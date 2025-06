10 beste alternatieven voor Verbit voor transcriptie en ondertiteling in 2025

Onlangs kwam ik via een van mijn collega's in aanraking met Otter.ai en sindsdien is mijn werklast met betrekking tot MOM en alles wat daarmee samenhangt een stuk eenvoudiger geworden. Het programma noteert alle belangrijke punten en geeft aan het einde een korte samenvatting van de hele vergadering. Het was heel eenvoudig te integreren en te implementeren in mijn team. We gebruiken het in alle vergaderingen voor de aantekeningen.