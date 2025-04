Microsoft Loop vs. OneNote: Een vergelijking

Als je het niet opschrijft, bestaat het niet.

Het is echt waar! Effectief aantekeningen maken vormt de manier waarop teams samenwerken en communiceren.

Heb je als kandidaat voor een rol ooit een bedrijf gevraagd naar hun vergadercultuur? Het spreekt boekdelen over hun samenwerking en Taakbeheer.

Groene vlaggen zijn onder andere:

"We laten onnodige vergaderingen achterwege. "

"We volgen een duidelijk kader voor vergaderingen. "

"Elke vergadering heeft doelen, niet alleen een kalenderslot. "

Hier blinken apps voor het maken van visuele aantekeningen zoals Microsoft Loop en OneNote uit. Ze helpen je gedachten te stroomlijnen, taken te organiseren en samenwerking tussen teams mogelijk te maken.

Maar welke past het beste bij jouw manier van werken? In deze blog geven we een overzicht van Microsoft Loop vs. OneNote om je te helpen beslissen. Als je meer nodig hebt dan alleen aantekeningen, combineert ClickUp-taak, documenten en samenwerking-alles op één plek.

60 seconden samenvatting Functies Microsoft Loop OneNote Rijke multimediaondersteuning Ondersteunt verschillende multimedia-elementen Maakt het mogelijk om afbeeldingen, audio en video's in te sluiten Geavanceerd Taakbeheer Inclusief toewijzing van taken en bijhouden van voortgang Mist ingebouwde functies voor projectmanagement Microsoft 365 integratie Diepe integratie met Microsoft 365 apps voor naadloze samenwerking Integreert met apps van Microsoft, maar meer statisch Samenwerkingswerkruimten Biedt speciale hubs voor projecten en flexibele werkruimtes Voornamelijk voor het organiseren van individuele aantekeningen Offline toegang Internet vereist voor volledige functie Biedt offline toegang tot aantekeningen AI-functies Biedt AI-gestuurde verbeteringen voor productiviteit Bevat geen AI-functies

Wat is Microsoft Loop?

via Microsoft Loop

Microsoft Loop is een samenwerkingstool voor productiviteit binnen Microsoft 365. Het laat teams content creëren en delen in real-time met behulp van interactieve Loop-onderdelen, naadloos geïntegreerd in apps zoals Teams, Outlook en Word.

Microsoft Loop, geïntroduceerd op 15 november 2023, biedt krachtige realtime co-auteurschap via het Fluid Framework, waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan documenten en Taken kunnen werken.

Microsoft Loop functies

Microsoft Loop verandert de co-creatie-ervaring van je team door teams, content en Taken te verbinden met al je tools en apparaten. U kunt ook uw ideeën, content en resources organiseren terwijl uw project zich ontwikkelt.

Functie #1: Draagbare bouwblokken

Loop-componenten zijn kleine, verplaatsbare stukjes content die up-to-date blijven, waar u ze ook plaatst. Plaats een lijst met taken in Teams, voeg het toe aan een e-mail of voeg het toe aan een Word-document - alle wijzigingen worden direct gesynchroniseerd op alle locaties.

via Microsoft Loop

Hier is een lijst met componenten die u kunt maken:

Tabellen voor het organiseren van gegevens

Taakborden voor het bijhouden van voortgang

Aantekeningen voor snelle updates

Checklists voor stap-voor-stap processen

Het mooie is hoe deze onderdelen verbinding maken met andere tools van Microsoft. Als je bijvoorbeeld een lijst met taken maakt, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met Planner en Nog te doen.

🧠 Leuk weetje: Microsoft Loop werkt als een magisch creatief toverstafje. typ gewoon "/" om onmiddellijk labels, live data, afbeeldingen, emoji's, tabellen, checklists en nog veel meer toe te voegen!

Functie #2: Speciale hub voor projecten

The Loop Workspaces is een standalone app die je kunt openen via de Microsoft Loop web app. Gebruik het om:

Aangepaste lay-outs instellen met drag-and-drop tools

Maak speciale gebieden voor verschillende projectfasen

Bewaar al het projectmateriaal op één virtuele, georganiseerde plek

Functie #3: Flexibele canvassen

Pagina's in Loop bieden een flexibele omgeving en functioneren als digitale whiteboards die zich aan uw behoeften aanpassen. Voeg mensen, taken, links en gegevens toe - allemaal bewerkbaar in realtime.

Reageer, becommentarieer en deel ideeën met Loop Pages

Met Loop Pages kunnen teams:

Begin met een basisoverzicht

Componenten toevoegen indien nodig

Deel pagina's in Microsoft 365 apps

Bewerk content samen en bekijk wijzigingen onmiddellijk

Functie #4: Microsoft 365 integratie

Loop is compatibel met het hele ecosysteem van Microsoft. Of het nu gaat om Microsoft Teams, documenten, spreadsheets of presentaties, je kunt moeiteloos samenwerken binnen de Loop werkruimte, waardoor de barrières tussen verschillende productiviteitstools verdwijnen:

Teams: Deel onderdelen rechtstreeks in uw chats

Outlook: Loop content toevoegen aan e-mails

Word (web versie): Loop-elementen opnemen in documenten

Whiteboard: Gebruik Loop tijdens brainstormsessies

via Microsoft Loop

Blijf op dezelfde pagina - letterlijk. Wanneer iemand een nieuw Loop-onderdeel bewerkt:

Wijzigingen verschijnen onmiddellijk voor alle gebruikers

Updates synchroniseren op alle plaatsen waar het onderdeel wordt gedeeld

De leden van het team zien altijd de nieuwste versie

Microsoft Loop prijzen

Gratis

Wat is OneNote?

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote is een professionele app voor het maken van aantekeningen waarmee u informatie op verschillende apparaten kunt vastleggen, organiseren en delen. Het biedt een flexibele, uniforme werkruimte voor het noteren van ideeën, het beheren van Taken en samenwerken.

Microsoft OneNote functies

Met functies zoals multimedia ondersteuning, rijke tekst opmaak en naadloze integratie met andere apps van Microsoft, is OneNote ideaal voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.

Functie #1: canvas met gratis formulieren

In tegenstelling tot standaard tekstverwerkers, die u dwingen tot starre formats, geeft Microsoft OneNote u een leeg canvas om op te werken. U kunt op elke willekeurige plek op de pagina klikken om te typen, schetsen te maken of multimedia toe te voegen - de ruimte past zich aan aan hoe u informatie van nature organiseert.

Functie #2: Slim organiseren

OneNote bootst de structuur van een traditionele ordner na door uw aantekeningen in notitieblokken, secties en pagina's te organiseren. U kunt meerdere notitieblokken maken, of het nu voor werkprojecten of persoonlijke abonnementen is. 📑

via Microsoft OneNote

Binnen elk notitieboek kunt u secties toevoegen zoals 'Vergaderingen', 'Projectideeën', 'Kampeeruitstapje', enz. en deze vullen met individuele pagina's, waardoor het gemakkelijk is om georganiseerd en efficiënt te blijven.

via Microsoft OneNote

Functie #3: Uitgebreide multimediaondersteuning

Wie zegt dat aantekeningen alleen maar tekst hoeven te zijn? Met OneNote kunt u ze tot leven brengen! Voeg afbeeldingen, tabellen, spreadsheetgegevens, handgetekende schetsen, audio of video's toe aan uw pagina's.

Of u nu een lezing vastlegt, een instructievideo opslaat of visuals gebruikt om uw ideeën in kaart te brengen, met OneNote kunt u alles eenvoudig in één creatieve, interactieve ruimte bewaren.

Functie #4: Zoeken dat werkt

Bent u wel eens een eeuwigheid op zoek geweest naar een specifieke aantekening, om vervolgens met lege handen te staan? Met de krachtige zoekfunctie van OneNote vindt u binnen enkele seconden wat u nodig hebt. Het kan woorden vinden:

Binnen uw handgeschreven aantekeningen

Binnenkant van een afbeelding (met OCR-technologie)

In sommige vergeten audio-opnames (met behulp van fonetisch zoeken)

Van snelle herinneringen tot aantekeningen voor vergaderingen, OneNote zorgt ervoor dat u alles moeiteloos kunt terugvinden, zodat u minder tijd kwijt bent aan zoeken en meer tijd hebt om dingen Klaar te krijgen.

Meer dan 26% van de Amerikanen zegt 'bijna constant' online te zijn, wat het groeiende belang van digitale tools voor aantekeningen zoals OneNote in ons dagelijks leven benadrukt!

Microsoft OneNote prijzen

Gratis

Onbeperkt : $6.99/maand per gebruiker

Business : Vanaf $6/gebruiker/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Microsoft Loop vs. OneNote: functies vergeleken

Als je hebt geprobeerd een keuze te maken tussen Microsoft Loop en OneNote, ben je waarschijnlijk hun verschillende benaderingen van teamsamenwerking en het organiseren van aantekeningen aan het afwegen. Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden om je te helpen de juiste te kiezen. 💁

Hier is een snelle tabel met checklists waarin hun belangrijkste functies worden vergeleken:

Functies Microsoft Loop OneNote Co-auteurs in realtime ✅ ✅ Canvas in vrije vorm ✅ ✅ Structuur notitieblok ❌ ✅ Uitgebreide ondersteuning voor multimedia ✅ ✅ Geavanceerd Taakbeheer ✅ ❌ Naadloze integratie met Microsoft 365 apps ✅ ✅ Werkruimten voor samenwerking ✅ ❌ Offline toegang ❌ ✅ Zoeken in content ✅ ✅ Versiegeschiedenis voor aantekeningen ✅ ✅ Tagging en organisatie ✅ ✅ Mobiele app ondersteunen ✅ ✅ AI-functies ✅ ❌

Nog niet overtuigd? Hier vind je meer informatie over beide tools.

Functie #1: doel en kernfunctie

Microsoft Loop richt zich op drie hoofdonderdelen: Components (herbruikbare stukjes die je overal kunt invoegen), Pages (flexibele canvassen voor werk), en Workruimtes (waar alles leeft). Deze onderdelen zijn ontworpen om te bewegen en te veranderen als je team ze nodig heeft.

OneNote volgt een bekende structuur: Notitieboeken bevatten 'Secties' die 'Pagina's' bevatten. het is meer vast dan een fysiek notitieboeksysteem, waardoor het geweldig is om informatie netjes te houden.

Winnaar: OneNote neemt het voor een meer vertrouwde, gemakkelijke en gestructureerde manier van organiseren.

Functie #2: Microsoft 365 integratie en samenwerking

Loop past in Word, Excel, Teams en andere Microsoft 365 apps. Je kunt gegevens en content uit al deze tools halen om een centrale werkruimte te creëren, zodat je in realtime kunt samenwerken.

OneNote verbindt ook, maar meer als een plek om ingesloten documenten op te slaan dan als een interactieve hub. Hoewel je content van andere apps van Microsoft kunt opnemen, blijft het meer statisch. Het kan meerdere editors aan, maar is meer gericht op het delen van referentiemateriaal.

winnaar: De diepere integratie en realtime samenwerkingstools van Loop geven het een voorsprong.

Loop is klaar voor projectmanagement: je kunt taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bewaken. Deze functie maakt het vooral handig voor teams die complexe projecten met veel bewegende delen moeten uitvoeren.

OneNote heeft geen ingebouwde functies voor projectmanagement. Hoewel het opmerkelijk is voor het organiseren van informatie, is het niet ontworpen om taken en tijdlijnen van projecten bij te houden.

Winnaar: Kies hier voor Microsoft Loop voor de mogelijkheden van projectmanagement.

Functie #4: Personalisatie

Loop biedt sjablonen en componenten die je kunt aanpassen aan je specifieke behoeften, of je nu creatieve projecten uitvoert of complexe processen beheert.

OneNote biedt ook voorgeformatteerde sjablonen, maar die worden vooral gebruikt voor het organiseren van aantekeningen. Hoewel je informatie kunt ordenen zoals jij dat wilt, is het minder geschikt voor het creëren van verschillende werkstromen met beperkte aanpassingen.

winnaar: De bredere aanpassingsopties van Loop geven het de leiding.

Microsoft Loop vs. OneNote op Reddit

We onderzochten op Reddit hoe gebruikers tegenover het Microsoft Loop vs. OneNote debat stonden, en velen deelden hun inzichten over de sterke punten van elke tool.

Een gebruiker geeft commentaar op de samenwerkingsmogelijkheden van beide tools:

Ik gebruik beide. Loop voor samenwerking en OneNote voor al het andere. Nu OneNote Loop-integratie begint te ondersteunen, is het het beste van twee werelden.

Ik gebruik beide. Loop voor samenwerking en OneNote voor al het andere. Nu OneNote Loop-integratie begint te ondersteunen, is het het beste van twee werelden.

Een andere, geeft de voorkeur aan OneNote voor de zoekfunctie:

Loop schiet ernstig tekort in de zoekfunctie. Nergens zo handig en nauwkeurig zoeken als in OneNote.

Loop schiet ernstig tekort in de zoekfunctie. Nergens zo handig en nauwkeurig zoeken als in OneNote.

Een andere gebruiker vindt dat ze allebei voor verschillende doeleinden dienen:

Ik zou OneNote gebruiken voor persoonlijk gebruik en misschien een Loop overwegen voor groepsprojecten

Ik zou OneNote gebruiken voor persoonlijk gebruik en misschien een Loop overwegen voor groepsprojecten

ClickUp: het beste alternatief voor Microsoft Loop vs OneNote

Als u denkt dat Microsoft Loop en OneNote indrukwekkend zijn, wacht dan om te zien wat ClickUp kan doen.

Als het gaat om ClickUp vs. Microsoft Loop en OneNote, dan steelt ClickUp de aandacht door de samenwerking van Loop te combineren met de organisatie van OneNote.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, beheert projecten, noteert aantekeningen, houdt deadlines bij en creëert gedetailleerde workflows die zich aanpassen aan uw werkstijl en specifieke behoeften.

Of u nu een student bent die zijn opdrachten probeert bij te houden, een eigenaar van een klein bedrijf die met prioriteiten jongleert of deel uitmaakt van een groot team dat projecten coördineert, ClickUp helpt u!

📮ClickUp Inzicht: Denk je dat je Nog te doen lijst werkt? Denk opnieuw. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de professionals hun eigen prioriteiten systeem gebruiken voor Taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers zich zonder effectieve prioritering concentreert op gemakkelijke taken in plaats van waardevolle taken. ClickUp's Taakprioriteiten veranderen de manier waarop u complexe projecten visualiseert en aanpakt, waarbij kritieke taken gemakkelijk worden gemarkeerd. Met ClickUp's AI-gestuurde workflows en aangepaste prioriteiten weet u altijd wat u eerst moet aanpakken.

Benieuwd wat ClickUp zo bijzonder maakt? Laten we eens kijken:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

Met ClickUp Docs wordt teamwerk een stuk eenvoudiger. Met de functie voor het in realtime bewerken van documenten kunt u actiepunten toewijzen, leden van het team taggen in opmerkingen en zelfs tekst omzetten in taken om verantwoordelijkheden probleemloos te delegeren.

Deel kennis, stimuleer innovatie en analyseer samen ontwerpprincipes met ClickUp Docs

Hebt u iets meer gepolijst nodig? Gebruik intuïtieve tools zoals geneste pagina's, tabellen en kant-en-klare sjablonen om gecontroleerde wiki's, routekaarten voor onderzoek of gedetailleerde documenten te maken.

De software voor onderzoek en projectmanagement ondersteunt geavanceerde opmaak, biedt banners met kleurcodering en blokken code met syntaxismarkering, waardoor ClickUp ideaal is voor creatieve en technische projecten.

Bovendien kun je met de instellingen voor privacy bepalen wie je documenten ziet of bewerkingen uitvoert, zodat gevoelige informatie veilig blijft en het is ontworpen om samenwerking met externe teams mogelijk te maken. 🤝

💡 Snelle hack: Met ClickUp Docs kunt u onbeperkt subpagina's nesten binnen één pagina. Maak gedetailleerde hiërarchieën voor naadloze organisatie.

Dit is nog meer om van te houden in ClickUp Docs:

Aangepaste pagina details : Houd het aantal woorden en de leestijd van uw document bij terwijl u aantekeningen maakt. U kunt ook de details van pagina's aanpassen door eigenschappen zoals de naam van de auteur, aanmaakdatum, sticky inhoudsopgave, omslagafbeelding en meer op te nemen of uit te sluiten ✅

Focusmodus : Elimineer afleidingen en geniet van een minimalistischere schrijfervaring ✅

Offline modus : Noteer aantekeningen altijd en overal met de offline modus, en synchroniseer uw wijzigingen naadloos met ClickUp zodra u weer online bent ✅

Documenten archiveren : Sorteer uw Documenten en archiveer de Documenten die u zelden gebruikt; vind ze snel terug met behulp van tags ✅

Documenten sjablonen: Kies uit ClickUp's uitgebreide bibliotheek van vooraf gemaakte sjablonen of maak uw eigen aangepaste sjablonen vanaf nul. Begin met ClickUp's sjablonen voor vergaderingen! ✅

Pro Tip: Met ClickUp Docs kunt u onbeperkte subpagina's binnen één pagina maken om complexe hiërarchieën op te bouwen en uw werk perfect georganiseerd te houden!

ClickUp's One Up #2: Kladblok

Wilt u snel privé aantekeningen maken die hand in hand gaan met uw projectmanagement? ClickUp Notepad biedt een nieuwe kijk op digitale aantekeningen door persoonlijk noteren te combineren met het naadloos aanmaken van Taken.

Personaliseer uw aantekeningen door kopteksten, selectievakjes, opsommingstekens of kleuren toe te voegen met ClickUp Notepad

Vanuit uw ClickUp-werkruimte kunt u het notitieblok openen via het Quick Action-menu in de rechterbovenhoek. Maak het vast aan uw werkbalk en u bent klaar om onderweg ideeën vast te leggen.

Laten we het uitleggen met een voorbeeld:

Aantekeningen maken tijdens een gesprek met een client

Open ClickUp Kladblok via het menu Snelle acties in de werkbalk rechtsboven

Geef uw aantekening een naam (bijv. 'Vergadering client - herontwerp website')

Begin met het typen van uw aantekeningen met de rich text editor

Voeg bijlagen zoals mockups of schermafbeeldingen toe met /attach

Aantekeningen omzetten in Taken

Na het gesprek kunt u:

Selecteer belangrijke punten uit uw aantekeningen

Klik op 'Omzetten naar Taak'

Kies waar u de taak in uw werkruimte wilt plaatsen

Deadlines toevoegen en teamleden toewijzen

Er is nog meer! Uw aantekeningen zijn privé - ze zijn alleen voor uw ogen. Bewaar ze veilig met ClickUp Notepad en brainstorm vrijuit over ideeën of bewaar persoonlijke herinneringen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de zichtbaarheid van uw werkruimte. De echte magie gebeurt wanneer u die snelle aantekeningen wilt omzetten in actie-items. Ziet u een geweldig idee in uw aantekeningen? Zet het met één klik om in een Taak, precies waar je het nodig hebt in je werkruimte.

Verfraai uw aantekeningen met behulp van een tekstwerkbalk en /Slash commando's waarmee u kunt toevoegen:

Opmaak van rijke tekst

Bijlagen bij bestanden zoals afbeeldingen en video's

Checklists voor snelle to-dos

Tabellen om informatie te organiseren

Google Spreadsheets of Google Documenten insluiten

💡 Pro Tip: Download ClickUp's extensie voor Chrome om aantekeningen vast te leggen tijdens het browsen. Het is perfect om onderzoek of inspiratie op te slaan zonder tussen verschillende tabbladen of vensters te hoeven schakelen.

ClickUp One Up #3: AI Notetaker

Ontsluit het ware potentieel van uw vergaderingen. ClickUp's AI Notetaker biedt 10x meer bruikbare inzichten uit uw aantekeningen

Maak vergaderingen gemakkelijk met de ClickUp AI Notetaker

En laten we eerlijk zijn, soms zijn vergaderingen een waas. AI Notetaker lost dat op:

Legt elke beslissing vast, zodat u de mensen die er niet waren (of er wel waren maar aan het dagdromen waren) precies kunt vertellen wat ze gemist hebben ✅

Zet die vage 'dat komt nog wel' uitspraken om in echte Taken en wijst ze toe aan de juiste mensen ✅

Koppelt alle stukjes en beetjes, zodat u niet de hele vergadering opnieuw hoeft te beleven als u een klein detail moet vinden. Kortom, het voorkomt Groundhog Day door vergaderingen ✅

ClickUp One Up #4: ClickUp Whiteboards

Bij het vergelijken van Microsoft Loop en OneNote gaat het gesprek vaak over hoe goed ze samenwerken en ideeën organiseren.

Maar wat als we u vertellen dat er een tool is die op beide gebieden nieuwe perspectieven en mogelijkheden biedt? Maak kennis met ClickUp Whiteboards!

Met ClickUp Whiteboards schetst u in een handomdraai een snelle tijdlijn van een project door vormen, connectoren en plaknotities toe te voegen die iedereen tegelijk kan zien en bewerken

ClickUp Whiteboards revolutioneren het maken van aantekeningen door een dynamisch, interactief canvas te bieden waar teams in een gedeelde visuele ruimte bij elkaar kunnen komen om ideeën, strategieën en workflows in kaart te brengen.

ClickUp Whiteboards gaan verder dan eenvoudige tekengereedschappen en bieden uitgebreide opmaakopties zoals het veranderen van kleuren, het toevoegen van tekststijlen en het converteren van elementen van het ene type naar het andere terwijl uw ideeën vorm krijgen. Met een simpele klik kunt u dat brainstormende idee voor een productfunctie omzetten in een traceerbare taak of een tijdlijn koppelen aan uw projectplanning.

Laten we eens kijken naar een praktisch voorbeeld van hoe ClickUp Whiteboards uw ideeën tot leven kunnen brengen: maak een nieuw Whiteboard voor uw aantekeningen van vergaderingen voeg sleutel discussie punten toe als sticky notes 📌 Gebruik verschillende kleuren om onderwerpen te categoriseren - rood voor dringende items, blauw voor langetermijnabonnementen verbindingen tussen verwante ideeën tekenen met pijlen zet belangrijke items direct vanaf het whiteboard om in Taken De echte kracht zit in het combineren van deze functies. Een productteam kan werkstromen van gebruikers schetsen, onderzoeksbevindingen als aantekeningen toevoegen, verbindingen tussen functies tekenen en goedgekeurde ideeën omzetten in ontwikkelingstaken - en dat alles zonder van tool te wisselen.

ClickUp One Up #5: ClickUp Brain

Vind en prioriteer de meest essentiële taken met ClickUp Brain

We hebben allemaal een snelkoppeling nodig om informatie op te zoeken, of we nu naar nummers zoeken in een vergadering of gezellig een kopje koffie drinken. Dit is waar ClickUp Brain helpt, zoals het bladeren door een goed georganiseerd fotoalbum, waardoor u moeiteloos vindt wat u nodig hebt.

ClickUp Brain is een krachtige AI-assistent die een gecentraliseerde hub biedt voor taken, documenten en organisatorische kennis.

De soepele integratie van Taakbeheer binnen uw ClickUp-werkruimte, Google Workspace ecosysteem en projectborden voegt een extra organisatielaag toe aan uw projectmanagement workflow.

ClickUp Brain gebruiken om aantekeningen te maken

Hier is een praktisch voorbeeld van het gebruik van ClickUp Brain voor aantekeningen van vergaderingen:

Voorbeeld:

"Maak aantekeningen voor vergaderingen voor onze wekelijkse teamsynchronisatie, inclusief actiepunten en discussiepunten. "

Stappen:

ClickUp Brein openen Klik op de knop 'Stel een vraag aan AI' in de rechterbovenhoek en voer de vraag in

Er verschijnt een venster met aantekeningen voor wekelijkse teamsynchronisatie vergaderingen "binnen een project met "SMART doelen""

Begin met het typen van uw aantekeningen en sleutel discussie punten om uw vergadering document te starten. Kies uit aangepaste velden om het proces te versnellen Voeg action items toe en zet ze om in Taken Deel de aantekeningen met teamleden

Deze aanpak helpt u bij het bijhouden van overzichtelijke vergaderingen, het verbeteren van de teamcommunicatie en het verbeteren van het taakbeheer, terwijl u er zeker van kunt zijn dat de opvolgingstaken worden voltooid.

Functies zoals 'Toegewezen personen', 'Data' en 'tijdsinschatting' zorgen voor verantwoording en efficiënte planning. Tags zoals 'vergadering' en 'aantekeningen' maken het eenvoudig om informatie over vergaderingen te categoriseren en terug te vinden.

tip: Klik op het '+'-pictogram in de rechterzijbalk om uw aantekeningen te verbeteren door taken en URL's te koppelen, bestanden op te halen uit ClickUp-integraties en content bij te voegen zoals documenten, video's of andere bestanden binnen ClickUp.

Bonusfuncties die ClickUp de alles-in-één app voor werk maken

Met ClickUp-taaken kunt u:

Zet belangrijke aantekeningen om in uitvoerbare Taken

Deadlines toevoegen en teamleden toewijzen

Houd de voortgang bij van items die tijdens vergaderingen zijn besproken

Koppel gerelateerde documenten en bronnen aan elkaar

Bovendien geeft ClickUp's Connected Search uw team een beter inzicht in kennisbeheer, waardoor ze gratis toegang krijgen tot kennis en effectief informatie kunnen delen.

Zoek, krijg toegang tot informatie en doe meer met ClickUp Connected Search

Hiermee kunt u:

Stel vragen en krijg geverifieerde, uitgebreide antwoorden in realtime

Maak onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aantekeningen

Kritieke informatie opslaan

Maak teambrede toegang tot belangrijke documenten mogelijk

Ik ben productiever omdat ik mijn aantekeningen op één plek kan bewaren met ClickUp.

Ik ben productiever omdat ik mijn aantekeningen op één plek kan bewaren met ClickUp.

Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat het implementeren van sociale technologieën, waaronder samenwerkingstools, de productiviteit met wel 25% kan verhogen.

Maar, zoals te zien is in deze Microsoft Loop vs OneNote vergelijking, heeft elke tool zijn limieten. Hoewel Loop uitblinkt in real-time teamwork en OneNote uitblinkt in het organiseren van aantekeningen, biedt geen van beide het voltooien van het pakket dat moderne teams nodig hebben.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Denk na over wat voor jouw team het belangrijkst is. Het kan gaan om het snel delen van ideeën tijdens brainstormsessies, het netjes houden van projectbestanden of ervoor zorgen dat iedereen zijn taken bijhoudt. ClickUp regelt dit allemaal netjes.

Klaar om uw team de voltooide samenwerkingsoplossing te geven die ze verdienen? Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit.