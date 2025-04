11 Beste Mindomo Alternatieven voor Mindmapping & Ideeën Organisatie

Stel je voor dat je een nieuw product probeert te abonneren. In plaats van rommelige aantekeningen en verspreide gedachten, helpt een visueel aantrekkelijke mindmap je om ideeën, taken, tijdlijnen en afhankelijkheid op één plek te organiseren.

Dat is waar Mindomo om de hoek komt kijken. Deze veelzijdige mindmapping tool stelt gebruikers in staat om visueel aantrekkelijke mindmaps en concept maps te maken met een intuïtieve interface. Het biedt ook taakbeheer en integratie met tools als Google Drive, Microsoft Teams en Google Werkruimte.

Veel gebruikers zijn nu echter op zoek naar een Mindomo alternatief.

Waarom? Hoewel het veel functies heeft, heeft het ook een aantal nadelen. De gratis versie is limiet, en de aanpassingsmogelijkheden en realtime bewerking zijn niet optimaal. Sommige gebruikers brengen zelfs verslag uit van problemen met het exporteren/importeren van mindmaps in bepaalde formats.

Maak je geen zorgen!

Deze gids onderzoekt 11 van de beste Mindomo alternatieven - elk met een gebruiksvriendelijke interface, unieke functies en de mogelijkheid om mindmaps, netwerk diagrammen en visueel aantrekkelijke abonnementen te maken. 🚀

Wat is Mindomo?

Mindomo is een mindmapping software die je helpt ideeën te organiseren, mindmaps te maken en concepten op een georganiseerde manier te visualiseren. Met zijn intuïtieve interface kan je gemakkelijk elementen verslepen, multimedia content toevoegen en moeiteloos gedetailleerde mindmaps maken.

De tool biedt ook projectmanagement en real-time samenwerking, waardoor het ideaal is voor teams die werken aan complexe projectmanagement.

Of je nu een projectmanager bent die complexe workflows plant of een business strateeg die sleutel doelen schetst, Mindomo biedt de tools om je gedachten te vereenvoudigen en te structureren.

Waarom kiezen voor Mindomo alternatieven?

Mindomo is een krachtige tool, maar het is niet altijd de ideale oplossing voor iedereen. Dit is waarom je misschien een Mindomo alternatief nodig hebt:

Beperkte gratis versie: Het gratis-abonnement beperkt de toegang tot onbeperkte mindmaps, complexe diagrammen en real-time samenwerking en is voornamelijk geschikt voor het maken van traditionele mindmaps

Onoverzichtelijke interface: Hoewel de interface functioneel is, voelt het voor veel gebruikers onoverzichtelijk aan. Het dashboard met al zijn visuals kan overweldigend zijn

Aangepaste beperkingen: Gebruikers die meer controle willen over diagramstijlen, layout en multimedia content kunnen zich beperkt voelen bij het ontwerpen van complexe mindmaps

Beter projectmanagement elders: Hoewel Mindomo gebruikers in staat stelt om taken te plannen, mist het de diepgang van ClickUp, Microsoft Project en andere projectmanagement tools

Resource allocation gaps: Complexe project planning vereist een betere toewijzing van middelen, Gantt grafieken en andere geavanceerde functies, die Mindomo mist

Hoge abonnementsprijzen: Mindomo's abonnementsprijzen worden door velen als hoog beschouwd, vooral voor gebruikers die geavanceerde functies of toegang tot teams nodig hebben

11 veelzijdige mindmapping tools als Mindomo alternatieven

Hier vind je een kort overzicht van de Mindomo alternatieven:

Tool Naam Beste Voor Primair gebruik ClickUp Alle soorten bedrijven Projectmanagement, samenwerken, brainstormen, teamcommunicatie, automatisering van werkstromen Miro Business strategen, projectmanagers en creatieve professionals Visuele samenwerking, diagrammen, abonnementen MindMeister Studenten, docenten en creatieve professionals Mindmappen, brainstormen, samenwerken MindNode Studenten, Creatieve professionals Toegewijde mindmaps, ideeën vastleggen Ayoa Projectmanagers, creatieve professionals Mindmaps, taakbeheer, samenwerking Xmind Creatieve professionals, Business strategen Brainstormen, mindmappen, organisatie Coggle Studenten, Creatieve professionals Visuele diagrammen, data vereenvoudiging Lucidchart Projectmanagers, Business strategen, Organisaties Stroomdiagrammen, diagrammen, proces in kaart brengen Bubbl. ons Studenten, Creatieve professionals Eenvoudig mindmappen, samenwerken EdrawMind Projectmanagers, Business strategen, Opleiders Project planning, mindmapping, tijdlijnen Stormbord Projectmanagers, Creatieve professionals, Organisaties Interactief brainstormen, ideeën organiseren

De 11 beste Mindomo alternatieven om te ontdekken

Hier zijn 11 beste alternatieven voor Mindomo die kleine bedrijven en teams een eenvoudigere, meer intuïtieve manier bieden om mindmaps te maken, projecten in kaart te brengen en ideeën te organiseren:

1. ClickUp (Beste voor mindmapping met projectmanagement)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk, dat al je taken, documenten, whiteboards en chats samenbrengt in één naadloze werkruimte. In tegenstelling tot Mindomo stopt ClickUp niet bij mindmappen; het helpt je ideeën om te zetten in actie zonder van app te hoeven wisselen.

Visualiseer en organiseer als een pro met ClickUp Mindmaps

Heb je ook wel eens het gevoel dat je ideeën versnipperd zijn? ClickUp Mindmaps helpen je om gedachten te ordenen, concepten met elkaar in verbinding te brengen en workflows moeiteloos te structureren.

Je kunt ook kleuren, stijlen en lay-outs aanpassen om je mindmap zo visueel duidelijk mogelijk te maken. Wanneer brainstormen een rommeltje wordt, kunt u met ClickUp Mindmaps uw ideeën moeiteloos een nieuwe layout geven. U hoeft alleen maar elementen te slepen en neer te zetten, vertakkingen te herstructureren en uw ideeën te verfijnen terwijl ze zich ontwikkelen.

Moet je een marketingcampagne abonneren? ClickUp Mindmaps helpt bij het opsplitsen van doelstellingen in kleinere Taken, zoals het aanmaken van content, social media strategie en deadlines. Later worden deze taken omgezet in traceerbare taken met deadlines en toegewezen personen. Geen verloren ideeën of losse abonnementen meer!

Brainstorm zonder limieten met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards tilt brainstormen naar een hoger niveau door real-time samenwerking met je team mogelijk te maken. Jij en je teamgenoten schetsen ideeën, voegen aantekeningen toe en bespreken strategieën - dit alles terwijl het naadloos integreert met taken en projecten.

Als je een vergadering van een team leidt om een product roadmap in kaart te brengen, visualiseer dan het hele abonnement op een ClickUp Whiteboard, wijs direct vanaf het bord Taken toe en zorg ervoor dat elk idee omgezet wordt in actie.

Met de intuïtieve aanraakinterface kun je vrij tekenen, concepten verbinden en zelfs AI-gegenereerde afbeeldingen gebruiken om abstracte ideeën tot leven te brengen zonder het platform te verlaten.

Automatiseer taken en stroomlijn werkstromen met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain kun je workflows automatiseren, brainstormen en ideeën en taaksuggesties genereren, updates en aantekeningen voor vergaderingen samenvatten en de voortgang van je project bijhouden. Het is ook een AI-geschikte schrijfassistent die u helpt moeiteloos rapporten, aantekeningen voor vergaderingen en creatieve content op te stellen, inclusief structuren voor mindmaps.

Als je werkt aan een complex productontwikkelingsproject, stelt ClickUp Brain de volgende stappen voor op basis van jullie discussies. Het genereert ook snelle antwoorden voor je team en automatiseert zelfs terugkerende taken.

📮ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben vier keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot negen of minder platformen. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken onder in één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

Je kunt ook de ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template en de ClickUp Simple Mind Map Template gebruiken om gemakkelijk je ideeën en gedachten te ordenen door een eenvoudige mindmap te maken en complexiteit te vermijden.

ClickUp beste functies

Visualiseer ideeën moeiteloos en structureer gedachten, projecten en werkstromen in heldere, verbonden visuals met ClickUp Mindmaps

Brainstorm vrijuit, schets ideeën, werk samen in real time, en koppel Taken direct op ClickUp-tacks

Automatiseer creativiteit, genereer inzichten, organiseer gedachten en stroomlijn brainstormsessies moeiteloos met ClickUp Brain

Werk naadloos samen, bewerk samen, voeg visuals toe en koppel Taken direct aan documenten met ClickUp-taak

Communiceer direct, bespreek ideeën, deel updates en zet gesprekken om in uitvoerbare Taken met ClickUp-taak

ClickUp beperkingen

ClickUp's mobiele app kan sommige functies missen die alleen toegankelijk zijn op de desktop-app

Het heeft een uitgebreide set van functies en mogelijkheden die wat initieel leren vereisen voor niet-tech-savvy gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Hier is wat Ansh Prabhakar , Business Process Improvement Analyst bij Airbnb, te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt omdat het makkelijk te gebruiken is, de UI goed ontworpen is en de samenwerking binnen het team en met andere teams makkelijker is. We waren in staat om het werk beter te beheren, werk gemakkelijk bij te houden en te rapporteren en op basis van voortgang, dagelijks overleg en toekomstige abonnementen was het gemakkelijk.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt omdat het makkelijk te gebruiken is, de UI goed ontworpen is en de samenwerking binnen het team en met andere teams makkelijker is. We waren in staat om het werk beter te beheren, werk gemakkelijk bij te houden en te rapporteren en op basis van voortgang, dagelijks overleg en toekomstige abonnementen was het gemakkelijk.

2. Miro (Het beste voor het maken van gedetailleerde mindmaps en diagrammen)

via Miro

Of je nu organogrammen in kaart brengt, netwerkdiagrammen ontwerpt of strategieën bedenkt met je team, Miro biedt de flexibiliteit om ideeën naadloos te creëren en te organiseren. Tijdens een vergadering over productontwikkeling kunnen leden van het team samen visuele diagrammen maken, uitvoerbare taken toewijzen en deadlines instellen.

Miro biedt ook integratiemogelijkheden met Microsoft Office, Google Workspace en andere productiviteitstools om workflows te stroomlijnen. Dit, in combinatie met de gebruiksvriendelijke interface, maakt Miro een gemakkelijk toegankelijk hulpmiddel voor nieuwe gebruikers.

Miro beste functies

Werk naadloos samen met je team in real time

Toegang tot een oneindig canvas voor onbeperkte creativiteit

Maak snel diagrammen met drag-and-drop elementen

Miro limieten

Het gratis abonnement is limiet tot drie bewerkbare borden en mist verschillende geavanceerde functies

De maximale grootte van een bestand dat geüpload mag worden is 30 MB

Miro prijzen

Free Forever

Starter : $8/maand per gebruiker

Business: $16/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (7.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (1.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit het echte leven over Miro? Hier is een Hier is een review van G2

Dit is een geweldig hulpmiddel om ideeën in kaart te brengen, omdat het het gevoel geeft van een oneindig wit bord. Ik hou ervan hoe ik dingen kan verplaatsen om ruimte te creëren tussen items en hoe gemakkelijk het is om iets toe te voegen in het midden van een diagram om het uit te breiden. Ik vind de opmaakopties een beetje limiet en buggy (vooral met de kleuren), bijvoorbeeld dat je de kleurnamen niet kunt zien in de kleurenkiezer, wat een probleem is voor een kleurenblinde zoals ik en als een medewerker een aangepaste kleur heeft geselecteerd, verschijnt deze niet in de snelle selectie voor de rest van het team.

Dit is een geweldig hulpmiddel om ideeën in kaart te brengen, omdat het het gevoel geeft van een oneindig wit bord. Ik hou ervan hoe ik dingen kan verplaatsen om ruimte te creëren tussen items en hoe gemakkelijk het is om iets toe te voegen in het midden van een diagram om het uit te breiden. Ik vind de opmaakopties een beetje limiet en buggy (vooral met de kleuren), bijvoorbeeld dat je de kleurnamen niet kunt zien in de kleurenkiezer, wat een probleem is voor een kleurenblinde zoals ik en als een medewerker een aangepaste kleur heeft geselecteerd, verschijnt deze niet in de snelle selectie voor de rest van het team.

💡 Pro Tip: Moeite met het organiseren van ideeën? Leer hoe u de mindmap-methode voor het maken van aantekeningen kunt gebruiken om het maken van aantekeningen visueler en boeiender te maken! Zo gebruik je het: Schets het uit : Pak een notitieboekje en teken mindmaps met de hand voor een persoonlijke, creatieve touch 🎨

Ga digitaal : Gebruik mindmapsoftware om lay-outs aan te passen, ideeën te herschikken en structuren te automatiseren 💻

In kaart brengen van verbindingen : In kaarten breng je relaties tussen ideeën in beeld voor een beter begrip 🔗

Neem het online: Met mindmaps in de cloud kun je overal samenwerken en aantekeningen bekijken: ☁️

3. MindMeister (Het beste voor gezamenlijk mindmappen en brainstormen)

via MindMeister

MindMeister is een mindmapping tool met real-time samenwerking en een gebruiksvriendelijke interface. Het maakt naadloos aanmaken, delen en bewerken van mindmaps mogelijk, waardoor het ideaal is voor brainstormsessies, projectplanning en het organiseren van complexe informatie.

Met het intuïtieve platform van MindMeister kun je ideeën effectief visualiseren, waardoor je creativiteit en productiviteit worden verbeterd. De integratie met andere productiviteitstools verbetert je werkstroom nog meer, waardoor het een overtuigend Mindomo alternatief is.

MindMeister beste functies

Pas mindmaps aan met thema's, kleuren en stijlen voor meer duidelijkheid

Voeg bestanden, afbeeldingen en koppelingen toe om je ideeën naadloos te verrijken

Presenteer mindmaps direct in het platform voor impactvolle vergaderingen

MindMeister limieten

Het gratis abonnement is niet helemaal gratis en gebruikers kunnen slechts drie mindmaps gebruiken

In de freemium versie kunnen gebruikers geen mindmaps exporteren of bestanden en afbeeldingen bijvoegen

MindMeister prijzen

Free Forever

Persoonlijk : $4. 50/maand per gebruiker (tweejaarlijks gefactureerd)

Pro : $6.50/maand per gebruiker (tweejaarlijks gefactureerd)

Business: $10. 50/maand per gebruiker (tweejaarlijks gefactureerd)

MindMeister beoordelingen en reviews

G2: 4. 2/5 (30+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (200+ beoordelingen)

4. MindNode (Beste voor mindmapping)

via MindNode

MindNode levert een geavanceerde oplossing voor mindmapping, exclusief ontworpen voor het Apple ecosysteem. De intuïtieve interface stelt gebruikers in staat om efficiënt concepten vast te leggen, te structureren en te visualiseren op al hun Apple apparaten voor een verbeterde productiviteit en helderder denken.

De tool stelt je ook in staat om je te concentreren op je gedachten zonder afleiding, wat het maken van mindmaps efficiënt en plezierig maakt. Als je bijvoorbeeld een nieuwe zakelijke onderneming plant, kun je met MindNode je strategie opsplitsen in behapbare onderdelen. Dit helpt je om tegelijkertijd het grotere geheel en de fijnere details te zien.

MindNode beste functies

Leg spontane gedachten direct vast zonder je werkstroom te verstoren

Schakel tussen mindmaps en outline formats voor gestructureerde planning

Neem to-dos op in je mindmaps om je project planning te stroomlijnen

MindNode limieten

MindNode is niet beschikbaar voor gebruikers van Windows of Android

Gebruikers klaagden dat het geen real-time functies voor samenwerking heeft

MindNode prijzen

Free Forever

MindNode Plus: $2. 99/maand per gebruiker

MindNode beoordelingen en reviews

G2: 4. 2/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Leonardo da Vinci, het ultieme genie uit de Renaissance, was een mindmapping whiz. Ook al noemden ze het toen nog niet zo, zijn notitieboeken staan vol verbazingwekkende diagrammen, schetsen en aantekeningen die vroege mindmaps zijn! 🤩

5. Ayoa (Beste voor geïntegreerd mindmappen en Taakbeheer met eenvoudige en intuïtieve interface)

via Ayoa

Als mindmapping software combineert Ayoa creativiteit en productiviteit om brainstormsessies en projectmanagement te verbeteren. Het biedt een platform om moeiteloos mindmaps te maken, taken te beheren en samen te werken in realtime.

De eenvoudige interface en veelzijdige functies maken het een aantrekkelijk alternatief voor Mindomo. Bovendien kun je met Ayoa's integratie van mindmapping met tools voor taakbeheer ideeën visualiseren en moeiteloos omzetten in uitvoerbare Taken.

Ayoa beste functies

Gebruik organische, vrije mindmap stijlen naast de traditionele radiale kaarten

Zet mindmaps om in aansprekende presentaties direct binnen het platform

Krijg toegang tot een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen om je projecten een vliegende start te geven

Ayoa limieten

Het gratis abonnement limiet je tot 10 mindmaps

Sommige gebruikers zeiden dat bugs in de software hebben gezorgd voor haperingen en dat de app af en toe niet werkt

Ayoa prijzen

Free Forever

Ayoa Ultimate: $17/maand per gebruiker

Ayoa beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (50+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Ayoa?

Een gebruiker van Capterra observeerde:

Er zijn zoveel functies om van te houden - het is visueel en kan worden gemaakt om eruit te zien zoals ik wil, en ik hou van de nieuwe planner die me helpt mijn prioriteiten vast te leggen. Een document toevoegen aan een Taak is een beetje onhandig; ik ga liever naar het gekoppelde bestand in de eigen app of op mijn computer dan dat ik het naar DropTask breng.

Er zijn zoveel functies om van te houden - het is visueel en kan worden gemaakt om eruit te zien zoals ik wil, en ik hou van de nieuwe planner die me helpt mijn prioriteiten vast te leggen. Een document toevoegen aan een Taak is een beetje onhandig; ik ga liever naar het gekoppelde bestand in de eigen app of op mijn computer dan dat ik het naar DropTask breng.

6. Xmind (het beste voor creatieve brainstormsessies met AI-ondersteuning)

via Xmind

Met Xmind zet je je brainstormsessies om in gestructureerde, visueel aantrekkelijke mindmaps die je creativiteit en productiviteit verhogen. De AI-gestuurde auto-mapping vereenvoudigt het aanmaken, zodat u zich kunt concentreren op het verfijnen van uw concepten, en de Brainstorming Hub organiseert uw ideeën snel en efficiënt.

Als je een project plant, gebruik dan Xmind's AI-gegenereerde takenlijsten om taken efficiënt te structureren, zodat er duidelijkheid en samenhang ontstaat in je werkstroom. Bovendien heeft Xmind een uitgebreide bibliotheek met sjablonen en ontwerpmiddelen, zoals meer dan 240 kleurenthema's en meer dan 800 stickers.

Xmind beste functies

Voeg complexe wiskundige en wetenschappelijke vergelijkingen toe aan mindmaps

Exporteer mindmaps in meerdere formaten voor veelzijdige deelopties

Werk zonder afleiding met de ZEN Mode functie

Xmind limieten

In de gratis versie hebben geëxporteerde bestanden een watermerk dat aangeeft dat ze uit de proefversie komen

De afbeeldingen die in Xmind worden ingevoegd mogen niet groter zijn dan 10 MB

Xmindprijzen

Free Forever

Pro : $10/maand

Premium : $15/maand

Business: $18/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Xmind beoordelingen en reviews

G2: 4. 3/5 (50+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

7. Coggle (Het beste voor het omzetten van complexe gegevens in visueel aantrekkelijke diagrammen en concept maps)

via Coggle

Coggle is mindmapping software die brainstormsessies omzet in levendige, interactieve diagrammen, waardoor complexe ideeën toegankelijker worden. Coggle staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en realtime samenwerking en biedt een naadloze ervaring die alternatieven zoals Mindomo vaak overtreft.

Het platform ondersteunt onbeperkte uploads van afbeeldingen, wat zorgt voor rijke visuele content binnen diagrammen. Bovendien slaat Coggle automatisch elke wijziging op, waardoor er een uitgebreide geschiedenis ontstaat waar gebruikers op elk moment naar kunnen terugkeren.

De beste functies

Breng gerelateerde onderwerpen in kaart binnen een enkele werkruimte, voor organisatorische flexibiliteit

Voeg annotaties en extra context toe aan diagrammen zonder ze direct te verbinden met de hoofdstructuur

Maak complexere en onderling verbonden diagrammen door lussen toe te staan en vertakkingen samen te voegen

Limieten

Tekst in Coggle kan over de rand van het scherm scrollen bij grote diagrammen

De deelbare links zijn alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

Coggle prijzen

Free Forever

Awesome : $5/maand per gebruiker

Organisatie: $8/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 5/5 (40+ beoordelingen)

8. Lucidchart (Het beste voor het ontwerpen van gedetailleerde stroomdiagrammen en procesdiagrammen)

via Lucidchart

Lucidchart maakt het makkelijk om stroomdiagrammen, wireframes, netwerkdiagrammen en meer te maken. Met realtime bewerking, uitgebreide sjablonen en integraties met Google Drive, Slack en Microsoft Office kun je moeiteloos workflows optimaliseren.

Of je nu software architectuur in kaart brengt, processtromen ontwerpt of ideeën brainstormt, Lucidchart zorgt voor duidelijkheid en efficiëntie. Lucidchart biedt niet alleen basismogelijkheden voor het maken van diagrammen, maar ook geavanceerde functies zoals gegevenskoppeling, waarmee gebruikers live gegevens aan hun diagrammen kunnen koppelen, zodat ze dynamisch en informatief blijven.

Lucidchart beste functies

Maak complexe diagrammen en schaal ze op voor zowel individuele gebruikers als grote organisaties

Mindmaps aanpassen met een brede array aan iconen en symbolen

Importeer en exporteer Visio-bestanden en zorg voor compatibiliteit met bestaande werkstromen

Lucidchart limieten

Gebruikers mogen maar 60 vormen per document gebruiken in het gratis abonnement

Het gratis abonnement bevat geen geavanceerde functies zoals real-time samenwerking

Lucidchart prijzen

Free Forever

Individueel : $9/maand

Teams: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 5/5 (2000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lucidchart?

We vonden deze beoordeling door een gebruiker van Capterra:

Wat ik vooral leuk vond aan Lucidchart was het slepen en neerzetten en de verscheidenheid aan diagramopties die essentieel zijn voor het maken van verschillende diagrammen tijdens de fasen van planning voordat je een software ontwikkelt. Het belangrijkste nadeel is dat als je veel bestanden wilt opslaan, het wordt geblokkeerd door een paywall, wat de ervaring van bepaalde gebruikers belemmert.

Wat ik vooral leuk vond aan Lucidchart was het slepen en neerzetten en de verscheidenheid aan diagramopties die essentieel zijn voor het maken van verschillende diagrammen tijdens de fasen van planning voordat je een software ontwikkelt. Het belangrijkste nadeel is dat als je veel bestanden wilt opslaan, het wordt geblokkeerd door een paywall, wat de ervaring van bepaalde gebruikers belemmert.

💡 Pro Tip: Vastgelopen in een creatieve sleur? Schud de boel eens op met deze zeven creatieve brainstormtechnieken om je beste ideeën te vinden! Mindmaps : Organiseer gedachten visueel en verbind ideeën moeiteloos 🧠

Persoonlijk ideeënblok : Mix en match concepten voor out-of-the-box oplossingen 📦

Brainwriting : Geef ideeën door en bouw voort op elkaars creativiteit ✍️

Brainwalking : Beweeg tussen idee stations voor dynamisch denken 💭

Grids : Combineer ideeën systematisch voor onverwachte oplossingen 🔄

Bubble maps : Breid concepten uit door visueel te vertakken 🫧

Whiteboard brainstormen: Gooi ideeën in één ruimte voor gratis werkstroom: 🖍️

9. Bubbl. us (het beste om met teams samen te werken aan eenvoudige mindmaps)

In tegenstelling tot Mindomo focust Bubbl. us op eenvoud, waardoor het ideaal is voor gebruikers die een no-nonsense benadering van mindmapping willen. Met een drag-and-drop interface kun je kleurrijke, gestructureerde diagrammen maken en in realtime samenwerken met je team.

Bubbl. us houdt je ideeën gestructureerd en toegankelijk bij het in kaart brengen van een bedrijfsstrategie of project-abonnement. Met ingebouwde presentatie tools, export opties, cloud-gebaseerde toegang en virtuele whiteboards voor collaboratief brainstormen, stelt Bubbl. us teams in staat om ideeën te visualiseren en collectief te organiseren in een gedeelde ruimte.

Beschrijf ons beste functies

Overal toegang tot je mindmaps met een webgebaseerd platform dat geen installaties vereist

Integreer kunstmatige intelligentie om gebruikers te helpen bij het genereren van ideeën

Ontdek kant-en-klare sjablonen, waarmee gebruikers snel en efficiënt kunnen beginnen met hun mindmapping proces.

Beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de interface ergonomie en precisie mist bij het gebruik van een muis

Elementen in een mindmap overlappen elkaar vaak, waardoor het moeilijk is om ze aan te klikken

Bubbl. ons prijzen

Free Forever

Premium : $6/maand

Teams: Vanaf $18/maand voor drie gebruikers

Beschrijvingen en beoordelingen

G2: 4. 4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔎 Wist je dat? Brainstormen ontstond in de reclamewereld toen Alex Osborn, een creatief genie bij BBDO, er in 1948 het boek over schreef ('Your Creative Power'). Hij wilde gewoon dat zijn team buiten de box zou denken! Over een slim idee gesproken! 🌟

10. EdrawMind (Beste voor het ontwikkelen van gedetailleerde abonnementen met visuele tijdlijnen)

via EdrawMind

EdrawMind maakt deel uit van de EdrawSoft toolsuite en is een hulpmiddel voor mindmapping en brainstorming dat is ontworpen om je te helpen ideeën te organiseren, projecten te beheren en de productiviteit te verhogen met een intuïtieve drag-and-drop interface.

Vergeleken met Mindomo biedt EdrawMind een breder bereik aan functies, waaronder Gantt grafieken en het bijhouden van de voortgang, waardoor het een uitgebreide oplossing is voor projectmanagement.

Met de uitgebreide bibliotheek met sjablonen kun je moeiteloos gedetailleerde mindmaps maken. Als je bijvoorbeeld een marketingcampagne wilt plannen, gebruik dan EdrawMind om strategieën te schetsen, taken toe te wijzen en de voortgang te bewaken, zodat je verzekerd bent van een samenhangende aanpak.

EdrawMind beste functies

Toegang op meerdere platforms, waaronder Windows, macOS, Linux, iOS en Android

Gebruik Gantt grafieken voor effectief projectmanagement en tijdlijnen

Gebruik kunstmatige intelligentie om te helpen bij het genereren van ideeën, het samenvatten van content en vertalen

EdrawMind limieten

Gebruikers kunnen niet meer dan één team ruimte creëren in de gratis versie

Het heeft geen ingebouwd systeem voor het beheren van taken, behalve basis mindmapping

EdrawMind prijzen

Gratis downloaden

Individueel: $7. 9/maand per gebruiker

Teams: $9. 9/maand per gebruiker

EdrawMind beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (30+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over EdrawMind?

Hier is een review van Capterra:

Vanaf dag één heb ik genoten van alles aan dit programma. Er was geen leercurve. Het is super eenvoudig te gebruiken en de resultaten zijn verbluffend! Soms kan het verfijnen van visuele details vervelend worden (zoeken welk menuniveau het juiste niveau beïnvloedt).

Vanaf dag één heb ik genoten van alles aan dit programma. Er was geen leercurve. Het is super eenvoudig te gebruiken en de resultaten zijn verbluffend! Soms kan het verfijnen van visuele details vervelend worden (zoeken welk menuniveau het juiste niveau beïnvloedt).

11. Stormboard (Het beste voor interactieve brainstormsessies)

via Stormboard

Stormboard transformeert traditionele brainstormsessies in interactieve, data-rijke ervaringen. Het biedt een real-time digitaal whiteboard waar jij en je team naadloos ideeën kunnen vastleggen, organiseren en prioriteren. Je kunt eenvoudig aantekeningen, afbeeldingen en documenten aanmaken, wat de creativiteit en productiviteit ten goede komt.

Bovendien helpt Stormboard tijdens een vergadering over productontwikkeling om functies samen te schetsen, taken toe te wijzen en de voortgang te bewaken, zodat jij en andere gebruikers op één lijn blijven.

Stormboard beste functies

Integreer bidirectioneel met Agile programma's en tools zoals Jira, Rally en Azure DevOps

Genereer geavanceerde rapporten en exporteer data in verschillende formaten voor diepgaande analyse en geïnformeerde besluitvorming

Gebruik meer dan 250 kant-en-klare sjablonen voor teams om snel projecten op te starten met behulp van gestructureerde frameworks

Stormbord limieten

Stormboard ondersteunt geen grafieken of diagrammen

Sommige gebruikers ondervonden problemen bij het gebruik van grote werkruimtes

Stormboard prijzen

Free Forever

Business: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Stormboard beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (70+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Stormboard?

Dit is wat een G2 review zei:

Dit was mijn eerste ervaring met het gebruik van Stormboard, en ik was grondig verrast over hoe eenvoudig en toch verrassend efficiënt het was. Met de tool kan ik aantekeningen maken en afhankelijkheid met elkaar verbinden, zodat je, als je uitzoomt, een idee krijgt van hoe complex je project is. Ik was echter niet de beheerder van de tool, op een gegeven moment moesten we licenties intrekken vanwege het aantal beschikbare zetels. Het is jammer dat zo'n krachtige tool wordt gehinderd door zetels/licenties.

Dit was mijn eerste ervaring met het gebruik van Stormboard, en ik was grondig verrast over hoe eenvoudig en toch verrassend efficiënt het was. Met de tool kan ik aantekeningen maken en afhankelijkheid met elkaar verbinden, zodat je, als je uitzoomt, een idee krijgt van hoe complex je project is. Ik was echter niet de beheerder van de tool, op een gegeven moment moesten we licenties intrekken vanwege het aantal beschikbare zetels. Het is jammer dat zo'n krachtige tool wordt gehinderd door zetels/licenties.

✨ Speciale vermeldingen Naast de verschillende Mindomo alternatieven hierboven vermeld, zijn er hier nog een paar die de moeite waard zijn om aan te stippen: Milanote (Beste voor visueel brainstormen en ideeën organiseren)

FreeMind (Beste voor gratis, open-source mindmapping)

SimpleMind (Beste voor cross-platform mindmapping)

TheBrain (Beste voor onderling verbonden kennismanagement)

Stroomlijn je brainstormsessies met ClickUp!

De Mindomo alternatieven in deze lijst bieden krachtige functies voor mindmapping en brainstorming om je te helpen ideeën te genereren, organiseren en verfijnen. Ze stimuleren creativiteit, verbeteren samenwerking en houden je gedachten gestructureerd.

Projectmanagement is echter meer dan ideeën organiseren. Ideeën omzetten in actie vereist Taakbeheer, automatisering en naadloze samenwerking tussen teams - iets wat de meeste van deze tools niet leveren.

Met ClickUp krijg je een one-stop oplossing voor brainstormen, taakbeheer, automatisering en real-time samenwerking. Tools zoals mindmaps, whiteboards, documenten en ClickUp Brain met AI houden uw werkstroom soepel en efficiënt.

Waar wacht je nog op? Meld je aan bij ClickUp en zet je ideeën om in realiteit!