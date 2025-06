Een grafisch overzicht maken in Google Documenten

Overal plakbriefjes. Een notitieboek vol krabbels. Honderd tabbladen open.

Wanneer ideeën zich opstapelen, kan een grafische organizer helpen om orde te scheppen. Maar wie heeft er tijd om een geheel nieuwe tool te leren?

Gelukkig kunt u er met Google Documenten er een maken met slechts een paar klikken. Het heeft een overzichtelijke, visuele layout waarmee u uw gedachten op een rijtje kunt zetten.

In deze blogpost leggen we uit hoe je een grafisch overzicht maakt in Google Documenten. ⚒️

Een grafisch overzicht is een visueel hulpmiddel waarmee individuen ideeën, informatie of concepten duidelijk en gestructureerd kunnen ordenen.

Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder grafieken, diagrammen en kaarten, die elk een specifiek doel dienen, afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt. U splitst een groot idee op in kleinere stukjes en verbindt deze met lijnen, vormen of pijlen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten grafische organisatoren. 📊

Storyboard: Een storyboard wordt gebruikt in films, bij het schrijven en in presentaties om scènes of ideeën in een bepaalde volgorde te plaatsen en zo een verhaal visueel weer te geven

Tijdlijn grafiek: Een rechte tijdlijn die gebeurtenissen in volgorde weergeeft. Dit is ideaal voor geschiedenislessen, projectplanning of het bijhouden van voortgang

Cirkelkaart: Zet een hoofdgedachte in het midden en omring deze met gerelateerde gedachten. Dit is ideaal voor het definiëren van concepten of brainstormtechnieken rond een enkel thema

Venn-diagram: Twee (of meer) overlappende cirkels laten zien wat er in het midden hetzelfde is en wat er aan de zijkanten verschilt. Dit is ideaal voor het vergelijken en contrasteren van ideeën

Stroomdiagram: Een stroomdiagram is ideaal voor het in kaart brengen van processen en maakt gebruik van pijlen en symbolen om de stappen in de bestelling weer te geven

🌟 Functie sjabloon

Wilt u een snelkoppeling om uw grafische organizer te maken? De sjabloon Simple Mind Map van ClickUp is een uitstekend startpunt. Met deze sjabloon kunt u ideeën, taken of werkstromen direct in ClickUp visueel in kaart brengen, zonder dat u extra tools nodig hebt. Sleep knooppunten eenvoudig naar de gewenste plek, verbind gerelateerde concepten en organiseer uw gedachten in een flexibele, interactieve werkruimte.

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn brainstormideeën met de sjabloon voor eenvoudige mindmaps van ClickUp

De sjabloon voor mindmaps van ClickUp is perfect voor brainstormsessies, het plannen van projecten of het schetsen van content. Hiermee zet u complexe ideeën om in duidelijke, uitvoerbare abonnementen, allemaal op één plek. Meer munitie nodig? Bekijk hier meer sjablonen voor grafische organisatoren.