Gratis sjablonen voor productcatalogi die eenvoudig kunnen worden aangepast

Ja, u hebt geweldige producten. Maar een catalogus maken die ze ook echt tot hun recht laat komen? Dat is een heel ander verhaal. Het beheren van afbeeldingstypen, ontwerpproblemen en last-minute prijswijzigingen kan uren kosten aan eenvoudige taken.

Heb je ooit een leeg document geopend en gedacht: "Waar moet ik beginnen?". Die worsteling? Helemaal begrijpelijk. Dat is waar gratis sjablonen voor productcatalogi je kunnen redden. Met deze catalogussjablonen kun je afbeeldingen, beschrijvingen en prijsinformatie toevoegen. Je hoeft niet meer helemaal vanaf nul te beginnen of in het weekend grafisch ontwerpen te leren. Ze zijn snel, flexibel en gemaakt om je aanbod op elk apparaat in het beste licht te presenteren.

Kies er een die voor u werkt.

Wat zijn sjablonen voor productcatalogi?

Productcatalogussjablonen zijn vooraf ontworpen layouts voor gestructureerde catalogi waarin producten, prijsinformatie, beschrijvingen en afbeeldingen worden weergegeven. Ze vormen een belangrijk onderdeel van uw productstrategie en bieden u een kant-en-klaar format dat u eenvoudig kunt aanpassen aan uw merk en aanbod.

Met sjablonen voor productcatalogi kunnen bedrijven hun producten of diensten op professionele wijze aan potentiële kopers presenteren. In plaats van helemaal vanaf nul te beginnen, voegen gebruikers content toe en exporteren ze de uiteindelijke catalogus.

Deze sjablonen bevatten in de meeste gevallen plaatshouders voor producttitels, details, afbeeldingen, logo's en bedrijfsinformatie. De meeste zijn ook compatibel met populaire tools zoals PowerPoint, InDesign, Canva en PDF-editors. U kunt ze zowel voor afdrukken als voor digitaal delen gebruiken.

Wat maakt een goede sjabloon voor een productcatalogus?

Of het nu gaat om een lay-out of een structuur voor gegevensbeheer, een goede sjabloon vereenvoudigt uw werk:

Bewerkbare contentblokken: Kies een sjabloon waarmee u productgegevens, beschrijvingen en prijsinformatie kunt bijwerken zonder helemaal opnieuw te beginnen

Flexibele layout: Met een goede sjabloon kunt u secties of categorieën herschikken op basis van uw aanbod

Zoekbalk: Kies een sjabloon waarmee u alles binnen enkele seconden kunt vinden – taken, documenten, berichten of bestanden – rechtstreeks vanuit één slimme, uniforme zoekbalk

Merkaanpassing: u moet uw logo, lettertypen en kleurenschema kunnen toevoegen zodat alles bij uw bedrijfsidentiteit past

Afbeeldingsvakken met hoge resolutie: Kies een sjabloon waarin u afbeeldingen kunt invoegen die snel laden en er op elk apparaat scherp uitzien

Ondersteuning voor meerdere formaten: Zorg ervoor dat u de sjabloon kunt gebruiken in tools zoals PowerPoint, Canva, InDesign of als afdrukbare PDF

Omslag en inhoudsopgave: Een sjabloon voor een productcatalogus moet optionele secties bevatten om uw catalogus overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren te houden

Sjablonen voor productcatalogi

Niemand heeft uren te besteden aan het aanpassen van marges of het vergroten of verkleinen van afbeeldingen. Daarom hebben we deze gratis catalogussjablonen op een rijtje gezet. Ze zijn plug-and-play en ontworpen om presentaties te vereenvoudigen en lanceringen te versnellen. U hoeft niet in te boeten aan kwaliteit of design.

1. Sjabloon voor digitale productchecklist van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en beheer digitale lanceringen met de sjabloon voor digitale productchecklist van ClickUp

Als uw catalogus digitale producten bevat, zoals apps, tools of diensten, gebruik dan de sjabloon voor digitale producten van ClickUp. Hiermee kunt u elk onderdeel bijhouden, van idee tot implementatie. In plaats van te schakelen tussen spreadsheets, takenborden en Slack-threads, centraliseert u uw project.

De sjabloon is perfect voor teams die met veel werkstromen jongleren. Het beschikt over realtime updates en gedetailleerde taakregistratie. U maakt niet alleen een lijst van producten, u beheert alles wat erachter zit.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Maak checklists voor elke fase van uw productpijplijn

Voeg aangepaste velden toe voor technische specificaties, tijdlijnen en goedkeuringsfasen

Taakverdeling en automatisering van voortgang

Werk samen met ontwikkelaars, marketeers en ontwerpers in één gedeeld document

🔑 Ideaal voor: Teams die SaaS-tools, digitale downloads of producten op basis van een abonnement verkopen die voortdurend moeten worden bijgewerkt en naadloze samenwerking vereisen.

✨ Bonustip: Een checklist voor productontwikkeling is niet alleen een takenlijst, maar ook een vangnet voor uw lancering. Gebruik deze checklist om hiaten op te sporen, herwerk te verminderen en cross-functionele teams te synchroniseren.

2. Sjabloon voor productprijzen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel slimmere prijzen vast met de sjabloon voor productprijzen van ClickUp

Het bepalen van de prijs van een product is geen wiskundig probleem, maar een strategie. De sjabloon voor productprijzen van ClickUp is ontworpen voor bedrijven die prijsstrategieën moeten beheren en productkosten in de loop van de tijd moeten bijhouden. Het fungeert als een commandocentrum voor prijsstelling en helpt bedrijven kosten te specificeren, winstmarges te berekenen en concurrenten te analyseren.

Met dit sjabloon kunt u prijsmodellen continu bijhouden en aanpassen op basis van feedback uit de markt en prestaties.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Voer sleutelgegevens zoals SKU, eenheidsprijs en kosten per item in met behulp van aangepaste velden

Analyseer productlijnen met vooraf gemaakte weergaven op categorie en merk

Werk samen met teams om prijsstrategieën te testen en aan te passen

Stel taken, doelen en terugkerende updates in om de prijzen voortdurend te verfijnen

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams, productmanagers en bedrijfseigenaren die nieuwe SKU's lanceren of prijsstrategieën voor meerdere productlijnen optimaliseren.

3. Sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd uw voorraadniveaus onder controle met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp

Het beheren van voorraden zonder het overzicht te verliezen over voorraadniveaus, nabestellingen of verouderde items kan chaotisch zijn. De sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp is gemaakt voor bedrijven die met meerdere producten en toeleveringsketens werken.

Het is meer dan alleen een lijst: het is een volledig inventarissysteem waarmee bedrijven hun voorraad kunnen beheren zonder rommelige spreadsheets. U kunt SKU's organiseren, realtime voorraadwijzigingen bijhouden, automatische herbestellingsmeldingen instellen en de waarde van producten in één oogopslag bekijken.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Houd de status van uw voorraad bij met aangepaste tags zoals Op voorraad of Niet op voorraad

Gebruik vooraf gemaakte weergaven zoals tabel, tijdlijn en bestellingsupdates voor een beter overzicht

Automatiseer voorraadmeldingen en nabestellingen op basis van voorraaddrempels

Centraliseer productgegevens, waaronder prijzen, afbeeldingen en informatie over leveranciers

🔑 Ideaal voor: Detailhandelaren, groothandelaren en operations managers die een gestructureerd, schaalbaar systeem nodig hebben voor het beheer van voorraden zonder afhankelijk te zijn van rommelige spreadsheets.

4. Sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer bestellingen en voorraad als een professional met de sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp

De sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp is een twee-in-één oplossing. Het helpt bedrijven bij het beheren van leveranciers, voorraad en budgetten.

Deze sjabloon biedt één werkruimte voor het bijhouden van bestellingen en voorraadniveaus. Alles is overzichtelijk geordend: statussen, leveranciersupdates, beschikbaarheid van items en kosten bijhouden.

Automatisering en realtime productbeheer maken uw inkoopproces soepeler en efficiënter.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Maak taken aan voor elke bestelling en beheer ze via 14 gedetailleerde statussen

Houd voorraadniveaus, nabestellpunten en de voortgang van leveringen bij vanuit één dashboard

Wijs verantwoordelijkheden en tijdlijnen toe aan teamleden voor elke bestelling

Gebruik ingebouwde automatiseringen om herinneringen en statusupdates te triggeren

🔑 Ideaal voor: Eigenaars van kleine bedrijven, inkoopmanagers en operationele teams die één tool nodig hebben om voorraadlijsten en aankoopwerkstromen met minder handmatig werk te beheren.

Pro-tip: Laat die lege pagina achterwege en laat ClickUp Brain het zware werk doen. Vertel het gewoon wat voor soort catalogus of werkstroom u nodig hebt, of het nu voor producten, prijzen of voorraad is, en het genereert binnen enkele seconden een kant-en-klare sjabloon. Het is alsof u een slimme assistent hebt die voor u bouwt op basis van hoe u werkt.

5. Sjabloon voor ClickUp-productbestellingsformuliere

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig het aankoopproces met het sjabloon voor het ClickUp-bestelformulier voor producten

Handmatige bestellingen bijhouden leidt tot fouten en tijdverlies. Het sjabloon voor productbestellingen van ClickUp biedt een gestroomlijnde manier om productbestellingen te beheren, van ontvangst tot levering.

Het is ontworpen voor snelheid, nauwkeurigheid en zichtbaarheid. Hiermee kunt u klantinformatie, bestelgegevens en verzendstatussen centraliseren in één interface. Bovendien wordt deze sjabloon geleverd met meerdere aangepaste weergaven, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Maak aangepaste formulieren om informatie over kopers en bestellingen in realtime vast te leggen

Houd bestellingen in elke fase bij met statussen zoals Nieuw, Verpakt, Afgehandeld en Geleverd

Krijg toegang tot alle bestellingen en klantgegevens via gestructureerde weergaven zoals Bestelstatus of Probleemoplossing

Gebruik velden voor de totale prijs, het producttype, contactinformatie en verzendingsupdates

🔑 Ideaal voor: Kleine retailers, DTC-merken of dienstverlenende bedrijven die een betrouwbaar systeem nodig hebben om binnenkomende bestellingen zonder chaos te beheren.

6. ClickUp-sjabloon voor softwarevergelijking

Gratis sjabloon downloaden Vergelijk tools naast elkaar met de ClickUp-sjabloon voor softwarevergelijking

Wanneer u een keuze maakt tussen softwareplatforms, heeft u geen andere mening nodig, maar gegevens die u naast elkaar kunt leggen. De sjabloon voor softwarevergelijking van ClickUp biedt een duidelijke manier om tools te vergelijken. Het omvat functies, kosten, bruikbaarheid en meer.

Met ingebouwde weergaven voor prijzen en productafbeeldingen wordt giswerk overbodig en vervangen door duidelijke, traceerbare criteria waar uw hele team het over eens kan zijn.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Maak taken voor elke softwareoptie en organiseer ze op basis van beschikbaarheid of gebruiksscenario's

Gebruik aangepaste velden om tools te beoordelen op prijs, ondersteuning, gebruikersinterface en sleutelfuncties

Visualiseer vergelijkingen met de weergaven Tabel, Prikbord en Prijzen

Houd de voortgang van besluitvorming bij met statussen zoals Beschikbaar, Nieuw en Niet beschikbaar

🔑 Ideaal voor: IT-teams, oprichters van start-ups en productmanagers die beslissingen nemen over SaaS-tools of interne systemen waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn.

7. Sjabloon voor offerteformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verzend sneller professionele offertes met het sjabloon voor offerteformulieren van ClickUp

Een verkeerde offerte kan u een deal kosten. Het sjabloon voor offerteformulieren van ClickUp is ontworpen om dat te voorkomen. Het helpt u bij het verzamelen van projectvereisten, het berekenen van prijzen en het versturen van duidelijke offertes.

Aangepaste velden helpen bij het bijhouden van servicegegevens, uurtarieven, deadlines en meer. Deze sjabloon houdt uw verkoopproces georganiseerd en zorgt ervoor dat offertes binnen teams op elkaar zijn afgestemd.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Maak offerteaanvragen met secties voor de omvang van de opdracht, prijzen en tijdlijnen voor levering

Houd de status van elke offerte bij, van 'In behandeling' tot 'Offerte verzonden', met statustags

Wijs offertegoed en taken toe aan relevante team leden

Gebruik e-mailintegraties om offertes en follow-ups rechtstreeks te versturen

🔑 Ideaal voor: Freelancers, bureaus en B2B-verkoopteams die een snelle, betrouwbare manier nodig hebben om offertes op te stellen en leads binnen te halen zonder tussen verschillende tools te schakelen.

8. ClickUp-lijstsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Ga snel aan de slag met de flexibele structuur van de ClickUp-lijstsjabloon

De ClickUp-lijstsjabloon is een eenvoudige maar krachtige installatie om taken, werkstromen, productgegevens of zelfs snelle projectoverzichten te organiseren. Deze sjabloon is ideaal wanneer u een functionele structuur nodig hebt die de zaken niet te ingewikkeld maakt.

De layout biedt een beginnersvriendelijke weergave en optionele aanpassingsmogelijkheden, zodat deze overzichtelijk en schaalbaar blijft naarmate uw behoeften groeien. Zie het als een leeg maar slim startpunt.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Gebruik vooraf gemaakte weergaven om te schakelen tussen tabel-, lijst- en taakdashboards

Organiseer uw werkstroom met aanpasbare statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid

Wijs taken toe en houd updates bij met tags, deadlines en prioriteiten

Bouw op een flexibele basis en schaal op met automatisering wanneer dat nodig is

🔑 Ideaal voor: Teams of individuele gebruikers die een plug-and-play lijstformaat willen om alles, van productcatalogi tot interne werkstromen, zonder problemen te beheren.

💡 Pro-tip: Ga niet zomaar van start en hoop op het beste, maar houd bij wat belangrijk is. Voer uw catalogusgegevens in een dashboard met product -KPI's en statistieken in om de productprestaties, de rente van klanten en de verkooptrends in realtime te meten.

9. ClickUp-sjabloon voor kledingontwerpbeheer

Gratis sjabloon downloaden Beheer modeprojecten van schets tot lancering met de ClickUp-sjabloon voor kledingontwerp

Het ontwerpen van kleding gaat niet alleen om creativiteit, maar ook om deadlines, sourcing, budgetten en productie. De sjabloon voor kledingontwerpbeheer van ClickUp houdt alles in de gaten.

Deze kant-en-klare map houdt uw modeprojecten georganiseerd. Het omvat alles, van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke productlancering. U kunt de voortgang bijhouden, de voorraad beheren en eenvoudig samenwerken. Dankzij meerdere weergaven en statussen voorkomt u chaos door verspreide tools.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Breng uw werkstroom in kaart met aangepaste statussen zoals Concept, Sourcing en Productie

Wijs budgetten toe, categoriseer ontwerptypen en houd de voortgang bij via aangepaste velden

Schakel tussen de weergaven Tijdlijn, Lijst, Bord en Schema om deadlines en mijlpalen te beheren

Werk samen met verschillende teams, houd wijzigingen bij en houd de communicatie gestroomlijnd

🔑 Ideaal voor: Modeontwerpers, productieleiders of creatieve teams die seizoenscollecties of productontwerppijplijnen beheren.

🔍 Wist u dat? Productdemo's op video hebben een grote invloed op 64% van de shoppers. Door korte video's aan uw catalogus toe te voegen of ernaar te linken, kunt u het vertrouwen van kopers vergroten.

10. Freepik sjabloon voor productcatalogus met kleurverloop

via Freepik

Deze sjabloon voor een productcatalogus met kleurverloop van Freepik is ontworpen voor visuele duidelijkheid. Hij is perfect voor bedrijven die een strakke en minimalistische structuur nodig hebben om meerdere productcategorieën overzichtelijk weer te geven.

Het ontwerp heeft functies zoals achtergronden met kleurverlopen, scherpe afbeeldingsplaatshouders en eenvoudige lettertypes. Het is modern en veelzijdig voor elke branche of elk merk.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Voeg afbeeldingen in hoge resolutie toe voor een professionele afwerking

Pas tekst, ontwerp en kleuren aan met bewerkbare AI- en EPS-bestanden

Voeg eenvoudig prijzen, beschrijvingen en productdetails toe zonder code

Exporteer als PDF of afbeelding voor zowel print als digitaal gebruik

🔑 Ideaal voor: Kleine bedrijven, groothandels of ontwerpers die een visueel aantrekkelijke, lichtgewicht productcatalogus willen met snelle aanpassingsmogelijkheden.

11. Freepik sjabloon voor bedrijfsbrochure

via Freepik

Als u meer verkoopt dan alleen producten, zoals diensten, waarden of bedrijfsidentiteit, bekijk dan Freepik's sjabloon voor bedrijfsbrochures. Hiermee kunt u alles zeggen zonder de lezer te overweldigen.

Het brede, panoramische ontwerp is ideaal voor storytelling met krachtige beelden. De gestructureerde secties presenteren uw aanbod, zakelijke prestaties en de expertise van uw team.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Pas tekstblokken aan voor missie, diensten, getuigenissen en contactinformatie

Presenteer hoogwaardige afbeeldingen, pictogrammen of productfoto's naast uw boodschap

Gebruik bewerkbare EPS-, JPG- en SVG-bestanden om de layout, kleuren en branding aan te passen

Maak een bedrijfsprofiel van meerdere pagina's om online te delen of af te drukken

🔑 Ideaal voor: Agentschappen, B2B-bedrijven of dienstverlenende bedrijven die zich in een verzorgd, gestructureerd format moeten presenteren aan potentiële klanten of investeerders.

✨ Bonustip: Bespaar uren en vermijd writer's block. Gebruik een productbeschrijvinggenerator om direct duidelijke, overtuigende teksten te maken die zijn afgestemd op uw doelgroep en direct klaar zijn voor SEO.

12. Freepik Productcatalogus met kleurverlooptechnologie

via Freepik

De sjabloon voor productcatalogi voor technologie met kleurverloop is gemaakt voor moderne tech-, elektronica- of digitale accessoiresbedrijven.

Het ontwerp combineert gedurfde kleurverlopen met minimalistische productrubrieken. Dit maakt het perfect voor het presenteren van gadgets, hardware of software op een strakke, overzichtelijke manier. Met bewerkbare bestandstypen en fotoklare structuren krijgt uw catalogus een gepolijste, verkoopklare uitstraling.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Presenteer technische producten met behulp van goed geplaatste afbeeldingen en productbeschrijvingen

Pas prijsinformatie, functies en categorieën aan met behulp van gelaagde AI- en EPS-bestanden

Pas de kleuren en typografie van uw merk eenvoudig aan met bewerkbare lettertypes en achtergronden met kleurverloop

Maak met minimale ontwerpinspanningen een visueel aantrekkelijke catalogus voor zowel internet als drukwerk

🔑 Ideaal voor: E-commerce verkopers, merken van consumentenelektronica of B2B-techbedrijven die op zoek zijn naar een strakke, kant-en-klare sjabloon voor een productcatalogus.

🔍 Wist u dat? 87% van de klanten zegt dat productcontent de belangrijkste factor is bij het online kopen. Als uw productcatalogus geen duidelijke details of afbeeldingen bevat, verliest u vertrouwen en conversies.

13. Canva-sjabloon voor brochures over schoonheidsproducten

via Canva

De sjabloon voor een brochure voor schoonheidsproducten van Canva is op maat gemaakt voor cosmetica- en wellnessbedrijven die een strak promotieformaat nodig hebben zonder gedoe met ontwerpen. Deze catalogussjabloon biedt een evenwicht tussen strakke typografie en voldoende ruimte voor afbeeldingen om producten van hoge kwaliteit te laten zien.

De layout biedt ruimte voor beschrijvingen, voordelen, ingrediënten en prijzen. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de winkel of als digitaal lanceringspakket.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Voeg uw afbeeldingen, productfoto's en merkelementen toe met het gemak van slepen en neerzetten

Pas het ontwerp, de kleuren en lettertypes aan, zoals Glacial Indifference en Montserrat

Afdrukken in A4-landschapsformaat of direct online delen

Behoud een professionele uitstraling zonder een ontwerper in te huren

🔑 Ideaal voor: Ondernemers in de schoonheidsbranche, huidverzorgingsproducten, spa's of e-commerce merken die op zoek zijn naar een sjabloon voor een productcatalogus die zowel premium als toegankelijk aanvoelt.

14. Canva Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure

via Canva

De Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure van Canva is ontworpen voor elegantie. Met zachte, neutrale tinten en verfijnde typografie geeft deze brochure hoogwaardige sieraden de ruimte om te schitteren, zonder afleiding.

Deze layout is perfect voor het benadrukken van collecties, prijzen en materialen. Het blijft strak en versterkt het gevoel van luxe. Denk aan een combinatie van een lookbook en een catalogus: eenvoudig aan te passen, moeilijk te negeren.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Voeg productnamen, korte beschrijvingen, prijzen en onderhoudsinstructies toe

Voeg uw afbeeldingen van sieraden toe, gestyled of op een witte achtergrond

Pas lettertypen zoals Noto Serif Display en Public Sans aan uw merk aan

Afdrukken of online delen in een helder A4-landschapsformat

🔑 Ideaal voor: Boetiekjuwelenmerken, aangepaste makers of high-end winkels die hun collectie willen presenteren met een tijdloos, visueel aantrekkelijk ontwerp.

15. Canva Bruine minimalistische rondleiding door Italië, drieluikbrochure

via Canva

Hoewel deze sjabloon voor een minimalistische bruine folder is ontworpen, kan hij gemakkelijk worden aangepast om lifestyle- of handgemaakte producten te presenteren.

Het creëert een warm, redactioneel format met aardetinten, tijdloze lettertypes zoals Times New Roman Condensed en Poppins, en veel ruimte voor foto's en beschrijvingen. Dit maakt het ideaal voor het catalogiseren van collecties die een verhaal vertellen, zoals ambachtelijke producten of op ervaringen gebaseerde aanbiedingen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Voeg grote productafbeeldingen toe naast korte beschrijvingen en prijsinformatie

Verdeel uw catalogus in categorieën met behulp van het trifold-format

Personaliseer lettertypes, layout en kleurenpalet voor seizoensgebonden thema's of de huisstijl van uw merk

Exporteer drukklare brochures of deel ze als digitale ervaring

🔑 Ideaal voor: Bedrijven met traditionele producten, op ervaring gebaseerde merken of makers die op zoek zijn naar een minimalistische layout om hun aanbod op een charmante manier te presenteren.

16. Canva Groene biologische gezonde dieetmenu-driebladige brochure

via Canva

De Green Organic Healthy Diet Menu Trifold Brochure heeft een strakke visuele lay-out. Oorspronkelijk ontworpen voor catering, is de gestructureerde lay-out ideaal voor bedrijven die natuurlijke producten, milieuvriendelijke goederen of gezondheidsgerichte diensten aanbieden.

Het aardetinten kleurenpalet, gecombineerd met moderne lettertypes zoals DM Sans en Bricolage Grotesque, zorgt voor een vriendelijke en toch professionele uitstraling van uw productcatalogus.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Toon ingrediënten, voedingswaarde-informatie of productbeschrijvingen in overzichtelijke secties

Voeg uw afbeeldingen van producten, diensten of verpakkingen toe in speciale vakken

Benadruk prijzen, abonnementen of pakketten met vooraf ontworpen informatieblokken

Exporteer voor digitaal gebruik of druk af met de milieuvriendelijke opties van Canva

🔑 Ideaal voor: Verkopers van biologische producten, wellnesscoaches, plantaardige voedingsmerken of eco-retailers die op zoek zijn naar een catalogussjabloon die hun waarden weerspiegelt in zowel het ontwerp als het format.

Naarmate uw productcatalogus groeit, wordt het lastig om informatie consistent te houden op verschillende platforms. Met goede software voor productinformatiebeheer worden productgegevens – beschrijvingen, specificaties en prijzen – gecentraliseerd, zodat uw catalogus overal accuraat blijft en u niet meer hoeft te kopiëren en plakken.

17. Canva Zwart Oranje Vetgedrukte Driebladige Brochure voor Sportschool en Fitness

via Canva

De Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold Brochure is niet alleen voor sportscholen. De contrastrijke kleuren, scherpe typografie en dynamische layout maken deze brochure zeer geschikt voor elke productcatalogus die krachtig, energiek en modern moet overkomen.

Met duidelijke secties en ruimte voor afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen is dit sjabloon perfect voor actiegerichte merken of prestatiegerichte aanbiedingen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Benadruk nieuwe artikelen, bestsellers of limited editions in opvallende productvakken

Voeg afbeeldingen, functies en prijsinformatie toe in overzichtelijke, speciale secties

Gebruik de lettertypes Canva Sans en Public Sans voor een goede leesbaarheid in alle formats

Exporteer en print in een A4-drievoudige layout of deel digitaal met één enkele link

🔑 Ideaal voor: Fitnessmerken, fabrikanten van fitnessapparatuur, supplementenbedrijven of zelfs techmerken die een indrukwekkende sjabloon voor een productcatalogus willen die krachtig en modern aanvoelt.

🌟 Trivia: Nikon gebruikt echte foto's en citaten van klanten. In plaats van alleen gepolijste foto's, laten ze hun producten in actie zien met cataloguspagina's in testimonial-stijl die ook dienen als social proof.

18. Visme-sjabloon voor modecatalogus

via Visme

De sjabloon voor modecatalogi van Visme is een complete layout die perfect is voor het presenteren van kledingcollecties, of het nu gaat om een seizoenslancering of een portfolio voor klanten.

De overzichtelijke structuur en flexibele ontwerpelementen, zoals moderne lettertypes, afbeeldingen en interactieve opties, maken het meer dan alleen een statische brochure. U kunt er een klikbaar lookbook van maken of het op uw website insluiten als een complete productervaring.

Dit is waarom u er dol op zult zijn

Maak een lijst van productstijlen, materialen en waardevolle informatie met een duidelijke visuele hiërarchie

Voeg uw afbeeldingen toe en pas kleuren, lettertypes en layoutblokken aan uw huisstijl aan

Voeg animaties, links en media toe om een interactieve catalogus of downloadbare PDF te maken

Gebruik ingebouwde widgets of grafieken om productuitsplitsingen of seizoensgebonden trends te benadrukken

🔑 Ideaal voor: Modemerken, boetieklabels of kledingverkopers die een stijlvolle, interactieve sjabloon voor een productcatalogus willen zonder helemaal vanaf nul te beginnen.

Maak zonder stress een catalogus die verkoopt met ClickUp

Het maken van een productcatalogus hoeft geen fulltime baan te zijn. Een goede sjabloon voor een productcatalogus geeft u een voorsprong. U kunt deze gebruiken voor mode, technologie, wellnessproducten of digitale diensten.

Van ontwerpen met slepen en neerzetten tot lay-outs op basis van voorraadgegevens: met deze sjablonen kunt u snel uw eigen afbeeldingen, details en prijsinformatie toevoegen zonder in te boeten aan kwaliteit.

Dus of u nu een nieuwe productlijn lanceert of de presentatie van uw merk vernieuwt, sla de hoofdbrekens over het opmaken over en begin met iets dat werkt.

