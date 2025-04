Apple Notes vs. Evernote: Welke app voor het maken van aantekeningen is beter?

Twijfel je tussen Apple Notes en Evernote voor het maken van aantekeningen? Dit is een veel voorkomend dilemma. Of je nu snel ideeën wilt noteren, weblinks wilt opslaan of je leven wilt organiseren in netjes gestructureerde notitieblokken, het kiezen van de juiste app voor het maken van aantekeningen kan je productiviteit maken of breken.

Apple Notes voelt als een thuis als je diep in het Apple ecosysteem zit, maar Evernote is al lang de go-to voor krachtige gebruikers die functies nodig hebben voor het maken van aantekeningen op meerdere platforms.

Welke app wint er eigenlijk? We zullen de verschillen in synchroniseren, het organiseren van aantekeningen, webclippen en prijzen uit de doeken doen, zodat je niet langer hoeft na te denken en kunt beginnen met notities maken.

Als geen van de twee je aanspreekt, blijf dan tot het einde - dan laten we je kennismaken met ClickUp en zijn uitzonderlijke tool ClickUp AI Notetaker, een verrassend krachtig alternatief dat je misschien nog niet had overwogen.

60-seconden samenvatting Hier is een korte blik op Apple Notes vs. Evernote: Apple Notes is het beste voor: Evernote is het beste voor: Diegenen die diep geïnvesteerd hebben in het Apple ecosysteem (iPhones, iPads, Macs) Degenen die meerdere besturingssystemen gebruiken (Windows, Android, macOS, iOS) Basisbehoeften voor samenwerking, zoals het delen van lijsten en eenvoudige aantekeningen met andere Apple gebruikers Kleine teams die geavanceerde functies voor samenwerking nodig hebben, zoals gedeelde ruimtes, gecentraliseerd beheer en Taakbeheer Mensen die de voorkeur geven aan een schone, overzichtelijke interface en basisfuncties voor het maken van aantekeningen Mensen die geavanceerde functies nodig hebben zoals webclipping en send-to-email

Wat is Apple Notes?

Apple Notes is een gratis, vooraf geïnstalleerde app voor het maken van aantekeningen van Apple Inc. Gebruikers kunnen er aantekeningen mee maken, organiseren en beheren op hun Apple-apparaten.

Aanvankelijk was het een eenvoudige tekst editor voor het vastleggen van willekeurige gedachten en herinneringen. Met de lancering van iOS 9 in 2015 ontwikkelde het zich tot een volwaardige app voor aantekeningen. Dit omvatte rijke tekst opmaak, Apple Pencil ondersteuning en deelopties.

Tegenwoordig kun je er foto's en video's in opnemen, tekst een kleurcode geven, gesproken aantekeningen (naar Siri) omzetten in geschreven tekst, handschrift herkennen (in iPadOS) en zelfs grafieken uit vergelijkingen genereren.

leuk weetje: Apple Notes gebruikte een skeuomorf ontwerp dat de esthetiek van een fysiek notitieblok nabootste, voltooid met het bekende gele gelijnde papier. Pas in 2013, met iOS 7, ging het over in de strakke, minimalistische look die we vandaag de dag zien.

Apple aantekeningen functies

Apple Notes heeft een lange weg afgelegd als een van de OG apps voor het maken van aantekeningen met een geschiedenis van 18 jaar. Het heeft veel super handige functies die het organiseren van je aantekeningen intuïtief maken. Laten we de toppers eens bekijken:

Functie #1: Slimme mappen voor intelligente organisatie

via Apple

In de kern werkt Apple Notes met een map-gebaseerd organisatiesysteem. Maar je krijgt ook een heleboel andere functies zoals cross-folder tags, trefwoorden en sorteren die context toevoegen aan je mappen.

Met de Smart Folders-optie van Apple kun je een filter instellen zodat alle relevante aantekeningen die aan dat filter voldoen automatisch in de map worden gesorteerd. Stel dat je een map hebt met de naam 'Recepten' en je voegt er de tags #bakedgoods, #starters en #maincourse aan toe. Telkens wanneer je deze tags aan een aantekening toevoegt, komt die aantekening in de map 'Recepten' terecht.

Functie #2: Integratie met Apple apparaten

via Apple

Net als de andere producten en diensten van Apple integreert Apple Notes naadloos in het Apple ecosysteem.

Zo kun je bijvoorbeeld je aantekeningen dicteren aan Siri, die ze vervolgens omzet in tekst. Je kunt je gespreksopnames ook opslaan als audiobestanden in je Notes app, zodat je ze gemakkelijk kunt openen. Een andere functie is het gebruik van het deelblad vanuit bijna elke app om content naar Notities te sturen, of het nu een foto, een document of zelfs een locatie uit Kaarten is.

Functie #3: Deelopties voor aantekeningen

via Apple

Apple Notes heeft een uitgebreide set samenwerkingsfuncties. Deze omvatten toestemming, real-time bewerking en activiteiten bijhouden - ongeveer wat je zou krijgen in een basis document management tool.

Je kunt delen via Berichten, Mail of koppelingen en tot 100 medewerkers per aantekening uitnodigen. Er zijn ook twee toestemmingsniveaus: 'kan wijzigingen aanbrengen' en 'alleen weergave. '

Opmerking: Hoewel je aantekeningen kunt omzetten in Word-documenten of PDF's, kun je ze niet online delen met een openbare link.

Functie #4: Apple intelligentie

via Apple

Apple heeft zijn Notes app uitgebreid met de functie Writing Tools. Hiermee kun je:

Proeflees tekst en verbeter grammaticale en spelfouten

Pas de toon van je schrijven aan aan verschillende contexten

Analyseer lange aantekeningen om beknopte samenvattingen of opsommingstekens te maken

Ongestructureerde tekst omzetten in netjes opgemaakte tabellen voor een betere organisatie

Genereer afbeeldingen direct vanuit tekst in je aantekeningen

Prijzen van Apple notities

Free to use (Noot: Apple Notes vertrouwt op iCloud opslagruimte. En hoewel je 5 GB gratis krijgt, is voor extra ruimte een maandelijks abonnement nodig, dat begint bij $ 0,99 voor 50 GB)

het eerste plakbriefje werd in 1974 per ongeluk uitgevonden toen 3M-wetenschapper Spencer Silver een supersterke lijm probeerde te maken. Grappig genoeg zijn digitale apps om aantekeningen te maken zoals Apple Notes gewoon virtuele stickies.

Wat is Evernote?

Met Evernote, dat in 2008 werd gelanceerd, kun je verschillende soorten aantekeningen maken en opslaan, waaronder tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen en gescande documenten.

Een van de belangrijkste redenen voor de populariteit is dat het bekend staat om zijn cross-platform compatibiliteit en een bereik van besturingssystemen en apparaten ondersteunt. De mobiele en web apps hebben veel functies, waardoor Evernote een geweldige optie is voor platformagnostische gebruikers.

Evernote functies

Evernote werkt actief aan het toevoegen van functies aan zijn platform en heeft alleen al in 2024 meer dan 100 upgrades uitgebracht. Laten we nu enkele van de beste functies verkennen.

Functie #1: Notitieblokken voor organisatie

via Evernote

Evernote hanteert een structurele, hiërarchische benadering van organisatie. Dus je hebt mappen (of Notebook Stacks in het Evernote universum), filters en tagging opties om je aantekeningen en groepsgerelateerde aantekeningen te organiseren. Maar dat is nog niet alles: je kunt aantekeningen ook koppelen aan gebeurtenissen in je agenda.

Dit betekent dat elke keer dat je een aantekening koppelt, alle details van de gebeurtenis, zoals de datum, tijd, enzovoort, automatisch worden gekoppeld aan de nieuwe aantekening (en bijgewerkt als de gebeurtenis opnieuw wordt gepland).

Het Startpagina Dashboard van Evernote kan ook worden aangepast om verschillende widgets te bevatten - vastgemaakte aantekeningen, sjablonen voor het maken van aantekeningen, opgeslagen zoekopdrachten, kladblokjes en meer - zodat je gemakkelijk informatie kunt vinden.

leuk weetje: Leonardo Da Vinci schreef zijn aantekeningen in "spiegelschrift", waarbij hij zijn gedachten in omgekeerde richting schreef zodat alleen hij ze kon lezen. Dit was misschien zijn manier om tekst te versleutelen - om zijn ideeën privé te houden.

Functie #2: Ervaring met aantekeningen maken

via Evernote

Evernote heeft alle basisfuncties, waaronder bewerking van rijke tekst, ondersteuning van handschrift voor apparaten met aanraakscherm, multimedia-integratie en zelfs optische tekenherkenning (OCR), waarmee tekst in afbeeldingen en gescande documenten wordt herkend.

Het heeft ook een webclipper browserintegratie waarmee je tekst van webpagina's kunt kopiëren en opslaan. De webclipper is heel nauwkeurig, bevat alle koppelingen en komt zelfs zo goed mogelijk overeen met de opmaak van de webpagina.

Het is een geweldige manier om een digitaal archief van je onderzoek op te bouwen. Met het Scratch Pad (Evernote's versie van Apple Notes' Quick Capture functie) kun je die "voor het geval dat" momenten noteren.

Het is echter tijdelijk. Je moet het omzetten in een aantekening en er is ook een limiet aan tekens (600 tekens). En het ondersteunt alleen platte tekst.

Feature #3: Teamsamenwerkings functies

via Evernote

Je kunt individuele aantekeningen of hele notitieblokken met anderen delen, waarbij je ze verschillende toegangsniveaus kunt geven (weergave of bewerking).

Hoewel Evernote geen wachtwoordbeveiliging ondersteunt voor individuele Evernote notitieblokken of aantekeningen, kun je blokken tekst versleutelen met een wachtwoord - geweldig voor teams die te maken hebben met gevoelige gegevens.

Evernote biedt een speciaal abonnement "Evernote Teams" voor bedrijven en organisaties. Dit omvat 'gedeelde ruimtes' om gedeelde informatie op te slaan, toegangsrechten voor verschillende leden van het team en zelfs realtime commentaar- en bewerkingsmogelijkheden voor samenwerking in een team.

Evernote integreert ook met andere populaire samenwerkingstools, zoals Slack en Gmail, zodat je Slack gesprekken en e-mails met één klik kunt omzetten naar aantekeningen.

Functie #4: Evernote AI

via Evernote

Evernote heeft twee AI-functies: Zoeken en Bewerken. Met de eerste kun je informatie uit je aantekeningen vinden, zodat je er niet handmatig doorheen hoeft te bladeren. Het is beschikbaar op alle abonnementen (inclusief het gratis abonnement), maar je moet kiezen voor een AI-gestuurde zoekfunctie.

Standaard werkt de zoekfunctie in de modus Standaard zoeken. Om 'AI-Powered Search' te activeren, kun je op het schakelaartje 'AI-Powered' boven de zoekbalk klikken. Hierdoor heb je controle over je aantekeningen (en gegevens), omdat Evernote een deel van deze informatie deelt met API's van derden, zoals OpenAI.

Met de tweede kun je tekst manipuleren. Je kunt samenvattingen maken, typefouten herstellen en de toon van de tekst veranderen. Je kunt ook inleidingen, conclusies en titels schrijven op basis van de content van de aantekeningen.

Evernote prijzen

Gratis abonnement

Persoonlijk : € 14,99 per gebruiker, per maand

Professioneel : € 17,99 per gebruiker, per maand

Teams : € 24,99 per gebruiker, per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Apple Notities vs. Evernote: functies vergeleken

Laten we nu Evernote vs. Apple Notes analyseren om je te helpen bepalen welke tool het beste bij jouw behoeften past. Om te beginnen is hier een tabel met een overzicht van hun functies:

Functies Apple aantekeningen Evernote Organisatie Mappen, tags, slimme mappen Notebook stacks, tags Samenwerking Basis delen met alleen weergave of bewerken, realtime bewerking, bewerkingsgeschiedenis Real-time samenwerking met gedeelde notitieblokken en ruimtes Teams functies Geen Gedeelde ruimtes, gecentraliseerd beheer, eigendom van gegevens binnen het bedrijf Geavanceerde functies Gesproken aantekeningen, transcripties, aantekeningen met wachtwoordbeveiliging, afbeeldingen maken Spraaknotities, webclipper, basisbeheer van Taken AI Bewerking Zoeken en bewerken Integraties Met Apple producten 1000+ integraties als je via Zapier. Prijsmodel Gratis Abonnement

Functie #1: Ervaring met aantekeningen maken

Beide platforms pakken het anders aan.

Apple Notes houdt de zaken eenvoudig, waardoor het perfect is voor gebruikers die waarde hechten aan eenvoudige functies en naadloze integratie binnen het Apple ecosysteem. De intuïtieve interface minimaliseert de complexiteit, waardoor je snel aantekeningen kunt maken en je notities kunt organiseren in mappen en tags.

Evernote gaat een stapje verder met een meer geavanceerde organisatiestructuur, ontworpen voor gebruikers die grote hoeveelheden aantekeningen van Evernote beheren voor verschillende projecten of onderwerpen.

Natuurlijk, de leercurve is wat steiler, maar het is het waard voor de geavanceerde zoekmogelijkheden, inclusief OCR.

Winnaar: Gelijkspel. Als je van eenvoud houdt en het Apple ecosysteem een warm hart toedraagt, kies je voor de app van Apple Notes. Als je op zoek bent naar een meer complexe en geavanceerde installatie, dan is Evernote de beste keuze.

Functie #2: compatibiliteit met meerdere platforms

Apple Notes houdt alles strak geïntegreerd binnen het Apple ecosysteem-iPhones, iPads en Macs. Hoewel webtoegang beschikbaar is via iCloud, is het minder robuust dan native apps.

Evernote omarmt daarentegen een cross-platform aanpak en biedt speciale apps voor iOS, Android, macOS, Windows en een handige browser. Hoewel de gebruikerservaring per platform iets kan verschillen, is het de moeite waard voor de flexibiliteit van toegang tot je geïmporteerde aantekeningen vanaf vrijwel elk apparaat.

winnaar: Evernote. Omdat Apple Notes niet gemakkelijk toegankelijk is op andere besturingssystemen dan Apple zelf, is Evernote de duidelijke winnaar.

Functie #3: Samenwerking

Apple Notes biedt basissamenwerking via gedeelde aantekeningen. Je kunt anderen uitnodigen om een aantekening weer te geven of te bewerken, waardoor het geschikt is voor eenvoudige, gezamenlijke aantekeningen binnen het Apple ecosysteem.

Het mist echter geavanceerde functies zoals gedeelde werkruimten, fijnmazige toestemmingen of robuuste taakdelegatie.

Evernote biedt uitgebreidere functies voor samenwerking. Je kunt individuele aantekeningen of hele notitieblokken delen en met Evernote Teams krijg je toegang tot gedeelde ruimtes, gecentraliseerd beheer en robuust Taakbeheer.

winnaar: Evernote, omdat het verder gaat dan de basis met zijn Teams functies.

Apple Notes biedt een schone en eenvoudige bewerking. Het bevat standaard opmaakopties zoals vet, cursief, lijsten en checklists. Je kunt afbeeldingen, schetsen en tabellen invoegen, waardoor het geschikt is voor het maken van eenvoudige aantekeningen.

Het mist echter geavanceerde formatteeropties, robuuste multimediaverwerking en geavanceerde tools voor tekstbewerking.

Evernote ondersteunt rijke tekst opmaak, diverse multimedia integratie (inclusief audio-opnames, gescande documenten en PDF's), en geavanceerde functies zoals OCR voor doorzoekbare afbeeldingen.

winnaar: Evernote voor zijn geavanceerde bewerkingsmogelijkheden.

Functie #5: AI-mogelijkheden

Zowel Apple Notes als Evernote integreren AI, maar hun sterke punten liggen op verschillende gebieden.

Apple Notes, mogelijk gemaakt door Apple Intelligence, verhoogt de productiviteit met functies als realtime proeflezen, toonregeling, samenvatten, conversie van tekst naar tabel en audiotranscriptie. Het biedt ook ChatGPT-integratie voor brainstormen en het genereren van afbeeldingen.

Evernote geeft prioriteit aan AI-gestuurde organisatie en geavanceerde bewerking. De AI tools vatten aantekeningen samen, verbeteren de duidelijkheid van het schrijven en meer, en ze bieden ook AI-gestuurd zoeken.

winnaar: Apple Notities voor zijn ChatGPT-integratie en AI-gestuurde audiotranscriptiefuncties.

Functie #6: waarde voor je geld

Apple Notes is al inbegrepen bij je Apple apparaat en je abonnement op iCloud opslagruimte. Voor veel gebruikers, vooral degenen die al geïnvesteerd hebben in het Apple ecosysteem, biedt deze integratie waarde zonder extra kosten.

Evernote werkt op basis van een abonnement en biedt verschillende niveaus met verschillende functies. Hoewel het sterke organisatie en AI functies biedt, is het overkill voor de meeste gebruikers, vooral omdat het gratis abonnement je beperkt tot één apparaat en notebook.

winnaar: Apple aantekeningen. Voor niet-Apple gebruikers is Apple Notes misschien niet de beste keuze. Maar als je de kosten vergelijkt met de waarde, vooral bij het gratis abonnement, dan biedt Apple Notes ontegenzeggelijk meer dan Evernote.

Apple Notities vs. Evernote op Reddit

En dan nu het beste deel: wat vinden gebruikers uit de praktijk van Apple Notes vs. Evernote? Op r/Evernote vertelt een ex-Evernote gebruiker hoe ze Apple Notes beter vonden passen:

Een gebruiker van Reddit zegt,

Ik ben 10 jaar gebruiker van EN (-6200 aantekeningen) en ben overgestapt op een gratis versie van EN. Overgestapt naar AN en zeer tevreden. Eenvoudig importproces, tags kwamen over, content klopt en AN doet alles wat ik nodig heb. Het is toegankelijk vanaf MBP en iPhone, erg snel en gratis. Ik ben erg tevreden. Ik heb nog geen gebruiksmogelijkheid gevonden die AN niet aankan.

Een andere Redditor wijst op een functie van Evernote die hen ervan weerhoudt om over te stappen op Apple:

Ik denk erover om over te stappen. Ik heb niet veel functies van Evernote nodig en ik heb liever een eenvoudigere, minimalistische interface. Het enige dat me bij Evernote houdt is e-mail doorsturen. Voor mij is dat essentieel voor projectmanagement. Ik wou dat er een deel knop was van Apple Mail naar Notes.

Apple Notes is echter een populair alternatief voor Evernote voor de gemiddelde notulist, vooral gezien de hoge prijs van Evernote.

Een gebruiker van Reddit zegt:

Ik ben zo blij dat ik na jaren gestopt ben met betalen. Ik was geneigd om voor de korting te gaan, maar ik wist dat ze de prijzen zouden blijven verhogen. Het is de huidige vraagprijs helemaal niet waard. Ik ben overgestapt op Apple aantekeningen en dat lijkt meer op het oude, opgeblazen Evernote. En het heeft nul kennis encryptie. En ik betaal er minder voor dan voor Evernote en het wordt geleverd met een heleboel diensten.

Maak kennis met ClickUp-Het beste alternatief voor Apple Notities vs. Evernote

Hoewel Apple Notes en Evernote veel voordelen hebben, hebben ze ook allebei belangrijke nadelen. Er is een derde optie, die misschien net de oplossing is om aantekeningen te maken waar je naar op zoek was.

Met robuuste samenwerkings- en aanpassingsopties is ClickUp de alles app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Met ClickUp als je primaire software voor het maken van aantekeningen, kun je al je aantekeningen opnemen, maken en beheren in één geïntegreerde interface.

Het platform is net zo schoon als Apple Notes en net zo rijk aan functies als Evernote, maar dan zonder de overdaad en de prijs tag. Laten we eens kijken naar een aantal functies die het een geweldig alternatief maken voor Apple Notes en Evernote.

ClickUp's One Up #1: aantekeningen maken zoals jij dat wilt

Maak aantekeningen vanaf elk apparaat met ClickUp Notepad

Laten we het eerst hebben over ClickUp Notepad - het is net zo minimalistisch als Apple Notes en als je iets extra's wilt, kun je elke aantekening omzetten in een ClickUp-taak (in tegenstelling tot Evernote, waar je taken bijhoudt in notities).

ClickUp Notepad wordt geleverd met alle basisvoorzieningen - rijke opmaak, map-gebaseerde organisatie en mobiele apps - alles wat de gemiddelde gebruiker nodig heeft.

En wanneer u iets meer wilt, of dat nu aantekeningen of taken zijn, kunt u overstappen naar ClickUp Docs of ClickUp Projects-tools die speciaal voor die rol zijn gemaakt, in plaats van uw notitie-apparaat te dwingen iets te doen waar het niet voor is gemaakt.

ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen

ClickUp biedt ook een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen in verschillende categorieën die je kunt gebruiken om je aantekeningen verder uit te werken wanneer je er klaar voor bent.

En als je veel tijd besteedt aan vergaderingen, kun je iets als het ClickUp Meeting Notes Sjabloon gebruiken om structuur in je aantekeningen aan te brengen en er actiepunten uit te halen.

Gratis sjabloon krijgen Blijf op de hoogte en laat elke vergadering tellen met het sjabloon ClickUp Meeting Notes

Dit sjabloon is een geweldig hulpmiddel voor beginners. Het organiseert agenda's, aantekeningen en actie-items voor productieve, goed gedocumenteerde discussies.

ClickUp's One Up #2: Notetaker met AI om aantekeningen te maken

Ontsluit het ware potentieel van uw gesprekken met ClickUp AI Notetaker. Het biedt 10x meer bruikbare inzichten uit uw aantekeningen.

Maak aantekeningen maken en gesprekken voeren eenvoudig met de ClickUp AI Notetaker

En laten we eerlijk zijn, soms zijn gesprekken een waas. AI Notetaker lost dat op:

Legt elke beslissing vast, zodat je de mensen die er niet waren (of er wel waren maar dagdroomden) precies kunt vertellen wat ze gemist hebben ✅

Zet die vage 'daar komen we nog op'-verklaringen om in echte Taken en wijst ze toe aan relevante mensen ✅

Koppelt alle stukjes en beetjes, zodat je niet de hele vergadering opnieuw hoeft te beleven als je een klein detail moet vinden. Eigenlijk voorkomt het Groundhog Day door vergaderingen ✅

Vroeger leefde ik van mijn aantekeningen op papier, maar na twee dagen ClickUp te hebben geëvalueerd, wist ik dat dit de oplossing voor mij was.

Ook lezen: Populaire methoden om aantekeningen te maken

ClickUp's One Up #3: Ga van aantekeningen naar documenten naar boeken

Maak aantekeningen en organiseer informatie efficiënter met 10+ blokken tekst in ClickUp Docs

ClickUp Docs kan dienen als uw centrale kennis hub als je meer nodig hebt dan alleen maar verspreide aantekeningen. In tegenstelling tot Apple Notes of Evernote, die zich voornamelijk richten op het individueel maken van aantekeningen, combineert ClickUp het aanmaken van documenten en organisatorische functies, waardoor u een voltooien systeem voor kennisbeheer krijgt.

Je kunt vluchtige gedachten vastleggen, gedetailleerde onderzoeksdocumenten ontwikkelen en nog veel meer zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen.

Breng uw Taken in uw ClickUp Docs voor een betere organisatie

Bovendien krijgt u met ClickUp Docs realtime samenwerkingstools voor documenten, zoals commentaar, koppelindicatoren en gelijktijdige bewerking, waardoor het geweldig is voor teamwerk.

Je kunt ook:

ClickUp-taak koppelen aan en invoegen in ClickUp-werkruimte in Docs, waardoor een onderling verbonden werkruimte ontstaat

ClickUp-taak en weergave in documenten integreren

Wijzigingen bijhouden en teruggaan naar vorige versies, om onbedoeld verlies te voorkomen

Zet delen van je documenten om in uitvoerbare Taken en wijs ze toe aan leden van je team

ClickUp sjabloon voor kennisbank

Als je bijvoorbeeld werkt aan een teamgids, kun je al je aantekeningen bundelen in een uitgebreide wiki (compleet met FAQ's) met behulp van het sjabloon voor de kennisbank van ClickUp.

Gratis sjabloon krijgen Bouw een slimmere kennis hub met de ClickUp Knowledge Base Template

ClickUp is het perfecte systeem om aantekeningen te maken en erop voort te bouwen zonder te hoeven jongleren met meerdere apps, om nog maar te zwijgen van abonnementen.

📮 ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil ClickUp AI gebruiken om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten. Hoewel AI in de meeste apps voor e-mail en projectmanagement is geïntegreerd als functie, is het misschien niet naadloos genoeg om workflows in verschillende tools te harmoniseren. Maar we hebben de code gekraakt bij ClickUp! Met ClickUp's AI-functies voor vergaderbeheer kunt u eenvoudig agendapunten aanmaken, aantekeningen van vergaderingen vastleggen, taken aanmaken en toewijzen op basis van vergadernotities, opnames transcriberen en nog veel meer - met onze AI-notetaker en ClickUp Brain. Bespaar tot 8 vergaderuren per week, net als onze clients bij Stanley Security!

Ook lezen: Hoe je de mindmaps notitiemethode kunt gebruiken

ClickUp's One Up #4: Optimaliseren met AI-gestuurd zoeken en bewerken

Het volgende aspect waarin ClickUp uitblinkt is zijn eigen genAI engine ClickUp Brain. Het heeft het beste van zowel Apple Notes als Evernote (en dan nog wat).

ClickUp Brain kan je op twee manieren helpen bij het maken van aantekeningen: tekst manipuleren en zoeken.

Om te beginnen kan ClickUp Brain tekst genereren, proeflezen, de toon aanpassen en zelfs vertalen in meer dan 10 talen. Vervolgens kunt u tekst omzetten in tabellen, code schrijven en nog veel meer doen.

Vat uw aantekeningen samen, maak er een blogbericht van, zoek relevante informatie en doe nog meer met ClickUp Brain

Dan is er nog de ClickUp AI Connected Search functie, die informatie uit al je documenten kan vinden en zelfs informatie uit aantekeningen kan samenvatten. Dit helpt u om snel sleutelpunten te begrijpen zonder hele documenten te lezen.

💡 Pro tip: AI-notitieprogramma's voor vergaderingen zoals ClickUp AI kunnen automatisch audio van vergaderingen transcriberen en aantekeningen voor vergaderingen maken. Nog te doen: gebruik een van ClickUp's vele sjablonen voor projectmanagement om actiepunten van uw aantekeningen voor vergaderingen naar een project te verplaatsen.

Ook lezen: Hoe kan productiviteit journaling je focus verbeteren

Organiseer je aantekeningen (en leven) met ClickUp

Zowel Apple Notes als Evernote zijn geweldige apps om aantekeningen te maken. Apple Notes blinkt uit door zijn eenvoud en naadloze Apple integratie, terwijl Evernote geavanceerde functies biedt voor cross-platform gebruikers.

Maar wat als je het beste van twee werelden wilt - en meer?

ClickUp's mogelijkheden voor het maken van aantekeningen, uitgebreide functies voor het samenwerken aan documenten en projectmanagement maken het een alles-in-één krachtpatser op het gebied van productiviteit. Het geeft je de flexibiliteit, aanpassingen en automatisering om ervoor te zorgen dat je aantekeningen naadloos in je werkstroom passen.

Meld je nu aan voor ClickUp en creëer gestructureerde systemen om je ideeën om te zetten in daadwerkelijke projecten.