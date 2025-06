Top 11 AI-slogangeneratoren voor pakkende slogans

Neem een pauze, neem een KitKat!

Slogans zijn belangrijk. Donald Gillies bedacht deze Kit Kat-slogan, en wie van ons heeft ooit van een knapperige KitKat genoten en deze slogan vergeten?

Omdat u het waard bent.

De slogan voor L'Oréal Paris van Ilon Specht daagde de beauty-industrie uit over de waarde en het zelfvertrouwen van vrouwen.

Terwijl KitKat zich richtte op een fysieke handeling (een pauze nemen), zocht L'Oréal naar empowerment. Beide slogans vatten de merkidentiteit van het bedrijf goed samen en waren pakkend genoeg om onvergetelijk te worden.

Maar je hoeft geen Gillies of Specht te worden om een memorabele slogan te schrijven; niet met een handige AI-assistent. In feite wordt 30% van de uitgaande marketingberichten voor socialemediacampagnes nu door AI gegenereerd, en jij kunt die van jou ook binnen enkele minuten maken.

In deze blog worden 11 AI-slogangeneratoren beschreven waaruit u kunt kiezen om sloganideeën voor uw campagne te genereren. Laten we aan de slag gaan!

In één oogopslag: 11 beste AI-slogangeneratoren

Voordat we in detail treden, volgt hier een overzicht van de beste AI-tools om pakkende slogans te genereren:

Tool Meest geschikt voor Beste functies ClickUp Slogans bedenken en campagneprojecten managen Genereer slogans met ClickUp Brain en maak gebruik van de optie van meerdere AI-modellen; sla ideeën op in documenten en zet ze om in taken met deadlines Copy. ai Alternatieve content creëren Genereer meerdere contentformats en verfijn slogans met merkspecifieke input Canva Slogan Generator Visueel aantrekkelijke ontwerpen en pakkende slogans maken Maak slogans en pas ze direct toe op ontwerpen voor sociale media en branding Writesonic Toegang tot verschillende AI-modellen tegelijk Gebruik Chatsonic en Socialsonic om slogans te bedenken en op de hoogte te blijven van trends Ahrefs Gratis AI-slogan generator Combineer het aanmaken van slogans met SEO-zoekwoordonderzoek en concurrentieanalyse Grammarly Slogans verfijnen en bijschaven Genereer en bewerk slogans met behulp van de merkstem en schrijfdoelen van GrammarlyGO Shopify Slogans voor specifieke sectoren creëren Genereer honderden e-commerce slogans en pas ze direct toe in uw winkel Jasper AI Klantgerichte slogans maken Voer klantgegevens in en gebruik sjablonen of de Boss Mode om slogans te genereren en te testen Designhill Slogan Generator Slogans maken die zijn geoptimaliseerd voor zoekwoorden Voer merkzoekwoorden in en genereer direct meer dan 100 gerichte slogans Hypotenuse AI Slogans eindeloos regenereren Beschrijf uw merk, genereer meerdere versies en bewerk of probeer opnieuw voor een beter resultaat Easy-Peasy. AI Slogans genereren met merkrichtlijnen Train de AI met behulp van pdf's en merkinput voor het genereren van consistente slogans

Waar moet u op letten bij een AI-slogangenerator?

Een memorabele slogan moet uniek zijn voor de identiteit, visie en doelgroep van uw merk. U moet ook rekening houden met hoe deze in verschillende contexten overkomt: ziet deze er even aantrekkelijk uit op een website, mobiel scherm en billboard?

Een AI-sloganmaker moet dit creatieve proces kunnen verzorgen om tijd te besparen en een goed opgestelde slogan te genereren. Maar dat is nog niet alles!

Hier zijn nog vijf eigenschappen waar u op moet letten bij tools voor effectieve slogans:

Aanpasbaarheid: de toon specificeren of de gegenereerde slogans verfijnen zodat ze passen bij uw specifieke branche en doelgroep

Gebruiksgemak: Met functies zoals genereren met één klik en filteropties

Meerdere sloganopties: Creëer unieke slogans die niet repetitief klinken en een blijvende indruk achterlaten

Merkconsistentie: integratie met uw bestaande merkmiddelen en advertentie-eisen voor een betere afstemming

Exportopties: De uiteindelijke slogan downloaden in verschillende formaten (bijv. PDF, CSV) en delen met teamleden voor gezamenlijke besluitvorming

Deze discussie tussen Reddit-gebruikers geeft een mooi antwoord op de vraag hoe AI in advertenties kan worden gebruikt. Welke tool u uiteindelijk ook kiest, beschouw deze als uw assistent, niet als een concurrent.

via Reddit

📖 Lees ook: AI versus door mensen gegenereerde content: voor- en nadelen

De 11 beste AI-sloganggeneratoren

Een AI-slogan generator kan snel aanpasbare slogans maken en fungeren als een uitgebreid platform voor het beheren van uw marketinginspanningen, van projectmanagement en ontwerpintegratie tot het creëren van SEO-vriendelijke slogans.

Ontdek deze 11 AI-sloganggenerators (gratis en betaald) en bepaal welke het beste bij uw behoeften past.

🧠 Leuk weetje: Hyundai is een van 's werelds meest verkeerd gespelde merknamen, op de voet gevolgd door Lamborghini.

1. ClickUp (het beste voor het maken van slogans en projectmanagement voor campagnes)

Brainstorm ideeën voor pakkende slogans en maak je takenlijst of een gezamenlijk document met ClickUp Brain

Een memorabele slogan schrijven terwijl uw marketingcampagne wordt geregeld – klinkt als een droom, toch?

Maar met ClickUp kan het echt! De alles-app voor werk combineert AI-aangedreven systemen met kennis delen, teamcommunicatie en projectmanagement om alles georganiseerd te houden.

Genereer pakkende slogans en creëer een inventaris van creatieve ideeën met ClickUp Brain, de interne AI-assistent van ClickUp. De tool verwerkt uw merkgegevens, doelgroep en kernboodschap met behulp van de meer dan 1000 ClickUp-integraties om impactvolle slogans te leveren.

Zelfs zonder complexe prompts kan AI Writer for Work van ClickUp Brain eenvoudige invoer begrijpen en memorabele slogans genereren.

✨ Bonus: Gebruikers van ClickUp Brain kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder GPT-4o, o3-mini, o1 en Claude 3. 7 Sonnet voor copywriting en het genereren van pakkende slogans!

Bekijk hoe je ClickUp Brain kunt gebruiken voor marketing met deze korte uitleg:

Zodra u uw pakkende slogans hebt gemaakt, kan ClickUp u ook helpen met realtime samenwerking. Gebruik ClickUp Docs om creatieve ideeën vast te leggen, uw merkidentiteit te bepalen en abonnementen voor sociale media te plannen.

Werk in realtime samen met ClickUp Docs, houd elke wijziging bij en verminder de kans op fouten

Meerdere teamleden kunnen samenwerken en wijzigingen bijhouden zonder het platform te verlaten. Om van planning naar implementatie te gaan, kunnen teams ClickUp-documenten koppelen aan ClickUp-taken en actietaken maken met vastgestelde deadlines en voortgangstrackers.

📮 ClickUp Insight: Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde wordt het genereren van slogans eenvoudiger. Stel de vraag gewoon rechtstreeks vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp Views om slogans te ordenen en te filteren (bijvoorbeeld op categorie, beoordeling of status). Een tabelweergave is wellicht het meest geschikt voor sorteren en vergelijken

Voeg aangepaste velden van ClickUp toe aan uw taken om slogans te categoriseren (bijv. 'Brand Focus', 'Target Audience', 'Tone')

Implementeer advertentiesjablonen met steekproef taken, aangepaste velden en vooraf gedefinieerde werkstromen

Monitor sleutelstatistieken, houd de voltooiing van taken bij en analyseer resultaten voor toekomstige marketingcampagnes met ClickUp Dashboards

Beperkingen van ClickUp

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bij Lulu Press, deelde haar ervaringen met ClickUp:

Een platform voor projectmanagement is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om verbonden te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom verbeterd en efficiënter gemaakt.

📖 Lees ook: Beste productiviteitstools en software-apps

2. Copy. ai (het beste voor het creëren van alternatieve content)

In plaats van urenlang te brainstormen over slogans voor elke campagne, kunt u Copy.ai gebruiken om alternatieve content te creëren voor verschillende marketinginitiatieven en demografische groepen.

U kunt gedetailleerde prompts schrijven waarin u parameters zoals toon, stijl en structuur specificeert, zodat deze aan uw eisen voldoen.

Naast het genereren van slogans biedt Copy.ai een uitgebreide bibliotheek met AI-schrijftools die zijn afgestemd op verschillende contentformats, zoals blogs, productbeschrijvingen, e-mails en meer. De slogan generator maakt gedetailleerde aanpassingen mogelijk, zodat marketeers de toon, stijl en invalshoek kunnen testen. Met de Brand Voice-tool kunt u ervoor zorgen dat de gegenereerde slogans in alle campagnes aansluiten bij uw identiteit.

De beste functies van Copy.ai

Voeg bedrijfsspecifieke trefwoorden toe aan uw input voor slogans op maat

Gebruik kant-en-klare sjablonen om informatie in te vullen en binnen enkele seconden content te genereren

Verfijn uw content met de tool Sentence Rewriter

Beperkingen van Copy. ai

Geen mogelijkheid om prompts tijdens het gesprek te bewerken

Kan onnauwkeurige of repetitieve content genereren

Prijzen van Copy.ai

Free Forever

Starterspakket: $ 49/gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 249/gebruiker per maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy. ai

G2: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

3. Canva Slogan Generator (het beste voor het maken van visueel aantrekkelijke ontwerpen en pakkende slogans)

via Canva Slogan Generator

Heb je een pakkende slogan voor je merk nodig met veelzijdige ontwerpopties? Canva Slogan Generator is de beste keuze!

Je kunt hun AI-slogan generator gebruiken om pakkende slogans te schrijven en het uiterlijk onmiddellijk aan te passen met lettertypes, kleuren en afbeeldingen, zonder dat je van app hoeft te wisselen voor je promotiestrategie of marketingcampagnes.

Naast slogans maakt Canva het eenvoudig om gegenereerde slogans toe te passen op alle visuele uitingen van je merk. Je kunt AI-gegenereerde slogans met Canva's sjablonen naar Instagram-posts, advertenties, flyers en visitekaartjes slepen en neerzetten.

De beste functies van Canva Slogan Generator

Genereer gratis 50 slogans met de Canva AI-slogangenerator

Vertaal slogans naar meer dan 100 talen met de professionele vertaaltool van Canva

Gebruik Canva Documenten om samen te werken met je team en de door AI gegenereerde slogans te bespreken

Zet uw document met één klik om in een presentatie en presenteer uw zakelijke campagne

Beperkingen van Canva Slogan Generator

Het organiseren van een groot aantal bestanden kan rommelig zijn

Nieuwe apps en functies kunnen overweldigend zijn en de interface onhandig maken

Prijzen van Canva Slogan Generator

Free Forever

Canva Pro: $15/gebruiker per maand

Canva Teams: $ 10/gebruiker per maand

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva Slogan Generator

G2: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

👀 Wist u dat? 73% van de gebruikers van sociale media zegt dat als een merk niet online reageert, ze bij een concurrent zullen kopen.

4. Writesonic (het beste voor toegang tot verschillende AI-modellen tegelijk)

via Writesonic

Writesonic's Chatsonic combineert AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini om content te onderzoeken en te genereren, waardoor het een complete tool voor het aanmaken van AI-content wordt.

Je kunt Socialsonic ook gebruiken om op de hoogte te blijven van virale trends en een inventaris van creatieve ideeën op te bouwen. Het plannen van je marketingcampagnes met deze tool kan heel eenvoudig zijn. De functies voor sociale content zijn momenteel echter alleen gericht op LinkedIn.

De slogan-generator van Writesonic kan goed worden gecombineerd met de tools voor advertentieteksten en productbeschrijvingen. Met de functies voor merkstem kunt u Writesonic trainen om specifieke tonen op verschillende platforms te repliceren.

De beste functies van Writesonic

Creëer en behoud een consistente merktone in alle gegenereerde content

Maak gebruik van contentgeneratie in meer dan 25 talen

Publiceer content rechtstreeks op je favoriete platform met publiceren in één klik

Beperkingen van Writesonic

Het krediet in het gratis abonnement is een eenmalige aanbieding, dus je kunt het niet opnieuw gebruiken als het op is

Heeft de neiging om generieke content te genereren, zelfs voor een specifieke tekstprompt

Prijzen van Writesonic

Free Forever

Individueel: $ 20/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Standaard: $ 99/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Writesonic

Writesonic is de schrijfassistent die ik nodig heb bij het bedenken van een titel voor een blog, het schrijven van een artikel of achtergrondtekst voor een boek, of marketingteksten voor een digitale advertentie. Het is 24/7 beschikbaar, wat perfect past bij mijn schrijfschema. Het helpt me ook bij het brainstormen met mijn schrijfklanten wanneer we op zoek zijn naar nieuwe ideeën voor content.

💡Pro-tip: Gebruik Writesonic's AI Article Writer 5. 0 om een concept voor lange content te genereren en verfijn dit vervolgens met Chatsonic voor sloganideeën en Photosonic voor visuals. Creëer uw merkgerichte marketingcampagne – van pakkende slogans tot boeiende content en afbeeldingen – met één platform.

5. Ahrefs (beste gratis AI-slogangenerator)

via Ahrefs

Onderzoek zoekwoorden voor het maken van pakkende slogans in Ahrefs en gebruik de AI-slogangenerator (gratis) om slogans te ontwikkelen.

Hoewel de slogan generator van Ahrefs eenvoudig is, ligt zijn echte kracht in het onderzoek naar zoekwoorden. Voordat ze een slogan definitief vastleggen, kunnen marketeers Ahrefs gebruiken om de moeilijkheidsgraad van zoekwoorden, het zoekvolume en het gebruik door concurrenten voor relevante termen te testen. Dit zorgt ervoor dat slogans niet alleen pakkend zijn, maar ook SEO-slim.

De beste functies van Ahrefs

Kies het nummer van de varianten die u wilt genereren

Analyseer de meest succesvolle slogans en marketingteksten van concurrenten met de functie Site Explorer

Schrijf nieuwe slogans op basis van de zoekactiviteit van uw target audience met behulp van de Keywords Explorer

Beperkingen van Ahrefs

De reacties kunnen algemeen en repetitief zijn

Hoewel de AI-sloganggenerator gratis is, hebben de andere functies een hoge prijs

Prijzen van Ahrefs

Free

Lite: $ 129/gebruiker per maand

Standaard: $ 249/gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 449/gebruiker per maand

Enterprise: $ 1499/maand (jaarlijkse toewijzing vereist)

Beoordelingen en recensies van Ahrefs

G2: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (550+ beoordelingen)

6. Grammarly (het beste voor het verfijnen en oppoetsen van slogancopies)

via Grammarly

Onder de tools die de schrijfkwaliteit controleren, onderscheidt Grammarly zich door zijn realtime correctiemogelijkheden en gedetailleerde suggesties die verder gaan dan alleen grammaticale correcties.

GrammarlyGO, de generatieve AI-co-maker, is vooral handig voor het schrijven van een goede slogan in de stijl van uw merk. Om een productslogan op te stellen, voert u sleuteltermen over uw product in en GrammarlyGO genereert binnen enkele seconden meerdere opties.

De slogansuggesties van Grammarly worden aanzienlijk verbeterd in combinatie met de aangepaste opties voor het instellen van doelen. Bepaal de toon (vriendelijk, formeel, zelfverzekerd), definieer uw doelgroep, kies uw intentie (informeren, overtuigen) en laat GrammarlyGO uw slogans dienovereenkomstig verfijnen.

De beste functies van Grammarly

Analyseer content op webpagina's om originaliteit te garanderen en onbedoeld plagiaat te voorkomen

Stel aangepaste schrijfdoelen in die aansluiten bij het doel en het publiek van uw content

Profiteer van ondersteuning voor meerdere talen, zoals Amerikaans, Brits, Canadees en Australisch Engels

Beperkingen van Grammarly

Het kan meer fouten veroorzaken door softwareproblemen in Google Documenten of e-mails

Beperkte ondersteuning voor het aanpassen van de toon in andere talen dan het Engels

Prijzen van Grammarly

Free

Pro: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2: 4,7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: voor merkherkenning – wat het publiek onthoudt van uw merk – verhoogt influencer marketing de geholpen herinneringsgraad met 79% en branded content met 81%.

7. Shopify (het beste voor het maken van branchespecifieke slogans)

via Shopify

De gratis slogan generator van Shopify heeft een overzichtelijke, eenvoudige interface. Met slechts een paar klikken kunt u honderden pakkende slogans genereren.

Blader door de vele namen uit verschillende sectoren en creëer specifieke slogans door het trefwoord in te voeren.

De slogan generator van Shopify is ideaal voor ondernemers die niche-e-commerce merken lanceren. Zodra je je slogan hebt gegenereerd, kun je deze snel toepassen op de startpagina van je Shopify-winkel, productvermeldingen of advertentiebanners met behulp van ingebouwde integraties.

Shopify beste functies

Kies uit honderden sloganopties op basis van uw trefwoorden

Pas uw slogans aan om uw merkboodschap en USP's te benadrukken

Krijg toegang tot extra marketing- en brandingbronnen via de geïntegreerde toolkit van Shopify

Beperkingen van Shopify

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het verfijnen van gegenereerde slogans

Bulkgeneratie kan resulteren in repetitieve of generieke slogans

Prijzen van Shopify

Free

Basis: $29/maand per gebruiker

Shopify: $79/maand voor kleine teams

Geavanceerd: $ 299/maand voor grote bedrijven

Beoordelingen en recensies van Shopify

G2: 4,4/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6500 beoordelingen)

📖 Lees ook: 10 baanbrekende productbeschrijvinggeneratoren

8. Jasper AI (het beste voor het maken van klantspecifieke slogans)

via Jasper AI

Beschrijf uw potentiële klanten aan Jasper AI en andere merkgerelateerde details en creëer content. U kunt dit doen met de Perfect Headline Template: voer details in zoals productbeschrijvingen, bedrijfsnaam, context, klantavatar en tone of voice.

Een andere methode om slogans te maken met Jasper AI is de receptfunctie van Boss Mode. Deze accepteert vergelijkbare invoervelden, maar maakt het mogelijk om specifieke commando's voor het genereren van slogans uit te voeren via CTRL/CMD + Shift + Enter.

De beste functies van Jasper AI

Gebruik de grote verscheidenheid aan sjablonen voor het schrijven van content om allerlei soorten teksten te genereren

Maak slogans in 25 talen

Hergebruik bestaande content in beknopte koppen

Beperkingen van Jasper AI

Gebruikers hebben tijd nodig om alle functies effectief te leren gebruiken

Het instellen van prompts en context kan een uitdaging zijn

Prijzen van Jasper AI

Gratis: 7 dagen proefversie

Maker: $49/zetel per maand

Pro: $69/zetel per maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI

G2: 4,7/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Jasper AI

Ik vind het ook GEWELDIG dat het helpt bij het bedenken van korte, pakkende slogans of titels die ik kan gebruiken in SM, e-mails of andere marketingactiviteiten. Beoordeling verzameld door en gehost op G2. com.

9. Designhill Slogan Generator (het beste voor het maken van slogans die zijn geoptimaliseerd voor zoekwoorden)

via Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator is als chatten met een vriend die creatieve ideeën heeft over de branding en marketingbehoeften van uw bedrijf.

Voer het trefwoord van uw merk in en genereer direct slogans die zijn afgestemd op dat trefwoord, waardoor ze zeer relevant zijn voor uw marketingkanalen.

De beste functies van Designhill Slogan Generator

Profiteer van een gebruiksvriendelijke interface waarvoor geen technische kennis vereist is

Kies uit meer dan 100 sloganopties die specifiek zijn afgestemd op uw merkgerelateerde trefwoorden

Kopieer slogans met één klik, zodat u uw favorieten gemakkelijk kunt opslaan en vergelijken

Beperkingen van Designhill Slogan Generator

Sommige slogans moeten mogelijk licht worden bewerkt om bij de stem van uw merk te passen

Geen ondersteuning voor meerdere talen

Prijzen van Designhill Slogan Generator

Free

Beoordelingen en recensies van Designhill Slogan Generator

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Hypotenuse AI (het beste voor het eindeloos genereren van slogans)

via Hypotenuse AI

Voor het beste resultaat beschrijft u uw merkstem en de behoeften van uw klanten in detail. Hypotenuse AI gebruikt dit om gerichte slogans te genereren.

Hypotenuse AI biedt u zes opties en de vrijheid om gewenste bewerkingen aan te brengen. En als u niets bevalt, kunt u gewoon opnieuw genereren.

De beste functies van Hypotenuse AI

Gebruik meer dan 50 aanpasbare sjablonen voor content

Maak gebruik van een webgebaseerde onderzoekstool voor directe informatiebronnen

Krijg toegang tot geavanceerde functies voor het schrijven van artikelen om een marketingtekst rond uw slogans te ontwikkelen

Beperkingen van Hypotenuse AI

Genereert af en toe repetitieve content bij gebruik van vergelijkbare prompts

Beperkte functies voor ondersteuning via chat

Prijzen van Hypotenuse AI

Free

Invoer: $ 29/maand

Essentieel: $ 87/maand

Blog Pro: $230/maand

Blog aangepast: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Hypotenuse AI

We gebruiken dit voor brainstormsessies en het schrijven van onze productbeschrijvingen, posts op sociale media, teksten voor landingspagina's en een paar andere soorten marketingcontent. Het heeft ons geweldige ideeën opgeleverd en we zijn in staat om content te produceren en aan te passen aan de specifieke toon en taal die voor ons werkt.

11. Easy-Peasy. AI (het beste voor het genereren van slogans met merkrichtlijnen)

U kunt Easy-Peasy. AI trainen met specifieke merkrichtlijnen, voorbeelden en tonaliteit om de consistentie tussen de gegenereerde slogans te behouden. Het maakt gebruik van GPT-4 om de context te begrijpen en zinnen te creëren die aansluiten bij de persoonlijkheid van uw merk.

Easy-Peasy. Marky, de assistent van AI, helpt slogans te verfijnen met behulp van geavanceerde natuurlijke taalverwerking.

Easy-Peasy. Beste functies van AI

Genereer slogans in meer dan 40 talen

Krijg toegang tot meer dan 200 AI-sjablonen om uw werk gemakkelijker te maken

Upload merkgerelateerde PDF-bestanden en stel AI-vragen voor meer gerichte marketingcampagnes

Easy-Peasy. AI-limieten

Sommige geavanceerde functies hebben een leercurve voor nieuwe gebruikers

De gegenereerde content kan onnauwkeurig zijn

Easy-Peasy. AI-prijzen

Free

Starterspakket: $ 16/gebruiker per maand

Unlimited 50: $24/gebruiker per maand

Unlimited: $32/gebruiker per maand

Easy-Peasy. AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? Volgens 93% van de marketingleiders moeten marketeers weten hoe ze AI in hun werkstroom moeten gebruiken.

Slogans genereren en merkidentiteit creëren met ClickUp

Het bedenken van memorabele slogans die in het geheugen blijven hangen, is niet de gemakkelijkste taak. Maar met de juiste AI-sloganggenerator kunt u de persoonlijkheid van uw merk vastleggen in een zin die uw publiek aanspreekt.

Hoewel al deze tools kunnen helpen bij het genereren van pakkende slogans en het testen van variaties, combineert alleen ClickUp het aanmaken van slogans met een complete werkstroom en campagnebeheer.

ClickUp creëert een centrale locatie voor het opslaan van merkmiddelen, het samenwerken met teamleden en het bijhouden van marketingcampagnes. Dus wanneer u klaar bent met het maken van de slogan van uw merk, kunt u deze op dezelfde plek blijven gebruiken waar u uw slogan hebt gemaakt.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en probeer het zelf! 🎉