen bij het genereren van samenvattingen die zijn afgestemd op specifieke gebruikssituaties, zoals follow-ups van clients, executive briefings of updates voor belanghebbenden.

Stel specifieke vragen over de transcripties van uw vergaderingen en krijg een uitgebreid antwoord met ClickUp Brain

Maar ClickUp gaat verder dan vergaderingen. Neem schermdemo's op via ClickUp Clips of korte spraakfragmenten, en ClickUp AI transcribeert ze automatisch. Wilt u teruggaan naar een specifiek moment? Zoek gewoon in het transcript of klik op een tijdstempel om er meteen naartoe te springen. U kunt ClickUp Brain zelfs vragen stellen over uw opnames, en het haalt de antwoorden rechtstreeks uit uw transcripten.

ClickUp voldoet aan al uw transcriptiebehoeften met al zijn functies, van schermopnames tot spraakaantekeningen

Of u nu samenwerkt in verschillende talen, gesprekken met clients documenteert of projectupdates bijhoudt, ClickUp zet gesproken woorden om in georganiseerde, bruikbare kennis. Het is meer dan alleen transcriptie: het is productiviteit, duidelijkheid en samenwerking, allemaal op één plek.

Wanneer u al deze aantekeningen en informatie uiteindelijk invoert in ClickUp-taken, worden discussies omgezet in resultaten. U kunt een zin in het transcript markeren en deze direct omzetten in een taak, deze toewijzen en een deadline instellen. Die taak blijft gekoppeld aan het oorspronkelijke gesprek voor volledige context, en de werkstromen blijven zonder onderbrekingen doorgaan.

Zet transcriptdiscussies en actiepunten om in taken met ClickUp-taken

De beste functies van ClickUp

Werkstroom automatiseringen instellen: Trigger acties zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen of het verzenden van notificaties op het moment dat een transcript wordt toegevoegd of bijgewerkt, zodat uw proces handsfree en snel verloopt

Standaardiseer met sjablonen: Pas verschillende Pas verschillende ClickUp-sjablonen toe voor vergaderverslagen, contentoverzichten of redactionele werkstromen om consistentie te garanderen in de manier waarop transcripties worden beoordeeld en omgezet in deliverables

Zoek in alle content: Vind direct beslissingen, citaten of actie-items uit transcripties met behulp van Vind direct beslissingen, citaten of actie-items uit transcripties met behulp van ClickUp's Connected Search

Tijd bijhouden voor transcriptietaken: Meet hoeveel tijd het kost om transcripties te controleren, content te creëren of follow-ups voor tijdcontroles of facturering te voltooien met Meet hoeveel tijd het kost om transcripties te controleren, content te creëren of follow-ups voor tijdcontroles of facturering te voltooien met ClickUp Tijdsregistratie

Beperkingen van ClickUp

Met zoveel mogelijkheden kan het platform in het begin misschien wat complex lijken

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik vind de veelzijdigheid van ClickUp erg prettig. Het heeft een breed bereik aan functies en zou mogelijk veel andere softwareoplossingen kunnen vervangen. Voor kleine en groeiende teams biedt het een geweldige manier om werk te organiseren en visualiseren. Ten slotte is de AI van ClickUp een geweldige tool om mijn team te helpen bij het zoeken naar items.

Ik vind de veelzijdigheid van ClickUp erg prettig. Het heeft een breed bereik aan functies en zou mogelijk veel andere softwareoplossingen kunnen vervangen. Voor kleine en groeiende teams biedt het een geweldige manier om werk te organiseren en visualiseren. Ten slotte is de AI van ClickUp een geweldige tool om mijn team te helpen bij het zoeken naar items.

2. Otter. ai (het beste voor het vastleggen en organiseren van aantekeningen van vergaderingen tussen teams op afstand)

Als u deel uitmaakt van een team op afstand of meerdere projecten beheert, helpt Otter u alles wat tijdens uw vergaderingen wordt besproken vast te leggen zonder dat u aantekeningen hoeft te maken. Het werkt met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om gesprekken automatisch in realtime op te nemen en te transcriberen.

U krijgt ook een live samenvatting die wordt bijgewerkt terwijl mensen spreken – handig wanneer u snel een overzicht wilt van wat er tot nu toe is besproken. Otter scheidt ook sprekers, zodat u beslissingen, actiepunten of follow-ups van specifieke teamgenoten kunt bijhouden.

U kunt hoogtepunten of opmerkingen toevoegen en teamgenoten taggen in het transcript om belangrijke delen te markeren of volgende stappen te verduidelijken. Wilt u een gesprek opnieuw bekijken? Met de zoekfunctie van Otter springt u direct naar het moment dat u zoekt

De beste functies van Otter.ai

Monitor transcriptieactiviteiten, gebruikstrends en teamprestaties om beter te begrijpen hoe uw team Otter gebruikt en waar de productiviteit kan worden verbeterd

Download uw aantekeningen als TXT-, PDF-, DOCX- of SRT-bestanden om documentatie, bewerking of ondertiteling van video's te ondersteunen

Groepeer transcripties op client, project of intern team om uw werkruimte gestructureerd te houden en het terugvinden te vergemakkelijken

Beperkingen van Otter.ai

Het mist meer geavanceerde audio-intelligente functies zoals sentimentanalyse of PII-redactie, die wel beschikbaar zijn in sommige alternatieven voor AssemblyAI

Prijzen van Otter.ai

Basic: Gratis

Pro: $16,99/gebruiker

Business: $30/gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Otter.ai?

Een G2-recensie zegt:

Als ik iets gemist heb tijdens een live vergadering, kan ik altijd de live transcriptie op een ander scherm bekijken en hoef ik niemand te vragen om iets te herhalen dankzij de verbazingwekkende nauwkeurigheid van de live transcriptie.

Als ik iets gemist heb tijdens een live vergadering, kan ik altijd de live transcriptie op een ander scherm bekijken en hoef ik niemand te vragen om iets te herhalen dankzij de verbazingwekkende nauwkeurigheid van de live transcriptie.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Otter.ai

3. Rev (het beste voor juridische en compliance-ready menselijke transcriptie)

via Rev

Rev is een zeer nauwkeurige spraak-naar-tekst-software voor juridisch werk, zoals getuigenverklaringen, hoorzittingen en interviews met cliënten. Het platform biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen letterlijke transcripties die elk woord vastleggen of schone versies die opvullingen overslaan.

Elk transcript bevat labels voor sprekers en tijdcodes, en gecertificeerde kopieën als u die nodig hebt voor officiële archivering. U kunt ook aangepaste opmaak aanvragen, zoals genummerde regels of layouts die zijn afgestemd op de vereisten van uw rechtbank.

Uw bestanden worden versleuteld en elke transcribent die juridische content verwerkt, ondertekent een geheimhoudingsverklaring om de veiligheid te waarborgen. Als u met een strakke tijdlijn werkt, is spoedlevering mogelijk in slechts 12 uur. Om samenwerking tussen afdelingen te vereenvoudigen, kunt u met Rev aantekeningen toevoegen, delen en samenwerken met andere teams.

Bekijk de beste functies

Werk met audio- of videobestanden zoals MP3, MP4 of WAV, zelfs als de audio-content slecht is of als er meerdere mensen praten

Voeg altijd zichtbare ondertitels rechtstreeks toe aan uw video, inclusief sociale media en sites die geen afzonderlijke ondertitelingsbestanden ondersteunen

Klik op een woord in het transcript om binnen enkele seconden naar dat moment in de video te springen

Rev-limieten

Rev hanteert een strikte limiet van 60 tekens per bijschriftgroep. Deze beperking kan een uitdaging vormen bij snelle dialogen of complexe zinnen. Het beïnvloedt de leesbaarheid en werkstroom van bijschriften

Rev-prijzen

Basis : $ 14,99 per gebruiker/maand

Pro : $ 34,99 per gebruiker/maand

Enterprise : aangepaste prijzen

Of betaal per minuut Transcriptie door mensen: $1,99/minuut AI-transcriptie: $0,25/minuut

Transcriptie door mensen: $1,99 /minuut

AI-transcriptie: $0,25 /minuut

Transcriptie door mensen: $1,99 /minuut

AI-transcriptie: $0,25 /minuut

Bekijk beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (420+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Rev?

Een G2-recensie zegt:

Rev maakt het ongelooflijk eenvoudig om mijn audiobestanden met minimale inspanning om te zetten in duidelijke, nauwkeurige transcripties. Ik vind de interface geweldig: het uploaden van bestanden gaat snel, de doorlooptijden zijn kort en de opmaak is strak en professioneel.

Rev maakt het ongelooflijk eenvoudig om mijn audiobestanden met minimale inspanning om te zetten in duidelijke, nauwkeurige transcripties. Ik vind de interface geweldig: het uploaden van bestanden gaat snel, de doorlooptijden zijn kort en de opmaak is strak en professioneel.

🎧 Snelle hack: Wanneer u een voice-over aan een video toevoegt, kunt u uw voice-over opnemen terwijl u uw scherm opneemt met ClickUp Clips. U hoeft later geen aparte audio te synchroniseren. Gewoon knippen en delen.

📮 ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten van onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op het werk realiseren? ClickUp helpt u graag! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan u helpen uw productiviteit met 30% te verbeteren met minder vergaderingen, snelle AI-gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

4. Google Cloud Speech to Text (het beste voor realtime spraakherkenning in meertalige apps)

via Google Cloud Spraak naar tekst

Als u een spraakgestuurde app, chatbot of virtuele assistent bouwt, biedt Google Cloud Speech to Text u de tools om snelle, nauwkeurige transcriptie toe te voegen. Het ondersteunt realtime streaming, zodat gebruikers natuurlijk kunnen spreken en direct antwoord krijgen, zelfs in omgevingen met een lage latentie.

Het Chirp-model, getraind op miljoenen uren audio, kan accenten, lawaaierige achtergronden en snelle, conversatiegerichte spraak aan. Met ondersteuning voor meer dan 125 talen kunt u voor een wereldwijd publiek bouwen zonder dat u aparte modellen nodig hebt.

U kunt de API integreren met REST of gRPC. Dit alternatief voor AssemblyAI werkt goed samen met andere tools in het Google Cloud-ecosysteem, waaronder Dialogflow en Vertex AI. U kunt alle onderdelen van de transcriptieservice centraal beheren, van spraakinvoer tot intentieherkenning en het genereren van reacties.

De beste functies van Google Cloud Speech to Text

Selecteer modellen die zijn afgestemd op spraakcommando's, telefoongesprekken of videotranscriptie en pas ze aan met behulp van de Speech-to-Text UI

Gebruik door de klant beheerde encryptiesleutels om alle bronnen en batchtranscripties te beveiligen

Transcribeer spraak nauwkeurig, zelfs in luide of onvoorspelbare instellingen, zonder externe tools voor ruisonderdrukking

Limieten van Google Cloud Speech to Text

In tegenstelling tot platforms die bewerking en revisie in de browser mogelijk maken, biedt Google Cloud Speech-to-Text geen ingebouwde teksteditor voor gezamenlijke transcriptiebewerking

Prijzen voor Google Cloud Speech to Text

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Speech to Text

G2: 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over de Google Cloud Speech-to-Text-tool?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik herinner me nog dat ik vijf jaar geleden wekenlang bijna 10.000 minuten aan opgenomen spraak heb getranscribeerd. Google cloud services hebben het nu veel gemakkelijker gemaakt en het is nu mogelijk om in honderden talen en accenten te transcriberen.

Ik herinner me nog dat ik vijf jaar geleden wekenlang bijna 10.000 minuten aan opgenomen spraak heb getranscribeerd. Google cloud-services hebben dit nu veel eenvoudiger gemaakt en het is nu mogelijk om in honderden talen en accenten te transcriberen.

📚 Sjabloonarchief: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel en ClickUp

🧠 Leuk weetje: De audiotranscriptietools van vandaag leggen niet alleen woorden vast, maar identificeren ook sprekers, detecteren emoties en volgen de exacte volgorde van het gesprek. Dankzij voortdurende ontwikkeling en slimmere algoritmen (vaak gebouwd met talen als R) belooft de toekomst een nog grotere nauwkeurigheid, waarbij machines ons niet alleen horen, maar ook echt begrijpen.

5. Deepgram (het beste voor ontwikkelaars die aangepaste spraakagenten of audioanalysefuncties bouwen)

via Deepgram

Deepgram is een API-gebaseerde tool die audio omzet in tekst, spraak of synthetische stem met behulp van deep learning.

In tegenstelling tot traditionele spraakherkenningssystemen is het end-to-end getraind op real-world audio in meer dan 30 talen. U kunt het gebruiken om audio live te streamen met een latentie van minder dan een seconde of om opnames in bulk te transcriberen.

Ontwikkelaars kunnen het ook gebruiken om resultaten te verfijnen door trefwoorden te versterken, domeinspecifieke termen toe te voegen of sprekers te labelen. Deepgram detecteert ook sentiment en onderwerpen, waardoor het niet alleen nuttig is voor transcriptie, maar ook voor het analyseren van wat er wordt gezegd – en hoe.

De beste functies van Deepgram

Detecteer en verwijder meer dan 50 soorten privé gegevens, zoals persoonlijk identificeerbare informatie (PII), beschermde gezondheidsinformatie (PHI) en gegevens van de betaalkaartindustrie (PCI) om te blijven voldoen aan privacyregels

Host Deepgram op locatie of in een privé cloud om volledige controle over uw gegevens te behouden en te voldoen aan strenge veiligheidsnormen

Identificeer en haal namen, datums, locaties en andere nuttige details eruit om ongestructureerde audio om te zetten in bruikbare gegevens

Beperkingen van Deepgram

Deepgram kan stilte in rumoerige omgevingen verkeerd herkennen, wat fouten in de transcriptiesegmentatie kan veroorzaken

Prijzen van Deepgram

Gratis : $ 200 krediet. Daarna betalen naar gebruik

Groei: $4k+/jaar

Enterprise : $ 15.000+/jaar

Voice agent API: Aangepaste prijzen

Tekst-naar-spraak: Aangepaste prijzen

Audio-intelligentie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Deepgram

G2 : 4,6/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Deepgram?

Een G2-recensie zegt:

Het product werkt consistent en het team is zeer toegankelijk. Het product kan hoge gelijktijdigheid aan en wordt geleverd met de belangrijkste transcriptiefuncties die we nodig hebben, met name grammatica en het labelen van sprekers.

Het product werkt consistent en het team is zeer toegankelijk. Het product kan hoge gelijktijdigheid aan en wordt geleverd met de belangrijkste transcriptiefuncties die we nodig hebben, met name grammatica en het labelen van sprekers.

6. AWS Transcribe (het beste voor transcriptie van telefoongesprekken en sentimentanalyse op bedrijfsniveau)

via AWS Transcribe

Amazon Transcribe kan afzonderlijk worden gebruikt of rechtstreeks in uw ondersteunende tools worden geïntegreerd. Het voegt spraak-naar-tekst toe aan uw werkstroom zonder deze te verstoren.

Heeft u te maken met een groot aantal gesprekken? Functies zoals spraakherkenning en kanaalidentificatie maken het gemakkelijk om agenten en klanten van elkaar te onderscheiden. U kunt prestaties bijhouden, gesprekken bekijken of problemen sneller oplossen.

Wilt u meer nauwkeurigheid? Train aangepaste taalmodellen om merktermen, productnamen of lokale accenten op te pikken. Voor live interacties biedt streaming transcriptie u directe zichtbaarheid. Gedeeltelijke resultaten verschijnen in realtime, waardoor het geschikt is voor live coaching, escalatie of het triggeren van geautomatiseerde acties.

En met ondersteuning voor meer dan 100 talen blijft uw team responsief, waar uw klanten zich ook bevinden.

De beste functies van AWS Transcribe

Detecteer en verwijder automatisch specifieke termen uit transcripties om moderatie, compliance of merkveiligheid te ondersteunen

Genereer transcripties met nauwkeurige timing en betrouwbare gegevens voor elk woord

Maak verbinding met AWS Contact Lens om sentiment te analyseren, nalevingsrisico's te detecteren en problemen in gesprekken met klanten aan het licht te brengen

Beperkingen van AWS Transcribe

Amazon Transcribe heeft moeite met ruis, lage kwaliteit of media-rijke audio, waardoor het minder geschikt is voor podcasts of overlappende gesprekken

Prijzen van AWS Transcribe

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AWS Transcribe

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over AWS Transcribe?

Een recensie van Capterra zegt:

Met Amazon Transcribe kan ik mijn woorden en taal eenvoudig omzetten in coherente en begrijpelijke tekst. Het bespaart tijd, omdat ik niet hoef te typen. Het is duidelijk en beknopt

Met Amazon Transcribe kan ik mijn woorden en taal eenvoudig omzetten in coherente en begrijpelijke tekst. Het bespaart tijd, omdat ik niet hoef te typen. Het is duidelijk en beknopt

7. Descript (het beste voor makers die audio-/video-content bewerken via transcripties)

via Descript

Descript is een alles-in-één tool voor audio- en video-bewerking die gesproken content omzet in tekst. Hiermee kunt u media net zo eenvoudig bewerken als een document.

U kunt inzichten direct markeren, waardoor het bijhouden van functieverzoeken of pijnpunten eenvoudiger wordt. Het transcript wordt weergegeven als een document, zodat u belangrijke momenten eenvoudig kunt kopiëren naar uw roadmap of backlog.

Als u echter transcriptie in uw product wilt integreren, moet u er rekening mee houden dat Descript momenteel geen openbare spraak-naar-tekst-API aanbiedt. De transcriptiefuncties zijn beperkt tot de desktop- en web-apps. Er is wel een Overdub API voor het genereren van synthetische stemmen, maar deze is alleen beschikbaar voor gebruikers van Enterprise en ondersteunt geen algemene transcriptietoepassingen.

De beste functies van Descript

Genereer een synthetische versie van uw stem om fouten te corrigeren of nieuwe regels toe te voegen

Werk tegelijkertijd met teamgenoten aan projecten met behulp van gedeelde bewerkingsrechten, live opmerkingen en het bijhouden van versies om feedback te stroomlijnen

Exporteer uw video in meerdere formaten of plaats deze rechtstreeks op platforms zoals YouTube

Beperkingen van Descript

De functie Overdub levert mogelijk niet altijd perfecte resultaten voor niet-moedertaalsprekers of als het spraakmodel niet met voldoende gegevens is getraind.

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 24 per persoon/maand

Maker: $ 35 per persoon/maand

Business: $ 65 per persoon/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (770+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Descript?

Een G2-recensie zegt:

Ik was op zoek naar een platform om podcastvideo's met ondertitels en transcripties te bewerken en kwam Descript tegen. Ik was erg onder de indruk van de kwaliteit van het platform en alles wat het kan. Het is super eenvoudig te gebruiken en heeft veel krachtige, handige en tijdbesparende functies.

Ik was op zoek naar een platform om podcastvideo's met ondertitels en transcripties te bewerken en kwam Descript tegen. Ik was erg onder de indruk van de kwaliteit van het platform en alles wat het kan. Het is super eenvoudig te gebruiken en heeft veel krachtige, handige en tijdbesparende functies.

8. Whisper (het beste voor open-source, meertalige transcriptieprojecten)

via Whisper

Als u een onderzoeker of ontwikkelaar bent die met meertalige audio werkt, biedt Whisper AI u een flexibele en nauwkeurige manier om spraak te transcriberen, vertalen en analyseren. Het is getraind op 680.000 uur aan diverse audio en kan omgaan met real-world voorwaarden zoals achtergrondgeluiden, code-switching en verschillende accenten, zonder dat u de data eerst hoeft op te schonen.

U kunt het gebruiken om gesproken taal te detecteren, tijdcodes op zinsniveau te genereren of spraak uit bijna 100 talen naar het Engels te vertalen. Met vijf modelgroottes van 39 miljoen tot 1,55 miljard parameters kunt u kiezen wat het beste bij uw computerbudget past.

Omdat het open source is onder de MIT-licentie, kunt u het aanpassen, verfijnen of integreren in uw eigen tools en onderzoekswerkstromen.

De beste functies van Whisper

Transcripten automatisch formatteren door komma's, punten en hoofdletters in te voegen, zodat de tekst gemakkelijker te lezen en te publiceren is

Behoud de nauwkeurigheid in lange opnames door eerdere transcriptiesegmenten in het model in te voeren

Geef een betrouwbaarheidsscore (0 tot 1) weer voor de gedetecteerde taal en markeer onzekere secties voor controle of correctie

Beperkingen van Whisper

Transcriptie kan traag zijn bij het werken met lange audiobestanden, als u beam search-decodering of een van de grotere Whisper-modellen gebruikt

Fluisterprijs

Free

Whisper API: $0,006 per minuut verwerkte audio

Beoordelingen en recensies fluisteren

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Whisper?

Een G2-recensie zegt:

Whisper onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface, waardoor het opmerkelijk eenvoudig te navigeren is. Het naadloos implementeren in bestaande systemen is een fluitje van een cent. De gebruiksfrequentie is een bewijs van de betrouwbaarheid. Naast een uitgebreide reeks functies, verhoogt het integratiegemak de algehele aantrekkelijkheid.

Whisper onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke interface, waardoor het opmerkelijk eenvoudig te navigeren is. Het naadloos implementeren in bestaande systemen is een fluitje van een cent. De gebruiksfrequentie is een bewijs van de betrouwbaarheid. Naast een uitgebreide reeks functies, verhoogt het integratiegemak de algehele aantrekkelijkheid.

📚 Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor vergadernotities om betere notulen te maken

9. Speechmatics (het beste voor gestructureerde transcriptie voor ondernemingen met sentiment- en onderwerpextractie)

via Speechmatics

Speechmatics biedt u API's van enterprise-kwaliteit voor spraak-naar-tekst en spraak-AI-agents. Het is gebouwd om een breed bereik aan talen, accenten en audio-omstandigheden te verwerken. Het ondersteunt alle belangrijke audio- en video-bestandsformaten met automatische detectie van de steekproefsnelheid, zodat u zonder extra voorbereiding met onbewerkte media kunt werken.

Met numerieke opmaak zet Speechmatics gesproken nummers, datums en valuta automatisch om in duidelijke, gestructureerde tekst, zodat u later geen handmatige correcties meer hoeft uit te voeren.

Detectie van grof taalgebruik en onvloeiendheid helpt u bij het markeren of verwijderen van stopwoorden en aanstootgevende taal, wat handig is voor klantgesprekken, mediacontent of juridische transcripties.

De beste functies van Speechmatics

Analyseer hoe klanten zich voelen tijdens gesprekken door emotionele toon te detecteren en ga verder dan sterbeoordelingen en verkrijg diepere inzichten

Verdeel lange audio- of video's in specifieke onderwerpen met tijdmarkeringen

Verdeel content in samengevatte secties, elk met een eigen titel, om te navigeren en sleutelpunten opnieuw te bekijken

Beperkingen van Speechmatics

Aangezien het niet standaard integreert met zoveel tools van derden of enterprise-platforms als sommige andere transcriptie-API's, kan dit de installatietijd verlengen

Prijzen van Speechmatics

Free

Pro: vanaf $ 0,24/uur

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Speechmatics

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Speechmatics?

Een G2-recensie zegt:

Ik was verbaasd over de nauwkeurigheid van de spraakherkenning en de authenticiteit van de gegenereerde spraak. Het was alsof ik echt met een echt persoon sprak. Ook de reactietijd was snel en ik heb het meteen aan mensen in mijn omgeving aanbevolen om te proberen. Ik kan me voorstellen dat het op veel gebieden goed gebruikt kan worden.

Ik was verbaasd over de nauwkeurigheid van de spraakherkenning en de authenticiteit van de gegenereerde spraak. Het was alsof ik echt met een echt persoon sprak. Ook de reactietijd was snel en ik heb het meteen aan mensen in mijn omgeving aanbevolen om te proberen. Ik kan me voorstellen dat het op veel gebieden goed gebruikt kan worden.

10. SpeechBrain (het beste voor onderzoekers die aangepaste spraakmodellen en experimentele pijplijnen bouwen)

via SpeechBrain

SpeechBrain is een open-source, alles-in-één toolkit voor conversational AI, ontworpen om onderzoek en leren op het gebied van spraak- en taalverwerking te ondersteunen. Het is gebouwd op PyTorch en is een hulpmiddel voor academische teams en studenten die praktische toegang willen tot de bouwstenen van moderne spraaktechnologieën.

De toolkit bevat meer dan 100 vooraf getrainde modellen en meer dan 200 trainingsrecepten. U kunt uw modellen trainen, bestaande modellen verfijnen of reproduceerbare baselines gebruiken voor cursussen en onderzoeksverslagen. Dit alles zonder dat u alles vanaf nul hoeft op te bouwen.

Het ondersteunt zelfgestuurd leren, werkt met meerdere microfoons en heeft gedetailleerde documentatie. Dit maakt het gemakkelijker om uitdagingen uit de praktijk aan te gaan, zoals ASR met weinig bronnen, sprekerdiarisatie in rumoerige instellingen en emotiedetectie in audio met meerdere sprekers.

De beste functies van SpeechBrain

Kies uit RNN's, CNN's, transformers en conformer-modellen, afhankelijk van uw onderzoeksrichting of prestatiedoelen

Bouw, train en evalueer modellen met behulp van een modulaire pijplijn om componenten (bijv. encoders, decoders, verliesfuncties) te verwisselen voor experimenten en leerprocessen

Ga verder dan spraakherkenning met ingebouwde ondersteuning voor verificatie van sprekers, emotieherkenning, spraakscheiding, spraakverbetering en taalidentificatie

Beperkingen van SpeechBrain

Gebruikers zonder een sterke achtergrond in deep learning of PyTorch kunnen moeite hebben om aan de slag te gaan

Prijzen van SpeechBrain

Free Forever

Beoordelingen en recensies van SpeechBrain

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Vergadergesprekken omzetten in duidelijke volgende stappen

AssemblyAI en de beste alternatieven stoppen bij transcriptie. U moet nog steeds door ruwe tekst graven, sleutelpunten extraheren en actiepunten toewijzen. Het is een onsamenhangende werkstroom die het momentum vertraagt en inzichten verloren laat gaan.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. In plaats van alleen transcripties biedt het een complete transcriptieservice. Hiermee kunt u vergaderingen, spraaknotities en schermclips direct opnemen en transcriberen met ClickUp AI. Samenvattingen en transcripties worden automatisch georganiseerd in documenten, gekoppeld aan taken en doorzoekbaar gemaakt met ClickUp Brain. Leg elk gesprek vast, deel het en onderneem actie, allemaal op één plek.

