Gratis professionele sjablonen voor leveringsbewijzen voor nauwkeurige bestelling- en bestelling-tracking

Wanneer bestellingen onderweg zijn, is duidelijkheid essentieel.

Klanten willen realtime updates, teams hebben zichtbaarheid nodig en één gemist ontvangstbewijs kan onnodige verwarring veroorzaken of, erger nog, een verloren pakket.

Daar komt een sjabloon voor leveringsbewijzen goed van pas. Hiermee kunt u elke verzending bevestigen, geschillen voorkomen en iedereen op dezelfde pagina houden, van magazijn tot voordeur.

Om u te helpen georganiseerd te blijven, hebben we 15 gratis sjablonen voor leveringsbewijzen samengesteld die u kunt aanpassen aan uw bedrijf. Of u nu voedsel, bulkvoorraad of client bestellingen levert, met deze sjablonen beschikt u over de documentatie die u nodig hebt om elke levering met vertrouwen bij te houden.

Wat zijn sjablonen voor leveringsbonnen?

Sjablonen voor leveringsbewijzen zijn vooraf opgemaakte documenten om te bevestigen dat goederen of diensten zijn geleverd aan de beoogde ontvanger. Ze bevatten doorgaans noodzakelijke gegevens, zoals de gegevens van de verzender en ontvanger, de leveringsdatum, een beschrijving van de items, hoeveelheden en een handtekening als bewijs van ontvangst.

Deze sjablonen zorgen voor nauwkeurige en transparante leveringsgegevens en worden vaak gebruikt in de logistiek, detailhandel, maaltijdbezorging en e-commerce.

Wat maakt een goed sjabloon voor een leveringsbon?

Een effectief sjabloon voor leveringsbewijzen standaardiseert de documentatie, waardoor het gemakkelijker wordt om leveringen te registreren, prestaties bij te houden en rapporten te genereren.

Zo kiest u een sjabloon dat bij u past:

Duidelijk en gedetailleerd: Bevat alle essentiële velden, zoals informatie over de afzender/ontvanger, leveringsdatum, item-beschrijvingen en bestelling-nummers

Eenvoudig in te vullen: heeft een eenvoudige, intuïtieve functie voor snelle handmatige of digitale invoer

Klaar voor afdrukken: bevat handtekeningvelden voor het bevestigen van ontvangst en het vaststellen van verantwoordelijkheid, terwijl beide partijen worden beschermd in geval van geschillen

Aanpasbaar: biedt ruimte voor aantekeningen, contactgegevens of betalingsstatus, zodat het aan uw specifieke zakelijke behoeften voldoet zonder rommelig te worden

Professioneel ogend: heeft een strak, verzorgd ontwerp dat niet alleen gemakkelijk te lezen is, maar ook uw merkidentiteit versterkt

Sjabloon voor leveringsbewijzen in één oogopslag

15 sjablonen voor leveringsbewijzen

Leveringsbewijzen zijn slechts een onderdeel van een groter systeem dat ook facturering, betalingen en administratie omvat.

Hier zijn enkele sjablonen die u helpen het hele klanttraject bij te houden👇

1. ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis

Gratis sjabloon downloaden Organiseer, controleer en beheer betalingstransacties moeiteloos met het sjabloon voor betalingsgeschiedenis van ClickUp

Organiseer, controleer en beheer betalingstransacties moeiteloos met de ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis.

Bevestig leveringen en houd de volledige transactie bij op één plek. Met dit sjabloon kunt u producthoeveelheden, kosten en betalingsgegevens registreren zonder dat u met meerdere records hoeft te jongleren.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Bereken automatisch totalen met ingebouwde formule voor snelheid en nauwkeurigheid

ClickUp-tabelweergave Houd betaalmethoden en -data bij in de

ClickUp-formulier voor verkopers of leveranciers Verzamel ontvangstbewijzen met een deelbaarvoor verkopers of leveranciers

ClickUp Brain Vul automatisch in, categoriseer en vat details samen met

Centraliseer zowel financiële als leveringsgegevens voor naadloze audittrails

Stel AI-velden in om informatie automatisch te categoriseren, samen te vatten en automatisch in te vullen

💡 Ideaal voor: Kleine bedrijven, logistieke teams en freelancers die een betrouwbare manier nodig hebben om leveringen en verzendingen te documenteren en te bevestigen.

📌 Kort samengevat: Hoewel nauwkeurige bestelling bijhouden essentieel is om klanten op de hoogte te houden, is dit slechts een deel van het verhaal. Achter elke vlekkeloze levering staat een team dat op één lijn moet blijven wat betreft voorraadupdates, betalingsstatus, verpakking en last-mile-overdrachten. Daar speelt interne communicatie een cruciale rol. Platforms zoals ClickUp helpen bedrijven om knelpunten in interne updates weg te werken. Dankzij functies zoals ClickUp-taak konden teams zoals Cemex de tijd die vroeger nodig was om de voltooiing van taken te communiceren , terugbrengen van 24 uur tot slechts enkele seconden.

🎥 Begint u net met ClickUp? Deze video laat u zien hoe u uw eerste taak voltooit, compleet met subtaaken, beschrijvingen, toewijzingen, deadlines en meer, zodat u uw werk op de juiste manier kunt organiseren.

2. ClickUp-factuursjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak, verstuur en houd facturen bij op één plek met ClickUp Invoice Sjabloon

Maak, verstuur en houd facturen op één plek bij met het ClickUp-factuursjabloon.

Een leveringsbon bevestigt dat een bestelling is aangekomen, maar een factuur toont de volledige specificatie voor de clients. Met dit sjabloon kunt u de kosten gedetailleerd weergeven, de betalingsvoorwaarden beschrijven en uw merknaam toevoegen voor een professionele afwerking.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Maak aangepaste voorwaarden en voorwaarden aan om het betalingsbeleid en de betalingstermijnen te verduidelijken

Stel automatische herinneringen in voor achterstallige facturen of terugkerende klanten

Voeg uw logo en bedrijfsgegevens toe om uw merkidentiteit te versterken

Verzend facturen rechtstreeks vanuit ClickUp via de ingebouwde e-mailtool

Bewaar bestellingbevestigingen en facturen in één werkruimte in verbinding

💡 Ideaal voor: Verkopers, leveranciers of iedereen die fysieke producten levert en ervoor moet zorgen dat de betaling net zo eenvoudig verloopt als de bestelling zelf.

3. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van facturen

Gratis sjabloon downloaden Houd alle facturen overzichtelijk met de ClickUp-sjabloon voor factuurbijhouden

Houd al uw facturen overzichtelijk met het ClickUp-sjabloon voor factuurbijhouden.

Dit sjabloon biedt duidelijkheid wanneer meerdere belanghebbenden bij één levering betrokken zijn. Hou klanten, bedragen, methoden en betalingsstatus bij en maak aantekeningen over uitzonderlijke gevallen, zoals geweigerde cheques of verwachte vertragingen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Beheer facturen visueel in Board Weergave met drag-and-drop-fasen

Voeg aantekeningen toe om geweigerde cheques, gedeeltelijke betalingen of aankomende deadlines te markeren voor eenvoudig bestellingbeheer

Houd totalen, betaalmethoden en openstaande saldi bij in één lijst

Wijs eigendom toe, zodat geen enkele factuur door de mazen van het net glipt

Voorspel de inkomende cashflow op basis van factuur-tijdlijnen

Wanneer bij één levering meerdere partijen betrokken zijn, zoals vervoerders, douane-expediteurs en magazijnmedewerkers, kan het lastig zijn om bij te houden wie wat en wanneer heeft gefactureerd.

💡 Ideaal voor: Bedrijven of teams die complexe factureringsprocessen beheren, waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, zoals logistieke bedrijven, transportbedrijven of organisaties met verschillende externe partners.

4. ClickUp-sjabloon voor facturen van zelfstandige aannemers

Gratis sjabloon downloaden Factureer clients eenvoudig met behulp van het sjabloon voor facturen voor zelfstandige ondernemers

Factureer clients eenvoudig met behulp van het ClickUp-sjabloon voor facturen voor zelfstandige aannemers.

Voor freelancers en aannemers die meerdere rollen combineren, maakt dit sjabloon facturering eenvoudig. Het haalt leveringsgegevens op, zodat u clients rechtstreeks kunt factureren zonder van tool te wisselen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Maak facturen rechtstreeks in ClickUp zonder apps van derden

kalenderweergave of gantt-weergave om op Bekijk deadlines inofom op de hoogte te blijven van betalingen

Koppel leveringsgegevens aan facturen voor een voltootte transactie

Automatiseer follow-ups om tijd te besparen bij het achterhalen van clients

Behoud uw professionaliteit met een gestructureerd factuurformat met uw merknaam

Als zelfstandig ondernemer vervult u alle rollen, zoals maker, communicator en account.

💡 Ideaal voor: Freelancers en zelfstandige ondernemers die op zoek zijn naar een snelle, professionele en volledig geïntegreerde manier om betaling te vragen na levering van producten.

5. ClickUp-sjabloon voor betalingsformulier

Gratis sjabloon downloaden Incasseer betalingen sneller en blijf georganiseerd met het ClickUp-betalingsformulier-sjabloon

Incasseer betalingen sneller en blijf georganiseerd met het ClickUp-betalingsformulier sjabloon.

Voor organisatoren van gebeurtenissen en providers kan verwarring over betalingen de ervaring verpesten. Met dit sjabloon kunt u eenvoudige, invulbare formulieren maken die automatisch betaalmethoden, ticketsoorten en gegevens van deelnemers registreren in uw dashboard.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Houd alle betalingen bij in één werkruimte met automatisch gesynchroniseerde invoeren

Wijs follow-ups toe aan teamleden voor onopgeloste betalingen

Voeg ontvangstbewijzen en bevestigingen rechtstreeks toe aan elke bestelling

Automatiseer herinneringen zodat deelnemers nooit deadlines missen

Koppel betalingen aan taken zoals het inchecken voor gebeurtenissen of het toewijzen van zetels

💡 Ideaal voor: Organisatoren van gebeurtenissen en providers die een naadloze, traceerbare manier nodig hebben om betalingen en follow-ups vanuit één hub te beheren.

6. ClickUp-sjabloon voor boekhoudkundig dagboek

Gratis sjabloon downloaden Houd eenvoudig elke debet- en kredietpost bij met behulp van het ClickUp Accounting Journal Sjabloon

Houd eenvoudig elke debet- en kredietpost bij met behulp van de ClickUp Accounting Journal Sjabloon.

Als uw bedrijf veel transacties verwerkt, zorgt dit sjabloon ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien. Registreer elke invoer met details zoals het type journaal, de betrokken accounts en ondersteunende ontvangstbewijzen, allemaal overzichtelijk geordend in één lijst.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Schakel tussen Boekenweergave voor een totaaloverzicht van de financiën en Dagboekweergave voor details

Tag teamleden voor goedkeuringen en voeg opmerkingen toe voor context

Voeg voor de duidelijkheid facturen of ontvangstbewijzen toe als bijlage aan elke invoer

Houd terugkerende uitgaven en inkomsten bij zonder het overzicht te verliezen

Zorg ervoor dat kleine bedrijven aan de regels voldoen en klaar zijn voor audits met gestructureerde administratie

💡 Ideaal voor: Kleine bedrijven en agentschappen hebben een betrouwbare, georganiseerde manier nodig om dagelijkse of wekelijkse financiële transacties bij te houden en te controleren.

7. Sjabloon voor leveringsbewijs door Template. Net

De sjabloon voor leveringsbewijzen van Template. Net biedt een kant-en-klare oplossing voor de bewerking van zendingen en het transparant houden van bestellinggegevens.

Ze bevatten velden voor afzender/ontvanger, leveringsbeschrijvingen, datum- en tijdstempels en een handtekeningregel als bewijs. Ze zijn allemaal eenvoudig aan te passen in Word, Google Documenten of PDF.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Eenvoudig, professioneel ontwerp voor snelle bewerkingen

Aanpasbare formaten voor tools die u al gebruikt

Zorgt voor duidelijkheid en verantwoordelijkheid met vereiste handtekeningen

Werk als digitale en als gedrukte bevestiging

Gemakkelijk aan te passen voor kleine lokale bedrijven of grotere ondernemingen

💡 Ideaal voor: lokale bezorgbedrijven zoals bakkerijen, bloemisten of koeriersdiensten die een snelle manier nodig hebben om professionele leveringsbevestigingen op te lossen.

8. Sjabloon voor leveringsaantekening van Template. Net

Dit sjabloon heeft de functie van een gestructureerd ontvangstboek voor bedrijven met frequente leveringen. Het sjabloon voor leveringsaantekeningen van Template.Net koppelt zendingen aan inkooporders en registreert eenvoudig wat er is ontvangen.

Vooraf ingestelde velden registreren itemgegevens, leveringsdata en handtekeningen van ontvangers, waardoor herhaalde transacties soepel en betrouwbaar verlopen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Snelle referentie voor terugkerende leveringen

Aantekening afstemmen met inkooporders voor een nauwkeurige afstemming

Het veld van de handtekening zorgt voor verantwoordelijkheid bij de overdracht

Ondersteunt meerdere formaten (Word, document, PDF)

Lichtgewicht maar toch gedetailleerd genoeg voor regelmatige documentatie

💡 Ideaal voor: logistieke teams, koeriersdiensten of elk bedrijf dat regelmatig leveringen verwerkt en betrouwbare, nauwkeurige leveringsgegevens nodig heeft

9. Sjabloon voor leveringsbon door Template. Net

Het beheren van bulkzendingen betekent het bijhouden van meerdere dozen, SKU's en belanghebbenden. De sjabloon voor leveringsbewijzen van Template. Net garandeert nauwkeurigheid met velden voor zendingsnummers, gespecificeerde lijsten, leveringsdata en handtekeningen van ontvangers.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Blijf bij grote verzendingen met gestructureerde, gedetailleerde items

Beschermt tegen geschillen door elk detail te documenteren

Eenvoudige layout combineert grondigheid met snelheid

Werk voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende verzendingen

Zorgt voor consistente documentatie binnen grote teams

💡 Ideaal voor: Detailhandelaren die complexe voorraden beheren, leveranciers die zorgen voor een nauwkeurige bestellingafhandeling en verzendteams die consistente documentatie nodig hebben om grote verzendingen bij te houden en te voorkomen dat er leveringsproblemen ontstaan.

10. Sjabloon voor ontvangstbewijs van voedselbezorging door Template. Net

Restaurants en voedselverkopers moeten dagelijks veel bestellingen verwerken, en ontbrekende details kunnen al snel tot klachten leiden. Met het sjabloon voor afleverbewijzen voor voedsel kunt u alles eenvoudig en duidelijk vastleggen: bestelnummer, items, aflevertijd, klantinformatie en betaalmethode, zodat er in de drukte niets verloren gaat.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Gedetailleerde bestellinggegevens om verwarring over ontbrekende items te voorkomen

Ingebouwde velden voor klantcontact en levertijd

Betalingsmethoden bijhouden voor snelle afstemming

Vereenvoudigt de communicatie tussen keukens, koeriers en klanten

Flexibel inzetbaar voor restaurants, cateringservices en afhaalrestaurants

💡 Ideaal voor: maaltijdbezorgdiensten die streven naar nauwkeurigheid, restaurants die hun afhaal- en bezorgprocessen willen stroomlijnen en cateringbedrijven die een overzichtelijke administratie willen bijhouden van elke culinaire bestelling.

11. Sjabloon voor leveringsbevestiging door Template. Net

Bij geschillen is een ondertekende ontvangstbevestiging uw beste verdediging. Dit sjabloon biedt een duidelijk overzicht van wat er is geleverd, met ruimte voor de handtekening van de koper en een extra aantekeningenveld om schade of afwijkingen op het moment van ontvangst te documenteren.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Voeg de handtekening van de koper toe als onweerlegbaar bewijs van levering

Veld voor aantekening om beschadigde of ontbrekende items direct te registreren

Eenvoudig, gestructureerd ontwerp om snel voltooien

Versterkt het vertrouwen tussen leveranciers en klanten

Vermindert geschillen en claims na levering

💡 Ideaal voor: Logistieke teams, provider en bedrijven die een bewijs van levering nodig hebben voor intern gebruik of voor klanten

12. Sjabloon voor leveringsbewijs van Routific

via Routific

Voor bezorgteams die altijd onderweg zijn, biedt dit sjabloon professionele documentatie voor elke voltooide levering. Het bevat bedrijfsgegevens, informatie over de bezorger, gegevens van de ontvanger en orderreferenties voor naadloos bijhouden.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Overzichtelijke tabel-format voor alle items in de levering

Handtekeningvelden voor zowel de chauffeur als de ontvanger

Gemakkelijk om leveringen te koppelen aan bestellingreferentienummers

Versterkt de verantwoordelijkheid met duidelijke leveringseigendom

Werk even goed voor wagenparken, koeriers en distributeurs

💡 Ideaal voor: Bezorgvloten, koeriersbedrijven en verzendteams die een eenvoudige, professionele manier nodig hebben om voltooide leveringen te documenteren

13. Ontvangstbewijssjabloon van Postermywall

via Postermywall

Het ontvangstbewijssjabloon van PosterMyWall combineert professionaliteit met creatieve flexibiliteit. U kunt het voorzien van uw kleuren, logo's of zelfs lichte humor, terwijl de drie betalingskolommen (contant, cheque, mobiel) verwarring bij transacties voorkomen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Aangepaste slepen en neerzetten voor snelle bewerkingen

Drie speciale velden voor verschillende betaalmethoden

Visuele ontwerpopties die passen bij uw merkidentiteit

Gemakkelijk te gebruiken voor freelancers, kleine winkels of creatievelingen

Downloaden in meerdere formaten voor digitaal of gedrukt gebruik

💡 Ideaal voor: Kleine bedrijven, freelancers en creatieve professionals die op zoek zijn naar mooi ontworpen ontvangstbewijzen die zowel professioneel als gebruiksvriendelijk zijn.

14. Sjabloon voor leveringsbon van Billed

via Billed

Dit sjabloon is ontwikkeld door een platform voor facturering en betalingen en helpt u binnen enkele minuten leveringsbewijzen uit te geven. Voeg uw merknaam toe, vul de gegevens van de afzender en ontvanger in en u hebt een duidelijk document dat ook dienst doet als aantekening.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Aanpasbaar met uw logo, contactinformatie en merkinformatie

Een strakke, professionele layout wekt vertrouwen bij clients

Geschikt als werk voor het documenteren van zowel de levering als de ontvangst van goederen

Snel te genereren voor drukke logistieke werkstroom

Naadloos te combineren met factureringsprocessen

💡 Ideaal voor: Logistieke bedrijven, koeriersdiensten en productgerichte bedrijven die een snelle, nauwkeurige manier nodig hebben om leveringen te documenteren en klanten op de hoogte te houden.

15. Steekproefsjabloon voor leveringsbonnen van Scribd

via Scribd

De steekproefsjablonen voor leveringsbewijzen van Scribd zijn veelzijdige uitgangspunten die u kunt aanpassen aan uw zakelijke behoeften. Of u nu uw voorraad beheert of leveringen bijhoudt, deze sjablonen bieden een gestructureerde, professionele basis om op voort te bouwen.

⭐ Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Meerdere steekproef-layouts om uit te kiezen en aangepast te maken

Bewerkbaar aan uw productcategorieën en bestellingstijlen

Duidelijke secties voor items, hoeveelheden en handtekeningen

Eenvoudig genoeg voor kleine bedrijven, flexibel voor grotere teams

Biedt een betrouwbaar papieren spoor voor leveringsactiviteiten

💡 Ideaal voor: Kleine bedrijven, leveranciers en provider hebben een eenvoudige manier nodig om leveringen te documenteren en een professioneel papieren spoor bij te houden.

