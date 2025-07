10 beste AI PDF-editors voor slimme documentbewerking in 2025

Heb je ooit geprobeerd een PDF-bestand te bewerken en het gevoel gehad dat het tegen je werkte?

Dacht u: "Waarom staat deze tabel nu op pagina 47?" (terwijl hij op pagina 2 begon) of "Waarom kan ik niet gewoon klikken en typen?" Hoe dan ook, met de juiste AI PDF-editor kunt u deze problemen omzeilen.

Van het wijzigen van een zakelijk voorstel tot het ondertekenen van een contract, een gratis AI PDF-editor helpt u het sneller, nauwkeuriger en zonder frustratie te doen.

We hebben een lijst samengesteld met 10 PDF-editor tools voor het aanpassen van tekst, het opnieuw opmaken van documenten, het converteren van PDF-bestanden en het implementeren van AI voor documentatie. Laten we ze eens bekijken!

De beste AI PDF-editors in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp AI-aangedreven samenvatting van documenten, annotatie, automatisering van taken en samenwerking Grootte van het team: Kleine teams, middelgrote bedrijven en ondernemingen; AI-aangedreven documentbeheer Free Forever; Aangepaste prijzen voor ondernemingen LightPDF AI-chatten met PDF's, OCR, synchroniseren in de cloud, scanverbetering Teamgrootte: Freelancers en solopreneurs: AI-opmaakcorrecties, samenvatting van documenten en samenwerkingstools Gratis abonnement, betaald abonnement vanaf $ 13,99/week Canva's PDF Editor Creatieve PDF-bewerking, ondersteuning voor multimedia, visuele sjablonen Grootte van het team: Kleine teams en start-ups; statische PDF's omzetten in visuele documenten Free Forever DocHub AI-layoutdetectie, bulkbewerkingen, slepen en neerzetten, cloudopslagruimte Teamgrootte: Solopreneurs; Efficiënt documentbeheer Gratis abonnement, betaald abonnement vanaf $ 11/maand/gebruiker Adobe Acrobat met AI-assistent Creatieve PDF-bewerking, ondersteuning voor multimedia en visuele sjablonen Grootte van het team: Ondernemingen en gevorderde gebruikers; Geavanceerde documentverwerking Gratis proefversie, betaald vanaf $ 12,99/maand UPDF Aantekeningen, mindmapvisualisatie, plaknotities, vertaling Teamgrootte: Ondernemingen en gevorderde gebruikersGeavanceerde documentverwerking Betaald vanaf $ 39,99/jaar OnlyOffice Realtime samenwerking, audio-/video-integratie, formulieren maken Teamgrootte: MKB en ondernemingen; teams die realtime samenwerking zoeken Gratis starterscloud, betaald vanaf $ 30/maand/gebruiker Nitro Pro Microsoft-achtige interface, OCR, bestandscompressie, eSign Grootte van het team: Ondernemingen en Business-teams die Microsoft 365 gebruiken Gratis proefversie, betaald vanaf $ 17,69/maand/gebruiker iScanner Oppervlakteberekening, objecten tellen, vergelijkingen oplossen Grootte van het team: Studenten en professionals; Oppervlakte berekenen en automatisch aanpassen Gratis proefversie, betaald $ 9,99/maand/gebruiker ABBYY FineReader OCR in meer dan 150 talen, documentvergelijking, samenvoegen Grootte van het team: Overheid en organisaties met grote digitaliseringsbehoeften; Geavanceerde documentdigitalisering Betaald vanaf $ 16/maand/gebruiker

Waar moet u op letten bij een AI PDF-editor?

Een gewone PDF-editor kan het werk wel doen, maar het is handmatig, traag en vergt extra inspanning. Een AI-aangedreven PDF-tool gaat verder dan de basis. Het kan lange rapporten samenvatten, correcte gegevens extraheren, vervelende fouten automatisch corrigeren en zelfs integreren met andere zakelijke tools.

Om van deze en nog meer voordelen te profiteren, moet u op zoek gaan naar de volgende geavanceerde functies:

Eenvoudige bewerking: Wijzig tekst, afbeeldingen en opmaak zonder de structuur van het document te verstoren

Bestandsconversie: zet PDF-bestanden om in Word-documenten, Excel-sheets of PowerPoint-presentaties zonder de opmaak te verminken

Content samenvatten: Laat Laat webscrapingtools binnen enkele seconden sleutelzinnen en inzichten uit lange rapporten, contracten of onderzoeksdocumenten halen

Automatisch proeflezen: Vind typefouten, grammaticale fouten en onhandige formuleringen en lever foutloze digitale documenten aan

Tekst in scans herkennen: Gebruik OCR (Optical Character Recognition) om PDF's na het scannen om te zetten in volledig bewerkbare tekst

Aantekeningen maken in PDF's: Markeer, voeg opmerkingen toe en Markeer, voeg opmerkingen toe en teken in PDF's zonder de layout te verstoren

🧠 Leuk weetje: Er zijn negen verschillende soorten PDF's? Van PDF/A, dat is gemaakt om eeuwig mee te gaan, tot PDF/X, dat ontwerpers helpt om perfecte afdrukken te krijgen, elk heeft zijn eigen functie!

Het markeren van een PDF is handig om sleutelpunten te benadrukken, belangrijke details te bekijken of samen te werken met een team.

Maar echte documentbewerking gaat verder dan eenvoudige annotaties. Hiervoor zijn AI-aangedreven tools nodig die de PDF kunnen omzetten in een bewerkbaar document.

Bekijk deze lijst en beoordeel hoe geavanceerd een AI PDF-editor moet zijn voor uw werkstroom. Houd bij uw keuze rekening met de grootte van uw team, uw budget en de compatibiliteit met uw bestaande technologie!

1. ClickUp (beste voor AI-aangedreven taak- en documentbeheer)

ClickUp , de alles-in-één app voor werk, helpt teams bij het beheren, analyseren en activeren van documentgebaseerde informatie in een AI-aangedreven ecosysteem.

Organiseer uw documenten en PDF's met de projectmanagementsoftware van ClickUp

In plaats van moeizaam een PDF pagina voor pagina te bekijken, kunt u ClickUp Brain om hulp vragen. Beschouw het als uw betrouwbare AI-assistent voor het samenvatten van content, het toevoegen van tekst, het markeren van belangrijke punten of het genereren van rapportages.

ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om vragen te stellen, samen te vatten, sleutelpunten te markeren en correcties aan te brengen

U hebt alle informatie die u nodig hebt binnen enkele seconden, zonder eindeloze pagina's te hoeven doorlezen! Kon u dat in het echte leven ook maar! 👇🏼🤭

Als u de door AI gegenereerde rapporten nog verder wilt verfijnen, kan de schrijfassistent van ClickUp Brain u helpen. De ingebouwde spellingcontrole en het contextbewuste mechanisme kunnen het document verbeteren voor het gemak van iedereen. Dus geen lange documentbeoordelingen meer.

ClickUp Documenten

Door ClickUp Brain te koppelen aan ClickUp Docs kunt u eenvoudig AI-documentatie maken. Schrijf projectcharters, maak e-mailcampagnes, stel social media- en blogposts op en stel zelfs antwoorden op uw berichten op met de functie 'Schrijven met AI' in ClickUp Docs.

Verfijn ideeën, vat content samen en organiseer details met ClickUp Docs

PDF's kunnen beperkend zijn omdat ze niet bewerkbaar zijn en er geen realtime samenwerking mogelijk is. Door documenten op ClickUp te maken en op te slaan, kunt u het gedoe met statische PDF-versies en het eindeloze heen en weer sturen van e-mails overslaan.

Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd hetzelfde document bewerken. Als u de aandacht op een specifiek deel wilt vestigen, kunt u met @vermeldingen rechtstreeks in het document samenwerken met collega's.

Ten slotte kunt u specifieke secties taggen en annoteren in uw PDF terwijl u elke bewerking bijhoudt.

ClickUp Redactie

Wijs ClickUp Redactie-opmerkingen die actie vereisen toe aan teamleden

Met ClickUp Redactie kunt u niet alleen tekst bekijken, annoteren en van feedback voorzien, maar ook afbeeldingen, video's en PDF-bestanden rechtstreeks in taken. Wanneer u bijvoorbeeld video-content bekijkt, kunt u opmerkingen achterlaten die zijn gekoppeld aan specifieke tijdcodes in de afspeelbalk.

De beste functies van ClickUp

Stel teams in staat om eenvoudig opmerkingen toe te voegen aan en bewerkingen uit te voeren in PDF-bestanden. U kunt ook in realtime PDF-gerelateerde taken bespreken binnen ClickUp Docs

Maak verbinding met Google Drive, Dropbox en andere platforms voor het delen van bestanden om alle PDF's gemakkelijk toegankelijk te houden

Zet PDF-inzichten om in uitvoerbare taken en wijs deze automatisch toe aan de juiste teamleden

Stel intelligente ClickUp-automatisering in om documentgebaseerde acties te triggeren, zoals goedkeuringen, statusupdates of notificaties

Beperkingen van ClickUp

Meerdere functies kunnen resulteren in een steile leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Edmund D., eigenaar van een klein bedrijf, beoordeelde ClickUp:

Hoe meer ik ClickUp gebruik, hoe meer het als middelpunt van mijn werk fungeert. De verschillende communicatiemiddelen – aantekeningen, PDF's, e-mails, online opslagruimte – kunnen allemaal op één plek worden gebundeld en gemakkelijk worden geraadpleegd terwijl ik aan een activiteit werk, of dat nu een project is of klantgericht.

Hoe meer ik ClickUp gebruik, hoe meer het als middelpunt van mijn werk fungeert. De verschillende communicatiemiddelen – aantekeningen, PDF's, e-mails, online opslagruimte – kunnen allemaal op één plek worden gebundeld en gemakkelijk worden geraadpleegd tijdens het werken aan een activiteit, of het nu gaat om een project of een klantgerichte taak.

💡 Pro-tip: Gebruik de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain om direct vragen over uw taken, documenten of projecten te beantwoorden.

2. LightPDF (het beste voor intuïtieve documentanalyse en samenwerking)

via LightPDF

Met de AI-chatfunctie (ChatPDF) van LightPDF kunt u met een paar klikken of binnen enkele seconden de belangrijkste punten van een rapport van 50 pagina's begrijpen. Met deze gratis PDF-editor kunt u vragen stellen over documenten en krijgt u specifieke antwoorden uit de content, terwijl u gratis opslagruimte in de cloud krijgt.

Het platform maakt gebruik van ChatGPT, dat natuurlijke taalverwerking (NLP) gebruikt om een interactieve chat met PDF-documenten mogelijk te maken. U kunt bijvoorbeeld een onderzoeksrapport uploaden en vragen: "Wat zijn de belangrijkste bevindingen?" en u krijgt onmiddellijk een beknopte samenvatting.

Beste functies van LightPDF

Synchroniseert PDF-bestanden op verschillende apparaten met het cloud-gebaseerde systeem

Converteert gescande documenten naar bewerkbare formaten met geavanceerde OCR-technologie

Zet fysieke documenten om in duidelijke PDF's van hoge kwaliteit met een telefoonscanner.

Verwijdert handgeschreven tekst en verbetert afbeeldingen

Beperkingen van LightPDF

Advertenties en pop-ups die betaalde abonnementen aanbieden, kunnen storend zijn

De conversie van PDF-bestanden is gelimiteerd

De gratis versie heeft een limiet op meerdere functies, zoals batchverwerking, chatten met meerdere documenten en meer

Prijzen van LightPDF

Persoonlijk

Free Forever

Wekelijks abonnement: $13,99/week

Maandelijks abonnement: $19,99/maand

Halfjaarlijks abonnement: $ 59,99 voor twee jaar

Business

Free Forever

Jaarabonnement: $ 89,95/jaar

3-jarig abonnement: $159,9/gebruiker

Beoordelingen en recensies van LightPDF

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat: 59% van de CIO's cloudtechnologie noemt als katalysator voor innovatie.

3. Canva's PDF Editor (het beste voor het omzetten van statische PDF's naar visuele documenten)

Wil je meer creatieve vrijheid? Importeer een PDF naar Canva's PDF Editor om tekst, afbeeldingen en achtergronden te scheiden in bewerkbare elementen.

Ga hiermee verder met de creatieve toolkit van Canva voor unieke bewerkingen en zie hoe de magie zich ontvouwt met visuals, animaties en aangepaste lettertypes. Je kunt je werk vervolgens downloaden in verschillende formaten, waaronder PDF en JPG.

De beste functies van Canva's PDF Editor

Bewerk PDF's door tekst, afbeeldingen en achtergronden aan te passen aan de stijl van uw bedrijf

Voeg multimedia-elementen zoals video's en audiofragmenten toe om uw PDF's aantrekkelijker te maken

Kies uit meer dan een miljoen vooraf ontworpen en effectieve documentsjablonen om het aanmaken van bestanden te versnellen

Verminder de grootte van bestanden zonder aan kwaliteit in te boeten met Smart Compression

Beperkingen van Canva's PDF-editor

U kunt een gescand document of een bestand dat alleen uit afbeeldingen bestaat niet bewerken in Canva

De maximale grootte van PDF-bestanden die wordt ondersteund is 100 MB

Prijzen van Canva's PDF-editor

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Canva's PDF Editor

G2: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Wanneer u met grote PDF's werkt die meerdere afbeeldingen bevatten, comprimeer de bestanden dan voordat u ze deelt. Zo blijven de bestanden beheersbaar zonder dat dit ten koste gaat van de visuele kwaliteit.

📮ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten van onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op het werk realiseren? ClickUp helpt u graag! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan u helpen uw productiviteit met 30% te verbeteren door minder vergaderingen, snelle AI-gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

4. DocHub (het beste voor efficiënt documentbeheer)

via DocHub

DocHub's AI PDF Enhancer maakt gebruik van machine learning om de beeldkwaliteit te verbeteren en opmaakproblemen in gescande documenten te verhelpen. Dit alles terwijl het onbeperkte cloud opslagruimte en een doorzoekbare interface biedt voor het vinden van bestanden.

Met deze software voor documentsamenwerking voelt het alsof u een assistent heeft die precies weet waar elk bestand zich bevindt.

De beste functies van DocHub

PDF-pagina's slepen en neerzetten om ze in een andere volgorde te plaatsen of te draaien

Corrigeer documentopmaak automatisch met AI-aangedreven lay-outdetectie

Haal gegevens uit meerdere PDF's en organiseer deze in gestructureerde informatie

Pas bulkbewerkingen tegelijkertijd toe op meerdere documenten

Voeg met slechts een paar klikken juridisch bindende e-handtekeningen toe aan PDF's

Beperkingen van DocHub

Gebruikers kunnen hun documenten niet met een wachtwoord beveiligen in het gratis abonnement

Prijzen van DocHub

Gratis abonnement

Basis: $ 11/maand per gebruiker

Pro: $16/maand per gebruiker

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DocHub

G2: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over DocHub?

Een recensie op Capterra luidt:

Dochub is zeer betaalbaar en intuïtief in gebruik. Het heeft alle functies die u van documentondertekeningssoftware mag verwachten.

Dochub is zeer betaalbaar en intuïtief in gebruik. Het heeft alle functies die u van software voor het ondertekenen van documenten mag verwachten.

👀 Wist u dat: 47% van de werknemers de digitale organisatiemethode van hun bedrijf ineffectief en moeilijk te navigeren vindt.

5. Adobe Acrobat met AI-assistent (het beste voor geavanceerde documentverwerking)

Open een gescand document in Adobe Acrobat en laat de AI aan de slag gaan. Als u bijvoorbeeld productspecificaties in verschillende PDF-bestanden moet aanpassen, begrijpt de AI de context en geeft hij slimme bewerkingssuggesties.

Deze software voor documentwerkstromen zorgt voor consistentie in al uw documentatie. U kunt content in grote documenten samenvatten, vergelijken en query's uitvoeren, waardoor u tijd bespaart en handmatige revisies vermindert.

Adobe Acrobat met AI-assistent: de beste functies

Herstel inconsistenties in documenten met AI die opmaak, lettertype- en spatiëringsfouten corrigeert

Deel en werk samen met tools die wijzigingen bijhouden, versies beheren en gegevens beveiligen

Behoud tabellen, pas marges aan en behoud de oorspronkelijke structuur met AI

Adobe Acrobat met AI-assistent: beperkingen

Het werkt alleen met PDF's tot 120 pagina's en een grootte van 25 MB

De door AI gegenereerde antwoorden kunnen onnauwkeurig zijn en handmatige tussenkomst vereisen

Prijzen voor Adobe Acrobat met AI-assistent

Gratis: 7 dagen gratis proefversie

Acrobat Standard: $12,99/maand per gebruiker

Acrobat Pro: $19,99/maand per gebruiker

Acrobat Pro: $23,99/maand per licentie

Acrobat voor Enterprise: Aangepaste prijzen

Acrobat AI Assistant: $4,99/maand

Adobe Acrobat met AI-assistent beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Adobe Acrobat AI Assistant?

Een recensie op Capterra luidt:

Adobe Acrobat is uiterst eenvoudig te gebruiken voor eenvoudige PDF-taken.

Adobe Acrobat is uiterst eenvoudig te gebruiken voor eenvoudige PDF-taken.

🧠 Leuk weetje: Adobe medeoprichter Dr. John Warnock's 'The Camelot Project' in 1990 was de geboorte van PDF (Portable Document Format). Het was bedoeld om elektronische communicatie mogelijk te maken en gedrukte informatie om te zetten in een digitaal format.

6. UPDF (het beste voor het annoteren van PDF-documenten)

via UPDF

Heeft u moeite met het begrijpen van een PDF-document met onderzoek? UPDF kan uw complexe bestand omzetten in een mindmap en de informatie visualiseren in een begrijpelijk format.

Bovendien kunt u niet alleen aantekeningen maken in een PDF, maar ook andere documenten in verschillende PDF-secties achterlaten om later te raadplegen met openbare bijlagen.

De beste functies van UPDF

Vertaal content binnen de PDF zonder te schakelen tussen tools

Gebruik plaknotities, stickers, tekstbijschriften en doorhalingen voor samenwerking

Werk op Windows, Mac, iOS en Android met één licentie voor alle apparaten

Beperkingen van UPDF

De PDF-zoekfunctie kan complex zijn

Het ondersteunt geen JavaScript- en/of Markdown-functionaliteit in geavanceerde documenten

Prijzen van UPDF

Particulieren

UPDF Pro : $39,99/jaar/gebruiker en $69,99/levenslang/gebruiker

AI-assistent : $ 29/kwartaal/gebruiker

UPDF Sign: $9/maand/gebruiker

Enterprise

UPDF-jaarabonnement : $ 79/gebruiker

UPDF Lifetime Plan: $ 109/gebruiker

Aangepaste prijzen voor meer dan tien gebruikers

UPDF beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over UPDF?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het geweldig dat het gemakkelijk te gebruiken is voor al mijn PDF-behoeften. Ik kan er moeiteloos alle PDF's mee openen. Ik vind het ook geweldig dat als ik hulp en ondersteuning nodig heb, deze slechts een muisklik verwijderd zijn.

Ik vind het geweldig dat het gemakkelijk te gebruiken is voor al mijn PDF-behoeften. Ik kan er moeiteloos alle PDF's mee openen. Ik vind het ook geweldig dat als ik hulp en ondersteuning nodig heb, deze slechts een muisklik verwijderd zijn.

7. OnlyOffice (het beste voor teams die realtime samenwerking zoeken)

via OnlyOffice

Met OnlyOffice kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd PDF's bewerken. Ze kunnen wijzigingen bespreken via de ingebouwde chat of door opmerkingen achter te laten in de PDF. Handig is dat ze zelfs kunnen overschakelen naar audio- en video-oproepen met behulp van de Jitsi-plug-in voor complexe bewerkingen.

Deze realtime samenwerking stroomlijnt het bewerkingsproces, vermindert vertragingen en houdt iedereen op één lijn zonder dat ze het document hoeven te verlaten.

De beste functies van OnlyOffice

Werk in meerdere formats met geïntegreerde tekstverwerking, spreadsheets en presentaties

Beheer e-mails efficiënt met geavanceerde filters en aanpasbare digitale handtekeningen

Maak interactieve PDF-formulieren met tekstvakken, vervolgkeuzelijsten en selectievakjes voor gestroomlijnde gegevensverzameling

Beperkingen van OnlyOffice

De installatie kan complex zijn voor nieuwe gebruikers

Biedt beperkte functies voor het lezen van PDF-bestanden

Integraties met apps buiten de cloud zijn beperkt

Prijzen van OnlyOffice

Docs Enterprise (op locatie): $ 2.100 (licentie voor 1 jaar)

Starter Cloud: Gratis

Business Cloud: $30/maand per gebruiker

Enterprise On-premises: $6550/server (startprijs)

Beoordelingen en recensies van OnlyOffice

G2: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OnlyOffice?

Een G2-recensie luidt:

Een van de dingen die ik het leukst vind aan OnlyOffice is het brede bereik aan functies en tools waarmee ik efficiënt en effectief documenten, spreadsheets en presentaties kan maken en bewerken.

Een van de dingen die ik het leukst vind aan OnlyOffice is het brede bereik aan functies en tools waarmee ik efficiënt en effectief documenten, spreadsheets en presentaties kan maken en bewerken.

8. Nitro Pro (het beste voor zakelijke teams die zijn geïntegreerd in het Microsoft 365-ecosysteem)

via Nitro Pro

Nitro Pro weerspiegelt de Microsoft Office-interface op Windows en de werkbalk van Apple op Mac. Dankzij deze vertrouwde layout hoeft uw team geen tijd te verspillen met zoeken naar tools; ze kunnen meteen aan de slag.

Deze consistentie tussen platforms vermindert de leercurve, versnelt de acceptatie en zorgt voor een soepele werkstroom, ongeacht of u PDF's bewerkt, converteert of beoordeelt.

De beste functies van Nitro Pro

Pas zowel open wachtwoorden als wachtwoorden met toestemming toe op PDF's om te bepalen wie ze kan weergeven of bewerken

Voltooi formulieren en verstuur documenten voor handtekening met de ingebouwde eSign-oplossing van Nitro – printen, ondertekenen en scannen is niet meer nodig

Zet PDF's snel om naar andere formaten en verklein grote bestanden zodat u ze gemakkelijk kunt delen

Beperkingen van Nitro Pro

Het converteren van formats kan soms onnauwkeurig of onvolledig zijn

Geavanceerde OCR-mogelijkheden zijn beperkt

Prijzen van Nitro Pro

Gratis: 14 dagen gratis proefversie

Nitro PDF Pro: $17,69/maand per gebruiker

Nitro PDF Standard: $17,70/maand per gebruiker

Nitro PDF Pro : $ 295,00 per gebruiker/per jaar

Nitro PDF Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nitro Pro

G2: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (530+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Nitro Pro?

Een recensie op Capterra luidt:

Eenvoudig om meerdere tabbladen open te houden, ideaal voor documenten die u vaak raadpleegt. Gemakkelijk om te markeren en annoteren, en om te zoeken (wanneer geoptimaliseerd).

Eenvoudig om meerdere tabbladen open te houden, ideaal voor documenten die u vaak raadpleegt. Gemakkelijk om te markeren en annoteren, en om te zoeken (wanneer geoptimaliseerd).

📖 Lees ook: Hoe u snel en eenvoudig markeringen in een PDF kunt verwijderen

9. iScanner (het beste voor het berekenen van oppervlakten en automatische aanpassingen)

via iScanner

AI-aangedreven functies zoals oppervlaktemeting en het tellen van objecten zijn een integraal onderdeel van de toolkit van iScanner. Hiermee kunt u de afmetingen van ruimtes meten of vergelijkbare items in een foto tellen, waardoor handmatige berekeningen worden verminderd.

De app bevat ook gespecialiseerde scanmodi voor verschillende documenttypes en is compatibel met Android en iOS. Of u nu een ID-kaart, paspoort of gewoon document scant, iScanner past de instellingen automatisch aan.

de beste functies van iScanner

Tekst uit gescande documenten extraheren en bewerken met OCR in meer dan 20 talen

Los wiskundige vergelijkingen direct op door uw camera te richten – perfect voor studenten en dataprofessionals

Gebruik sjablonen voor automatisch invullen om repetitieve taken en formulierverwerking te stroomlijnen

beperkingen van iScanner

Het organiseren van PDF-bestanden in de app kan een uitdaging zijn

Pop-upadvertenties kunnen voor sommige gebruikers vervelend zijn

prijzen van iScanner

Gratis proefversie voor 3 dagen

Premium: $ 9,99/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies van iScanner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. ABBYY FineReader (het beste voor geavanceerde documentdigitalisering)

via ABBYY FineReader

Documenten met complexe opmaak of slechte scankwaliteit kunnen lastig te verwerken zijn. De ingebouwde AI-algoritmen van ABBYY herkennen echter tekst in verschillende documenttypes in meer dan 150 talen.

In de overheidssector kunnen teams deze tool bijvoorbeeld gebruiken om grote hoeveelheden gearchiveerde documenten te digitaliseren. Dankzij de mogelijkheid om meerdere talen te verwerken en de opmaak te behouden, kunnen instanties papieren documenten omzetten in doorzoekbare digitale bestanden.

De beste functies van ABBYY FineReader

Vind wijzigingen tussen concepten, help teams revisies bijhouden en versies beheren met behulp van de software voor het vergelijken van documenten

Voeg meerdere documenten samen met behoud van een consistente opmaak op alle pagina's

Bewerk tekst en alinea's rechtstreeks in PDF's zonder ze naar andere formaten te converteren

Beperkingen van ABBYY FineReader

Ontbreekt instellingen voor de volgorde van lezen in de OCR-editor

Documenten met speciale symbolen worden mogelijk niet correct geconverteerd

Prijzen van ABBYY FineReader

FineReader PDF Standard voor Windows: $ 16/maand per gebruiker

FineReader PDF Corporate voor Windows: $ 24/maand per gebruiker

FineReader PDF voor Mac: $69/jaar per gebruiker

FineReader PDF-abonnementen voor bedrijven: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ABBYY FineReader

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ABBYY?

Een recensie op Capterra luidt:

De nauwkeurigheid bij het herkennen van tekens en het formatteren van de uitvoer is bijna exact gelijk aan het invoerbestand.

De nauwkeurigheid bij het herkennen van tekens en het formatteren van de uitvoer is bijna exact gelijk aan het invoerbestand.

📖 Lees ook: Hoe u eenvoudig een PDF uploadt naar ChatGPT

