13 Gratis sjablonen voor loopbaanontwikkelingsplannen

Stel je voor dat je op een kruispunt in je carrière staat en niet zeker weet welk pad je moet volgen. Je hebt grote dromen, maar de weg voor je voelt onduidelijk.

Misschien ben je op zoek naar die volgende promotie, probeer je van sector te veranderen of overweeg je zelfs om je eigen business te beginnen. Maar er zit een addertje onder het gras: zonder een goed actieplan kan het al snel vergezocht lijken om die carrièredoelen te halen.

Hier kan een sjabloon voor een loopbaanontwikkelingsplan het verschil maken. Het is een eenvoudig hulpmiddel waarmee je je doelen in kaart kunt brengen, de te nemen stappen kunt bepalen en op koers kunt blijven.

Met een duidelijk plan kun je haalbare doelen instellen, de voortgang bijhouden en de vaardigheden ontwikkelen om je carrière naar een hoger niveau te tillen. Lees dus snel verder om de 13 beste sjablonen voor loopbaanontwikkelingsplannen te ontdekken en je toekomst in eigen hand te nemen.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat 76% van de werknemers op zoek is naar mogelijkheden voor professionele ontwikkeling om hun carrière uit te breiden.

Wat zijn sjablonen voor loopbaanontwikkelingsplannen?

Een sjabloon voor een loopbaanontwikkelingsplan is een strategisch hulpmiddel waarmee mensen hun professionele doelen kunnen instellen en bereiken. Dit kan zijn om uit te blinken in hun huidige baan of om over te stappen naar een nieuwe rol.

Deze kant-en-klare en methodisch ontworpen sjablonen bieden een gestructureerd kader voor het benadrukken van carrièreambities, benodigde vaardigheden en uitvoerbare stappen om ze te bereiken.

Met andere woorden, met deze sjablonen voor professionele ontwikkelingsplannen kun je doelen instellen, de voortgang ervan bijhouden en gebieden/vaardigheden identificeren die je moet ontwikkelen om ze te bereiken.

🔍 Wist je dat? Ongeveer 65% van de kinderen van nu zal werken in een carrière die nog niet is uitgevonden - denk aan AI-ethici, verkeersregelaars voor drones of virtual reality-ontwerpers! 🤯

Wat maakt een sjabloon voor een goed loopbaanontwikkelingsplan?

Een goed ontworpen sjabloon voor een professioneel ontwikkelingsplan maakt het gemakkelijker om op één lijn te blijven met je professionele doelen. Het helpt je ook om elke groeimogelijkheid te benutten, zodat je relevant blijft op de steeds veranderende banenmarkt.

Hier zijn een aantal sleutelcomponenten die je sjabloon voor een professioneel ontwikkelingsplan moet hebben:

Gebruiksvriendelijk ontwerp: Ga voor een sjabloon met een strak ontwerp, met elementen zoals tabellen, secties, subsecties, enz. Dit helpt je om je doelen efficiënter te organiseren en te beheren ✅

Mogelijkheden om vaardigheden te beoordelen: Ga op zoek naar een oplossing met ingebouwde hulpmiddelen om vaardigheden te beoordelen en hiaten op te sporen. Zorg ervoor dat er ruimte is voor zelfreflectie en het verzamelen van feedback van managers, collega's, enz. ✅

Functies voor het bijhouden van de voortgang: Kies een sjabloon waarmee je haalbare doelen kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden aan de hand van meetbare resultaten. Functies zoals mijlpalen, balken voor voortgang en statusupdates zorgen ervoor dat je dezelfde ✅

Visuele elementen: Kies een sjabloon voor professionele ontwikkeling dat visuele elementen bevat zoals grafieken, tijdlijnen en matrices. Ze geven waardevolle inzichten in de voortgang van uw vaardigheidsontwikkeling op een veel begrijpelijker manier ✅

Integraties: Zorg ervoor dat het sjabloon compatibel is met tools en software van derden, zoals apps voor tijdsregistratie, tools voor productiviteit, software voor talentmanagement, enz. Dit helpt bij het centraliseren van gegevens, zodat je je carrièredoelen effectiever kunt bereiken ✅

➡️ Lees meer: Strategieën voor opvolgingsplanning (met sjablonen)

13 sjablonen voor loopbaanontwikkelingsplannen

Hier zijn 13 sjablonen voor loopbaanontwikkelingsplannen die je kunt gebruiken om de bedrijfsladder te beklimmen en professionele groei te bereiken:

1. ClickUp Carrièrepad Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Maak de perfecte routekaart voor uw carrière met het ClickUp Carrièrepad sjabloon

Stel je voor dat je een carrière hebt geselecteerd, maar onzeker bent over de volgende stappen. Dan is er het ClickUp Carrièrepad sjabloon.

Deze planner voor professionele ontwikkeling splitst je potentiële carrièrepad op in stappen die je kunt uitvoeren met behulp van een stappenplan dat je kunt slepen en neerzetten. Bovendien kun je carrièreniveaus en rolbeschrijvingen aanpassen aan verschillende functies.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Houd de carrièregroei in de gaten met behulp van dashboards die de voortgang bijhouden

Breng de ontwikkeling van vaardigheden in kaart met geïntegreerde competency mapping

Wijs leermiddelen en mentorschapprogramma's direct in het sjabloon toe

Ideaal voor: Individuen, HR-teams en bedrijfsleiders die duidelijke, gestructureerde abonnementen voor loopbaanontwikkeling opstellen

2. ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan voor werknemers

Ontvang gratis sjabloon Plan de ontwikkeling van uw team met het sjabloon voor het ClickUp ontwikkelingsplan voor werknemers

Volgens statistieken zou 94% van de werknemers langer bij een organisatie blijven die in hun groei investeert. Probeer voor een startpunt het sjabloon ClickUp Employee Development Plan.

Dit sjabloon is exclusief ontworpen voor groeigerichte teams die hun werknemers voorbereiden op morgen. Hiermee kun je ontwikkelingsplannen maken die zijn afgestemd op de vaardigheden, voorkeuren en rollen van elk teamlid. Je kunt doelen stellen, de voortgang bijhouden en feedback geven.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Voeg trainingsmateriaal en hulpbronnen toe voor een uitgebreidere kennisopbouw

Definieer de groeidoelstellingen van je werknemers met vooraf ingestelde secties voor het stellen van doelen

Gebruik geautomatiseerde herinneringen en taaktoewijzingen om de voortgang bij te houden

Stem je ontwikkelingsinspanningen af op je Business doelen met aangepaste KPI bijhouden

Ideaal voor: Managers en L&D Teams die een persoonlijk groeipad uitzetten, opleidingsplannen maken en mentorschapkansen voor werknemers creëren

➡️ Meer lezen: Hoe maak je een Reisplan voor werknemers in kaart brengen?

3. ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang gratis sjabloon Gebruik het ClickUp sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan om uw persoonlijke doelen te bereiken zonder haperingen

Op zoek naar een sjabloon om je persoonlijke ontwikkelingsdoelen te bereiken? Kies dan voor het sjabloon ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

Dit sjabloon voor professionele ontwikkeling is eenvoudig te gebruiken en bevat een bereik aan functies die je kunt gebruiken om verder te komen in je carrière. Of je nu je huidige vaardigheden wilt verbeteren of nieuwe wilt ontwikkelen, je kunt een actieplan maken om elk doel systematisch aan te pakken.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Houd dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse oefeningen bij om je routine te beheren

Stel op prioriteiten gebaseerde actiestappen op voor doelen op het gebied van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

Koppel doelen aan aangepaste dashboards voor een overzicht van de voortgang

Gebruik ingebouwde reflectiemogelijkheden en evaluatietools voor zelfverbetering

Ideaal voor: Professionals en individuen die gestructureerde doelen stellen voor zelfverbetering op het gebied van carrière, opleiding en persoonlijke groei

4. ClickUp sjabloon voor prestatierapport

Ontvang gratis sjabloon Bepaal de effectiviteit van uw ontwikkelingsstrategie met het sjabloon voor het ClickUp prestatierapport

Maak de beste strategie voor loopbaanontwikkeling voor uw werknemers met het sjabloon voor prestatieverslagen van ClickUp. Hiermee kunt u KPI's voor prestaties - productiviteit, kwaliteit van het werk, ontwikkeling van vaardigheden, enz. - in realtime instellen en controleren.

Dit document biedt ook veel visuele elementen, zoals grafieken, grafieken en scorekaarten, om de voortgang te analyseren en trends en verbeterpunten te identificeren. Bovendien kan het geïntegreerd worden met tools voor tijdsregistratie en productiviteit om waardevolle inzichten in je prestaties te krijgen.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden De bijdragen, vaardigheden en impact van projecten bijhouden met vooraf opgestelde statistieken

Genereer automatisch prestatieoverzichten met behulp van dynamische rapportvelden

Gebruik aanpasbare beoordelingsschalen om evaluaties in teams te standaardiseren

Ideaal voor: HR-professionals en managers die de prestaties van werknemers, prestaties en verbeterpunten bijhouden in een gestandaardiseerd format

🧠 Leuk weetje: Een softwareontwikkelaar bij een Amerikaans bedrijf heeft in het geheim zijn hele baan uitbesteed aan China, terwijl hij op zijn werkdagen kattenvideo's keek en op Reddit surfde. Hij betaalde de aannemer een fractie van zijn salaris, leverde perfect werk en werd zelfs meerdere keren werknemer van de maand! Zijn plan werd pas ontdekt toen bij een controle buitenlandse aanmeldingen op zijn werkstation werden gevonden. 😬

5. ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek

Ontvang gratis sjabloon Meet uw loopbaanontwikkelingsplannen aan de hand van de prestaties van uw werknemers met het ClickUp sjabloon voor prestatiebeoordelingen

🔍 Wist je dat? Een beoordelingsproces volgt op het plannen en implementeren van professionele ontwikkeling. 24% van de werknemers vindt het essentieel en zou overwegen ontslag te nemen als het niet werd aangeboden.

Het sjabloon voor functioneringsgesprekken van ClickUp is gebaseerd op 360-graden evaluaties. Werknemers kunnen het dus gebruiken om zelfevaluaties uit te voeren, feedback van collega's te verzamelen en hun prestaties op te sommen. En als manager hoeft u alleen maar doelstellingen in te stellen en tijdlijnen te definiëren.

Dit sjabloon voor ontwikkelingsplannen vereenvoudigt ook het bijhouden van prestatieverbeteringen, met ingebouwde analyses voor het vergelijken van prestaties uit het verleden en het heden.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Maak samenwerking tussen manager en werknemer mogelijk met gedeelde aantekeningen en feedback tools

360-graden feedback secties gebruiken voor multi-bron evaluaties

Automatiseer de instelling van doelen en aanbevelingen voor de volgende stap op basis van de resultaten van beoordelingen

Ideaal voor: Bedrijven die formele werknemersevaluaties, 360-graden feedbacksessies en discussies over de instelling van doelen op basis van prestaties in het verleden uitvoeren

6. ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Gebruik het ClickUp 30-60-90 Day Plan Template om uw doelen te visualiseren in haalbare, tijdgebonden Taken

Het sjabloon ClickUp 30-60-90 Day Plan is een veelzijdige bron. De functies kunnen u helpen bij het in kaart brengen van een solide strategie, vooral als u een manager bent die een professioneel ontwikkelingsplan opstelt voor uw nieuwe medewerkers.

Het sjabloon visualiseert je hele abonnement, splitst het op in bruikbare doelen en categoriseert ze in mijlpalen van 30, 60 en 90 dagen om ervoor te zorgen dat je op tijd voortgang boekt en resultaten behaalt. Het stuurt ook geautomatiseerde herinneringen voor regelmatige doelbeoordelingen. Bovendien kun je inzichten, aantekeningen, hulpbronnen, enz. delen met medewerkers voor samenwerking in realtime. delen met medewerkers voor real-time samenwerking.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Gebruik voortgangsindicatoren en status bijhouden om het succes van nieuwe medewerkers te volgen

Definieer te leveren prestaties en verwachtingen voor elke fase met aanpasbare velden

Wijs mentoren, middelen en sleutel Taken direct toe in het sjabloon

Ideaal voor: Het aannemen van managers en nieuwe medewerkers, het structureren van onboarding, mijlpalen voor training en vroege prestatieverwachtingen voor een soepele overgang

ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer zoveel kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Dus als je je carrièrepad wilt herschrijven, begin dan met Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows.

7. ClickUp SMART doel actieplan sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Maak SMART carrière doelen met het ClickUp SMART Goal Action Plan sjabloon

SMART is een effectief raamwerk voor de instelling van doelen dat suggereert dat elk doel Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden moet zijn. Het ClickUp SMART Goal Action Plan Template volgt precies deze aanpak.

Met dit sjabloon kun je meetbare doelen stellen, taken organiseren en ze afstemmen op je actieplan. Je kunt ook KPI's definiëren en deadlines stellen om ervoor te zorgen dat elk doel relevant is en op tijd wordt uitgevoerd. Bovendien kun je aan elk doel relevante documenten, bronnen of aantekeningen van vergaderingen toevoegen, zodat alles op één centrale locatie beschikbaar is.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Pas KPI-metingen aan met ingebouwde velden voor succescriteria

Deel doelen op in stap-voor-stap actieplannen met deadlines

Gebruik voortgangsbalken en mijlpaalmarkeringen voor real-time bijhouden

Ideaal voor: Teams en individuen die duidelijk gedefinieerde, meetbare doelstellingen met gedetailleerde stappen en deadlines instellen en uitvoeren

💡 Pro Tip: Als een Taak overweldigend voelt, maak hem dan te klein om te mislukken. Wil je meer lezen? Lees slechts één zin. Wil je werken? Doe één push-up. Kleine overwinningen creëren momentum. 🏃🏻

8. ClickUp mijlpaal grafiek sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Gebruik de ClickUp mijlpaalgrafiek sjabloon om grote carrièredoelen op te splitsen in kleine, uitvoerbare Taken

Heb je een sjabloon nodig om professionele ontwikkelingsplannen te maken met duidelijk gedefinieerde mijlpalen? Bekijk dan de ClickUp sjabloon voor mijlpalen.

Dit sjabloon splitst complexe doelstellingen op in behapbare Taken. Het nastreven van een diploma of het uitbreiden van vaardigheden creëert een stap-voor-stap handleiding voor het bereiken van elk carrièredoel.

Bovendien kun je belangrijke fasen met kleurmarkeringen markeren voor meer duidelijkheid, afhankelijkheid bijhouden met behulp van Gantt-grafieken en weergaven van werkstromen, stappen aanpassen aan je leeraanpak en nog veel meer.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Bewaak de voortgang met behulp van percentage-indicatoren voor voltooiing

Organiseer carrièredoelen in een visuele mijlpaal tijdlijn

Wijs eigenaren toe aan mijlpalen met automatisch bijhouden van taken

Ideaal voor: Projectmanagers en carrièreplanners die de belangrijkste mijlpalen, afhankelijkheid en deadlines voor voortgang in kaart brengen

9. ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang gratis sjabloon Maximaliseer productiviteit in uw dagelijkse activiteiten met het ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Of je nu een individu bent of een team leidt, het maximaliseren van productiviteit is de sleutel tot betere resultaten, zelfs in het geval van loopbaanontwikkeling. Maar als je het moeilijk vindt, gebruik dan het ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit.

Dit document bundelt al je taken zodat je ze efficiënter kunt plannen en uitvoeren. Het is ook zeer aanpasbaar, wat betekent dat je het kunt gebruiken om persoonlijke en professionele doelen te beheren. Gebruik labels en filters met kleurcodering om taken te categoriseren en prioriteiten, deadlines, enz. in te stellen.

💜 Dit is waarom je het zo leuk zult vinden: Beoordeel de voortgang en automatiseer het bijhouden van doelen om je algehele productiviteit bij te houden zonder aan kwaliteit in te boeten

Gebruik de ClickUp kalenderweergave om uw planning te plannen en deadlines in te stellen

Gebruik de ingebouwde tijdsregistratie om productiviteitspatronen te analyseren

Bekijk regelmatig productiviteitstrends met behulp van analytische dashboards en rapportages

Ideaal voor: Freelancers, ondernemers en professionals die dagelijkse taken, gewoonten en prioriteiten beheren om de balans tussen werk en privéleven te optimaliseren en efficiënter te werken

10. ClickUp Levensplan sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Gebruik het ClickUp Life Plan sjabloon om je lange-termijn carrière doelen te visualiseren en te structureren

Klinkt het idee van langetermijnplanning u te overweldigend in de oren? Maak je geen zorgen: het ClickUp Life Plan sjabloon is ontworpen om langetermijnplanning te vereenvoudigen.

Dit professionele ontwikkelingsplan maakt het heel gemakkelijk om lange-termijn carrièredoelen te structureren. Of ze nu te maken hebben met gezondheid, financiën of carrière, je kunt de vooraf gebouwde categorieën voor levensdoelen gebruiken om ze op te splitsen in uitvoerbare doelen en ze te organiseren en prioriteren.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Visualiseer geleidelijke voortgang en pas abonnementen aan met realtime updates en reflectietools

Breng persoonlijke en professionele prioriteiten in balans met behulp van speciale secties

Verdeel ambities in uitvoerbare stappen met tijdlijnen

Houd de voortgang bij met interactieve visualisaties van het levensdraaiboek

Ideaal voor: Individuen die persoonlijke en professionele doelen voor de lange termijn plannen, zoals carrière, gezondheid, financiën en belangrijke beslissingen in hun leven

💡 Pro Tip: Hebt u een uitgebreidere oplossing nodig om uw doelstellingen bij te houden en te beheren? Gebruik ClickUp Doelen! Het consolideert al uw Taken op één plaats zodat u: Stel meetbare doelen met duidelijke targets

Volg voortgang in realtime met behulp van dynamische indicatoren

Koppel taken en projecten direct aan je doelen

Automatiseer het bijhouden van doelen en ontvang tijdige waarschuwingen

Genereer gedetailleerde rapporten voor inzicht op basis van gegevens

11. ClickUp matrix technische vaardigheden

Ontvang gratis sjabloon Bepaal de technische vaardigheden van uw team en vul hiaten op met het sjabloon ClickUp Technical Skills Matrix

Bent u op zoek naar werknemers met de juiste vaardigheden voor een technische rol, of wilt u een op maat gemaakt vaardigheidsontwikkelingsplan voor uw team maken? Gebruik dan de ClickUp matrixsjabloon voor technische vaardigheden.

Dit sjabloon toont de vaardigheden van elke werknemer, zodat je kunt beoordelen of ze geschikt zijn voor een rol. Gebruik het indien nodig om ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Bovendien kun je direct in het document trainingsmodules en certificeringen toewijzen en de voortgang van je vaardigheden bijhouden, zodat jij en je team op dezelfde pagina zitten.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Identificeer vaardigheidstekorten met realtime filter- en rangschikkingstools

Breng de vaardigheden van werknemers in kaart met vooraf geconfigureerde vaardigheidsbeoordelingsroosters

Vergelijk teamcompetenties met behulp van automatisch gegenereerde heatmaps

Ideaal voor: HR en teamleiders die technische vaardigheidsniveaus beoordelen, hiaten in hun vaardigheden identificeren en gerichte training plannen voor het bijscholen van teams

12. Carrière Stappenplan Sjabloon by Sjabloon. net

Het Carrière Stappenplan Sjabloon van Template. net is een andere nuttige bron voor loopbaanplanning. Het uitgebreide ontwerp richt zich op korte- en langetermijndoelen en stelt je in staat om flexibele doelen te stellen met ingebouwde markers voor carrièrerichting.

Bovendien kun je de vereiste vaardigheden en certificeringen van je werknemers bijhouden om gepersonaliseerde leertrajecten te creëren. Je kunt de sjabloon downloaden in verschillende formaten, waaronder Word, Google Documenten en PDF.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Download en deel je carrièreplannen in meerdere formaten (PDF, Word, Excel)

Gebruik branchespecifieke sjablonen voor loopbaantrajecten om groeiplannen te structureren

Neem functiebeschrijvingen en promotiecriteria op voor meer duidelijkheid

Ideaal voor: Werknemers en werkzoekenden die stap voor stap strategieën voor loopbaanontwikkeling in kaart willen brengen, inclusief vereiste vaardigheden en certificeringen

🧠 Leuk weetje: Gemiddeld verandert iemand 5-7 keer van carrière. Dus als je het gevoel hebt dat je vastzit, denk er dan aan dat je volgende baan wel eens heel anders kan zijn!

13. Sjabloon voor loopbaanontwikkeling van AIHR

via AIHR

Het Carrière Progressie Kader Sjabloon van AIHR helpt u bij het begeleiden van werknemers die op zoek zijn naar mentorschap en mogelijkheden om hun vaardigheden te verbeteren. Hiermee kun je rolgebaseerde carrièreladders opstellen met gedetailleerde competentieniveaus.

Op deze manier kun je eenvoudig vaststellen welke nieuwe vaardigheden geschikt zijn voor een medewerker. Bovendien zorgen de gegevensgestuurde inzichten ervoor dat het hele proces van loopbaanontwikkeling eerlijk, transparant en resultaatgericht verloopt.

💜 Dit is waarom je het geweldig zult vinden Bied gestructureerde abonnementen voor de ontwikkeling van vaardigheden voor elke fase van je carrière

Standaardiseer promotiecriteria met behulp van kant-en-klare evaluatiekaders

Carrièrepaden afstemmen op prestatiemanagement en trainingsprogramma's

Ideaal voor: Organisaties die gestructureerde promotiecriteria, carrièregroeipaden en competentiegerichte carrièreladders voor werknemers opstellen.

➡️ Lees meer: Voorbeelden van ontwikkelingsplannen voor werknemers om groei te stimuleren

Bereik uw carrièredoelen met ClickUp sjablonen

Loopbaanontwikkeling is meer dan een modewoord: het is een belangrijke stap op weg naar blijvend succes. Of je nu een nieuw carrièrepad wilt verkennen, wilt groeien of je vaardigheden wilt verfijnen, een goed gestructureerd abonnement kan het verschil maken.

Hier komt een sjabloon voor een loopbaanontwikkelingsplan om de hoek kijken. Ze scheppen duidelijkheid, verminderen overweldiging en houden je verantwoordelijk bij elke stap die je zet. Bovendien helpt de kant-en-klare structuur je tijd te besparen en je te concentreren op wat echt belangrijk is - het verbeteren van je carrière.

Dus, ben je klaar om de volgende grote stap in je professionele leven te zetten? Kijk dan eens naar ClickUp. ClickUp's sjablonen voor professionele ontwikkelingsplannen, de alles-in-één app voor werk, zijn ontworpen om je stap voor stap te helpen bij het maken van je groeiplannen voor je carrière.

Wacht dus niet! Meld u aan op ClickUp voor een gratis proefversie om uw carrièrepad in kaart te brengen en uw professionele ambities te verwezenlijken!