10 gratis sjablonen voor werkboeken voor een succesvol project in 2025

Lukt het je de laatste tijd om het ene project na het andere binnen te halen? Al het harde werk van je team werpt eindelijk zijn vruchten af!

Maar met een groeiende werklast is één ding niet onderhandelbaar. U moet georganiseerd blijven met duidelijke tijdlijnen, goed gedefinieerde rollen, gestructureerde takenlijsten en regelmatige voortgangscontroles.

Denkt u dat u alles wel onthoudt? Zelfs de beste geheugenpaleizen kunnen falen als er meerdere projectdetails zijn om te onthouden.

We raden u daarom aan om in plaats daarvan een aantal sjablonen voor werkboeken te gaan gebruiken. Hiermee houdt u uw projectplan, deadlines, serviceovereenkomsten en alles daartussenin overzichtelijk, zodat u nooit meer een deadline of belangrijk detail mist.

We hebben een lijst samengesteld met de beste gratis sjablonen voor werkboeken om u te helpen elk project met finesse en op tijd uit te voeren en op te leveren.

Wat zijn sjablonen voor werkboeken?

Sjablonen voor werkboeken bieden een gestructureerd kader voor het vastleggen, bijhouden en beheren van alle geplande, lopende en voltooide projecten binnen een team, afdeling of bedrijf.

U krijgt een gecentraliseerde weergave van projectdetails, waaronder doelstellingen, tijdlijnen, belanghebbenden en toegewezen middelen. Vervolgens kunt u de status van taken bijwerken, projecten en tijd bijhouden, prioriteiten toewijzen en zelfs projectspecifieke specificaties toevoegen aan de taken. Solopreneurs en freelancers kunnen deze sjablonen ook gebruiken om projectontwikkeling te beheren.

Met sjablonen voor werkboeken blijft uw team op de hoogte van wat iedereen tijdens de werkdag moet doen, wanneer en hoe, waardoor absolute transparantie, verantwoordelijkheid en efficiënt beheer van de werklast worden gegarandeerd.

👀 Wist u dat? De eerste donderdag van november is de Internationale Dag van het Projectmanagement!

Wat maakt een goede sjabloon voor een werkboek?

U registreert alle projectgerelateerde informatie in uw sjabloon voor werkboek. Let er dus bij het zoeken naar sjablonen op dat ze alle belangrijke vakjes aanvinken, waaronder:

Duidelijke structuur en criteria: Biedt velden voor alle sleutel aspecten van het project, zoals samenvattingen, deliverables, budgetten en voortgangsrapportages, terwijl uw team gemakkelijk kan navigeren

Aanpassing: Hiermee kunt u velden toevoegen of verwijderen op basis van de unieke behoeften van uw bedrijf

Taakprioritering: Maakt het aanmaken van projectgebaseerde takenlijsten mogelijk

Samenwerking: Vergemakkelijkt afdelingsoverschrijdende samenwerking door teams in staat te stellen essentiële details bij te dragen

Client agreement section: Bevat speciale ruimte voor standaardovereenkomsten, betalingsvoorwaarden en projectomvang

Budget- en tijdsinschattingen: Houdt de geschatte versus de werkelijke tijd bij die aan projecten is besteed en biedt een budgetanalyse voor beter financieel overzicht

10 gratis sjablonen voor werkboeken

U kunt natuurlijk gewoon uw projecten bijhouden met agenda's en Excel-sheets. Maar dat kost tijd en is eerlijk gezegd nogal onhandig. En waarom zou u nog een taak toevoegen aan uw toch al overvolle agenda?

Wilt u al die stress vermijden? Download deze gratis sjablonen voor werkboeken en houd elk project onder controle. We hebben een aantal uitstekende sjablonen van ClickUp. Het is dé app voor werk, die efficiënte werkstromen, gecentraliseerde kennis en focusgedreven chatten combineert, allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende werk-AI.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentbeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het eenvoudig te gebruiken is, de gebruikersinterface goed is ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams gemakkelijker is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk volgen en rapporteren, en op basis van dagelijkse voortgangsbesprekingen was de planning voor de toekomst eenvoudig.

1. De ClickUp-sjabloon voor werkboeken

Gratis sjabloon downloaden Organiseer projectdetails en analyseer budget en risico's op één plek met de ClickUp-sjabloon voor werkboeken

Wilt u uw team helpen om gemakkelijk toegang te krijgen tot projectspecifieke details? Of wilt u misschien elke cent die in elk project wordt gestoken in de gaten houden? De ClickUp-sjabloon voor werkboeken staat voor u klaar.

Krijg toegang tot alle gegevensvelden die u nodig hebt om projecten te plannen en elk klein detail op één plek te organiseren.

Deze sjabloon helpt u:

Segmenteer uw projecten in twee categorieën, 'Essentiële projecten' en 'Optionele projecten', op basis van prioriteit en de bandbreedte van uw team

Voeg een uitgebreide projectsamenvatting toe met het prioriteitsnummer van het project, de project-ID, de naam en de beschrijving

Voeg een overzicht van risico's en voordelen toe om weloverwogen beslissingen te nemen en veelvoorkomende fouten bij projectmanagement te voorkomen

Maak een budgetoverzicht om de budgetten van voorgaande en huidige jaren voor elk project bij te houden

Bereken de benodigde projectbudgetten, statische waarden en gegevensoverzichten met de pagina 'Projectanalyse' van de sjabloon

Voeg aangepaste pagina's toe volgens de vereisten van uw bedrijf

🎯 Ideaal voor: Prioriteiten stellen voor projecten op basis van de capaciteit van uw team en het beoordelen van risicofactoren

2. De sjabloon voor een werkverklaring (SOW) van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Definieer de omvang van het project en leg de te leveren resultaten vroeg vast met de sjabloon voor een werkverklaring (SOW) van ClickUp

De sjabloon voor een werkverklaring (SOW) van ClickUp is een ideaal hulpmiddel om al uw deliverables, client requirements en autorisaties op één plek te bewaren. Het helpt u om verwachtingen, tijdlijnen, doelen en kosten tussen u en de client te verduidelijken.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Geef een overzicht van de te leveren resultaten, deadlines en de algemene omvang van het project

Maak een lijst van de tools die clients u mogen gebruiken om verwarring in de toekomst te voorkomen

Voeg copyright-, handelsmerk- en nalevingsovereenkomsten toe voor alle creatieve middelen, merkmaterialen en deliverables voor clients

Voeg projectramingen, voorwaarden en betalingsvoorwaarden toe voor volledige transparantie

Voeg de projectovereenkomst toe en vraag de client om zijn handtekening

🎯 Ideaal voor: Alle belanghebbenden op één lijn houden en volledige transparantie naar de client garanderen

3. De sjabloon voor de doelverklaring van de projectmanager van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Laat zien wat u in huis hebt met de sjabloon voor de doelverklaring van de projectmanager van ClickUp

Laat uw projectmanagers hun waarde aan clients communiceren met de sjabloon voor de doelverklaring van de projectmanager van ClickUp. Hier kunnen ze hun ervaring beschrijven en hun expertise laten zien zonder urenlang te hoeven werken aan het opstellen van de perfecte SOP's.

Deze sjabloon helpt u:

Presenteer uw achtergrond en benadruk relevante expertise

Bouw geloofwaardigheid op bij potentiële clients en partners

Geef een overzicht van uw rollen en verantwoordelijkheden binnen het project

Bespreek uw project abonnement

🎯 Ideaal voor: Het communiceren van uw waarde als projectmanager aan de client

📖 Lees ook: Gratis Microsoft Word-sjablonen voor projectmanagement voor projectplanning

🧠 Leuk weetje: Enkele van de duurste projecten in de geschiedenis zijn het Chinese Belt and Road Initiative (900 miljard dollar), het internationale ruimtestation ISS (150 miljard dollar) en het Crossrail-project (23 miljard dollar)! Stel je eens voor hoeveel werk het kost om deze budgetten binnen de perken te houden.

4. De sjabloon voor werkbereik van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Deel eenvoudig de omvang van het project en het actieplan met de sjabloon voor de omvang van het werk van ClickUp

Scope creep, of onvoorziene wijzigingen in de projectomvang, is een van de grootste bijdragers aan het mislukken van projecten.

Voor elk succesvol project moeten de omvang en eisen vanaf het begin glashelder zijn. Alleen dan kan uw team samenwerken aan hetzelfde doel. De sjabloon voor de omvang van het werk van ClickUp helpt u daarbij.

Met deze sjabloon kunt u:

Definieer de omvang en doelen van elk project

Verduidelijk tijdlijnen, bijbehorende taken en deliverables

Nodig teamgenoten uit om samen aan de sjabloon te werken

Geef een overzicht van de verantwoordelijkheden van de client en leverancier

Automatiseer de communicatie met de belanghebbenden gedurende de hele levenscyclus van het projectmanagement

Voeg attributen toe aan elke taak, zodat uw team altijd weet wat de prioriteiten zijn

🎯 Ideaal voor: Het opstellen van een actieplan voor elk project en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit

5. Het sjabloon voor het beheer van de reikwijdte van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel uw strategie voor projectuitvoering op met de sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Met de sjabloon voor het beheer van de omvang van projecten van ClickUp kunt u de omvang van het project in detail beschrijven. Zo weten uw teams wat ze moeten doen en welke uitdagingen ze kunnen verwachten op het gebied van projectmanagement.

Met deze sjabloon voor werkboeken kunt u:

Leg elk detail vast van hoe u het project wilt beheren

Beschrijf het probleem dat het project probeert op te lossen

Voeg de kansen toe die u kunt benutten binnen de gegeven scope

Maak een lijst van alle doelen van het project, wat uw team kan bereiken en welke aspecten buiten het bereik vallen

Verduidelijk de vereisten en vraag de handtekening van de client voor goedkeuring van het abonnement

🎯 Ideaal voor: Vroegtijdig communiceren over hoe u de scope en doelen van de client wilt bereiken

📖 Lees ook: Hoe u de vijf projectmanagementprocesgroepen onder de knie krijgt

6. De sjabloon voor een werkovereenkomst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van elke teamlid op basis van hun expertise met de sjabloon voor een werkovereenkomst van ClickUp

Bent u het zat om met de vinger te wijzen zonder de problemen op te lossen wanneer projecten niet volgens plan verlopen? Laat uw team precies weten wat ze moeten doen en creëer duidelijke verantwoordelijkheden voor elk project met de sjabloon voor een werkovereenkomst van ClickUp.

Hier kunt u:

Stel rollen en verantwoordelijkheden vast voor elk lid van het team, zodat iedereen zijn taak perfect uitvoert

Maak de verwachtingen voor alle betrokkenen duidelijk, zodat uw teamgenoten het beste van zichzelf kunnen geven

Maak een lijst van uw ambities voor het team

Laat uw team suggesties en input toevoegen aan de discussieonderwerpen en projectvoorstellen

🎯 Ideaal voor: Het verdelen van rollen en verantwoordelijkheden op basis van individuele sterke en zwakke punten

7. Het sjabloon voor het Business-abonnement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Bewaar alle belangrijke informatie en strategieën van het project op één plek met de sjabloon voor het Business-abonnement van ClickUp

Een duidelijk business-abonnement maakt projectmanagement eenvoudiger, omdat u al uw middelen, strategieën en kanalen voor u ziet. Wilt u niet helemaal vanaf nul beginnen? Gebruik dan gewoon de sjabloon voor een ClickUp Business-abonnement.

Met dit sjabloon kunt u:

Definieer uw bedrijfsdoelen en -doelstellingen en verdeel ze in uitvoerbare taken

Stel uw strategie en geschatte tijdlijn voor uitvoering op

Houd de voortgang van elke taak bij en controleer mijlpalen

Identificeer risico's en meet succes

Houd uw beschikbare mankracht bij en neem projecten dienovereenkomstig aan

🎯 Ideaal voor: Het afstemmen van inspanningen op de koers, prioriteiten en middelen van het bedrijf

📖 Lees ook: Gratis sjablonen en voorbeelden voor werkplannen

👀 Wist u dat? 18% van de IT-projecten kost 447% van het geplande budget. Deze budgetoverschrijding is hoger dan bij projecten in welke andere sector dan ook. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat verschillen in verwachtingen tussen klanten en externe aannemers over het ambitieniveau pas laat in het proces aan het licht komen.

8. De ClickUp-sjabloon voor projectabonnementen

Gratis sjabloon downloaden Houd elke taak binnen uw projectuitvoeringsstrategie gedetailleerd bij met de ClickUp-sjabloon voor projectabonnementen

Met de ClickUp-sjabloon voor projectabonnementen kunt u een projectplan ontwikkelen dat alle onderdelen zonder gedoe op elkaar afstemt. Dankzij meerdere aanpasbare weergaven kunt u de algemene tijdlijn van het project in kaart brengen, afhankelijkheid tussen taken in kritieke projecten identificeren en uw team bij elke stap van het abonnement op de hoogte houden, allemaal binnen dezelfde interface.

Deze sjabloon helpt u:

Verander elke stap van het project plan in individuele taken lijsten

Wijs prioriteit toe aan elke taak en beoordeel de inspanningen van de betrokken medewerkers

Voeg de benodigde middelen toe aan elke taak voor eenvoudige toegang

Verdeel verschillende onderdelen van het project in afzonderlijke afdelingen

Werk samen met cross-functionele teams en alle interne en externe stakeholders op hetzelfde dashboard

🎯 Ideaal voor: Het opsplitsen van de uitvoeringsstrategie van een project in taken en het bijhouden van de voortgang om tijdige levering te garanderen

9. Het sjabloon voor operationele plannen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verander de operationele fasen van uw project in meetbare taken met de sjabloon voor operationele planning van ClickUp

Vraagt u zich af hoe u alle aspecten van uw project kunt monitoren zonder de weg kwijt te raken? Download dan de sjabloon voor operationele planning van ClickUp.

U kunt ze gebruiken om:

Maak taken voor uw abonnementsoverzicht en individuele fasen

Sorteer de taken op prioriteit, zodat de belangrijkste taken altijd als eerste worden uitgevoerd

Plan een realistische tijdlijn voor elke fase van het project met een ingebouwde kalenderweergave

Houd bij hoeveel tijd elk teamlid besteedt met de eenvoudige ClickUp-tijdsregistratie voor projecten

Kies uit een lijst-, bord- of kalenderweergave om de voortgang te volgen, afhankelijk van uw voorkeur

🎯 Ideaal voor: Ervoor zorgen dat alle stappen in uw operationeel plan op tijd worden uitgevoerd

10. Sjabloon voor werkverklaring door ProjectManager

via ProjectManager

De sjabloon voor een werkverklaring van ProjectManager kan erg handig zijn als u een standaardovereenkomst voor toekomstige projecten wilt opstellen. Deze bevat alle noodzakelijke details, zoals profielgegevens van de betrokken partijen, de overeengekomen omvang van het werk, het geplande projectschema en mijlpalen, enz. Bovendien kunt u deze verder aanpassen aan verschillende soorten projecten.

Deze sjabloon voor een werkboek helpt u bij het volgende:

Geef een overzicht van de te leveren resultaten, de omvang en de locatie van uw project

Maak een lijst van de standaard testprocedures die u gebruikt om de kwaliteit te waarborgen

Voeg mijlpalen toe die de clients van u verwachten in specifieke periodes

Laat de client bepalen wat voor hem het succes van het project inhoudt

Plan elke fase van een bepaalde tijdlijn om ervoor te zorgen dat u de afgesproken deadlines haalt

Specificeer betalingsvoorwaarden en -kanalen

🎯 Ideaal voor: Duidelijkheid krijgen over de verwachtingen van de client en een actieplan in kaart brengen

