Hoe marketingkilo's doorbreken om samenwerking en efficiëntie te verbeteren

Marketingteams horen samen te werken. Maar dat is vaak niet het geval.

U kent de symptomen: uw verkoopteam begrijpt niet wat marketing promoot. Het content team creëert middelen die het paid media team nooit gebruikt. Uw gegevens leven in meerdere systemen die niet met elkaar praten. En klanten ervaren een onsamenhangend traject dat je merkbelofte ondermijnt.

Het probleem is niet een gebrek aan talent of inspanning. Het is de manier waarop teams zijn gestructureerd. Wanneer content, demand gen en sales ops onafhankelijk van elkaar functioneren, blijven waardevolle inzichten achter en lijdt de marketingeffectiviteit daaronder.

52.2% van de verkoopprofessionals gelooft dat de grootste impact van slecht op elkaar afgestemde verkoop- en marketingteams verloren verkoop en omzet is.

Maar er is een betere manier. Wanneer marketingteams synchroon werken, zien ze een sterkere samenwerking, snellere afsluiting van deals en meer omzetgroei in vergelijking met gefragmenteerde teams. In deze gids bespreken we de oorzaken van een dergelijke ontkoppeling, hun impact en uitvoerbare strategieën voor het afbreken van marketingsilo's om een beter verbonden, goed presterend marketingteam te creëren.

60-seconden samenvatting Marketing silo's ontstaan wanneer teams zoals content, demand generation en sales geïsoleerd werken, wat leidt tot inefficiëntie en gefragmenteerde klantervaringen

Veelvoorkomende oorzaken zijn onder andere organisatiestructuren met afzonderlijke budgetten en KPI's, gefragmenteerde technologiestapels, culturele barrières en slecht op elkaar afgestemde doelen van afdelingen

Silo's resulteren in dubbele inspanningen, inconsistente merkboodschappen, tragere uitvoering van campagnes en inefficiënte toewijzing van middelen

Klanten ervaren een onsamenhangend traject wanneer marketingboodschappen per kanaal verschillen, waardoor het vertrouwen afbrokkelt en de conversie daalt

Het doorbreken van silo's bevordert samenwerking, stemt doelen op elkaar af en creëert een eenduidig klanttraject, wat leidt tot een snellere uitvoering van campagnes en een beter gebruik van resources

Om marketingsilo's te doorbreken, bevordert u de communicatie door gedeelde ruimten voor discussies, functieoverschrijdende pods en regelmatige check-ins te creëren om teams op één lijn te brengen en inzichten te delen

Centraliseer gegevens en tools om redundanties te voorkomen, ervoor te zorgen dat alle teams toegang hebben tot dezelfde informatie en de besluitvorming te stroomlijnen

Stem doelen van verschillende afdelingen op elkaar af door gedeelde KPI's in te stellen, OKR's te gebruiken en zichtbaarheid te creëren in afhankelijkheid om samenhangende strategieën te garanderen

Maak gebruik van AI en automatisering om werkstromen te stroomlijnen, repetitieve taken te elimineren en ervoor te zorgen dat teams met actuele informatie werken

Meet het succes door de samenwerkingscijfers, de samenhang van het klanttraject en de operationele efficiëntie bij te houden voor voortdurende verbetering.

Tools zoals ClickUp bieden een uniforme werkruimte om marketing- en verkoopgegevens te centraliseren, workflows te automatiseren en teams op elkaar af te stemmen, zodat de samenwerking naadloos verloopt

Wat zijn marketing silo's?

Marketing silo's ontstaan wanneer verschillende teams zoals content, demand gen, social en sales geïsoleerd werken in plaats van als een verenigde kracht. Deze losgekoppelde eenheden ontwikkelen hun eigen processen, doelen en soms zelfs concurrerende prioriteiten.

Veelvoorkomende oorzaken van marketingsilo's

Marketing silo's worden zelden met opzet gevormd. Ze komen meestal voort uit:

Organisatiestructuur : Veel marketingleiders versterken onbedoeld silo's met afzonderlijke budgetten, rapportagelijnen en KPI's

Technologiefragmentatie : Teams die afzonderlijke CRM's, analysetools en projectmanagementplatforms gebruiken, hebben moeite om gegevens effectief te delen. Dit maakt het moeilijker om klanttrajecten over touchpoints heen met elkaar te verbinden

Culturele barrières : Concurrerende interne culturen kunnen het delen van informatie over marketinginitiatieven ontmoedigen. Wanneer afdelingen concurreren om budget of erkenning, worden ze gestimuleerd om "hun" gegevens en successen te beschermen in plaats van samen te werken

Gespecialiseerde expertise : Omdat marketing steeds technischer wordt, kunnen specialisten moeite hebben om effectief te communiceren met collega's uit verschillende disciplines. De SEO-expert en de merkstrateeg kunnen letterlijk verschillende talen spreken

Doelen van afdelingen die niet op één lijn liggen : Als demand gen gericht is op SQL's, maar content op betrokkenheid jaagt, zullen hun strategieën nooit volledig op elkaar aansluiten

Gebrek aan teamoverschrijdende communicatie: Wanneer teams geen regelmatige check-ins of gedeelde dashboards voor marketinginspanningen hebben, blijven belangrijke inzichten opgesloten in één afdeling

Hoe silo's marketingprestaties beïnvloeden

Als je meer dan drie marketingmensen in een kamer hebt, krijg je silo's... Je verliest de verbinding en klanten pikken dingen op.

Als je meer dan drie marketingmensen in een kamer hebt, krijg je silo's... Je verliest de verbinding en klanten pikken dingen op.

In eerste instantie lijken silo's misschien niet zo belangrijk. Maar na verloop van tijd creëren ze knelpunten, vertragen ze de uitvoering en maken ze het moeilijker om leads te genereren en de werkelijke impact van marketing te meten. De business kosten van silo marketing zijn aanzienlijk:

Gefragmenteerde klantervaringen : Uw klanten zien uw organisatie niet als verschillende afdelingen, maar als één merk. Als marketingboodschappen en -benaderingen per kanaal verschillen, kan dit leiden tot een verlies aan vertrouwen en een lagere conversieratio

Dubbele inspanningen : Zonder zichtbaarheid in het werk van andere teams maken teams vaak middelen opnieuw of dupliceren ze campagnes die elders in de organisatie al bestaan. Ze kunnen zelfs goed presterende middelen over het hoofd zien

Inconsistente merkboodschap : Wanneer teams niet op één lijn zitten wat betreft de kernpositie, ontvangen klanten tegenstrijdige signalen over uw waardepropositie, wat tot verwarring leidt

Kortere reactietijden : Silo organisaties doen er langer over om campagnes op de markt te brengen, waardoor ze minder flexibel zijn en minder snel reageren op veranderingen in de markt. Zonder een gecentraliseerde werkstroom slepen goedkeuringen en besluitvorming met zich mee, waardoor lanceringen vertraging oplopen

Inefficiënte toewijzing van middelen: Zonder een holistische weergave van de marketingprestaties werken investeringen vaak door naar de afdelingen met de meeste stemgeluiden in plaats van naar de afdelingen die de grootste impact hebben

Het is geen wonder dat het doorbreken van deze barrières verder gaat dan alleen het verbeteren van de samenwerking.

De voordelen van het doorbreken van marketing silo's

38.3% van de verkoopleiders noemt een betere afstemming op doelen en strategie als de belangrijkste prioriteit van hun marketingteams.

Als u erin slaagt de muren tussen uw marketingfuncties af te breken, verandert uw hele marketingecosysteem.

U zult merken dat u sleutelinitiatieven sneller op de markt kunt brengen omdat knelpunten bij de goedkeuring verdwijnen en ideeën vrijelijk tussen specialisten kunnen stromen. Uw budget zal verder oprekken als u overbodige tools en dubbele inspanningen elimineert die voorheen verborgen waren in afdelingshoeken.

Het belangrijkste is dat uw klanten een coherent merktraject ervaren, ongeacht de kanalen waarmee ze werken. Als de stem van uw sociale media overeenkomt met de toon van uw e-mailmarketing, die de berichten op uw website versterkt, ontwikkelen klanten een dieper vertrouwen in uw merk. Deze consistentie vertaalt zich direct naar hogere conversiepercentages en een hogere levenslange waarde.

22.1% van de verkopers gelooft dat het grootste voordeel van een betere afstemming tussen verkoop- en marketingteams is dat ze hierdoor meer deals kunnen sluiten.

🕵🏼‍♀️ Praktijkstudie: Klantgerichte reorganisatie bij HubSpot Toen HubSpot ontdekte dat hun clients ongelukkig waren omdat er een groot gat zat tussen de beloofde diensten en de daadwerkelijke levering, zag Mike Volpe, hun voormalige CMO, dit als een kans om de marketingafdeling fundamenteel te herdefiniëren. In plaats van teams te organiseren rond traditionele marketingkanalen of contactmomenten, structureerde HubSpot teams op basis van verschillende fasen van de klantlevenscyclus. Dit betekende een fysieke verandering van de locatie van de teams binnen het kantoor. "We laten de verkoop- en klantenserviceteams bij elkaar zitten", legt Volpe uit. "We structureren op basis van de fase van de klantlevenscyclus waarin elk team zich bevindt, in plaats van touchpoints of kanalen. Mensen zitten op basis van de verschillende persona's van klanten. " De motivatie was om een einde te maken aan de veel voorkomende frustratie van onsamenhangende klantervaringen, waarbij klanten herhaaldelijk hun situatie moesten uitleggen aan verschillende vertegenwoordigers die geen context hadden van eerdere interacties. De resultaten waren aanzienlijk. De klanttevredenheid nam aanzienlijk toe, de vernieuwingspercentages verbeterden en het bedrijf bleef met 50% groeien. Volpe aantekende dat de klantervaring met HubSpot veel minder gefragmenteerd was.

Strategieën om marketingkilo's te doorbreken

Je weet al dat die marketingsilo's je team geen goed doen. Ze houden je tegen.

Als je een marketingteam wilt dat werkt als een goed geoliede machine - waar inzichten vrij stromen, campagnes op elkaar zijn afgestemd en niemand dubbel werk doet - moet je de barrières tussen teams doorbreken.

Laten we praktische strategieën bespreken om dat te bereiken.

Een cultuur van communicatie en samenwerking bevorderen

Begin met de communicatiepatronen van je team onder de loep te nemen. Zijn de makers van content wel eens in dezelfde ruimte als de PPC-specialisten? Wanneer heeft uw social media manager voor het laatst koffie gedronken met iemand van sales? Silo's gedijen goed in stilte.

Probeer deze benaderingen om gestructureerde, doorlopende communicatie aan te moedigen:

Creëer gedeelde ruimtes voor discussies. En nee, met een Slack-kanaal red je het niet. Wat je nodig hebt is een alles-in-één app voor werk zoals En nee, met een Slack-kanaal red je het niet. Wat je nodig hebt is een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp voor Marketing Teams om gedeelde dashboards, cross-functionele projectboards en realtime chatten in te stellen om gesprekken op gang te houden. *In ClickUp kan iedereen naar het grote geheel kijken terwijl ze hun eigen werkstromen beheren. Uw SEO-team kan direct zien welke content er wordt gemaakt, terwijl uw sociale team hun kalender met publicaties kan afstemmen op productlanceringen - allemaal in één werkruimte

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel instant messaging snelle en efficiënte uitwisselingen mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chatten threads in kaart gebracht voor specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Creëer functieoverschrijdende pods rond klanttrajecten in plaats van kanalen. Als je e-mail, sociale media en webteams samen hetzelfde klantprobleem oplossen, gebeurt er iets magisch

Implementeer regelmatig "show and tell"-sessies waar teams hun huidige projecten demonstreren. Dit biedt mogelijkheden om overlappingen te ontdekken en nieuwe ideeën op te doen. Maak deze sessies informeel maar verplicht, met een strikte limiet van 30 minuten om de energie te behouden. Wekelijkse all-hands kunnen overdreven zijn, maar tweewekelijkse check-ins met de belangrijkste belanghebbenden (content, betaald, levenscyclus, verkoop, enz. ) zorgen ervoor dat iedereen dezelfde kant op gaat

💡Pro Tip: In plaats van meerdere statische spreadsheets bij te werken om marketingprojecten en -prestaties bij te houden, kunt u ClickUp's sjabloon voor marketingteams gebruiken om grote campagnes op te splitsen in beheersbare taken, middelen te delen met verschillende teams en deliverables op elkaar af te stemmen. Ontvang gratis sjabloon Gebruik het ClickUp Marketing Teams sjabloon om de prestaties van campagnes en teams op één plaats bij te houden

Je team zou niet vijf verschillende marketingtools moeten doorspitten om de laatste gegevens over campagneprestaties te vinden. Standaardiseer de opslagruimte voor bestanden. Als creatieve bestanden in Drive staan, betaalde media in Dropbox en verkoopdocumenten in een willekeurige thread per e-mail... dan heb je een probleem. Consolideer bedrijfsmiddelen op één plek zodat niemand tijd verspilt met zoeken.

Bovendien is één enkele bron van waarheid onontbeerlijk. Voor de meeste sales- en marketingteams is dit hun CRM-systeem.

79% van de verkoopprofessionals zegt dat hun CRM de afstemming tussen verkoop en marketing verbetert.

ClickUp's CRM helpt marketingsilo's te elimineren door teams één gedeelde werkruimte te geven om leads bij te houden, samen te werken aan deals en af te stemmen op omzetdoelen. In plaats van dat marketing, sales en customer succes in losgekoppelde tools werken, consolideert ClickUp leadgegevens, interactiegeschiedenis en fases van deals op één plek. Elke update - of die nu afkomstig is van marketing die een lead verzorgt of verkoop die een deal sluit - is in realtime zichtbaar, zodat niemand in het duister tast.

Beheer en bijhoud al uw klantgegevens en interacties moeiteloos op één plek met ClickUp's collaboratieve CRM

Met de aangepaste velden van ClickUp kunnen teams leads categoriseren op bron, campagne, betrokkenheidsniveau of een andere relevante factor. Dit helpt marketing te begrijpen welke kanalen de beste leads opleveren en stelt verkoop in staat om prioriteit te geven aan kansen met een hoge waarde.

voorbeeld: Marketing kan leads filteren op "Campagnebron" om te zien welke leads afkomstig zijn van LinkedIn-advertenties versus organische zoekopdrachten, wat helpt om toekomstige advertentie-uitgaven te verfijnen.

Bovendien hebt u geen spreadsheets of Slack-berichten meer nodig om leads tussen teams door te geven. Je kunt aangepaste ClickUp automatiseringen bouwen om ervoor te zorgen dat wanneer een lead een kwalificatiedrempel haalt (bijv. een eBook downloadt, een demo bijwoont), deze automatisch wordt toegewezen aan een verkoper met alle relevante details.

Automatiseer terugkerende marketing- en verkoopgerelateerde taken met ClickUp-taak en bespaar tijd

In plaats van handmatig rapporten op te halen uit verschillende tools of een volledig datawarehouse nodig te hebben, bieden ClickUp Dashboards direct inzicht in leadconversies, de snelheid van de pijplijn en marketinginkomsten. Dit betekent dat marketing- en verkoopteams gedeelde KPI's kunnen bijhouden en strategieën direct kunnen aanpassen.

Visualiseer de statistieken van uw verkooppijplijn duidelijk met ClickUp Dashboards

🤝 Vriendelijke herinnering: Je zou verbaasd zijn hoeveel marketeers betalen voor meerdere tools die in wezen hetzelfde doen omdat verschillende teams ze onafhankelijk van elkaar hebben aangeschaft. Breng je martech-stapel in kaart en elimineer overbodige tools. Als je CRM niet praat met je e-mailmarketingplatform, automatiseringstool of advertentiebijhouden, zullen je gegevens altijd onvolledig zijn.

Door datasilo's te doorbreken, handoffs te automatiseren en samenwerking naadloos te laten verlopen, zorgt ClickUp CRM ervoor dat marketing en sales als één team werken, met als resultaat snellere dealcycli, betere klantervaringen en hogere inkomsten.

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

Doelen van verschillende afdelingen op elkaar afstemmen

Verkeerd op elkaar afgestemde doelen zijn de oorzaak van de meeste marketingsilo's. Uw teams werken misschien hard, maar als ze verschillende doelstellingen nastreven, is het bijna onmogelijk om echt samen te werken.

Stel gedeelde KPI's in die van belang zijn voor de hele marketingorganisatie . Wanneer uw content team alleen wordt gemeten op verkeer terwijl uw verkopers worden gemeten op SQL's, worden ze gestimuleerd om tegen elkaar te werken. Gedeelde KPI's moedigen teams aan om beter op elkaar af te stemmen

Gebruik OKR's om accountability te creëren. Een bedrijfsbrede doelstelling zoals "verhoog de marketing pipeline met 20%" zorgt ervoor dat elke afdeling naar hetzelfde target toewerkt

Maak rapportage zichtbaar. Gebruik de rapporten en dashboards van ClickUp om de voortgang in de teams bij te houden, zodat iedereen weet wat de naald beweegt

Creëer zichtbaarheid in afhankelijkheid zodat teams begrijpen hoe hun werk anderen beïnvloedt. Uw productlanceringsteam moet precies weten wanneer het marketingmateriaal klaar moet zijn voor het campagneteam om het effectief uit te voeren. Wanneer u zodat teams begrijpen hoe hun werk anderen beïnvloedt. Uw productlanceringsteam moet precies weten wanneer het marketingmateriaal klaar moet zijn voor het campagneteam om het effectief uit te voeren. Wanneer u Taken maakt in ClickUp, kunt u ook relaties van afhankelijkheid creëren met gekoppelde taken en visualiseren hoe ze met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden op een grafiek

Beheer afhankelijkheid van taken en plan resultaten beter met ClickUp-taaken

Pro Tip: Implementeer ClickUp's sjabloon voor een strategisch marketingplan om iedereen op één lijn te krijgen rond gemeenschappelijke doelstellingen. Dit kant-en-klare sjabloon helpt u te visualiseren hoe de inspanningen van elk team bijdragen aan overkoepelende doelen, waardoor gefragmenteerde inspanningen worden omgezet in gecoördineerde actie.

AI en automatisering inzetten voor naadloze integratie

Denk je dat AI in marketing alleen bedoeld is voor het genereren van advertentieteksten? Het zal je verbazen hoe effectief automatisering is om silo's te doorbreken. Als het goed wordt gedaan, elimineert AI-gestuurde automatisering druk werk, versnelt het processen en zorgt het ervoor dat teams met de meest actuele informatie werken.

Zo haalt u het meeste uit marketingautomatiseringsplatforms:

Sluit repetitieve handoffs tussen teams af met behulp van ClickUp Automatiseringen. Wanneer uw ontwerper nieuwe creatieve middelen uploadt, kan uw sociale team automatisch op de hoogte worden gebracht zonder dat iemand een e-mail hoeft te sturen of een vergadering hoeft te plannen. Met ClickUp kunt u automatiseringen maken met behulp van natuurlijke taal. 👉🏼 Voorbeeld: Wanneer de status van een Taak verandert in 'Klaar voor ontwerp', wijs deze dan toe aan het Design Team

Gebruik ClickUp-automatiseringen om specifieke acties te triggeren, zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen of het versturen van notificaties

Gebruik AI om gegevens uit verschillende databronnen te normaliseren zodat je appels met appels kunt vergelijken. In plaats van handmatig rapportages op te stellen, kunt u AI-gestuurde analysetools gebruiken om inzicht te krijgen in campagnes, kanalen en feedback van klanten. uit verschillende databronnen te normaliseren zodat je appels met appels kunt vergelijken. In plaats van handmatig rapportages op te stellen, kunt u AI-gestuurde analysetools gebruiken om inzicht te krijgen in campagnes, kanalen en feedback van klanten. ClickUp Brain , de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, is hier perfect voor. Stel een gegevensgerelateerde vraag in natuurlijke taal en ClickUp Brain analyseert niet alleen de gegevens van uw ClickUp-werkruimte, maar ook de aangesloten apps op inzichten

Analyseer marketinggegevens in realtime en krijg AI-inzichten met ClickUp Brain

Gebruik sjablonen voor voor marketingplannen om handreikingen te stroomlijnen en transparante werkstromen te creëren. Met ClickUp's Marketing Operations Sjabloon , bijvoorbeeld, kunt u een gezamenlijke werkruimte en geautomatiseerde beoordelingsprocessen instellen om alles snel te laten verlopen

🤝 Vriendelijke herinnering: Het doorbreken van marketingsilo's is geen eenmalige oplossing. Het vergt bewuste inspanning, betere processen en de juiste tools. Maar als je teams eenmaal op één lijn zitten, zul je sneller werken, slimmer zijn en echte business impact uit je marketingactiviteiten halen.

Laten we het vervolgens hebben over het meten van succes en het blijven verbeteren tijdens het proces.

Ook lezen: Een dag uit het leven van een marketingmanager

Succes meten en zorgen voor voortdurende verbetering

Je kunt niet verbeteren wat je niet meet-en het ontmantelen van marketingsilo's is geen uitzondering. Laten we eens kijken naar concrete manieren om uw voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat die muren voorgoed neer blijven.

Begin met nulmetingen voordat u veranderingen doorvoert. Hoe lang duurt het momenteel om campagnes van concept tot lancering te brengen? Hoeveel handoffs vinden er plaats tussen teams? Welk percentage van de gemaakte middelen wordt daadwerkelijk gebruikt? Documenteer deze statistieken nu zodat je later echte verbetering kunt aantonen.

Vergeet niet om de prestaties te vergelijken met afgelopen kwartalen om te zien hoe de afstemming in de loop van de tijd verbetert.

Wanneer je KPI's selecteert om je voortgang bij te houden, concentreer je dan op deze gebieden: Cross-team collaboration metrics laten zien hoe goed je teams eigenlijk samenwerken: Nummer van voltooide afdelingsoverschrijdende projecten

Gemiddelde tijd dat verzoeken tussen teams worden uitgevoerd

Percentage middelen gedeeld over meerdere kanalen of campagnes

Minder dubbel werk in verschillende teams De coherentie van het klanttraject laat zien of uw marketing er van buitenaf uniform uitziet: Consistentie van berichten via verschillende contactpunten (gemeten via klantonderzoeken)

Cross-channel conversiepercentages vergeleken met prestatiemetingen van één kanaal

Klanttevredenheid scoort op vragen over merkconsistentie Operationele efficiëntie-indicatoren bewijzen dat het doorbreken van silo's tastbare business voordelen oplevert: Budgetefficiëntie (ROI over geïntegreerde campagnes versus inspanningen in silo's)

Campagneontwikkelingstijd van concept tot uitvoering

Gebruik van middelen in marketingfuncties controleer tot slot of de inspanningen om marketing en verkoop op elkaar af te stemmen zich vertalen naar een hoger percentage gesloten deals. Dat is de ultieme indicator dat de silo's aan het verdwijnen zijn.

ClickUp's aangepaste velden en functies voor rapportage maken het bijhouden van deze statistieken eenvoudig.

Maak aangepaste velden voor "afkomstig van afdeling" en "gebruikt door afdeling" om bij te houden hoe middelen tussen teams bijstromen. Gebruik vervolgens ClickUp Dashboards om deze werkstroom te visualiseren, zodat u direct knelpunten kunt vinden of afdelingen die middelen niet effectief delen.

Stel wekelijkse geautomatiseerde rapporten op met AI Aangepaste velden die afhankelijkheid tussen teams en voltooiingspercentages laten zien. Je zult snel zien of bepaalde teams consequent deadlines missen die van invloed zijn op andere teams of dat sommige afdelingen van nature beter zijn in samenwerken dan andere.

Gebruik AI aangepaste velden in ClickUp om voortgang bijhouden en updates te automatiseren

U kunt zelfs de functies van ClickUp voor tijdsregistratie gebruiken om te meten hoe lang handoffs tussen teams eigenlijk duren en vervolgens progressieve benchmarks voor verbetering instellen als eenvoudige handoffs dagenlang in de wachtrijen blijven staan.

pro Tip: Onthoud dat verbetering iteratief moet zijn. Verwacht niet meteen perfectie, maar vier in plaats daarvan incrementele overwinningen en gebruik gegevens om het volgende gebied met de meeste impact te identificeren om aan te pakken. Als teams concrete verbeteringen zien door hun samenwerking, zijn ze gemotiveerd om door te gaan met het afbreken van de resterende silo's.

Van silo's naar oplossingen: Hoe ClickUp de samenwerking tussen marketingorganisaties verandert

Marketing silo's lijken misschien een onvermijdelijk onderdeel van groei, maar dat hoeft niet zo te zijn. De beste marketingteams doen meer dan silo's doorbreken: ze bouwen systemen die voorkomen dat ze überhaupt worden gevormd. Met de juiste strategieën - op elkaar afgestemde doelen, gestroomlijnde communicatie, gecentraliseerde gegevens en slimme automatisering - kunt u uw marketingorganisatie omvormen tot een sterk presterende, samenwerkende krachtpatser.

De samenwerkingstools die u kiest, zullen deze integratie vergemakkelijken of bestaande barrières versterken. ClickUp-werkruimte biedt het fundament dat uw team nodig heeft, met aanpasbare workflows die zich aanpassen aan verschillende marketingfuncties en met behoud van zichtbaarheid in de hele organisatie. Van campagneplanning en het aanmaken van middelen tot het bijhouden van prestaties en samenwerking tussen teams, alles leeft in één onderling verbonden systeem.

Silo's vertragen het succes van uw organisatie. Slimme samenwerking in ClickUp versnelt het. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en stel uw gedroomde marketingteam samen.