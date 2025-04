11 beste software voor beheer van velddiensten in 2025

Veldwerk kan aanvoelen als een non-stop gevecht. Het ene moment wijst u taken toe, het volgende moment heeft u te maken met een last-minute schemawijziging of probeert u een technicus bij te houden. Een gemiste update of een dubbele boeking kan alles in de war sturen, wat leidt tot vertragingen, gefrustreerde klanten en tijdverlies.

Dat is waar software voor het beheer van velddiensten om de hoek komt kijken.

Het houdt je team met elkaar in verbinding, de bestellingen op orde en de taken in beweging zonder de gebruikelijke chaos. In deze gids bespreken we de 11 beste servicemanagement softwareplatforms die je servicebedrijf soepeler en efficiënter kunnen maken.

60 seconden samenvatting Hier zijn de 11 beste software voor veldbeheer die je kunt proberen: ClickUp: De beste voor field service bijhouden en projectmanagement : De beste voor field service bijhouden en projectmanagement Jobber: Beste voor gestroomlijnde offertes en facturatie Housecall Pro: Beste voor geautomatiseerde planning en communicatie met klanten Service Fusion: Beste voor alles-in-één taakbeheer en dispatching ServiceTitan: Beste voor veld service ondernemingen op enterprise niveau Zuper: Beste voor AI-gestuurd personeels- en wagenparkbeheer Zoho FSM: Beste voor kleine bedrijven en groeiende field service teams Salesforce Field Service: Beste voor geavanceerde planning en analyses Oracle Filed Service: Beste voor AI-gestuurde personeelsoptimalisatie FieldEdge: Beste voor HVAC, sanitair en elektrische diensten Microsoft Dynamics 365 Field Service: Beste voor grootschalige activiteiten en integraties

Wat moet je zoeken in software voor veldservicemanagement?

Alle software voor buitendienst is NIET gelijk. De belangrijkste stap bij de selectie van software voor buitendienst is een zorgvuldige analyse van de behoeften en documentatie van de processen VOORDAT u naar de software gaat kijken. Van daaruit moet je bereid zijn te accepteren welk percentage van je behoeften en processen out of the box kan worden afgehandeld, welk percentage kan worden afgehandeld door je proces aan te passen aan de software en welk gat er nog overblijft. Soms kan dat gat worden gedicht door aanpassingen, maar zorg ervoor dat u weet welk niveau van aanpassingen beschikbaar is. In veel van de cloud producten kan dat beperkt zijn tot velden die door de gebruiker gedefinieerd zijn, zonder scherm- of werkstroomopties.

Servicewerkzaamheden op het veld zijn complex en de juiste software kan het verschil maken. Maar met zo veel opties die beloven om uw werkstroom te vereenvoudigen, is het moeilijk om te weten welke software echt werkt.

Een paar sleutel factoren kunnen je helpen om je lijst te beperken en software te vinden die echt past bij je zakelijke behoeften:

Snelle planning en dispatching

Je team is altijd onderweg, dus heb je software nodig waarmee je snel en probleemloos taken kunt toewijzen. Zoek naar drag-and-drop planning, geautomatiseerde dispatching en realtime updates zodat iedereen weet waar hij moet zijn.

Mobiele toegang voor teams die onderweg zijn

Als uw buitendienstmedewerkers afhankelijk zijn van papierwerk of moeten bellen voor updates, dan is dat een probleem. Een goed FSM-systeem moet een degelijke mobiele app hebben met een gebruiksvriendelijke interface waarin ze taakgegevens kunnen weergeven, statussen kunnen bijwerken en zelfs handtekeningen van klanten kunnen opvragen - allemaal vanaf hun telefoon of tablet.

Real-time bijhouden om de efficiëntie te verbeteren

Weten waar je team zich op een bepaald moment bevindt, helpt bij snellere reactietijden en betere klantenupdates. GPS bijhouden maakt het gemakkelijker om routes te optimaliseren en onnodige vertragingen te voorkomen.

Slimmer voorraadbeheer

Niets is erger dan een technicus die komt opdagen zonder de juiste onderdelen. Een betrouwbaar FSM-systeem houdt de voorraadniveaus bij en laat u bestellingen plaatsen voordat ze op zijn, wat tijd bespaart en frustratie voorkomt. Dit helpt ook bij het opbouwen van klantenloyaliteit.

Eenvoudige facturatie & snellere betalingen

Facturatie zou geen karwei moeten zijn. Met de beste FSM-software kun je ter plekke facturen genereren, digitale betalingen accepteren en alles synchroniseren met je boekhoudsoftware zodat je sneller betaald krijgt.

Beter klantenbeheer

Klanten waarderen updates! Geautomatiseerde herinneringen voor afspraken, ETA's van technici en follow-ups houden hen op de hoogte en verbeteren hun ervaring.

📖 Lees meer: Klantbeheerstrategieën: Een gids voor het opbouwen van superieure relaties met klanten

Uw FSM-software moet goed samenwerken met uw bestaande tools voor Taakbeheer. Hoe soepeler de integratiemogelijkheden, hoe minder handmatig werk u hoeft te doen om gegevens over te dragen en te beheren.

Flexibel en schaalbaar voor groei

Als je business groeit, moet je software met je mee kunnen groeien. Aanpasbare werkstromen en flexibele prijsabonnementen zorgen ervoor dat je nu en in de toekomst gedekt bent.

De juiste FSM-software moet uw leven gemakkelijker maken en bijdragen aan de groei van uw bedrijf. Focus op wat tijd bespaart, de operationele efficiëntie verbetert en klanten tevreden houdt.

📖 Lees meer: De beste contactbeheersoftware voor professionele services

De beste software voor veldservicemanagement

Op basis van bovenstaande checklist hebben we een lijst samengesteld van de beste field service management oplossingen om te bekijken.

1. ClickUp (de beste voor field service bijhouden en projectmanagement)

Probeer ClickUp-It's Free Maak een volledig aanpasbaar CRM in ClickUp voor beter bijhouden van service

ClickUp is de alles app voor werk, gemaakt om elk onderdeel van uw bedrijfsvoering te stroomlijnen. Het vereenvoudigt de planning, het klantenbeheer en het bijhouden van taken, zodat je team alles heeft wat het nodig heeft om service van topkwaliteit te leveren.

Heb je genoeg van starre, universele systemen? Met ClickUp CRM kunt u alles aanpassen, van de weergave van taken tot gegevensvelden. Bouw pijplijnen die overeenkomen met uw werkstroom - of het nu "Nieuwe aanvraag", "Gepland" of "Voltooid" is, u weet altijd waar elke opdracht zich bevindt.

Je kunt onder andere schakelen tussen Kanban-borden (voor snel plannen met slepen en neerzetten), de lijstweergave (voor een eenvoudig overzicht van taken) en de tabelweergave (voor een gestructureerde, spreadsheetachtige weergave).

💡 Pro Tip: Als ClickUp (of CRM) nieuw voor u is, begin dan met het kant-en-klare ClickUp CRM sjabloon! Deze is ontworpen om u te helpen in een mum van tijd een aangepast CRM op te zetten met kant-en-klare pijplijnen, personalisatie en automatisering van de verkoop.

Dat is nog niet alles! ClickUp-taaken vereenvoudigen het taakbeheer door werkorders toe te wijzen, deadlines in te stellen en taken aan klanten te koppelen.

Maak en organiseer binnen een ClickUp-taak eenvoudig gedetailleerde Checklists om uw to-dos bij te houden

ClickUp Automatiseringen zorgen ondertussen voor follow-ups, herinneringen voor afspraken en statusupdates, waardoor er minder handmatige inspanning nodig is en alles efficiënt blijft verlopen. Wijs automatisch taken toe wanneer een serviceaanvraag wordt ingediend, werk de status van taken bij wanneer technici in- of uitchecken en trigger herinneringen als een taak aan het einde van de dag nog niet als Voltooid is gemarkeerd.

Het lijkt misschien veel werk om dat allemaal in te stellen, maar gelukkig maakt het sjabloon ClickUp Facilities Service Management het eenvoudig om meteen aan de slag te gaan. Dit sjabloon is ontworpen om uw serviceverzoeken, toewijzingen van taken en planningen van technici netjes georganiseerd te houden.

ClickUp beste functies

Verminder het aantal open tabbladen en apps met ClickUp's native integraties en integraties met derden

Toegang tot ClickUp vanaf elk apparaat, of u nu op kantoor bent of onderweg

CRM-sjablonen instellen om een gecentraliseerd systeem voor client deliverables en verkoopprocessen te creëren

Bouw een verkoopvoorspellingsmodel met historische gegevens voor betere besluitvorming met ClickUp Brain

Elimineer silo's en versnel de communicatie door uw e-mails te integreren met ClickUp

Log uren en stel tijdsinschattingen in met native tijdsregistratie. Synchroniseer met tools zoals Toggl en Time Doctor om precies te zien hoe lang elke taak duurt

Bewaak de prestaties van technici en de voortgang van taken in realtime met ClickUp Dashboards

Krijg toegang tot meer dan 1000 ClickUp sjablonen om direct bestellingen, checklists en rapporten te standaardiseren

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

ClickUp limieten

Het kost tijd om alle functies te leren, maar het Helpcentrum van ClickUp kan het proces versnellen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

2. Jobber (de beste voor gestroomlijnde offertes en facturering)

via Jobber

Jobber houdt velddiensten eenvoudig zonder de kantjes eraf te lopen. Offreren is eenvoudig; je hoeft alleen beschrijvingen en foto's toe te voegen en clients kunnen alles controleren via de Client Hub. Moet je vaak vergelijkbare offertes sturen? Sjablonen zorgen ervoor dat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.

Je kunt zelfs prijzen aanpassen: een totaal weergeven, uitsplitsen per item of servicepakketten aanbieden om upselling te vergemakkelijken. Zodra een offerte is goedgekeurd, zet Jobber deze automatisch om in een opdracht, klaar voor planning en facturatie.

Jobber beste functies

Werk statussen bij, klok in en ontvang betalingen rechtstreeks vanaf een mobiel apparaat

Stuur geautomatiseerde follow-ups, herinneringen voor afspraken en beoordelingsverzoeken in het ingebouwde CRM

Gebruik Jobber Copilot om moeiteloos offertes te genereren, e-mails op te stellen en beheertaken af te handelen

Jobber beperkingen

Beperkte opties voor voortgangsbetalingen, alleen beschikbaar voor eenmalige opdrachten

Het ontbreken van een samenvoegoptie voor dubbele clients kan resulteren in een onoverzichtelijk CRM

Jobber prijzen

Core: $39/maand per gebruiker

Connect: $ 119/maand per gebruiker en $ 169/maand voor maximaal 5 gebruikers

Groei: $199/maand per gebruiker en $349/maand voor maximaal 10 gebruikers

Meerprijs: $599/maand voor maximaal 15 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Jobber

G2: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Housecall Pro (de beste voor geautomatiseerde planning en communicatie met klanten)

via Housecall Pro

Housecall Pro biedt een gecentraliseerd planningssysteem voor terugkerend onderhoud, last-minute service calls of eenmalige klussen. Klik op de planning, voeg de details toe en je kunt aan de slag. Het systeem haalt leads van apps zoals Thumbtack rechtstreeks naar het systeem en zet ze automatisch om in schattingen, taken en facturen.

De bedrijfsprestaties in de gaten houden is net zo eenvoudig. Housecall Pro biedt meer dan 35 ingebouwde rapportages over taken, schattingen, service abonnementen en betalingen. Je kunt ook aangepaste rapporten maken die zijn afgestemd op jouw behoeften.

De beste functies van Housecall Pro

Bespaar tijd met sjablonen voor taken waarin veelgebruikte procedures worden opgeslagen, zodat het niet meer nodig is om instructies voor routinetaken te herschrijven

Automatiseer de planning door technici te koppelen aan taken op basis van hun vaardigheden en beschikbaarheid

Integreer een boekingspagina op uw website of deel een directe link

Voorkom last-minute boekingen door een opzegperiode in te stellen, zodat je team genoeg voorbereidingstijd heeft

Gebruik Voice, het geïntegreerde zakelijke telefoonsysteem van Housecall Pro, voor een speciaal nummer voor werk

Housecall Pro limieten

Het systeem waarschuwt gebruikers niet als een medewerker al is geboekt voor een andere taak of gebeurtenis

Aantekeningen, foto's en andere details worden niet altijd overgenomen tussen taken of pagina's, wat leidt tot overmatig bladeren tussen pagina's

Housecall Pro prijzen

Basis: $79/maand per gebruiker

Essentials: $ 189/maand voor maximaal 5 gebruikers

MAX: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Housecall Pro zeggen

Over het algemeen denk ik dat Housecall Pro geweldig is voor eigenaren van kleine bedrijven, omdat ik altijd op zoek ben naar manieren om de werklast voor klantenbeheer te verminderen, zodat ik meer tijd heb om mijn bedrijf uit te breiden. Soms liep de app vast, waardoor ik geen waardevolle klantinformatie kon krijgen.

📖 Lees meer: Free Schedule Templates in Excel, Google Spreadsheets en ClickUp

4. Service Fusion (de beste voor alles-in-één taakbeheer en dispatching)

via Service Fusion

Omgaan met de verwachtingen van klanten kan aanvoelen als een fulltime baan, maar Service Fusion vereenvoudigt het. Klanten kunnen online opdrachten boeken, geautomatiseerde teksten ontvangen voorafgaand aan de opdracht en zelfs schattingen aftekenen zonder één enkel telefoontje.

Het dashboard geeft je een volledige weergave van je dagplanning, dispatching en zelfs het realtime bijhouden van het wagenpark. Het maken van taakschattingen gaat snel omdat servicelijnen en producten al vooraf zijn ingevuld, en ze omzetten in opdrachten is slechts een paar klikken verwijderd. Verkopers kunnen opdrachten beheren, bezoeken ter plaatse instellen en commissies bijhouden zonder tussen verschillende systemen te hoeven springen.

Service Fusion beste functies

Maak meerdere servicelocaties en klantcontacten aan en stel tegelijkertijd de factureringsvoorwaarden, communicatievoorkeuren en het bijhouden van verwijzingen in

Geef alle schattingen en taken op één plaats weer en deel details met veldwerkers via telefoon of tekst, rechtstreeks vanaf het dashboard

Synchroniseer met QuickBooks voor automatische updates van jobfacturen, stortingen en betalingsverwerking, samen met toegang tot exclusieve kortingen

Automatiseer salarisrapportages met functies voor het bijhouden van werkuren, externe activiteiten en het inklokken van werknemers

Service Fusion limieten

Maakt het moeilijk om toegang te krijgen tot een duidelijke lijst van onderhoudscontracten, wat leidt tot extra handmatig werk

Gebrek aan sterke back-end ondersteuning kan probleemoplossing vertragen

Service Fusion prijzen

Slimmer: $225/maand (onbeperkte gebruikers)

Meerprijs: $350/maand (onbeperkte gebruikers)

Pro: $575/maand (onbeperkte gebruikers)

Service Fusion beoordelingen en reviews

G2: 4. 1/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (200+ beoordelingen)

5. ServiceTitan (de beste voor ondernemingen die veldservices beheren)

via ServiceTitan

ServiceTitan opent op een dashboard-achtige startpagina die u direct een weergave geeft van de verkoop, omzet en taakprestaties, zodat u nooit hoeft te raden hoe de zaken ervoor staan. De totale inkomsten van voltooide opdrachtfacturen worden uitgesplitst, terwijl gemiste inkomsten uit niet-geboekte gesprekken, niet-geconverteerde opdrachten en annuleringen worden benadrukt.

Ondertussen kan je team op kantoor taken verdelen, klanten factureren en voertuigen en onderdelen bijhouden, allemaal vanaf de desktop. Het dispatch board houdt je op de hoogte van jobbevestigingen, herschikkingen en technicuslocaties, met een live kaart die precies laat zien waar je team zich bevindt.

En als u de pro-producten zoals FleetPro gebruikt, krijgt u geïntegreerde fleet tracking, loonvalidatie en snellere reactietijden bij noodoproepen.

ServiceTitan beste functies

Voer en ontvang klantgesprekken op het platform en koppel ze automatisch aan taakrecords

Meer leads aantrekken met gepersonaliseerde formulieren voor webboekingen en geautomatiseerde communicatie

Filter planningen op tijdzone, technicus, type taak en meer om afspraken en opdrachten te beheren

Alles op één plek afhandelen: werkorders krijgen, serviceformulieren invullen, in- en uitklokken en PO-nummers genereren

ServiceTitan limieten

Geen directe toegang tot de database voorkomt dat gebruikers zelfstandig gegevens kunnen query'en

Beperkte rapportagemogelijkheden beperken gebruikers tot één dataset per rapport

ServiceTitan prijzen

Starter : Aangepaste prijzen

Essentials: Aangepaste prijzen

Het werk: Aangepaste prijzen

ServiceTitan beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ beoordelingen)

wist u dat routeoptimalisatie met AI de reistijd met wel 15% kan verminderen? Hierdoor voltooien technici niet alleen meer opdrachten sneller, maar besparen ze ook op brandstofkosten en slijtage aan voertuigen. Bovendien is het goed voor het milieu, omdat het de brandstofuitstoot verlaagt. 🚀🌿

6. Zuper (de beste voor AI-gestuurd personeels- en wagenparkbeheer)

via Zuper

Zuper geeft uw klanten een selfserviceportaal waar ze de status van opdrachten kunnen controleren, offertes kunnen goedkeuren en betalingen kunnen doen zonder heen-en-weergeloop.

Tegelijkertijd krijgt je team een projectmanagementsysteem dat alles georganiseerd houdt met realtime updates, delen van documenten en ingebouwde samenwerkingstools. AI wijst de juiste technicus toe op basis van vaardigheden, locatie en beschikbaarheid, terwijl de planning met slepen en neerzetten last-minute wijzigingen naadloos mogelijk maakt.

GPS-routing en geo-fencing zorgen voor nauwkeurige ETA's en geautomatiseerde urenstaten houden werkuren en kilometers bij op de achtergrond. Dankzij het realtime voorraadbeheersysteem blijft je team op de hoogte van wat er op voorraad is en verloopt de werkstroom van begin tot eind soepel.

Zuper beste functies

Deel clients in op locatie, koppel taken onder één bovenliggende taak en voeg kindertaken toe voor follow-ups

Houd essentiële statistieken bij, zoals het percentage voltooide opdrachten, productiviteit van technici en klanttevredenheid, om verbeterpunten aan te wijzen

Zet goedgekeurde schattingen automatisch om in facturen en incasseer betalingen ter plaatse met Stripe

Contracten wijzigen, ondertekenen en opslaan met geïntegreerd bijhouden van gegevens om gemiste verlengingsdata te voorkomen

Zuper limieten

Uitgebreide aanpassingsopties kunnen het moeilijk maken om de ideale installatie te bepalen zonder voorafgaande ervaring

De mobiele app is gebruiksvriendelijk maar heeft af en toe last van kleine vertragingen bij het synchroniseren

Zuper prijzen

Starter: Aangepaste prijzen

Groei : Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zuper beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (20+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Zuper zeggen

Ik ben dol op alle functies voor het toevoegen van taken, van de mogelijkheid om klanten op te splitsen naar individuele locaties en locaties onder een subclient. Ik hou ook van de mogelijkheid om die taken terug te halen en een kindtaak toe te voegen aan de bovenliggende taak voor meerdere oproepen met betrekking tot hetzelfde probleem.

📖 Lees meer: Servicetemplates om ondersteuningsactiviteiten te organiseren

7. Zoho FSM (het beste voor kleine bedrijven en groeiende teams van buitendienstmedewerkers)

via Zoho FSM

Zoho FSM onderscheidt zich door zijn diepe integratie in het Zoho ecosysteem, waardoor verkoop, service, facturatie en inventaris samenkomen in één naadloze werkstroom. Synchroniseer klantgegevens met Zoho CRM, automatiseer facturatie via Zoho Books en houd onderdelen bij met Zoho Inventory.

Wijs de juiste technici toe, houd de voortgang in realtime bij en laat klanten met één klik schattingen goedkeuren. Je team kan servicerapporten rechtstreeks vanuit de mobiele app versturen, voltooid met digitale handtekeningen. Heeft u een wereldwijd bedrijf? Ondersteun meerdere valuta.

Je dashboard geeft je de nummers die er echt toe doen (statussen van bestellingen, inchecktijden, trends in omzet). De ingebouwde rapportages maken het gemakkelijk om te zien wat er werkt, probleemgebieden op te sporen en slimmere beslissingen te nemen om je bedrijf te laten groeien.

Zoho FSM beste functies

Genereer vooraf aangepaste facturen en stuur ze rechtstreeks naar klanten vanuit de Zoho FSM mobiele app

Stel geautomatiseerde e-mail notificaties in om klanten in verschillende fasen op de hoogte te houden of maak verbinding met apps van derden om sms-waarschuwingen te versturen

Koppel diensten, onderdelen en vaardigheden met behulp van werksoorten om nauwkeurige, foutloze bestellingen te maken met vooraf ingestelde sjablonen

Gebruik Gantt grafieken, roosters en kalenders voor efficiënte planning en resource management

Zoho FSM limieten

Het beheren en bijhouden van onderdelen op meerdere locaties is omslachtig

Sommige functies missen duidelijke richtlijnen voor effectief gebruik

Zoho FSM prijzen

Gratis

Standaard: $30/maand voor 60 afspraken

Professional: $45/maand voor 60 afspraken

Zoho FSM beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 6/5 (20+ beoordelingen)

8. Salesforce Field Service (de beste voor geavanceerde planning en analyse)

via Salesforce Field Service Management

Salesforce-software voor servicemanagement wordt geleverd met een Dispatch Console waarmee u de juiste technicus aan de juiste taak kunt koppelen op basis van vaardigheden, beschikbaarheid en locatie. Moet je last-minute gaten opvullen of schema's aanpassen? Een ingebouwde AI-assistent werkt snel.

Briefings vooraf geven je team een volledig beeld - klantgeschiedenis, activagegevens, interacties in het verleden - zodat ze voorbereid naar binnen kunnen gaan in plaats van te zoeken naar informatie. Rapporten schrijven zichzelf met intelligente samenvattingen en realtime updates zorgen ervoor dat klanten op de hoogte zijn van jobafbeeldingen en aantekeningen van technici.

De beste functies van Salesforce Field Service

Geef klanten controle over hun afspraken en realtime updates met een selfserviceportaal

Verhoog de first-time fix rates met Visual Remote Assistant, waardoor technici onmiddellijk deskundige begeleiding krijgen

Verbeter efficiëntie en klantenloyaliteit met Service Cloud, stroomlijn serviceactiviteiten op grote schaal

Help agenten en klanten snel oplossingen te vinden met een robuust kennisbeheersysteem

Geniet van een offline mobiele app voor ononderbroken werk

Salesforce Field Service limieten

Sommige geavanceerde functies vereisen diepgaande systeemkennis, wat leidt tot langere trainingstijden

Prijzen van Salesforce Field Service

Dispatcher: $165/maand per gebruiker

Monteur: $165/maand per gebruiker

Aannemer: $50/maand per gebruiker of $20 per aanmelding

Contractor Plus: $75/maand per gebruiker of $30 per aanmelding

Veld Service Plus: $220/maand per gebruiker

Einstein 1 Field Service: $600/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Salesforce Field Service

G2: 4. 4/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (20+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Salesforce Field Service

Salesforce Field Service is uitstekend voor het beheren van teams en resources op het veld. Ik waardeer echt hoe gemakkelijk ik de planningen van technici kan weergeven en taken efficiënt kan toewijzen.

9. Oracle Field Service (de beste voor AI-gestuurde personeelsoptimalisatie)

via Oracle Field Service

Als je volledige controle wilt over capaciteit en quotabeheer, kun je met Oracle Field Service je eigen parameters instellen en een vraaggestuurd resource abonnement opbouwen. De voorspellende prognosetools analyseren historische trends, zodat u de behoefte aan personeel op het veld kunt plannen, u kunt aanpassen aan piekseizoenen en zelfs 'wat als'-scenario's kunt testen om te zien hoe marketingcampagnes of promoties de vraag beïnvloeden.

Voor buitendienstmedewerkers fungeert de Workflow Manager als een ingebouwde gids, die hen door elke stap van de klus leidt en ervoor zorgt dat alles volgens de regels verloopt. Zelfs nieuwe medewerkers en onderaannemers kunnen meelopen, zodat klanten elke keer dezelfde eersteklas service krijgen. Ondertussen krijgen planners en managers een live weergave van de voortgang van hun werk

Oracle Field Service beste functies

Krijg een nauwkeurige weergave van hoeveel werk er per dag gedaan kan worden en een weergave van de capaciteit per minuut

Bewaak de verkeersvoorwaarden in realtime en werk de reisroutes voor uw mobiele personeel onmiddellijk bij

Wijs de juiste technicus aan de juiste taak toe door rekening te houden met vaardigheden, locatie, beschikbaarheid en individuele prestaties

Verminder tijdverspilling, overwerk en gemiste afspraken met realtime planningsupdates

Beperkingen van Oracle Field Service

De interface is ingewikkeld en niet erg gebruikersvriendelijk

De applicatie crasht af en toe, waardoor storingen ontstaan

Kansen bijwerken kan traag en omslachtig zijn

Oracle Field Service prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Oracle Field Service

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. FieldEdge (de beste voor HVAC-, loodgieters- en elektriciteitsdiensten)

via FieldEdge

FieldEdge biedt u een slim dispatchbord dat alles op één plaats zet: toegewezen, niet-toegewezen en voltooide opdrachten. De prijs is ook flexibel. Een aanpasbare presentatie van goede, betere en beste prijzen helpt klanten de juiste optie te kiezen terwijl de grootte van de tickets toeneemt.

Wil je weten welke technici het goed doen en wie een beetje coaching nodig heeft? Zij-aan-zij prestatievergelijkingen maken het gemakkelijk.

Uw CSR's worden ook beter, met gespreksopnames en prestatiemetingen die hen helpen elke interactie met de klant te verbeteren. Zelfs de kleine details zoals gate codes of koosnamen worden opgeslagen voor een persoonlijk tintje. Bovendien laat het ingebouwde bijhouden van telefoongesprekken precies zien welke marketingkanalen het meeste geld opleveren.

De beste functies van FieldEdge

Aangepaste formulieren maken voor verschillende soorten apparatuur om nauwkeurig onderhoud te garanderen

Automatiseer herinneringen voor service via telefoon, tekst of e-mail om handmatige follow-ups te minimaliseren

Synchroniseer updates onmiddellijk met live integratie van field service management

Verhoog het aantal verlengingen door serviceovereenkomsten zo in te stellen dat ze automatisch worden verlengd met terugkerende betalingen

FieldEdge limieten

Mist moderne functies zoals notificaties voor klanten per tekst, die veel nieuwere calculatie- en planningssoftware wel biedt

Er zijn onvoldoende trainingsmiddelen, waardoor het voor teams moeilijker is om op snelheid te komen

FieldEdge prijzen

Select : Aangepaste prijzen

Premier: Aangepaste prijzen

Elite: Aangepaste prijzen

FieldEdge beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (300+ beoordelingen)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (de beste voor grootschalige activiteiten en integraties)

via Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Field Service is gebouwd op D365 CRM en verbindt overeenkomsten, bestellingen en taken, terwijl u workflows kunt aanpassen en processen kunt automatiseren. Dankzij de diepgaande integratie met Outlook, Teams en andere tools van Microsoft kunt u serviceverzoeken beheren zonder voortdurend tussen platforms te hoeven schakelen.

Sleep taken naar het planbord, gebruik de AI-gestuurde planningsassistent of vertrouw op de routingmotor om de beste technicus te vinden.

Uw buitendienstmedewerkers krijgen alle details die ze nodig hebben via de mobiele app, zodat ze goed voorbereid opdagen en de status van opdrachten in realtime kunnen bijwerken. Zodra het werk klaar is, zorgt de ERP-integratie meteen voor de facturatie, wat een probleemloos proces belooft.

✨ Fun fact: Met Microsoft Dynamics 365 Field Service kunnen technici de HoloLens (augmented reality-bril) gebruiken voor handsfree reparaties, waardoor ze tijdens het werk in realtime worden begeleid

De beste functies van Microsoft Dynamics 365 Field Service

Verlaag kosten, minimaliseer reistijd en behoud topkwaliteit van service met AI-gestuurde inzichten

Automatisch bestellingen aanmaken op basis van e-mails, oproepen of opportuniteiten

De modules zijn gemakkelijk te begrijpen zolang de leden van het team gedetailleerde informatie invoeren, zodat waardevolle rapportages gegarandeerd zijn

Beperkingen van Microsoft Dynamics 365 Field Service

Vereist sterke technische expertise voor installatie en beheer

Geen eenduidige account status of pijplijn, wat leidt tot een gefragmenteerd proces

Prijzen van Microsoft Dynamics 365 Field Service

Gratis proefversie

Dynamics 365 Field Service: $105/maand per gebruiker

Dynamics 365 Field Service Contractor: $50/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2: 3. 9/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (5.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Microsoft Dynamics 365 Field Service

Field Service is een krachtig hulpmiddel en wat het meest opvalt, is de mogelijkheid om veldwerkzaamheden te optimaliseren door een combinatie van functies voor planning, resourcebeheer en klantenbetrokkenheid.

Vertrouw op ClickUp als uw go-to-veld serviceoplossing

Alle servicemanagementsoftwaretools die we hebben bekeken, zijn ontworpen om planning, clientbeheer, dispatching, het bijhouden van taken en facturering te vereenvoudigen. Ze brengen alles samen in één systeem, waardoor het eenvoudiger wordt om activiteiten te beheren en je team productief te houden.

Maar als je iets wilt dat super aanpasbaar is en boordevol automatisering zit, dan is ClickUp het bekijken waard. Van planning tot CRM en alles daartussenin, het is gemaakt om werkzaamheden op het veld te stroomlijnen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!