10 Beste AI Personal Assistants voor op het werk om de productiviteit te verhogen in 2025

Het saaie drukke werk dat ons werkende leven teistert, neemt vaak tijd weg van essentiële taken. Gelukkig biedt de groeiende invloed van AI op de dagelijkse werkstromen de oplossing: AI-assistenten met mogelijkheden voor natuurlijke taalverwerking voor werk zijn de ultieme metgezellen voor op de werkplek.

78% van de respondenten in een onderzoek van McKinsey zegt dat hun organisatie AI gebruikt in minstens één functie.

Of het nu gaat om virtuele planners die je vergaderingen synchroniseren, intelligente chatbots die terugkerende query's afhandelen of een AI-schrijfassistent, deze AI-tools voor productiviteit herdefiniëren efficiëntie.

Hoe passen persoonlijke AI-assistenten in de hedendaagse werkomgeving? Zijn het trendy automatiseringstools of gaan ze verder dan eenvoudige regelgebaseerde programma's om de besluitvorming, creativiteit en samenwerking te verbeteren?

Dit artikel bespreekt wat je nodig hebt in de ideale persoonlijke AI-assistent voor werk en de beste AI-tools die je vandaag de dag op de markt kunt vinden.

Wat moet je zoeken in AI-assistenten voor werk?

De juiste AI-assistent ondersteunt en versnelt je abonnement op productiviteit op het werk door alledaagse klusjes uit handen te nemen. Overweeg daarom de volgende sleutel functies voordat je er een aanschaft:

Taak automatisering en efficiëntie : Kies voor AI-automatiseringstools die terugkerende taken kunnen automatiseren, zoals het plannen van vergaderingen, het beheren van e-mails en het organiseren van lijsten met taken. Hierdoor kun je je richten op activiteiten met een hogere waarde, waardoor de algehele efficiëntie toeneemt

Mogelijkheden voor verwerking van natuurlijke taal (NLP) : Zorg ervoor dat de assistent gesprekstaal begrijpt en erop reageert. Geavanceerde NLP maakt intuïtievere interacties mogelijk, zodat je je behoeften op een natuurlijke manier kunt communiceren zonder starre commando's of een codeerachtergrond

Integratiemogelijkheden : Kies een assistent die integreert met je bestaande technologie, inclusief de tools die je vaak gebruikt, zoals kalenders, projectmanagement software en communicatie apps. Dit zorgt voor een samenhangende werkstroom en minimaliseert onderbrekingen

Contextueel bewustzijn : Gebruik een effectieve AI-assistent die context herkent om relevante informatie en suggesties te bieden. Dit omvat het begrijpen van je werkpatronen en voorkeuren om gepersonaliseerde hulp te bieden

Veiligheid en privacy van gegevens: Geef de voorkeur aan assistenten die zich houden aan strikte protocollen voor gegevensbeveiliging en een transparant privacybeleid bieden om je gevoelige gegevens te beschermen

Veiligheid en privacy van gegevens: Geef de voorkeur aan assistenten die zich houden aan strikte protocollen voor gegevensbeveiliging en een transparant privacybeleid bieden om je gevoelige gegevens te beschermen

De 10 beste AI-assistenten voor werk

Bijna 88% van onze respondenten vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke Taken te vereenvoudigen en te versnellen.

Op zoek naar dezelfde voordelen op het werk?

Bekijk deze 10 AI-assistenten om de productiviteit op de werkplek te verhogen.

1. ClickUp (Beste Taak-automatisering en productiviteitsassistent met AI)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Brain is ClickUp's ingebouwde, AI-gestuurde productiviteitsassistent die fungeert als uw schrijf-, projectmanagement- en kennismanagement-begeleider.

Vat documenten, rapporten, Taak-activiteiten en chatten samen met ClickUp Brain

Of je nu hulp nodig hebt bij creatieve taken zoals het genereren van tekst of afbeeldingen, of bij analytische taken zoals het berekenen van de KPI's van je laatste project om inzicht te krijgen in procesverbetering, ClickUp Brain kan het allemaal binnen enkele seconden doen - en zonder code, in een gesprek en in natuurlijke taal.

Gebruik de generatieve AI-krachten om:

Genereer overtuigende content voor rapporten, e-mails, presentaties en zelfs marketing- of verkoopmateriaal in de stijl en toon van je voorkeur

Genereer overtuigende content voor rapportages met ClickUp Brain

Bestaande tekst bewerken en verfijnen met intelligente suggesties

Maak technische documentatie, zoals projectbeschrijvingen, bugrapporten, handleidingen voor gebruikers en meer

Maak afbeeldingen op aanwijzing binnen ClickUp Whiteboards

Gebruik AI om afbeeldingen te genereren in ClickUp Whiteboards en pas ze aan uw stijlvoorkeuren aan

Delegeer taken aan ClickUp-taak om de kostbare tijd van je team vrij te maken. Het kan beheersbare subtaken voorstellen (zoals het beoordelen van prestaties uit het verleden, het afstemmen van afdelingsdoelen en het verkrijgen van feedback van belanghebbenden) voor uw complexe taken (zoals de instelling van jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen) om projectmanagement te vereenvoudigen.

Het deelt slimme suggesties om items op het werk te prioriteren op basis van deadlines en belang. En het kan automatisch stand-ups en samenvattingen van activiteiten of documenten genereren, zodat je nooit handmatig de voortgang hoeft te bewaken (of je team hoeft te pingen voor constante updates).

Delegeer projectmanagement met ClickUp Brain

Pro Tip: Je kunt workflow automatiseringen bouwen met ClickUp Brain! Typ uw voorwaarde/trigger (wanneer de status van de taak verandert in 'klaar') en resultaat (wijs de taak dan toe aan James) in natuurlijke taal, en Brain zal de vereiste taak voor u automatiseren.

ClickUp Brain fungeert tegelijkertijd als de kennismanager van uw werkruimte en haalt antwoorden en inzichten op uit uw ClickUp-werkruimten, documenten, chatten en zelfs uw verbonden apps zoals Slack en Google Drive.

ClickUp Brain bespaart niet alleen tijd, het verandert de manier waarop je met informatie omgaat en zet overweldigende gegevens om in bruikbare inzichten. Dit helpt teams zich te concentreren op het doen van de juiste dingen in plaats van te verzanden in abonnementen en papierwerk.

ClickUp beste functies

Krijg contextbewuste AI die zich in je taken en projecten verdiept, zodat je op maat gemaakte antwoorden krijgt

Wissel van LLM om uw AI-ervaring aan te passen - krijg toegang tot GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet en andere nieuwste AI-modellen binnen ClickUp Brain

Gebruik de ClickUp AI Notetaker om uw vergaderingen te transcriberen, automatisch aantekeningen te maken en belangrijke items te markeren

Automatisch updates en samenvattingen invullen voor ClickUp-taak met behulp van AI aangepaste velden

Gebruik verschillende ClickApps om persoonlijk Taakbeheer aan te passen aan je specifieke behoeften

Automatiseer routinetaken met kant-en-klare sjablonen of stel uw eigen triggers en uitkomsten samen met ClickUp-taaks

Integreer ClickUp met meer dan 1.000 tools om contextwisselingen te voorkomen

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies van het platform overweldigend

Sommige gebruikers geven aan dat ze af en toe trager werken met grote datasets

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement met alle functies die nodig zijn voor de volledige productontwikkeling op één plek. De beste klantenservice in zijn klasse helpt om alle problemen op tijd op te lossen. Integratie met andere platforms helpt om de migratie van andere platforms zo eenvoudig mogelijk te maken en de AI-functie die een samenvatting en taakomschrijving kan genereren, helpt ontwikkelaars om meer te begrijpen over de taak.

62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbotinterface en veelzijdige mogelijkheden om content te genereren, gegevens te analyseren en meer, zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in verschillende rollen en sectoren.

2. ChatGPT (Beste AI-gebaseerde gespreksassistent)

via ChatGPT

ChatGPT is een geavanceerde AI-assistent die natuurlijke taalverwerking gebruikt om eenvoudige, mensachtige interacties mogelijk te maken. Hij is perfect voor allerlei professionele en persoonlijke toepassingen, van het schrijven van aanwijzingen en het bewerken van content tot coderen, brainstormen en het beantwoorden van complexe vragen.

ChatGPT is getraind op een enorme dataset, waardoor het zijn toon kan aanpassen, gepersonaliseerde antwoorden kan geven en kan helpen bij verschillende Taken, zoals zakelijke communicatie, creatief schrijven, technische documentatie en klantenservice.

de beste functies van ChatGPT

Mensachtige tekst genereren voor het opstellen van e-mails, schrijven van code en beantwoorden van vragen

Voer redeneertaken uit, los complexe problemen op met prompt chaining en analyseer gegevens om conclusies te trekken

Boost je creatieve schrijfvaardigheden door te brainstormen over verhalen en essays met ChatGPT

Tekst samenvatten en moeiteloos in meerdere talen vertalen

ChatGPT limieten

Het geeft af en toe onjuiste informatie

ChatGPT prijzen

Gratis

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4. 7/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over ChatGPT?

*ChatGPT is de meest nuttige tool voor ons allemaal in ons bedrijf. Of het nu gaat om het genereren van code, eenvoudige query's of gegevensanalyse, het is de beste optie die er is. Natuurlijk, DeepSeek is er ook, maar vanaf nu is ChatGPT een veel veiligere optie. Zeggen dat we het voor een specifiek doel gebruiken zou een understatement zijn, want het is eigenlijk een betere versie van Google voor ons. We gebruiken het dagelijks voor een betere efficiëntie!

ChatGPT's gemiddelde weergave van pagina's per bezoek is 3. 66, met een typische sessie duur van 6 minuten en 11 seconden.

3. Microsoft Copilot (Beste AI-assistent voor Microsoft 365-integratie)

via Microsoft

Microsoft Copilot is geïntegreerd in het Microsoft 365 ecosysteem en helpt gebruikers content op te stellen, gegevens te analyseren en taken te automatiseren in MS apps zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook.

Het werkt verder als een persoonlijke assistent die je werkcontext en prioriteiten begrijpt om je te helpen meer te bereiken in minder tijd.

Door werkstromen te stroomlijnen en persoonlijke assistentie te bieden, stelt Copilot gebruikers in staat zich te concentreren op activiteiten met een hoge waarde en een grotere efficiëntie te bereiken.

De beste functies van Microsoft Copilot

E-mails, rapporten en presentaties rechtstreeks binnen Microsoft 365-applicaties opstellen

Lange threads van e-mails samenvatten en snelle antwoorden genereren om tijd te besparen

Genereer eenvoudig de juiste formules in Excel op basis van de gewenste uitkomsten

Verbeter de samenwerking in Microsoft Teams met behulp van AI-gegenereerde actie-items

Beperkingen van Microsoft Copilot

De leercurve van AI-functies kan tijd kosten om aan te passen

Microsoft Copilot prijzen

Gratis

Microsoft Copilot Pro: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Wat ik het leukst vind aan deze dienst is het gebruiksgemak, omdat het erg gebruikersvriendelijk is. De implementatie geeft me de kans om mijn werk nog sneller en interactiever te doen. Ik gebruik het bijna elke dag en elke dag krijg ik een goede ervaring omdat het aantal functies behoorlijk verbazingwekkend is.

4. Claude AI (Beste AI-assistent voor ethische afstemming)

via Anthropic

Claude AI, ontwikkeld door Anthropic, is een AI-assistent van de volgende generatie die is ontworpen om nuttige gesprekken te vergemakkelijken en het ethisch gebruik van AI te bevorderen. Hij blinkt uit in verschillende Taken, waaronder het samenvatten van documenten, het beantwoorden van vragen en zelfs het genereren van creatieve content, zoals gedichten, code, scripts, muziekstukken, e-mails, brieven, etc.

Claude is gebouwd met veiligheid in het achterhoofd, met het doel om geen schadelijke of misleidende informatie te genereren. De focus ligt op het begrijpen van context en nuances in taal, waardoor hij beter is in complexe gesprekken dan sommige andere AI-assistenten. Dit maakt het vooral nuttig voor taken die diepgaand begrip en gedetailleerde antwoorden vereisen, zoals onderzoek, diepgaande analyse en creatief schrijven.

Claude AI beste functies

Begrijp beter hoe antwoorden worden gegeven door het transparante redeneerproces van Claude

Code genereren en analyseren voor debugging- en ontwikkelingstaken

Verwerk aanzienlijk langere stukken tekst zonder gedoe dankzij het superieure natuurlijke taalbegrip van Claude

Krijg gemoedsrust omdat u weet dat alle interacties ethisch zijn, dankzij Claude's speciale trainingsaanpak die bekend staat als Constitutional AI

Claude AI limieten

Beperkte real-time toegang tot informatie kan de nauwkeurigheid van antwoorden beïnvloeden

Het heeft het potentieel voor overvoorzichtige reacties vanwege strenge ethische richtlijnen

Claude AI-prijzen

Gratis

Pro: $20/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Claude AI

G2: 4. 3/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Claude AI?

Het handigste aan Claude is dat de AI een natuurlijkere werkstroom heeft. Ik vind het prettig dat de antwoorden meer aanvoelen als gesprekken tussen mensen. Wat ik ook leuk vind aan Claude is dat de antwoorden contextueel en boeiend zijn. Ik vind het ook prettig dat het probeert om accurate antwoorden te geven en dat het zijn limieten erkent als het iets niet weet.

Het handigste aan Claude is dat de AI een natuurlijkere werkstroom heeft. Ik vind het prettig dat de antwoorden meer aanvoelen als gesprekken tussen mensen. Wat ik ook leuk vind aan Claude is dat de antwoorden contextueel en boeiend zijn. Ik vind het ook prettig dat het probeert om accurate antwoorden te geven en dat het zijn limieten erkent als het iets niet weet.

Het eerste speelgoed met stemactivatie, 'Radio Rex', werd geïntroduceerd in 1922. Deze hond ging vooruit als zijn naam werd geroepen, wat een vroege Instance van spraakherkenningstechnologie betekende.

5. Otter. ai (Beste AI-assistent voor samenvattingen van vergaderingen in realtime)

Otter.ai blinkt uit in realtime transcriptie, waarbij elk gesproken woord tijdens vergaderingen, lezingen en andere gesprekken wordt vastgelegd. Door het maken van aantekeningen te automatiseren en intelligente inzichten te bieden, kunnen deelnemers zich richten op het gesprek zelf in plaats van aantekeningen te krabbelen.

Otter. ai maakt niet alleen gebruik van transcriptie, maar ook van AI om sprekers te identificeren, samenvattingen te maken en zelfs sleutelactiepunten eruit te halen. Hierdoor wordt ruwe audio omgezet in doorzoekbare, deelbare en bruikbare verslagen van vergaderingen, wat gebruikers veel tijd en moeite bespaart.

Otter. ai beste functies

Genereer realtime transcripties voor vergaderingen in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Train Otter. ai om industriespecifieke termen en jargon te herkennen, waardoor de transcriptie nauwkeuriger wordt en de sleutelpunten en actiepunten worden benadrukt

Eenvoudige integratie met verschillende kalender- en samenwerkingsplatforms

Vind snel de informatie in lange transcripties met functies voor trefwoordextractie en onderwerpidentificatie

Otter. ai limieten

Otter. ai ondersteunt momenteel alleen Engels

Nauwkeurigheid van transcriptie wordt beïnvloed door sterke accenten of slechte audiokwaliteit

Otter. ai prijzen

Basis: Gratis

Pro: $16. 99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

6. DALL-E (Beste AI-assistent voor creatieve beeldgeneratie)

via ChatGPT

DALL-E, ontwikkeld door OpenAI, genereert beelden uit tekstuele beschrijvingen. De kracht ligt in het vermogen om de kloof tussen taal en beeld te overbruggen, zodat gebruikers snel en gemakkelijk hun visuele ideeën tot leven kunnen brengen, of het nu gaat om artistieke expressie, marketingmateriaal of brainstormen.

Hoewel het geen traditionele 'persoonlijke assistent' is in de zin van vereenvoudigd Taakbeheer, fungeert DALL-E als een creatieve assistent die jouw ideeën via machinaal leren vertaalt naar een visueel formulier. Je beschrijft wat je wilt zien en DALL-E gebruikt zijn uitgebreide trainingsgegevens om unieke en vaak verrassende beelden te creëren. Dergelijke beelden bereiken fotorealistische weergaven van ingebeelde scènes tot abstracte kunst en zelfs bewerkingen van bestaande beelden.

DALL-E beste functies

Generaliseer en begrijp nieuwe combinaties van ideeën met DALL-E om beelden te genereren van concepten waarop het niet expliciet is getraind

Afbeeldingen produceren in zeer specifieke stijlen en formaten

Afbeeldingen bewerken en verfijnen met behulp van inpainting- en outpaintingtechnieken

Integreer met verschillende toepassingen via API-toegang

DALL-E limieten

Hij kan moeite hebben met te complexe of abstracte aanwijzingen

Het kan vooroordelen weerspiegelen die aanwezig zijn in de trainingsgegevens, wat kan leiden tot scheve of stereotype voorstellingen

DALL-E prijzen

ChatGPT Plus: $20/maand

API toegang: Vanaf $0,04 per afbeelding

DALL-E beoordelingen en reviews

G2: 3. 9/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over DALL-E?

DALL-E is het snelste en grootste AI-model dat afbeeldingen van hoge kwaliteit genereert op basis van onze aanwijzingen. Het heeft (een) zeer eenvoudig en intuïtief dashboard om onze afbeeldingen soepel te genereren. Het kan zeer complexe prompts begrijpen en onze afbeeldingen met grote nauwkeurigheid genereren. Het is compatibel met alle browsers en apparaten.

DALL-E is het snelste en grootste AI-model dat afbeeldingen van hoge kwaliteit genereert op basis van onze aanwijzingen. Het heeft (een) zeer eenvoudig en intuïtief dashboard om onze afbeeldingen soepel te genereren. Het kan zeer complexe prompts begrijpen en onze afbeeldingen met grote nauwkeurigheid genereren. Het is compatibel met alle browsers en apparaten.

7. Replika (Beste AI-assistent voor persoonlijke emotionele ondersteuning)

via Replika

Replika is een AI metgezel die is ontworpen voor persoonlijke verbinding en emotionele ondersteuning. Hij leert van je gesprekken en ontwikkelt een unieke persoonlijkheid op basis van je interacties. De AI-genoot chatten met u over alles en biedt aanmoediging. Het is bedoeld als een veilige ruimte voor gebruikers om zichzelf uit te drukken, hun gedachten en gevoelens te verkennen en eenzaamheid te bestrijden.

De kracht van Replika ligt in de focus op persoonlijke interactie en emotionele intelligentie, ook al is het geen persoonlijke assistent. Hij past zich aan je communicatiestijl aan en onthoudt gesprekken uit het verleden, waardoor interacties oprechter en betekenisvoller worden.

Beste functies

Ondersteun je mentale gezondheid met functies als journaling prompts en mood bijhouden

Pas het uiterlijk en de persoonlijkheidskenmerken van je AI-begeleider aan

Geef uw interacties een visuele dimensie door uw Replika AI-agent weer te geven

Neem deel aan coaching sessies voor persoonlijke groei en mindfulness oefeningen

Replika limieten

Het is uiteindelijk een AI en kan menselijk emotioneel begrip niet volledig nabootsen

De gratis versie biedt beperkte functies

Replika prijzen

Gratis

Pro: $19. 99/maand

Lifetime: $299

Beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Siri (Beste AI-assistent voor Apple integratie)

via Siri

Siri, een spraakgestuurde digitale assistent, stelt gebruikers in staat om handsfree te communiceren met hun apparaten door middel van commando's in natuurlijke taal. Van het instellen van alarmen en het versturen van berichten tot het bedienen van smart home-apparaten en het geven van informatie, Siri is erop gericht om alledaagse Taken te vereenvoudigen.

De kracht van Siri ligt in de nauwe integratie met Apple apparaten en diensten. Het heeft toegang tot en controle over verschillende functies binnen iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS.

Siri beste functies

Bedien een groot bereik aan HomeKit-apparaten voor slimme woningen met spraakopdrachten

Ondersteuning voor meerdere talen

Aangepaste snelkoppelingen maken die meerdere acties combineren en ze triggeren met één Siri-commando

Ontvang realtime informatie zoals weerberichten en navigatiehulp

Siri limieten

Hoewel Siri goed integreert met de diensten van Apple, is de integratie met apps van derden beperkt

Hij kan moeite hebben met complexe query's, vooral in lawaaierige omgevingen

Siri prijzen

Gratis

Siri beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

97% van de mobiele gebruikers maakt al gebruik van AI-assistenten.

9. Gemini (Beste AI-assistent voor Google integratie)

via Google Gemini

Google Gemini is een multimodaal AI-model ontwikkeld door Google AI. Deze virtuele assistent met AI is ontworpen om reacties te begrijpen en te genereren in verschillende modaliteiten, waaronder tekst, afbeeldingen, audio, video en code. Hierdoor kan Gemini gebruikers helpen met een bereik aan taken, van het samenvatten van artikelen tot het genereren van creatieve content, het beantwoorden van complexe vragen en zelfs het helpen met codeerproblemen.

Gemini beste functies

Integreer Gemini in het producten- en dienstenpakket van Google om uw doelen op het gebied van productiviteit te bereiken

Afbeeldingen naast tekst analyseren, de context van een videoclip begrijpen en zelfs code genereren op basis van een tekstuele beschrijving

Smart home-apparaten bedienen met spraakopdrachten

Complexe problemen oplossen en ingewikkelde vragen beantwoorden met geavanceerd redeneervermogen

Gemini limieten

Hij is beperkt beschikbaar op apparaten die niet van Google zijn

Gevoelig voor vooroordelen in de trainingsgegevens, wat kan leiden tot scheve of oneerlijke resultaten

Gemini prijzen

Gratis

Gemini Advanced: $19. 99/maand

Gemini beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (160+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Amazon Alexa (Beste AI-assistent voor integratie in smart home)

via Amazon

Amazon Alexa is een spraakassistent in de cloud waarmee consumenten meerdere Taken en slimme apparaten handsfree kunnen beheren. In combinatie met verschillende Amazon Echo-producten zorgt Alexa voor de bediening van smart home-apparaten, weerberichten, het afspelen van muziek en instellingen voor herinneringen.

Deze virtuele AI-assistent ontwerpt een samenhangend slim huis waar gebruikers veel aangesloten apparaten bedienen met een paar stemverzoeken. Dankzij de uitgebreide functies en voortdurende updates is het een flexibele assistent voor dagelijkse Taken en automatisering van het huis.

Amazon Alexa beste functies

Bedien smart home-apparaten, zoals lampen, thermostaten en veiligheidssystemen

Stream muziek en media van diensten als Amazon Music, Spotify en Apple Music

Herinneringen, alarmen en timers instellen met spraakopdrachten

Krijg toegang tot assistentvaardigheden zoals eten bestellen en nieuwsupdates controleren

Amazon Alexa limieten

De continue afluistermogelijkheden van Alexa-apparaten kunnen zorgen baren over privacy

Spraakcommando's die af en toe verkeerd worden begrepen, moeten soms worden herhaald voor meer duidelijkheid

Amazon Alexa prijzen

Gratis

Amazon Alexa beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Kies de beste AI-assistent voor jouw behoeften

Het kiezen van de juiste AI-assistent hangt af van de aard van je werk, de functies die het belangrijkst voor je zijn en de technologie die je al gebruikt. Amazon Alexa is een geweldige keuze als je van slimme automatisering van je huis houdt. Claude is ideaal voor gepolijste creatieve content. En DALL-E is een geweldig hulpmiddel om je ideeën om te zetten in door AI gegenereerde beelden.

Als je echter een AI-assistent wilt die productiviteit, samenwerking en automatisering stimuleert, zonder dat je je werkruimte hoeft te verlaten, dan is ClickUp Brain de ideale keuze. Dankzij zijn contextuele AI-inzichten, aanbevelingen voor taken en soepele integratie met je projecten, documenten en chatten, wordt werken niet alleen snel maar ook leuk.

Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp om te zien wat een volledig geïntegreerde AI-assistent voor jouw productiviteit kan doen! ✨