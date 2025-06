10 beste restaurantplanningssoftware voor slimmer personeelsbeheer

In het restaurant waar ik werk, hebben we de vreemdste ploegendiensten en is de planning bijna nooit goed. We hebben een paar korte ploegendiensten (zoals 5 uur 's ochtends en 15.30 uur 's middags), een aantal standaard ploegendiensten van 7 uur en dan die vreselijke 10 uur durende sluitingsdiensten van 17.00 uur tot 2.00 uur 's nachts.

Deze opmerking van een Reddit-gebruiker illustreert perfect een veelvoorkomend probleem in de horeca: slecht geplande ploegendiensten.

De horeca is een sector die sterk afhankelijk is van mensen. Wanneer medewerkers hun dienst niet kunnen draaien, moeten managers op het laatste moment op zoek naar vervangers, wat uiteindelijk ten koste gaat van de bedrijfsvoering.

Wat u nodig hebt, is betrouwbare software voor restaurantplanning. De juiste software voor personeelsplanning kan tijdregistratie afhandelen en zelfs wisselingen van diensten automatiseren, zodat last-minute wijzigingen uw hele bedrijfsvoering niet in de war sturen.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we de 10 beste softwareplatforms voor restaurantplanning op een rijtje gezet, zodat u uw restaurantpersoneel efficiënt kunt beheren.

Waar moet u op letten bij restaurantplanningssoftware?

Wilt u restaurantmedewerkers gemotiveerd houden en tegelijkertijd de arbeidskosten beheersen? Zorg ervoor dat uw restaurantplanningssoftware de volgende onmisbare functies biedt:

✅ Intuïtieve planningstools moeten werknemers in staat stellen hun beschikbaarheid in te stellen, terwijl restaurantmanagers eenvoudig maandelijkse roosters kunnen maken en aanpassen met drag-and-drop-interfaces

✅ Met een app voor restaurantplanning moeten medewerkers vakantieaanvragen indienen en moeiteloos diensten ruilen, terwijl managers de controle over goedkeuringen behouden

✅ Ingebouwde functies helpen bij het bijhouden van open diensten, het informeren van teamleden over beschikbare plekken en het versturen van directe notificaties om gaten in realtime op te vullen

✅ Tijdklokfunctionaliteit en integraties met salarisadministratiesystemen zorgen voor nauwkeurige loonberekeningen en helpen restauranteigenaren hun personeelsbudgetten te beheersen

✅ Een planningsapp met real-time berichten maakt het eenvoudig om dienstroosters, last-minute wijzigingen en belangrijke updates te bespreken

Restaurantplanningssoftware in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste software voor restaurantplanning:

Software voor restaurantplanning Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Teamplanning en automatisering van de werkstroom voor restaurants van elke grootte AI-aangedreven roosters, werklastweergave, kalenderintegratie, tijdregistratie, sjablonen voor ploegendiensten Gratis abonnement beschikbaar; Aanpasbare abonnementen voor ondernemingen 7shifts Specifieke planning en personeelsbeheer voor restaurants Automatische planning, synchroniseren van POS/loonadministratie, logboek voor managers, dashboard voor betrokkenheid, mobiele app Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/locatie Homebase Kleine restaurantteams die alles-in-één planning en salarisadministratie nodig hebben Planningen met slepen en neerzetten, tijdregistratie, automatische salarisadministratie, fooienbeheer, berichten Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 24,95 Deputy Personeelsbeheer en naleving van arbeidswetgeving Automatische planning, tools voor naleving, tijdregistratie, mobiele app, registratie van arbeidskosten Abonnementen vanaf € 4,50/gebruiker Sling Budgetplanning en teamcommunicatie Realtime updates, bijhouden van arbeidskosten, geofencing, teamberichten, kalender synchroniseren Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 1,70/gebruiker ZoomShift Kleine bedrijven en teams die in ploegendienst werken Planner met slepen en neerzetten, GPS-klokken, herinneringen voor diensten, bijhouden van verlofdagen, chatten met teams Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 2 per gebruiker Planday Bedrijven met meerdere locaties en complexe planning Slimme planning, geofencing, rapportage voor salarisadministratie, tools voor meerdere locaties, naleving Vanaf $ 3,25 per gebruiker When I Work Bedrijven die planningsdiensten op één platform nodig hebben Planning met één klik, wisselen van diensten, synchroniseren van salarisadministratie, controle van personeelsbudgetten, mobiele app Vanaf $ 2,50 per gebruiker Buddy Punch Teams op afstand en integratie van salarisadministratie GPS-tracking, gezichtsherkenning, automatisering van urenregistratie, integratie met salarisadministratie, bijhouden van verlofdagen Vanaf $ 4,49/gebruiker Connecteam Teams zonder vaste werkplek en personeelsbeheer Tijdklok met GPS, automatische planning, ingebouwde berichtgeving, HR-tools, integratie met salarisadministratie Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand

📮 ClickUp Insight: AI verovert de wereld, maar een groot deel van uw medewerkers aarzelt nog om het te gebruiken. 22% van de respondenten van onze enquête blijft sceptisch over het gebruik van AI op de werkplek. De helft maakt zich zorgen over de privacy van gegevens, terwijl de andere helft twijfelt aan de betrouwbaarheid van AI. ClickUp pakt deze problemen direct aan met hoogwaardige veiligheidsprotocollen en transparante, door AI gegenereerde reacties met bronlinks en taakreferenties. Zo kunnen zelfs de meest voorzichtige teams vol vertrouwen gebruikmaken van AI-aangedreven productiviteit, zonder zich zorgen te hoeven maken over de veiligheid van hun gegevens of de nauwkeurigheid van hun inzichten.

De beste restaurantplanningssoftware

Het valt niet te ontkennen: het runnen van een restaurant is al moeilijk genoeg. Maak een einde aan planningproblemen met deze softwareplatforms voor restaurantplanning.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven teamplanning en automatisering van werkstromen)

De horeca staat altijd paraat. Tijd is dus schaars. Daarom hebt u een alles-in-één software nodig die AI-gestuurde personeelsplanning en automatisering van taken op één platform biedt.

ClickUp is een werk-app die kennisbeheer, AI-gestuurde personeelsplanning en taakautomatisering combineert in één platform. Zo kan ClickUp restaurants helpen hun planning beter te beheren.

ClickUp Brain

Stel u voor dat u beschikt over een intelligent systeem dat uw werkstroom leert kennen en u voortdurend op de hoogte houdt met belangrijke informatie, voortgangsoverzichten en actiepunten.

Dat is ClickUp Brain voor u. De AI consolideert de sleuteltaak, planningen en gegevens van uw restaurant tot bruikbare inzichten, allemaal op één plek.

ClickUp Brain is bijzonder nuttig bij het automatisch genereren van personeelsroosters door analyse van eerdere werkpatronen, beschikbaarheid en werklast.

Maak eenvoudig AI-gegenereerde personeelsroosters op basis van bestaande gegevens met ClickUp Brain

Werklastweergave van ClickUp

De werklastweergave van ClickUp zorgt voor een efficiënte verdeling van de personeelsroosters, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd en over- of onderbezetting wordt voorkomen.

Visualiseer de hoeveelheid werk die elk teamlid tijdens een geselecteerde periode heeft toegewezen gekregen met de werklastweergave van ClickUp

Een andere manier om diensten te plannen op basis van de beschikbaarheid van uw medewerkers is met behulp van de sjabloon voor teamroosters van ClickUp. Deze geeft een duidelijk overzicht van wie er werkt, wanneer en voor welke taken zij verantwoordelijk zijn.

💡 Pro-tip: Elke seconde telt wanneer u een restaurant runt. Om inzicht te krijgen in waar uw tijd naartoe gaat, biedt de functie Tijdsregistratie van ClickUp automatische invoer van tijd en handmatige tijdregistratie. Het kan zelfs worden geïntegreerd met populaire tools zoals Toggl, Harvest en Everhour, zodat alles wat u bijhoudt op één plek staat.

ClickUp AI-aangedreven kalender

ClickUp Calendar vermindert visuele rommel. Het is een AI-aangedreven kalender die is ontworpen om de werklast van uw team op een intelligente manier te beheren en uw productiviteit te stroomlijnen.

Stel u voor dat u een virtuele assistent heeft die niet alleen uw achterstand analyseert, maar ook prioriteiten toekent aan de diensten en deze automatisch in tijdsblokken indeelt voor optimale efficiëntie.

Door ClickUp en Google Agenda te integreren, kunnen restaurants moeiteloos planningsinformatie tussen platforms synchroniseren.

Koppel ClickUp naadloos aan uw bestaande kalenders en profiteer van AI-functies zoals AI Notetaker

Elke actie die in het ene programma wordt uitgevoerd, zoals het plannen van een nieuwe gebeurtenis of het aanmaken van een taak, wordt automatisch bijgewerkt in het andere programma, waardoor een naadloos abonnement wordt gegarandeerd.

Tyler Guthrie, directeur Revenue Operations bij Home Care Pulse, zei dat de werklast- en kalenderweergave van ClickUp capaciteitsplanning een fluitje van een cent maken.

Werklast- en kalenderweergaven maken capaciteitsplanning veel eenvoudiger. De zichtbaarheid van waar teams mee bezig zijn, is veel beter dan voorheen

Door ClickUp en Google Agenda te integreren, kunnen restaurants moeiteloos planningsinformatie tussen platforms synchroniseren. Zo werkt het:

Voer scenario's uit om de planning van diensten te optimaliseren

Gebruik een werkplan voor projecten om gestructureerde rotatiecycli in te stellen (bijvoorbeeld een 2-2-3-werkrooster )

Organiseer teamleden in gedefinieerde structuren voor ploegendienstbeheer

Houd maandelijkse roosters bij en werk ze bij met automatische meldingen

Sjabloon voor het blokkeren van roosters in ClickUp

U kunt ook de sjabloon voor het blokkeren van roosters van ClickUp uitproberen. Deze sjabloon helpt restaurantmanagers hun werkdagen efficiënt te structureren door prioriteit te geven aan taken zoals voorbereidend werk, inventariscontroles en klantenservice, zonder afhankelijk te zijn van verspreide spreadsheets.

Gratis sjabloon Structureer werkdagen en prioriteer uw taken met de sjabloon voor het blokkeren van schema's van ClickUp

U krijgt een duidelijke tijdlijn voor piekuren, zodat restaurantmedewerkers op de hoogte zijn van hun taken.

Op dezelfde manier vereenvoudigt de sjabloon voor ploegendienstroosters van ClickUp het proces van ploegendienstplanning met bewerking via slepen en neerzetten, realtime updates en visuele organisatie van ploegendiensten.

ClickUp-taken

Beheer de voorraad en prioriteer belangrijke taken met ClickUp-taken

Terwijl Kalender de ploegendiensten regelt, helpt ClickUp-taken u bij het beheren van alle aspecten van de dagelijkse activiteiten van uw restaurant.

U kunt bijvoorbeeld diensten plannen, de voorraad beheren en klantenservicetaken overzien door herinneringen in te stellen, rollen toe te wijzen en elk project in realtime bij te houden. U kunt zelfs aangepaste velden maken, zodat u altijd op de hoogte bent van wat het belangrijkst is voor elke taak: voorbereidend werk, bestellingen van klanten of onderhoud.

Bovendien hoeft u zich dankzij de automatische planningsfunctie nooit meer zorgen te maken over overlappende taken.

De beste functies van ClickUp

Kalenderweergave : plan en visualiseer eenvoudig diensten met een drag-and-drop-interface voor snelle aanpassingen

Terugkerende taken : automatiseer regelmatige diensten zodat ze zonder handmatige invoer worden gepland

Tijdsregistratie: houd de uren van medewerkers bij voor een nauwkeurige salarisadministratie en goede ploegendienstplanning

Sjabloon voor ploegendienstrooster : vereenvoudig de planning van restaurantmedewerkers met realtime updates en opties voor het ruilen van diensten

ClickUp Automatisering: stuur automatische herinneringen voor aankomende diensten en breng team leden op de hoogte van wijzigingen in het rooster

Aangepaste velden : voeg details toe zoals locatie, rol en speciale instructies voor ploegentoewijzingen

Mobiele app: geef restaurantmedewerkers de mogelijkheid om onderweg hun roosters te bekijken, in en uit te klokken en notificaties te ontvangen

Beperkingen van ClickUp

De verscheidenheid aan functies en sjablonen kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app-ervaring kan inconsistent zijn, met af en toe vertraging bij updates

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt

Een van de grootste gamechangers zijn de integraties en API-mogelijkheden van ClickUp. We hebben bijna de helft van onze handmatige taken geautomatiseerd, waardoor de efficiëntie aanzienlijk is verbeterd en er meer tijd vrijkomt voor werk met een hogere toegevoegde waarde. De mogelijkheid om dashboards aan te passen, automatiseringen in te stellen en te integreren met onze bestaande tools maakt ClickUp een onmisbaar onderdeel van onze tech stack.

💡 Pro Tip: Restaurant eigenaren worstelen vaak met de vraag wat ze eerst moeten aanpakken. Zonder een duidelijke hiërarchie van taken loopt u het risico op knelpunten en gemiste deadlines. Leer hoe u taken effectief kunt prioriteren in Hoe taken op het werk prioriteren en ga slimmer werken, niet harder.

2. 7shifts (het beste voor restaurantspecifieke planning en personeelsbeheer)

via 7shifts

Het beheren van restaurantplanning vereist een tool die speciaal is ontwikkeld voor de unieke uitdagingen van de branche. In tegenstelling tot algemene software voor personeelsplanning is 7shifts exclusief ontworpen voor restaurantmanagers en -medewerkers. Het beschikt over functies zoals het delen van fooien, POS-integraties en personeelsprognoses.

Een van de grootste uitdagingen in de horeca is het eerlijk indelen van roosters en tegelijkertijd de arbeidskosten in evenwicht houden. 7shifts lost dit op met zijn automatische planner, die optimale ploegendienstroosters maakt op basis van de beschikbaarheid van medewerkers, historische verkoopgegevens en piekuren.

de beste functies van 7shifts

Wijs automatisch geoptimaliseerde diensten toe op basis van arbeidstrends, verkoopprognoses en beschikbaarheid van medewerkers met Auto-scheduler

Synchroniseer met toonaangevende salarisadministratiesystemen en POS-tools om het bijhouden van arbeidskosten te verbeteren en handmatige invoer te verminderen met POS- en salarisadministratie-integratie

Houd feedback over diensten bij, beheer de tijdregistratie en krijg toegang tot realtime betrokkenheidsstatistieken met Manager Log Book en tijdregistratiesoftware

Houd wisselingen van diensten, te laat komen en aanwezigheid bij om potentiële problemen met personeelsbehoud te identificeren met het dashboard voor werknemersbetrokkenheid

Stel medewerkers in staat om diensten te ruilen, vrije dagen aan te vragen en direct notificaties te ontvangen over aankomende roosters met de mobiele app

beperkingen van 7shifts

Overweldigend voor nieuwe gebruikers vanwege de vele functies

Sommige gebruikers melden incidentele problemen met het synchroniseren van POS-integraties van derden

De mobiele app zou baat hebben bij een meer intuïtieve layout voor dienstwisselingen en tijdregistratie

prijzen van 7shifts

Free

Entrée : $ 29,99/maand per locatie

The Works : $ 69,99/maand per locatie

Gourmet: $ 135/maand per locatie

beoordelingen en recensies van 7shifts

G2 : 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.190+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 7shifts?

Het maakt communicatie met het team eenvoudig, iedereen weet wat zijn of haar taken zijn en er zijn veel tools om te ruilen, vrij te vragen, diensten te bekijken, enz. 7shifts heeft enorm veel tijd bespaard bij het plannen en is ook een geweldige manier om met het personeel te communiceren.

Lees ook: 11 gratis sjablonen voor taakbeheer in ClickUp en Excel

3. Homebase (het beste voor kleine restaurantteams die alles-in-één planning en salarisadministratie nodig hebben)

via Homebase

Het runnen van een restaurant betekent een aantal administratieve taken die gepaard gaan met de hitte en chaos van een drukke keuken, vooral wanneer u een klein bedrijf bent. U hebt een app nodig genaamd Homebase die personeelsplanning, tijdregistratie en HR-beheer combineert.

In tegenstelling tot de meeste software voor restaurantplanning automatiseert Homebase ook de salarisverwerking, zet het urenregistratie om in loonstrookjes, dient het loonbelasting in en biedt het zelfs vroegtijdige toegang tot het loon voor werknemers.

De beste functies van Homebase

Personeelsplanning met drag-and-drop-functionaliteit en automatische dienstupdates

Tijdsregistratie met een ingebouwde tijdklok die werkt op mobiele apparaten, tablets en kassasystemen

Loonadministratie die urenregistratie omzet in salarissen en belastingaangiften automatisch afhandelt

Teamcommunicatie met ingebouwde berichtenfunctie om wisselingen van diensten te coördineren en updates te versturen

Tipbeheer dat tipgegevens uit kassasystemen haalt, de verdeling berekent en toevoegt aan de loonlijst

Homebase-limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor weergave van roosters en rapportage

Sommige gebruikers ondervinden af en toe problemen met het synchroniseren van integraties van derden

Geavanceerde HR- en compliancefuncties zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van Homebase

Basic : Gratis

Essentials : $ 24,95/maand per locatie

Plus : $ 59,95/maand per locatie

Alles-in-één: $ 99,95/maand per locatie

Homebase beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (128 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (1.093 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Homebase?

Ik ben manager en gebruik Homebase en het doet wat het moet doen. Medewerkers kunnen inchecken op een terminal of rechtstreeks op hun telefoon, als u dat toestaat. Op het startscherm van elke medewerker staat een overzicht van hun aankomende diensten, maar ook hoeveel geld ze tot nu toe hebben 'verdiend' en de mogelijkheid om uit te betalen.

4. Deputy (het beste voor personeelsbeheer en naleving van arbeidswetgeving)

via Deputy

Elk restaurant heeft zijn eigen ritme: drukke lunchuren, rustige middagen en onvoorspelbare piekuren. Het beheren van ploegendienstroosters en tegelijkertijd de personeelskosten binnen het budget houden is een uitdaging, maar Deputy maakt het gemakkelijker met AI-gestuurde automatische planning en realtime bijhouden van werktijden.

In plaats van urenlang handmatig restaurantroosters op te stellen, helpt Deputy u bij het automatiseren van de planning van diensten, rekening houdend met de beschikbaarheid van medewerkers, verkooptrends en vraagprognoses. Waar Deputy echt uitblinkt, is naleving van arbeidswetgeving. De app voor werkroosters biedt een ingebouwde functie voor naleving van de Fair Workweek en het bijhouden van overuren.

De beste functies van Deputy

Optimaliseer diensten op basis van de vraag, verkoopgegevens en arbeidskosten met AI-gestuurde automatische planning

Zorg ervoor dat u zich aan de arbeidswetgeving houdt en voorkom dure boetes met tools voor naleving van Fair Workweek

Synchroniseer rechtstreeks met salarisadministratiesystemen om fouten bij tijdregistratie en salarisintegratie te voorkomen

Laat medewerkers diensten ruilen, roosters bekijken en notificaties ontvangen met een mobielvriendelijke app voor planning

Houd realtime arbeidskosten bij om te hoge personeelskosten te voorkomen en budgetten efficiënt te beheren

Beperkingen van Deputy

Sommige gebruikers melden incidentele problemen met het synchroniseren van salarisadministratie en POS-integraties van derden

De interface van de mobiele app kan rommelig aanvoelen , vooral voor nieuwe gebruikers die meerdere teams beheren

Geavanceerde rapportage en aangepaste configuraties voor loontarieven zijn alleen beschikbaar bij Enterprise-abonnementen

Prijzen van Deputy

Planning : $ 4,50/maand per gebruiker

Tijd en aanwezigheid : $ 4,50/maand per gebruiker

Premium : $ 6/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Deputy

G2 : 4,6/5 (310+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (740+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Deputy?

Deputy is een geweldige aanvulling op ons pas geopende bedrijf. Het helpt ons het salarisadministratieproces in de horeca te vereenvoudigen en veel tijd te besparen! De ondersteuning is fantastisch, met zeer snelle reacties en een uitstekende follow-up. Een echte aanrader!

✨ Leuk weetje: De allereerste hotels in de geschiedenis, Ryokans genaamd, werden aan het begin van de zevende eeuw in Japan opgericht. Deze Ryokans fungeerden als rustplaatsen langs de Zijderoute en boden reizigers een plek om te ontspannen tijdens hun reis.

5. Sling (het beste voor budgetplanning en teamcommunicatie)

via Sling

Voor restaurants met meerdere locaties biedt Sling langetermijnplanningsopties, waardoor het eenvoudiger wordt om diensten op verschillende locaties te beheren.

Met Sling kunnen restaurantmanagers moeiteloos roosters maken, bewerken en delen, waardoor last-minute wijzigingen en miscommunicatie worden verminderd. Het platform ondersteunt ook tijdregistratie en personeelskostenbeheer, waardoor het gemakkelijker wordt om de personeelskosten te beheersen en binnen het budget te blijven.

De beste functies van Sling

Plan diensten met drag-and-drop-functionaliteit en realtime updates

Houd tijd mobiel bij met geofencing om ervoor te zorgen dat werknemers op de juiste locatie inklokken

Beheer arbeidskosten om lonen in de loop van de tijd bij te houden en planningsconflicten te voorkomen

Communiceer direct met privé- en groepsberichten zonder externe apps

Synchroniseer kalenders om te integreren met bestaande planningstools

Beperkingen van Sling

Beperkte rapportage en aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met meer geavanceerde planningssoftware

De interface kan rommelig aanvoelen bij het beheren van grote teams

Sommige gebruikers melden kleine problemen in de mobiele app bij het omwisselen van diensten

Prijzen van Sling

Free

Premium : $ 1,70 per gebruiker per maand

Business: $3,40/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Sling

G2 : 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Lees ook: Gratis sjablonen voor urenregistratie van werknemers in Excel, Word en ClickUp

6. ZoomShift (het beste voor kleine bedrijven en teams die in ploegendienst werken)

via ZoomShift

Bedrijven die prioriteit geven aan uurloonmedewerkers waarderen ZoomShift omdat het gebruiksvriendelijke functies biedt zoals het bijhouden van verlofdagen, het ruilen van diensten en het beheren van arbeidskosten, waardoor managers binnen het budget blijven en werknemers tevreden blijven.

Bovendien weten medewerkers dankzij drag-and-drop-planning, automatische herinneringen en ingebouwde teamcommunicatie altijd waar ze moeten zijn, waardoor no-shows en verwarring over de planning worden voorkomen.

De beste functies van ZoomShift

Planningen met slepen en neerzetten met herbruikbare sjablonen voor werkroosters voor eenvoudige planning van ploegen

Houd de tijd bij met GPS-verificatie en mobiele opties voor in- en uitklokken

Stuur automatische herinneringen en dienstbevestigingen om het aantal no-shows te verminderen

Beheer PTO-registratie en verlof met realtime goedkeuringswerkstromen

Geef inzicht in de arbeidskosten, zodat managers overuren kunnen beheersen en binnen het budget blijven

Maak teamcommunicatie mogelijk met privéberichten, groepschats en notificaties voor dienstruil

Beperkingen van ZoomShift

Ontbreekt diepgaande integratie met salarisadministratie (nog geen ondersteuning voor ADP of Paychex)

Geen AI-gestuurde automatisering van planning zoals bij sommige concurrenten

Sommige rapporten zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van ZoomShift

Essentials : Gratis

Starterspakket : $ 2 per gebruiker per maand

Premium: $ 4/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van ZoomShift

G2 : 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ZoomShift?

Wij zijn een non-profit muziekpodium op een hogeschool met een team van meer dan 40 studenten die ons helpen bij het organiseren van onze evenementen. ZoomShift helpt ons uitstekend bij het organiseren van de details, datum, tijd en positie (bijv. zaalwachter/podiumploeg, enz.) van de gebeurtenis. De mogelijkheid om te vragen of iemand een dienst wil overnemen is handig, omdat studenten soms drukke agenda's hebben. Omdat studenten komen en gaan/afstuderen, is het eenvoudig om leden toe te voegen en te verwijderen.

💡 Pro-tip: Wilt u uw team meer flexibiliteit bieden zonder aan productiviteit in te boeten? Een 9/80-werkrooster kan de perfecte oplossing zijn! Ontdek hoe het werkt en hoe u het naadloos kunt implementeren met planning-apps. Wat is een 9/80-werkrooster en hoe werkt het?

7. Planday (het beste voor bedrijven met meerdere locaties en complexe planningsbehoeften)

via Planday

Heb je ooit het gevoel gehad dat planning een fulltime baan is bovenop je eigenlijke fulltime baan? Planday helpt je slimmer te plannen, beter te communiceren en de salarisadministratie op orde te houden zonder hoofdpijn.

Planday is ontwikkeld voor restaurants, hotels, winkels, zorgteams en bedrijven van elke grootte en automatiseert de vervelende taken, zodat u zich kunt concentreren op het runnen van uw bedrijf. Of u nu één locatie of meerdere locaties beheert, Planday helpt u uw team gesynchroniseerd te houden, arbeidskosten te verlagen en de salarisadministratie een fluitje van een cent te maken.

De beste functies van Planday

Automatiseer slimme planning met op vraag gebaseerd abonnement

Zorg ervoor dat werknemers vanaf de juiste locatie inklokken met een Punch Clock en geofencing

Genereer rapportages die direct kunnen worden gebruikt voor de salarisadministratie, met naadloze integraties voor loonberekeningen

Maak zelfbediening voor werknemers mogelijk voor het ruilen van diensten, het aanvragen van vrije dagen en notificaties met de app

Voorkom overtredingen van overwerkregels en beheer pauzeregels met compliance tools

Beheer planning voor meerdere locaties en contractopslagruimte voor HR-beheer

Limieten van Planday

Volgens gebruikersrecensies kan de mobiele app traag zijn

Hogere kosten dan sommige concurrenten, vooral voor kleine teams

Sommige geavanceerde rapportagefuncties zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van Planday

Starterspakket : $ 3,25/maand per gebruiker

Plus : 5,50/maand per gebruiker + $27,50 basisvergoeding

Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planday

G2 : 4,5/5 (88 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (56 beoordelingen)

Lees ook: Gratis sjablonen voor tijdbeheer (kalenders en schema's)

8. When I Work (het beste voor bedrijven die planningsdiensten op één platform nodig hebben)

via When I Work

De reputatie van When I Work spreekt voor zich: een gebruiksvriendelijk platform voor planning en personeelsbeheer dat door meer dan 150.000 bedrijven wereldwijd wordt vertrouwd.

De beste functie van de tool is dat deze de planning automatiseert, de tijd naadloos bijhoudt en teams verbonden houdt, allemaal op één plek. Of u nu een klein café, een winkel met meerdere locaties of een groeiende zorginstelling runt, met When I Work stelt u binnen enkele minuten roosters op.

De beste functies van When I Work

Maak in enkele minuten roosters met een tool die met één klik werkt

Beheer teams op meerdere locaties

Geef medewerkers de mogelijkheid om diensten te ruilen of te annuleren, terwijl managers wijzigingen direct goedkeuren

Synchroniseer rechtstreeks met salarisadministratie providers om loonberekeningen te stroomlijnen

Beheer personeelsbudgetten en voorkom overuren

Limieten van When I Work

Sommige gebruikers melden vertragingen van de app en problemen met uitloggen

Aangepaste functies (zoals planningsregels) zijn alleen beschikbaar in duurdere pakketten

Beperkt bijhouden van PTO, tenzij u een upgrade naar een Pro- of Premium-abonnement neemt

Wanneer ik werk aan prijzen

Essentials : $ 2,50/maand per gebruiker

Pro : $ 5/maand per gebruiker

Premium: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van When I Work

G2 : 4,3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over When I Work?

Ik vind het fijn dat alles wat ik nodig heb op één plek staat. Ik vind het ook fijn dat ik zowel het teamrooster als mijn eigen persoonlijke rooster kan zien. Het was gemakkelijk te implementeren voor het team en gezien hoe vaak we het gebruiken, ben ik blij dat het zo'n gebruiksvriendelijk systeem is.

✨ Leuk weetje: McDonald's staat bekend als een van 's werelds populairste restaurantketens, maar heeft ook de titel van 's werelds grootste speelgoeddistributeur, allemaal dankzij de Happy Meals!

9. Buddy Punch (het beste voor teams op afstand en integratie met salarisadministratie)

via Buddy Punch

Als u werknemers op uurbasis, externe medewerkers of meerdere werklocaties beheert, maakt Buddy Punch tijdregistratie en salarisadministratie eenvoudig en naadloos. Met GPS-tracking, geofencing en gezichtsherkenning kunt u ervoor zorgen dat werknemers op de juiste plaats en op tijd inklokken, zonder handmatig toezicht.

Buddy Punch is ontworpen voor bedrijven van elke grootte en automatiseert de salarisadministratie, houdt overuren bij en kan worden geïntegreerd met QuickBooks, Paychex en Workday. Dit maakt het een van de beste oplossingen voor tijdregistratie en salarisadministratie die momenteel beschikbaar zijn.

De beste functies van Buddy Punch

Houd tijd mobiel bij met GPS-tagging en geofencing

Waarschuw bij overuren en zorg voor realtime tijdsregistratie om overschrijding van de arbeidskosten te voorkomen

Integreer salarisadministratie met QuickBooks, Paychex, Workday en meer

Automatiseer urenregistratie met gedetailleerde rapportage over salarisadministratie en personeelskosten

Voorkom buddy punching met webcam en gezichtsherkenning bij het inklokken

Maak flexibele roosters met tools voor het aanmaken van diensten via slepen en neerzetten

Houd verlof en vrije dagen bij met automatische goedkeuringen en opbouw

Beperkingen van Buddy Punch

Sommige desktop functies ontbreken op mobiele apparaten

Een basisbedrag van $ 19 per maand kan het voor kleine teams duur maken

Prijzen van Buddy Punch

Starterspakket : $ 4,49/gebruiker + $ 19/maand basisvergoeding

Pro : $ 5,99/gebruiker + $ 19/maand basisvergoeding

Enterprise: $10,99/gebruiker + $19/maand basisvergoeding

Beoordelingen en recensies van Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1050 beoordelingen)

10. Connecteam (het beste voor teams zonder vaste werkplek en personeelsbeheer)

via Connecteam

Iedereen verbonden, georganiseerd en verantwoordelijk houden is een uitdaging als u een mobiel personeelsbestand heeft, of dat nu in de detailhandel, horeca, bouw of buitendienst is.

Connecteam lost dit probleem op door een alles-in-één mobiele app aan te bieden voor personeelsplanning, tijdregistratie, communicatie, verlofbeheer en HR-beheer. Managers kunnen diensten plannen, uren bijhouden met GPS-klokken, mededelingen versturen, taken toewijzen en personeelsdocumenten opslaan – allemaal vanuit één dashboard.

Het is even intuïtief voor werknemers: ze kunnen in- en uitklokken, diensten ruilen, verlof aanvragen en chatten met managers vanaf hun mobiele apparaten.

De beste functies van Connecteam

Zorg ervoor dat werknemers vanaf de juiste locatie inklokken met een tijdklok en GPS-tijdsregistratie

Plan diensten met drag-and-drop-functionaliteit, automatische planning en dienstruil

Houd teams op één lijn met ingebouwde berichten, nieuwsfeeds en enquêtes

Verbeter de efficiëntie op het werk met checklists, formulieren en taakbeheer

Vereenvoudig HR met onboarding, trainingen en tools voor het bijhouden van prestaties

Integreer de salarisadministratie met QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex en Xero

Beperkingen van Connecteam

Geofencing-functies kunnen soms onbetrouwbaar zijn in gebieden met een zwak signaal

Geavanceerde automatisering van de salarisadministratie is niet zo robuust als speciale salarisadministratiesoftware

Sommige gebruikers melden incidentele vertragingen in de app bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

Prijzen van Connecteam

Small Business-abonnement : Gratis

Basis : $ 29/maand

Geavanceerd : $49/maand

Expert: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2 : 4,6/5 (2.241 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.221 beoordelingen)

✨ Leuk weetje: Bijna 40% van de Amerikanen heeft wel eens in een restaurant gewerkt, of dat nu een fulltime baan was of een kortstondige parttime klus.

Hier zijn enkele tools die niet in onze top 10 staan, maar die u wellicht toch interessant vindt:

Toggl Track : helpt bij het bijhouden van de uren van werknemers in meerdere ploegen en biedt inzicht in de arbeidsefficiëntie

Zoho People : integreer planning met salarisadministratie, het bijhouden van verlof en prestatiebeoordelingen

Shiftboard: Ervaar realtime planning met communicatietools voor teams om ervoor te zorgen dat diensten efficiënt worden ingevuld en teams gesynchroniseerd blijven

Bespaar tijd en beheer restaurantplanning met ClickUp

Restaurantplanning is geen eenvoudige zaak: 83% van de Amerikaanse werknemers geeft prioriteit aan flexibele werktijden. In een drukke sector als de horeca is er echter behoefte aan evenwicht en transparante communicatie.

De juiste restaurantplanningssoftware neemt de stress uit personeelsplanning weg. Dus waarom zou u worstelen met last-minute afmeldingen en verwarrende roosters?

ClickUp regelt dit met automatische herinneringen, het ruilen van diensten, tijdregistratie en zelfs integratie met de salarisadministratie. Klaar om uw planning voor u te laten werken? Meld u nu aan voor ClickUp!