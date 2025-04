10 beste Clearfeed AI alternatieven in 2025

ClearFeed AI is een ondersteuningsplatform dat query's van klanten uit verschillende bronnen opvangt en doorstuurt naar Slack en MS Teams. Teams kunnen meerdere klantverzoeken beheren, hun responstijd versnellen en betere service bieden.

Als je echter geen MS Teams gebruikt of samenwerkt op Slack kanalen, is ClearFeed misschien niets voor jou. Bovendien kun je het platform niet gebruiken voor volledig ticketbeheer als tools zoals Zendesk of Jira geen deel uitmaken van je workflow.

We hebben 10 krachtige ClearFeed AI-alternatieven uitgekozen die je kunt gebruiken om je klantenservice te stroomlijnen.

Wat moet je zoeken in een ClearFeed AI-alternatief?

Stel je voor dat je klanten misloopt omdat je ondersteuningssysteem niet efficiënt is! Blijkbaar is het niet zeldzaam - 65% van de mensen is overgestapt naar een ander bedrijf vanwege een slechte klantenservice!

ClearFeed probeert dit te voorkomen, maar zijn beperkingen laten hiaten achter. Hier zijn een paar functies die je moet zoeken in een ClearFeed-alternatief om er zeker van te zijn dat het volledig is ontworpen om klantenservice te ondersteunen:

👉🏻 Gebruiksvriendelijke interface: Ga voor een tool met een duidelijke gebruikersinterface. Zorg ervoor dat verzoeken van klanten netjes worden georganiseerd en weergegeven. Dit zal je helpen om een solide ticketsysteem op te bouwen en verzoeken effectiever te beheren

$👉🏻 Automatisering: Zoek naar een tool met ingebouwde AI automatisering. Instance moet bijvoorbeeld in staat zijn om tickets te routeren, basis query's op te lossen en terugkerende taken zelf af te handelen

$👉🏻 Omnichannel ondersteuning: Kies een tool die meerdere communicatiekanalen ondersteunt, zoals e-mail, chat, helpdesk, enz. Omdat ClearFeed alleen Slack en MS Teams ondersteunt, wordt de flexibiliteit sterk beperkt

👉🏻 Aanpasbaarheid: Kies een tool die je kunt personaliseren. Je moet bijvoorbeeld workflows kunnen aanpassen en specifieke regels voor automatisering kunnen instellen om te voldoen aan de behoeften van je bedrijf

👉🏻 Integraties met derde partijen: Zoek naar een tool die naadloze integratie ondersteunt met andere tools in je werkstroom, zoals helpdeskoplossingen, CRM-software, tools voor projectmanagement, enz. Dit zal u helpen uw klantenservice te stroomlijnen

De 10 beste ClearFeed AI alternatieven

Hier zijn de top 10 ClearFeed alternatieven die je kunt gebruiken in jouw organisatie:

1. ClickUp (het beste voor AI-gebaseerde samenwerking en projectmanagement)

Hoewel het misschien niet zo lijkt, heeft de kwaliteit van de interne samenwerking binnen je bedrijf veel te maken met de ondersteuning die het bedrijf biedt aan zijn klanten.

Teams die naadloos samenwerken zijn bijvoorbeeld beter in kennisbeheer. Ook al is het maar één aspect, het helpt ze alleen al om tickets aan te maken, query's op te lossen en problemen nauwkeuriger te escaleren, wat 41% meer tevredenheid bij klanten oplevert.

Dus, als hier de strijd ligt voor jouw bedrijf, koop dan de alles-in-één app voor werk- ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Uit een ClickUp onderzoek blijkt dat kenniswerkers gemiddeld 6 dagelijkse verbindingen onderhouden op hun werkplek. Dit brengt waarschijnlijk meerdere pings heen en weer met zich mee via e-mails, chatten en projectmanagement tools. Wat als u al deze gesprekken op één plaats zou kunnen samenbrengen? Met ClickUp kan dat! Het is de alles app voor werk die projecten, kennis en chatten op één plek combineert - allemaal aangedreven door AI die u en uw team helpt sneller en slimmer te werken.

Lees hier hoe het deze gebruiker heeft geholpen bij het ondersteunen van zijn klantenservice:

De toepassing van ClickUp verbeterde niet alleen onze processen, maar gaf ook vorm aan de afdeling Customer Success, waardoor we konden groeien van 2k naar 8k klanten per jaar.

De toepassing van ClickUp verbeterde niet alleen onze processen, maar gaf ook vorm aan de afdeling Customer Success, waardoor we konden groeien van 2k naar 8k klanten per jaar.

De Customer Service Solution van ClickUp heeft meerdere tools en functies waarvan u kunt profiteren. Het bevat bijvoorbeeld aanpasbare sjablonen voor klantenservice waarmee vertegenwoordigers informatie over clients kunnen verzamelen, feedback kunnen bijhouden en in realtime kunnen samenwerken.

Maar degene die een speciale vermelding verdient is ClickUp Brain - het native AI-systeem van het platform.

Versnel werkstromen door gebruik te maken van ClickUp Brain

Brain is de centrale hub van ClickUp. Of je nu details over een specifieke query wilt opvragen of de status van een lopende query wilt weergeven, je bent altijd maar één klik verwijderd. Het helpt teams van klantenservice ook om efficiënter samen te werken.

Bekijk deze korte uitleg om meer informatie te krijgen over ClickUp Brain! 👇

Door de communicatie te centraliseren, zorgt Brain ervoor dat teamleden query's van klanten kunnen bespreken, updates kunnen delen en taken kunnen toewijzen binnen één gezamenlijke werkruimte, waardoor de kans op vertraging of miscommunicatie afneemt.

Maar daar houdt het niet op: met Brain kun je ook taken automatiseren en aangepaste workflows maken om je klantenservice te stroomlijnen, zoals we hier hebben gedaan:

Wijs prioriteiten toe aan tickets voor klantenservice met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp CRM om uw query pijplijn te visualiseren in 10+ zeer flexibele weergaven

Een andere vermeldenswaardige functie is ClickUp CRM. Hiermee kun je de pijplijn van je query's visualiseren, taken aan leden van je team toewijzen en hun status, prioriteit, enz. controleren.

Het automatiseert ook veel elementen van de hele workflow voor klantenservice, van statusupdates tot het toewijzen van taken, zodat je je aandacht kunt verleggen naar waar het echt nodig is.

💡 Pro Tip: Wilt u uw beheersysteem voor klantenservice stroomlijnen? Dat kan met het ClickUp Customer Service Management sjabloon. Hiermee kunt u: Bijhouden, prioriteren en beheren van query's van klanten in een gecentraliseerde weergave

Wijs tickets automatisch toe aan teamleden op basis van werklast of expertise

Stel deadlines in en ontvang waarschuwingen om query's tijdig op te lossen

ClickUp beste functies

Beheer klantverzoeken efficiënt met ClickUp-taaken door ze om te zetten in traceerbare tickets

Houd teamdoelen moeiteloos bij met ClickUp Goals en zorg ervoor dat elk klantverzoek zijn deadline haalt

Werk in realtime samen aan documenten met ClickUp Docs om kennis en bronnen te delen

Visualiseer ondersteuningsprestaties met ClickUp Dashboards en genereer gedetailleerde rapporten voor datagestuurde besluitvorming

Integreer ClickUp naadloos met Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira en Google Drive om de communicatie te centraliseren

Vind elke Taak of opmerking direct met ClickUp Universal Search om te voorkomen dat u belangrijke updates mist

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden de tool vaak overweldigend vanwege het brede bereik aan functies

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Ik vind het prettig hoe aanpasbaar ClickUp is. De mogelijkheid om aangepaste workflows en weergaven te maken die passen bij onze workflow is een groot voordeel geweest voor mijn IT-afdeling. De flexibiliteit in het organiseren van taken en mijlpalen helpt ons om op schema te blijven, vooral bij complexe projecten. ClickUp integreert ook goed met andere tools, zoals Zapier, waardoor we taken kunnen automatiseren. ClickUp heeft de samenwerking en het bijhouden van projecten in mijn team verbeterd.

Ik vind het prettig hoe aanpasbaar ClickUp is. De mogelijkheid om aangepaste workflows en weergaven te maken die passen bij onze workflow is een groot voordeel geweest voor mijn IT-afdeling. De flexibiliteit in het organiseren van taken en mijlpalen helpt ons om op schema te blijven, vooral bij complexe projecten. ClickUp integreert ook goed met andere tools, zoals Zapier, waardoor we taken kunnen automatiseren. ClickUp heeft de samenwerking en het bijhouden van projecten in mijn team verbeterd.

2. Zendesk AI (het beste voor AI-gestuurde automatisering van klantenservice en ticketing)

via Zendesk AI

Zendesk is een platform voor klantenservice in de cloud. Als je op zoek bent naar een tool met geavanceerde automatiseringsmogelijkheden, dan lokken de AI-gestuurde chatbots en zelfbedieningsopties je misschien.

Het platform ondersteunt ook omnichannel communicatie, zodat je team moeiteloos kan schakelen tussen e-mail, chatten en sociale media om een onbeperkt aantal query's en tickets van klanten af te handelen. Bovendien biedt Zendesk solide analyse- en rapportagemogelijkheden en is het ook toegankelijk op browsers.

Zendesk AI beste functies

Biedt intelligente ticketroutering naar de juiste agenten

Verbetert de efficiëntie met AI-gegenereerde antwoorden en macro's

Biedt een uitgebreide marktplaats van apps voor uitgebreide functies

Integreert met Salesforce, Slack en Shopify voor naadloze workflows

Zendesk AI limieten

Vereist complexe installatie voor geavanceerde automatisering workflows

Mist flexibele rapportage zonder apps van derden

Zendesk AI prijzen

Ondersteuningsteam: $25/maand per agent

Suite Team: $69/maand per agent

Suite Professional: $149/maand per agent

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Zendesk AI beoordelingen en reviews

G2: 4. 3/5 (6.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Jira Service Management (het beste voor IT-servicebeheer en DevOps Teams)

via Jira Servicebeheer

Worstelt jouw organisatie met incident-, wijzigings- of probleembeheer? Jira automatiseert workflows om dit voor je te regelen. Het is een IT Service Management (ITSM)-tool die processen stroomlijnt met ingebouwde ITIL-praktijken. Dit helpt de serviceverlening aan clients te verbeteren, de uitvaltijd te verminderen en de kwaliteit van probleemoplossing te verbeteren.

Het verbetert ook de samenwerking tussen DevOps- en engineeringteams door workflows te standaardiseren. Daarnaast biedt het platform robuust asset- en configuratiebeheer dat essentieel is voor het vereenvoudigen van probleemoplossing.

Jira Service Management beste functies

Biedt een selfserviceportaal voor werknemers en klanten

Ondersteunt SLA bijhouden en gedetailleerde service analytics

Maakt flexibele aanpassing mogelijk met automatiseringsregels en API's

Integreert met Confluence, Bitbucket en Microsoft Teams voor naadloze activiteiten

Jira Service Management limieten

Limiet aan aanpassingsopties voor lagere abonnementen, waardoor geavanceerde functies worden beperkt

Mist ingebouwde integratie van telefoonondersteuning voor spraakgebaseerde query's

Prijzen voor Jira Servicebeheer

Free Forever

Standaard: $19. 04/maand per agent

Premium: $47. 82/maand per agent

Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira Service Management beoordelingen en reviews

G2: 4. 2/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira Service Management?

Over het algemeen is het een goed platform voor het beheren van IT-verzoeken en incidenten. Als je eenmaal de installatie onder de knie hebt, helpt het echt bij het stroomlijnen van de communicatie en het oplossen van tickets. Het is betrouwbaar, maar het zou zeker wat gebruiksvriendelijker kunnen zijn.

Over het algemeen is het een goed platform voor het beheren van IT-verzoeken en incidenten. Als je eenmaal de installatie onder de knie hebt, helpt het echt bij het stroomlijnen van de communicatie en het oplossen van tickets. Het is betrouwbaar, maar het zou zeker wat gebruiksvriendelijker kunnen zijn.

💡 Pro Tip: 91% van de ontevreden klanten klaagt niet, ze gaan gewoon weg. Houd dus inactiviteit en afnemende betrokkenheid bij om ze te pakken voordat ze weggaan. 🚶🏻

4. Intercom (het beste voor conversationele klantenservice en live chatten)

via Intercom

Uit gegevens blijkt dat 69% van de klanten de voorkeur geeft aan conversationele chatbots om contact op te nemen met een bedrijf. Intercom biedt dit voornamelijk. Zijn AI-agent heet Fin en je kunt hem implementeren om accurate antwoorden te geven aan klanten, interacties met verkopers te personaliseren en gesprekken te routeren naar de juiste menselijke agenten.

Fin is ook in hoge mate aanpasbaar, zodat je de toon van de stem kunt aanpassen aan het beleid en de procedures van je bedrijf. Een ander voordeel van Intercom is de diepgaande rapportage. Of je nu wilt weten waarom een ticket is aangemaakt of hoe je agents presteren, de AI-gegenereerde inzichten onthullen alles.

Intercom beste functies

Houdt klantinteracties bij met een geïntegreerde inbox en CRM-mogelijkheden

Maakt proactieve betrokkenheid mogelijk met gerichte in-app en e-mail berichten

Biedt aanpasbare workflows voor verkoop- en ondersteuningsteams

Integreert met Stripe, Marketo en Google Analytics voor klantinzichten

Intercom limieten

Limiteert geavanceerde rapportage tot hogere abonnementen, waardoor kleinere teams minder zichtbaarheid hebben

Mist een ingebouwde zoekfunctie voor de kennisbank in het chatvenster

Intercom prijzen

Essentieel: $39/maand per zetel

Geavanceerd: $99/maand per zetel

Expert: $139/maand per zetel

Beoordelingen en recensies van Intercom

G2: 4. 5/5 (3.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (1.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Intercom?

Intercom is echt makkelijk te gebruiken, ik gebruik het elke dag om verbinding te houden met onze klanten en het heeft alle functies die ik nodig heb. Ik vind de functie waarbij we het ticket kunnen oproepen als we het nog niet willen sluiten erg goed, net als de functie waarbij we een back-office ticket kunnen aanmaken. Hun ondersteuningsteam is ook super behulpzaam.

Intercom is echt makkelijk te gebruiken, ik gebruik het elke dag om verbinding te houden met onze klanten en het heeft alle functies die ik nodig heb. Ik vind de functie waarbij we het ticket kunnen oproepen als we het nog niet willen sluiten erg goed, net als de functie waarbij we een back-office ticket kunnen aanmaken. Hun ondersteuningsteam is ook super behulpzaam.

5. Freshdesk (Beste voor omnichannel klantenservice met automatisering)

via Freshdesk

Freshdesk is een ander cloudgebaseerd platform voor klantenservice op de lijst. Het beschikt echter over een USP die de rest niet biedt - AI-gestuurde sentimentanalyse. Dit betekent dat je deze tool kunt gebruiken om tickets te prioriteren door de toon van berichten van klanten te beoordelen.

Daarnaast ondersteunt het platform omnichannel communicatie (e-mail, chatten, telefoon en sociale media), biedt het gamificatiefuncties en een kennisbank om zelfbediening door klanten te bevorderen.

Freshdesk beste functies

Automatiseert tickettoewijzing en respons met AI-gestuurde Freddy

Houdt SLA's en responstijden bij met realtime monitoring

Maakt aangepaste automatiseringsregels voor terugkerende taken mogelijk

Integreert met WhatsApp, Zapier en QuickBooks voor uitgebreide mogelijkheden

Freshdesk limieten

Beperkt geavanceerde analyses en rapportage tot premium abonnementen

Vertraagt bij het verwerken van grote ticketvolumes, wat de prestaties beïnvloedt

Freshdesk prijzen

Free Forever

Groei: $18/maand per agent

Pro: $59/maand per agent

Enterprise: $95/maand per agent

Freshdesk beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.300+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Een man live-tweette ooit de slechte service van zijn luchtvaartmaatschappij en kreeg sneller hulp dan mensen die de hotline belden! 📳

6. Zoho Desk (Beste voor kosteneffectieve helpdeskoplossingen met AI-hulp)

via Zoho Desk

Als je een kosteneffectieve oplossing voor klantenservice wilt, maar niet wilt inleveren op functies, dan kan Zoho Desk een ideale oplossing voor je zijn. Het is AI-gestuurd en zit boordevol veelzijdige functies.

Met Zoho Desk kun je het categoriseren en toewijzen van tickets automatiseren met behulp van de AI-assistent van Zia-Zoho. Je kunt ook de zelfbediening van klanten verbeteren door aanpasbare helpcentra en kennisbanken te creëren. Daarnaast is de gebruikersinterface van de tool een genot.

Als je het dashboard start, kun je elk klantverzoek weergeven, gesorteerd op de datum waarop het ticket is aangemaakt. Dit maakt het gebruik zeer ongecompliceerd.

Zoho Desk beste functies

Houdt SLA's en escalaties bij met realtime waarschuwingen voor onopgeloste tickets

Ondersteunt helpdesks van meerdere merken onder één account voor bedrijven die meerdere merken beheren

Maakt contextuele samenwerking mogelijk met privé opmerkingen en gedeelde aantekeningen binnen tickets

Integreert naadloos met Zoho CRM, Slack en Jira en zorgt zo voor verbonden workflows

Zoho Desk limieten

Vereist complexe installatie voor aangepaste workflows en automatisering

Beperkt API-aanroepen en integraties met derden op abonnementen van een lager niveau

Zoho Desk prijzen

Free Forever

Standaard: $14/gebruiker

Professioneel: $23/gebruiker

Enterprise: $40/gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (6.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (2.100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho Desk?

Met Zoho Desk kun je eenvoudig communiceren met klanten via verschillende communicatiekanalen. Problemen van klanten worden sneller opgelost. Het biedt 24/7/365 klantenservice.

Met Zoho Desk kun je eenvoudig communiceren met klanten via verschillende communicatiekanalen. Problemen van klanten worden sneller opgelost. Het biedt 24/7/365 klantenservice.

7. ServiceNow (het beste voor IT-servicemanagement en automatisering van de werkstroom in ondernemingen)

via ServiceNu

Een andere ITSM-tool, ServiceNow, staat vooral bekend om het ondersteunen van bedrijfsbrede dienstverlening met functieoverschrijdende workflows. Dit is van vitaal belang voor een naadloze samenwerking tussen teams, het snel oplossen van problemen en het leveren van een consistente servicekwaliteit in de hele organisatie.

Daarnaast onderscheidt het platform zich door de toewijzing van veiligheid. Terwijl andere tools je alleen tickets laten aanmaken, verbetert ServiceNow de veiligheid met ingebouwd risico- en nalevingsbeheer.

Het biedt ook realtime service health monitoring en voorspellende inzichten om je te helpen solide, datagestuurde beslissingen te nemen.

ServiceNow beste functies

Verbetert de efficiëntie met virtuele agents voor veelvoorkomende query's voor ondersteuning

Past workflows aan via een no-code/low-code platform

Maakt beheer van IT-middelen mogelijk met gedetailleerd bijhouden van de levenscyclus

Integreert met Microsoft Teams, Salesforce en Okta

ServiceNow limieten

Vereist uitgebreide installatie en configuratie

Gebrek aan flexibiliteit voor kleine bedrijven

ServiceNu prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (2.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

8. Salesforce (de beste voor in CRM geïntegreerde klantenservice en casemanagement)

via Salesforce

Salesforce is waarschijnlijk de bekendste naam op de lijst. Het is in essentie een CRM-tool (Customer Relationship Management) en heeft verschillende functies die het beheer van klantenservice direct versnellen.

Salesforce biedt bijvoorbeeld AI-gestuurde suggesties voor query's van klanten om de productiviteit van agenten te verhogen. Het houdt ook klantinteracties over alle kanalen in realtime bij, zodat je niet steeds heen en weer hoeft te schakelen.

Je kunt ook geavanceerde rapportage en voorspellende analyses genereren om inzicht te krijgen in de prestaties van agenten, de oplostijd van tickets, trends op het gebied van klanttevredenheid, enz.

Salesforce beste functies

Automatiseert casemanagement met AI-gestuurde Einstein Bots

Ondersteunt selfserviceportals voor klanten en interne teams

Maakt omnichannel routering mogelijk voor vragen via chatten, e-mail en telefoon

Integreert naadloos met Slack, Google Werkruimte en Shopify

Salesforce limieten

Hoogwaardige abonnementen vereist voor toegang tot geavanceerde AI-functies

Ontbreekt real-time samenwerking zonder integraties met derden

Salesforce prijzen

Enterprise: $ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onbeperkt: $ 330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Einstein 1 Verkoop: $500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Starter Suite: $25/maand per gebruiker (maandelijks/jaarlijks gefactureerd)

Pro Suite: $100/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (5.600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce?

Over het geheel genomen is Salesforce een betrouwbare oplossing die de workflows van de klantenservice verbetert zodra deze volledig is geïnstalleerd. Ik gebruik het graag in mijn huidige bedrijf. Het stelt ons in staat om veel belangrijke apps en services te gebruiken.

Over het geheel genomen is Salesforce een betrouwbare oplossing die de workflows van de klantenservice verbetert zodra deze volledig is geïnstalleerd. Ik gebruik het graag in mijn huidige bedrijf. Het stelt ons in staat om veel belangrijke apps en services te gebruiken.

9. Help Scout (Beste voor gepersonaliseerde klantenservice met een gedeelde inbox)

via Helpverkenner

Help Scout is exclusief ideaal voor kleine teams en is software voor klantenservice. Het biedt een bereik aan nuttige functies voor het personaliseren van klantinteractie zonder al te veel complicaties.

Met ClearFeed kunnen jij en je team realtime chatten met je klanten. Je kunt ook hun tevredenheidsniveau bijhouden met ingebouwde CSAT-enquêtes om verborgen inefficiënties op te sporen en betere ondersteuning te bieden.

Help Scout biedt ook kant-en-klare en aangepaste dashboards voor eenvoudige rapportage over prestaties en wordt geleverd met een mobiele app voor het beheren van tickets onderweg.

Help Scout beste functies

Automatiseert workflows met op regels gebaseerde ticketing, follow-ups en SLA-beheer

Biedt gedeelde inboxen voor teamsamenwerking bij query's van klanten

Verbetert selfservice met een geïntegreerde, aanpasbare kennisbank

Kan naadloos worden geïntegreerd met Shopify, Trello en Asana, waardoor ondersteuningsprocessen worden gestroomlijnd

Help Beperkingen uitsluiten

Vereist afzonderlijke abonnementen voor het beheer van meerdere kanalen

Biedt beperkte meertalige ondersteuning vergeleken met concurrenten

Help Scout prijzen

Free Forever

Standaard: $55/maand

Plus: $83/maand

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (200+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? De eerste e-mail van Amazon's klantenservice werd beantwoord door Jeff Bezos zelf! 😮

10. HubSpot Service Hub (het beste voor klantenservice geïntegreerd met marketing en verkoop)

via HubSpot Service Hub

Last but never least staat HubSpot Service Hub in de lijst.

Bekijk deze video waarin de belangrijkste functies worden uitgelegd!

Als je een tool wilt waarmee je het beheer van klantenservice voor zowel marketing- als verkoopteams kunt verbeteren, dan is dit een goede keuze. Dit platform verenigt klantenservice en CRM met geïntegreerde ticketing en casemanagement om marketing-, verkoop- en ondersteuningsteams op één lijn te houden.

Het automatiseert ook workflows met behulp van AI-tools, biedt ingebouwde dashboards voor het bijhouden van de statistieken van de klantenservice en synchroniseert met de verkoop- en marketingtools van HubSpot voor een complete klantervaring.

HubSpot Service Hub beste functies

Ondersteunt multichannel communicatie via e-mail, chatten en sociale platforms

Biedt tools en enquêtes voor feedback van klanten om de kwaliteit van de service te meten

Maakt het aanmaken van kennisbanken voor selfservice mogelijk, waardoor het aantal ondersteuningsverzoeken afneemt

Integreert met Zoom, Slack en Mailchimp voor verbeterde klantinteracties

HubSpot Service Hub limieten

Vereist hogere abonnementen voor geavanceerde automatisering en rapportage

Limiet chatbot functie zonder HubSpot Marketing Hub integratie

HubSpot Service Hub prijzen

Free Forever

Starter: $20/maand per zetel

Professioneel: $100/maand per zetel

Enterprise: $150/maand per zetel

HubSpot Service Hub beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (2.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Service Hub?

De service hub is een geweldige methode om alle problemen van klanten te centraliseren, zodat mijn team alle problemen efficiënt kan bijhouden en beantwoorden. Het platform is eenvoudig te gebruiken als je eenmaal de basis onder de knie hebt en stelt me in staat om Taken aan mijn team toe te wijzen zonder heen-en-weer communicatie. Klanten kunnen dan de status van hun eigen tickets bijhouden en in realtime zien waar we aan werken.

De service hub is een geweldige methode om alle problemen van klanten te centraliseren, zodat mijn team alle problemen efficiënt kan bijhouden en beantwoorden. Het platform is eenvoudig te gebruiken als je eenmaal de basis onder de knie hebt en stelt me in staat om Taken aan mijn team toe te wijzen zonder heen-en-weer communicatie. Klanten kunnen dan de status van hun eigen tickets bijhouden en in realtime zien waar we aan werken.

✨ Speciale vermeldingen Atera: Verenigt bewaking op afstand, IT-automatisering en AI-gestuurde ticketing

SysAid: Automatiseert IT-servicemanagement met AI-gestuurde workflows en zelfbedieningstools

LiveAgent: Verbetert klantenservice met AI-gestuurde ticketing, live chatten en omnichannel communicatie

Maak van ticketbeheer een peulenschil met ClickUp!

ClearFeed is een betrouwbare tool voor klantenservice, maar schiet tekort op het gebied van end-to-end management. Het ontbreekt aan een uitgebreid ticketsysteem, geavanceerde automatisering en naadloze workflows. Dit maakt het moeilijker om klanten tevreden te houden en je business soepel te runnen.

Om klantenservice echt te verbeteren, heb je een alles-in-één oplossing nodig zoals ClickUp.

Taakbeheer, realtime communicatie en ticketing worden geautomatiseerd, zodat elke query wordt toegewezen, prioriteit krijgt en efficiënt wordt opgelost. Met integraties met Slack, Microsoft Teams en Zendesk vereenvoudigt ClickUp teamwerk en versnelt het reacties.

Klaar om het ondersteuningssysteem van je bedrijf te transformeren?

Probeer ClickUp vandaag nog- meld je hier aan voor een snelle gratis proefversie!