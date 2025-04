13 Beste CRM-software voor sportscholen in 2025

Tussen het beheren van leads, het tevreden houden van leden en het afhandelen van de verkoop, kan het voelen alsof je meer dan alleen gewichten aan het tillen bent. Al dat werk kan je focus wegnemen en de groei van je business vertragen.

Dit is waar een klantrelatiebeheersysteem voor sportscholen kan helpen.

De juiste software voor het beheren van sportschoolleden is meer dan alleen een plek om klantgegevens op te slaan en helpt bij het bijhouden van aanwezigheid, het plannen van lessen, geautomatiseerde herinneringen en gepersonaliseerde communicatie, zodat je minder tijd kwijt bent aan het najagen van betalingen en meer tijd hebt om leden te helpen hun doelen te bereiken.

We hebben 13 van de beste CRM-software voor sportscholen op een rijtje gezet waarmee je de aanwezigheid van leden kunt bijhouden, de ledenbinding kunt verbeteren en je fitnessbedrijf kunt laten groeien. Laten we op zoek gaan naar de perfecte oplossing!

Waarom hebben sportscholen CRM-software nodig?

Bedrijven die een CRM gebruiken, hebben 85% meer kans om hun klantervaring te verbeteren - en het kan wekelijks 5-10 uur werklast voor werknemers besparen. Dat is een serieuze efficiëntieboost en fitnessclubs kunnen hier ook van profiteren.

Waarom? Omdat het jongleren met lidgegevens, het bijhouden van aanwezigheid en het verwerken van betalingen op meerdere platforms veel hoofdpijn met zich meebrengt.

Met AI-gestuurde analyses kun je moeiteloos de betrokkenheid van je leden bijhouden, terwijl toegang via de cloud je team in sync houdt, waar ze ook zijn. Minder tijd aan beheer betekent meer tijd voor het opbouwen van een bloeiende fitnesscommunity. Dat klinkt als winst.

Voordelen van CRM-systemen voor sportscholen

Een CRM-software voor fitnessbedrijven neemt het zware werk weg uit het beheer van klantcommunicatie. Terwijl jij ze helpt hun fitness doelen te bereiken, nemen AI tools de beheerderstaken voor hun rekening, van betalingsverwerking tot automatisering van herinneringen en meer.

Hier zijn vijf voordelen van het implementeren van een CRM workstroom in je sportschool:

Bezoekers, betalingsinformatie en profielen van leden bijhouden in één CRM dashboard

Real-time lesboekingen, annuleringen en wachtlijstbeheer mogelijk maken om de bezetting te maximaliseren

Instelling van terugkerende facturen, automatische facturering en herinneringen voor te late betaling om de werkstroom te verbeteren

Gebruik volledig geïntegreerde sjablonen voor lidmaatschapsformulieren en chatbots om nieuwe aanvragen vast te leggen

Meet de prestaties van trainers en de tevredenheid van leden voor besluitvorming op basis van gegevens

Wat moet je zoeken in een CRM voor sportscholen?

De juiste CRM-software voor sportscholen moet meer doen dan alleen gegevens van leden organiseren en bedrijfsgroei stimuleren. Om je activiteiten echt te stroomlijnen, moet je ervoor zorgen dat de software ook deze sleutel functies biedt:

Kies voor een CRM in de cloud met realtime aanwezigheidsmonitoring en ledengeschiedenis

Verifieer aangepaste segmentatie functies om leden te categoriseren op basis van activiteitsniveau, demografische gegevens of fitness doelen

Kies een CRM met AI-gestuurde lesplanning die zich automatisch aanpast op basis van piekuren en beschikbaarheid van trainers

Zoek naar automatische facturering, terugkerende betalingen en achterstallige waarschuwingen om inkomstenlekkage te voorkomen

Gebruik voorspellende analyses om risico's op ledenbehoud en trends in inkomsten te voorspellen

wist je dat: Geautomatiseerde klantentickets worden 52% sneller opgelost.

De 13 beste CRM-systemen voor sportscholen

Omdat de behoeften van elke sportschool uniek zijn, kan het vinden van de perfecte CRM-software intimiderend aanvoelen.

Maar maak je geen zorgen, we hebben je! Laten we een CRM zoeken dat het beste bij jouw behoeften past.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van sportschoolactiviteiten en communicatie met leden met aangepaste workflows)

Beheer de groei van clients en klanttevredenheid met ClickUp CRM voor sportscholen

ClickUp, de alles app voor werk, kan zich naadloos vormen tot CRM-software voor de sportschool.

ClickUp CRM for Gym is een uitgebreide oplossing voor het bijhouden van nieuwe leads, het beheren van bestaande lidmaatschappen en het automatiseren van betalings- en verlengingsworkflows. Een plug-and-play-optie nodig? Ontdek de CRM-sjablonen van ClickUp en ga direct aan de slag.

De ClickUp CRM Template organiseert bijvoorbeeld uw anders verspreide gegevens in een gecentraliseerd systeem zodat geen enkele lead wordt vergeten, geen enkele verlenging wordt gemist en geen enkele client zich verwaarloosd voelt. Dit sjabloon kan de informatie opslaan, taken toewijzen aan trainers en fitness doelen definiëren voor uw clients.

Ontvang gratis sjabloon Verander het beheer van sportscholen van een chaotisch, tijdrovend proces in een gestructureerd proces met het ClickUp CRM sjabloon

Lees hier hoe je dit sjabloon kunt gebruiken:

✅ Sla gegevens van leden zoals contactgegevens, abonnementen en voortgangsrapporten op in een gestructureerde en doorzoekbare database

houd potentiële nieuwe leden in de gaten met een aangepaste verkooppijplijn die hen volgt van aanvraag tot registratie

automatische herinneringen instellen voor komende verlengingen, verlopen lidmaatschappen of speciale promoties, zodat er minder handmatige follow-ups nodig zijn

Als u een trainer bent, helpt het ClickUp Trainingslogboek sjabloon u bij het beheren van persoonlijke trainingssessies terwijl u een gestructureerd abonnement ontwerpt voor elke client. Log trainingen, stel mijlpalen voor fitness in en houd de voortgang bij - alles op één plek, zodat u zich kunt richten op coachen in plaats van op het jongleren met spreadsheets.

Wilt u uw leden helpen een solide fitnessroutine op te bouwen via kleine, maar consistente veranderingen in hun levensstijl? Dan is er het sjabloon ClickUp Personal Habit Tracker . Met het persoonlijk bijhouden van workouts en wellness helpt het leden op het juiste spoor te blijven, betere gewoontes op te bouwen en zich te houden aan hun fitnessdoelen op de lange termijn.

ClickUp beste functies

Gebruik aangepaste sjablonen voor feedbackformulieren om gegevens van potentiële en bestaande leden te verzamelen en op te slaan

Beheer meerdere sportschoolvertakkingen vanaf één dashboard met ClickUp Kaartweergave voor het bijhouden van geografische gegevens

Gebruik ClickUp integraties om samen te werken met e-mail platforms, boekhoudsoftware en meer om alle interacties met clients in één platform bij te houden en samen te werken met trainers, voedingsdeskundigen en beheerders

Bewaak client journeys, beheer onboarding, en bijhouden van betalingen met behulp van aangepaste weergaven , waaronder Lijst, Kanban Board, en Tabel weergave

Visualiseer customer lifetime value, gemiddelde grootte van deals en meer eenvoudig via no-code Dashboards in ClickUp

ClickUp limieten

Beginners kunnen zich overweldigd voelen door de uitgebreide functies die beschikbaar zijn binnen het platform

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen en me te focussen op de ontwikkeling van business met een dagelijks proces van $500k-miljoenen. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! LOVE ClickUp!

2. Mindbody (het beste voor AI-gestuurde clientcommunicatie)

via Mindbody

Ben je het beu om steeds dezelfde vragen van clienten te beantwoorden? Train Messenger, de AI-assistent van Mindbody, is er voor jou. Hij kan vragen van clients beantwoorden, afspraken boeken en automatische herinneringen sturen, net als een baliemanager die nooit een dag vrij neemt.

Bovendien worden de antwoorden gepersonaliseerd op basis van de gegevens van de leden, zodat elke interactie vlot en professioneel verloopt. Laat het de veelgestelde vragen afhandelen terwijl jij je concentreert op persoonlijke sessies en ledenbeheer.

Mindbody beste functies

Beheer lessen, afspraken en personeel in realtime met één gebruiksvriendelijke kalender

Trek wereldwijd nieuwe clients aan door je sportschool op de Mindbody Marktplaats te lijsten

Zorg voor een aangepaste mobiele app voor leden om lessen te boeken, lidmaatschappen te beheren en betrokken te blijven

Mindbody limieten

De prijs kan hoog zijn voor kleine bedrijven en onafhankelijke fitnessprofessionals

De software kan buggy zijn, vertragingen vertonen en de downtime kan uren duren

Mindbody prijzen

Aangepaste prijzen

Mindbody beoordelingen en recensies

G2: 3. 6/5 (370+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 0/5 (2.800+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Mindbody zeggen

De kern van de software heeft een robuuste functie, maar het systeem is complex en niet intuïtief. Ik heb 6 jaar met de software gewerkt, dus ik had in de loop der tijd geleerd hoe ik moest doen wat ik moest doen.

3. ZenPlanner (het beste voor het organiseren van informatie over leden)

via ZenPlanner

Zen Planner automatiseert tijdrovende taken en biedt gebruiksvriendelijke digitale tools. Het online reserveringssysteem elimineert roosterconflicten door leden in realtime lessen te laten reserveren.

Automatische facturering zorgt ervoor dat je op tijd betaald krijgt, elke keer weer, zonder dat je achter betalingen aan hoeft te gaan. Het is een goed CRM voor coaches om activiteiten te beheren en een gemeenschap op te bouwen.

De beste functies van ZenPlanner

Maak snelle selfservice check-ins mogelijk met Kiosk Mode

Laat leden online lessen boeken, houd aanwezigheid bij en voorkom dubbele boekingen

Integreer met SugarWOD om workouts te loggen, prestaties bij te houden en de betrokkenheid te vergroten

Bijhouden van sleutelgegevens met aanpasbare rapporten voor gegevensgestuurde beslissingen

ZenPlanner limieten

Kritieke onderdelen zoals online registratieportalen gaan vaak stuk

Het heeft de neiging om eerdere gegevens te overschrijven met lege invoer

ZenPlanner prijzen

Startersbundel: $199/maand

Studio: $99/maand

Engage: $198/maand

Ultiem: $348/maand

ZenPlanner beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (90+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 3/5 (250+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ZenPlanner zeggen

We gebruiken het nu bijna tien jaar en het is erg nuttig geweest voor het bijhouden van lidmaatschapsgegevens. Het is niet erg intuïtief en het duurt even om nieuwe vrijwilligers te leren hoe ze het moeten gebruiken, maar het werkt voor wat we nodig hebben.

4. Virtuagym (het beste voor gepersonaliseerde voedings- en trainingsplannen)

via Virtuagym

Hebben de clients geklaagd dat ze niet weten wat ze moeten eten om hun workout te ondersteunen? Een gezond dieet is net zo belangrijk als een workout.

Virtuagym maakt gepersonaliseerde maaltijdabonnementen die zijn afgestemd op hun dieetwensen, voorkeuren en fitnessdoelen, zodat ze op het juiste spoor blijven in en buiten de sportschool. Met de ingebouwde voedingstracker kunnen clients maaltijden loggen en hun macro's bijhouden, terwijl automatische maaltijdsuggesties de planning voor drukke schema's vereenvoudigen.

Virtuagym beste functies

Aangepaste workoutroutines maken met oefeninstructies en video demo's

Bied een app met een eigen merk om de KPI's voor klantervaring te verbeteren en te stimuleren

Stimuleer de gemeenschap met uitdagingen, groepen en klassementen om loyaliteit op te bouwen

Virtuagym limieten

Salarisadministratie bijhouden is een handmatig proces

De software mist real-time planning

Niet alle informatie over het abonnement wordt opgeslagen

Virtuagym prijzen

Aangepaste prijzen

Virtuagym beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (50+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 3. 8/5 (250+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Virtuagym zeggen

Geweldige onboarding en service, virtuagym reageert snel op al onze vragen en helpt altijd graag bij problemen.

5. Club OS (het beste voor automatisering van marketing en verkoop)

via Club OS

Het bijhouden van nieuwe leads kan voelen als een fulltime baan, maar dat hoeft niet zo te zijn. De nieuwe functie Lead Notificaties van Club OS zorgt ervoor dat je team direct een melding krijgt wanneer een potentieel lid interesse toont, waardoor snelle follow-ups moeiteloos verlopen.

Met gesegmenteerde berichten kun je de juiste boodschap op het juiste moment sturen, waardoor de betrokkenheid en conversies toenemen. Door Facebook Lead Ads te integreren met Club OS kunnen prospects bovendien direct hun gegevens insturen, waardoor leadbeheer en -vastlegging worden gestroomlijnd en jij je kunt richten op het omzetten van leads in loyale leden.

Club OS beste functies

Stuur promoties, herinneringen aan lessen en berichten over mijlpalen met geautomatiseerde e-mail- en tekstcampagnes

Leg leads vast met behulp van digitale vrijstellingen voor gasten, integratie van Facebook Ads en verwijzingsprogramma's

Volg leadactiviteiten, conversiepercentages en e-mailprestaties met dashboards voor realtime analyse

Club OS limieten

Het systeem limiet geen dubbele invoer

De zoekfunctie vereist meer informatie om te werken dan nodig is

Club OS prijzen

Aangepaste prijzen

Club OS beoordelingen en recensies

G2: 3. 9/5 (20+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 2/5 (190+ beoordelingen)

6. PushPress (het beste voor het delen van prestaties met de gemeenschap)

via PushPress

Dagelijks komen trainen wordt gemakkelijker als leden het gevoel hebben dat ze iets bereiken. Dus, wanneer iemand een nieuwe persoonlijke topscore behaalt, een uitdaging voltooit of consistent blijft, laat PushPress hen hun overwinningen posten op de sociale feed in de app.

Dit houdt de motivatie hoog en bouwt een gemeenschapsgevoel op, waardoor trainingen een gedeelde ervaring worden. Eigenaren van sportscholen kunnen met leden communiceren door middel van 'vind ik leuk'-berichten, opmerkingen en 'shoutouts', waardoor er diepgaandere verbindingen ontstaan.

Plus, PushPress integreert met tools voor het bijhouden van prestaties, zodat leden voortgang kunnen registreren, doelen kunnen stellen en verantwoordelijk kunnen blijven - alles binnen hetzelfde platform.

PushPress beste functies

Betrek prospects en leden met tweewegs-sms'jes, e-mails en automatisering van sociale media

Bouw een gemeenschap op met leaderboards, shoutouts en hoogtepunten voor toppresteerders

Zelf reserveren, wachtlijstbeheer en de beschikbaarheid van personeel in realtime bijhouden

PushPress limieten

De functie voor het geven van commentaar tussen de sporter en de coach kan achterlopen

Ervaring is beter op de browser dan op de app

PushPress prijzen

Free Forever

Pro: $159/maand

Max: $229/maand

PushPress beoordelingen en reviews

G2: 4. 9/5 (150+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (180+ beoordelingen)

7. Gymdesk (het beste voor een 24/7 fitnesscentrum)

via GymDesk

Ooit gedacht een fitnessstudio te bezitten die 24/7 voor zichzelf zorgt? De toegang op afstand van Gymdesk maakt dat mogelijk - leden kunnen de deuren openen met hun smartphone en er zijn geen sleutelkaarten nodig.

Het systeem verleent of beperkt automatisch invoer op basis van de status van betaling, zodat alleen actieve leden toegang krijgen tot de sportschool. Bovendien kunnen eigenaren van sportscholen met realtime monitoring check-ins bijhouden, de veiligheid beheren en de activiteiten vanaf elke locatie soepel laten verlopen.

Gymdesk beste functies

Bouw en host een professionele website met aanpasbare sjablonen die bij uw merk passen

Stroomlijn onboarding en volg de voortgang van leadconversie in één platform

Verzend teksten en e-mails in bulk om je hele ledenbestand moeiteloos te betrekken

Gymdesk limieten

Website-integraties zijn gelimiteerd

Aanwezigheidscontrole kan verwarrend zijn als er meerdere lessen worden gegeven

Gymdesk prijzen

Micro sportschool abonnement: $75/maand

Klein sportschool abonnement: $100/maand

Middelgroot sportschool abonnement: 150 dollar per maand

Groot sportschool abonnement: $200/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Gymdesk

G2: 4. 8/5 (20+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (120+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Gymdesk zeggen

Gymdesk was letterlijk het eerste wat we kochten voordat we met onze sportschool begonnen. Alleen al de aankoop en de instelling maakten alles wat we moesten doen om te beginnen zoveel duidelijker. Het is heel veelzijdig en je kunt zo veel of zo weinig functies gebruiken als je nodig hebt. We integreren met stripe en hebben in 2 jaar nog nooit een probleem gehad met betalingen. Goed gedaan GymDesk

8. Pike13 (Beste voor het minimaliseren van de administratieve werklast)

via Pike13

Pike13 vermindert uw administratieve taken door de werklast aan de clients over te laten. Met het Self-Service Client Portal kunnen leden sessies boeken, hun profiel bijwerken en betalingen afhandelen - en dat allemaal zonder dat uw personeel er tijd aan hoeft te besteden. Deze autonomie verbetert de client ervaring en maakt uw personeel vrij om zich te concentreren op het leveren van uitzonderlijke service.

Pike13 beste functies

Stroomlijn personeelsplanning, salarisadministratie en commissie bijhouden om teambeheer te vereenvoudigen

Genereer gedetailleerde financiële rapportages om inkomsten, uitstaande betalingen en bedrijfsgroei te controleren

Bied een branded mobiele app voor naadloze interacties met clients, waaronder boekingen, betalingen en notificaties

Pike13 limieten

De rapportage functie kan een uitdaging zijn om mee te werken

De software kan onjuiste verklaringen van afstand genereren

Pike13 prijzen

Essential: $139/maand

Geavanceerd: $199/maand

Premium: $279/maand

Beoordelingen en recensies van Pike13

G2: 3. 6/5 (40+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 1/5 (140+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Pike13 zeggen

Je kunt het rooster van iedereen op één plek vinden of alleen je eigen rooster bekijken.

9. Glofox (het beste voor het beheren van de betrokkenheid van leden)

via Glofox

De Smart No-Show Recovery functie van Glofox houdt niet alleen absenties bij, maar werkt ook actief aan het opnieuw betrekken van leden. Het Strike-systeem kent een 'strike' toe wanneer iemand herhaaldelijk een les overslaat zonder af te zeggen, en na een bepaald aantal 'strikes' kan de mogelijkheid om toekomstige lessen te boeken worden beperkt.

Dit moedigt leden aan om op tijd te komen of af te zeggen, waardoor je lesrooster nauwkeurig blijft en de betrokkenheid hoog. Bovendien helpt de functie Afspraken van Glofox om no-shows te voorkomen door e-mails ter herinnering en sms-notificaties te versturen, zodat de leden hun fitnessroutines blijven toewijzen.

De beste functies van Glofox

Geef leden de mogelijkheid om hun abonnement direct via de app te pauzeren

Automatisch alternatieve tijdsloten of wachtlijstopties aanbevelen als een les vol zit

Rangschik je beste leads op basis van betrokkenheid en eerdere interacties om prioriteit te geven aan follow-ups

Glofox limieten

Clients kunnen hun lidmaatschap pas verlengen als het bestaande afloopt

De marketing suite lijkt omvangrijk

Glofox prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Glofox

G2: 4. 5/5 (120+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (330+ beoordelingen)

10. Exercise. com (het beste voor automatisering van uw verkooptrechter)

Ben je het beu om achter leads aan te jagen en te jongleren met follow-ups? Exercise.com dekt je. Het stroomlijnt je verkoopproces door het automatiseren van lead-nurturing via e-mail, sms en push notificaties, wat zorgt voor een consistente betrokkenheid zonder handmatige follow-ups.

De aangepaste dashboards bieden inzicht in inkomsten, trends in ledenaantallen en marketingprestaties, waardoor datagestuurde beslissingen mogelijk zijn. Daarnaast biedt het platform tools zoals aangepaste mobiele apps en gedetailleerde analyses om de betrokkenheid van leden te vergroten en de bedrijfsgroei te stimuleren.

De beste functies van Exercise. com

Stroomlijn het beheer van je klanten door leden online sessies te laten boeken, contracten te laten tekenen en betalingen te laten doen of via je aangepaste app

Houd leden betrokken met geautomatiseerde trainingsabonnementen, prestatierapporten en gepersonaliseerde motiverende berichten

Houd sleutelgegevens bij met realtime inzicht in aanwezigheid van leden, prestaties van trainers en de algehele gezondheid van uw business

Oef. com limieten

Biedt geen functie voor technische analyse

Het wijzigen van factuurdatums in bestaande sjablonen kan een uitdaging zijn

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Exercise. com

G2: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (220+ beoordelingen)

11. RhinoFit (het beste voor instelling van een flexibel factureringssysteem)

via RhinoFit

Met RhinoFit voelt het beheren van lidmaatschappen minder als een klus en meer als een fluitje van een cent. Je kunt alles aanpassen - proefaanbiedingen, groepspakketten en online inschrijvingen - aan de behoeften van jouw sportschool.

Met het flexibele factureringssysteem kun je wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse abonnementen instellen. Je kunt ook gemakkelijk kortingen aanbieden voor eerstehulpverleners, gezinnen of vooruitbetaalde lidmaatschappen. De geautomatiseerde herinneringen voor betalingen en integraties met populaire betalingsverwerkers zorgen voor minder stress bij transacties, zowel voor jou als voor je leden.

RhinoFit beste functies

Verkoop lidmaatschappen, pakketten en leskaarten rechtstreeks vanaf je website

Laat RhinoFit afstandsverklaringen, contracten en check-ins voor leden afhandelen

Geef leden sleutelloze invoer in je fitnesscentrum

RhinoFit limieten

Je moet handmatig van de ene pagina naar de andere gaan om de contactgegevens te krijgen van mensen met mislukte betalingen

RhinoFit prijzen

Standaard: $57/maand

24 uur per dag toegang: $149/maand

Affiliate Pro: $299/maand

Affiliate Plus: $399/maand

RhinoFit beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 0/5 (250+ beoordelingen)

leuk weetje: Volwassenen moeten ernaar streven om de meeste dagen actief te zijn, met 2,5 tot 5 uur matige lichaamsbeweging zoals wandelen of zwemmen, of 1,25 tot 2,5 uur zware lichaamsbeweging zoals joggen of voetballen per week. Een mix van beide is ook goed, zolang de beweging maar consistent blijft.

12. Vagaro (het beste voor het verzamelen van online boekingen via externe apps)

via Vagaro

Wil je geboekt worden zonder een vinger uit te steken? Vagaro helpt je op te vallen door je bedrijf op te nemen in de gratis marktplaats, waardoor het voor clients gemakkelijk wordt om direct te boeken via Google, Instagram of Apple Maps.

Met de intelligente planningssoftware kun je no-show kosten in rekening brengen, annuleringen beheren en lege plekken automatisch opvullen met klanten op de wachtlijst. Bovendien kun je met de ingebouwde marketingtools promo's, herinneringen en follow-ups sturen om je agenda vol en je clients betrokken te houden.

Vagaro beste functies

Run een online winkel voor supplementen, kleding en cadeaukaarten

Reserveer en beheer middelen vanuit je ingebouwde Vagaro kalender

Gebruik Vagaro Connect voor ononderbroken gesprekken met clients en toegang tot hun informatie

Vagaro limieten

Het kan een uitdaging zijn om met boekingsintegraties te werken

Vagaro kan je account afsluiten bij een gemiste betaling

Vagaro prijzen

Eén locatie: $30/maand per kalender

Meerdere locaties: Aangepaste prijzen

Vagaro beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (250+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (3.400+ beoordelingen)

13. TeamUp (het beste voor reputatiemanagement)

via TeamUp

Een sterke reputatie zorgt ervoor dat clients terugkomen - en nieuwe clienten aantrekken. TeamUp's Community Happiness functie automatiseert beoordelingsverzoeken en moedigt tevreden leden aan om hun ervaringen te delen op Google en Facebook.

Het helpt je ook feedback bij te houden, problemen aan te pakken en relaties met klanten te versterken, zodat je bedrijf groeit door positieve mond-tot-mondreclame.

TeamUp beste functies

Beheer en reageer op beoordelingen vanuit één gecentraliseerd dashboard

Stimuleer meer aanmeldingen met functies voor geautomatiseerde beoordelingsverzoeken

Dwing annulerings- en no-showkosten af om je inkomsten te beschermen

TeamUp limieten

Coaches ontvangen geen notificaties voor verschoven lessen

De kalender toont niet expliciet de beschikbaarheid van het personeel

TeamUp prijzen

Vanaf: 104$/maand voor 100 actieve klanten

TeamUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 6/5 (240+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (320+ beoordelingen)

wist u dat: Uit onderzoek blijkt dat oudere volwassenen die slechts drie dagen per week 7.500 stappen zetten, hun sterfterisico met meer dan 50% kunnen verlagen.

Beheer leden moeiteloos en blijf georganiseerd met ClickUp

Het ideale CRM voor fitnessbedrijven moet leadopvolging automatiseren, lesroosters vereenvoudigen, betalingen bijhouden en tegelijkertijd waardevolle inzichten bieden, zodat eigenaren van sportscholen slimmere zakelijke beslissingen kunnen nemen.

Kiezen voor een alles-in-één platform zoals ClickUp, in dit geval, maakt deze processen minder overweldigend. Met zijn aanpasbare dashboards, automatiseringsfuncties en integraties helpt ClickUp u bij het beheren van uw fitnesscentrum - of u nu nieuwe leden wilt aantrekken of uw huidige leden wilt behouden.

Waarom verzanden in administratief werk? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en houd uw business in beweging.