10 beste alternatieven voor tl;dv-notitieprogramma's voor AI-aangedreven vergadernotities en transcripties

Het bijhouden van al uw vergaderingen kan aanvoelen als een fulltime baan. Of het nu gaat om verkoopgesprekken, interviews met gebruikers of interne vergaderingen, het maken van nauwkeurige aantekeningen en het bijhouden van belangrijke inzichten kan betekenen dat u niet volledig aanwezig bent in de discussie.

Dat is waar AI-aangedreven tools voor het maken van aantekeningen van pas komen. Ze helpen u inzichten te ordenen, korte clips te maken en momenten uit vergaderingen vast te leggen.

Tools zoals tl;dv helpen bij het opnemen van virtuele vergaderingen, het genereren van AI-samenvattingen en de integratie met platforms zoals Google Meet en MS Teams. Sommige gebruikers stappen echter over vanwege de beperkte gratis abonnementen, het vastleggen van stopwoorden en de basisfuncties van AI.

Deze gids verkent de beste alternatieven voor tl;dv note taker om meerdere vergaderingen als een professional te beheren.

🔍 Wist u dat? Alleen al in de Verenigde Staten worden dagelijks meer dan 11 miljoen vergaderingen gehouden, dat zijn er meer dan 1 miljard per jaar. Stel u eens voor hoeveel kennis er verloren gaat zonder goede transcripties of samenvattingen.

Waarom kiezen voor alternatieven voor tl;dv Note Taker?

Tl;dv klaart de klus, vooral als u begint met AI-notities maken. Maar biedt het u alles wat u nodig hebt? U hebt meer nodig dan alleen de basis wanneer uw team meerdere vergaderingen, verkoopgesprekken of interne check-ins afhandelt.

Veel gebruikers zijn nu op zoek naar alternatieven voor tl;dv note taker voor meer functionaliteit, meer waarde en soepelere werkstromen om productieve vergaderingen te garanderen. Dit is waarom:

Basis AI-functies : De AI-transcriptietool heeft geen functies voor omzetinformatie, sentimentanalyse en het bijhouden van slimme acties voor verkoopteams

Overdaad aan stopwoorden : Transcripties bevatten vaak onnodige stopwoorden, wat de nauwkeurigheid van de transcriptie vermindert

Geen geavanceerde sjablonen voor vergaderingen : u hebt andere software voor vergaderbeheer nodig om vergaderagenda's te plannen of herbruikbare sjablonen voor vergaderingen te maken

Minimale ondersteuning voor samenwerking : het ontbreekt aan functies voor realtime bewerking of feedback, zoals Google Documenten

Beperkte integraties : werkt niet naadloos met andere platforms dan MS Teams, Zoom en Google Meet

Ontbrekende informatie over meerdere vergaderingen : u kunt geen trends analyseren voor al uw vergaderingen of bruikbare inzichten koppelen aan verschillende sessies

Onhandige gebruikersinterface voor gebruikers met een team-abonnement : navigatie kan frustrerend zijn voor groeiende teams

Een gratis abonnement is niet echt gratis: belangrijke kernfuncties zoals onbeperkte opnames of transcripties zijn alleen beschikbaar in het Business-abonnement of Enterprise-abonnement, dat jaarlijks wordt gefactureerd in deze AI-tool voor vergaderingen

10 Tl;dv Note Taker-alternatieven in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de alternatieven voor tl;dv note taker die we hebben vergeleken:

Naam tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Aantekeningen van vergaderingen en actiepunten voor projectmanagementteams van elke grootte AI-aangedreven samenvattingen en transcripties van vergaderingen, teamcommunicatie, taakbeheer en samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; Aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Otter. ai Vergaderingsverslagen voor kleine bedrijven en teams Doorzoekbare transcripties van vergaderingen; Zoom-integratie; ondersteuning voor meerdere talen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16,99/maand per gebruiker Fireflies. ai Samenvattingen van vergaderingen voor virtuele teams van elke grootte Virtuele vergaderingen opnemen; sentimentanalyse; ondersteuning voor meerdere talen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand per gebruiker Fathom Samenvattingen van vergaderingen die worden doorgestuurd naar CRM voor verkoop- en marketingteams AI-vergadernotities; synchroniseren met CRM en Zoom Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand per gebruiker Grain Transcripties van vergaderingen voor teams op afstand van elke grootte Zeer nauwkeurige transcriptie; door AI gegenereerde samenvattingen; deelbare video fragmenten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand per gebruiker Sembly AI Meertalige vergaderverslagen voor teams van elke grootte AI-vergadernotities met ondersteuning voor meerdere talen; automatische takenlijsten; meerdere integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15/maand per gebruiker Notta Transcripties van vergaderingen voor grote internationale teams Real-time opname, transcriptie en samenvattingen van vergaderingen; sprekerherkenning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand per gebruiker Avoma Real-time transcripties voor teams in ondernemingen Notities automatiseren; deelbare transcripties; sjablonen voor vergaderagenda's Abonnementen vanaf $ 29/maand per gebruiker Add-ons vanaf $ 25/maand per gebruiker Krisp Hoogwaardige gespreksopname voor professionals in verschillende velden Achtergrondgeluiden worden geëlimineerd; realtime samenvattingen en transcripties van vergaderingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16/maand per gebruiker Rev. ai Nauwkeurige transcripties voor journalisten, onderzoekers en zakelijke professionals Snelle, nauwkeurige spraak-naar-tekst-services voor diverse audio content Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99/maand per gebruiker

De beste alternatieven voor tl;dv

Hier zijn enkele van de beste alternatieven voor tl;dv note taker (zowel gratis als betaald) die betere functionaliteiten, slimmere automatisering en tools bieden die echte vergadermomenten ondersteunen, van interviews met gebruikers tot online vergaderingen:

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement met AI-aangedreven vergadernotities)

ClickUp is de alles app voor werk omdat het echt alles samenbrengt. Van het beheren van projecten en documenten tot het organiseren van vergaderingen en het automatiseren van taken met AI, het is een one-stop hub voor teams op afstand, startups en ondernemingen.

Als krachtig alternatief voor tl;dv gaat ClickUp verder dan het maken van eenvoudige notities. Het legt uw vergaderingen vast, automatiseert actiepunten en organiseert alles in een samenhangende werkstroom.

Maak samenvattingen en markeer belangrijke discussiepunten tijdens vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

Met ClickUp's AI Notetaker hoeft u zich eindelijk geen zorgen meer te maken over het maken van aantekeningen tijdens komende vergaderingen. Het legt elk detail voor u vast, maakt automatisch samenvattingen, markeert belangrijke beslissingen en wijst actiepunten toe. U loopt weg met een duidelijke lijst van wie wat moet doen, zonder een vinger uit te steken.

📮 ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil AI gebruiken om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten. Hoewel de meeste e-mailapps en projectmanagementplatforms AI als functie hebben geïntegreerd, is dit mogelijk niet naadloos genoeg om werkstromen tussen tools te verenigen. Maar bij ClickUp hebben we de code gekraakt! Met de AI-aangedreven functies voor vergaderbeheer van ClickUp kunt u eenvoudig agendapunten aanmaken, aantekeningen maken tijdens vergaderingen, taken aanmaken en toewijzen op basis van vergadernotities, opnames transcriberen en nog veel meer – met onze AI-notitie-app en ClickUp Brain. Bespaar tot 8 uur per week aan vergaderingen, net als onze clients bij Stanley Security!

Moet u feedback van clients opvolgen of sleutels bijhouden die tijdens een vergadering zijn besproken? De AI-notitie-maker regelt het, zodat alles glashelder en gedocumenteerd blijft.

ClickUp Brain zet spraak om in tekst tijdens vergaderingen, maar gebruikt ook context uit uw werkruimte om elke vraag te beantwoorden die u stelt.

Stel dat u een vergadering hebt gemist en wilt weten of een deadline is verschoven, vraag het dan aan ClickUp Brain. Het scant het transcript, de aantekeningen en taakupdates om u direct antwoord te geven.

Automatiseer taken en stroomlijn werkstromen met ClickUp Brain

Dat is nog niet alles wat ClickUp kan. Of u nu briefings voor clients schrijft, vergaderingen samenvat of interne processen documenteert, met ClickUp Docs kunt u live met uw team werken.

Je kunt gezamenlijk documenten bewerken, teamgenoten taggen in opmerkingen, feedback omzetten in taken en alles rechtstreeks koppelen aan projecten.

Gebruik ClickUp Meetings om al uw vergaderagenda's en aantekeningen georganiseerd te houden

ClickUp Meetings brengt alles samen. Maak vergaderagenda's, maak snel aantekeningen en voeg tijdens de discussie direct opmerkingen toe.

Stel dat u een vergadering over productplanning hebt. Maak een checklist, vink items af terwijl u bezig bent en stel terugkerende taken in, zodat u niets mist in komende vergaderingen.

Bewerk documenten tijdens een gesprek, gebruik slash-commando's voor snelle opmaak en wijs in realtime follow-ups toe.

Beste functies van ClickUp

Leg de hoogtepunten van vergaderingen automatisch vast met ClickUp AI Notetaker , zodat u nooit meer belangrijke beslissingen of taken mist

Werk in realtime samen en pas documenten aan met uitgebreide opmaakopties zoals /Slash-commando's, banners, tabellen en knoppen met ClickUp Docs

Communiceer direct met teamgenoten via ClickUp Chat voor gerichte, projectgebaseerde gesprekken en het delen van bestanden

Vat vergaderingen samen, stel vragen en krijg direct antwoorden uit taken, documenten en vergadernotities met ClickUp Brain

Maak en beheer agenda's in ClickUp-vergaderingen met herbruikbare sjablonen en opties voor terugkerende taken

Beperkingen van ClickUp

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in de desktopversie van ClickUp

De mogelijkheden van het platform kunnen in eerste instantie overweldigend zijn voor gebruikers die niet technisch onderlegd zijn

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Dit is wat Gustavo Seabra, onderzoeksprofessor aan de Universiteit van Florida, te zeggen heeft over ClickUp:

Dit is het bijzondere voordeel van ClickUp: het biedt de meeste tools die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek. Het maakt niet alleen het beheren en toewijzen mogelijk, maar biedt ook andere tools in dezelfde omgeving, zoals Documenten, waar men aantekeningen kan maken en rapporten kan opstellen, en integratie met de kalender en e-mails, allemaal op één plek. Het is niet nodig om voor elke functie externe programma's of verschillende apps te gebruiken.

Dit is het bijzondere voordeel van ClickUp: het biedt de meeste tools die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek. Het maakt niet alleen het beheren en toewijzen mogelijk, maar biedt ook andere tools in dezelfde omgeving, zoals Documenten, waar men aantekeningen kan maken en rapporten kan opstellen, en integratie met de kalender en e-mails, allemaal op één plek. Het is niet nodig om voor elke functie externe programma's of verschillende apps te gebruiken.

2. Otter. ai (het beste voor het maken van doorzoekbare communicatieverslagen)

Of u nu een bedrijfseigenaar of teamleider bent, Otter. ai helpt u bij het vastleggen en organiseren van uw gesprekken in doorzoekbare, deelbare tekst. Dankzij de realtime transcriptie kunt u de woorden volgen terwijl ze worden uitgesproken, waardoor u tijdens vergaderingen gemakkelijker de sleutelpunten kunt markeren.

Bovendien kan Otter.ai naadloos worden geïntegreerd met platforms zoals Zoom. Dit helpt bij het automatisch transcriberen van vergaderingen en het genereren van samenvattingen, zodat u zich kunt concentreren op de discussie zonder u zorgen te maken over het maken van aantekeningen.

Beste functies van Otter.ai

Transcribeer gesprekken in realtime met hoge nauwkeurigheid

Krijg antwoorden op vragen over de vergadering via Otter AI-chat

Identificeer en onderscheid meerdere sprekers voor een beter beheer van vergaderingen

Naadloos te integreren met Zoom voor automatische transcripties van vergaderingen

Beperkingen van Otter.ai

De ondersteuning is beperkt tot Engels; het ontbreekt aan meertalige mogelijkheden

Het gratis abonnement biedt slechts 300 minuten transcriptie per maand

Prijzen Otter.ai

Free Forever

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Van een G2-gebruiker:

Otter. ai is een geweldige AI-tool voor het transcriberen van audio en video's. De premium versie is geweldig omdat je meer audiominuten kunt uploaden. Het beste is de tijdregistratie en nauwkeurigheid ervan.

Otter. ai is een geweldige AI-tool voor het transcriberen van audio en video's. De premium versie is geweldig omdat je hiermee meer audiominuten kunt uploaden. Het beste is de tijdregistratie en nauwkeurigheid ervan.

3. Fireflies. ai (het beste voor het transcriberen en samenvatten van virtuele vergaderingen)

Voor professionals en teams die op zoek zijn naar een robuuste AI-vergaderassistent biedt Fireflies.ai een uitgebreide oplossing voor productieve vergaderingen. Het integreert naadloos met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet en neemt uw virtuele vergaderingen automatisch op en transcribeert ze.

De realtime transcriptie ondersteunt meer dan 60 talen, waardoor inclusiviteit voor diverse teams wordt gegarandeerd. De AI-aangedreven samenvattingen markeren sleutelpunten en actiepunten, zodat u zich kunt concentreren op discussies zonder afgeleid te worden door het maken van aantekeningen.

Beste functies van Fireflies.ai

Ondersteuning voor transcriptie in meer dan 60 talen voor internationale teams

Genereer AI-aangedreven samenvattingen waarin sleutelpunten en actiepunten worden gemarkeerd

Analyseer sentiment om de emotionele toon van gesprekken te peilen

Beperkingen van Fireflies.ai

Het biedt 800 minuten opslagruimte en bevat geen video-opname voor gratis gebruikers

Gebruikers kunnen geen audiobestanden uploaden die groter zijn dan 200 MB

Prijzen Fireflies.ai

Free Forever

Pro-abonnement : $ 18/maand per gebruiker

Business-abonnement: $ 29/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: $ 39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (670+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Fireflies.ai?

Van een G2-gebruiker:

Ik vind het geweldig dat Fireflies me de vrijheid geeft om actief te luisteren en deel te nemen aan de vergaderingen die het opneemt en transcribeert. Ik ben niet langer gebonden aan mijn pen en notitieboekje. Ik vind het ook fijn dat als ik een vergadering mis, ik de samenvatting en het transcript kan lezen om te bepalen wat er echt is gebeurd. Fireflies is niet perfect.

Ik vind het geweldig dat Fireflies me de vrijheid geeft om actief te luisteren en deel te nemen aan de vergaderingen die het opneemt en transcribeert. Ik ben niet langer gebonden aan mijn pen en notitieboekje. Ik vind het ook fijn dat als ik een vergadering mis, ik de samenvatting en het transcript kan lezen om te bepalen wat er echt is gebeurd. Fireflies is niet perfect.

4. Fathom (het beste voor het automatisch genereren van vergaderverslagen)

via Fathom

Fathom is een ander alternatief voor tl;dv dat virtuele vergaderingen naar een hoger niveau tilt door discussies op populaire communicatieplatforms naadloos op te nemen, te transcriberen en samen te vatten. Zo kunt u zich concentreren op het gesprek terwijl elk detail wordt vastgelegd.

De door AI gegenereerde aantekeningen van Fathom markeren belangrijke punten en actiepunten, waardoor uw werkstroom wordt gestroomlijnd. Het kan worden geïntegreerd met CRM's zoals HubSpot en synchroniseert automatisch vergadernotities om uw gegevens up-to-date te houden.

Ontdek de beste functies

Neem vergaderingen op meerdere platforms moeiteloos op en transcribeer ze

Genereer AI-aangedreven samenvattingen waarin de sleutelpunten direct worden benadrukt

Deel eenvoudig specifieke video-clips van vergaderingen met teamleden

Begrijp de beperkingen

Het biedt beperkte ondersteuning voor andere tools dan Zoom

De gebruikersinterface vereist enige oefening

Prijzen op aanvraag

Free Forever

Premium : $19/maand per gebruiker

Team Edition: $ 29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $ 39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (5000+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (730+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Van een G2-gebruiker:

Dit werkt gewoon. Ik heb een soortgelijk product geprobeerd vóór het AI-tijdperk, maar ik kan gerust zeggen dat we nu op een ander niveau zitten. Zeer complete functies (bijna te veel functies). Het werkt niet als je de vergadering niet zelf host. Dit is ook een probleem voor toestemmingsbeheer. Bovendien mengt de interface gelokaliseerde content met Engelse bedieningselementen.

Dit werkt gewoon. Ik heb een soortgelijk product geprobeerd vóór het AI-tijdperk, maar ik kan gerust zeggen dat we nu op een ander niveau zitten. Zeer complete functies (bijna te veel functies). Het werkt niet als je de vergadering niet zelf host. Dit is ook een probleem voor toestemmingsbeheer. Bovendien mengt de interface gelokaliseerde content met Engelse bedieningselementen.

5. Grain (het beste voor het automatiseren van notities tijdens virtuele vergaderingen)

via Grain

De zeer nauwkeurige transcripties en AI-gegenereerde samenvattingen van Grain bieden beknopte overzichten van discussies, waarbij essentiële punten en actiepunten worden gemarkeerd.

Met de samenwerkingsfuncties kunt u specifieke momenten uit vergaderingen delen met uw team, waardoor de communicatie verbetert en de productiviteit toeneemt.

Of u nu in het verkoopteam werkt, in klantenservice of in productontwikkeling, Grain stroomlijnt uw werkstroom op efficiënte wijze.

De beste functies van Grain

Leg live video-hoogtepunten vast tijdens uw Zoom-vergaderingen

Maak direct deelbare video's met tijdcodes en sprekers-ID's

Voeg video fragmenten rechtstreeks in Notion, Slack of documenten in

Beperkingen voor Grain

Het kan een uitdaging zijn om specifieke zinnen consistent vast te leggen tijdens gesprekken

Het is erg prijzig voor kleinere teams of individuen

Prijzen per graan

Free Forever

Starter : $ 19/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. Sembly AI (het beste voor het transcriberen en samenvatten van meertalige vergaderingen)

via Sembly AI

Om de productiviteit van uw vergaderingen te verbeteren, kunt u Sembly AI overwegen, een geavanceerde tool die uw vergaderingen nauwkeurig registreert, transcribeert en samenvat. Het biedt ondersteuning in 35 talen, ideaal voor diverse teams.

De AI-gestuurde, diepere inzichten van Sembly identificeren actiepunten en potentiële risico's, waardoor uw werkstroom wordt gestroomlijnd. Hiermee kunnen projectmanagers automatisch takenlijsten genereren op basis van discussies, zodat projecten op schema blijven.

De beste functies van Sembly AI

Neem moeiteloos vergaderingen op via meerdere platforms

Transcribeer gesprekken met hoge nauwkeurigheid in 35 talen

Maak beknopte samenvattingen met de sleutelpunten

Beperkingen van Sembly AI

Soms wordt de verbinding met de kalender verbroken, waardoor vergaderingen worden gemist

De Sembly-vergaderingsbot kan vergaderingen verlaten, met als resultaat gemiste opnames

Prijzen van Sembly AI

Free Forever

Professioneel : $ 15/maand per gebruiker

Team: $29/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly AI

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Notta (het beste voor het identificeren van sprekers in groepsdiscussies)

via Notta

notta, een alternatief voor tl;dv, transformeert uw vergaderingen door gesprekken in realtime op te nemen, te transcriberen en samen te vatten. Het ondersteunt meer dan 50 talen en is perfect voor internationale teams die taalbarrières willen doorbreken.

Functies zoals sprekerherkenning en AI-gegenereerde samenvattingen helpen u snel de belangrijkste punten en actiepunten te vinden. Notta biedt bijvoorbeeld directe transcripties en beknopte samenvattingen tijdens een gesprek met een client of een verkoopgesprek, zodat u zich kunt concentreren op de interactie in plaats van op het maken van aantekeningen.

Beste functies van Notta

Transcribeer live audio naar tekst in 58 talen

Naadloos te integreren met Zoom, Google Meet en Teams

Identificeer verschillende sprekers voor meer duidelijkheid bij het doorlezen van transcripties

Beperkingen van Notta

De automatische transcriptieservice vereist bewerking en proeflezing om fouten te verminderen

De AI kan moeite hebben om sprekers van elkaar te onderscheiden, wat kan leiden tot onnauwkeurigheden

Prijzen Notta

Free Forever

Pro : $ 13,49/maand per gebruiker

Business: $27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2: 4,5/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Van een G2-gebruiker:

Ik ben erg te spreken over de nauwkeurigheid van de transcriptie, de mogelijkheid om sprekers te identificeren, de tekst te bewerken en te downloaden. Ik zou graag meer transcriptieminuten per bestand willen hebben in het gratis abonnement, zelfs als dat betekent dat ik minder minuten per maand krijg. Maar het zou geweldig zijn als ik langere bestanden zou kunnen uploaden. Dat zou een heel basisfunctie van de tool zijn.

Ik ben erg te spreken over de nauwkeurigheid van de transcriptie, de mogelijkheid om sprekers te identificeren, de tekst te bewerken en te downloaden. Ik zou graag meer transcriptieminuten per bestand willen hebben in het gratis abonnement, zelfs als dat betekent dat ik minder minuten per maand krijg. Maar het zou geweldig zijn als ik langere bestanden zou kunnen uploaden. Dat zou een heel basisfunctie van de tool zijn.

8. Avoma (het beste voor het effectief analyseren van gesprekken tijdens vergaderingen)

via Avoma

Met Avoma optimaliseert u uw vergaderingen door het maken van aantekeningen, transcriptie en analyse te automatiseren, zodat u zich volledig kunt concentreren op het gesprek. In tegenstelling tot sommige andere alternatieven voor tl;dv note taker biedt Avoma realtime transcriptie en door AI gegenereerde aantekeningen, waardoor uw werkstroom wordt gestroomlijnd.

Of u nu werkzaam bent in de verkoop, HR of klantenservice, Avoma helpt u bij het vastleggen van belangrijke inzichten en actiepunten. Verkoopteams gebruiken bijvoorbeeld de agendasjablonen van Avoma om zich effectief voor te bereiden en ervoor te zorgen dat kritieke vragen aan bod komen.

De beste functies van Avoma

Automatiseer het maken van aantekeningen met door AI gegenereerde samenvattingen om tijd te besparen

Neem vergaderingen op verschillende platforms op en transcribeer ze zodat u ze gemakkelijk kunt delen

Gebruik sjablonen voor vergaderagenda's voor een consistente voorbereiding

Beperkingen van Avoma

Sommige gebruikers vinden de aanwezigheid van AI tijdens vergaderingen storend

Gebruikers melden dat het soms woorden door elkaar haalt of moeite heeft om hiaten op te vullen

Prijzen Avoma

AI Meeting Assistant : $ 29/maand per gebruiker

Startup: $ 29/maand per gebruiker

Organisatie: $ 39/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Add-on Conversation Intelligence: $ 35/maand per gebruiker

Add-on Revenue Intelligence : $ 35/maand per gebruiker

Lead Router add-on: $ 25/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1330 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Avoma?

Van een G2-gebruiker:

De automatische transcriptiefuncties zijn zeer nauwkeurig, waardoor we tijd besparen en niets uit het gesprek verloren gaat. De mogelijkheid om sprekers te onderscheiden en de samenvatting van de vergadernotities die aan het einde worden verstrekt, maken het gemakkelijk om discussies te volgen en later naar belangrijke punten te verwijzen.

De automatische transcriptiefuncties zijn zeer nauwkeurig, waardoor we tijd besparen en niets verloren gaat in het gesprek. De mogelijkheid om sprekers te onderscheiden en de samenvatting van vergadernotities die aan het einde worden verstrekt, maken het gemakkelijk om discussies te volgen en later naar belangrijke punten te verwijzen.

9. Krisp (het beste voor het verbeteren van de geluidskwaliteit in virtuele vergaderingen)

via Krisp

Krisp verbetert videovergaderingen door achtergrondgeluiden te elimineren, gesprekken te transcriberen en discussies in realtime samen te vatten. In tegenstelling tot tl;dv biedt Krisp geavanceerde functies voor ruisonderdrukking en accentconversie, waardoor duidelijke communicatie wordt gegarandeerd.

Professionals in verschillende velden gebruiken Krisp om de kwaliteit van hun gesprekken te verbeteren en zich zonder afleiding op de content te concentreren.

Tijdens een presentatie voor een client kunt u bijvoorbeeld dankzij de ruisonderdrukking van Krisp uw boodschap duidelijk overbrengen, terwijl de AI-vergaderassistent de sleutelpunten en actiepunten vastlegt.

De beste functies van Krisp

Transcribeer vergaderingen in realtime met nauwkeurigheid voor een verbeterde vergaderervaring

Genereer AI-aangedreven samenvattingen waarin de sleutelpunten worden benadrukt met een vergaderassistent

Accenten omzetten voor een beter begrip

Beperkingen van Krisp

Gebruikers hebben gemeld dat de app tijdens het gebruik crasht, wat storend kan zijn

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de nauwkeurigheid van de transcriptie inconsistent kan zijn

Prijzen Krisp

Free Forever

Pro : $ 16/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Krisp

G2: 4,7/5 (meer dan 560 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Rev (het beste voor het nauwkeurig transcriberen van interviews en vergaderingen)

Rev. ai biedt snelle, nauwkeurige spraak-naar-tekst-softwarediensten, waardoor het een aantrekkelijk alternatief is voor tl;dv. Of u nu een journalist bent die interviews vastlegt, een onderzoeker die audiogegevens analyseert of een zakelijke professional die vergaderingen documenteert, Rev. ai levert nauwkeurige transcripties om uw werkstroom te verbeteren.

Met ondersteuning voor meerdere talen en naadloze integratie in verschillende applicaties zorgt Rev. ai ervoor dat uw transcriptietaken efficiënt en effectief worden afgehandeld.

Beste functies van Rev

Transcribeer audio snel en met hoge nauwkeurigheid

Ondersteun meerdere talen voor wereldwijd bereik

Woordenschat aanpassen voor branchespecifieke termen

Rev-beperkingen

Hoewel Rev ook menselijke transcriptie biedt, zijn de kosten hiervoor hoger ($ 1,99 per minuut)

Rev-prijzen

Free

Basis: $14,99/maand per gebruiker

Pro: $34,99/maand per gebruiker

Betaal naar gebruik: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (420+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Stroomlijn uw sessies voor het maken van aantekeningen met de AI-vergaderassistent van ClickUp!

De alternatieven voor tl;dv note taker in deze lijst bieden solide functies voor het opnemen, transcriberen en delen van vergadernotities. Ze helpen u georganiseerd te blijven, tijd te besparen en de verantwoordelijkheid binnen uw team te verbeteren.

ClickUp biedt echter een totaaloplossing voor al uw projectmanagementbehoeften. Het gaat verder dan aantekeningen.

U kunt de ClickUp AI Notetaker gebruiken om samenvattingen te automatiseren, ideeën om te zetten in taken en deze te koppelen aan uw projecten. Uw aantekeningen worden bruikbaar, doorzoekbaar en samen te werken met ClickUp Docs, Meetings, Chat en Brain. U bespaart uiteindelijk uren door niet meer te schakelen tussen meerdere applicaties om uw werk gedaan te krijgen!

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om uw vergaderingen te vereenvoudigen, de productiviteit te verhogen en alles gesynchroniseerd te houden!