Hoe maak je een CEO-dashboard voor zichtbaarheid in business?

Als CEO neemt u dagelijks tientallen cruciale beslissingen. Maar baseert u deze op voltooide informatie of op gefragmenteerde zakelijke gegevenspunten?

Zonder een allesomvattende weergave van de prestaties van uw organisatie ontstaan blinde vlekken, verdwijnen kansen en blijven bedreigingen onopgemerkt tot het te laat is.

Hier is de oplossing: een goed ontworpen CEO dashboard dat uw bedrijfskritische gegevens in één real-time weergave brengt. Niet schakelen tussen spreadsheets, niet vijf mensen om updates vragen.

En de beloning is echt.

Datacentrische organisaties hebben 58% meer kans om hun omzetdoelen te overtreffen dan hun niet-datacentrische tegenhangers. gegevensintelligente organisaties realiseren ook een voordeel van 81% in omzetgroei en een voordeel van 173% in het voldoen aan regelgeving en vereisten.

Deze gids vertelt u precies hoe u een CEO-dashboard maakt - van de onmisbare meetgegevens tot voorbeelden van dashboards die snel duidelijkheid verschaffen.

Het haalt statistieken op uit het hele bedrijf (omzet, operations, succes bij de klant, aanwerving en meer) zodat u geen gegevens hoeft op te zoeken in een dozijn verschillende tools

De nuttigste dashboards zijn op maat gemaakt. Ze zijn niet volgepropt met elke KPI onder de zon. Concentreer u eerst op de kerncijfers die voor uw bedrijf echt belangrijk zijn

Identificeer de verschillende databronnen die uw dashboard zullen voeden, zoals uw financiële datasystemen, CRM-tools, HR-gegevens en rapporten van externe bronnen

Kies de juiste dashboard tool. Het bouwen van een aangepast CEO dashboard is eenvoudiger met al uw gegevens op één plek. U kunt de relevante statistieken uit verschillende databronnen importeren in uw dashboard tool, of u kunt ClickUp gebruiken als uw enige bron van waarheid

ClickUp's 1000+ integraties en API ondersteuning laten u ook gemakkelijk gegevens ophalen uit uw bedrijfssystemen en -tools om gepersonaliseerde ClickUp Dashboards te maken

Zodra u over de gegevens beschikt, ontwerpt u de layout van het dashboard voor gebruiksvriendelijkheid en eenvoud. Vergeet niet om gerelateerde statistieken te groeperen voor een duidelijker beeld. Zorg voor filters en drill-downopties voor een uitgebreide analyse

Test, verfijn en implementeer het dashboard. Automatiseer de gegevensinvoer zodat de dashboards automatisch worden vernieuwd. Informeer het executive team over het gebruik ervan en zorg ervoor dat u het blijft controleren en bijwerken op relevantie

ClickUp maakt het hele proces sneller met aanpasbare kaarten en grafieken, sjablonen voor dashboards, geautomatiseerde rapporten en AI-inzichten, zodat u minder tijd kwijt bent aan analyseren en meer tijd hebt om het bedrijf in de juiste richting te leiden

Wat is een CEO Dashboard?

Een CEO dashboard is een visueel commandocentrum dat de meest kritieke prestatiecijfers van uw bedrijf in één geconsolideerde weergave weergeeft, zoals omzetgroei, klantverloop, cashflow, aanwervingspijplijn en operationele efficiëntie. In plaats van verschillende tools door te spitten of teamleden te pingen voor updates, wordt alles wat je nodig hebt op één plek weergegeven.

Maar het is niet alleen een mooiere spreadsheet. Een goed dashboard laat trends zien, signaleert risico's in een vroeg stadium en zorgt ervoor dat u gefocust blijft op strategische doelen in plaats van op drukke werkzaamheden.

En het is niet one-size-fits-all. Een oprichter van een startup geeft misschien om verbrandingspercentage en activering van gebruikers. Een Series C CEO geeft misschien voorrang aan ARR-groei, teamsnelheid en uitbreidingsinkomsten. Het punt is: het past zich aan je fase, prioriteiten en besluitvormingsstijl aan.

zo ruilen moderne CEO's achterblijvende rapportages in voor leidende indicatoren en voeren ze snellere, scherpere gesprekken als resultaat.

Wat maakt een goed CEO dashboard?

De beste CEO-dashboards hebben drie sleutelkenmerken gemeen:

Realtime of bijna-realtime updates: Actuele prestaties tonen in plaats van historische rapportages Visuele duidelijkheid: Gebruik intuïtieve grafieken, grafieken en indicatoren die status in één oogopslag communiceren Activeerbare inzichten: Niet alleen laten zien wat er gebeurt, maar ook waar aandacht voor nodig is

Het belangrijkste is dat een effectief CEO dashboard meer is dan een passieve rapportage tool. In plaats daarvan fungeert het als een actief beslissingsondersteunend systeem dat u helpt trends te herkennen, correlaties tussen verschillende bedrijfsgebieden te identificeren en sneller en met meer vertrouwen strategische keuzes te maken wanneer de tijd dringt.

Waarom CEO's een dashboard nodig hebben

Hoe hoger u zit, hoe moeilijker het wordt om te zien wat er echt aan de hand is.

Als CEO moet u voortdurend schakelen tussen strategie, gesprekken met investeerders en interne werkzaamheden. Maar zonder een duidelijk, actueel beeld van de business moet u beslissingen nemen op instinct - of erger nog, op verouderde dia's.

Dat is waar een executive dashboard het spel verandert. Het geeft u:

Duidelijkheid zonder wachten: De gemiddelde onderneming gebruikt De gemiddelde onderneming gebruikt 112 verschillende SaaS-applicaties . Zonder een uniform dashboard bent u gedwongen om tussen platforms te springen, waardoor u waardevolle context en tijd verliest. Een dashboard doorbreekt deze complexiteit door alleen te laten zien wat belangrijk is. Je hoeft niet meer drie afdelingen te vragen om nummers te verifiëren of wekelijkse rapportages na te lopen. Een dashboard haalt live gegevens uit uw belangrijkste tools zodat u in realtime kunt handelen

Snellere besluitvorming: Als uw statistieken zichtbaar en nauwkeurig zijn, kunt u vroegtijdig bijsturen. Instance, wanneer de voorwaarden in de markt veranderen, is het venster om effectief te reageren klein. Een goed ontworpen dashboard signaleert deze veranderingen onmiddellijk, zodat u uw strategieën kunt bijstellen voordat uw concurrenten de kans of bedreiging zien

Verantwoording afleggen zonder micromanagen: Iedereen ziet dezelfde doelen en voortgang. Dat alleen al kan de afstemming en autonomie tussen teams bevorderen

Bereidheid investeerders en raad van bestuur: Of het nu gaat om een kwartaalupdate of een last-minute vergadering, uw sleutelcijfers zijn al georganiseerd en toegankelijk

Simpel gezegd, een CEO dashboard transformeert uw manier van leidinggeven door u te bewegen van reactief teammanagement op basis van oudbakken rapportages naar proactief teamleiderschap op basis van real-time business intelligence.

Welke statistieken moet een CEO dashboard bevatten?

Er is geen universele set statistieken die elke CEO zou moeten bijhouden, maar er is wel een juist antwoord voor uw bedrijf, afhankelijk van uw fase, doelen en model.

Dat gezegd hebbende, de meeste CEO dashboards met hoge impact omvatten vijf kerngebieden:

1. Financiële prestaties

Omzet (maandelijks terugkerend, totaal, per segment)

Burn rate en cash runway

brutomarge en winstgevendheidstrends

Deze laten zien hoe snel u groeit - en hoe duurzaam.

2. Verkoop en pijplijn

Nieuwe deals gesloten

Verkooppijplijn en -snelheid

Gezondheid van de pijplijn (waarde, veroudering, conversiepercentages)

Ze helpen u te begrijpen wat er het volgende kwartaal op u afkomt en waar u moet ondersteunen.

3. Succes en tevredenheid van klanten

*omloopsnelheid en behoud

Net Promoter Score (NPS)

Volume supporttickets/oplostijd

Dit zijn uw eerste waarschuwingssignalen als klanten verder gaan.

4. Product en levering

Roadmap voortgang

Feature adoptie

Aantal problemen

Dit is vooral nuttig voor SaaS- en productgerichte organisaties waar de leveringssnelheid een directe invloed heeft op de retentie en omzet.

Maak een ClickUp Sprint Dashboard om uw product- en leveringssnelheid in realtime te visualiseren

5. Mensen en bedrijfsvoering

*aantal koppen

*open rollen

Productiviteitsmetingen voor teams (bijv. sprint burndown, voltooiingspercentage van taken)

Zo'n CEO dashboard visualiseert hoe efficiënt uw bedrijf achter de schermen werkt.

Visualiseer HR-prestatiecijfers eenvoudig met ClickUp Dashboards

Pro Tip: Houd niet alles bij - houd bij wat gedrag verandert. Een goede vuistregel is om je te concentreren op 8-10 meetgegevens die direct verband houden met de doelen of groeihendels van je bedrijf.

Een CEO-dashboard maken

Het bouwen van een effectief CEO dashboard is zowel een kunst als een wetenschap, waarbij u een evenwicht moet vinden tussen datavisualisatie en strategische storytelling. Hier lees je hoe je een dashboard maakt dat ruwe statistieken omzet in bruikbare leiderschapsinformatie:

Stap 1: Definieer uw belangrijkste statistieken

Begin met het identificeren van uw "North Star metrics", of de belangrijkste doelstellingen die de strategische doelen van uw organisatie aansturen. Elke metriek moet antwoord geven op een specifieke business vraag die leidt tot actie.

📌 Een aantal voorbeelden van kritische business vragen zijn: Groeien we in het tempo dat nodig is om onze jaarlijkse targets te halen?

Wordt ons businessmodel meer of minder efficiënt?

Waar zijn we aan het winnen of verliezen ten opzichte van concurrenten?

Overleg tegelijkertijd met de leidinggevenden die het dashboard gaan gebruiken om hun specifieke informatiebehoeften te begrijpen.

Met ClickUp Goals kunt u deze North Star-metrics definiëren als traceerbare doelstellingen, waardoor uw dashboardelementen rechtstreeks in verbinding staan met strategische prioriteiten. Deze doelen zijn onderverdeeld in targets (meetbare resultaten) en mijlpalen (controlepunten voor voortgang), die u kunt toewijzen aan teams of individuen. Dit zorgt voor een natuurlijke afstemming tussen wat je meet en wat het belangrijkste is voor de business.

📌 Laten we zeggen dat uw belangrijkste doelstelling is om de maandelijkse terugkerende omzet (MRR) dit jaar met 30% te verhogen. In ClickUp kunt u een doel creëren met de naam "MRR met 30% verhogen" en dit doel vervolgens opsplitsen in: Targets zoals "Voeg $50K toe aan MRR per kwartaal"

ClickUp mijlpalen zoals "Start nieuw prijsniveau" of "Neem 3 nieuwe SDR's aan tegen Q2" zoals "Start nieuw prijsniveau" of "Neem 3 nieuwe SDR's aan tegen Q2"

Elk target kan direct worden gekoppeld aan statistieken in uw CEO dashboard met ClickUp Dashboards - of het nu gaat om CRM pipelines, campagneprestaties of projectresultaten. Wanneer iemand een deal sluit, een doel voltooit of een prestatie-KPI behaalt, wordt het doel automatisch bijgewerkt op basis van die voortgang, zodat u in realtime een Pulse krijgt van de strategische uitvoering.

Ook lezen: Projectmanagement analytics beheersen

Stap 2: Breng databronnen en integratiepunten in kaart

Nu de gemiddelde onderneming gegevens beheert via 112 verschillende apps, moet uw dashboard uit meerdere bronnen putten, zoals:

Financiële systemen (ERP, boekhoudsoftware)

CRM-platforms

Tools voor marketinganalyse

Productgebruik databases

HR en teamprestatiesystemen

Externe databronnen

Zorg voor de juiste integraties en API's om gegevens op betrouwbare wijze uit deze databronnen te halen.

Verbind meer dan 1000 tools met ClickUp integraties

ClickUp's 1000+ integraties elimineren deze versnippering en consolideren deze silo's in een uniform dashboard.

Stap 3: Kies de juiste dashboard tool

Bij de selectie van een dashboard tool moet u rekening houden met factoren zoals gebruiksgemak, aanpassingsmogelijkheden, mogelijkheden voor gegevensintegratie, functies voor samenwerking en kosten.

Atlassian Analytics, Tableau, Power BI en Google Looker Studio zijn populaire opties voor verschillende, vaak geavanceerde gebruikssituaties.

Tools zoals ClickUp Dashboards bieden veelzijdige functies (inclusief kant-en-klare sjablonen voor de instelling van dashboards) waarmee u aangepaste rapporten kunt maken voor verschillende behoeften, van campagneprestaties tot productiviteit van teams.

Pro Tip: Wilt u een duidelijke weergave van uw projecten, inclusief deadlines, taken en voortgang in realtime? Gebruik de ClickUp Projectmanagement Dashboard Sjabloon! Volg, analyseer en beheer taken, middelen en voortgang van projecten met het ClickUp Projectmanagement Dashboard Sjabloon

Stap 4: Ontwerp de layout van het dashboard

Een effectieve layout van een dashboard geeft prioriteit aan duidelijkheid en bruikbaarheid.

Gebruik grootte, kleur en positie om de aandacht te leiden naar de meest kritieke statistieken:

Pas een grid layout toe, waarbij informatie van links naar rechts en van boven naar beneden wordt georganiseerd.

Het menselijk brein verwerkt informatie in brokken. Groepeer gerelateerde statistieken om context te bieden

Met ClickUp Dashboards kunt u statistieken organiseren in strategische categorieën zoals "Financiële gezondheid", "Inzicht in klanten" en "Teamprestaties", waardoor patronen en relaties tussen gerelateerde statistieken onmiddellijk duidelijk worden.

Pro Tip: Zorg ervoor dat uw dashboard toegankelijk is op verschillende apparaten, inclusief mobiele platforms. Dankzij deze flexibiliteit kunt u onderweg op de hoogte blijven en datagestuurde beslissingen nemen, waardoor het reactievermogen en de wendbaarheid worden verbeterd.

Stap 5: Individuele visualisaties bouwen

Kies voor elke metriek het meest geschikte visualisatietype:

Grafieken met enkelvoudige waarde-indicatoren voor sleutel nummers zoals ARR, uitgaven en groei

Lijngrafieken voor trends in de tijd (bijv. ARR-trends)

Grafieken voor het visualiseren van groei (bijv. bruto-omzet)

Staafdiagrammen voor vergelijkingen (bijv. nieuwe ARR door aanmelding)

Tabellen voor gedetailleerde gegevens (bijv. lijsten met klanten)

Zorg ervoor dat elke visualisatie duidelijk en beknopt is en een deel van uw algemene bedrijfsverhaal vertelt.

leuk weetje: ClickUp biedt 50+ dashboard kaarten, inclusief cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, lijndiagrammen, aangepaste rekenkaarten, tabel- en taakkaarten en meer, zodat u uw gegevens op uw eigen manier kunt weergeven! Het beste deel? Deze kaarten worden in realtime bijgewerkt, dus u hoeft zich nooit zorgen te maken dat u met verouderde statistieken werkt.

Pas de layout en kaarten van ClickUp Dashboards aan uw rapportagebehoeften aan

U kunt dashboards en gegevensanalyse verder optimaliseren met ClickUp Automatiseringen en ClickUp Brain.

Specifieke gegevens ophalen uit verbonden systemen op vooraf bepaalde tijdstippen

Waarschuw relevante belanghebbenden wanneer statistieken drempelwaarden overschrijden (met behulp van eenvoudige voorwaarden en getriggerde notificaties)

Genereer periodieke overzichten voor leidinggevenden waarin de belangrijkste veranderingen en trends worden benadrukt met behulp van ClickUp Brain's AI-mogelijkheden

Ontvang samengevatte statusupdates voor Taak-activiteiten in uw werkruimte met ClickUp Brain

Trek inzichten uit gegevens met snelle analyses op basis van AI met behulp van eenvoudige prompts in ClickUp Brain

Analyseer gegevens in realtime en krijg AI-inzichten met ClickUp Brain

pro Tip: verschillende beslissingen vereisen verschillende gegevenssnelheden. Metrics die operationele of tactische beslissingen aansturen, zoals verkoopprestaties, voorraadniveaus of incidentwaarschuwingen, moeten vaak in real-time of elk uur worden bijgewerkt om tijdig te kunnen reageren. Strategische meetgegevens daarentegen, zoals financiële kwartaaloverzichten of de voortgang van langetermijnprojecten, kunnen meestal wekelijks of zelfs minder vaak worden bijgewerkt, omdat deze beslissingen minder tijdgevoelig zijn.

Stap 6: Interactiviteit en drill-downmogelijkheden implementeren

Verbeter de functie van uw dashboard door interactieve elementen toe te voegen:

Filters : Laat gebruikers zich concentreren op specifieke tijdsbestekken, afdelingen of productlijnen

Drill-downs : Maak diepere verkenning van gegevenspunten mogelijk voor gedetailleerde analyse

Tooltips: Geef extra context of uitleg bij complexe statistieken

ClickUp's dashboards ondersteunen deze functies voor een aantrekkelijkere en inzichtelijkere gebruikerservaring.

Ga dieper in op de belangrijkste statistieken met de drill-downmogelijkheden van ClickUp Dashboards

Pro Tip: Voeg achtergrondinformatie, strategische doelstellingen en relevante benchmarks toe om de gepresenteerde gegevens van context te voorzien. Deze contextualisering helpt bij het begrijpen van de implicaties van de gegevens en ondersteunt geïnformeerde besluitvorming.

Stap 7: Testen en verfijnen

Voordat u het dashboard voltooit:

Voer grondige tests uit om ervoor te zorgen dat alle gegevens accuraat en up-to-date zijn

Krijg feedback van sleutel belanghebbenden

Maak de nodige aanpassingen op basis van gebruikersinput en initiële gebruikspatronen

Stap 8: Implementeren en opleiden

Zodra het dashboard klaar is, implementeert u het en zorgt u ervoor dat het gemakkelijk toegankelijk is voor u en andere bevoegde gebruikers. Zorg voor een korte trainingssessie, met de nadruk op het gebruik en de interpretatie van het dashboard.

Om het belang ervan in besluitvormingsprocessen te versterken, kunt u het dashboard integreren in uw dagelijkse routine als CEO, zoals het weergeven op monitoren in directiekantoren of het opnemen in reguliere vergaderingen.

Wilt u ervoor zorgen dat het dashboard zinvolle inzichten blijft bieden?

Stel een systeem in voor doorlopend onderhoud en verbetering:

Plan regelmatige evaluaties (bijv. maandelijks of per kwartaal) om de effectiviteit van het dashboard te beoordelen

Verzamel feedback van gebruikers en voer iteratieve verbeteringen door

Blijf op één lijn met veranderende prioriteiten en pas statistieken hierop aan

Stap 10: Zorgen voor veiligheid en compliance van gegevens

Gezien de gevoelige aard van executive dashboards, moet u robuuste veiligheidsmaatregelen implementeren om de gegevens te beschermen.

Begin met het gebruik van ClickUp's functies voor toegangscontrole om de zichtbaarheid van het dashboard te beperken tot bevoegd personeel. Door regelmatig databronnen en toegangslogs te controleren, zorgt u ervoor dat u voldoet aan de relevante regelgeving voor gegevensbescherming. Door gebruikers voor te lichten over best practices voor de veiligheid van gegevens wordt een cultuur van verantwoordelijkheid en waakzaamheid bevorderd.

Door nauwgezet deze stappen te volgen en gebruik te maken van de geavanceerde functies van ClickUp, kunt u een dynamisch en veilig CEO-dashboard maken dat realtime inzichten biedt en meegroeit met de behoeften van uw organisatie.

lees ook: Hoe maak je een dashboard voor werk?

Voorbeelden CEO Dashboard

Dashboards zijn het krachtigst als ze zijn ontworpen rond wat u wilt zien - niet wat u volgens een sjabloon moet bijhouden.

Hier zijn drie voorbeelden van CEO-dashboards die echte use cases voor business leaders weerspiegelen:

1. Dashboard met samenvatting

Als u een SaaS-bedrijf runt, moet u productgebruik, omzettrends en teamprestaties in één oogopslag kunnen zien.

Een dashboard met een samenvatting vat de essentie samen:

MRR- en ARR-groei

Feature adoptietrends

Verloop- en retentiepercentages

Team snelheid (bijv. voortgang van Sprint, voltooiing van Taken)

Ondersteun ticket achterstand of NPS

Dit dashboard wordt uw Monday morning commandocentrum. Het laat zien of gebruikers de belangrijkste functies gebruiken, of de productontwikkeling op schema ligt en of de klantervaring een stijgende of dalende lijn vertoont.

Krijg inzicht in de gezondheid van uw organisatie met dashboards met samenvattingen die u kunt bouwen in ClickUp

👉 Hoe ClickUp helpt: Gebruik de functie Dashboards om gegevens rechtstreeks uit Taken, Doelen en Aangepaste velden in ClickUp te halen. Voeg widgets toe zoals Burnup-grafieken, Task Velocity en Goals Progress om productlevering en -adoptie in realtime te volgen.

2. Inkomsten en verkoop tracker dashboard

Deze is voor CEO's die een duidelijk beeld willen van wat groei stimuleert en waar het verkoopproces moet worden geoptimaliseerd.

Het bevat:

Nieuwe omzet per segment (maandelijks en per kwartaal)

Gezondheid van de pijplijn (fasen van deals, conversiepercentages, gemiddelde cyclus voor verkoop)

Klantacquisitiekosten (CAC)

Verkoop per kanaal of regio

Bereiken van quota per vertegenwoordiger of team

Dit dashboard helpt u om nieuwe kansen en tekortkomingen vroegtijdig te ontdekken en GTM-teams rond duidelijke doelen te krijgen. Zie het als een vroeg waarschuwingssysteem voor inkomstenlekken.

Maak een ClickUp Sales Dashboard op maat om de sleutelcijfers in de funnel bij te houden

Hoe ClickUp helpt: ClickUp integreert met tools zoals Salesforce en HubSpot via Zapier of native integraties, waardoor uw pijplijngegevens en omzetcijfers in realtime worden gesynchroniseerd.

3. Client portal en dashboard voor klantensucces

Zichtbaarheid na de verkoop is net zo cruciaal. Dit dashboard is voor CEO's die er zeker van willen zijn dat de gezondheid van hun klanten op de voorgrond blijft - niet verstopt in kwartaalrapportages.

Wat omvat het?

Onboarding voltooiingspercentages

Ondersteuning ticketvolume en oplostijd

CSAT of NPS trends

Voorspelling van vernieuwingen en upsells

Risico accounts gemarkeerd door CSM's

U kunt zelfs delen van dit dashboard aan clients laten zien om vertrouwen en transparantie op te bouwen.

Houd bij hoe effectief u problemen en risico's van klanten beheert met ClickUp CRM Dashboards

👉 Hoe ClickUp helpt: Bouw een Client Dashboard Weergave met behulp van toestemmingen zodat sleutelklanten hun onboarding status en openstaande problemen kunnen zien. Gebruik ClickUp's aangepaste velden en formulieren om client check-ins en het verzenden van succes te automatiseren.

Bouw uw eigen dashboard in ClickUp

Hoewel deze voorbeelden nuttige aanknopingspunten bieden, zal uw ideale CEO dashboard uniek zijn voor uw bedrijfscontext.

Stel in een paar klikken een nieuw dashboard in met de intuïtieve interface van ClickUp

ClickUp's Dashboards bieden industriespecifieke frameworks die u precies aan uw behoeften kunt aanpassen door: Metrics toevoegen of verwijderen om te voldoen aan uw prioriteiten KPI's

Aanpassen van databronnen om verbinding te maken met uw bestaande tools

Visualisatietypes en kaarten aanpassen aan uw besluitvormingsstijl

Instelling van automatische waarschuwingen voor statistieken die onmiddellijke aandacht vereisen

Vergeet niet dat de meest effectieve CEO dashboards niet statisch zijn - ze evolueren naarmate uw bedrijf groeit en uw strategische focus verschuift. ClickUp's flexibele platform groeit met u mee en zorgt ervoor dat uw dashboard een relevant hulpmiddel blijft voor het nemen van beslissingen tijdens het hele traject van uw bedrijf.

Duidelijk zien, zelfverzekerd leidinggeven met een CEO-dashboard gebouwd in ClickUp

Een goed CEO dashboard vertelt u niet alleen wat er is gebeurd, maar helpt u ook vorm te geven aan wat er nu gaat gebeuren.

In een wereld waarin van CEO's wordt verwacht dat ze deels strateeg, deels operator en deels communicator zijn, is het hebben van uw belangrijkste statistieken op één plek een solide hefboom. Of u nu een snelgroeiende startup leidt of een onderneming met meerdere producten, een aangepast dashboard helpt u patronen te herkennen, vroegtijdig te corrigeren en u te concentreren op wat het bedrijf echt vooruit helpt.

ClickUp maakt dit gemakkelijker. Met de dashboards van ClickUp kunt u live gegevens van uw teams ophalen, updates automatiseren en prestaties bijhouden voor doelen, projecten en activiteiten - alles in één overzichtelijke weergave. Met AI-gegenereerde inzichten en aanpasbare kaarten krijgt u een dashboard dat zich aanpast aan hoe u leiding geeft.

Want als u alles duidelijk kunt zien, kunt u vol vertrouwen leidinggeven. Probeer het zelf. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!