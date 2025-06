10 beste Peoplebox AI-alternatieven voor prestatiebeheer

Peoplebox AI is een populaire keuze onder HR-teams en leidinggevenden die het bijhouden van doelen en het prestatiebeheer van medewerkers willen vereenvoudigen.

Maar als u dit leest, bent u waarschijnlijk op zoek naar iets anders: een tool die uw team vanaf dag één gemakkelijk kan gebruiken, naadloos integreert met uw bestaande HR-software of waarmee u OKR's en prestatiebeoordelingsprocessen kunt aanpassen.

De keuze van het juiste platform voor prestatiebeheer heeft een directe invloed op de betrokkenheid en productiviteit van uw team.

Daarom hebben we de 10 beste Peoplebox AI-alternatieven voor u op een rijtje gezet, zodat u duidelijke doelen kunt stellen, prestaties eenvoudig kunt bijhouden en de productiviteit van uw team kunt verhogen.

Duik erin en vind de perfecte match voor uw team.

Wat is Peoplebox AI?

Peoplebox AI is een softwareplatform voor prestatiebeheer dat is ontwikkeld om het vaststellen, bijhouden en behalen van doelen door teams te vereenvoudigen. Het is ontworpen rond Objectives and Key Results (OKR's), waardoor HR-leiders en managers gemakkelijker in realtime kunnen zien hoe hun teams vorderen.

Dit zijn de opvallende functies van Peoplebox AI:

Geautomatiseerde check-ins, die doorlopend feedback en updates verzamelen zonder handmatige follow-ups

Dashboards voor het stellen van doelen die laten zien hoe de doelstellingen van elk teamlid aansluiten bij de algemene prioriteiten van het bedrijf

Integratie met tools zoals Slack, Microsoft Teams, Jira en Google Workspace, zodat managers en medewerkers de voortgang rechtstreeks vanuit hun dagelijkse werkstroom kunnen bijhouden

AI-mogelijkheden om proactief potentiële problemen of risico's in prestatiegegevens en doelbereiking te identificeren, zodat managers vroegtijdig actie kunnen ondernemen en doelstellingen op koers kunnen houden

Beperkingen van Peoplebox AI

Hoewel Peoplebox AI krachtige functies voor prestatiebeheer biedt, heeft het enkele beperkingen, waaronder beperkte aanpassingsmogelijkheden.

Complexe installatie van doelen: Het instellen van numerieke of geneste doelen kan verwarrend zijn, waarbij gebruikers vaak niet zeker weten hoe ze targets of metingen moeten definiëren

Moeilijke bewerking van doelen: Het bewerken van sleutelresultaten en sub-sleutelresultaten is niet intuïtief

Verouderde gebruikersinterface: De interface voelt traag en rommelig aan, met meerdere knoppen voor 'Doel maken' en onduidelijke navigatiepaden tussen verschillende secties

Hiaten in de werkstroom bij beoordelingen: Het platform geeft managers geen richtlijnen voor de volgorde van taken tijdens 1-op-1-check-ins en talentbeoordelingen, waardoor het moeilijk is om prioriteiten te stellen

Beperkte integraties: Integraties met externe tools zoals Slack en Microsoft Teams zijn beschikbaar, maar kunnen inconsistent zijn en soms handmatig bijhouden vereisen

Basisrapportage en automatisering: De rapportageopties zijn beperkt, met beperkte mogelijkheden om velden aan te passen, gegevensverzameling te automatiseren of gedetailleerde inzichten te genereren

Geen mobiele app: Gebruikers kunnen geen check-ins voltooien of voortgang bijwerken vanaf een mobiel apparaat, wat de flexibiliteit voor werken op afstand of snelle updates beperkt

Overweldigende notificaties: Het notificatiesysteem kan niet worden aangepast, wat leidt tot herhaalde meldingen en onnodige afleiding

Als deze uitdagingen u bekend voorkomen, is het goede nieuws dat andere platforms beter aan uw behoeften kunnen voldoen. Laten we eens kijken naar enkele van de beste alternatieven voor Peoplebox AI.

PeopleBox AI-alternatieven in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp ClickUp Goals, ClickUp Brain, OKRs-sjablonen, HR-toolintegraties en meer Alles-in-één voor het bijhouden van doelen en teamsamenwerking Gratis basisversie Lattice Prestatiebeoordelingen, OKR's, betrokkenheidsenquêtes, groeiplannen en personeelsanalyses Geïntegreerd prestatiebeheer en werknemersbetrokkenheid Vanaf $ 11 per zetel per maand Leapsome Prestatiebeoordelingen, OKR's, leertrajecten, enquêtes en inzichten Ontwikkelingsgericht prestatiebeheer Aangepaste prijzen 15Five Wekelijkse check-ins, sjablonen voor 1-op-1-gesprekken, feedback, erkenning en training voor managers Continue 1:1 feedback over prestaties Vanaf $ 4 per gebruiker per maand WorkBoard OKR-dashboard, wekelijkse check-ins en strategieplanning OKR-beheer op ondernemingsniveau Aangepaste prijzen Betterworks Doelen bijhouden, CFR's, beoordelingen, dashboards en HRIS-integraties Agile prestatiebeheer Aangepaste prijzen PerformYard Aangepaste beoordelingscycli, continue feedback en afstemming van doelen Aangepaste processen voor prestatiebeoordeling Vanaf $ 5 per gebruiker per maand Culture Amp Betrokkenheidsenquêtes, prestatiebeoordelingen, ontwikkelingsplannen en benchmarkrapporten Feedback van medewerkers en bedrijfscultuur Aangepaste prijzen BambooHR Personeelsdossiers, prestatiebeoordelingen, verlofregistratie en HR-rapportage HR-beheer en het bijhouden van werknemers Aangepaste prijzen Gusto Tools voor automatisering van salarisadministratie, beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden, onboarding en prestatiebeoordeling HR- en salarisadministratie voor kleine bedrijven Aangepaste prijzen

Het beste PeopleBox AI-alternatief om te gebruiken

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één bijhouden van doelen en teamsamenwerking)

Probeer ClickUp voor HR-teams Probeer ClickUp voor alles-in-één prestatiebeheer en het bijhouden van doelen

ClickUp is de alles-in-één app voor werk waarmee teams taken kunnen beheren, doelen kunnen bijhouden en de samenwerking op één plek kunnen verbeteren. Gebruikers kunnen meetbare doelstellingen instellen, de voortgang in realtime volgen en doelen automatisch bijwerken op basis van de voltooiing van taken.

Met ClickUp Goals kunnen teams bedrijfsdoelstellingen opsplitsen in kleinere targets, deze toewijzen aan individuen en de prestaties van medewerkers monitoren aan de hand van deadlines. Gebruikers kunnen ook het aanmaken van doelen automatiseren met ClickUp Brain, een AI-assistent die OKR's genereert op basis van bestaande taken en activiteiten binnen de werkruimte.

Gebruik ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, om OKR's te schrijven en prestaties te monitoren

ClickUp kan worden geïntegreerd met populaire HR-tools en biedt sjablonen om het prestatiebeheerproces te stroomlijnen. Met name de OKR-sjablonen helpen teams om hun doelen eenvoudig te structureren en op elkaar af te stemmen. Als u op zoek bent naar inspiratie om uw eigen OKR's op te zetten, kunnen deze OKR-voorbeelden u een duidelijk startpunt bieden.

Met de sjabloon ClickUp OKRs kunt u bijvoorbeeld op een gestructureerde en eenvoudige manier OKR's instellen en bijhouden. U kunt deze gebruiken om een gestructureerde aanpak te ontwikkelen voor het instellen en bijhouden van OKR's binnen teams, zodat iedereen op één lijn blijft met de bedrijfsdoelen.

Gratis sjabloon downloaden Monitor prestaties en houd de voortgang bij met de ClickUp OKRs-sjabloon

HR-teams kunnen de evaluatie van medewerkers stroomlijnen met kant-en-klare sjablonen die feedback, beoordelingen en ontwikkelingsplannen op één plek vastleggen, zoals de sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Evalueer, documenteer en plan onderweg met de sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp

Met ClickUp Dashboards kunt u aangepaste dashboards maken om prestatiestatistieken, de werklast van teams en de voortgang van OKR's in realtime te visualiseren. Deze rapporten helpen HR-teams om feedbackcycli, voltooiing en doelafstemming in één oogopslag te monitoren zonder van tabblad of tool te hoeven wisselen.

Beste functies van ClickUp

Doelen: Stel meetbare doelstellingen vast, verdeel ze in targets, wijs eigenaren toe en houd automatisch de voortgang bij op basis van de voltooiing van taken.

ClickUp Brain: Gebruik AI om automatisch OKR's te genereren op basis van de activiteiten in uw werkruimte, zodat teams tijd besparen en consistentie behouden bij het instellen van doelen

Integraties: Koppel ClickUp aan tools zoals Slack, Microsoft Teams en Google Workspace om taken en doelen bij te werken zonder tussen platforms te schakelen

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers vinden het platform overweldigend vanwege het grote aantal functies

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met aanpasbare werkstromen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensent vond het prettig dat ClickUp echt de alles-in-één app voor werk is:

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools samenbrengt op één plek – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden.

💡Pro-tip: Om de productiviteit en werkstromen van werknemers beter in beeld te krijgen, raadpleeg je de gids voor software voor werknemersmonitoring

2. Lattice (het beste voor het integreren van meerdere feedbackbronnen in prestatiebeheer)

via Lattice

Lattice is een platform voor personeelsmanagement dat organisaties helpt bij het beheren van prestatiebeoordelingen, doelen, feedback en werknemersbetrokkenheid op één plek. Het biedt managers en HR-teams de tools om individuele doelen af te stemmen op de prioriteiten van het bedrijf, gestructureerde beoordelingscycli uit te voeren en de groei van werknemers te ondersteunen met gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen.

HR-teams kunnen ook feedback verzamelen en betrokkenheid meten via onderzoekgestuurde enquêtes, en vervolgens realtime personeelsanalyses gebruiken om inzichten om te zetten in actie. Lattice biedt flexibele werkstromen die kunnen worden aangepast aan verschillende teamstructuren en processen.

Beste functies van Lattice

Prestatiebeoordelingen: Feedback van uzelf, collega's en managers in aanpasbare beoordelingscycli

Doelen en OKR's: Duidelijk bijhouden en afstemmen van doelen binnen teams en de organisatie

Betrokkenheidsenquêtes: Onderzoeksgestuurde sjablonen om betrokkenheid te meten en te verbeteren

Groeiabonnementen: Gestructureerde ontwikkelingsplannen afgestemd op individuele carrièredoelen

People analytics: Realtime inzichten voor betere besluitvorming

Beperkingen van Lattice

De installatie en aanpassing kunnen enige tijd in beslag nemen, vooral bij complexe werkstromen

Navigatie tussen modules kan voor nieuwe gebruikers minder intuïtief aanvoelen

Lattice-prijzen

Prestatiebeheer (inclusief beoordelingen, 1:1's, doelen en OKR's): $ 11/zetel/maand

Core HRIS (inclusief personeelsdossiers, onboarding, werkstromen): $ 10/zetel/maand Add-ons:

Betrokkenheid: +$4/zetel/maand

Loonadministratie: +$6/zetel/maand

Tijdsregistratie: +$2/zetel/maand

Beoordelingen en recensies van Lattice

G2: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lattice?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over Lattice:

Lattice heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we prestatiebeheer, carrièregroei en voortdurende feedback benaderen.

3. Leapsome (het beste voor ontwikkelingsgericht prestatiebeheer)

via Leapsome

Leapsome is een alles-in-één platform voor personeelsontwikkeling dat prestatiebeheer, werknemersbetrokkenheid en leren met elkaar verbindt. Het is ontworpen om teams te helpen groeien door middel van gestructureerde feedback, het bijhouden van duidelijke doelen en gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen.

Met Leapsome kunnen bedrijven prestatiebeoordelingen uitvoeren, feedbackcycli automatiseren, OKR's instellen en bijhouden, en betrokkenheidsenquêtes lanceren. Managers en HR-teams kunnen ook leertrajecten opstellen en deze integreren in groeiplannen, zodat medewerkers over de tools beschikken die ze nodig hebben om vaardigheden te ontwikkelen en doelen te bereiken.

Beste functies van Leapsome

Prestatiebeoordelingen: Stel eenvoudig beoordelingen door uzelf, collega's en managers op met aanpasbare sjablonen. U kunt medewerkers ook voorbereiden met enkele tips voor prestatiebeoordelingen, zodat ze zich zelfverzekerder voelen

Doelen en OKR's: Houd individuele, team- en bedrijfsdoelen bij met automatische voortgangsupdates.

Leertrajecten: Creëer gestructureerde ontwikkelingsprogramma's die rechtstreeks zijn gekoppeld aan prestatiedoelstellingen. Als u gepersonaliseerde groeiplannen voor werknemers wilt opstellen, kunt u met deze sjablonen voor ontwikkelingsplannen eenvoudig aan de slag

Betrokkenheidsenquêtes: Lanceer aanpasbare enquêtes om de tevredenheid, motivatie en algemene stemming van medewerkers te meten

Geavanceerde analyses en inzichten: Krijg toegang tot dashboards die prestaties, betrokkenheid en leergegevens met elkaar verbinden

Beperkingen van Leapsome

Sommige gebruikers vinden het aantal aanpassingsopties tijdens de eerste installatie overweldigend

Er kunnen kleine vertragingen optreden bij het beheren van grootschalige feedback- en enquêtecampagnes

Prijzen Leapsome

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Leapsome

G2: 4,8/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Leapsome?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over Leapsome:

Het is gebruiksvriendelijke software, gemakkelijk toegankelijk, het lesmateriaal is goed uitgerust en gemakkelijk te downloaden en er kunnen aantekeningen in worden gemaakt.

4. 15Five (het beste voor continue 1:1-prestatiefeedback)

15Five helpt organisaties de betrokkenheid van medewerkers en de effectiviteit van managers te versterken door te focussen op continue feedback en gesprekken over groei. Het combineert wekelijkse check-ins, sjablonen voor 1-op-1-vergaderingen, prestatiebeoordelingen en betrokkenheidsenquêtes om managers te helpen de groei van medewerkers continu te ondersteunen.

via 15five

Met 15Five kunnen managers de voortgang ten opzichte van doelen bijhouden, realtime feedback verzamelen, prestaties erkennen en coaching bieden wanneer dat nodig is. Het platform biedt ook een speciaal trainingsprogramma voor managers, Manager Effectiveness, om leiders te helpen sterkere teams op te bouwen.

15 beste functies

Wekelijkse check-ins: Faciliteer regelmatige feedback en statusupdates tussen medewerkers en managers. Door medewerkers aan te moedigen om een zelfevaluatie van hun prestaties uit te voeren en na te denken over hun voortgang vóór elke check-in, kunnen gesprekken zinvoller worden

1-op-1-vergaderingen: Gebruik sjablonen om gesprekken te structureren en actiepunten bij te houden

Prestatiebeoordelingen: Voer aanpasbare beoordelingscycli uit met input van managers, collega's en zelfevaluaties. Deze sjablonen voor prestatiebeoordelingen helpen u sneller aan de slag te gaan en georganiseerd te blijven

Erkenning en feedback: Erken teamprestaties publiekelijk en verzamel feedback in realtime

Training voor effectief management: Voorzie managers van tools en coachingprogramma's om effectiever leiding te geven

15Five-beperkingen

Het instellen en beheren van meerdere beoordelingscycli kan tijdrovend zijn, vooral voor grotere teams

Rapportage functies moeten mogelijk worden aangepast om te voldoen aan complexe teamstructuren

Prijzen 15Five

Engage-abonnement: vanaf $ 4 per gebruiker per maand

Perform-abonnement: vanaf $ 8 per gebruiker per maand

Totaal platform: vanaf $ 14 per gebruiker per maand

Focus- en Transform-add-ons beschikbaar tegen extra kosten

15Five beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 15Five?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over 15five:

Bereidheid om te luisteren en een oplossing te vinden die werkt voor onze mensen. Exec Advisors zijn fantastisch en elke cent waard!

5. WorkBoard (het beste voor OKR-beheer op ondernemingsniveau)

via WorkBoard

WorkBoard is ontworpen om teams binnen ondernemingen te ondersteunen en helpt organisaties zich af te stemmen op strategische prioriteiten en de voortgang bij te houden via OKR's.

Het platform biedt dynamische OKR-dashboards, geautomatiseerde wekelijkse check-ins en voortganganalyses om transparantie binnen teams te garanderen. WorkBoard bevat ook strategische planningstools, functies voor vergaderbeheer en integratie met platforms zoals Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce en Workday.

Met ingebouwde coaching- en OKR-certificeringsprogramma's ondersteunt WorkBoard zowel de uitvoering van strategieën als de empowerment van teams, waardoor het zeer geschikt is voor snel veranderende ondernemingen.

Beste functies van WorkBoard

OKR-beheer: Creëer en stem OKR's af op individuen, teams en afdelingen die aansluiten bij bedrijfsbrede doelen

Dynamische dashboards: Visualiseer de voortgang in realtime met automatisch bijgewerkte OKR-dashboards

Wekelijkse check-ins: Automatiseer statusupdates en houd de afstemming bij zonder handmatige rapportage. Voor tips over het voeren van effectievere doelbesprekingen kunt u deze gids over OKR-vergaderingen raadplegen

Strategische planningstools: Definieer, stem af en voer strategische prioriteiten efficiënt uit

Integraties: Maak verbinding met Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira en Workday voor gestroomlijnde werkstromen

Beperkingen van WorkBoard

Het platform kan tijdens de eerste installatie complex aanvoelen voor organisaties die nog niet bekend zijn met OKR's

Voor het aanpassen van weergaven en rapporten is mogelijk extra configuratie vereist

Prijzen WorkBoard

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WorkBoard

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WorkBoard?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had:

WorkBoard biedt ons een cloudgebaseerd platform voor het beheer van ons programma voor strategie-uitvoering. Dit geeft ons schaalbaarheid, zichtbaarheid van wat er daadwerkelijk gebeurt en transparantie in termen van inzicht in de voortgang. Soms kan flexibiliteit een belemmering vormen voor de acceptatie.

6. Betterworks (het beste voor flexibel prestatiebeheer)

via Betterworks

Betterworks biedt organisaties een gestructureerde manier om doelen op grote schaal vast te stellen, bij te houden en te beheren. Het platform is gericht op flexibiliteit en helpt teams op één lijn te blijven door middel van voortdurende gesprekken over prestaties, het vaststellen van doelen en realtime feedback.

Betterworks stelt managers in staat om individuele doelen te koppelen aan bredere bedrijfsdoelstellingen, de voortgang bij te houden met visuele dashboards en prioriteiten aan te passen waar nodig. Het ondersteunt ook prestatiebeheer met tools voor check-ins, 1-op-1-vergaderingen en feedbackcycli.

Beste functies van Betterworks

Doelbeheer: Stel individuele, team- en bedrijfsdoelen vast en houd deze bij met realtime zichtbaarheid van de voortgang

Gesprekken, feedback en erkenning (CFR's): Faciliteer continue coaching en erkenning binnen teams

Prestatiebeoordelingen: Voer gestructureerde beoordelingscycli en kalibratiesessies uit om de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen. Als u uw volgende beoordelingscyclus aan het plannen bent, kunnen deze voorbeelden van prestatiebeoordelingen u ideeën geven over wat u kunt opnemen

Integraties: Maak verbinding met Microsoft Teams, Slack, Workday en belangrijke HRIS-platforms

Analytics en inzichten: Krijg toegang tot gedetailleerde dashboards en rapporten om de doelbereiking en het betrokkenheidsniveau te monitoren. Om prestaties effectiever te meten, vindt u hier een gids met de prestatiestatistieken van werknemers die u zou moeten bijhouden

Beperkingen van Betterworks

Het instellen en aanpassen van doelkaders kan voor nieuwe gebruikers enige tijd in beslag nemen

Sommige gebruikers vinden de rapportageopties minder flexibel in vergelijking met andere enterprise-platforms

Prijzen van Betterworks

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Betterworks

G2: 4,2/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Betterworks?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Betterworks:

Moderne, intuïtieve en zeer aanpasbare ervaring voor gebruikers en beheerders.

7. PerformYard (het beste voor aangepaste prestatiebeoordelingsprocessen)

via PerformYard

PerformYard biedt organisaties de flexibiliteit om prestatiebeheerprocessen te ontwerpen die passen bij hun cultuur en structuur. Het ondersteunt een breed bereik van beoordelingsformats, continue feedback en het bijhouden van doelen in een gestroomlijnd, gebruiksvriendelijk platform.

Teams kunnen jaarlijkse beoordelingen, projectmatige evaluaties of doorlopende feedbackcycli uitvoeren zonder gebonden te zijn aan een rigide kader. PerformYard vereenvoudigt ook de planning, het bijhouden en de rapportage, waardoor HR-teams prestatiewerkstromen met minder handmatige inspanningen kunnen beheren.

Beste functies van PerformYard

Flexibele prestatiebeoordelingen: Pas beoordelingscycli, formats en tijdlijnen aan op basis van de behoeften van het bedrijf

Continue feedback: Geef het hele jaar door realtime feedback, los van formele beoordelingen

Doelbeheer: Stel individuele doelen vast, houd ze bij en stem ze af op bredere bedrijfsdoelstellingen

Gestroomlijnde werkstromen: Automatiseer planning, herinneringen en goedkeuringen om tijd te besparen

Integraties: Maak verbinding met belangrijke HR-systemen zoals BambooHR, ADP en Paylocity

Beperkingen van PerformYard

De flexibiliteit van het platform kan meer installatie-inspanningen vereisen om aan specifieke processen te voldoen

De opties voor het aanpassen van rapportages zijn beperkt in vergelijking met sommige oplossingen voor ondernemingen

Prijzen PerformYard

Prestatiebeheer: $ 5–$ 10 per persoon/maand (jaarlijks gefactureerd)

Add-on voor werknemersbetrokkenheid: $ 1–$ 3 extra per persoon/maand (bij aankoop samen met Performance)

Beoordelingen en recensies van PerformYard

G2: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over PerformYard?

Hier is de mening van een G2-recensent over de tool:

Een geweldig platform met veel potentieel. PerformYard heeft ons in staat gesteld om over te stappen van een ongeorganiseerde, onvoorspelbare en ineffectieve jaarlijkse werknemersbeoordeling naar een efficiënt en effectief prestatiebeheerproces.

8. Culture Amp (het beste voor feedback van werknemers en bedrijfscultuur)

via Culture Amp

Culture Amp staat bekend om zijn focus op de ervaring van werknemers en helpt organisaties feedback te verzamelen, betrokkenheid te meten en een sterkere werkcultuur op te bouwen. Het brengt betrokkenheidsenquêtes, prestatiebeoordelingen en ontwikkelingshulpmiddelen samen op één platform.

Culture Amp biedt op onderzoek gebaseerde sjablonen voor enquêtes over betrokkenheid, welzijn, diversiteit en inclusie. Managers kunnen gestructureerde prestatiebeoordelingen uitvoeren en ontwikkelingsplannen opstellen op basis van feedback. Het platform biedt ook kant-en-klare rapporten en benchmarks om HR-teams te helpen resultaten te begrijpen en prioriteiten te stellen.

Beste functies van Culture Amp

Enquêtes over werknemersbetrokkenheid: Lanceer aanpasbare, op onderzoek gebaseerde enquêtes met ingebouwde benchmarks. Verzamel feedback van werknemers op een gestructureerde manier met de sjablonen voor feedbackformulieren

Prestatiebeoordelingen: Beheer gestructureerde beoordelingscycli die zijn gekoppeld aan ontwikkelings- en groeiplannen. U kunt ook deze 360 evaluatievragen bekijken om uitgebreidere feedback uit meerdere bronnen te ontwerpen

Ontwikkeling van medewerkers: Creëer gepersonaliseerde ontwikkelingsabonnementen op basis van feedbackinzichten

Bruikbare rapportage: Krijg toegang tot overzichtelijke dashboards en benchmarkrapporten

Integraties: Maak verbinding met Slack, Workday, BambooHR en andere HR-tools

Beperkingen van Culture Amp

Het aanpassen van enquêtes buiten de sjablonen om kan extra installatietijd vereisen

Rapportage voor grote organisaties kan beperkt aanvoelen in vergelijking met gespecialiseerde analyseplatforms

Prijzen Culture Amp

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Culture Amp

G2: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Culture Amp?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik ben dol op Culture Amp! Geweldige gegevens en gebruiksvriendelijk!

9. Bamboo HR (het beste voor HR-beheer en het bijhouden van werknemers)

via BambooHR

BambooHR richt zich op het helpen van kleine en middelgrote bedrijven bij het beheren van werknemersinformatie, het bijhouden van prestaties en het stroomlijnen van HR-processen. Het brengt kernfuncties van HR, zoals personeelsdossiers, verlofregistratie, prestatiebeheer en rapportage, samen in één gebruiksvriendelijk platform.

Met BambooHR kunnen HR-teams de onboarding automatiseren, feedback van medewerkers verzamelen via gestructureerde prestatiebeoordelingen en inzichten genereren met vooraf opgestelde rapporten. Het platform is intuïtief ontworpen, waardoor complexe training of installatie overbodig is.

Beste functies van BambooHR

Beheer van werknemersgegevens: Centraliseer werknemersinformatie, documenten en geschiedenis op één plek

Prestatiebeheer: voer gestructureerde beoordelingen uit en verzamel feedback van medewerkers met aanpasbare sjablonen

Vakantietijdsregistratie: Beheer PTO-aanvragen, goedkeuringen en saldi met ingebouwde werkstromen

Onboarding en werving: Verstuur aanbiedingsbrieven, voltooi onboarding-taken en sla documenten digitaal op. Stel duidelijke verwachtingen voor nieuwe medewerkers door een 30-60-90 dagen-abonnement

Rapportage en analyse: Genereer rapporten over personeelsgegevens, prestaties en omzettrends

Integraties: Maak verbinding met salarissoftware, benefits-platforms, Slack, Microsoft Teams en andere HR-tools

Beperkingen van BambooHR

Geavanceerde functies voor prestatiebeheer kunnen beperkt aanvoelen in vergelijking met gespecialiseerde platforms

Aangepaste rapportage-opties zijn essentieel voor grotere organisaties met complexe behoeften

Prijzen BambooHR

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BambooHR

G2: 4,4/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bamboo HR?

Lees deze opmerking van een G2-recensent:

Geweldige software voor uw HRMS-behoeften, maar erg duur.

10. Gusto (het beste voor HR- en salarisadministratie voor kleine bedrijven)

via Gusto

Gusto combineert salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en HR-beheer in één platform, waardoor het voor kleine bedrijven gemakkelijker wordt om hun teams te ondersteunen. Het biedt volledige salarisadministratie, beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden, tijdregistratie, onboarding en ondersteuning op het gebied van compliance in één systeem.

Met Gusto kunnen bedrijven de salarisadministratie automatiseren, gezondheidsvoordelen beheren en voldoen aan belastingaangiften en arbeidsreglementeringen. Het platform biedt ook tools voor prestatiebeoordelingen, feedback van werknemers en inzicht in personeelskosten. Gusto kan worden geïntegreerd met boekhoudsoftware, tools voor tijdsregistratie en productiviteitsplatforms om de dagelijkse activiteiten te stroomlijnen.

Beste functies van Gusto

Volledige salarisadministratie: Automatiseer salarisverwerking, belastingaangifte en directe stortingen in alle 50 staten

Werknemersvoordelen: Bied gezondheids-, tandheelkundige, oogzorg- en pensioenvoordelen met eenvoudige installatie en beheer

Tijdsregistratie en verlofbeheer: Houd uren bij, beheer verlofaanvragen en synchroniseer gegevens automatisch met de salarisadministratie

Onboarding en werving: Verstuur aanbiedingsbrieven, voltooi onboarding-taken en sla documenten digitaal op

Integraties: Maak verbinding met QuickBooks, Xero, Slack en andere HR- en boekhoudtools

Beperkingen van Gusto

De aanpassingsmogelijkheden voor prestatiebeheer en het bijhouden van doelen zijn beperkt in vergelijking met grotere HR-platforms

De functies voor het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn momenteel alleen gericht op bedrijven in de VS

Prijzen Gusto

Eenvoudig: vanaf $ 49/maand + $ 6/maand per persoon

Plus: vanaf $ 80/maand + $ 12/maand per persoon

Premium: vanaf $ 180/maand + $ 22/maand per persoon

Aangepaste prijzen voor grotere teams die extra ondersteuning nodig hebben

Beoordelingen en recensies van Gusto

G2: 4,3/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gusto?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Eenvoudige one-stop-oplossing voor salarisadministratie en HR! We hebben twee bedrijven op Gusto en het is geweldig dat we kunnen schakelen tussen de twee bedrijven zonder dat we ons in en uit het systeem hoeven aan te melden.

Het juiste Peoplebox AI-alternatief voor uw team vinden

Het vinden van het juiste platform voor prestatiebeheer is meer dan alleen de functies; het heeft ook een grote invloed op de gebruikerservaring. Het gaat erom hoe gemakkelijk uw teams doelen kunnen stellen, de voortgang kunnen bijhouden en op één lijn kunnen blijven.

Hoewel Peoplebox AI de basis dekt, kunnen hiaten zoals een complexe bewerking van doelen, een minder intuïtieve interface en beperkte flexibiliteit in rapportage teams vertragen en inspanningen om prestatiebeheer te stroomlijnen belemmeren. Daarom kan het verkennen van alternatieven zoals ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR en meer een echt verschil maken.

Elke tool biedt een iets andere benadering voor het analyseren van prestatietrends, afhankelijk van wat uw team het meest nodig heeft, maar voor de ultieme tool voor prestatiebeheer hoeft u niet verder te zoeken dan ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis voor flexibele instellingen voor doelen, diepere inzichten in betrokkenheid of een eenvoudige manier om beoordelingen en feedback te beheren.