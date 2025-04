20+ Beste GPT's voor schrijven om creativiteit en productiviteit te verbeteren

Schrijven is een kunst - maar zelfs de beste schrijvers hebben hulpmiddelen nodig om hun vak te verfijnen. Of je nu een blogger, marketeer, student of romanschrijver bent, AI-gestuurde GPT's vereenvoudigen je schrijf- en webonderzoeksproces, stimuleren je creativiteit en helpen je om writer's block te overwinnen.

šŸ”Ž Wist je dat? Een recent onderzoek heeft aangetoond dat schrijfmodellen van ChatGPT professionals helpen om hun schrijftaken 50% sneller te voltooien en tegelijkertijd de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Iedereen die de basismodellen van ChatGPT heeft gebruikt om te schrijven, kan je echter vertellen dat AI-content vaak de conversatietoon en diepgaande analyse mist die je krijgt van menselijke schrijvers.

Gelukkig zijn er schrijf-GPT's die je helpen content te genereren die lijkt op menselijke output, terwijl ze het hele schrijfproces een stuk efficiƫnter maken.

Deze blog onderzoekt de 20+ beste GPT's voor schrijven die je zullen helpen om je geschreven content te verbeteren. Of je nu een professionele schrijver bent of net begint met schrijven, deze GPT's voor schrijven bieden een krachtige manier om je volledige schrijfpotentieel te ontsluiten.

Wat zijn GPT's?

Stel je eens voor dat je een digitale assistent hebt die zich aan vrijwel elke Taak aanpast, de context begrijpt als een professional en je manier van werken transformeert. Dat is precies wat Generative Pre-trained Transformers (GPT's) zijn.

GPT's zorgen voor een revolutie in productiviteit in verschillende sectoren. Zie ze als superintelligente digitale medewerkers. Deze geavanceerde AI-modellen, ontwikkeld door OpenAI, zijn niet zomaar tekstgeneratoren, maar uitgebreide probleemoplossende tools die leren, begrijpen en mensachtige content produceren, aangepast aan jouw behoeften.

Over het algemeen zijn er vier soorten GPT's:

General-Purpose GPT's: Veelzijdige modellen zoals ChatGPT die meerdere Taken aankunnen, waaronder schrijven, coderen, samenvatten en brainstormen

Aangepaste GPT's: Op maat gemaakte modellen voor specifieke behoeften, zoals branchespecifieke chatbots, onderzoeksassistenten of productiviteitstools

Gefijn afgestemde GPT's: Modellen getraind op gespecialiseerde datasets voor nichetoepassingen zoals juridische analyse, medisch onderzoek of klantenservice

Embedded GPT's: GeĆÆntegreerde AI-systemen in apps, websites of tools (bijv. Microsoft Copilot in Office-producten)

Voordelen van GPT's

Laten we eens kijken naar de voordelen van het gebruik van GPT's:

Verbeteren van productiviteit: Eenvoudig terugkerende taken zoals het opstellen van e-mails, het aanmaken van content en het analyseren van gegevens

Klantenservice verbeteren: Directe, AI-gestuurde antwoorden geven voor betere gebruikersbetrokkenheid

Helpen bij leren en onderzoeken: Complexe onderwerpen samenvatten, inzichten genereren en het onderwijs ondersteunen

Boost creativiteit: Hulp bij het genereren van ideeƫn, schrijfopdrachten en verhalen vertellen

Code genereren en debuggen mogelijk maken: Help ontwikkelaars bij het efficiƫnt schrijven en optimaliseren van code

De beste aangepaste schrijf-GPT's zijn er in verschillende formulieren, elk afgestemd op specifieke schrijfbehoeften, zoals: Verbeter SEO: Genereer SEO-geoptimaliseerde content voor een betere positie op pagina's met zoekmachineresultaten (SERP)

Content genereren : Maak artikelen, blogberichten en marketingteksten om je productiviteit te verhogen en tijd te besparen

Bewerking en proeflezen : Verbeter grammatica, corrigeer spelfouten, geef stijlsuggesties en verbeter de duidelijkheid

Academisch schrijven : Hulp bij het structureren van essays, literatuuroverzichten en onderzoekspapers

Creatief schrijven: Assistentie bij het schrijven van verhalen, romans en scripts

Wat moet je zoeken in GPT's voor schrijven?

Als je op zoek bent naar AI-gegenereerde content die bijna net zo goed is als, of in sommige gevallen zelfs beter dan, menselijke schrijvers, dan moet je kijken naar GPT's die zijn ontworpen voor specifieke gebruikssituaties. De beste manier om dit te doen is om een GPT te selecteren die je werkstroom echt verbetert. Enkele factoren om te overwegen zijn:

Nauwkeurigheid en context: Selecteer een goede GPT voor schrijven die relevante, samenhangende en feitelijk verantwoorde content genereert met behoud van de juiste toon en stijl

Aanpasbaarheid: Ga op zoek naar GPT's die kunnen worden aangepast aan de stem van je merk en aan de eisen van je branche

Grammatica en duidelijkheid: Ga voor een GPT die goed gestructureerde, grammaticaal correcte en leesbare tekst produceert zonder overmatige bewerking

Creativiteit en aanpassingsvermogen: Kies een GPT voor het genereren van ideeƫn en boeiende, originele content terwijl je je aanpast aan verschillende schrijfstijlen, van technische rapporten tot creatieve verhalen vertellen

Plagiaat- en AI-detectie: Zorg ervoor dat de GPT unieke content genereert en geen bestaande , door AI gegenereerde tekst zonder naamsvermelding opnieuw gebruikt

Integratie: Kies een model dat integreert met schrijfprogramma's, zoals Microsoft Word, Google Documenten of content management systemen (CMS)

Schrijfbehoeften: Overweeg om GPT's te schrijven op basis van je specifieke gebruik. Sommige GPT's zijn gespecialiseerd in bepaalde soorten schrijven of bewerking, dus het is van cruciaal belang om de tool af te stemmen op je primaire gebruikssituatie. Een voorbeeld: een schrijfverbeteraar genereert misschien geen uitstekende AI-gegenereerde content, maar kan je helpen bestaande content te verbeteren als hij effectief wordt gebruikt

Gebruiksgemak: Een complexe interface belemmert je productiviteit eerder dan dat het helpt. Zoek naar GPT-modellen met een gebruiksvriendelijke interface, zelfs als je geen technisch expert bent

De 20 beste GPT's voor schrijven

Klaar om eindelijk aan je boek te beginnen of AI te gebruiken om essays voor je te schrijven? Of je nu blogposts of academische papers schrijft of wilt dat AI je helpt met professioneel schrijven, er is een gespecialiseerde schrijf-GPT speciaal voor jou.

Hieronder hebben we een lijst samengesteld van de beste GPT's voor schrijven die beschikbaar zijn binnen ChatGPT, gecategoriseerd op basis van verschillende use cases. Elk GPT-model is geƫvalueerd op basis van functies, bruikbaarheid en mogelijke limieten om je te helpen de juiste AI-schrijfassistent voor jouw behoeften te kiezen.

1. Blog Content Writer (Beste voor het aanmaken van blogposts)

via Blog content schrijver

Als je op zoek bent naar GPT's om je te helpen met creatieve schrijftaken, dan is Blog Content Writer precies het juiste hulpmiddel. Het helpt schrijvers om hun blok te overwinnen, nieuwe invalshoeken te verkennen en consistente content te produceren.

Schrijf je een artikel over thought leadership of een productreview? Deze tool polijst en optimaliseert je content voor publieksbetrokkenheid.

Dit GPT-model is uitstekend voor het genereren van content, maar daar blijft het niet bij! Het helpt je ook bij het structureren van artikelen, het genereren van gedetailleerde samenvattingen, het verbeteren van de leesbaarheid en het behouden van een consistente toon. Het is dus een uitstekend hulpmiddel voor het opschalen van de productie van content zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Blog Content Writer beste functies

Blogposts en concepten genereren op basis van een bepaald onderwerp of trefwoorden

Maak aantrekkelijke koppen en inleidingen om de aandacht van lezers te trekken

Ontvang suggesties voor subkoppen en ondersteunende content

Optimaliseer content voor specifieke zoekwoorden om de zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren

Blog content schrijver limieten

Mogelijk is handmatige bewerking nodig om de toon en werkstroom te verfijnen volgens uw schrijfstijl

Blog Content Writer prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Blog Content Writer beoordelingen en recensies

2. Blog SEO Expert (Beste voor SEO-geoptimaliseerde content voor blogs)

via Blog SEO Expert

Zoekmachine optimalisatie (SEO) zorgt voor organisch verkeer naar blogs. Blog SEO Expert gebruikt AI om schrijvers te helpen hun content te optimaliseren voor zoekmachines, waardoor de zichtbaarheid en het bereik worden verbeterd.

Deze tool helpt bij zoekwoordonderzoek, on-page optimalisatie en content analyse, waardoor SEO toegankelijker wordt, zelfs voor mensen zonder uitgebreide technische kennis. Of het nu gaat om het schrijven van posts, productevaluaties of artikelen in lijsten, deze GPT zorgt voor effectieve plaatsing van trefwoorden, organisatie van content en verbetering van de leesbaarheid.

Blog SEO Expert beste functies

Voer zoekwoordenonderzoek en -analyse uit om relevante zoektermen te identificeren

Optimaliseer content voor target zoekwoorden, inclusief titels, meta beschrijvingen en tekst

Genereer suggesties voor interne en externe links om SEO te verbeteren

Analyseer content van concurrenten om mogelijkheden voor verbetering te identificeren

Blog SEO Expert limieten

Resultaten kunnen variƫren afhankelijk van de concurrentiekracht van de target zoekwoorden en de algehele SEO-strategie

Blog SEO Expert prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Blog SEO Expert beoordelingen en recensies

3. Creative Writing Coach (Beste voor hulp bij creatief schrijven)

via Coach Creatief Schrijven

Creative Writing Coach is een schrijf-GPT op maat voor schrijvers die hun verhaalvaardigheden willen verfijnen en boeiende verhalen willen ontwikkelen. Of je nu werkt aan een roman, een kort verhaal of creatieve content voor een blog, deze AI biedt stijlsuggesties, toonaanpassingen en structuurverbeteringen.

Deze GPT is ideaal voor fictieschrijvers, dichters en bloggers die experimenteren met verschillende schrijfstijlen. Het kan aanwijzingen genereren, de werkstroom van zinnen verfijnen en alternatieve woordkeuzes voorstellen om je schrijven expressiever en meeslepender te maken.

Creatieve Schrijfcoach beste functies

Verbeter verhalen vertellen en betrokkenheid met stijlsuggesties

Toegang tot creatieve schrijfopdrachten om nieuwe ideeƫn te stimuleren

Zinstructuur en woordkeuze verfijnen voor betere leesbaarheid

Structureer verhalen met verbeterde vaart en verhaalstroom

Creatieve Schrijfcoach limieten

Mist emotionele diepgang vergeleken met menselijke creativiteit

Creatieve Schrijfcoach prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Creatieve Schrijfcoach beoordelingen en recensies

4. ArticleGPT (Beste voor het maken van artikelen)

via ArtikelGPT

Het maken van goed onderzochte en informatieve artikelen is vaak tijdrovend. ArticleGPT optimaliseert dit proces door artikelen over verschillende onderwerpen te genereren. Deze tool helpt schrijvers om efficiƫnter content van hoge kwaliteit te produceren, waardoor er tijd vrijkomt voor andere Taken.

Door een onderwerp of trefwoorden in te voeren, leiden gebruikers de AI bij het maken van artikelen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. De AI helpt ook bij het genereren van content in verschillende stijlen en helpt schrijvers bij het verbeteren van hun productiviteit en het vinden van de juiste woorden.

ArticleGPT beste functies

Voltooide artikelen ontwerpen, inclusief koppen en subkoppen genereren

Snel en efficiƫnt content creƫren

Verkrijg relevante informatie en ondersteunende details voor het gekozen onderwerp

Gebruik verschillende schrijfstijlen en tonen om het doel van het artikel te bereiken

ArtikelGPT limieten

Handmatig controleren op feiten kan nodig zijn

ArtikelGPT prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

5. Article Writer (Beste voor het schrijven van artikelen met een lang formulier)

via Artikel schrijver

Net als ArticleGPT is Article Writer een schrijf-GPT ontworpen om je te helpen efficiƫnt content te genereren.

Het is vooral effectief voor degenen die SEO-vriendelijke content nodig hebben met minimale inspanning. Het maakt goed onderzochte en logisch gestructureerde artikelen, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op het verfijnen en personaliseren van de uiteindelijke output.

Article Writer beste functies

Voltooide artikelen genereren op basis van trefwoorden of schrijfopdrachten

Meerdere toon- en stijlaanpassingen voor verschillende doelgroepen

Zorg voor een logische structuur en een soepele werkstroom van ideeƫn

Gebruik de geavanceerde mogelijkheden om suggesties te doen op basis van het target publiek en het verwachte resultaat

Artikel Schrijver limieten

Produceert soms content die diepgang of originaliteit mist als de prompt te algemeen is

Artikel Schrijver prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

6. Write for Me (Beste voor veelzijdige schrijfhulp)

via Schrijf voor mij

Write For Me is een AI-gestuurde schrijfassistent die is ontworpen om makers van content te helpen het schrijfproces te stroomlijnen. Of je nu werkt aan blogberichten, bijschriften voor sociale media of marketing e-mails, deze tool genereert coherente en gestructureerde content op basis van jouw input.

Write For Me is ideaal voor mensen die worstelen met een writer's block en helpt het creatieve proces op gang door AI-gegenereerde suggesties, schetsen en volledige concepten te bieden.

Het is vooral handig voor individuen die een snel startpunt nodig hebben voordat ze de content kunnen verfijnen zodat deze overeenkomt met hun persoonlijke stijl en stem.

Schrijf voor mij beste functies

Gebruik ideeƫn voor content, structuren en sleutelwoorden

Pas toon en stijl aan voor verschillende doelgroepen en formats

Sneller content aanmaken door minder tijd te besteden aan brainstormen

Integreer met verschillende platforms voor eenvoudige toegang

Schrijf voor mij limieten

Kan bewerking en verfijning nodig hebben om nauwkeurigheid, duidelijkheid en consistentie met de merkstem te garanderen

Schrijf Voor Mij Prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Schrijf voor mij beoordelingen en recensies

7. editGPT (Beste voor bewerking en proeflezen)

via editGPT

Het perfectioneren van geschreven content vereist zorgvuldig bewerking en proeflezen. editGPT helpt schrijvers bij het identificeren en corrigeren van fouten in grammatica, spelling, interpunctie en stijl door simpelweg tekst in te voeren.

Dit hulpmiddel verbetert de kwaliteit en verfijning van geschreven content en bevordert duidelijkheid en beknoptheid.

editGPT beste functies

Gebruik de stijlsuggesties om helderheid en beknoptheid te verbeteren

Begrijp feedback over zinsbouw en werkstroom

Zorg voor consistentie in toon en stijl

Verbeter de algehele kwaliteit en afwerking van geschreven content

editGPT limieten

Kan moeite hebben met zeer technische of niche schrijfstijlen, waardoor de bedoelde betekenis van een zin verandert

editGPT prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

8. Book Creator Guide (De beste gids voor het aanmaken en ondersteunen van boeken)

via Boekenmakersgids

Book Creator Guide is een schrijf-GPT speciaal ontworpen voor auteurs en aspirant-schrijvers die het proces van het schrijven van boeken willen stroomlijnen. Of je nu fictie, non-fictie of zelfhulpboeken maakt, deze GPT helpt je met alles van het genereren van ideeƫn en het organiseren van hoofdstukken tot het polijsten van taal en het behouden van consistentie.

Bovendien fungeert Book Creator Guide als een virtuele schrijfcoach, met ingebouwde begeleiding voor verteltechnieken, tempo en tekenontwikkeling.

Boekmakersgids beste functies

Plannen, schetsen en structureren van zowel fictie- als non-fictieboeken

Genereer ideeƫn voor plot, thema's en tekenontwikkeling

Krijg suggesties voor verbeteringen in stijl, toon en tempo

Krijg feedback over leesbaarheid en betrokkenheid

Boekmakersgids limieten

De gegenereerde content kan een aanzienlijke bewerking en herschrijving vereisen om in overeenstemming te zijn met de creatieve visie van de auteur en om originaliteit te garanderen

De prijzen van de boekenmakersgids

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

9. Academisch schrijven (het beste voor academisch onderzoek en schrijven)

via Academisch Schrijven

Academic Writing GPT is ontworpen om studenten en onderzoekers te helpen bij het produceren van academische papers, essays en rapporten van hoge kwaliteit. Deze tool helpt bij het structureren van argumenten, het citeren van bronnen en het naleven van academische conventies.

Door input te geven over het onderwerp, de onderzoeksresultaten en de gewenste citatiestijl, genereren gebruikers eenvoudig goed gestructureerde en correct geformatteerde academische documenten.

Academisch schrijven beste functies

Genereer gestructureerde schema's voor onderzoekspapers en essays

Suggesties voor citaten in APA, MLA en Chicago

Academische toon en formeel taalgebruik verfijnen

Logische werkstroom en argumentontwikkeling verbeteren

Academisch schrijven limieten

Genereert geen origineel onderzoek of controleert de feitelijke juistheid niet en kan moeite hebben met zeer technische of niche-academische onderwerpen

Prijzen voor academisch schrijven

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

via Literature Review Writer

Literature Review Writer is op maat gemaakt voor academici, onderzoekers en studenten die hulp nodig hebben bij het compileren, samenvatten en analyseren van bestaand onderzoek.

Het helpt gebruikers om door enorme hoeveelheden wetenschappelijke content te navigeren, sleutelinzichten eruit te halen en uitgebreide literatuurbeoordelingen te structureren.

Je kunt onderwerpen, trefwoorden, citatiestijlen en zelfs een specifiek tijdsbestek opgeven om academisch geschrift als bron te gebruiken en een literatuuroverzicht te maken.

Literatuur Recensie Schrijver beste functies

Vat sleutelbevindingen uit meerdere academische bronnen samen

Identificeer onderzoekstrends en lacunes in academische essays

Content samenstellen voor een goed georganiseerd literatuuroverzicht

Verbeter de leesbaarheid door complex academisch taalgebruik te verfijnen

Literatuur Recensie Schrijver limieten

Kan de geloofwaardigheid van alle bronnen niet automatisch verifiƫren

Literatuur Recensie Schrijver prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

11. Copywriter GPT (Beste voor het aanmaken van marketingteksten)

via Copywriter GPT

Een overtuigende marketingtekst is essentieel om klanten aan te trekken en de verkoop te stimuleren. Copywriter GPT is ontworpen om marketeers te helpen bij het maken van effectieve en overtuigende teksten voor verschillende platforms.

Met deze gebruiksvriendelijke tool kun je koppen, advertentieteksten, websitecontent en ander marketingmateriaal maken door input te geven over het product of de dienst die op de markt wordt gebracht, de doelgroep en de gewenste toon.

de beste functies van Copywriter GPT

Optimaliseer content voor conversies met sterke CTA's

Pas toon en stijl aan om bij de merkidentiteit te passen

Toegang tot suggestieve variaties voor A/B-testen

Tekst verfijnen om de leesbaarheid en impact te verbeteren

Copywriter GPT limieten

Mist diepe emotionele intelligentie voor op storytelling gebaseerde marketing

Copywriter GPT prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Copywriter GPT beoordelingen en recensies

12. Essay Writing Tool (Beste voor het schrijven en structureren van essays)

via Hulpmiddel voor het schrijven van essays

The Essay Writing Tool is een AI-assistent die ontworpen is om studenten, onderzoekers en academici te helpen bij het maken van goed gestructureerde essays.

Deze GPT stroomlijnt het schrijfproces van essays, van het brainstormen over ideeƫn tot het schetsen van sleutelpunten en het verfijnen van argumenten. Het zorgt voor duidelijkheid, samenhang en logische werkstroom, waardoor het een waardevolle metgezel is voor wie werkt aan academische papers, rapporten of overtuigende essays.

De beste functies van Essay Writing Tool*

Opsteloverzichten en gestructureerde concepten genereren

Krijg stijl- en toonadviezen voor academisch schrijven

Aanwijzen van verbeterpunten in argumentatie en structuur

Grammatica en leesbaarheid controleren om definitieve concepten te verfijnen

Essay Writing Tool limieten

Deze essayschrijver kan het kritisch denken en de analytische vaardigheden die nodig zijn voor het produceren van hoogwaardige en originele essays misschien niet volledig vervangen

Essay Writing Tool Prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

13. Humanize AI (Beste voor het vermenselijken van door AI gegenereerde tekst)

via Humanize AI

Een probleem met tekst die door AI is gegenereerd, is dat het robotachtig of onnatuurlijk kan klinken. Humanize AI pakt dit probleem aan door schrijvers te helpen AI-gegenereerde content menselijker te laten klinken.

Met deze tool kun je de taal verfijnen, de werkstroom verbeteren en een persoonlijker tintje geven. Gebruik prompts om je AI content te vermenselijken en zo een concurrentievoordeel te behalen en productiviteit te verhogen.

Humanize AI beste functies

Verfijn AI-gegenereerde tekst om natuurlijker en menselijker te klinken

Verbeter de werkstroom en leesbaarheid van de content

Voeg een uniek tintje toe aan AI-gegenereerde tekst om content beter over te laten komen bij lezers

Zorg ervoor dat AI-gegenereerde content niet overdreven geautomatiseerd klinkt

Humaniseer AI-beperkingen

Mogelijk zijn handmatige aanpassingen nodig voor contextspecifieke content of specifieke schrijfstijlen

Menselijke AI-prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

14. Novel Writer (Beste voor het maken van boeiende en gedetailleerde romans)

via Romanschrijven

Novel Writer is een GPT die speciaal is ontworpen voor auteurs, aspirant-romanschrijvers en verhalenvertellers die hulp nodig hebben bij het maken van meeslepende fictie. Zoals de naam al duidelijk maakt, helpt deze AI-tool het schrijfproces te stroomlijnen zodat je een roman beter kunt plotten, tekens kunt ontwikkelen of dialogen kunt verfijnen.

Deze tool is vooral nuttig voor wie worstelt met een blok aan schrijvers of op zoek is naar inspiratie. Door creatieve prompts te genereren, de zinsbouw te verbeteren en stijlverbeteringen aan te bieden, stelt Novel Writer auteurs in staat om zich te concentreren op het vertellen van verhalen terwijl het zware werk van het genereren van content wordt gedaan.

De beste functies van schrijven

Krijg hulp bij het ontwikkelen van teken en het opbouwen van een wereld

Dialoog en verhaalstructuur verbeteren

Ontvang verbeteringsvoorstellen voor tempo en werkstroom

Toegang tot gedetailleerde analyse van schrijfstijl op basis van genrevoorkeuren

Schrijfbeperkingen

Ze kunnen de unieke stem van een auteur niet volledig weergeven

Ontbreekt aan diepe emotionele nuance in de ontwikkeling van de tekens

Prijzen voor schrijven

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

15. Screenwriting Assistant (Beste voor scenarioschrijven)

via Screenwriting Assistant

Screenwriting Assistant is een GPT die is ontworpen om scriptschrijvers, filmmakers en toneelschrijvers te helpen bij het maken van gestructureerde, aantrekkelijke scripts. Het volgt industrie-standaard screenplay formats, zodat je script van begin tot eind professioneel gestructureerd is.

Naast formateren biedt de Screenwriting Assistant ook inzicht in tekenontwikkeling, tempo en scĆØneovergangen. Het creĆ«ert dialogen, verrijkt beschrijvingen en stelt manieren voor om je script dynamischer en boeiender te maken, waardoor het een geweldige optie is voor beginners en ervaren schrijvers.

Screenwriting Assistant beste functies

Screenplays formateren volgens industriestandaarden

Schrijf effectieve scĆØnebeschrijvingen en natuurlijke en boeiende dialogen

Eenvoudig een professionele script layout krijgen

Productieklare scripts maken

Screenwriting Assistent limieten

Vereist aanzienlijke input en richting van de scenarioschrijver om een meeslepend en origineel verhaal te maken

Schrijfassistent prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

16. Viral Intro Hooks (De beste voor het maken van boeiende introducties)

via Viral Intro Hooks

Zoals de naam al doet vermoeden, genereert de Viral Intro Hooks tool meeslepende, aandachttrekkende introducties die de lezer aanhaken en aanmoedigen om verder te lezen.

Dit hulpmiddel is vooral handig voor het maken van blog invoer, artikelen of social media posts die een overtuigende inleiding nodig hebben. Door details te delen over het onderwerp en het beoogde publiek, kun je meerdere deelopties maken.

Hiermee kunnen schrijvers verschillende stijlen, toonaarden en methoden verkennen om de ideale haak voor hun content te ontdekken.

Viral Intro Hooks beste functies

Genereer openingszinnen met hoge conversie voor blogs, video's en sociale media

Analyseer trends om intro's te maken die overeenkomen met huidige engagementpatronen

Gebruik meerdere variaties voor verschillende stijlen content

Krijg toegang tot waardevolle inzichten om introducties te optimaliseren voor maximale publieksretentie

Viral Intro Hooks limieten

De tool is gebaseerd op bestaande trends, wat de originaliteit beperkt

Viral Intro Hooks pricing

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

17. GPT voor contentmarketing (de beste voor contentmarketingstrategieƫn)

via Content Marketing GPT

Content Marketing GPT is een geavanceerde AI-assistent op maat voor marketeers, bedrijven en bloggers die hun contentstrategie willen stroomlijnen. Het helpt bij het abonneren, structureren en genereren van content van hoge kwaliteit en zorgt voor consistentie in blogberichten, e-mailcampagnes, sociale media en landingspagina's.

Bovendien analyseert de tool SEO-trends en statistieken over publieksbetrokkenheid, waardoor je inzicht krijgt in welk type content het beste presteert.

Content Marketing GPT beste functies

Maak blogberichten, content voor sociale media en e-mailcampagnes

Optimaliseer je content strategie in lijn met SEO trends en publieksbetrokkenheid statistieken

Krijg ideeƫn voor het hergebruiken van content voor multiplatformmarketing

Verbeter de leesbaarheid en structuur voor een beter publiek

Content Marketing GPT limieten

SEO-aanbevelingen weerspiegelen niet altijd de nieuwste updates

Prijzen voor contentmarketing GPT

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

18. Landing Page Creator van HubSpot (Beste voor landingspagina copy)

via Landing Page Creator van HubSpot

Landingspagina's zijn cruciaal om bezoekers om te zetten in leads of klanten. Landing Page Creator van HubSpot maakt gebruik van AI om marketeers te helpen overtuigende landingspagina's te maken. Deze tool helpt bij het schrijven van koppen, call-to-actions en andere essentiƫle elementen van een landingspagina met hoge conversie.

Deze tool integreert ook naadloos met de marketing suite van HubSpot, zodat je je teksten kunt verfijnen op basis van inzichten in het publiek en A/B-tests.

Landing page maker van HubSpot beste functies

Vereenvoudig het maken van landingspagina's met gestructureerde sjablonen en realtime suggesties

Ontwikkel moeiteloos conversiegerichte teksten voor landingspagina's

Schrijf overtuigende koppen en overtuigende CTA's

Ontwikkel content op basis van SEO- en engagementtrends

Landing page maker van HubSpot beperkt

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met handmatige copywriting en mogelijk is menselijke verfijning nodig om aan te sluiten bij de toon en stem van het merk

Landing page maker van HubSpot prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

19. Sales Cold Email Coach (De beste voor het opstellen van effectieve e-mails)

Sales Cold Email Coach is ontworpen om verkoopprofessionals te helpen bij het maken van overtuigende koude e-mails die de aandacht trekken en reacties stimuleren.

Met deze tool analyseer je best practices in e-mailmarketing en krijg je gestructureerde sjablonen, overtuigende onderwerpregels en geoptimaliseerde berichten op maat voor verschillende doelgroepen. Deze GPT helpt je om opvallende e-mails te maken voor clients, lead follow-ups en verkoopgesprekken.

Sales Cold Email Coach beste functies

Maak sjablonen voor koude e-mails met hoge conversie voor een beter verkoopbereik

Gebruik overtuigende onderwerpregels om de open rates te verhogen

Begrijp hoe je de toon en structuur van e-mails kunt verfijnen voor meer betrokkenheid

Personaliseer e-mail content op basis van inzichten in doelgroep en branche

Sales Cold Email Coach limieten

AI-gegenereerde e-mails klinken soms generiek zonder aanpassing

Verkoop Koude E-mail Coach prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

20. Free AI Scripts Generator (Beste voor het maken van nieuwe scripts)

via Free AI Scripts Generator

Free AI Scripts Generator is een AI-gestuurd schrijfprogramma dat is ontworpen om scriptschrijvers te helpen bij het maken van boeiende dialogen, scĆØnes en volledige scripts.

Of je nu schrijft voor film, tv, YouTube of bedrijfsvideo's, deze GPT stroomlijnt het scriptschrijfproces door gestructureerde schema's, dialogen voor teken en scĆØnebeschrijvingen te bieden.

Free AI Scripts Generator beste functies

Voltooid nieuwe scripts, dialogen en scĆØnebeschrijvingen genereren in seconden op basis van prompts

Ontwikkel boeiende verhaallijnen en interacties tussen teken

Scripts formatteren volgens industriestandaarden (bijv. scenario, YouTube, zakelijk)

Verbeter de werkstroom en het tempo van je script met AI-gestuurde aanbevelingen

Free AI Scripts Generator beperkingen

Missen mogelijk diepe emotionele nuance vergeleken met door mensen geschreven scripts

Gratis AI Scripts Generator prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

21. Plagiaatchecker (het beste om originaliteit te garanderen)

via Plagiaatcontrole

Het is cruciaal om de originaliteit van geschreven content te garanderen, vooral in academische en professionele instellingen. Plagiaatcontrole gebruikt AI om Instances van plagiaat in tekst te detecteren.

Deze tool helpt schrijvers om onbedoeld plagiaat te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun werk origineel is. Het scant op overeenkomsten met bestaande content online of in databases en identificeert mogelijke problemen met plagiaat.

Plagiarism Checker beste functies

Detecteert Instances van plagiaat in tekst door te scannen tegen online content en databases

Identificeert mogelijke problemen met plagiaat

Geeft suggesties voor correct citeren of parafraseren

Helpt schrijvers de originaliteit van hun werk te waarborgen

beperkingen van de Plagiarism Checker

De nauwkeurigheid van plagiaatdetectie varieert afhankelijk van de tool en de bronnen die worden gecontroleerd

Plagiarism Checker pricing

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

22. Professionele LinkedIn Post Schrijver (Beste voor LinkedIn content aanmaken)

via Professionele LinkedIn Post Schrijver

De Professional LinkedIn Post Writer GPT is ontworpen om professionals, marketeers en thought leaders te helpen bij het maken van boeiende LinkedIn posts die zorgen voor zichtbaarheid en interactie. Het begrijpt het algoritme van LinkedIn en zorgt ervoor dat posts gestructureerd zijn voor een maximaal bereik met behoud van authenticiteit en professionaliteit.

Content afstemmen op trending topics en vakjargon uit de sector helpt gebruikers om een gezaghebbende en relateerbare stem op LinkedIn te behouden.

Professional LinkedIn Post Writer beste functies

AI-gestuurde LinkedIn posts van hoge kwaliteit op maat maken voor jouw sector en publiek

Optimaliseer berichten voor betrokkenheid met bewezen technieken voor opmaak en structurering

Gebruik sterke hooks, call-to-action-zinnen en formatteertechnieken om posts scanbaarder en boeiender te maken

Begrijp LinkedIn trends met ingebouwde data analyse tools om content af te stemmen op actuele discussies

Professionele LinkedIn Post Schrijver limieten

Kan niche-specifieke inzichten niet volledig vastleggen zonder input van gebruikers

Professionele LinkedIn Post Schrijver prijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

23. Storyteller Schrijver (Het beste voor het ontwikkelen van verhalen en brainstormen over ideeƫn)

via Storyteller Schrijver

Dompel jezelf onder in een wereld waar storytelling en innovatie elkaar ontmoeten! Storyteller Writer laat auteurs, bloggers en makers van content boeiende verhalen met illustraties maken.

Met deze tool ervaar je een unieke combinatie van teken, aangepaste creaties, verschillende genres, realtime illustraties en een interactieve ervaring die speciaal voor jou is gemaakt. Je neemt het commando over het verhaal, geeft je avontuur op talloze manieren vorm en ontdekt paden die aansluiten bij je verbeelding.

Storyteller Writer beste functies

Upload je afbeeldingen - of het nu een foto van jezelf, je huisdier of je omgeving is

Genereer gepersonaliseerde tekens, meeslepende instellingen en andere visuele elementen die het verhaal tot leven brengen op basis van de visuele signalen van je afbeeldingen

Gebruik geavanceerde analyses om doordachte verhalen en afbeeldingen te maken

Zet ideeƫn om in verhalen en beelden op meerdere platforms

Storyteller Schrijver limieten

Vereist menselijke input om originaliteit te garanderen en formulematige plots te vermijden

Storyteller Schrijversprijzen

Beschikbaar met ChatGPT Plus, Pro, Teams en Enterprise:

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp-De alledaagse app voor werk en schrijven

Terwijl het schrijven van GPT's het schrijfproces kan verbeteren, brengen geavanceerde AI-modellen en productiviteitstools het proces naar de volgende fase.

ClickUp, de alledaagse app voor werk en een van de best geĆÆntegreerde AI tools voor het aanmaken van content en workflowbeheer, biedt een uitgebreid platform voor het beheren van de hele levenscyclus van content.

Van brainstormen en content aanmaken tot gezamenlijke bewerking en projectmanagement, het biedt een gecentraliseerde hub voor al je schrijfbehoeften.

Gebruik ClickUp Brain om complexe teksten te vereenvoudigen en uw schrijfwerk duidelijker en effectiever te maken

ClickUp Brain is je AI-schrijfassistent, waarbij ClickUp AI direct wordt geĆÆntegreerd in je werkstroom en dagelijkse processen. Hierdoor kun je content van hoge kwaliteit genereren, concepten verfijnen en je schrijfwerk structureren voor een maximale impact.

Blogberichten, marketingteksten of technische teksten schrijven: dit geavanceerde AI-model dat in ClickUp Docs is geĆÆntegreerd, doet het allemaal. Het geeft intelligente suggesties en vat samen en bewerkt uw geschreven content om de leesbaarheid en betrokkenheid te verbeteren, waardoor het de ideale metgezel is voor makers van content, schrijvers en marketeers.

Hier is wat Reddit gebruiker u/codymreese te zeggen had over het gebruik van ClickUp Brain:

We gebruiken het om medewerkers te vertellen wat de volgende stappen zijn, om automatiseringen te maken, we uploaden tool- en softwaredocumentatie en die is doorzoekbaar in de AI. Ik heb de aangepaste velden van de AI gebruikt in weergaven voor de belangrijkste belanghebbenden, zodat ze gewoon kunnen klikken en de AI wordt uitgevoerd en hen op de hoogte houdt van de Taak en de volgende stappen.

We gebruiken het om medewerkers te vertellen wat de volgende stappen zijn, om automatiseringen te maken, we uploaden tool- en softwaredocumentatie en die is doorzoekbaar in de AI. Ik heb de aangepaste velden van de AI gebruikt in weergaven voor de belangrijkste belanghebbenden, zodat ze gewoon kunnen klikken en de AI wordt uitgevoerd en hen op de hoogte houdt van de Taak en de volgende stappen.

Ontvang gratis sjabloon Krijg een gestructureerde aanpak voor het aanmaken van content met het sjabloon voor het schrijven van ClickUp Content

Naast de ClickUp Brain's AI-hulp biedt ClickUp ook sjablonen voor het schrijven van content die uw writer's blok effectief elimineren. Met de ClickUp sjabloon voor het schrijven van content kunt u ideeƫn organiseren, revisies bijhouden en naadloos samenwerken:

Bewaar al je concepten, onderzoek en revisies voor content op Ć©Ć©n plek

Werk in realtime samen met je team om content te verfijnen en te verbeteren

Stel deadlines en herinneringen in om op schema te blijven

Gebruik AI-gestuurde suggesties en formatteertools voor gepolijst schrijven

Ontketen je creatieve potentieel met ClickUp

Deze gids heeft een aantal van de beste AI-gestuurde schrijfassistenten onderzocht, elk voor een andere behoefte - content marketing, academisch schrijven of zakelijke documentatie. Maar om het potentieel van AI echt te maximaliseren, heb je meer nodig dan alleen een schrijftool - je hebt een geĆÆntegreerd platform nodig dat het aanmaken van content, samenwerking en werkstroombeheer optimaliseert.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Met krachtig Taakbeheer, realtime samenwerking en aanpasbare workflows helpt ClickUp u uw schrijfproces van begin tot eind te plannen, bij te houden en te verfijnen. Of u nu een blogger, marketeer of romanschrijver bent, ClickUp houdt alles op Ć©Ć©n plek zodat u zich kunt concentreren op het maken van uw beste werk. Klaar om de toekomst van het schrijven te ervaren? Meld u aan voor ClickUp en ontdek hoe het uw proces voor het aanmaken van content transformeert.