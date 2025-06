13 beste Chatbase-alternatieven voor AI-aangedreven chatbots in 2025

Als u op zoek bent naar alternatieven voor Chatbase, bent u waarschijnlijk op zoek naar een AI-chatbot zonder code die naadloos kan worden geïntegreerd in uw bedrijf, directe ondersteuning door menselijke medewerkers biedt en de AI-klantenservice verbetert.

Hoewel Chatbase voor sommigen een voor de hand liggende keuze is, is het niet langer de enige optie. Veel moderne platforms bieden aangepaste AI-chatbots met nog betere functies en voordelen.

Dus, welke moet u kiezen?

Laten we eens kijken naar de 13 Chatbase-alternatieven die u kunt overwegen.

De beste Chatbase-alternatieven in één oogopslag

Inleiding tot Chatbase

Chatbase is een AI-chatbotplatform waarmee bedrijven ChatGPT kunnen trainen op basis van hun gegevens en aangepaste AI-chatbots kunnen maken voor websites, apps en sociale media. Het maakt naadloze interacties met clients mogelijk door direct antwoord te geven op queries van gebruikers, waardoor er minder menselijke ondersteuning nodig is.

Met natuurlijke taalverwerking (NLP) zorgt Chatbase ervoor dat chatbots de context begrijpen en intuïtief reageren. Het platform is ontworpen voor bedrijven, startups, marketeers en klantenservice-teams en vereenvoudigt AI-klantenservice zonder dat er programmeervaardigheden nodig zijn.

Er is echter ook een keerzijde aan de voordelen.

Waarom kiezen voor Chatbase-alternatieven?

Als u op zoek bent naar meer geavanceerde functies, betere integraties of een dynamische gebruikerservaring, zijn hier enkele echte problemen die u kunnen doen overwegen om over te stappen van Chatbase:

Gebrek aan ondersteuning voor meerdere kanalen: Als uw bedrijfsoplossingen behoren tot sectoren die ondersteuning voor meerdere kanalen en geavanceerde automatisering vereisen, biedt Chatbase mogelijk niet de flexibiliteit die u nodig hebt

Beperkte trainingsmogelijkheden voor chatbots: Hoewel u ChatGPT kunt trainen op basis van uw eigen gegevens, ontbreken mogelijkheden voor fijnafstemming, waardoor het moeilijker is om de reacties van de chatbot te controleren en de nauwkeurigheid in de loop van de tijd te verbeteren

Geen functie voor overdracht aan een mens: Er is geen ingebouwde manier om gesprekken naadloos over te dragen aan menselijke agents, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers wanneer de AI-chatbot hun queries niet kan oplossen

Beperkte automatisering van werkstromen: Chatbase biedt bedrijven niet de mogelijkheid om complexe automatiseringsstromen te creëren, zoals voorwaardelijke logica, meerstapssequenties of op gebeurtenissen gebaseerde triggers voor slimmere chatbotinteracties

Beperkte integratie van kennisbanken: De chatbot heeft moeite met het in realtime synchroniseren van dynamische kennisbanken, wat betekent dat updates van veelgestelde vragen of documentatie mogelijk niet onmiddellijk worden weergegeven in de reacties van de chatbot

🔎 Wist u dat? ChatGPT bereikte 1 miljoen gebruikers in 5 dagen. Het werd een van de snelst groeiende apps in de geschiedenis, op de tweede plaats na Threads. Dit onderstreept de explosieve vraag naar AI-aangedreven chatoplossingen.

13 Chatbase-alternatieven in één oogopslag

Veel populaire merken voor conversatiechatbots bieden nu AI-gestuurde automatisering, waardoor ze sterke alternatieven voor Chatbase zijn. Of u nu betere automatisering, diepere integraties of slimmere AI-reacties nodig hebt, hier zijn 13 krachtige alternatieven voor Chatbase:

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven productiviteit en ondersteuning)

Maak direct taken aan, automatiseer reacties en synchroniseer uw werkstromen met ClickUp Chat

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform, ook wel bekend als de alles-in-één app voor werk, gebouwd om uitstekende klantenservice mogelijk te maken.

In tegenstelling tot de meeste standaard chatbots die oppervlakkige query's afhandelen, zet ClickUp Chat gesprekken om in echt werk. Ondersteuningsteams kunnen berichten direct omzetten in taken, discussies koppelen aan klanttickets of projecten en chats volledig gesynchroniseerd houden met de werkstromen van het hele team.

AI-agenten in ClickUp Chat (Autopilot Agents) beantwoorden automatisch veelgestelde vragen van klanten, geven direct updates en halen relevante informatie uit uw werkruimte, waardoor de responstijden en handmatige inspanningen voor ondersteuningsteams worden verminderd. Door routinematige interacties te automatiseren en gebruik te maken van kennis uit de werkruimte, helpen ze klantenserviceteams sneller, consistenter en nauwkeuriger ondersteuning te bieden.

Dankzij de mogelijkheid van ClickUp om meerdere werk-apps met elkaar te verbinden, kunt u clientinteracties, kennisbanken en ondersteuningstaken op één plek samenbrengen, waardoor u geen talloze losstaande tools meer nodig hebt.

Met ClickUp Brain kunnen ondersteuningsteams direct reageren op vragen van klanten door realtime antwoorden uit taken, documenten en de communicatiegeschiedenis te halen.

Terwijl veel bekende merken voor conversatiechatbots zich alleen richten op het afhandelen van eenvoudige query's, verbindt ClickUp gesprekken rechtstreeks met werkstromen, ticketbeheer en kennisbanken voor volledige klantenservice.

AI Task Creation genereert en wijst automatisch actie-items toe op basis van klantchats, zodat niets door de mazen van het net glipt. Bovendien vat ClickUp Brain lopende gesprekken en tickets snel samen, zodat ondersteuningsmedewerkers de volledige context krijgen die ze nodig hebben zonder door threads te hoeven graven.

U kunt ook aangepaste werkstromen voor verschillende soorten ondersteuningsverzoeken opstellen, prioriteiten voor tickets instellen en ticketroutering automatiseren met diepgaande integraties in meerdere platforms.

Automatisering: U kunt automatiseringen instellen om acties te triggeren op basis van chat- of taakactiviteit, waardoor uw werkstromen slimmer worden

AI-agents: De AI-agents van ClickUp kunnen processen automatiseren, vragen beantwoorden en ondersteuning bieden binnen uw werkruimte.

Als u op zoek bent naar een alternatief voor Chatbase dat verder gaat dan eenvoudige chatbots en geïntegreerd projectmanagement, AI-aangedreven automatisering en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Het centraliseert communicatie, kennis en werk, waardoor uw team efficiënter en beter samenwerkt.

Beste functies van ClickUp

Maak taken, samenvattingen en geautomatiseerde voortgangsupdates met behulp van AI

Reageer op queries van gebruikers, genereer actie-items en synchroniseer automatisch met taken

Automatiseer reacties, organiseer tickets en stel oplossingen voor voor client support

Naadloze integratie met Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma en andere tools

Sla alle kennis van uw team op, beheer deze en maak deze toegankelijk via één doorzoekbaar platform

Stel moeiteloos antwoorden, samenvattingen en content op met AI-aangedreven schrijfhulp

Transcribeer en vat spraak- en video-oproepen automatisch samen met AI

Genereer automatische stand-ups en voortgangsrapporten om teams op één lijn te houden

Beperkingen van ClickUp

Met veel functies kan ClickUp voor sommige nieuwe gebruikers complex aanvoelen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ons team is verspreid over vier tijdzones in drie verschillende landen. We moeten duidelijk communiceren tussen onze teamleden, anders ontstaat er minimaal een dag vertraging. Het is veel efficiënter om taken aan elkaar toe te wijzen in plaats van e-mails of Teams-berichten te sturen. We chatten en geven updates via de taak zelf, zodat het veel gemakkelijker is om gerelateerde gesprekken terug te vinden in plaats van je af te vragen "zat dat bericht in een e-mail of heeft ze me een bericht gestuurd?" en "Wanneer was dat nodig?" of "Hoe urgent is het?" Al deze vragen worden beantwoord in een goed opgestelde taak.

Ons team is verspreid over vier tijdzones in drie verschillende landen. We moeten duidelijk communiceren met onze teamleden, anders ontstaat er een vertraging van minimaal een dag. Het is veel efficiënter om taken aan elkaar toe te wijzen in plaats van e-mails of Teams-berichten te sturen. We chatten en geven updates via de taak zelf, zodat het veel gemakkelijker is om gerelateerde gesprekken terug te vinden in plaats van je af te vragen "stond dat bericht in een e-mail of heeft ze me een bericht gestuurd?" en "Wanneer was dat nodig?" of "Hoe urgent is het?" Al deze vragen worden beantwoord in een goed opgestelde taak.

🔎 Wist u dat? Pigment, een snelgroeiend softwarebedrijf, heeft zijn activiteiten gestroomlijnd met ClickUp als centrale hub, wat heeft geleid tot een toename van 88% in de efficiëntie van onboarding en 83% snellere bugfixes. Door verspreide tools te vervangen door één platform voor samenwerking, taakautomatisering en onboarding-sjablonen, heeft Pigment zijn teams in staat gesteld slimmer te werken, beter te communiceren en sneller op te schalen.

2. Intercom (het beste voor AI-aangedreven automatisering van klantenservice)

via Intercom

Intercom geeft een nieuwe definitie aan AI-first klantenservice met Fin AI Agent, een geavanceerde AI-assistent die klantinteracties verbetert met een functie voor het begrijpen van natuurlijke dialogen, zodat gebruikers contextbewuste en nauwkeurige antwoorden krijgen.

Het bevat ook Copilot, een AI-assistent die agents ondersteunt met realtime suggesties, automatisch gegenereerde antwoorden en automatisering van de werkstroom om de oplostijden te verbeteren.

Hoewel de oplossingen van Intercom tools voor personeelsbeheer omvatten, zoals automatisering van onboarding en taakdelegatie, ligt de echte kracht voor klantenserviceteams in het automatiseren van ondersteuningsacties en het stroomlijnen van responswerkstromen.

Beste functies van Intercom

Verbeter de klantgerichtheid met Fin AI Agent, dat 24/7 menselijke reacties geeft

Ondersteun supportmedewerkers met AI-aangedreven Copilot, die realtime reactiesuggesties en automatisering biedt

Analyseer en optimaliseer ondersteuningsactiviteiten met AI Insights & Rapportage voor verbeterde efficiëntie

Stroomlijn ondersteuningswerkstromen met automatisering zonder code, waardoor handmatige interventies worden verminderd

Beperkingen van Intercom

Sommige werkstromen missen intuïtieve stappen, waardoor complexe oplossingen nodig zijn

AI-functies kunnen reacties genereren die in bepaalde scenario's nog door een mens moeten worden gecontroleerd

Prijzen Intercom

Essentieel: $39/maand per gebruiker

Geavanceerd: $99/maand per gebruiker

Expert: $ 139/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Intercom

G2: 4,5/5,0 (meer dan 3.330 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 1.100 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? ChatGPT verwerkt dagelijks meer dan 10 miljoen queries . Die enorme hoeveelheid AI-gestuurde interacties geeft vorm aan klantenservice, het aanmaken van content en automatisering van bedrijven wereldwijd.

3. Ada (het beste voor AI-gestuurde meertalige klantenservice)

via Ada

Ada blinkt uit in het automatiseren van ondersteunende gesprekken op meerdere platforms met zijn geavanceerde AI-gestuurde ondersteuning in meerdere talen, waardoor naadloze wereldwijde interacties mogelijk zijn.

In vergelijking met andere traditionele AI-chatbots leert Ada continu van interacties, waardoor bedrijven AI-gegenereerde reacties kunnen verbeteren, oplossingen kunnen automatiseren en het aantal tickets in de loop van de tijd kunnen verminderen.

Met de automatiseringstool zonder code kunnen bedrijven zelfverbeterende werkstromen creëren die kunnen worden geïntegreerd met Salesforce, Zendesk, Twilio en andere tools voor ondernemingen. Ada biedt ook proactieve klantbetrokkenheid, waardoor merken met klanten kunnen communiceren voordat problemen escaleren.

Beste functies van Ada

Automatiseer ondersteunende gesprekken in meer dan 50 talen en behandel vragen via berichten, spraak en e-mail

Bouw en pas AI-werkstromen aan met een automatiseringsbouwer zonder code voor gepersonaliseerde en zinvolle interacties

Verbeter de nauwkeurigheid van chatbots in de loop van de tijd met AI-agentcoaching en prestatiebijhouden

Integreer moeiteloos met Salesforce, Zendesk, Twilio en andere tools voor ondernemingen

Ada-beperkingen

Vereist technische kennis voor het genereren van complexe intenties en het beheren van plaatshouders of API's

De integratie met Zendesk kan worden verbeterd voor een soepeler implementatieproces

Ada-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Ada

G2: 4,6/5,0 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Ada?

Een G2-gebruiker zegt:

We hebben hard gewerkt met Ada om een hoge containment rate te bereiken en we zijn erg blij met het resultaat.

We hebben hard gewerkt met Ada om een hoge containment rate te bereiken en we zijn erg blij met het resultaat.

🧠 Leuk weetje: GPT-2 werd aanvankelijk gelabeld als "te gevaarlijk om vrij te geven" vanwege bezorgdheid over misinformatie en misbruik van contentgeneratie. Met de groeiende mogelijkheden van AI is verantwoord gebruik de sleutel: bedrijven moeten prioriteit geven aan veiligheid, compliance en ethisch gebruik van AI.

4. Tidio (beste voor AI-aangedreven live chat en automatisering)

via Tidio

Tidio is een AI-gestuurd platform voor klantenservice dat Lyro AI Agent, live chat en automatisering combineert om ondersteuningsvragen af te handelen, conversies te stimuleren en de gebruikerservaring te verbeteren.

Lyro AI Agent kan tot 70% van de vragen van klanten in realtime en via meerdere kanalen en talen zelfstandig oplossen, zonder tussenkomst van een medewerker.

De unieke mogelijkheid van Tidio om AI naadloos te integreren met live chat en helpdeskfuncties zorgt voor onmiddellijke reacties van klanten.

Beste functies van Tidio

Automatiseer 70% van de klantvragen met Lyro AI Agent en verminder zo de werklast van uw medewerkers

Betrek bezoekers in realtime met live chat met AI-aangedreven aanbevelingen

Personaliseer klantinteracties met vooraf ingestelde automatisering van de werkstroom voor verkoop en ondersteuning

Maak verbinding met Shopify, WordPress, HubSpot en meer dan 100 integraties voor een uniforme werkstroom

Beperkingen van Tidio

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, waardoor de toegankelijkheid voor kleinere bedrijven wordt beperkt

Prijzen Tidio

Starter: $29/maand per gebruiker

Groei: vanaf $ 59/maand per gebruiker

Plus: Vanaf $ 749/maand per gebruiker

Premium: Vanaf $ 2.999/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Tidio

G2: 4,7/5,0 (meer dan 1620 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (460+ beoordelingen)

5. Drift (het beste voor AI-aangedreven conversational marketing en leadgeneratie)

via Drift

Drift is een conversational AI-platform dat is ontworpen om websitebezoekers te betrekken, leads te kwalificeren en de verkoop te versnellen.

In tegenstelling tot traditionele chatbots personaliseert de AI van Drift gesprekken in realtime, waardoor bedrijven in contact kunnen komen met kopers met een hoge koopintentie en hen naadloos door de funnel kunnen leiden.

Met AI-gestuurde chatagenten beantwoordt Drift automatisch vragen van bezoekers, plant vergaderingen en leidt leads door naar de juiste verkoper, waardoor wrijving in het koopproces wordt verminderd.

Bovendien helpt de functie voor het de-anonimiseren van websitebezoekers bedrijven bij het identificeren en bijhouden van prospects, waardoor datagestuurde targeting mogelijk wordt.

Beste functies van Drift

Betrek websitebezoekers met een hoge intentie met realtime AI-gestuurde gesprekken

Identificeer en houd automatisch anonieme bezoekers bij voor betere lead targeting

Converteer meer leads met AI-aangedreven chatbots die direct vergaderingen boeken

Naadloze integratie met CRM- en verkoopplatforms voor een soepele overdracht van leads

Beperkingen van Drift

Steile leercurve vanwege het brede bereik aan functies en complexe aanpassingsmogelijkheden

Sommige integraties vereisen extra probleemoplossing, wat de efficiëntie van de werkstroom beïnvloedt

Prijzen van Drift

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Drift

G2: 4,4/5,0 (meer dan 1250 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Drift?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik heb Drift op twee verschillende werkplekken gebruikt en beide waren gemakkelijk toegankelijk. Het stelt potentiële klanten in staat om contact met ons op te nemen met vragen en vergaderingen te boeken wanneer we niet beschikbaar zijn. Drift heeft ook een functie waarmee we kunnen zien welke bedrijven onze websites hebben gebruikt en wat ze hebben bekeken, zodat we ons met specifieke bewoordingen op die bedrijven kunnen richten.

Ik heb Drift op twee verschillende werkplekken gebruikt en beide waren gemakkelijk toegankelijk. Het stelt potentiële klanten in staat om contact met ons op te nemen met vragen en vergaderingen te boeken wanneer we niet beschikbaar zijn. Drift heeft ook een functie waarmee we kunnen zien welke bedrijven onze websites hebben gebruikt en wat ze hebben bekeken, zodat we ons met specifieke bewoordingen op die bedrijven kunnen richten.

💡 Pro-tip: In tegenstelling tot statische FAQ's leren AI-gestuurde kennisbanken continu bij en worden ze voortdurend bijgewerkt. Bedrijven die AI-aangedreven selfserviceoplossingen integreren, kunnen de tevredenheid van gebruikers drastisch verbeteren en wachttijden verkorten.

6. Botpress (het beste voor ontwikkelaars die AI-aangedreven chatbots bouwen met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden)

via Botpress

Botpress is een krachtig AI-agentplatform dat is ontworpen voor ontwikkelaars die zeer aanpasbare chatbots willen bouwen op basis van de nieuwste LLM's, zoals OpenAI, Anthropic en Fireworks AI.

Bovendien biedt het naadloze API-toegang tot de gebruikersinterface, automatiseringstools en realtime integraties om productieklaar AI-agents te creëren die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften.

Met de visuele bouwstudio kunnen ontwikkelaars aangepaste kennisbanken importeren, synchroniseren met systemen van derden en AI-agents implementeren via meerdere kanalen, zoals WhatsApp en Telegram.

Beste functies van Botpress

Bouw AI-chatbots met geen code en weinig code voor aangepaste automatisering en werkstromen

Integreer AI-agents naadloos met WhatsApp, Telegram, Slack en CRM-platforms

Importeer aangepaste kennisbanken uit PDF's, websites en databases voor contextuele reacties

Breid de mogelijkheden van chatbots uit met Botpress SDK en API voor diepgaande aanpassingen

Beperkingen van Botpress

Heeft een steile leercurve voor niet-technische gebruikers, waardoor geavanceerde implementaties complex zijn

Het prijsmodel kan duur zijn voor bedrijven die grote hoeveelheden berichten verwerken of premium functies nodig hebben

Prijzen Botpress

Pay-as-you-go: $0/maand + kosten voor AI-gebruik

Plus: $79/maand per gebruiker

Team: $ 446/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Botpress

G2: 4,6/5,0 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Chatbots ≠ Conversational AI. Hoewel alle conversational AI als chatbots kunnen functioneren, maken niet alle chatbots gebruik van conversational AI. Chatbots volgen vooraf vastgelegde regels, terwijl conversational AI leert, zich aanpast en context begrijpt om dynamische, menselijke interacties te bieden.

7. Chatfuel (het beste voor AI-aangedreven WhatsApp en automatisering van sociale media)

via Chatfuel

Chatfuel is een succesgericht chatbotplatform dat verkoop, client support en gebruikersbetrokkenheid automatiseert. Met Fuely AI kunnen bedrijven veelgestelde vragen beantwoorden, afspraken boeken, leads kwalificeren en bestellingen naadloos verwerken, allemaal zonder menselijke tussenkomst.

Een van de opvallende functies van Chatfuel is de officiële WhatsApp API-integratie, waardoor bedrijven een geverifieerde groene badge kunnen gebruiken voor meer geloofwaardigheid.

Het platform ondersteunt ook het herstellen van verlaten winkelwagentjes, upselling en berichten om klanten opnieuw te betrekken, waardoor het een sterk alternatief voor Chatbase is voor bedrijven die gesprekken via WhatsApp, Facebook en Instagram willen automatiseren.

Beste functies van Chatfuel

Automatiseer verkoop, ondersteuning en heractivering met WhatsApp- en Facebook Messenger-chatbots

Verhoog het vertrouwen van klanten met een officiële WhatsApp API groene badge voor geverifieerde bedrijven

Integreer met Stripe, Shopify, Zapier en Google Spreadsheets voor naadloze automatisering

Gebruik AI-aangedreven herstel van verlaten winkelwagentjes om uw verkoop en conversies te stimuleren

Beperkingen van Chatfuel

Het automatisch schaalbare prijsmodel kan leiden tot onverwachte kostenstijgingen naarmate de geschiedenis van gesprekken groeit

Prijzen Chatfuel

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: $ 300/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Chatfuel

G2: 4,4/5,0 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5,0 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chatfuel?

Een G2-gebruiker zegt:

Chatfuel is een eenvoudig platform dat zelfs door mensen zonder voorkennis op het gebied van chatbotontwikkeling kan worden gebruikt. Het is eenvoudig in gebruik, krachtig en schaalbaar. Chatfuel heeft een breed bereik aan functies waarmee gebruikers complexe chatbots kunnen bouwen.

Chatfuel is een eenvoudig platform dat zelfs door mensen zonder voorkennis op het gebied van chatbotontwikkeling kan worden gebruikt. Het is eenvoudig in gebruik, krachtig en schaalbaar. Chatfuel heeft een breed bereik aan functies waarmee gebruikers complexe chatbots kunnen bouwen.

💡 Pro Tip: De manier waarop u een vraag stelt aan AI heeft invloed op de nauwkeurigheid van het antwoord! AI-modellen zoals ChatGPT reageren beter op specifieke, gestructureerde, contextuele vragen dan op vage queries. Hoe meer details u geeft, hoe beter het antwoord!

8. Landbot (het beste voor het aanmaken van AI-chatbots zonder code met geavanceerde automatisering)

via Landbot

Landbot is een AI-chatbotbouwer zonder code die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het automatiseren van klantbetrokkenheid, leadgeneratie en verkoop via WhatsApp, websites en Facebook Messenger.

Landbot biedt een interactieve drag-and-drop-interface, in tegenstelling tot andere chatbotplatforms, waarmee u zonder technische expertise menselijke gesprekken kunt voeren.

Met de AI Chatbot Generator kunnen bedrijven binnen enkele minuten afspraakassistenten, verkoopchatbots en client support bots lanceren.

Het platform ondersteunt ook A/B-testen, geavanceerde segmentatie en CRM-integraties, zodat bedrijven gesprekken met klanten kunnen optimaliseren voor hogere conversies.

Beste functies van Landbot

Bouw en gebruik AI-chatbots met een code-vrije drag-and-drop-builder voor web, WhatsApp en Messenger

Automatiseer leadkwalificatie, afspraakboekingen en klantenservice met AI-aangedreven bots

Naadloze integratie met Slack, Google Spreadsheets, Salesforce, Stripe en andere zakelijke tools

Gebruik A/B-testen en segmentatie om prestaties te optimaliseren en conversies te stimuleren

Beperkingen van Landbot

De gratis versie bevat robuuste functies, waardoor upgrades voor veel gebruikers overbodig zijn

Prijzen Landbot

Sandbox: Free Forever

Starter: $45/maand per gebruiker

Pro: $ 220/maand per gebruiker

Business: Vanaf $ 450/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Landbot

G2: 4,7/5,0 (meer dan 320 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (70+ beoordelingen)

💡 Pro-tip: Goede AI-reacties beginnen met goede prompts! Gebruik AI-promptsjablonen om de toon, diepgang en focus van AI te sturen, waardoor u tijd bespaart en de nauwkeurigheid van contentgeneratie, clientondersteuning en automatiseringstaken verbetert.

9. IngestAI (het beste voor AI-gestuurde data-analyse en ontwikkeling van bedrijfsstrategieën)

via Ingest AI

IngestAI is een in Silicon Valley gevestigde AI-innovatiestartup die gespecialiseerd is in datastrategie, AI-productontwerp en business case-ontwikkeling. Het platform richt zich op het benutten van data als concurrentievoordeel en helpt bedrijven trends te analyseren, prestaties te optimaliseren en AI-gestuurde automatisering te implementeren.

IngestAI wordt ondersteund door Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA en Plug and Play en biedt bedrijven op maat gemaakte AI-oplossingen om de besluitvorming te verbeteren en AI-investeringen te maximaliseren.

Beste functies van IngestAI

Ontwikkel AI-gestuurde bedrijfsstrategieën op basis van markttrends en technologische haalbaarheid

Automatiseer voorspellende analyses, detectie van afwijkingen en prestatieoptimalisatie

Maak gebruik van geavanceerd AI-productontwerp om ideeën om te zetten in praktische toepassingen

Krijg toegang tot een door Silicon Valley ondersteund AI-ecosysteem met ondersteuning van Stanford, OpenAI en NVIDIA

Beperkingen van IngestAI

Steile leercurve vanwege de uitgebreide mogelijkheden voor gegevensanalyse van het platform

Prijzen van IngestAI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IngestAI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over IngestAI?

Een G2-gebruiker zegt:

Het platform is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en eenvoudig. Het bespaart tijd door voorspellende analyses, detectie van afwijkingen en prestatieoptimalisatie te automatiseren.

Het platform is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en eenvoudig. Het bespaart tijd door voorspellende analyses, detectie van afwijkingen en prestatieoptimalisatie te automatiseren.

💡 Pro-tip: Aangepaste GPT's zorgen voor een revolutie in IT- en servicemanagement. Bedrijven kunnen nu AI-agents trainen met hun documentatie en werkstromen. AI is niet langer slechts een generieke tool, maar kan een intelligente assistent zijn die is afgestemd op de behoeften van uw organisatie.

10. Tars (het beste voor AI-aangedreven automatisering van de klantervaring)

via Tars

Tars is een conversational AI-platform voor ondernemingen dat is ontworpen om klantinteracties te automatiseren, de productiviteit van medewerkers te stroomlijnen en operationele kosten te verlagen.

Het is gespecialiseerd in het omzetten van complexe werkstromen in eenvoudige, intuïtieve gesprekken, waardoor het ideaal is voor bedrijven die IVR-systemen willen vervangen en leadgeneratie willen optimaliseren.

Met ondersteuning voor automatisering in meerdere sectoren wordt Tars gebruikt door meer dan 700 wereldwijde merken in de financiële sector, gezondheidszorg, vastgoed en overheid. De AI-chatbots van het platform kunnen de werklast van de klantenservice verminderen, de conversie van leads verhogen en complexe queries afhandelen.

De beste functies van Tars

Automatiseer klantenservice, verkoop en HR-werkstromen met AI-aangedreven chatbots

Vervang traditionele IVR-systemen door menselijke gesprekken voor snellere oplossingen

Naadloze integraties met Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp en meer

Geavanceerde analyses en het bijhouden van chatbotprestaties voor datagestuurde besluitvorming

Beperkingen van Tars

De functies voor analyse en rapportage moeten worden verbeterd om beter aan te sluiten bij aangepaste bedrijfsprocessen

Beperkte ondersteuning in het weekend, wat kan leiden tot vertragingen bij het oplossen van dringende chatbotproblemen

Prijzen Tars

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tars

G2: 4,6/5,0 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

11. Fini AI (Beste voor AI-gestuurde automatisering van multichannel klantenservice)

via Fini AI

Fini AI is een AI-ondersteuningsagent op ondernemingsniveau die is ontworpen om tot 70% van de query's van klanten op te lossen, intelligente acties te ondernemen en waar nodig naadloos door te schakelen naar menselijke agenten.

Het kan moeiteloos worden geïntegreerd met Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack en Discord, waardoor het een krachtige oplossing is voor bedrijven die klantinteracties willen automatiseren zonder bestaande werkstromen te verstoren.

Met een aanpasbare toon, implementatie via meerdere kanalen en AI-gestuurd leren op basis van feedback zorgt Fini AI ervoor dat bedrijven nauwkeurige en contextbewuste ondersteuning bieden aan hun clients.

De beste functies van Fini AI

Los query's van klanten op met behulp van AI-gestuurde automatisering

Implementatie via meerdere kanalen met integraties voor Zendesk, Slack, Discord en Intercom

Slimme AI-training die voortdurend leert en verbetert op basis van feedback

Naadloze overdracht naar een medewerker wanneer AI complexe of vooraf geconfigureerde onderwerpen tegenkomt

Beperkingen van Fini AI

Beperkte gebruikersrecensies, waardoor het moeilijk is om de prestaties in de praktijk te vergelijken

Geavanceerde AI-functies vereisen mogelijk aanpassingen op ondernemingsniveau

Prijzen Fini AI

Starter: Gratis

Groei: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Fini AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. Manychat (het beste voor automatisering van chats op sociale media via Instagram, WhatsApp en Messenger)

via ManyChat

Manychat is een platform voor automatisering van chatmarketing dat is ontworpen om bedrijven te helpen de betrokkenheid van gebruikers te vergroten, leads te genereren en de verkoop te stimuleren via Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger en TikTok.

Met AI-gestuurde automatisering kunnen bedrijven automatisch reageren op berichten, opmerkingen en reacties op verhalen, zodat ze nooit een lead of klantvraag missen.

Manychat wordt veel gebruikt door e-commercewinkels, bureaus en influencers om berichten op sociale media te stroomlijnen zonder voortdurend handmatig gegevens in te voeren.

De beste functies van Manychat

Automatiseer reacties op Instagram, WhatsApp en Messenger voor 24/7 engagement

Beheer AI-aangedreven chatautomatisering met intentieherkenning en responsoptimalisatie

Gebruik tools voor het genereren van leads, zoals automatische antwoorden, commentaar op DM's en geautomatiseerde sequenties

Integreer met Stripe, Zapier, Google Spreadsheets en HubSpot voor gegevenssynchronisatie

Beperkingen van Manychat

Problemen met automatisering kunnen ervoor zorgen dat berichten niet aankomen, wat frustrerend is voor gebruikers

Gebrek aan ondersteuning van clients, waarbij veel gebruikers melding maken van trage of geen reacties

Prijzen Manychat

Gratis abonnement

Pro-abonnement: $ 15/maand per gebruiker

Elite-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Manychat

G2 : 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Manychat?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik ManyChat nu al vier jaar en het is fantastisch voor mijn bedrijf. Het stelt me in staat om mijn online aanwezigheid te vergroten, te communiceren met potentiële klanten en eenvoudig onze e-maillijst op te bouwen. Het platform is gebruiksvriendelijk en biedt indrukwekkende aanpassingsmogelijkheden voor chatbots.

Ik gebruik ManyChat nu al vier jaar en het is fantastisch voor mijn bedrijf. Het stelt me in staat om mijn online aanwezigheid te vergroten, te communiceren met potentiële klanten en eenvoudig onze e-maillijst op te bouwen. Het platform is gebruiksvriendelijk en biedt indrukwekkende aanpassingsmogelijkheden voor chatbots.

💡 Pro Tip: AI is er niet om banen te vervangen, maar om druk werk te elimineren! Bedrijven die AI integreren op de werkplek om repetitieve taken te automatiseren, communicatie te stroomlijnen en besluitvorming te verbeteren, zien een aanzienlijke boost in productiviteit en efficiëntie.

13. Yuma AI (het beste voor AI-gestuurde automatisering van klantenservice voor e-commerce)

via Yuma AI

Yuma AI is gespecialiseerd in het automatiseren van klantenservice voor e-commerce merken. Het biedt een hoge mate van automatisering met behoud van nauwkeurigheid, consistentie en efficiëntie.

Met vooraf getrainde e-commercekennis begrijpt Yuma AI snel vragen van klanten over bestellingen, abonnementen, terugbetalingen en beoordelingen, waardoor snelle en nauwkeurige antwoorden mogelijk zijn.

In tegenstelling tot traditionele AI-chatbots, bootst de Auto-Pilot-functie de acties van menselijke medewerkers na, wat betekent dat het reageert op en zelfstandig verwerkt verzoeken van klanten, zoals het bewerken van bestellingen en het beheren van abonnementen.

De functie voor het uitvoeren van bedrijfslogica zorgt ervoor dat reacties in overeenstemming zijn met het beleid en de toon van het merk, waardoor ze natuurlijk en merkspecifiek aanvoelen.

De beste functies van Yuma AI

Automatiseer tot 49% van de klantvragen in slechts twee maanden met behulp van AI-aangedreven ticketverwerking

Voer bedrijfslogica uit via AI en zorg ervoor dat reacties van klanten aansluiten bij de toon en het beleid van uw merk

Verwerk bestellingen, terugbetalingen en abonnementen autonoom, zonder menselijke tussenkomst

Naadloze integratie met Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo en andere AI-tools voor klantenservice

Beperkingen van Yuma AI

AI kan af en toe hallucineren of onjuiste antwoorden genereren, waardoor menselijke controle nodig is

Er zijn slechts beperkte klantbeoordelingen beschikbaar, waardoor het moeilijker is om de prestaties op lange termijn te beoordelen

Prijzen van Yuma AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Yuma AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

