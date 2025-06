Een werkschema maken in Google Agenda

Herinner je je die deadline voor dat project dat je vorige maand gemist hebt? Je systeem met plakbriefjes heeft je in de steek gelaten, niet andersom.

Wanneer u een werkrooster maakt in Google Agenda, stelt u een stappenplan op dat zelfs werkt wanneer het op maandagochtend weer chaotisch is.

In dit blogbericht wordt uitgelegd hoe u een werkrooster maakt in Google Agenda, zodat uw team op één lijn blijft zonder overspoeld te worden door notificaties.

Bovendien bekijken we hoe ClickUp het plannen nog eenvoudiger kan maken.

Google Agenda biedt flexibele planningsopties zonder onnodige complexiteit. Dit zijn de voordelen:

Synchroniseer tussen apparaten om projectplanningen overal te bekijken, zodat geen enkele taak of vergadering over het hoofd wordt gezien

Stel terugkerende gebeurtenissen in om tijd te blokkeren voor vergaderingen, projectcheck-ins of dagelijkse prioriteiten zonder deze elke keer handmatig toe te voegen

Een goed gestructureerd schema helpt u alles onder controle te houden en het instellen ervan in Google Agenda is slechts een paar eenvoudige stappen.

Hier leest u hoe u dit kunt doen. 🗓️

Ga naar uw webbrowser en open Google Agenda. Meld u aan met uw Google-account als u nog niet bent aangemeld. Dit is uw startpunt voor het beheren van uw agenda.

Zoek aan de linkerkant van het scherm naar het gedeelte Andere agenda's en klik op de knop + ernaast.

Kies 'Nieuwe agenda maken' in het vervolgkeuzemenu en geef deze een duidelijke naam, zoals 'Werkschema'. Klik vervolgens op 'Agenda maken' om deze aan uw lijst toe te voegen.

Nu uw werkagenda is ingesteld, gaat u naar de hoofdweergave van de kalender en klikt u op een specifieke datum en tijd waarop u medewerkers of een taak wilt plannen.

Typ in het pop-upvenster dat verschijnt een taaknaam, zoals 'Client bellen', en pas de begin- en eindtijd aan uw behoeften aan.

Als het een terugkerende taak is, klik je op de optie Niet herhalen, selecteer je Aangepast in de vervolgkeuzelijst en stel je in dat de taak elke maandag moet worden herhaald. Klik vervolgens op Klaar.

Als u dit als een gebeurtenis toevoegt, vergeet dan niet om Werkschema te selecteren in de vervolgkeuzelijst van de kalender, zodat de gebeurtenis op de juiste plaats blijft staan. Klik vervolgens op Opslaan om deze vast te zetten.

💡 Pro-tip: Gebruik de functie Taken om een overzichtelijkere takenlijst in Google Agenda te maken. Voeg elke taak toe als een afzonderlijk item met deadlines en tijden. Je kunt taken rechtstreeks in je agenda weergeven en Google stuurt je herinneringen.

Om uw werkrooster overzichtelijk te maken, gaat u naar de linkerkant van het scherm en zoekt u uw werkroosterkalender in de lijst.

Beweeg de muisaanwijzer naar de naam, klik op de drie puntjes die verschijnen en kies een kleur, bijvoorbeeld blauw, om eraan toe te wijzen. Deze kleur wordt toegepast op alle gebeurtenissen in die kalender, zodat u in één oogopslag kunt zien welke taken voor het werk zijn en welke voor andere verplichtingen.

Als u uw planning bijhoudt, blijft u alert. Open daarom een bestaande gebeurtenis of maak een nieuwe aan in uw werkplanningskalender.

Klik in de details van de gebeurtenis op Notificatie toevoegen en stel een herinnering in, bijvoorbeeld 10 minuten voor aanvang, zodat u zeker weet dat u op tijd klaar bent. Sla de gebeurtenis op om dit toe te passen.

Als u herinneringen wilt voor alle werkgebeurtenissen, gaat u naar het tandwielpictogram rechtsboven, klikt u op Instellingen en selecteert u uw kalender onder Instellingen voor mijn agenda's. Pas daar Notificaties voor gebeurtenissen aan om een standaard herinnering toe te voegen, bijvoorbeeld 15 minuten van tevoren, zodat u altijd voorbereid bent zonder dit elke keer handmatig in te stellen.

Als uw team uw planning moet kunnen zien, gaat u naar het linkerpaneel, plaatst u de muisaanwijzer op Werkschema en klikt u op de drie puntjes ernaast.

Selecteer Instellingen en delen in het menu en schuif naar Delen met specifieke personen. Typ de e-mailadressen van de leden van uw team, stel hun toestemmingsniveau in en klik op Verzenden om het te delen.

Met deze stappen beschikt uw Google Agenda over een volledig functioneel werkschema. Schakel over naar de week- of maandweergave om het te controleren en ervoor te zorgen dat alles er goed uitziet.

💡 Pro-tip: Voeg voor een beter verlofbeheer een terugkerende gebeurtenis toe voor persoonlijke of vakantiedagen. Stel de gebeurtenis in op 'Afwezig' en markeer deze als 'Hele dag', zodat collega's weten dat u niet beschikbaar bent. U kunt ook een standaardlocatie instellen in Google Agenda om aan te geven of u op kantoor bent of op afstand werkt.

Google Agenda werkt goed voor eenvoudige planning, maar mist enkele sleutelfuncties voor efficiënter werkbeheer.

Hier zijn enkele redenen waarom u alternatieven voor Google Agenda zou kunnen overwegen:

Geen tijdregistratie of inzicht in productiviteit: De uren die aan taken worden besteed, worden niet geregistreerd, waardoor het moeilijk is om de verdeling van de werklast te analyseren zonder externe tools ❌

Geen integratie van AI: Slimme planning, prioriteiten voor taken en automatische suggesties zijn niet rechtstreeks beschikbaar in Google Agenda ❌

Moeilijk voor teamplanning: Hoewel agenda's kunnen worden gedeeld, is er geen ingebouwde tool voor het beheren van ploegendiensten of het automatisch detecteren van conflicten in de planning van medewerkers ❌

Geen geavanceerde automatisering en afhankelijkheid van taken: Gebeurtenissen en taken moeten handmatig worden bijgewerkt, omdat er geen manier is om afhankelijke taken te koppelen of te automatiseren ❌

Een vol schema is niet het probleem. Het zijn de voortdurende herschikkingen, last-minute wijzigingen en verspreid bijhouden die de productiviteit verminderen.

ClickUp lost dat op. Het is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Laten we eens kijken hoe deze software voor projectplanning kan helpen. 📝

Een kalender moet meer doen dan alleen taken weergeven.

ClickUp Kalender stelt een schema op dat echt werkt, dat zich aanpast aan veranderende prioriteiten en voorkomt dat werk wordt gemist.

Er gaat vaak te veel tijd verloren met beslissen wat u nu weer moet doen. Werk met hoge prioriteit raakt begraven onder eindeloze vergaderingen en de dag is voorbij voordat u aan het echte werk begint.

Deze AI-kalender doorbreekt die spiraal door rekening te houden met deadlines, vergaderingen en focusmomenten, en zo een gestructureerd schema te creëren dat alles op schema houdt.

🧠 Leuk weetje: In augustus 2019 experimenteerde Microsoft Japan met een vierdaagse werkweek, wat resulteerde in een productiviteitsstijging van 40 %. Werknemers werkten vier dagen terwijl ze hun volledige loon ontvingen, en het bedrijf voerde ook maatregelen door zoals vergaderingen beperken tot 30 minuten.

ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent van het platform, maakt planning slimmer. Het plaatst taken in een tijdslot en houdt daarbij rekening met werklast, urgentie en afhankelijkheid om de werklast in balans te houden.

Als een deadline verschuift of een taak meer tijd kost dan verwacht, past ClickUp Brain automatisch de planning aan om knelpunten te voorkomen. Een projectmanager die meerdere deadlines van clients en teamvergaderingen moet beheren, ziet het volgende:

Het hele planningsproces vindt op de achtergrond plaats.

Het gebruik van kalenders om taken voor deadlines te voltooien is altijd van cruciaal belang. Met ClickUp is dit heel eenvoudig, omdat uw deadlines samen met de taken zichtbaar zijn in uw kalenders, waardoor het plannen van uw dag/weekbandbreedte supergemakkelijk en snel gaat.

Het gebruik van kalenders om taken voor deadlines te voltooien is altijd van cruciaal belang. Met ClickUp is dit heel eenvoudig, omdat uw deadlines samen met de taken zichtbaar zijn in uw kalenders, waardoor het plannen van uw dag/weekbandbreedte supergemakkelijk en snel gaat.

Om het plannen nog eenvoudiger te maken, biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen voor tijdbeheer.

De sjabloon voor het teamschema van ClickUp helpt bijvoorbeeld de werklast van teams in evenwicht te brengen, terwijl de sjabloon voor ploegenschema's van ClickUp wisselende ploegen en overdrachten stroomlijnt.

De meeste planningstools vereisen handmatige updates op verschillende platforms. Verplaats een taak op één plek en plotseling moet al het andere apart worden aangepast.

ClickUp-kalenderweergave centraliseert alles, zodat teams taken kunnen slepen en neerzetten terwijl gekoppelde afhankelijkheden intact blijven.

Wanneer een deadline wordt verplaatst, worden alle gekoppelde taken automatisch bijgewerkt, zodat niemand met verouderde informatie blijft werken. Als een teamleider een vergadering verplaatst, wordt de beschikbaarheid direct bijgewerkt, zodat deze niet botst met cruciale focusmomenten.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. Wat zijn de drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of zorgen over veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is?

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal en lost alle drie de problemen bij het gebruik van AI op, terwijl het je chat, taken, documenten en kennis in de werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!